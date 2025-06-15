Hogyan lehet hatékonyan gyűjteni az ügyfelek visszajelzéseit?

A legtöbb marketing-, termék- vagy ügyfélsiker-csapat nem szenved az ügyfél-visszajelzések hiányától – valójában elárasztják őket. A visszajelzések a támogatási csevegésekben rejtőznek, e-mail szálakban szétszórva és táblázatokban eltemetve találhatók. Vagy olyan eszközökben vannak elszigetelve, amelyeket a termék-, támogatási és marketingcsapatok ritkán szinkronizálnak.

Természetesen, ha a visszajelzések 10 különböző helyen érkeznek, szinte lehetetlen felismerni a trendeket, fontossági sorrendbe állítani a fontos dolgokat vagy időben intézkedni.

És itt van a lényeg: a fogyasztók 77%-a kedvezőbb véleménnyel van azokról a márkákról, amelyek aktívan keresik és alkalmazzák az ügyfelek visszajelzéseit. Tehát a kérdés nem az, hogy gyűjtsön-e visszajelzéseket, hanem az, hogy hogyan tudja azokat hasznosítani.

Ehhez nem elég egy egyszerű űrlap, amely minden csatornáról összegyűjti a visszajelzéseket, kategóriák szerint címkézi őket, összekapcsolja a termékfejlesztési tervvel, és folyamatosan tájékoztatja a csapatot. Ez a cikk pontosan ezt tárgyalja: hogyan lehet központosított, nyomon követhető és hasznosítható visszajelzési folyamatot kialakítani olyan eszközökkel, mint a ClickUp, hogy semmi értékes ne vesszen el.

Miért fontos az ügyfelek visszajelzése?

A legtöbb csapat az ügyfelek visszajelzéseit „jó, ha van” kategóriába sorolja, pedig valójában ezek képezik az alapját a népszerű termékek és élmények fejlesztésének. A visszajelzések a következőket segítik:

Fedezze fel az ügyfélkommunikáció kezelésének olyan problémás pontjait, amelyeket belső szemszögből nem feltétlenül lát.

Ellenőrizze a termékötleteket, mielőtt időt és erőforrásokat fektetne be

A valódi felhasználói igények alapján rangsorolja a fejlesztéseket

Építsen ki ügyfélbizalmat azzal, hogy megmutatja, hogy az ő véleményük hozza meg a változást.

És ez nem csak a termékre vonatkozik. A visszajelzések segíthetnek az üzeneteinek finomításában, az ügyfélszolgálat javításában, sőt, akár a vállalati kultúra alakításában is. Amikor az ügyfelek látják, hogy véleményük valódi cselekvéshez vezet, az elkötelezettség, hűség és támogatás körforgását hozza létre.

👀 Tudta ezt? A 26 elégedetlen ügyfél közül csak 1 panaszt tesz. A többiek? Egyszerűen elmennek. Tehát ha nem hall panaszokat, az nem jelenti azt, hogy mindenki elégedett – lehet, hogy csak nem figyel elég figyelmesen.

⭐️ Kiemelt sablon Készre szabott ügyfél-felmérési irányítópultot keres? Próbálja ki a ClickUp ügyfél-elégedettségi felmérési sablont. Tekintse meg az ügyfelek visszajelzéseit több paraméter alapján, és használja a ClickUp AI-t, hogy intelligens betekintést és mintákat nyerjen a megszerzett információkból. Ingyenes sablon letöltése Kövesse nyomon a hangulatot és azonosítsa a trendeket könnyedén a ClickUp ügyfél-elégedettségi felmérési sablon segítségével.

Módszerek az ügyfelek visszajelzéseinek gyűjtésére

Nincs olyan általános megközelítés, amely minden esetben alkalmas lenne az ügyfelek véleményének összegyűjtésére. A leghatékonyabb visszajelzési és ügyfél-visszajelzési stratégia azonban több módszert kombinál, hogy az ügyfeleket ott érje el, ahol máris vannak: a webhelyén, a beérkező levelek mappájában vagy az Instagram DM-jeiben.

Vessünk egy pillantást a leghatékonyabb módszerekre a kért visszajelzések gyűjtéséhez.

1. Felmérések és űrlapok

A felmérések és űrlapok tökéletesek a következetes visszajelzések nagy léptékű gyűjtéséhez. De ahhoz, hogy magas színvonalú válaszokat kapjon, azokat célszerűen kell megterveznie.

A kérdőív kérdéseinek megfogalmazásakor az alábbiakat érdemes szem előtt tartani: Határozzon meg egy világos célt – ne kérdezzen meg mindent egyszerre

Kombinálja a mennyiségi és minőségi visszajelzési kérdéseket értékelési skálákkal és nyitott kérdésekkel.

A megbeszélés utáni kérdőív kérdéseit tartsa rövidnek és célzottnak. Tisztelje felhasználói idejét!

Semleges nyelvet használjon, hogy elkerülje a válaszok befolyásolását.

Tesztelje felmérését belsőleg, mielőtt elküldené

A feltett kérdések megalapozzák a terepet, de a használt eszközök határozzák meg, mi történik ezután. Egy megbízható eszköz segít értelmezni a visszajelzéseket, kideríteni, mi a legfontosabb, és mindenkit a helyes irányba terelni.

A ClickUp űrlapokkal alakítsa a válaszokat eredményekké

A ClickUp Forms segítségével testreszabható űrlapokat hozhat létre az adatok gyűjtéséhez. Minden űrlap beküldése automatikusan létrehozhat egy feladatot testreszabott részletekkel, például megbízottakkal, határidővel, prioritási szinttel és mellékletekkel, és közvetlenül összekapcsolhatja a visszajelzéseket a termék ütemtervével.

Ráadásul a valós idejű együttműködés, a megjegyzések, a visszajelzési űrlap sablonok és az automatizálás segítségével csapata megbeszélheti a betekintéseket, kijelölheti a következő lépéseket és nyomon követheti az előrehaladást anélkül, hogy elhagyná a platformot.

💡 Profi tipp: Használja a ClickUp Automations szolgáltatást az űrlapok válaszait témák szerint azonnal kategorizálni és a megfelelő csapattaghoz rendelni, hogy gyorsabban tudjon utánajárni.

2. Ügyfélinterjúk és fókuszcsoportok

Ha a felmérések mintákat adnak, akkor az interjúk történeteket adnak a felhasználói kutatások során. Segítenek feltárni a motivációkat, az akadályokat és a felhasználói nyelvet, amelyek nem mindig jelennek meg az űrlapokban.

Így teheti hatékonyabbá az interjúkat: Határozzon meg egy világos célt – mit szeretne megtudni?

Készítsen beszélgetési útmutatót, de tartsa meg a beszélgető hangnemet.

Tegyen fel közvetlen, nyitott kérdéseket, és kérdezze meg a „miért?”

Kérjen ügyfélajánlásokat , és (engedélyt követően) rögzítse azokat , hogy a jegyzetelésre helyett a hallgatásra koncentrálhasson.

💜 Részletes betekintés gyűjtése

Miután megszerezte az alapanyagot, így nyerhet ki belőle információkat:

Ismerje fel az ismétlődő témákat és érzelmi jelzéseket ✅

Közvetlen idézeteket használhat a felhasználói személyiségek gazdagításához vagy a funkciókkal kapcsolatos döntések alátámasztásához ✅

Használjon ügyfélmegtartó szoftvert a jegyzetek rögzítéséhez és az információk kategória vagy csapat szerinti címkézéséhez ✅

3. Közösségi média figyelés és értékelések

Az ügyfelei már beszélnek – Önnek csak meg kell hallgatnia őket. A közösségi média és az értékelő platformok igazi aranybányák a valódi, szűretlen és spontán ügyfél-visszajelzések szempontjából, amelyek gyakran még azelőtt felszínre hozzák a problémákat, hogy azok az Ön postaládájába érkeznének.

A visszajelzések hatékony nyomon követése és az ügyfelek elkötelezettségének maximalizálása érdekében vegye figyelembe a következőket:

Használjon olyan eszközöket, mint a Hootsuite, a Brand24 vagy a Sprout Social a márka említéseinek nyomon követéséhez.

Riasztások beállítása olyan értékelő platformokhoz, mint a G2, a Trustpilot vagy a Capterra

ClickUp lista létrehozása a gyakori témák rögzítéséhez és azok hozzárendeléséhez a megfelelő csapatokhoz

💜 Válaszadás az ügyfelek aggályaira

És amikor eljön az ideje a válaszadásnak, a következőket érdemes szem előtt tartani:

Nyilvánosan ismerje el a visszajelzéseket, hogy átláthatóságot mutasson.

A részletes problémákat vigye át privát csatornákra, hogy megoldhassa őket.

Használja az ügyfélértékelési sablonokat az eredeti bejegyzéshez kapcsolódó nyomonkövetési feladatok létrehozásához, így csapata továbbra is felelősségteljes marad.

💡 Profi tipp: Állítsa be a ClickUp Dashboards alkalmazást, hogy láthatóvá tegye a véleményekben és a közösségi médiában említett trendeket. Így csapata gyorsan tud cselekedni, anélkül, hogy időt pazarolna találgatásokra.

A webhelye az a hely, ahol az ügyfelek döntéseket hoznak – és ahol gyakran elakadnak. Az olyan eszközök, mint a webhelyen található űrlapok, felugró ablakok és élő csevegés segítenek visszajelzéseket gyűjteni, amíg az élmény még friss.

Ahhoz, hogy a legtöbbet hozza ki ezekből az eszközökből, próbálja ki a következőket: Használjon időzített vagy viselkedés által kiváltott felugró ablakokat (pl. kilépési szándék vagy 75%-os görgetés után).

Tegyen fel rövid, releváns kérdéseket, például: „Megtalálta, amit keresett?”

Beágyazott feltételes logikai űrlapokat helyezhet el a legfontosabb oldalakon, hogy strukturált válaszokat gyűjtsön, és azokat azonnal továbbítsa csapatának.

💜 Valós idejű ügyfélkapcsolat

Az élő csevegés még több kontextust nyújt valós időben – íme, hogyan lehet ezt kihasználni:

Használjon csevegőeszközöket és kérdőív-sablonokat , hogy proaktív segítséget nyújthasson.

Címkézze meg a gyakori kérdéseket vagy problémákat a csevegési munkamenetek során.

A csevegéseket releváns címkékkel ellátott ClickUp feladatokká alakíthatja, így semmi sem marad ki.

Ezek az eszközök együttesen segítenek a pillanatnyi visszajelzések rögzítésében, és közvetlen kapcsolatot biztosítanak a csapatának a közönség azonnali igényeivel.

💡 Profi tipp: Kapcsolja össze a csevegési átiratokat a releváns ClickUp feladatokkal, hogy termék- és ügyfélszolgálati csapata mindig rendelkezzen az ügyfelek kontextusával. Tartson mindent egy helyen, a negatív visszajelzésektől a hűséges ügyfelek adatait is beleértve.

A ClickUp használata az ügyfél-visszajelzések kezeléséhez

Az ügyfél-visszajelzések kezelése nem feltétlenül kell táblázatok, e-mailek és véletlenszerű jegyzetek között szétszóródnia. A ClickUp egy helyen összegyűjti az ügyfél-visszajelzéseket, így csapata kaotikus helyzetek nélkül rögzítheti, rendszerezheti és felhasználhatja a visszajelzéseket.

A visszajelzések központosítása a ClickUp Docs-ban

Dokumentálja az ügyfelek észrevételeit a ClickUp Docs segítségével, hogy a visszajelzések rendszerezettek legyenek, és csapata összehangoltan dolgozzon.

Kezdje azzal, hogy létrehoz egy központi tudásbázist a ClickUp Docs segítségével. Legyen szó ügyféljavaslatok listájáról, folyamatban lévő termékproblémákról vagy különböző csatornákról érkező visszajelzésekről, mindent egy közös felületen dokumentálhat.

A valós idejű együttműködés, a belső megjegyzések és a verziótörténet segítségével az egész csapata összhangban maradhat. A dokumentumok közvetlenül a feladatokhoz is kapcsolhatók, így a visszajelzések gyorsan cselekvési pontokká válnak.

Például az ügyfélszolgálati vagy termékcsapat fenntarthat egy ügyfél-visszajelzési napló dokumentumot, amelyben a funkciók vagy termékterületek szerint vannak címkézve a bejegyzések, így egyetlen ügyfélélmény-KPI sem marad ki.

🧠 Érdekes tény: Azok a márkák, amelyek kiemelkedő ügyfélélményt (CX) nyújtanak, 5,7-szer több bevételt hoznak, mint azok, amelyek lemaradnak. Kiderült, hogy a elégedett ügyfelek valóban kifizetődőek!

A felmérések nyomon követésének automatizálása a ClickUp űrlapokkal

Gyűjtse és automatizálja a visszajelzéseket a ClickUp Forms segítségével – alakítson minden választ hasznosítható feladattá!

A ClickUp Forms segítségével egyszerűen gyűjtheti össze a strukturált visszajelzéseket közvetlenül ügyfeleitől – nincs szükség további eszközökre vagy űrlapautomatizáló szoftverekkel való integrációra.

Minden űrlapválasz feladattá válik a munkaterületén, így azonnal felhasználható. Akár ügyfélszolgálati interakció után szeretne visszajelzéseket gyűjteni, akár termékbéta-tesztelés során szeretne betekintést nyerni, egyértelmű, nyomon követhető nyilvántartást kap az ügyfelek véleményéről.

Íme, mit mond Catalina C., a ClickUp felhasználója egy G2-es értékelésben:

Távoli munkacsoportként nagyon fontos, hogy rendelkezésre álljon egy olyan alkalmazás, amely lehetővé teszi a feladatok bevitelét, például a támogatási feladatok, a visszajelzések gyűjtése, valamint a fejlesztési és termékáramlási feladatok bevitelét. A ClickUp segítségével központosítottuk azokat a feladatokat, amelyeket a munkafolyamatunk során figyelemmel kell kísérnünk.

ClickUp ügyfél-elégedettségi felmérés sablon

Ingyenes sablon letöltése Kövesse nyomon a hangulatot és azonosítsa a trendeket könnyedén a ClickUp ügyfél-elégedettségi felmérési sablon segítségével.

Szüksége van egy gyors megoldásra a kezdéshez? A ClickUp ügyfél-elégedettségi felmérési sablonja kiváló választás. Úgy tervezték, hogy segítsen mérni az ügyfelek véleményét, nyomon követni a trendeket és feltárni a legfontosabb információkat – anélkül, hogy mindent a nulláról kellene felépítenie.

A sablon a következőket tartalmazza:

Előre elkészített űrlapkérdések, például „Mennyire volt elégedett az élményével?”, „Mit tudnánk javítani?” és „Ajánlaná minket egy barátjának?”

Értékelésen alapuló kérdések az elégedettségi pontszámok egyszerű számszerűsítéséhez (ideális CSAT vagy NPS mutatók generálásához)

Nyitott mezők kvalitatív visszajelzésekhez és ügyféljavaslatokhoz

Automatikus címkézés és feladat létrehozás, így minden válasz azonnal rendezésre kerül és a megfelelő listához, csapathoz vagy projekthez kerül továbbításra.

A sablont teljes mértékben testreszabhatja: megváltoztathatja a márkajelzést, módosíthatja az ügyfélszolgálati kérdőív kérdéseit, vagy legördülő menüket adhat hozzá olyan adatok gyűjtéséhez, mint a termék verziója, az ügyfélszolgálati képviselő vagy a kapcsolattartási mód.

A legjobb rész? Soha nem veszíti el a visszajelzéseket, mert minden beküldés megjelenik a ClickUp munkaterületén, ahol hozzárendelheti, prioritásba sorolhatja vagy nagyobb kezdeményezésekhez kapcsolhatja őket.

💡Profi tipp: Ha nem tudja, mit kérdezzen a termékével kapcsolatos visszajelzések gyűjtése során, kérdezze meg a ClickUp Brain-t, az AI személyi asszisztensét. A felmérés céljának megfelelően felsorolja azokat a kérdéseket, amelyeket az űrlapba fel kell venni. Gyűjtse össze, válogassa szét és azonnal reagáljon a visszajelzésekre a ClickUp Brain segítségével.

ClickUp visszajelzési űrlap sablon

Ingyenes sablon letöltése Gyűjtsen célzott információkat a ClickUp visszajelzési űrlap sablonjával, amely teljes mértékben az Ön igényeihez igazítható.

Ha pedig egy adott funkció tesztelésére vagy egy esemény utáni értékelésre van szüksége ügyfél-visszajelzésekre, a ClickUp visszajelzési űrlap sablonja ehhez is rugalmas alapot biztosít.

A sablon a következőket teszi:

Egyszerűsíti az ügyfél-visszajelzések összegyűjtésének és rendszerezésének folyamatát egy központi helyen.

A beépített nézetek, egyéni mezők és elemző eszközök segítségével gyorsabban juthat el a lényeges információkhoz.

Ösztönzi az ügyfelek elkötelezettségét azáltal, hogy egyszerű módot kínál a gondolatok és javaslatok megosztására.

Segít jobb termékdöntések meghozatalában strukturált adatokkal, amelyek kiemelik a trendeket és a fejlesztésre szoruló területeket.

📮 ClickUp Insight: A tudásmunkások 46%-a csevegésre, jegyzetekre, projektmenedzsment eszközökre és csapatdokumentációra támaszkodik, csak hogy nyomon követhesse munkáját. Számukra a munka szétszórtan, egymástól független platformokon zajlik, ami megnehezíti a szervezettség fenntartását. A ClickUp, mint a munkához szükséges mindenre kiterjedő alkalmazás, mindent egyesít. Az olyan funkcióknak köszönhetően, mint a ClickUp Email Project Management, a ClickUp Notes, a ClickUp Chat és a ClickUp Brain, minden munkája egy helyen található, kereshető és zökkenőmentesen összekapcsolható. Búcsút inthet a túlterheltségnek – üdvözölje a könnyed termelékenységet.

Trendek elemzése a ClickUp Dashboards segítségével

A ClickUp Dashboards segítségével valós időben láthatja a trendeket és az elégedettségi pontszámokat.

Miután elkezdte gyűjteni az adatokat, használja a ClickUp Dashboards szolgáltatást, hogy értelmezni tudja azokat. Kövesse nyomon a válaszok mennyiségét az idő függvényében, figyelje az elégedettségi pontszámokat, és bontsa le a visszajelzéseket termék, csatorna vagy régió szerint.

Az ügyfél-visszajelzések hatékonyabb elemzéséhez widgeteket hozhat létre, hogy megnézze, mely problémák maradtak megoldatlanok, vagy mely javaslatok kapták a legtöbb pozitív szavazatot.

Ez különösen hasznos a vezetőség vagy a termékfejlesztő csapatok számára, mivel vizuális, valós idejű képet adnak az ügyfelek véleményéről.

A visszajelzések szervezése és szűrése egyéni mezők és CRM segítségével

A ClickUp egyéni mezőivel címkézheti, rendezheti és szűrheti a visszajelzéseket, hogy a prioritások meghatározása könnyebb és okosabb legyen.

A ClickUp egyéni mezői lehetővé teszik, hogy minden visszajelzést típus (hiba, funkciókérés, dicséret), sürgősség vagy akár ügyfélszegmens (prémium vs. ingyenes felhasználók) szerint címkézzen. Ez sokkal könnyebbé teszi a visszajelzések rendezését a tervek kidolgozásakor vagy a támogatási jegyek prioritásainak meghatározásakor.

📹 Nézze meg a gyakorlatban:

Kombinálja ezt a ClickUp CRM funkcióival, hogy az ügyféladatok és visszajelzéseik mindig kéznél legyenek. Nyomon követheti, ki, mikor és mit küldött be, és hogy ez hogyan kapcsolódik a csapatával vagy termékével kapcsolatos tapasztalataihoz.

A ClickUp CRM segítségével összekapcsolhatja a visszajelzéseket az ügyféladatokkal, és nyomon követheti minden interakciót a kontextusban.

👀 Tudta? A Finastra a ClickUp segítségével javította üzleti teljesítményét, és 30%-kal növelte az együttműködés hatékonyságát.

Segítség az ügyfélszolgálati csapatoknak a visszajelzések alapján történő cselekvésben

Kezelje a támogatást, továbbítsa a problémákat és zárja le a folyamatot – mindezt egy helyen, a ClickUp ügyfélszolgálat segítségével.

A ClickUp nem csupán egy hely, ahol visszajelzéseket gyűjthet – úgy lett kialakítva, hogy segítse az ügyfélszolgálati csapatokat azok kezelésében az ügyfélút során.

Akár ügyfélszolgálatot, támogatási központot vagy közösségi csapatot vezet, a ClickUp ügyfélszolgálat olyan eszközöket kínál, amelyekkel gyorsan reagálhat, hatékonyan továbbíthatja a problémákat, és lezárhatja a folyamatot az ügyfelekkel.

Így kell csinálni:

💜 Megosztott beérkező levelek, okosabb együttműködés

Az ügyfélszolgálati munkatársak a ClickUp alkalmazásból kilépés nélkül kezelhetik a kérdéseket, címkézhetik a visszajelzéseket, és bevonhatják a termékfejlesztőket vagy a mérnököket – a jegyeket feladatokhoz, dokumentumokhoz vagy szálakhoz kapcsolhatják, hogy minden összekapcsolódjon és kereshető legyen.

💜 Egyértelmű felelősség, gyorsabb cselekvés

Alakítsa a visszajelzéseket feladatokká, hozzárendelve a felelősöket, a határidőket és a prioritásokat. Funkciókérés? Hiba jelentés? Rendezze el azonnal, teljes kontextussal.

💜 Automatizálja a munkaigényes feladatokat

Használja a ClickUp Automations szolgáltatást a felmérésválaszok hozzárendeléséhez, a feladatállapotok frissítéséhez vagy a csapatok sürgős visszajelzésekkel kapcsolatos értesítéséhez, így csapata az ügyfelekre koncentrálhat, nem pedig a kattintásokra.

💜 Az ügyfelei köré épített nézetek

Kövesse nyomon a visszajelzéseket ügyfél, állapot vagy probléma típus szerint olyan egyéni nézetekkel, mint a Kanban táblák, listák vagy idővonalak – mindezt a munkafolyamatához igazítva.

💜 A visszajelzéstől a nyomon követésig

Zárja le a kört könnyedén. Kövesse nyomon minden kérést a jelentéstől a megoldásig, majd közvetlenül a ClickUp Chatben folytassa a nyomon követést, és alakítsa a visszajelzéseket cselekvéssé.

🧠 Érdekes tény: Az ügyfelek problémáinak csupán 14%-a oldódik meg teljes mértékben önkiszolgálással. A legtöbb esetben továbbra is emberi segítségre van szükség.

A visszajelzések hasznosítható információkká alakítása

A visszajelzések gyűjtése egyszerű. A kihívás? A szétszórt véleményeket egyértelmű következő lépésekké alakítani.

Kezdje a visszajelzések kategorizálásával – csoportosítsa a megjegyzéseket témák szerint, például termékjellemzők, ügyfélszolgálat vagy felhasználói élmény. Ez segít felismerni a mintákat, ahelyett, hogy eltévedne az elszigetelt vélemények között. – csoportosítsa a megjegyzéseket témák szerint, például termékjellemzők, ügyfélszolgálat vagy felhasználói élmény. Ez segít felismerni a mintákat, ahelyett, hogy eltévedne az elszigetelt vélemények között. Az ügyfél-visszajelzésekkel kapcsolatos eszközök , például a hangulatelemzés vagy az egyszerű címkézési rendszerek segíthetnek felgyorsítani ezt a folyamatot 🏅 Ezután rangsorolja a visszajelzéseket. Nem minden visszajelzés érdemel ugyanolyan figyelmet. Használjon olyan kritériumokat, mint a gyakoriság, az üzleti célokra gyakorolt hatás vagy az ütemtervvel való összhang, hogy eldöntse, melyekre érdemes reagálni 🏅 Ezután következik a fordítás, vagyis a nyers visszajelzések konkrét feladatokká alakítása. Az olyan homályos megjegyzések, mint „a bevezetés zavaros”, nem segítenek a csapatának. Ehelyett alakítsa át ezt a következőképpen: „Készítsen bemutató videót az új felhasználók számára a fiók beállítása előtt. ” 🏅 Végül zárja le a kört. Tudassa az ügyfelekkel, hogy meghallgatta a véleményüket. Ez bizalmat épít, és megmutatja, hogy nem csak hallgat, hanem fejlődik is. A hasznosítható információk nem a táblázatokban vagy az ügyfél-elemző eszközökben találhatók. Azokban kell megmutatkozniuk, amit tett 🏅

👀 Tudta? Az ügyfelek 64%-a inkább azt szeretné, ha a vállalatok nem használnának mesterséges intelligenciát az ügyfélszolgálatban. Továbbra is a valódi emberi interakciókat részesítik előnyben.

Hallgasson, tanuljon és fejlessze visszajelzéseit a ClickUp segítségével

Az ügyfelek visszajelzéseinek gyűjtése nem csak egy jelölőnégyzet bejelöléséről szól, hanem egy valós idejű párbeszéd kialakításáról azokkal az emberekkel, akik használják a termékét, támaszkodnak a szolgáltatására vagy kapcsolatba lépnek a márkájával.

Legyen szó gyors felmérésről, élő csevegésről vagy egy alkalmazásáruházban elrejtett értékelésről, minden visszajelzés egy jelzés. A kérdés az: figyelmes vagy rájuk?

Válassza ki a megfelelő csatornákat, tegyen fel jobb kérdéseket, és ami a legfontosabb: cselekedjen a megszerzett információk alapján. Végül is azok a vállalkozások maradnak relevánsak, amelyek meghallgatják és reagálnak az ügyfelek visszajelzéseire.

Itt jönnek jól az olyan all-in-one eszközök, mint a ClickUp. Az egyedi űrlapoktól a feladatok automatizálásáig és a műszerfalakig minden megtalálható a ClickUp-ban, ami segít összegyűjteni a visszajelzéseket és ténylegesen valamit kezdeni velük. Nincs többé szétszórt táblázat vagy elfelejtett javaslat – csak olyan betekintések, amelyek jobb döntésekhez vezetnek.

Kezdje el a visszajelzéseket hatékonysággá alakítani. Regisztráljon ingyenesen a ClickUp-on!