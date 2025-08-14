A 10 legjobb projektmenedzsment eszköz csapatok számára 2025-ben

Hatálykiterjesztés. Ez a két szó egy jól megtervezett projektet is káoszba taszíthat. Az eredetileg egyértelmű projektcélok gyakran végtelen változások sorozatává alakulnak. A határidőket nem tartja be, és csapata túlterheltnek érzi magát.

A hibrid csapatok és a magas elvárások miatt elengedhetetlen, hogy minden a terv szerint haladjon. De a megfelelő eszközök nélkül a követelmények észrevétlenül elcsúsznak, és a csapatok végül túlórákat kelljenek vállalniuk, csak hogy utolérjék a lemaradást.

Annak érdekében, hogy Ön mindig kézben tartsa a dolgokat, összeállítottunk egy listát a legjobb hatókör-kezelő eszközökről. Ezek az eszközök segítenek a csapatoknak egy központi projekt hatókör-leírás elkészítésében, megakadályozzák a hatókör kiterjedését, és segítik a projekt kezdetétől a végéig történő nyomon követését. 🚀

Mi az a scope creep? A hatókör-kiterjedés egy projekt céljainak, feladatainak vagy eredményeinek fokozatos, ellenőrizetlen kiterjedését jelenti, anélkül, hogy az idő, a költségvetés vagy az erőforrások ennek megfelelően módosulnának. Gyakran fordul elő, amikor új funkciókat vagy kéréseket adnak hozzá anélkül, hogy azok hivatalos jóváhagyási folyamaton mennének keresztül. A projekt hatókörének hatékony és proaktív kezelése megakadályozza a hatókör-kiterjedést.

Íme egy rövid összehasonlítás a legjobb eszközök legfontosabb funkcióiról és árstruktúrájáról.

Eszköz neve Főbb jellemzők A legjobb Árak* ClickUp ClickUp Brain, AI ügynökök, csapatmunka, sablonok, több mint 15 egyéni nézet, valós idejű irányítópultok, munkafolyamat-automatizálás Startupoktól a nagyvállalatokig, amelyek egy all-in-one projekt- és termelékenységi platformot keresnek. Ingyenes csomag elérhető; testreszabás elérhető vállalatok számára. Jira Ütemezés nézet, hatókör táblázat, szűrők, egyéni lekérdezések, feladat nézetek, Atlassian AI Technológiai csapatok, fejlesztők, valamint közepes és nagy méretű szoftvercégek, amelyeknek agilis projektmenedzsmentre és hibajelentések nyomon követésére van szükségük. Ingyenes csomag elérhető; a fizetős csomagok ára 8,60 dollártól kezdődik felhasználónként havonta. Asana Több nézet, Asana AI, címkék és egyéni mezők, feladatok automatizálása, jelentések Kis- és középvállalkozások, valamint többfunkciós csapatok, akik munkamenedzsment és feladatkoordinációs eszközt keresnek. Ingyenes csomag elérhető; a fizetős csomagok ára 13,49 USD-tól kezdődik felhasználónként/hónapban. Smartsheet WBS, összesítő jelentések, kritikus út elemzés, AI-támogatás, sablonok Közepes és nagyvállalatok strukturált, adatigényes folyamatokkal, táblázatos stílusú projekt- és erőforrás-kezeléssel. Nincs ingyenes csomag; a fizetős csomagok ára felhasználónként havi 12 dollártól kezdődik. Wrike Automatikus riasztások, jóváhagyási munkafolyamatok, Gantt-diagramok, Kanban táblák Közepes méretű csapatok, akik fejlett jelentéskészítési funkciókkal rendelkező projekt- és munkamenedzsment szoftvert keresnek Ingyenes csomag elérhető; a fizetős csomagok ára felhasználónként havi 10 dollártól kezdődik. Monday. com Színkódolt táblák, Gantt-diagramok, AI-támogatás, automatizálás, rugalmas munkafolyamatok Kis- és középvállalkozásoktól nagyvállalatokig, amelyek vizuális projekt- és munkafolyamat-kezelési platformot keresnek. Ingyenes csomag elérhető; a fizetős csomagok ára 12 dollártól kezdődik felhasználónként havonta. Microsoft Project Feladatelőzmények, nézetek, rácsok, Kanban táblák, projektállapot-követés, Copilot, Microsoft ökoszisztéma Vállalatok és PMO-k, amelyek tanúsított projektmenedzserekkel rendelkeznek, és fejlett projekttervezési és ütemezési eszközt keresnek. Ingyenes csomag elérhető; a fizetős csomagok ára felhasználónként havi 10 dollártól kezdődik. Csapatmunka Testreszabható űrlapok, adatvédelmi beállítások, jóváhagyási munkafolyamatok, időkövetés, AI-támogatás Ügynökségek és ügyfélszolgálati csapatok, amelyeknek ügyfél- és szolgáltatásközpontú projektmenedzsment platformra van szükségük. Ingyenes csomag elérhető; a fizetős csomagok ára 13,99 USD/felhasználó/hónap-tól kezdődik. Basecamp Hill Charts, misszióvezérlés, csapatkommunikációs eszközök, csoportosított teendőlisták Kis csapatok, startupok és nem technológiai csapatok, akik egyszerű projekt-együttműködési eszközt keresnek. Ingyenes csomag elérhető; a fizetős csomagok ára 15 dollártól kezdődik felhasználónként havonta. OpenProject Lista nézet, EVA elemzés, szülő-gyermek táblák, AI segítség Nyílt forráskódú projektmenedzsment szoftvert kereső kormányzati szervek, nonprofit szervezetek és technológiailag jártas csapatok Ingyenes csomag elérhető; a fizetős csomagok ára 7,25 USD/felhasználó/hónap-tól kezdődik.

Hogyan válasszuk ki a megfelelő hatókör-kezelő eszközt?

A legjobb projektterület-kezelő eszköznek igazodnia kell a projekt komplexitásához és illeszkednie kell a szervezeti munkafolyamatokhoz, miközben hatékony területkezelést tesz lehetővé.

Íme, mit tehet Önért:

Munkamegosztási struktúra: Segít létrehozni egy Segít létrehozni egy munkamegosztási struktúrát (WBS), amely a projekteket kisebb, kezelhetőbb elemekre osztja, megkönnyítve ezzel a feladatok kiosztását és nyomon követését.

Változás- és kockázatkezelés: Támogatja Támogatja a változáskérelmek beépített munkafolyamatait, és felméri a kockázatokat, mielőtt azok hatással lennének a terveire.

Valós idejű együttműködés: Olyan funkciókat kínál, mint megjegyzések, értesítések és dokumentummegosztás, hogy projektcsapata mindig szinkronban legyen.

Testreszabható munkafolyamatok: Lehetővé teszi a folyamat alakítását az Ön konkrét projektigényeinek megfelelően, ahelyett, hogy egy merev, univerzális megközelítést kényszerítene rá.

Jelentések és irányítópultok: Fejlett jelentéskészítési és irányítópult-funkciókat biztosít, hogy nyomon követhesse a hatókör állapotát és korán felismerhesse a szűk keresztmetszeteket.

Engedélyek és szerepkörök kezelése: Lehetővé teszi annak ellenőrzését, hogy ki férhet hozzá a hatókör elemeihez, illetve módosíthatja azokat.

Az alábbiakban összeállítottuk a legjobb hatókör-kezelő eszközök listáját, amelyeket használhat:

1. ClickUp (A legjobb AI-alapú hatókörkezelés agilis támogatással)

Próbálja ki a ClickUp-ot ingyen Kezelje a komplex projekteket, tervezze és vizualizálja a projekt ütemtervét, és koordinálja a funkciók közötti munkát a ClickUp for Project Management Teams segítségével.

A ClickUp egy funkciókban gazdag platform, amely segít a csapatoknak a projektek egyszerű és teljes átláthatóságú tervezésében és végrehajtásában.

Az AI-alapú feladatkezelés és a beépített automatizálás segítségével hatékonyan kezelheti a hatókört, egyértelmű elvárásokat állíthat fel a projekt érdekelt feleivel szemben, felvázolhatja a változások kezelésének módját, és biztosíthatja, hogy minden módosítás megfelelő felülvizsgálaton essen át.

Hozzon létre egyéni pénzügyi mezőket a ClickUp-ban a becsült és tényleges költségek rögzítéséhez és osztályozásához.

A ClickUp projektmenedzsment szoftverével a csapatok a projekteket kezelhető fázisokra, feladatokra, alfeladatokra és sprintekre oszthatják a strukturált tervezés és végrehajtás érdekében.

A projekt hatókörének hatékony ellenőrzése érdekében az egyéni mezők segítségével további részleteket adhat hozzá az egyes feladatokhoz, amelyek illeszkednek a munkafolyamatához, és a projekt eredményeit prioritás vagy osztály szerint kategorizálhatja.

Használja ki az AI előnyeit a pontos nyomon követés és ellenőrzés érdekében.

Az integrált AI asszisztens, a ClickUp Brain, egy helyen köti össze feladatait, dokumentumait, embereit és tudását. A következő funkciókkal egyszerűsíti a projektmenedzserek számára a projekt hatókörének kezelését:

Azonnali válaszok a hatókörrel kapcsolatos kérdésekre az AI-alapú keresés és az AI-asszisztensek segítségével a munkaterületén.

A hatókör változásának észlelése az eredeti hatókörre hatással lévő új feladatok vagy követelmények megjelölésével.

Automatikus frissítések a projekt előrehaladásáról és a hatókör változásairól az érdekelt felek számára.

Hatáselemzés a javasolt változtatások idővonalakra, erőforrásokra és eredményekre gyakorolt hatásának gyors értékeléséhez.

A ClickUp Brain segítségével láthatja feladatait, és sürgősségük és fontosságuk alapján rangsorolhatja őket.

Egyszerűsítse és szabványosítsa a testreszabható sablonokkal

A ClickUp dedikált projektterjedelem-sablonjai egyértelmű keretrendszert biztosítanak a projekt határainak, eredményeinek, ütemtervének és felelősségi köreinek a kezdetektől fogva történő meghatározásához. Ez meghatározza az elvárásokat, mindenki számára egyértelművé teszi a feladatokat, és elősegíti az együttműködést.

Például a ClickUp munkaterület-sablonja felvázolja a kommunikációs tervet, a változáskezelési folyamatot, a költségvetési részleteket és a projekt sikeréhez szükséges jóváhagyási lépéseket.

Ingyenes sablon letöltése A ClickUp munkaterület-sablon segítségével könnyedén megoszthatja a projekt munkaterületét és cselekvési tervét.

Határozza meg egyértelműen a konkrét feladatokat, a teljesítendő eredményeket és azok felelőseit , valamint a projekttől várt eredményeket, hogy elkerülje a hatókörrel kapcsolatos esetleges eltéréseket.

Határozza meg az idővonalat és a legfontosabb mérföldköveket , hogy egyértelmű útitervet kapjon, és elkerülje az új feladatok későbbi hozzáadását.

Jelölje meg az erőforrásokkal, költségvetéssel stb. kapcsolatos korlátozásokat , valamint azt, hogy mi nem tartozik a hatókörbe.

Testreszabhatja egyéni mezőkkel és egyéni állapotokkal, így a saját módszere szerint követheti nyomon a projektet.

Hasonló módon a ClickUp hatókörkezelési terv sablonja meghatározza a projekt céljait a tervezési fázisban, és felvázolja a projekt életciklusa során a változások kezelésére használt ellenőrzési mechanizmusokat.

Ingyenes sablon letöltése Állítsa be projektvégrehajtási stratégiáját a ClickUp hatókör-kezelési terv sablonjával.

Vázolja fel a projekt által megoldani kívánt problémát , az általa kínált lehetőségeket és az általa elérni kívánt célokat .

Határozza meg, mi tartozik a hatókörbe és mi nem, hogy minden érintett megértse a projekt határait.

Ossza meg a legfontosabb érdekelt felekkel felülvizsgálat és jóváhagyás céljából egy biztonságos link segítségével.

Ez a dokumentum egy közös megállapodás, amelynek célja, hogy a projekt fókuszált, tervszerűen haladjon, és ne legyenek benne meglepetések.

A ClickUp legjobb funkciói

Szeretné megszüntetni a prioritásokkal, az előrehaladással vagy a felelősségi körökkel kapcsolatos zavart? Nézze meg ezt a videót, és megtudhatja, hogyan hozhat létre megosztható irányítópultot, amely a csapatoknak és az ügyfeleknek világos állapotképet ad anélkül, hogy hosszú frissítési jelentéseket kellene küldeni.

A ClickUp korlátai

A fejlett funkciók vagy a bonyolultabb munkafolyamatok tanulási görbével járnak.

ClickUp árak

ClickUp értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 10 400 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 4400 értékelés)

Mit mondanak a ClickUp-ról a valódi felhasználók?

Íme egy G2-es értékelés:

Minden kampány, eskaláció, folyamatfejlesztés és feladat egy helyen található, és egyedi nézetek, automatizálások, dokumentumok és irányítópultok segítségével kapcsolódik össze. Ez felváltja a szétszórt táblázatokat, a végtelen Slack-szálakat és a szigetelt eszközöket. A platform elhagyása nélkül könnyedén nyomon követhetem a feladatok tulajdonjogát, az SLA teljesítményét és a funkciók közötti munkafolyamatokat. Egyszerűen fogalmazva: a ClickUp teljes átláthatóságot és ellenőrzést biztosít több csapat és funkció felett.

Minden kampány, eskaláció, folyamatfejlesztés és feladat egy helyen található, és egyedi nézetek, automatizálások, dokumentumok és irányítópultok segítségével kapcsolódik össze. Ez felváltja a szétszórt táblázatokat, a végtelen Slack-szálakat és a szigetelt eszközöket. A platform elhagyása nélkül könnyedén nyomon követhetem a feladatok tulajdonjogát, az SLA teljesítményét és a funkciók közötti munkafolyamatokat. Egyszerűen fogalmazva: a ClickUp teljes átláthatóságot és ellenőrzést biztosít több csapat és funkció felett.

2. Jira (a legjobb az agilis szoftverprojekt-menedzsmenthez)

A Jira egy hatókörkezelő eszköz, amely segít a csapatoknak egyszerű feladatlisták és komplex agilis szoftverfejlesztési projektek tervezésében, nyomon követésében és kezelésében.

A hatálynézetek áttekintést nyújtanak a tervben szereplő munkákról. Például az Ütemezés nézet minden feladat vizuális útitervét mutatja, míg a Hatály táblázat nézet teendőlistaként működik. Az összes információt epikák, történetek és alfeladatok formájában tekintheti meg, így könnyebben meghatározhatja, hogy mit kell elvégezni és mi várhat.

A szűrők és az egyéni lekérdezések segítségével bármikor módosíthatja a projekt hatókörét, és figyelemmel kísérheti, hogy mi tartozik a hatókörbe, és mi nem.

A Jira legjobb funkciói

Priorizálja és kezelje a projekt hátralékát, hogy a csapat a legfontosabb feladatokon dolgozzon.

Automatizálja a gyakori munkafolyamatokat az Atlassian AI segítségével.

Kövesse nyomon az előrehaladást olyan módszerekkel, mint a Scrum, a Kanban vagy egy hibrid modell, amely illeszkedik csapata munkafolyamatához.

Kezelje a feladatok közötti függőségeket a feladatok sorrendjének megértésével, a szűk keresztmetszetek azonosításával és a késedelmek megelőzésével.

Testreszabhatja a feladatnézeteket a feladatok nyomon követés éhez és a munkafolyamatok optimalizálásához a telepítési gyakorisággal és a ciklusidővel.

Készítsen részletes jelentéseket és irányítópultokat, hogy átláthatóságot biztosítson a projekt állapotáról.

A Jira korlátai

Beállítása és konfigurálása bonyolult lehet, különösen nem technikai csapatok számára.

A szűrés bonyolult lehet, ami megnehezíti a pontosan kívánt eredmények megtalálását.

Jira árak

Ingyenes

Standard : 8,60 USD/felhasználó/hónap

Prémium : 17 USD/felhasználó/hónap

Vállalati: Egyedi árazás

Jira értékelések és vélemények

G2: 4,3/5 (több mint 6600 értékelés)

Capterra: 4,4/5 (több mint 15 200 értékelés)

Mit mondanak a JIRA-ról a valódi felhasználók?

Íme egy G2-es értékelés:

A Jira legnagyobb előnye, hogy képes alkalmazkodni a különböző projektmenedzsment igényekhez. Támogatja a részletes jelentések készítését és számos harmadik féltől származó eszközzel való integrációt, valamint a feladatok egyértelmű kiosztásával és nyomon követésével elősegíti a felelősségre vonhatóságot.

A Jira legnagyobb előnye, hogy képes alkalmazkodni a különböző projektmenedzsment igényekhez. Támogatja a részletes jelentések készítését és számos harmadik féltől származó eszközzel való integrációt, valamint a feladatok egyértelmű kiosztásával és nyomon követésével elősegíti a felelősségre vonhatóságot.

3. Asana (A legjobb a munkafolyamatok kezeléséhez és a feladatok nyomon követéséhez)

via Asana

Az Asana egy projektmenedzsment szoftver, amely fejlett ütemezési eszközöket kínál, amelyek segítenek az erőforrások elosztásában, a teendők ellenőrzésében, az előrehaladás nyomon követésében és a projektek kezelésében.

A projektsablonok és a testreszabható mezők segítségével minden részletet lebontasz, így mindenki tudja, mi tartozik a hatókörbe és mi nem. Ha változtatásokra van szükség, a feladatfüggőségek és a beépített jóváhagyási munkafolyamatok segítségével felülvizsgálhatod és ellenőrizheted azokat.

Kövesse nyomon minden változási kérelmet, szerezzen jóváhagyást, és végezzen hatékony ellenőrzést a hatókör-kiterjesztés kezelésének részeként.

Az Asana legjobb funkciói

Ossza fel a munkát kezelhető feladatokra, a felelősök, a határidők és a prioritások megadásával.

Vizualizálja a munkát többféle formátumban, például listák, naptárak, Gantt-diagramok vagy Kanban-táblák formájában.

Kommunikáljon és működjön együtt a csapat tagjaival közvetlenül a feladatokon belül

Címkék és egyéni mezők hozzáadásával automatikusan rendezhet, szűrhet és jelentéseket készíthet.

Automatizálja a rutin feladatokat és munkafolyamatokat, hogy időt takarítson meg és csökkentse a hibák számát.

Használja az Asana AI funkcióját az állapotfrissítések létrehozásához és a projekt kockázatainak azonosításához.

Az Asana korlátai

Korlátozott keresési lehetőségek bizonyos mezőkben, például megjegyzésekben vagy leírásokban

Asana árak

Személyes: 0 USD

Starter: 13,49 USD/felhasználó/hónap

Haladó: 30,49 USD felhasználónként/hónap

Vállalatok: Egyedi árak

Enterprise+: Egyedi árazás

Asana értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (több mint 12 200 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (több mint 13 500 értékelés)

Mit mondanak az Asana-ról a valódi felhasználók?

Íme egy G2-es értékelés:

Nagyon szeretem az Asanas alkalmazást. A projekt beállítása nagyon egyszerű volt, a sablonok pedig nagyon hasznosak. A feladat sablonok még könnyebbé tették az életemet. Tetszenek a beállítható szabályok és munkafolyamatok, amelyeknek köszönhetően egyes feladatok automatizálása nagyon egyszerűvé vált.

Nagyon szeretem az Asanas alkalmazást. A projekt beállítása nagyon egyszerű volt, a sablonok pedig nagyon hasznosak. A feladat sablonok még könnyebbé tették az életemet. Tetszenek a beállítható szabályok és munkafolyamatok, amelyeknek köszönhetően egyes feladatok automatizálása nagyon egyszerűvé vált.

4. Smartsheet (a legjobb táblázatos stílusú munkamenedzsmenthez)

via Smartsheet

A Smartsheet lehetővé teszi a csapatok számára, hogy egy rácsos nézetben felvázolt, feladatokkal, alfeladatokkal, függőségekkel és határidőkkel ellátott részletes projektterv elkészítésével egyértelműen meghatározzák a projekt hatókörét.

A kész projektterjedelem-sablonok könyvtára segít a csapatoknak a projekt terjedelmének, a teljesítendő feladatoknak, az ütemterveknek és a kizárásoknak strukturált formában történő dokumentálásában. A összesítő jelentések összevont képet nyújtanak a terjedelem állapotáról, a teljesítendő feladatok előrehaladásáról és a legfontosabb mutatókról több projektben.

Az eszköz segítségével a csapatok Gantt-diagramok és kritikus út elemzés segítségével vizualizálhatják a függőségeket és mérhetik a projekt alapvonalához viszonyított előrehaladást. Ez megkönnyíti annak megértését, hogy a hatókör változásai hogyan befolyásolják az ütemtervet vagy az erőforrások elosztását.

A Smartsheet legjobb funkciói

Központosítsa a projekthez kapcsolódó fájlokat és beszélgetéseket úgy, hogy azokat közvetlenül a feladatokhoz csatolja.

Szerezzen verziókezelést és sorok szintjén történő megjegyzéseket a projektdokumentumokhoz, megjegyzésekhez és jóváhagyásokhoz.

Automatizálja a folyamatokat és a munkafolyamatokat, hogy lépést tartson a változásokkal és jóváhagyásokat kérjen.

Használjon dinamikus nézetet, hogy szűrje a mások számára megtekinthető és szerkeszthető adatokat.

Kövesse nyomon a haladást és a legfontosabb mutatókat valós időben a testreszabható irányítópultok és jelentések segítségével.

Kivonhatja a legfontosabb információkat, képleteket generálhat és automatizálhatja a tartalomkészítést AI segítségével.

A Smartsheet korlátai

Nincs beépített kommunikációs eszköz, és a mobilalkalmazás funkciói korlátozottak.

A táblázatszerű felület, bár ismerős, nagyon nagy és összetett projektek kezelése esetén nehézkessé válhat.

Smartsheet árak

Pro: 12 USD/felhasználó/hónap

Üzleti: 24 USD/felhasználó/hónap

Vállalatok: Egyedi árak

Fejlett munkamenedzsment: Egyedi árazás

Smartsheet értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (több mint 19 000 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (3400+ értékelés)

Mit mondanak a Smartsheetről a valódi felhasználók?

Íme egy G2-es értékelés:

Cégem a Smartsheetet használja az üzemanyagárakkal kapcsolatos információk, az IT-igények és a kisboltok átalakításának nyomon követése céljából. A Smartsheet segítségével valóban korlátlanul sokféleképpen lehet segíteni. Munkafolyamatokat és automatizálásokat hozhat létre, hogy megkímélje magát a követő e-mailektől. Az összes információt egy helyen tárolja, hogy az egész vállalat hozzáférhessen, és valós idejű frissítéseket kapjon az összes részleg.

Cégem a Smartsheetet használja az üzemanyagárakkal kapcsolatos információk, az IT-igények és a kisboltok átalakításának nyomon követése céljából. A Smartsheet segítségével valóban korlátlanul sokféleképpen lehet segíteni. Munkafolyamatokat és automatizálásokat hozhat létre, hogy megkímélje magát a követő e-mailektől. Az összes információt egy helyen tárolja, hogy az egész vállalat hozzáférhessen, és valós idejű frissítéseket kapjon az összes részleg.

5. Wrike (a legjobb a munkák felvételének szabványosításához)

via Wrike

A Wrike mesterséges intelligenciát használ a hatókör-kezelési terv javításához azáltal, hogy azonosítja a potenciális kockázatokat, kiemeli a fejlesztésre szoruló területeket, és automatizálási szabályokat javasol, hogy a projektek a hatókörön belül maradjanak.

A robusztus nyomonkövetési eszközök, mint például a Gantt-diagramok és a Kanban-táblák, segítenek a csapatoknak az eredeti hatókör alapvonalához viszonyított előrehaladás vizualizálásában, így könnyen felismerhetők a váratlan változások vagy késések, mielőtt azok kezelhetetlenné válnának.

A Wrike egyedi kérelemformanyomtatványai hasznosak az új munkák felvételének egységesítéséhez. Ez segít a hatókör ellenőrzésében, mivel biztosítja, hogy minden új kérelem hivatalos felülvizsgálati és jóváhagyási folyamaton menjen keresztül, mielőtt a projekthez hozzáadnák.

A Wrike legjobb funkciói

Keresztcímkézze a csapatokat, hogy segítsen nekik megtekinteni a projektekhez tartozó feladatokat.

Dolgozzon együtt a csapat tagjaival feladatspecifikus megjegyzések és élő szerkesztés segítségével.

Interaktív Gantt-diagramokkal vizualizálhatja a projekt ütemtervét és függőségeit.

Naplózza a változásokat, és hozzon létre ellenőrizhető nyomon követhetőséget az átláthatóság biztosítása érdekében.

Használja az AI-t a hatókörrel kapcsolatos kockázatok, például késések és erőforrás-túlterhelés jelzésére.

A Wrike korlátai

A mobil verzió néhány funkcióval kevesebb, mint a desktop alkalmazás.

Nagy csapatok számára drágább lehet, mint más Wrike alternatívák.

A Wrike árai

Ingyenes: 0 USD

Csapat: 10 USD/felhasználó/hónap

Üzleti: 25 USD/felhasználó/hónap

Vállalatok: Egyedi árak

Pinnacle: Egyedi árazás

Wrike értékelések és vélemények

G2: 4,2/5 (több mint 4000 értékelés)

Capterra: 4,4/5 (2000+ értékelés)

Mit mondanak a Wrike-ról a valódi felhasználók?

Íme egy G2-es értékelés:

Nagyon tetszik, hogy a Wrike segít csapatunknak több projekt és határidő között is összehangoltan dolgozni. A testreszabható irányítópultok és feladatnézetek segítségével könnyen látható, ki min dolgozik, a beépített együttműködési eszközök (például megjegyzések és fájlmegosztás) pedig csökkentik a végtelen e-mail-váltások szükségességét.

Nagyon tetszik, hogy a Wrike segít csapatunknak több projekt és határidő között is összehangoltan dolgozni. A testreszabható irányítópultok és feladatnézetek segítségével könnyen látható, ki min dolgozik, a beépített együttműködési eszközök (például megjegyzések és fájlmegosztás) pedig csökkentik a végtelen e-mail-váltások szükségességét.

6. Monday.com (A legjobb a munkafolyamatok és a láthatóság racionalizálásához)

A Monday.com segít a csapatoknak a projekt hatókörének egyértelmű meghatározásában, dokumentálásában és kezelésében azáltal, hogy felvázolja a projekt céljait, eredményeit, kizárásait, korlátait, feltételezéseit, az érdekelt felek elemzését és az ütemtervet.

A hatókör elemeit testreszabható táblákká alakíthatja, amelyek segítségével a csapatok tulajdonosokat rendelhetnek hozzá, határidőket állíthatnak be, nyomon követhetik az állapotot, és többféle nézetben, például Kanban, Gantt és Timeline nézetben is megjeleníthetik az előrehaladást.

A testreszabható irányítópultok több projekt tábláról gyűjtik össze az információkat egy egyetlen, átfogó nézetbe, lehetővé téve a vezetők számára a haladás nyomon követését, a KPI-k nyomon követését, valamint a potenciális hatókör-kiterjedés és a költségvetés túllépésének észlelését, mielőtt azok problémává válnának.

Segít megelőzni a túlzott fejlesztéseket azáltal, hogy biztosítja, hogy minden munka szigorúan összhangban legyen a dokumentált projekt terjedelmével, és minden változtatáshoz vagy kiegészítéshez hivatalos jóváhagyás szükséges.

Monday.com legjobb funkciói

A Gantt-diagramok segítségével vizualizálhatja az ütemterveket és azonosíthatja a legfontosabb mérföldköveket.

Határozza meg a problémákat, állítsa fel a célokat, és vizualizálja azokat a projektterv-sablonok segítségével.

Minden könnyen testreszabható, a színkódolt tábláktól a rugalmas munkafolyamatokig.

Automatizálja a rutin feladatokat és értesítéseket a munkafolyamatok és a kommunikáció egyszerűsítése érdekében.

Együttműködés megjegyzések, fájlok és frissítések hozzáadásával közvetlenül az egyes feladatok kontextusában.

Automatizálja a feladatokat, és hozzon létre feladatokat és munkafolyamatokat AI-segítségével.

Monday.com korlátai

Egyes funkciók hatékony működéséhez speciális beállítások szükségesek, ami lassíthatja az új munkatársak beilleszkedését.

Monday.com árak

Ingyenes (legfeljebb 2 felhasználó)

Alap: 12 USD/felhasználó/hónap

Standard: 14 USD/felhasználó/hónap

Pro: 24 USD/felhasználó/hónap

Vállalati: Egyedi árazás

Monday.com értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 13 000 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 5000 értékelés)

Mit mondanak a Monday.com-ról a valódi felhasználók?

Íme egy G2-es értékelés:

Tetszik, hogy a táblák és az automatizálások testreszabhatók, így a rendszert könnyen alkalmazkodtathatjuk a munkafolyamatunkhoz. Az olyan eszközökkel való integráció, mint a Slack és a Google Drive, zökkenőmentes.

Tetszik, hogy a táblák és az automatizálások testreszabhatók, így a rendszert könnyen alkalmazkodtathatjuk a munkafolyamatunkhoz. Az olyan eszközökkel való integráció, mint a Slack és a Google Drive, zökkenőmentes.

7. Microsoft Project (A legjobb vállalati szintű projekttervezéshez)

a Microsoft Project segítségével

A Microsoft Project egy tervezőszoftver, amely központi munkaterületet biztosít a projektek, feladatok és teendőlisták kezeléséhez a Microsoft 365 alkalmazásokban. Olyan funkciókat kínál, mint az agilis sprinttervezés, az egyéni mezők és a feladatelőzmények.

A Microsoft Project legfőbb erőssége a hatókörkezelés terén a szigorú tervezési és nyomonkövetési képességeiben rejlik. Miután a kezdeti terv (a hatókör alapvonala) elkészült, az attól való eltéréseket könnyen azonosítani lehet az aktuális előrehaladás összehasonlításával.

Ezenkívül a Copilot mesterséges intelligenciája segíthet a projekttervek elkészítésében, a költségtúllépések és kockázatok azonosításában, az állapotjelentések megfogalmazásában, valamint a projekt hatókörén alapuló célok javaslásában.

Az eszköz intuitív elrendezéssel rendelkezik, olyan nézetekkel, mint a „Saját napom”, „Saját feladataim” és „Saját terveim”, így mindig tudja, mire kell legközelebb koncentrálnia. A projekteket Gantt-diagramok, rácsok és Kanban-táblák segítségével térképezheti fel.

A Microsoft Project legjobb funkciói

Készítsen részletes munkamegosztási struktúrát (WBS), hogy pontosan meghatározza a hatókört.

Kezelje a komplex feladatok közötti függőségeket, és azonosítsa a projekt kritikus útját !

Használjon sablonokat a tervek elkészítéséhez, és válasszon nézeteket, például listákat, táblákat és idővonalakat.

Kövesse nyomon az előrehaladást, a projekt költségvetését és az erőforrások elosztását valós idejű irányítópultok és jelentések segítségével.

Hozzon létre kategóriákat és feladatokat a tervezési céljai alapján.

Készítsen részletes, testreszabható jelentéseket a projekt teljesítményének és állapotának elemzéséhez.

Integrálja natívan más Microsoft alkalmazásokkal, például a Teams-szel és a Power BI-vel a jobb együttműködés és jelentéskészítés érdekében.

A Microsoft Project korlátai

Korlátozott testreszabási lehetőségek, rugalmasság hiánya és más rendszerekkel való integráció potenciális nehézségei

A szoftver drága, ami kisebb szervezetek vagy csapatok számára akadályt jelenthet.

A Microsoft Project árai

Microsoft Planner: Ingyenes

Planner Plan 1: 10 USD/felhasználó/hónap

Planner és Project Plan 3: 30 USD/felhasználó/hónap

Planner és Project Plan 5: 55 USD/felhasználó/hónap

Microsoft Project értékelések és vélemények

G2: 4,0/5 (1000+ értékelés)

Capterra: 4,4/5 (2000+ értékelés)

Mit mondanak a Microsoft Projectről a valódi felhasználók?

Íme egy G2-es értékelés:

Kapacitástervezési funkciójuk egyszerűsíti a források hatékony elosztását. Emellett a ütemező és tervező eszközök is kiválóak – vizuális idővonal (Gantt-diagramok) és függőségek nyomon követése, amelyek segítenek a projekt előrehaladásának figyelemmel kísérésében.

Kapacitástervezési funkciójuk egyszerűsíti a források hatékony elosztását. Emellett a ütemező és tervező eszközök is kiválóak – vizuális idővonal (Gantt-diagramok) és függőségek nyomon követése, amelyek segítenek a projekt előrehaladásának figyelemmel kísérésében.

8. Teamwork (A legjobb projektkezeléshez és jelentésekhez)

via Teamwork

A Teamwork egy átfogó projektmenedzsment platform, amelyet ügyfelek munkájának kezelésére fejlesztettek ki, így kiválóan alkalmas a projekt terjedelmének kezelésére.

Egyszerűsíti a hatókör-kezelési folyamatot azáltal, hogy lehetővé teszi a célok és ellenőrzési pontok meghatározását. Emellett mérföldköveket is beállíthat, nyomon követheti a projekt előrehaladását, és valós idejű áttekintést kínálhat ügyfeleinek a projekt minden szakaszában.

A testreszabható űrlapok segítségével összegyűjtheti a kéréseket és visszajelzéseket, amelyek automatikusan végrehajtható feladatokká alakulnak. A rugalmas jogosultsági és adatvédelmi beállítások segítségével a csapatok lehetővé tehetik az ügyfelek számára a közvetlen együttműködést, miközben Ön továbbra is ellenőrizheti, hogy mit láthatnak.

A Teamwork AI segít a csapatoknak az információk összeállításában, a kapacitás gyors áttekintésében és a költségnaplók automatikus kitöltésében.

A Teamwork legjobb funkciói

Tekintse meg az összes feladatot, hogy képet kapjon csapata munkaterheléséről.

Pontosan kövesse nyomon az időt a feladatok szintjén, hogy figyelemmel kísérhesse a munkát és a költségvetést.

Szabványosítsa a projektbeállításokat újrafelhasználható projekt- és feladatlista-sablonokkal.

Használja az összecsukható szakaszokat a magas szintű projektek nagyításához vagy kicsinyítéséhez, valamint a részletes alfeladatokhoz.

Egyszerűsítse az ügyfelek általi felülvizsgálatot és jóváhagyást azáltal, hogy mindent egy helyen kezel, a kezdeti vázlatoktól és javításoktól a végleges jóváhagyásig.

A csapatmunka korlátai

Egyes funkciók a mobilalkalmazásban nem érhetők el vagy nehezen kezelhetők a desktop verzióhoz képest.

A teljesítmény néha lelassulhat, ha nagy számú párhuzamos projektet kell kezelni.

Teamwork árak

Ingyenes

Szállítás: 13,99 USD felhasználónként/hónap

Grow: 25,99 USD felhasználónként/hónap

Ár: 69,99 USD/felhasználó/hónap

Enterprise+: Egyedi árazás

Csapatmunka értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (1000+ értékelés)

Capterra: 4,5/5 (900+ értékelés)

Mit mondanak a Teamworkről a valódi felhasználók?

Íme egy G2-es értékelés:

A Teamwork rendkívül intuitív felülettel rendelkezik; nem kellett eltévednem a beállítások tengerében, hogy el tudjak kezdeni a munkát. Képes voltam projekteket létrehozni, feladatokat kiosztani és határidőket beállítani anélkül, hogy úgy éreztem volna, mintha titkos kódot kellene megfejtenem. Az egyik dolog, ami igazán különbséget jelentett, az volt, hogy lehetővé tette a munka függőségek és alfeladatok szerint történő szervezését.

A Teamwork rendkívül intuitív felülettel rendelkezik; nem kellett eltévednem a beállítások tengerében, hogy el tudjak kezdeni a munkát. Képes voltam projekteket létrehozni, feladatokat kiosztani és határidőket beállítani anélkül, hogy úgy éreztem volna, mintha titkos kódot kellene megfejtenem. Az egyik dolog, ami igazán különbséget jelentett, az volt, hogy lehetővé tette a munka függőségek és alfeladatok szerint történő szervezését.

9. Basecamp (A legjobb projektmenedzsmenthez és együttműködéshez)

via Basecamp

A Basecamp egy projektmenedzsment és csapatkommunikációs eszköz, amely egyszerűségéről ismert. A projekt terjedelmét teendőlistákra bontja, így mindenki tudja, milyen feladatokat kell elvégezni, és mi tartozik a projektbe.

A platform áttekinthető, kronologikus elrendezése és kommunikációs eszközei nagy előnyt jelentenek a hatókörkezelés szempontjából. A Üzenőfal központosítja a projektre vonatkozó bejelentéseket és a hatókörrel kapcsolatos megbeszéléseket, míg a Teendőlisták lehetővé teszik a konkrét feladatok egyértelmű kiosztását és nyomon követését. A Naptár mindenki számára láthatóvá teszi az összes fontos dátumot és határidőt.

A Basecamp legjobb funkciói

Tekintse át az összes teendőt egy helyen, hogy teljes képet kapjon a projektjéről.

Tervezze meg a fontos dátumokat, mérföldköveket és határidőket, hogy az egész csapat átláthassa a helyzetet.

Automatizálja az ismétlődő ellenőrző kérdéseket, hogy a csapat tagjai folyamatosan tájékozottak legyenek az előrehaladásról.

Használja a Hill Charts, a Lineup és a Mission Control alkalmazásokat a haladás vizuális nyomon követéséhez.

Használjon csoportosított teendőlistákat, hogy nagyítson bizonyos feladatokra, vagy kicsinyítsen a nagyobb áttekinthetőség érdekében.

A Basecamp korlátai

Nehéz mindent nyomon követni, ha különböző kártyák és projektek között kell lavírozni.

Nincs olyan fejlett projektmenedzsment funkciója, mint a Gantt-diagramok, az időkövetés és a részletes jelentések, amelyek komplex projektek esetén kritikus fontosságúak lehetnek.

Basecamp árak

Személyes: Ingyenes

Plusz: 15 USD/felhasználó/hónap

Pro Unlimited: 299 USD havonta (éves számlázás)

Basecamp értékelések és vélemények

G2: 4,1/5 (több mint 5000 értékelés)

Capterra: 4,3/5 (több mint 14 000 értékelés)

Mit mondanak a Basecamp-ről a valódi felhasználók?

Íme egy G2-es értékelés:

Nagy megkönnyebbülés volt számomra, amikor a Basecamp belépett a munkámba; az intuitív felületnek köszönhetően még azok is megértik, akiknek nincs előzetes ismeretük. A teendőlisták elkészítésével megszervezhetem a napomat, delegálhatom a feladatokat a csapatomnak, és ellenőrizhetem, hogy mikor készültek el. Csodálatos érzés, amikor kipipálhatom a listáról a befejezett feladatokat!

Nagy megkönnyebbülés volt számomra, amikor a Basecamp belépett a munkámba; az intuitív felületnek köszönhetően még azok is megértik, akiknek nincs előzetes ismeretük. A teendőlisták elkészítésével megszervezhetem a napomat, delegálhatom a feladatokat a csapatomnak, és ellenőrizhetem, hogy mikor készültek el. Csodálatos érzés, amikor kipipálhatom a listáról a befejezett feladatokat!

10. OpenProject (A legjobb komplex projektek kezeléséhez)

az OpenProject segítségével

Az OpenProject egy nyílt forráskódú projektmenedzsment szoftver, amely segít a csapatoknak a projekt teljes életciklusa alatt szervezettnek és ellenőrzöttnek maradni. Könnyedén összegyűjtheti az ötleteket, meghatározhatja a projekt hatókörét és eredményeit. Ezenkívül listanézet segítségével strukturált munkacsomagokra bonthatja őket.

A csapatok nyomon követhetik az egyes munkacsomagokra fordított időt és költségeket , összehasonlítva azokat a kezdeti költségvetéssel, hogy megakadályozzák a hatókör kiterjedését és biztosítsák a pénzügyi ellenőrzést. A hatókör bármilyen változását hivatalosan kezelni lehet a munkafolyamatok és az állapotfrissítések segítségével.

Ezenkívül az EVA (Earned Value Analysis, megszerzett érték elemzés) lehetővé teszi a tényleges idő és költségekhez viszonyított előrehaladás nyomon követését.

Az OpenProject legjobb funkciói

Kövesse nyomon a feladatokat részletes leírásokkal, prioritásokkal, állapotokkal és felelősökkel.

Használjon szülő-gyermek táblákat a projektek WBS-struktúrájának felépítéséhez és vizualizálásához.

Tervezze meg és vizualizálja az ütemterveket, a függőségeket és a kritikus útvonalakat Gantt-diagramokkal.

Ossza meg a projekt ütemtervét az érdekelt felekkel, kérjen visszajelzéseket, és készítsen megvalósítható tervet.

Készítsen megbeszélések napirendjét és összefoglalóját egy AI asszisztens segítségével, hogy rögzíthesse a legfontosabb döntéseket.

Az OpenProject korlátai

Mivel nyílt forráskódú eszközről van szó, a saját szerveren futó verzió telepítéséhez, konfigurálásához és karbantartásához jelentős technikai szakértelemre van szükség.

A felhasználói felület ugyan hatékony, de nem olyan modern és intuitív, mint egyes kereskedelmi versenytársaié.

OpenProject árak

Közösség: Ingyenes

Cloud Basic: 7,25 USD felhasználónként/hónap (éves számlázás)

Cloud Professional: 13,50 USD felhasználónként/hónap (éves számlázás)

Cloud Premium: 19,50 USD felhasználónként/hónap (éves számlázás)

Felhő Vállalati: Egyedi árazás

OpenProject értékelések és vélemények

G2: 3,8/5 (20+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (180+ értékelés)

Mit mondanak az OpenProjectről a valódi felhasználók?

Íme egy G2-es értékelés:

Az OpenProject egy all-in-one eszköz, amely széles körű projektmenedzsment funkciókkal rendelkezik. Az eszköz lehetővé teszi a feladatok ütemtervének kezelését és a problémák nyomon követését is. Ezen felül a csapat tagjai testreszabhatják a munkafolyamatot és beállíthatnak egy részletes projektütemtervet az intuitív felület segítségével.

Az OpenProject egy all-in-one eszköz, amely széles körű projektmenedzsment funkciókkal rendelkezik. Az eszköz lehetővé teszi a feladatok ütemtervének kezelését és a problémák nyomon követését is. Ezen felül a csapat tagjai testreszabhatják a munkafolyamatot és beállíthatnak egy részletes projektütemtervet az intuitív felület segítségével.

Tartsa kordában a projekt terjedelmének növekedését a ClickUp segítségével

A világos hatókör-ellenőrzés alakítja a projekt menetét. A projekt hatókörének gondos kezelésével nemcsak a káoszt előzheti meg, hanem teret is teremt ahhoz, hogy pontosan azt szállítsa, amire szükség van, a határidőre.

A ClickUp segítségével korán felismerheti a hatókörrel kapcsolatos problémákat, átállhat, és biztosíthatja a projekt zökkenőmentes előrehaladását. Az AI-alapú platform összesíti az összes projektfeladatot, dokumentumot, beszélgetést és jelentést egy közös munkaterületen, így a csapatok számára stresszmentessé teszi a projekt hatókörének kezelését.

Készen áll arra, hogy a hatókör-kiterjesztést hatókör-ellenőrzéssé alakítsa? Regisztráljon ingyenesen a ClickUp-on.