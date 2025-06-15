ClickUp blog

Hogyan lehet hatékonyan gyűjteni az ügyfelek visszajelzéseit?

Sudarshan Somanathan
Sudarshan SomanathanHead of Content
2025. június 15.

A legtöbb marketing-, termék- vagy ügyfélsiker-csapat nem szenved az ügyfél-visszajelzések hiányától – valójában elárasztják őket. A visszajelzések a támogatási csevegésekben rejtőznek, e-mail szálakban szétszórva és táblázatokban eltemetve találhatók. Vagy olyan eszközökben vannak elszigetelve, amelyeket a termék-, támogatási és marketingcsapatok ritkán szinkronizálnak.

Természetesen, ha a visszajelzések 10 különböző helyen érkeznek, szinte lehetetlen felismerni a trendeket, fontossági sorrendbe állítani a fontos dolgokat vagy időben intézkedni.

És itt van a lényeg: a fogyasztók 77%-a kedvezőbb véleménnyel van azokról a márkákról, amelyek aktívan keresik és alkalmazzák az ügyfelek visszajelzéseit. Tehát a kérdés nem az, hogy gyűjtsön-e visszajelzéseket, hanem az, hogy hogyan tudja azokat hasznosítani.

Ehhez nem elég egy egyszerű űrlap, amely minden csatornáról összegyűjti a visszajelzéseket, kategóriák szerint címkézi őket, összekapcsolja a termékfejlesztési tervvel, és folyamatosan tájékoztatja a csapatot. Ez a cikk pontosan ezt tárgyalja: hogyan lehet központosított, nyomon követhető és hasznosítható visszajelzési folyamatot kialakítani olyan eszközökkel, mint a ClickUp, hogy semmi értékes ne vesszen el.

Miért fontos az ügyfelek visszajelzése?

A legtöbb csapat az ügyfelek visszajelzéseit „jó, ha van” kategóriába sorolja, pedig valójában ezek képezik az alapját a népszerű termékek és élmények fejlesztésének. A visszajelzések a következőket segítik:

  • Fedezze fel az ügyfélkommunikáció kezelésének olyan problémás pontjait, amelyeket belső szemszögből nem feltétlenül lát.
  • Ellenőrizze a termékötleteket, mielőtt időt és erőforrásokat fektetne be
  • A valódi felhasználói igények alapján rangsorolja a fejlesztéseket
  • Építsen ki ügyfélbizalmat azzal, hogy megmutatja, hogy az ő véleményük hozza meg a változást.

És ez nem csak a termékre vonatkozik. A visszajelzések segíthetnek az üzeneteinek finomításában, az ügyfélszolgálat javításában, sőt, akár a vállalati kultúra alakításában is. Amikor az ügyfelek látják, hogy véleményük valódi cselekvéshez vezet, az elkötelezettség, hűség és támogatás körforgását hozza létre.

👀 Tudta ezt? A 26 elégedetlen ügyfél közül csak 1 panaszt tesz. A többiek? Egyszerűen elmennek. Tehát ha nem hall panaszokat, az nem jelenti azt, hogy mindenki elégedett – lehet, hogy csak nem figyel elég figyelmesen.

⭐️ Kiemelt sablon

Készre szabott ügyfél-felmérési irányítópultot keres? Próbálja ki a ClickUp ügyfél-elégedettségi felmérési sablont. Tekintse meg az ügyfelek visszajelzéseit több paraméter alapján, és használja a ClickUp AI-t, hogy intelligens betekintést és mintákat nyerjen a megszerzett információkból.

ClickUp ügyfél-elégedettségi felmérés sablon
Ingyenes sablon letöltése
Kövesse nyomon a hangulatot és azonosítsa a trendeket könnyedén a ClickUp ügyfél-elégedettségi felmérési sablon segítségével.

Módszerek az ügyfelek visszajelzéseinek gyűjtésére

Nincs olyan általános megközelítés, amely minden esetben alkalmas lenne az ügyfelek véleményének összegyűjtésére. A leghatékonyabb visszajelzési és ügyfél-visszajelzési stratégia azonban több módszert kombinál, hogy az ügyfeleket ott érje el, ahol máris vannak: a webhelyén, a beérkező levelek mappájában vagy az Instagram DM-jeiben.

Vessünk egy pillantást a leghatékonyabb módszerekre a kért visszajelzések gyűjtéséhez.

1. Felmérések és űrlapok

A felmérések és űrlapok tökéletesek a következetes visszajelzések nagy léptékű gyűjtéséhez. De ahhoz, hogy magas színvonalú válaszokat kapjon, azokat célszerűen kell megterveznie.

A kérdőív kérdéseinek megfogalmazásakor az alábbiakat érdemes szem előtt tartani:

  • Határozzon meg egy világos célt – ne kérdezzen meg mindent egyszerre
  • Kombinálja a mennyiségi és minőségi visszajelzési kérdéseket értékelési skálákkal és nyitott kérdésekkel.
  • A megbeszélés utáni kérdőív kérdéseit tartsa rövidnek és célzottnak. Tisztelje felhasználói idejét!
  • Semleges nyelvet használjon, hogy elkerülje a válaszok befolyásolását.
  • Tesztelje felmérését belsőleg, mielőtt elküldené

💜 Hatékony felmérések készítéséhez szükséges eszközök

A feltett kérdések megalapozzák a terepet, de a használt eszközök határozzák meg, mi történik ezután. Egy megbízható eszköz segít értelmezni a visszajelzéseket, kideríteni, mi a legfontosabb, és mindenkit a helyes irányba terelni.

ClickUp űrlapok
A ClickUp űrlapokkal alakítsa a válaszokat eredményekké

A ClickUp Forms segítségével testreszabható űrlapokat hozhat létre az adatok gyűjtéséhez. Minden űrlap beküldése automatikusan létrehozhat egy feladatot testreszabott részletekkel, például megbízottakkal, határidővel, prioritási szinttel és mellékletekkel, és közvetlenül összekapcsolhatja a visszajelzéseket a termék ütemtervével.

Ráadásul a valós idejű együttműködés, a megjegyzések, a visszajelzési űrlap sablonok és az automatizálás segítségével csapata megbeszélheti a betekintéseket, kijelölheti a következő lépéseket és nyomon követheti az előrehaladást anélkül, hogy elhagyná a platformot.

💡 Profi tipp: Használja a ClickUp Automations szolgáltatást az űrlapok válaszait témák szerint azonnal kategorizálni és a megfelelő csapattaghoz rendelni, hogy gyorsabban tudjon utánajárni.

2. Ügyfélinterjúk és fókuszcsoportok

Ha a felmérések mintákat adnak, akkor az interjúk történeteket adnak a felhasználói kutatások során. Segítenek feltárni a motivációkat, az akadályokat és a felhasználói nyelvet, amelyek nem mindig jelennek meg az űrlapokban.

Így teheti hatékonyabbá az interjúkat:

  • Határozzon meg egy világos célt – mit szeretne megtudni?
  • Készítsen beszélgetési útmutatót, de tartsa meg a beszélgető hangnemet.
  • Tegyen fel közvetlen, nyitott kérdéseket, és kérdezze meg a „miért?”
  • Kérjen ügyfélajánlásokat, és (engedélyt követően) rögzítse azokat, hogy a jegyzetelésre helyett a hallgatásra koncentrálhasson.

💜 Részletes betekintés gyűjtése

Miután megszerezte az alapanyagot, így nyerhet ki belőle információkat:

  • Ismerje fel az ismétlődő témákat és érzelmi jelzéseket ✅
  • Közvetlen idézeteket használhat a felhasználói személyiségek gazdagításához vagy a funkciókkal kapcsolatos döntések alátámasztásához ✅
  • Használjon ügyfélmegtartó szoftvert a jegyzetek rögzítéséhez és az információk kategória vagy csapat szerinti címkézéséhez ✅

3. Közösségi média figyelés és értékelések

Az ügyfelei már beszélnek – Önnek csak meg kell hallgatnia őket. A közösségi média és az értékelő platformok igazi aranybányák a valódi, szűretlen és spontán ügyfél-visszajelzések szempontjából, amelyek gyakran még azelőtt felszínre hozzák a problémákat, hogy azok az Ön postaládájába érkeznének.

A visszajelzések hatékony nyomon követése és az ügyfelek elkötelezettségének maximalizálása érdekében vegye figyelembe a következőket:

  • Használjon olyan eszközöket, mint a Hootsuite, a Brand24 vagy a Sprout Social a márka említéseinek nyomon követéséhez.
  • Riasztások beállítása olyan értékelő platformokhoz, mint a G2, a Trustpilot vagy a Capterra
  • ClickUp lista létrehozása a gyakori témák rögzítéséhez és azok hozzárendeléséhez a megfelelő csapatokhoz

💜 Válaszadás az ügyfelek aggályaira

És amikor eljön az ideje a válaszadásnak, a következőket érdemes szem előtt tartani:

  • Nyilvánosan ismerje el a visszajelzéseket, hogy átláthatóságot mutasson.
  • A részletes problémákat vigye át privát csatornákra, hogy megoldhassa őket.
  • Használja az ügyfélértékelési sablonokat az eredeti bejegyzéshez kapcsolódó nyomonkövetési feladatok létrehozásához, így csapata továbbra is felelősségteljes marad.

💡 Profi tipp: Állítsa be a ClickUp Dashboards alkalmazást, hogy láthatóvá tegye a véleményekben és a közösségi médiában említett trendeket. Így csapata gyorsan tud cselekedni, anélkül, hogy időt pazarolna találgatásokra.

4. Weboldal-visszajelzési eszközök és élő csevegés

A webhelye az a hely, ahol az ügyfelek döntéseket hoznak – és ahol gyakran elakadnak. Az olyan eszközök, mint a webhelyen található űrlapok, felugró ablakok és élő csevegés segítenek visszajelzéseket gyűjteni, amíg az élmény még friss.

Ahhoz, hogy a legtöbbet hozza ki ezekből az eszközökből, próbálja ki a következőket:

  • Használjon időzített vagy viselkedés által kiváltott felugró ablakokat (pl. kilépési szándék vagy 75%-os görgetés után).
  • Tegyen fel rövid, releváns kérdéseket, például: „Megtalálta, amit keresett?”
  • Beágyazott feltételes logikai űrlapokat helyezhet el a legfontosabb oldalakon, hogy strukturált válaszokat gyűjtsön, és azokat azonnal továbbítsa csapatának.

💜 Valós idejű ügyfélkapcsolat

Az élő csevegés még több kontextust nyújt valós időben – íme, hogyan lehet ezt kihasználni:

  • Használjon csevegőeszközöket és kérdőív-sablonokat, hogy proaktív segítséget nyújthasson.
  • Címkézze meg a gyakori kérdéseket vagy problémákat a csevegési munkamenetek során.
  • A csevegéseket releváns címkékkel ellátott ClickUp feladatokká alakíthatja, így semmi sem marad ki.

Ezek az eszközök együttesen segítenek a pillanatnyi visszajelzések rögzítésében, és közvetlen kapcsolatot biztosítanak a csapatának a közönség azonnali igényeivel.

💡 Profi tipp: Kapcsolja össze a csevegési átiratokat a releváns ClickUp feladatokkal, hogy termék- és ügyfélszolgálati csapata mindig rendelkezzen az ügyfelek kontextusával. Tartson mindent egy helyen, a negatív visszajelzésektől a hűséges ügyfelek adatait is beleértve.

A ClickUp használata az ügyfél-visszajelzések kezeléséhez

Az ügyfél-visszajelzések kezelése nem feltétlenül kell táblázatok, e-mailek és véletlenszerű jegyzetek között szétszóródnia. A ClickUp egy helyen összegyűjti az ügyfél-visszajelzéseket, így csapata kaotikus helyzetek nélkül rögzítheti, rendszerezheti és felhasználhatja a visszajelzéseket.

A visszajelzések központosítása a ClickUp Docs-ban

ClickUp Docs
Dokumentálja az ügyfelek észrevételeit a ClickUp Docs segítségével, hogy a visszajelzések rendszerezettek legyenek, és csapata összehangoltan dolgozzon.

Kezdje azzal, hogy létrehoz egy központi tudásbázist a ClickUp Docs segítségével. Legyen szó ügyféljavaslatok listájáról, folyamatban lévő termékproblémákról vagy különböző csatornákról érkező visszajelzésekről, mindent egy közös felületen dokumentálhat.

A valós idejű együttműködés, a belső megjegyzések és a verziótörténet segítségével az egész csapata összhangban maradhat. A dokumentumok közvetlenül a feladatokhoz is kapcsolhatók, így a visszajelzések gyorsan cselekvési pontokká válnak.

Például az ügyfélszolgálati vagy termékcsapat fenntarthat egy ügyfél-visszajelzési napló dokumentumot, amelyben a funkciók vagy termékterületek szerint vannak címkézve a bejegyzések, így egyetlen ügyfélélmény-KPI sem marad ki.

🧠 Érdekes tény: Azok a márkák, amelyek kiemelkedő ügyfélélményt (CX) nyújtanak, 5,7-szer több bevételt hoznak, mint azok, amelyek lemaradnak. Kiderült, hogy a elégedett ügyfelek valóban kifizetődőek!

A felmérések nyomon követésének automatizálása a ClickUp űrlapokkal

ClickUp űrlapok
Gyűjtse és automatizálja a visszajelzéseket a ClickUp Forms segítségével – alakítson minden választ hasznosítható feladattá!

A ClickUp Forms segítségével egyszerűen gyűjtheti össze a strukturált visszajelzéseket közvetlenül ügyfeleitől – nincs szükség további eszközökre vagy űrlapautomatizáló szoftverekkel való integrációra.

Minden űrlapválasz feladattá válik a munkaterületén, így azonnal felhasználható. Akár ügyfélszolgálati interakció után szeretne visszajelzéseket gyűjteni, akár termékbéta-tesztelés során szeretne betekintést nyerni, egyértelmű, nyomon követhető nyilvántartást kap az ügyfelek véleményéről.

Íme, mit mond Catalina C., a ClickUp felhasználója egy G2-es értékelésben:

Távoli munkacsoportként nagyon fontos, hogy rendelkezésre álljon egy olyan alkalmazás, amely lehetővé teszi a feladatok bevitelét, például a támogatási feladatok, a visszajelzések gyűjtése, valamint a fejlesztési és termékáramlási feladatok bevitelét. A ClickUp segítségével központosítottuk azokat a feladatokat, amelyeket a munkafolyamatunk során figyelemmel kell kísérnünk.

Távoli munkacsoportként nagyon fontos, hogy rendelkezésre álljon egy olyan alkalmazás, amely lehetővé teszi a feladatok bevitelét, például a támogatási feladatok, a visszajelzések gyűjtése, valamint a fejlesztési és termékáramlási feladatok bevitelét. A ClickUp segítségével központosítottuk azokat a feladatokat, amelyeket a munkafolyamatunk során figyelemmel kell kísérnünk.

ClickUp ügyfél-elégedettségi felmérés sablon

ClickUp ügyfél-elégedettségi felmérés sablon
Ingyenes sablon letöltése
Kövesse nyomon a hangulatot és azonosítsa a trendeket könnyedén a ClickUp ügyfél-elégedettségi felmérési sablon segítségével.

Szüksége van egy gyors megoldásra a kezdéshez? A ClickUp ügyfél-elégedettségi felmérési sablonja kiváló választás. Úgy tervezték, hogy segítsen mérni az ügyfelek véleményét, nyomon követni a trendeket és feltárni a legfontosabb információkat – anélkül, hogy mindent a nulláról kellene felépítenie.

A sablon a következőket tartalmazza:

  • Előre elkészített űrlapkérdések, például „Mennyire volt elégedett az élményével?”, „Mit tudnánk javítani?” és „Ajánlaná minket egy barátjának?”
  • Értékelésen alapuló kérdések az elégedettségi pontszámok egyszerű számszerűsítéséhez (ideális CSAT vagy NPS mutatók generálásához)
  • Nyitott mezők kvalitatív visszajelzésekhez és ügyféljavaslatokhoz
  • Automatikus címkézés és feladat létrehozás, így minden válasz azonnal rendezésre kerül és a megfelelő listához, csapathoz vagy projekthez kerül továbbításra.

A sablont teljes mértékben testreszabhatja: megváltoztathatja a márkajelzést, módosíthatja az ügyfélszolgálati kérdőív kérdéseit, vagy legördülő menüket adhat hozzá olyan adatok gyűjtéséhez, mint a termék verziója, az ügyfélszolgálati képviselő vagy a kapcsolattartási mód.

A legjobb rész? Soha nem veszíti el a visszajelzéseket, mert minden beküldés megjelenik a ClickUp munkaterületén, ahol hozzárendelheti, prioritásba sorolhatja vagy nagyobb kezdeményezésekhez kapcsolhatja őket.

💡Profi tipp: Ha nem tudja, mit kérdezzen a termékével kapcsolatos visszajelzések gyűjtése során, kérdezze meg a ClickUp Brain-t, az AI személyi asszisztensét. A felmérés céljának megfelelően felsorolja azokat a kérdéseket, amelyeket az űrlapba fel kell venni.

ClickUp Brain: Hogyan gyűjtsünk ügyfél-visszajelzéseket
Gyűjtse össze, válogassa szét és azonnal reagáljon a visszajelzésekre a ClickUp Brain segítségével.

ClickUp visszajelzési űrlap sablon

ClickUp visszajelzési űrlap sablon
Ingyenes sablon letöltése
Gyűjtsen célzott információkat a ClickUp visszajelzési űrlap sablonjával, amely teljes mértékben az Ön igényeihez igazítható.

Ha pedig egy adott funkció tesztelésére vagy egy esemény utáni értékelésre van szüksége ügyfél-visszajelzésekre, a ClickUp visszajelzési űrlap sablonja ehhez is rugalmas alapot biztosít.

A sablon a következőket teszi:

  • Egyszerűsíti az ügyfél-visszajelzések összegyűjtésének és rendszerezésének folyamatát egy központi helyen.
  • A beépített nézetek, egyéni mezők és elemző eszközök segítségével gyorsabban juthat el a lényeges információkhoz.
  • Ösztönzi az ügyfelek elkötelezettségét azáltal, hogy egyszerű módot kínál a gondolatok és javaslatok megosztására.
  • Segít jobb termékdöntések meghozatalában strukturált adatokkal, amelyek kiemelik a trendeket és a fejlesztésre szoruló területeket.

📮 ClickUp Insight: A tudásmunkások 46%-a csevegésre, jegyzetekre, projektmenedzsment eszközökre és csapatdokumentációra támaszkodik, csak hogy nyomon követhesse munkáját. Számukra a munka szétszórtan, egymástól független platformokon zajlik, ami megnehezíti a szervezettség fenntartását.

A ClickUp, mint a munkához szükséges mindenre kiterjedő alkalmazás, mindent egyesít. Az olyan funkcióknak köszönhetően, mint a ClickUp Email Project Management, a ClickUp Notes, a ClickUp Chat és a ClickUp Brain, minden munkája egy helyen található, kereshető és zökkenőmentesen összekapcsolható. Búcsút inthet a túlterheltségnek – üdvözölje a könnyed termelékenységet.

Trendek elemzése a ClickUp Dashboards segítségével

ClickUp irányítópultok: Hogyan gyűjtsünk ügyfél-visszajelzéseket
A ClickUp Dashboards segítségével valós időben láthatja a trendeket és az elégedettségi pontszámokat.

Miután elkezdte gyűjteni az adatokat, használja a ClickUp Dashboards szolgáltatást, hogy értelmezni tudja azokat. Kövesse nyomon a válaszok mennyiségét az idő függvényében, figyelje az elégedettségi pontszámokat, és bontsa le a visszajelzéseket termék, csatorna vagy régió szerint.

Az ügyfél-visszajelzések hatékonyabb elemzéséhez widgeteket hozhat létre, hogy megnézze, mely problémák maradtak megoldatlanok, vagy mely javaslatok kapták a legtöbb pozitív szavazatot.

Ez különösen hasznos a vezetőség vagy a termékfejlesztő csapatok számára, mivel vizuális, valós idejű képet adnak az ügyfelek véleményéről.

A visszajelzések szervezése és szűrése egyéni mezők és CRM segítségével

A ClickUp egyéni mezői: hogyan gyűjtsön ügyfél-visszajelzéseket
A ClickUp egyéni mezőivel címkézheti, rendezheti és szűrheti a visszajelzéseket, hogy a prioritások meghatározása könnyebb és okosabb legyen.

A ClickUp egyéni mezői lehetővé teszik, hogy minden visszajelzést típus (hiba, funkciókérés, dicséret), sürgősség vagy akár ügyfélszegmens (prémium vs. ingyenes felhasználók) szerint címkézzen. Ez sokkal könnyebbé teszi a visszajelzések rendezését a tervek kidolgozásakor vagy a támogatási jegyek prioritásainak meghatározásakor.

📹 Nézze meg a gyakorlatban:

Kombinálja ezt a ClickUp CRM funkcióival, hogy az ügyféladatok és visszajelzéseik mindig kéznél legyenek. Nyomon követheti, ki, mikor és mit küldött be, és hogy ez hogyan kapcsolódik a csapatával vagy termékével kapcsolatos tapasztalataihoz.

ClickUp CRM: Hogyan gyűjtsünk ügyfél-visszajelzéseket
A ClickUp CRM segítségével összekapcsolhatja a visszajelzéseket az ügyféladatokkal, és nyomon követheti minden interakciót a kontextusban.

👀 Tudta? A Finastra a ClickUp segítségével javította üzleti teljesítményét, és 30%-kal növelte az együttműködés hatékonyságát.

Segítség az ügyfélszolgálati csapatoknak a visszajelzések alapján történő cselekvésben

ClickUp ügyfélszolgálat: Hogyan gyűjtsünk ügyfél-visszajelzéseket?
Kezelje a támogatást, továbbítsa a problémákat és zárja le a folyamatot – mindezt egy helyen, a ClickUp ügyfélszolgálat segítségével.

A ClickUp nem csupán egy hely, ahol visszajelzéseket gyűjthet – úgy lett kialakítva, hogy segítse az ügyfélszolgálati csapatokat azok kezelésében az ügyfélút során.

Akár ügyfélszolgálatot, támogatási központot vagy közösségi csapatot vezet, a ClickUp ügyfélszolgálat olyan eszközöket kínál, amelyekkel gyorsan reagálhat, hatékonyan továbbíthatja a problémákat, és lezárhatja a folyamatot az ügyfelekkel.

Így kell csinálni:

💜 Megosztott beérkező levelek, okosabb együttműködés

Az ügyfélszolgálati munkatársak a ClickUp alkalmazásból kilépés nélkül kezelhetik a kérdéseket, címkézhetik a visszajelzéseket, és bevonhatják a termékfejlesztőket vagy a mérnököket – a jegyeket feladatokhoz, dokumentumokhoz vagy szálakhoz kapcsolhatják, hogy minden összekapcsolódjon és kereshető legyen.

💜 Egyértelmű felelősség, gyorsabb cselekvés

Alakítsa a visszajelzéseket feladatokká, hozzárendelve a felelősöket, a határidőket és a prioritásokat. Funkciókérés? Hiba jelentés? Rendezze el azonnal, teljes kontextussal.

💜 Automatizálja a munkaigényes feladatokat

Használja a ClickUp Automations szolgáltatást a felmérésválaszok hozzárendeléséhez, a feladatállapotok frissítéséhez vagy a csapatok sürgős visszajelzésekkel kapcsolatos értesítéséhez, így csapata az ügyfelekre koncentrálhat, nem pedig a kattintásokra.

💜 Az ügyfelei köré épített nézetek

Kövesse nyomon a visszajelzéseket ügyfél, állapot vagy probléma típus szerint olyan egyéni nézetekkel, mint a Kanban táblák, listák vagy idővonalak – mindezt a munkafolyamatához igazítva.

💜 A visszajelzéstől a nyomon követésig

Zárja le a kört könnyedén. Kövesse nyomon minden kérést a jelentéstől a megoldásig, majd közvetlenül a ClickUp Chatben folytassa a nyomon követést, és alakítsa a visszajelzéseket cselekvéssé.

🧠 Érdekes tény: Az ügyfelek problémáinak csupán 14%-a oldódik meg teljes mértékben önkiszolgálással. A legtöbb esetben továbbra is emberi segítségre van szükség.

A visszajelzések hasznosítható információkká alakítása

A visszajelzések gyűjtése egyszerű. A kihívás? A szétszórt véleményeket egyértelmű következő lépésekké alakítani.

  1. Kezdje a visszajelzések kategorizálásával – csoportosítsa a megjegyzéseket témák szerint, például termékjellemzők, ügyfélszolgálat vagy felhasználói élmény. Ez segít felismerni a mintákat, ahelyett, hogy eltévedne az elszigetelt vélemények között. Az ügyfél-visszajelzésekkel kapcsolatos eszközök, például a hangulatelemzés vagy az egyszerű címkézési rendszerek segíthetnek felgyorsítani ezt a folyamatot 🏅
  2. Ezután rangsorolja a visszajelzéseket. Nem minden visszajelzés érdemel ugyanolyan figyelmet. Használjon olyan kritériumokat, mint a gyakoriság, az üzleti célokra gyakorolt hatás vagy az ütemtervvel való összhang, hogy eldöntse, melyekre érdemes reagálni 🏅
  3. Ezután következik a fordítás, vagyis a nyers visszajelzések konkrét feladatokká alakítása. Az olyan homályos megjegyzések, mint „a bevezetés zavaros”, nem segítenek a csapatának. Ehelyett alakítsa át ezt a következőképpen: „Készítsen bemutató videót az új felhasználók számára a fiók beállítása előtt. ” 🏅
  4. Végül zárja le a kört. Tudassa az ügyfelekkel, hogy meghallgatta a véleményüket. Ez bizalmat épít, és megmutatja, hogy nem csak hallgat, hanem fejlődik is. A hasznosítható információk nem a táblázatokban vagy az ügyfél-elemző eszközökben találhatók. Azokban kell megmutatkozniuk, amit tett 🏅

👀 Tudta? Az ügyfelek 64%-a inkább azt szeretné, ha a vállalatok nem használnának mesterséges intelligenciát az ügyfélszolgálatban. Továbbra is a valódi emberi interakciókat részesítik előnyben.

Hallgasson, tanuljon és fejlessze visszajelzéseit a ClickUp segítségével

Az ügyfelek visszajelzéseinek gyűjtése nem csak egy jelölőnégyzet bejelöléséről szól, hanem egy valós idejű párbeszéd kialakításáról azokkal az emberekkel, akik használják a termékét, támaszkodnak a szolgáltatására vagy kapcsolatba lépnek a márkájával.

Legyen szó gyors felmérésről, élő csevegésről vagy egy alkalmazásáruházban elrejtett értékelésről, minden visszajelzés egy jelzés. A kérdés az: figyelmes vagy rájuk?

Válassza ki a megfelelő csatornákat, tegyen fel jobb kérdéseket, és ami a legfontosabb: cselekedjen a megszerzett információk alapján. Végül is azok a vállalkozások maradnak relevánsak, amelyek meghallgatják és reagálnak az ügyfelek visszajelzéseire.

Itt jönnek jól az olyan all-in-one eszközök, mint a ClickUp. Az egyedi űrlapoktól a feladatok automatizálásáig és a műszerfalakig minden megtalálható a ClickUp-ban, ami segít összegyűjteni a visszajelzéseket és ténylegesen valamit kezdeni velük. Nincs többé szétszórt táblázat vagy elfelejtett javaslat – csak olyan betekintések, amelyek jobb döntésekhez vezetnek.

Kezdje el a visszajelzéseket hatékonysággá alakítani. Regisztráljon ingyenesen a ClickUp-on!

ClickUp Logo

Egyetlen alkalmazás, ami az összes többit kiváltja

