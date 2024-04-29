Karrier tanácsok 101: Minden, amit tudnod kell, mielőtt új munkát kezdesz és kiválóan teljesítesz az új munkahelyeden!

A Sötét lovag című filmből a Joker egyszer azt mondta: Olyan vagyok, mint egy autót üldöző kutya, nem tudnám, mit tegyek, ha elkapnék egyet.

Sokan hasonló érzéseket tapasztalunk, amikor végre új munkát kapunk – nem vagyunk teljesen biztosak abban, mi lesz a következő lépés. Természetesen izgalmas új emberekkel megismerkedni és újat kezdeni. 🤝

Az új munkahely megkezdése azonban túl sok információval vagy a korábbi vállalatodhoz képest teljesen eltérő munkakultúrával is járhat. Itt jövünk mi a képbe.

Ma egy átfogó útmutatót készítettünk, amely segít elkerülni a túlterheltséget és már az első napoktól kiemelkedő teljesítményt nyújtani a munkádban! Emellett egy értékes eszközt is hozzáadunk a csomaghoz, amely segít az új munkatársaknak produktívabbá válni, és a vezetőknek pedig egyszerűsíteni a beilleszkedési folyamatot.

Az első néhány nap az új munkahelyen

Az új munkahelyen töltött első napok különös figyelmet igényelnek. Ha gyorsan megérted az új szerepedhez való alkalmazkodás alapjait, a továbbiak már könnyebben mennek majd. Hét tippet sorolunk fel, amelyek segítenek abban, hogy kiváló első benyomást kelts:

Érkezz időben: Mindig érkezz korán az új munkahelyre. A pontosságod sokat elárul arról, mennyire értékeled a vállalat kultúráját. Ismerkedj meg a feletteseiddel: Próbáld meg megérteni mindenki személyiségét. A vezetőed szigorúbb, mint az előző? Vagy inkább laza? Milyen gyakran értékeli a munkavégzést? Ismerd meg minden felettesed hozzáállását, hogy már az első naptól tudd, mire kell összpontosítanod. Ismerd meg a különböző helyiségek elhelyezkedését: Nem kell az egész irodát egyszerre bejárnod, de próbáld meg átnézni a szünet-, kávé- és mosdóterületeket, hogy ne kelljen folyamatosan útbaigazítást kérned. Mutassa be magát: Bár a felvételi vezetőnek e-mailt kell küldenie vagy hivatalosan be kell mutatnia mindenkinek, ne habozzon kezdeményezni egy beszélgetést. Beszélgessen azokkal, akikkel naponta fog együtt dolgozni, hogy egészséges kapcsolatot ápoljon velük. Jegyzeteljen: Jegyezzen fel mindent, amit az új munkáltatója az első napon elmagyaráz. A napi jelentési kötelezettségektől a szokásos munkaterhelésig – győződjön meg róla, hogy jól megértette a fontos részleteket. Ellenőrizd, milyen szoftvereket fogsz használni: A legtöbb vállalat különböző szoftvereket biztosít a feladatok elvégzéséhez. Olvasd el a munkaköri leírást, és nézd át mindet, hogy meglássd, melyikkel vannak nehézségeid, és kérj a munkáltatótól elérhető képzési modulokat. Ne erőltesd túl: Végül, de nem utolsósorban, ne próbálj túl gyorsan előrehaladni és azonnal belevetni magad a munkába. Ez az első napod, ezért vegyél egy mély levegőt és koncentrálj a legfontosabb információk befogadására.

Profi tipp: Használj olyan termelékenységi eszközt, mint a ClickUp, hogy előnyt szerezz az új munkakörnyezetedben. Például a ClickUp Notepad segítségével gyorsabban készíthetsz jegyzeteket! Használj ellenőrzőlistákat, hogy lebontsd a képzési feladatokat az új munkarendedben, és minden jegyzetet nyomon követhető feladattá alakíts – bármilyen eszközről.

Gyors jegyzeteket, ötleteket és emlékeztetőket rögzíthetsz a ClickUp Notepad segítségével.

Felkészülés az első hétre

Mindig jó ötlet előre felkészülni egy új munkára. A dress code-tól a napi közlekedésig – itt van minden, amit az első héten meg kell tenned. 🚦

A pozitív gondolkodásmód fontossága új munkába álláskor

Az első hét kezdete előtt ne feledd, hogy maradj pozitív. Az idegesség teljesen normális, de ha magabiztos vagy, hamarosan le tudod küzdeni. A pozitív hozzáállás segít abban is, hogy jó első benyomást kelts, és a kezdetektől fogva könnyen kommunikálj.

Bónusz olvasmány: Ébressze fel kíváncsiságát, és tudjon meg többet arról, hogyan tervezik a HR-esek az interjúkat sablonok segítségével.

Az első napra való ruhaválasztás és egyéb gyakorlati előkészületek

Ne hagyj mindent az utolsó pillanatra! Győződj meg róla, hogy tisztában vagy a dress code-dal, és előre beszerezd az összes szükséges munkaeszközt. Mielőtt megjelenél, ellenőrizd, hogy a céged biztosít-e asztali számítógépet/laptopot, vagy BYOD (hozd magaddal a saját eszközödet) politikát alkalmaz.

Az új munkahelyre való utazás megtervezése

Az első benyomás az utolsó benyomás az irodában. Az első héten a pontosságot elősegítő kiváló munkamódszer és technika, ha egy nappal előre megtervezi az egész utat. Erősítse meg a kezdési dátumot, keresse meg a legrövidebb utat az irodájához, és ismerje meg a szokásos forgalmi viszonyokat az utazási időben.

Ez segít megtervezni, mikor lenne ideális elindulnod otthonról. Kipróbálhatod még:

Parkolási lehetőségek előzetes felkutatása

Biztonság kedvéért indulj el 10 perccel a tervezett idő előtt.

Emlékeztető beállítása, hogy időben el tudj menni

Az első néhány hónapban való boldogulás

Miután megszokta új szerepét, ideje proaktívabbá válni a munkatársaival szemben, és az első néhány hónapban a továbbképzésen dolgozni. 🔼

A kezdeményezőkészség fontossága

Ha te kezdeményezed a kommunikációt a csapatoddal, az segít megteremteni a bizalmat és elkerülni a félreértéseket azzal kapcsolatban, hogy hogyan illeszkedsz be az új pozíciódba. Próbálj meg kapcsolatba lépni a vezető beosztású munkatársakkal vagy a menedzserekkel a heti/havi osztály- vagy teljes létszámú értekezleteken. Légy nyitott a napi hírek, a sport vagy bármely más téma megbeszélésére, ami mind téged, mind a kollégáidat érdekli, hogy oldd a hangulatot.

Bár senki sem szereti a szükségtelenül sok munkát, néha nem árt segíteni. A nyílt elutasítások durvának tűnhetnek egy proaktív munkakörnyezetben. Ha valóban nem tudsz segíteni abban a pillanatban, fogalmazd meg kedvesen.

Ezek a kis erőfeszítések segítenek jobb kapcsolatokat kialakítani a csapatodban, és megbízható személyként mutatnak be, ami a vezetőnek okot ad arra, hogy hosszú távon megtartson.

Profi tipp: Használja a ClickUp Clips alkalmazást a képernyő rögzítéséhez és bármely témáról készített videó bemutatóhoz, hogy vizuálisan elmagyarázhassa a témát, vagy egyszerűen csak véleményeket gyűjthessen. A klipeket azonnal megoszthatja csapatával egy nyilvános link vagy multimédiás fájl segítségével.

Ossza meg ClickUp videóüzenetét egy közvetlen böngésző linkkel, amely nem igényel letöltést, és rögtön megtekinthető a felvétel után.

A tanulás fontossága

Lehet, hogy a vállalatod nem biztosít képzési anyagokat minden feladathoz – ilyenkor egy kis továbbképzés csodákat tehet. Fontold meg, hogy beiratkozol-e egy olyan tanfolyamra, amelyen elsajátíthatod azokat a készségeket, amelyekkel még küszködsz, vagy amelyeket el szeretnél sajátítani a jobb munkavégzés érdekében. 🏋️

Számos oktatási platform segíthet ingyenesen fejleszteni a készségeidet, többek között:

Coursera

EdEx

Udemy

Skillshare

A készségek elsajátítása mellett hiteles tanúsítványokat is szerezhetsz, amelyek bizonyítják szakértelmedet egy adott területen. Ez kiváló lehetőség azoknak a friss diplomásoknak, akik most kapták meg első állásukat, és tovább szeretnék fejleszteni szerepüket.

Kihívások leküzdése új munkába álláskor

Minden munkakörhöz különböző akadályok társulnak – az adatelemzők számára a nyers adatok tisztítása lehet a legfontosabb feladat, míg a projektmenedzsereknek a megvalósítható kommunikációs stratégiák kidolgozása jelenthet kihívást. Függetlenül a beosztásától, néhány általános tippet követve leküzdheti a kihívásokat és maximalizálhatja a termelékenységét. 💯

Lépések a munkahelyi pletykák elkerülésére

Egy kis beszélgetés itt-ott segíthet könnyíteni a hangulatot a munkahelyen, és segíthet a csapatnak ellazulni. Azonban kerülje el, hogy az egész napot azzal töltsd, hogy *elfoglaltnak tűnsz, beszélgetsz, és nem végzel el semmit. Próbáld ki ezeket a lépéseket, hogy a munkahelyi pletykálkodást minimálisra csökkentsd:

Légy empatikus: Nem minden pletyka feltétlenül rosszindulatú. Ha úgy érzed, hogy a kollégád egy konkrét problémáról beszél, ahelyett, hogy elhúznád a beszélgetést, próbáld megérteni a helyzetét, és irányítsd a legjobb megoldás felé. Jelentés a HR-nek: Ha olyan pletykát hallasz, amely káros hatással lehet a munkahelyre, jelentsd azt a felettesednek vagy a HR-nek. Ez lehetővé teszi, hogy a negatív viselkedést már korai szakaszban megakadályozd, és még a félreértéseket is tisztázd, mielőtt azok kárt okoznának. Erősítsd meg szándékodat: Mivel új alkalmazott vagy, lehet, hogy vannak olyan belső poénok, amelyekről nem tudsz. Ilyen esetekben ne jelentsd az HR-nek, amint pletykát hallasz. Figyeld a helyzetet, és csak akkor cselekedj, ha úgy érzed, hogy valaki becsmérlő megjegyzést tesz. Legyen példamutató: Ne gyengítse a befolyását csak azért, mert új. Az első néhány hónaptól a végleges kinevezéséig tartson fenn pozitív hangnemet, és kerülje a panaszkodást. Tartsa meg az Önnel megosztott érzékeny információkat és titkokat, és kerülje a mások magánéletéről való beszélgetést.

Egészséges munka-magánélet egyensúly megteremtése időgazdálkodási készségekkel

Ne hagyd, hogy a munkád feleméssze a magánéletedet. Igen, jó dolog túlteljesíteni az elvárásokat, de nem a mentális egészséged árán. Szánj a napból megfelelő időt a szórakozásra vagy azokra a dolgokra, amelyeket szeretsz. 🎮

Ossza fel napi ütemtervét öt részre:

Tevékenység Órák Alvás 7–9 Munka 8 Fizikai gyakorlatok 0. 5–1 Hobbik 1–2 Egyéb tevékenységek 4–8

Bár általános képet kaphatsz a napi menetrendről, olyan tényezők, mint a közlekedés, néha órákat vehetnek igénybe.

Profi tipp: Használd a ClickUp napi órarend-sablont, hogy megtervezd az egész napodat, és bizonyos órákat szánj a munkahelyen kívüli tevékenységekre.

A ClickUp napi órarend-sablonjával könnyedén megtervezheted a napod minden percét.

Új munkába állás személyes veszteség után

Vannak olyan egyedi esetek, amikor személyes veszteség miatt szünetet tartasz és önreflexióba kezdesz, és ezáltal új képességeket fedezel fel magadban. Az olyan események, mint egy családtag halála vagy anyagi veszteség, gyakran lehangolnak és demotiválnak, és megakadályoznak abban, hogy a legjobb formádat hozd.

Az ilyen kihívások leküzdésének egyik módja az, hogy elfogadod a bánatodat. Te is csak ember vagy, és teljesen rendben van, ha elfogadod az érzéseidet. Légy önmagad, és ne kényszerítsd magad arra, hogy mindig erős légy.

Hagyj mély benyomást az első munkanapon a ClickUp segítségével

Ha az első napon való kiváló teljesítmény új munkahelyén csak álomnak tűnik, akkor a ClickUp itt van, hogy valóra váltsa ezt az álmot. Projektmenedzsment szoftverként a platform elég sokoldalú ahhoz, hogy ideális társad legyen a célok kitűzésében, a csekklisták elkészítésében, a naptárad kezelésében és minden feladat megszervezésében.

A ClickUp lehetővé teszi, hogy az összes célt prioritásuk szerint rendszerezd, így a felvétel pillanatától kezdve a legfontosabb feladatokra koncentrálhatsz! Nézzük meg néhány olyan funkciót, amelyek minden új munkavállaló számára hasznosak lehetnek az új pozícióba vagy vállalatba való átállás során.

1. ClickUp célok a proaktív hozzáállás megőrzéséhez

Volt már olyan pillanatod, amikor elvesztetted a rálátásod a nagy képre? Nos, a ClickUp Goals segítségével idővonalon vizualizálhatod az összes célodat, és soha nem térsz le az útról. Új alkalmazottként kihasználhatod ezt a funkciót olyan célok hozzáadására, mint:

Végezd el a kezdeti bevezető programot

Tanulj meg használni az XYZ szoftvert a cégnél

Mutassa be magát legalább három munkatársának!

A ClickUp Goals segítségével világos ütemtervekkel, mérhető célokkal és automatikus haladáskövetéssel tartod a lépést a céljaid elérésével.

Egy helyen tekintheted meg a több feladatot és azok előrehaladását egy adott cél felé. Minden célt másképp mérhetsz, és több feladatot is hozzáadhatsz egy célhoz. Választhatsz igaz/hamis, pénzügyi vagy százalékos szabályok közül, és automatikusan elkezdheted a célok nyomon követését.

Ahhoz, hogy minden célodat rendszerezve tartsd, hozz létre több mappát, amelyekben a célok típusát jelölöd meg – ez nagyon hasznos, ha külön kell választanod a kommunikációs és a képzési célokat.

2. ClickUp Tasks a teendőlisták létrehozásához

A rengeteg kérdés és a fontos részletek között, amelyeket érdemes megjegyezni, a ClickUp Tasks segít mindent elintézni. Kezelje mindennapi tevékenységeit úgy, hogy egyéni munkafolyamatokat hoz létre, és nyomon követi mindazt, amit naponta el szeretne végezni.

Tervezz, szervezz és működj együtt bármely projekten a ClickUp Tasks segítségével!

Készítsd el a saját teendőlistádat úgy, hogy egyedi feladatokat hozol létre az együttműködéshez, a munkaterületről való érdeklődéshez és az új munkakörnyezet megismeréséhez. Az egyéni mezők segítségével minden feladathoz prioritási szintet és határidőt rendelhetsz, így a legfontosabbakat tudod elsőként elintézni.

A több mint 15 ClickUp nézet segítségével átfogó képet kaphat az összes létrehozott feladatról, amelyek listában vagy táblázatban jelennek meg. A napi ütemtervek kezeléséhez a Naptár nézet használatát javasoljuk.

A ClickUp naptár nézetében napi, heti vagy havi formátumban tekintheted meg a tervezett feladataidat.

Az intuitív drag-and-drop funkcióval feladatok hozzáadhatók meghatározott dátumokhoz, és az egész hónap áttekinthetővé válik. Először a prioritást élvező feladatokat add hozzá, majd később a újabbakat, hogy létrehozd a elvégzendő tevékenységek hierarchiáját.

Említettük már, hogy az összes bevezető megbeszélést is hozzáadhatod? 😏

Próbáld ki az egyes nézeteket, hogy megnézd, melyik illik legjobban a munkastílusodhoz, és soha ne késs el egyetlen feladattal sem!

Bónusz olvasmány: Tudja meg, hogyan segítenek ezek az üzleti folyamatok ábrázolására szolgáló eszközök a napi munkafolyamatok vizualizálásában!

3. ClickUp időkövetés a tempó fenntartásához

Íme néhány ingyenes karrier tanács: teljesen rendben van, ha az elején lassan haladsz. Senki sem várja el tőled a csapatodban, hogy az elején már mindent tökéletesen csinálj, vagy hatalmas hatást gyakorolj. Mégis, nagyon fontos, hogy nyomon kövesd, mennyi időt töltesz a munkával.

Az első néhány hónapban ideális esetben arra kell törekedned, hogy egyre rövidebb idő alatt végezd el a munkádat. A ClickUp időkövető funkciójával könnyedén nyomon követheted és dokumentálhatod, hogy hány percet/órát töltesz egy-egy feladattal. Használd a telefonodat vagy laptopodat az időkövetés elindításához, és szinkronizáld az összes eszközödön.

Legyen szervezettebb és használja ki jobban az idejét a ClickUp projektidő-nyomonkövető funkciójával!

Jegyzeteket és címkéket adhat hozzá, és rendezheti az egyes feladatokat, hogy gyorsan azonosíthassa, melyek tartoznak egy adott típusú munkához. Elfelejtette megnyomni a leállítás gombot, miután befejezte a munkát? Semmi gond! A ClickUp segítségével másodpercek alatt szerkesztheti bármely feladat rögzített idejét, vagy egyszerűen törölheti azt.

Profi tipp: Már használsz időkövető eszközt, mint például a TimeDoctor vagy a Toggl? A ClickUp mindkettővel integrálható, így segíthet a dolgok szinkronizálásában!

Visszajelzések keresése és elfogadása

Akár új munkáról van szó, akár olyanról, amelyet már évek óta végez, egy dolog soha nem változik: a visszajelzés. Lehet, hogy nem mindig fogsz kiemelkedő teljesítményt nyújtani új pozíciódban, és ebben az esetben hasznosak lehetnek a karrierrel kapcsolatos tanácsok. ✨

Miért fontos visszajelzést kérni?

A hasznos visszajelzések segítenek azonosítani a megközelítésed hiányosságait. Ez az egyetlen dolog, ami megmutatja a másik oldalt is – hogy mások hogyan látják a munkádat. Ráadásul a visszajelzések kérése megmutatja a vezetőnek, hogy őszintén törekszel a dolgok helyesbítésére.

Lehet, hogy nem mindig úgy alakulnak a dolgok, ahogy szeretnéd, és lehet, hogy nem hallod azokat a szavakat, amelyeket hallani szeretnél, de végül is ez segít abban, hogy fejlődj és sikeres legyél a szakmádban.

Ha ez nem elég, íme néhány további előnye annak, ha új munkába álláskor visszajelzést kérsz:

Gyorsítsa és egyszerűsítse a visszajelzések fogadását a ClickUp segítségével

A ClickUp nem csupán új munkakörödben lesz a társad. Mint olyan platform, amely minden vezetőnek segít jobban kommunikálni, több projektet kezelni és végső soron elérni projektmenedzsment céljait, a ClickUp sokféle szerepet betölthet.

A ClickUp segítségével nem kell személyesen felvenni a kapcsolatot minden csapattaggal, hogy visszajelzéseket gyűjtsön. Az űrlapkészítő funkcióival a szoftver lehetővé teszi a vezetők számára, hogy előre elkészített ingyenes HR-sablonokkal és egy dedikált ClickUp humánerőforrás-csomaggal egyszerűsítsék a beilleszkedési folyamatot.

Fedezzük fel néhány olyan funkcióját, amelyekkel a visszajelzések fogadása gyerekjáték lesz! 🥧

ClickUp űrlap nézet visszajelzések gyűjtéséhez

Ne töltsön órákat azzal, hogy formanyomtatvány-eszközt keres és annak tervezési funkcióit tanulmányozza. A ClickUp Form view(ClickUp űrlapnézet) egy könnyen használható felületet kínál, ahol feltételes logikát adhat az űrlap minden egyes kérdéséhez. Ez lehetővé teszi, hogy a kérdések a válaszok alapján folyamatosan változzanak.

Bármely visszajelzést nyomon követhető feladattá alakíthat, prioritást rendelhet hozzá, és a csapatának lehetőséget adhat arra, hogy szavakon túlmutató visszajelzéseket adjon, például legördülő listák formátumának segítségével.

Ez a funkció lehetőséget ad arra, hogy finomabb, de közvetlenebb kérdéseket tegyél fel, például:

1-től 10-ig terjedő skálán hogyan értékelnéd az első hetem munkáját?

Mi az ideális időkeret az X feladat elvégzéséhez?

Melyik területen kell a leginkább fejlődnöm?

Lehetővé teszi alkalmazottai számára, hogy könnyedén megosszák gazdag és releváns visszajelzéseiket, majd automatikusan rendszerezze az adatokat a ClickUp Form View segítségével.

ClickUp alkalmazotti beilleszkedési sablon

Több munkafolyamatért felelős vezetőként SMART HR célokat kell alkalmaznod, hogy javítsd a munkavállalók morálját és segíts nekik a jelenlegi üzleti célok elérésére koncentrálni. 🎯

Ez magában foglalja egy gyors és egyszerű beilleszkedési folyamat létrehozását is. Minél gyorsabban tudsz új munkatársat bevonni a csapatba, annál hamarabb tudnak elkezdeni tanulni.

A ClickUp alkalmazott-bevezetési sablon egykomponensű megoldás, amely segít az új alkalmazottaknak az első naptól kezdve megérteni az irodai kultúrát.

Három lépésben biztosíthatod a zökkenőmentes beilleszkedést:

Gondold át, mi a célja a beilleszkedésednek Hozzon létre ismétlődő feladatokat ezeknek a céloknak megfelelően, és rendelje hozzá őket az alkalmazottakhoz. Készíts idővonalat, és ellenőrizd az egyes feladatok előrehaladását!

Egyszerűsítse az új alkalmazottak beilleszkedését a ClickUp alkalmazottak beilleszkedési sablonjával.

Ezen kívül teljes képet kapsz minden alkalmazottról és azok jelenlegi státuszáról a vállalatnál, és szűrheted a rekordokat osztály, beilleszkedési szakasz és alkalmazási típus szerint.

Bónusz olvasmány: Meríts inspirációt ezekből a remek példákból az új munkavállalók beilleszkedéséről!

Hódítsd meg új munkádat az első naptól kezdve a Clickup sokoldalúságával!

Az új munkahely megkezdése minden alkalmazott számára rengeteg érzelmet vált ki. Ilyenkor össze kell szedned magad, el kell kerülnöd a pánikot, és önmagadnak kell maradnod.

Az új munkádban a kezdetektől fogva jól teljesíteni nem olyan nehéz, mint sokan gondolják. Miután beléptél, használd a ClickUp széles körű feladatkezelési, ütemezési és nyomonkövetési funkcióit, hogy már az első naptól kiemelkedő jelölt legyél!

Regisztrálj a ClickUp-ra , és teljesíts kiválóan az új munkádban!🍀