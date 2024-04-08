Harvest és Toggl: 2025-ös összehasonlítás (funkciók, árak)

Készüljön fel a korszakok csatájára!

Egy igazi leszámolás.

Ez egy Harvest és Toggl összehasonlítás, hogy megtalálja a legjobb időkövető eszközt! 🕵️‍♀️ …⏰

Mindkét eszköz hasonló időkövetési funkciókkal rendelkezik, mint például munkaidő-nyilvántartás, jelentések és becslések.

Mindkét alkalmazás körülbelül ugyanabban az időben jelent meg, és mindkettőnek megvan a maga hűséges felhasználói köre.

Ez egy kemény verseny. 💪

Jó nekik.

De Önnek melyik a legjobb?

Ez zavart és rengeteg kutatást jelent.

Ne aggódjon, mi segítünk Önnek.

Ebben a cikkben részletes összehasonlítást adunk a Harvest és a Toggl alkalmazásokról, bemutatva azok legfontosabb funkcióit és árait. Emellett egy hatékony alternatívát is javaslunk, amelyet már ma használhat.

Először bemutatjuk a Harvest és a Toggl legfontosabb funkcióit, hogy megismerje, mit kínálnak az egyes eszközök. Ha szeretné, ugorjon közvetlenül az összehasonlításra.

Mi az a Harvest?

Ne tévessze meg a név! A Harvestnek semmi köze a mezőgazdasághoz. 😛

A Harvest egy időkövető alkalmazás, amely lehetővé teszi a munkaidő nyomon követését és a feladatokkal, projektekkel és csapatokkal kapcsolatos időadatok gyűjtését. Az alkalmazás olyan funkciókat is támogat, mint a munkaidő-nyilvántartás és a számlázás.

Vessünk egy közelebbi pillantást a Harvest néhány legfontosabb funkciójára:

1. Rugalmas munkaidő-nyilvántartás

Ideális esetben azt szeretné, ha a csapata elindítaná az időmérőket, munkához látna, és befejezés után leállítaná az időmérőket.

De mi van, ha elfelejtik elindítani az időmérőket? 😱

Ez ellentétes lenne az időkövető szoftver használatának alapgondolatával, és elveszítené a legfontosabb időadatokat.

Szerencsére a Harvest lehetővé teszi, hogy a munkanap végén egyszerre töltse ki az időnyilvántartását.

Ezenkívül a csapata tagjai telefonjukon, asztali számítógépükön és böngészőjükön is hozzáférhetnek az időmérőikhez. Így nem valószínű, hogy elfelejtik mérni a munkájukhoz szükséges időt.

2. Vizuális projektjelentések

Az idővel kapcsolatos adatok segíthetnek a munka racionalizálásában, az erőforrások kezelésében és a csapat termelékenységének növelésében.

De a szétszórt, rendezetlen adatok csak szédülést okozhatnak. 🤕

A Harvest segítségével csapata munkaidő-nyilvántartásait vizuális grafikonokká alakíthatja. A Harvest élő vizuális grafikonokat is támogat, hogy segítsen betartani csapata költségvetését és belső költségeit.

3. Egyedi integráció API-val

Ha kedvenc alkalmazásait időkövető szoftverrel szeretné integrálni, a Harvest a megfelelő megoldás.

Az alkalmazást integrálhatja csak a Harvest időzítő gombbal vagy a teljes Harvest időzítő widgettel.

De ez még nem minden.

A Harvest API-ja lehetővé teszi egyedi integrációk létrehozását is, amelyek túlmutatnak az időkövetésen. Az alkalmazást integrálhatja időbejegyzéssel, jelentéssel, számlával stb. bármely alkalmazásba az API-jával.

Megnéztük a Harvest erőteljes funkcióit. Nézzük meg, mit kínál a Toggl.

Mi az a Toggl?

A Toggl Track a második versenyző a legjobb időkövető eszközök összehasonlításában. 💪

A Toggl Track segít mérni, hogy mennyi időt töltött a feladatokkal, és betekintést nyújt a csapat együttműködésébe.

Megjegyzés: A Toggl a Toggl Track mellett két másik terméket is kínál, a Toggl Plan (projektmenedzsment) és a Toggl Hire (toborzás) nevűeket. Ebben a cikkben a Toggl Track-re koncentrálunk.

Vessünk egy pillantást a Toggl Track legfontosabb funkcióira:

1. Csapat- és projekt-irányítópultok

Ha Ön egy projektért felelős vagy egy csapatot vezet, akkor biztosan jól ismeri az olyan feladatokat, mint az ütemtervek előrejelzése, a költségvetés elkészítése stb.

Mindannyian egyetértünk abban, hogy ezek a feladatok nagyon időigényesek.

Ne aggódjon!

A Toggl Track segíthet ebben. 😎

A Toggl projekt- és csapat-dashboardjainak segítségével könnyen olvasható vizuális adatokat tekinthet meg. Ez a funkció lehetővé teszi, hogy felismerje a projektekben felmerülő problémákat, és útközben is ellenőrizze a csapatát.

2. Beépített Promodoro időzítő

Ha az interneten keresett időgazdálkodási rendszert, akkor valószínűleg találkozott már a Pomodoro technikával. Ez a módszer 25 perces sprintekre osztja a munkaidőt.

Akár már használja ezt a technikát, akár csak kipróbálni szeretné, a Toggl a legjobb választás.

A Toggl böngészőbővítményében és asztali alkalmazásában beépített Pomodoro időzítő található.

A Pomodoro funkció azonban nem elérhető a Toggl mobilalkalmazásában.

Igen, ez tényleg bosszantó. 😐

3. Számlázható árak

A Toggl segítségével számlázható díjakat rendelhet munkaterületekhez, csapattagokhoz, projektekhez vagy projekt tagokhoz.

Az olyan funkciók, mint a számlázható árak hozzárendelése, megkönnyítik az ügyfelek számlázását, és akár az óradíjban fizetett szabadúszók kifizetését is!

Nem biztos benne, hogy a Toggl a megfelelő eszköz az Ön számára?

Kezdődjön a leszámolás!

Harvest és Toggl: részletes összehasonlítás

Miután áttekintettük a Harvest és a Toggl legfontosabb funkcióit, rájön, hogy sok hasonlóság van közöttük, például az időkövetés és a vizuális időjelentések készítése terén.

Most valószínűleg azt kérdezi magától: Nem a legjobbak küzdelméről kellene szó lenni?

Ne aggódjon, hamarosan kiderül, melyik a nyertes. 🥇

Nézzük meg, miben különböznek egymástól a Harvest és a Toggl!

1. Időkövetés

Mivel mind a Harvest, mind a Toggl időkövető eszközök, csak helyes, ha itt kezdjük.

A. Harvest

A Harvest segítségével:

Használja az időzítőt a munkaidő nyomon követéséhez

Írja be kézzel az összes munkaidőt a munkaidő-nyilvántartásba

Adja meg az egész hétre vonatkozó időadatokat egyszerre

Ha hajlamos vagy a feledékenységre, ez a funkció életmentő lehet.

De képzelje el, mennyi kézi munkát kellene elvégeznie, hogy kitöltse a munkaidő-nyilvántartást egy hosszú munkanap után. 😟

B. Toggl

A Toggl és a Harvest közötti fő különbség a Toggl időkövetési képességeiben rejlik. A Toggl időkövetési funkciója miatt előnyben van a Harvesttel szemben. A Toggl lehetővé teszi az idő kézi és automatikus követését.

Így működik a Toggl automatikus időkövetője:

Minden alkalommal, amikor megnyit egy adott szoftvert vagy beír bizonyos kulcsszavakat, elindítja az automatikus időzítőt. Ezeket a kiváltókat a használt szoftver alapján állíthatja be.

Ponttáblázat: Harvest: 0, Toggl: 1 👀

2. Jelentések

Az időkövetés után a következő logikus lépés az összegyűjtött időadatokból hasznos jelentések készítése.

Mind a Harvest, mind a Toggl rendelkezik jelentéskészítési funkcióval, de nézzük meg, miben különböznek egymástól.

A. Harvest

A Harvest automatikusan széles körű vizuális jelentéseket készít a projektjeiről és csapatairól.

Ezeknek a jelentéseknek a segítségével:

Kövesse nyomon projektje előrehaladását

Kövesse nyomon csapata munkaképességét

Mélyebben beleláthat a csapattagok munkamódszereibe

Ezeket a jelentéseket Excel, CSV vagy PDF fájlként exportálhatja.

Érdekesnek tűnik? Nézzük meg, mit tartogat számunkra a Toggl!

B. Toggl

A Toggl összefoglalót, részletes jelentést és heti jelentést nyújt. Kiválaszthatja a megtekinteni kívánt részletességi szintet, és egyszerű CSV- vagy PDF-jelentéseket készíthet.

Ezek a jelentési funkciók korlátozottak lehetnek, de a Toggl további funkciókkal rendelkezik, mint például időellenőrzés, időkerekítés és jelentések mentése.

De nem minden tökéletes a Toggl csodás világában. Ezek a remek funkciók csak a Toggl fizetős csomagjában érhetők el, amelyekről hamar rájön, hogy nem túl gazdaságosak.

A Harvest itt plusz pontokat kap!

Ponttáblázat: Harvest: 1, Toggl: 1

3. Platformkompatibilitás

Mielőtt kiválasztaná az időkövető alkalmazást, először érdemes megnéznie, hogy mely platformokon érhető el.

A. Harvest

A Harvest mobilalkalmazásával és webalkalmazásával útközben is nyomon követheti az időt.

A Harvest alkalmazást Mac, Windows, iPhone és Android eszközökre telepítheti. A Harvest azonban nem kínál alkalmazást Linux operációs rendszerhez.

Figyelembe véve, hogy a Linux az egyik legszélesebb körben támogatott operációs rendszer, ez némi problémát okozhat Önnek.

De várjon! A helyzet még rosszabb. A Harvestnek nincs iPad-alkalmazása sem!

Az iPad-felhasználók lemaradtak:

B. Toggl

A Toggl viszont Windows, Mac és Linux operációs rendszerekhez kínál alkalmazásokat. Emellett Android és iOS eszközökhöz is rendelkezik alkalmazással.

Mivel a Toggl platformkompatibilitás terén sokoldalú, itt vezet.

Ponttáblázat: Harvest: 1, Toggl: 2 👀

4. Időbecslések

A termelékenység növelése mellett az időkövetési adatok olyan betekintést nyújtanak, amely segít a projekt ütemtervének előrejelzésében.

Ezek az időbecslések segítenek csapatának a munkatempó beosztásában. Emellett ügyfeleinek is képet adnak arról, hogyan és mikor fogja végrehajtani a projektet.

A. Harvest

A Harvest mind az idő-, mind a költségbecsléseket támogatja. Ezeket bármely projektre létrehozhatja az ingyenes csomag keretében.

A Harvest lehetővé teszi, hogy fájlokat csatoljon a becsléshez, mielőtt elküldi azt az ügyfélnek.

B. Toggl

A Toggl segítségével előre megbecsülheti az időigényt és riasztásokat állíthat be, de a használatáért fizetnie kell.

Így van. Még egy olyan egyszerű funkció sem szerepel a Toggl ingyenes csomagjában, mint az időbecslés.

Ponttáblázat: Harvest: 2, Toggl: 2 👀

Úgy tűnik, izgalmas finálé lesz. 😰

5. Árak

Legyünk őszinték. A termék ára döntő tényező lehet a vásárláskor.

Nézzük meg, melyik a két versenyző közül nyeri az árversenyt.

A. Harvest

A Harvest kétféle árazási lehetőséget kínál:

Ingyenes csomag Egy felhasználó Két projekt

Egy hely

Két projekt

Egy hely

Két projekt

Pro Plan (12 USD/felhasználó/hónap) Korlátlan számú felhasználó Korlátlan számú projekt

Korlátlan számú felhasználói hely

Korlátlan számú projekt

Korlátlan számú felhasználói hely

Korlátlan számú projekt

A Harvest ingyenes csomagjában csak két projektre használhatja a szolgáltatást. A fizetős csomag korlátlan számú projektet kínál, de felhasználónként 12 dollárba kerül!

B. Toggl

A Toggl három árazási lehetőséget kínál:

Ingyenes csomag: Legfeljebb öt felhasználó Tétlen idő észlelése, Pomodoro időzítő és még sok más

Legfeljebb öt felhasználó

Tétlen idő észlelése, Pomodoro időzítő és még sok más

Legfeljebb öt felhasználó

Tétlen idő észlelése, Pomodoro időzítő és még sok más

Starter csomag (10 USD/ felhasználó havonta) Az ingyenes csomag összes funkciója Számlázható árak, idő kerekítés, időbecslések és még sok más

Minden ingyenes csomag funkciója

Számlázható árak, időkerekítés, időbecslések és még sok más

Minden ingyenes csomag funkciója

Számlázható árak, időkerekítés, időbecslések és még sok más

Prémium csomag (20 USD/felhasználó/hónap) Az összes kezdő csomag funkciója Időkövetési emlékeztetők, ütemezett jelentések, projekt irányítópultok és még sok más

Az összes kezdő csomag funkciója

Időkövetési emlékeztetők, ütemezett jelentések, projekt-irányítópultok és még sok más

Az összes kezdő csomag funkciója

Időkövetési emlékeztetők, ütemezett jelentések, projekt-irányítópultok és még sok más

A Toggl ingyenes csomagja korlátozott funkciókkal rendelkezik, a fizetős csomagok pedig – enyhén szólva – drágák.

Kíváncsi vagy, hogy áll a ponttábla? 🤔

Sajnos döntetlen az eredmény.

Vegyünk egy lépést hátra, és hasonlítsuk össze még egyszer a két időkövető eszközt.

A Harvest és a Toggl funkciói hasonlóak lehetnek, de a Harvest natív integrációi korlátozottak, és nem kompatibilis minden platformmal.

A Toggl viszont nem nyújt részletes csapat- vagy projektjelentéseket. Hasznos funkcióinak többsége, beleértve az időbecsléseket és az időkerekítést, nem elérhető az ingyenes csomagban.

Végül, ami az árakat illeti, mindkét eszköz egyszerűen ésszerűtlen. Bár mindkét eszköz rendelkezik korlátozott használatú ingyenes csomaggal, fizetős csomagjaik drágák.

Ne ess pánikba! Megoldásunk van a Toggl és a Harvest közötti zavarodottságodra.

Mi a legjobb időkövető eszköz?

A válasz egyszerű. A ClickUp!

A ClickUp az egyik legjobban értékelt termelékenységi és projektmenedzsment eszköz , amelyet termelékeny csapatok használnak kis- és nagyvállalatokban.

Kíváncsi arra, hogy egy projektmenedzsment szoftver hogyan tud legyőzni az időkövető eszközöket a saját területükön?

A ClickUp nem csak egy egyszerű projektmenedzsment eszköz. Jobb időgazdálkodási funkciókkal rendelkezik, és olcsóbb, mint a Harvest és a Toggl.

Íme néhány időkövetési funkciója:

1. Nyomon követheti az időt bárhonnan a Native Time Tracking segítségével

A ClickUp a mozgás közbeni, könnyed időkövetésről szól.

A ClickUp Native Time Tracking alkalmazásával ingyenes Chrome-bővítmény segítségével rögzítheti munkaidejét asztali számítógépéről, mobiljáról vagy webböngészőjéből.

Búcsút inthetsz a késéseknek és a szinkronizálási problémáknak is. 👋

A ClickUp globális időzítője segít Önnek!

A globális időzítővel bármilyen eszközről elindíthatja és leállíthatja az időmérést, sőt, akár feladatok között is átugorhat.

A ClickUp globális időzítő parancsikonjának használata a listádon szereplő feladatok időkövetéséhez

A ClickUp globális időzítő parancsikonjának használata a listádon szereplő feladatok időkövetéséhez

2. Adjon hozzá fontos részleteket az időbejegyzéseihez

Felejtse el a értelmetlen, véletlenszerű időbejegyzéseket.

A ClickUp további csapatkezelési funkciói hatékonyabbá tehetik az időbejegyzéseket és a jelentéseket.

Így működik:

Megjegyzések: jegyzékeket adhat hozzá bármely időbejegyzéshez a munkalapotok egyértelműbbé tétele érdekében.

Címkék: címkéket adhat címkéket adhat a munkaterületén található időbejegyzésekhez, hogy javítsa a hasonló nyomon követett idők szűrését.

Számlázható: jelölje meg az időt számlázható óraként, hogy nyomon követhesse a számlázáshoz és a belső jelentésekhez szükséges időt.

Részletes bontást kaphat csapata nyomon követett idejéről, és megjegyzéseket fűzhet hozzá a ClickUp időnyilvántartásában.

Részletes bontást kaphat csapata nyomon követett idejéről, és megjegyzéseket fűzhet hozzá a ClickUp időnyilvántartásában.

3. Áttekintést kaphat csapatáról a műszerfalak segítségével

A ClickUp dashboardjai több különböző widgetet tartalmaznak, amelyek segítségével részletes csapat- vagy projektjelentéseket készíthet.

Az időkövető widgetekkel a következőket teheti:

Tekintse meg az egyes csapattagok által nyomon követett teljes időt

Szűrje és csoportosítsa az időbejegyzéseket különböző tulajdonságok szerint

Tekintse meg az egyes csapattagok összesített időkövetési naplóit, hogy megtudja, mennyi időt töltenek a különböző feladatokkal.

A manuálisan és automatikusan nyomon követett idő megtekintése

Exportálja az adatokat, hogy még több információt kapjon!

Kattintson egy csapattag nevére, hogy kibontsa a bejegyzést, és megtekintse a részletesebb időfelosztást a ClickUp időnyilvántartásában.

Kattintson egy csapattag nevére, hogy kibontsa a bejegyzést, és megtekintse a részletesebb időfelosztást a ClickUp időnyilvántartásában.

Ezek olyan megbízható funkciók, amelyekkel bármelyik másik időkövető alkalmazásnak meg kell küzdenie.

De a ClickUp nagyszerűsége nem ér véget itt! 😎

A ClickUp sokkal több, mint egy egyszerű időkövető megoldás.

Íme néhány további hasznos ClickUp projektmenedzsment funkció, amelyet nem érdemes kihagyni:

A legjobb időkövető eszközök versenyének győztese a ClickUp!

Kétségtelen, hogy a Harvest és a Toggl is kiváló időkövető eszközök.

Mindkettőnek azonban vannak jelentős korlátai, és ez nem az a fajta verseny, amit szeretnénk.

A kevés integráció és a korlátozott platformkompatibilitás nem olyan dolgok, amelyekkel foglalkoznia kellene. Különösen akkor, ha ezekhez magas ár is társul. 💰

A ClickUp viszont nemcsak pótolja ezeket a hátrányokat, hanem több funkcióval rendelkezik, mint ezek az eszközök együttvéve!

Ez az eszköz az időgazdálkodást, a projektmenedzsmentet, a diagramokat, a műszerfalakat és minden más fontos funkciót egy egyetlen platformon egyesíti.

A hab a tortán, hogy a ClickUp Free Forever Plan csomagja gazdag funkciókkal rendelkezik, emellett korlátlan számú feladatot és felhasználót támogat!

Szerezze be még ma ingyen a ClickUp alkalmazást, és próbálja ki a mai időkövetési battle royale győztesét! 👑