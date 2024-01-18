Mi az a változáskérelem, és hogyan tudja azt a csapata kezelni?

Ideális esetben minden projekt pontosan a terv szerint alakulna, de a valóságban még a legjobban megtervezett projektek is néha módosításokat igényelnek. Projektmenedzserként az Ön feladata a módosítási kérelmek kezelése, hogy csapata zavartalanul folytathassa a munkát a projekt céljainak elérése érdekében. 🎯

Ennek fényében vizsgáljuk meg, miért olyan fontos, hogy folyamatosan figyelemmel kísérjük a változáskezelési folyamatot. Megtanuljuk továbbá, hogyan lehet változáskérelem-űrlapokat létrehozni és kezelni, hogy a projekt időben és a költségkereten belül sikeresen megvalósuljon.

Mi az a módosítási kérelem?

A változáskérelem egy rendszer, termék vagy – amire ma összpontosítunk – egy már meglévő projektterv módosítására irányuló javaslat. Általában a projekt érdekelt felei kezdeményezik, például egy ügyfél vagy egy csapattag.

A módosítás a projekt bármely aspektusára vonatkozhat, a megállapodott eredmények vagy az érintett üzleti folyamatok megváltozásától kezdve a kisebb kiigazításokig, mint például a projekt ütemterve.

Változáskérelemre gyakran akkor van szükség, amikor az ügyfél igényei belső vagy külső változások miatt megváltoznak, az erőforrások nem állnak rendelkezésre, vagy a projekt egyes fázisai a vártnál hosszabb ideig tartanak. 🐌

A változtatási kérelmek fontossága a projektmenedzsmentben

Míg a kisebb módosítások gyakran meglehetősen egyszerűen végrehajthatók, a projekt hatókörét érintő nagyobb változások már más kérdés. Ha nem kezelik őket körültekintően – és néha még akkor is, ha igen –, a projektmódosítási kérelem jelentős zavarokat okozhat. 🚧

A módosítás mértékétől függően a következőket tehetik:

További erőforrásokra van szükség személyzet vagy berendezések formájában, ami hatással lehet ezeknek az erőforrásoknak más projektekben való rendelkezésre állására.

Jelentősen növelje a tervezett költségvetést, amelyet igazolnia kell az ügyfelek vagy a vezetőség előtt.

Hosszabbítsa meg az eredeti határidőt, ami hatással lehet a projekt elindítására vagy más projektekre, amelyekhez erőforrásokat rendeltek.

Indítson el egy folyamatos hatókör-bővítési mintát, amely hamarosan kezelhetetlenné válhat.

Hatással van a projektcsapat munkájára és hangulatára, különösen, ha a módosításról nem tájékoztatják megfelelően a csapat tagjait.

Vizuálisan hasonlítsa össze a csapatok munkaterhelését, és kövesse nyomon az előrehaladást a ClickUp Timeline nézet segítségével.

Ez csak néhány ok, amiért olyan fontos, hogy hivatalos folyamat álljon rendelkezésre a módosítási kérelmek kezelésére és nyomon követésére.

A hivatalos változtatási kérelem folyamatok előnyei

A változáskérelem-folyamat hivatalosan dokumentálja a változáskérelmeket, és biztosítja, hogy minden esetben a helyes eljárást kövessék. Ez megkönnyíti a változás potenciális hatásának értékelését a projekt eredményeire, valamint az erőforrásokra, a költségvetésre és az ütemtervre nézve.

Ezután eldöntheti, hogy jóváhagyja-e a módosítási kérelmet. Ha pedig más személy felelős a jóváhagyásért, akkor ez a folyamat biztosítja számára a szükséges információkat, és segít Önnek nyomon követni a jóváhagyási folyamatot. ✅

De ez még nem minden. Amikor eljön az idő a jóváhagyott módosítások végrehajtására, a módosítási kérelem űrlapok biztosítják a projektmenedzsment terv módosításához szükséges információkat.

A ClickUp 3.0 Dashboards segítségével átfogó képet kaphat a projekt állásáról és a csapat vagy osztály előtt álló feladatokról.

Végül, de nem utolsósorban, egy jó módosítási kérelem folyamat minden érintett felet tájékoztat, így mindenki megérti, mi a módosítás, miért történik, és hogyan érinti őket.

Példák a változtatási kérelmekre

A projektmenedzsereknek többféle módosítási kérelemmel kell foglalkozniuk. A javasolt módosítások között szerepelhetnek:

Az eredeti teljesítési kötelezettségek vagy a projekt hatókörének módosítása a piaci változásokkal, a termék rendelkezésre állásával való lépéstartás vagy további erőforrások igénylése érdekében.

Fejlesztések vagy frissítések a felhasználói élmény javítása érdekében, amint új technológia válik elérhetővé

Átdolgozott rendszerek vagy tervezési elemek a vállalkozás márkájának vagy termékpalettájának fejlődésével

A belső folyamatokat racionalizáló, időt és pénzt megtakarító fejlesztések

A felfedezett hibák vagy rendszerhibák kijavítása

Megelőző intézkedések a folyamat késői szakaszában azonosított kockázatok hatásának csökkentésére

A rendszerek módosítása az Information Technology Infrastructure Library (ITIL) legújabb bevált gyakorlataival való összhang érdekében

Hogyan lehet létrehozni egy változtatási kérelmet

A módosítási kérelem létrehozása két fő lépésből áll: ötletelés és a módosítási kérelem benyújtása. Nézzük meg mindkettőt részletesen!

1. Gondolkodjon el a módosítás hatóköréről

Kezdje azzal, hogy összegyűjti mindazt, amit az új funkcióval és a módosítás hatókörével kapcsolatban figyelembe kell vennie. Ha először ötleteket gyűjt, akkor minden részletet megkap, amire szüksége van a teljes módosítási kérelem benyújtásához. 🤔

Használja ki ezt az előkészítési időt arra, hogy pontosan tisztázza, mi is az új funkció és hogyan működik. Ezután részletezze, milyen értéket ad hozzá és mennyire fontos ez.

A ClickUp 3. 0 Docs segítségével a együttműködés kulcsfontosságú, így gyorsan megoszthat, jogosultságokat állíthat be, vagy exportálhat belső vagy külső felhasználóknak.

Ahhoz, hogy maximalizálja a változáskérelem jóváhagyásának esélyét, hasznos lehet, ha ebben a lépésben a változás jóváhagyójának helyébe képzeli magát. Gondoljon arra, mi motiválná őket, hogy igent mondjanak a javaslatára. Például: ez a változás javítja-e a funkcionalitást, vonzza-e új ügyfeleket, racionalizálja-e a belső folyamatokat, vagy pénzt takarít meg, illetve hoz?

Készítsen áttekintést a megvalósítási folyamatról és a módosítás időzítéséről, valamint a szükséges további erőforrásokról és a módosítás költségeiről. Gondolja át azt is, hogy ez milyen hatással lehet webhelyének egyéb elemeire.

Lehet, hogy ehhez konzultálnia kell olyan kollégákkal, akik rendelkeznek speciális szakértelemmel – például az IT-osztály munkatársaival –, hogy részletesebb információkat szerezzen.

A brainstormingot a hagyományos módon, papírral és tollal végezheti, vagy elektronikusan, Word-dokumentumban. Vagy megtakaríthatja a rengeteg időt és energiát, és használhatja a ClickUp alkalmazást.

A ClickUp Whiteboards segítségével vizuálisan együttműködhet a többi csapattaggal, hogy ötleteket gyűjtsön és azokat megvalósítható feladatokká alakítsa.

Ez az online projektmenedzsment és termelékenységi platform számos hasznos eszközt kínál ehhez a lépéshez:

Dokumentumok: A ClickUp Docs egy olyan teret biztosít, ahol összegyűjtheti gondolatait, és azokat egy értelmes struktúrába rendezheti.

Táblák: Ha vizuális eszközökkel jobban tud gondolkodni, próbálja ki a Ha vizuális eszközökkel jobban tud gondolkodni, próbálja ki a ClickUp táblát , hogy ötleteket generáljon és összekapcsoljon, így áttekintheti a teljes képet.

Együttműködés: A ClickUp megkönnyíti a csapattagokkal való együttműködést. Valós időben együtt dolgozhatnak a dokumentumokon, még akkor is, ha nem ugyanabban a helyiségben (vagy országban) tartózkodnak. Jelölje meg kollégáit, hogy később, amikor bejelentkeznek, hozzáadhatják gondolataikat.

Feladatok: Az időmegtakarítás érdekében a ClickUp lehetővé teszi, hogy bármelyik eszközből szöveget vegyen át, azt közvetlenül nyomon követhető Az időmegtakarítás érdekében a ClickUp lehetővé teszi, hogy bármelyik eszközből szöveget vegyen át, azt közvetlenül nyomon követhető ClickUp-feladattá alakítsa, és egy csapattaghoz rendelje.

Kapcsolat: Az összes dokumentum, táblázat és feladat összekapcsolódik a projektjével, így mindig könnyen megtalálhatja őket.

2. Készítse el és nyújtsa be a módosítási kérelem űrlapját

Most már készen áll a tényleges módosítási kérelem létrehozására. 📝

Használja fel az összegyűjtött információkat egy hivatalos változáskérelem űrlap kitöltéséhez. Valószínűleg az alábbi információkat kell megadnia:

Projekt neve

A projekt helyszíne

A csapat tagjainak nevei (beleértve a projektmenedzser, a vállalkozó vagy a mérnök szerepét)

A kért módosítás átfogó leírása (beleértve az érintett jellemzőket és funkciókat)

A hatókör módosításának okai, elegendő részletességgel, hogy a kérelem jóváhagyója aláírja azt.

A módosítás prioritási szintje (mennyire sürgősnek és fontosnak tartja a módosítást, vagy egyszerűen csak jó lenne, ha megvalósulna)

Hatása a munkaterületre és a projekt egészére

A módosítás költsége és hatása a projekt költségvetésére

A projekt ütemtervére gyakorolt hatás, például hogy befolyásolja-e a függőségeket és/vagy a projekt befejezésének dátumát.

A projekt erőforrásaira gyakorolt hatás, például ha további erőforrásokra van szükség, és a pontos részletek arról, hogy pontosan mire lesz szükség.

Hatása a projektben érdekelt csapat tagjaira

Egyéb hatások vagy fontos információk

Ha készen áll, nyújtsa be módosítási kérelmét.

Itt is a ClickUp segít, kétféle módon lehet módosítási kérelmet létrehozni:

Változtatási kérelem generátor: A ClickUp projektváltoztatási kérelem generátor fejlett AI funkciókat használ, hogy segítsen a változtatási kérelmek generálásában és kezelésében. Az előre elkészített sablonok és testreszabható mezők biztosítják, hogy minden szükséges információt rögzítsen.

Változtatási kérelem sablon: Alternatív megoldásként közvetlenül Alternatív megoldásként közvetlenül a ClickUp változtatási kérelem sablonhoz léphet, és hozzáadhatja azt a munkaterületéhez. Ez a kész változtatási kérelem űrlap ingyenes és könnyen használható. Egyszerűen töltse ki és küldje el!

A ClickUp módosítási kérelem sablonja úgy lett kialakítva, hogy segítsen nyomon követni a projektek módosítási kérelmeit.

Amikor a ClickUp platformon bármelyik módszerrel benyújtják a módosítási kérelmet, az a munkaterületéhez kerül, és a megadott projektnek megfelelően kerül iktatásra. A módosítási kérelem űrlapjának minden szakasza egy egyéni mezőt hoz létre, amely tartalmazza a releváns információkat, így mindig megtekintheti a kérelem részleteit. 🔎

3 tipp a módosítási kérelem létrehozásához

Most, hogy már ismeri az alapokat, nézzük meg, hogyan viheti a változáskérelem-kezelési folyamatot a következő szintre.

1. Írjon úgy, mint egy profi

A ClickUp AI végtelen számú dokumentumtípust képes generálni, például projektismertetőket, óravázlatokat és egyéb dokumentumokat, hogy felgyorsítsa a munkafolyamatot.

A ClickUp AI írási asszisztens segít Önnek világosabban és tömörebben írni, ezért ne habozzon, használja azt a benyújtott tartalom finomhangolásához.

2. Testreszabhatja és megoszthatja a módosítási kérelem űrlapot

A ClickUp módosítási kérelem sablonja teljes mértékben testreszabható. 🪄

A mezőket szerkesztheti, eltávolíthatja az űrlapról, ha nincs rájuk szüksége, vagy hozzáadhat további mezőket, amelyeket szeretne látni. Például felvehet mezőket a kérelmező osztályára, beosztására vagy telefonszámára vonatkozóan.

Ha elégedett az űrlapmal, megoszthatja azt a csapatával, vagy feltöltheti a webhelyére, hogy bárki hozzáférhessen.

3. Folyamatosan finomítsa a folyamatot

Minden alkalommal, amikor módosítási kérelmet tölt ki, keressen lehetőségeket a folyamat további javítására. A cél az, hogy olyan szabványos formátumot és folyamatot hozzon létre, amelyet Ön és csapata minden alkalommal követhet, amikor módosítást fontolgatnak.

A változáskérelmek kezelése

A módosítási kérelmek nyomon követése némi erőfeszítést igényel, és ha több módosítási kérelemmel kell foglalkoznia, az túlterhelővé válhat. 👀

Megpróbálhatja Word- vagy Excel-dokumentummal kezelni őket. Ha azonban a projekt vagy a javasolt módosítás jelentős, a manuális módszerek hamarosan kivitelezhetetlenné válnak.

Szerencsére a projektmenedzsment szoftverek és a folyamatok automatizálására szolgáló eszközök minden szempontból egyszerűsítik a módosítási kérelem folyamatát, függetlenül attól, hogy a projektje nagy vagy kicsi.

Itt ismét a ClickUp jön jól, amely áttekinthető képet ad az összes módosítási kérelemről. Emellett segít nyomon követni, hogy az egyes kérelmek hol tartanak a folyamatban, és ezt közölni a csapattal.

Különböző nézetformátumok közül választhat

A ClickUp segítségével megtekintheti és kezelheti az Ön vagy csapata által benyújtott összes módosítási kérelmet. Még a megjelenítés formátumát is kiválaszthatja.

Egy pillantással áttekintheti a feladatokat és projekteket, és könnyedén áthúzhatja, rendezheti és szűrheti a feladatokat a teljesen testreszabható Kanban táblával.

Például:

A Változtatási kérelem űrlap nézetben új kérelmeket nyújthat be.

A Kérelmek listája nézetben a folyamatban lévő összes módosítási kérelem látható, projektek szerint rendezve.

A Status Board nézetben valós időben követheti nyomon az egyes kérelmek előrehaladását, állapotuk szerint rendezve.

A Kérelmek táblázat nézetben az összes módosítási kérelem prioritás szerint jelenik meg, és hozzáférést biztosít a kérelem részletes adataihoz.

A Projekt helyszíne nézet jelzi az egyes kérelmek projekt helyszíneit 🌎

A haladás nyomon követésére szolgáló állapotok

A módosítási kérelem benyújtása után fontos nyomon követni annak előrehaladását a jóváhagyási folyamat különböző szakaszaiban. Ehhez frissítheti a kérelem állapotát a választott nézetformátumban.

A ClickUp állapotopciói a következők:

Új kérelem

Kijelölt felülvizsgáló

Folyamatos felülvizsgálat

Elutasítva

A megvalósításhoz

Végrehajtva

Emellett a folyamatához igazodó egyéni állapotokat is létrehozhat.

Egyéni állapotok létrehozása a ClickUp-ban

Amikor a módosítási kérelem véglegesen jóváhagyásra kerül, egyszerűen használja a rendszerben már meglévő információkat a ClickUp feladatok létrehozásához a megvalósításhoz. Ezután kövesse nyomon azok előrehaladását a befejezésig.

Egyértelmű kommunikáció

A ClickUp egyszerűsíti a projektkommunikációt, megszünteti az e-mailek és más könnyen elveszthető dokumentumok használatát, így csapata mindig ugyanazon az oldalon maradhat.

A fentebb tárgyalt nézet- és állapotbeállítások segítségével csapata és más érdekelt felek egy pillanat alatt tájékozódhatnak a változáskérelmekről. Beállíthat automatikus értesítéseket is, amelyek az állapotváltozáskor aktiválódnak.

A felhasználói szerepkörök és jogosultságok segítségével pedig Ön dönti el, hogy ki mit láthat. Például a csapattagoknak hozzáférést adhat az összes folyamatban lévő módosítási kérelemhez, míg az ügyfelek csak azokhoz a projektekhez férhetnek hozzá, amelyekben részt vesznek.

Mit tud még a ClickUp?

A ClickUp képességei nem érnek véget ennél. Mint egyik legjobban értékelt termelékenységi és projektmenedzsment eszköz, egyszerűsíti vállalkozása minden aspektusát, energiát, időt és pénzt takarítva meg Önnek. 💸

Állítson fel mérhető célokat a feladatokhoz és projektekhez automatikus előrehaladással, hogy hatékonyabban érje el a meghatározott határidőkkel és számszerűsíthető célokkal rendelkező célkitűzéseket.

Például:

A változáskérelmek a projektterv, termék vagy rendszer módosítására irányuló javaslatok. Bármely projektben vagy üzleti tevékenységben szinte elkerülhetetlenek, és hatással lehetnek a projekt hatókörére, költségvetésére és időkeretére.

Ahhoz, hogy ezek a hatások pozitívak legyenek, és ne zavarják a munkát, jól kezelt változáskérelem-rendszerre van szükség. Olyan rendszerre, amely megkönnyíti a kérelmek benyújtását, nyomon követését, valamint a felelősség és az átláthatóság fenntartását.

A ClickUp mindezt és még többet is megtesz. A testreszabható módosítási kérelem űrlapjától a jóváhagyásig és a végrehajtásig a ClickUp egyszerűsíti a változáskezelési munkafolyamatot, ezzel időt, pénzt és fáradságot takarítva meg Önnek. 🤩

