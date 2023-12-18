4 típusú döntéshozatali stílus és azok alkalmazása

Évente hárommilliárd döntés: ennyi döntést hoznak a vezetők és a menedzserek a mindennapi munkájuk során.

A döntéshozatal minden vezető munkájának kritikus része, mégis a legtöbbjük nem végzi ezt a feladatot megfelelően. Döntéseiket ösztönükre és intuíciójukra alapozzák, és 98%-uk nem alkalmazza a bevált gyakorlatokat.

A rossz döntések súlyos következményekkel járhatnak a szervezetre nézve, például rossz pénzügyi teljesítmény ( az éves nyereség 3%-át kitevő veszteség!), hírnévromlás, alkalmazotti fluktuáció, megfelelési problémák stb. A megfontolt döntések megelőzhetik ezeket.

Ebben a blogbejegyzésben megnézzük, hogyan használhatja a négy leggyakrabban alkalmazott döntéshozatali stílust a jobb üzleti döntések meghozatalához.

Mik azok a döntéshozatali stílusok?

A döntéshozatali stílusok azok a megközelítések, amelyeket Ön, mint vezető, alkalmaz egy probléma megoldására, egy folyamat javítására vagy egy vita rendezésére. Az Ön megközelítése a felmerülő problémától, az időkorlátoktól, az erőforrás-korlátoktól és sok más változótól függ.

⭐ Kiemelt sablon Hozzon jobb döntéseket, gyorsabban! Használja a ClickUp döntéshozatali keretrendszer sablonját, hogy szervezett és magabiztos maradjon – ingyen! 🚀 Ingyenes sablon letöltése A ClickUp döntéshozatali keretrendszer dokumentumsablonja segít dokumentálni és tárolni a projekthez kapcsolódó döntéseket.

Amikor döntésekről beszélünk, nem csak a nagy döntéseket értjük alatta, mint például az éves marketingstratégia vagy egy nem teljesítő alkalmazott elbocsátása. Lehetnek ezek látszólag jelentéktelen dolgok is, mint például egy e-mail tárgya vagy a megfelelő időpont egy egyéni megbeszélésre.

A átgondolt és megismételhető döntéshozatali stílusok kialakítása jelentősen megváltoztathatja azok életét, akik naponta több ezer döntést hoznak. Mielőtt azonban kialakítaná a döntéshozatali folyamatot, fontos figyelembe venni csapata megközelítéseit, preferenciáit, személyiségét és reakcióit.

Ismerje meg csapata döntéshozatali stílusait

Az emberek nem a szervezeteket hagyják el. A vezetőket hagyják el.

Minden döntése hatással van a csapataira és kollégáira. Ezért mielőtt kialakítaná a saját stílusát, elengedhetetlen, hogy megértse az övékét.

1. Ismerje meg csapatát

Beszélgessen csapattagjaival, hogy megértse őket mint egyéniségeket. Ösztönözze őket, hogy beszéljenek prioritásaikról és preferenciáikról. Például, ha hibrid munkastratégiáról hoz döntéseket, értsd meg

Melyik időzónában élnek?

Mikor szeretnek dolgozni?

Mikor fogadhatnak hívásokat?

Vannak gyermekeik, akiket elvisznek/elhoznak az iskolából?

Nincs olyan információ, amely túl jelentéktelen lenne. Az egyes egyének motivációinak, szenvedélyeinek és általános személyiségének megértése segít a vezetőknek abban, hogy tudják, hogyan kell őket irányítani.

2. Figyelje meg csapatát

Nem mindenki fejezi ki magát ugyanúgy. Egyes csapattagok nem mernek megszólalni. Ezért figyelje meg egy ideig a döntéshozatali stílusukat. Ha tudja, hogyan hoznak döntéseket, utánozhatja a stílusukat, hogy befolyásolja őket.

Konkrét adatokat mutatnak be a havi áttekintések során? Ez azt mutatja, hogy objektív adatokra koncentrálnak.

Rendszeresen fordulnak Önhöz tanácsért? Konszenzust és megerősítést keresnek

Havonta változtatják meg a személyes folyamataikat? Lehet, hogy természetüknél fogva elhamarkodottak, cselekvésorientáltak vagy kísérletező kedvűek.

3. Értékelje csapatát

Több tucat bevált módszer létezik a csapat döntéshozatali stílusainak vizsgálatára és megértésére. A Myers-Briggs típusindikátor (MBTI) segít azonosítani az egyén természetes preferenciáit a személyiség négy aspektusában.

Döntéshozatali stílusprofil

Az Impact Associates döntéshozatali stílusprofilja öt kulcsfontosságú tényező alapján értékeli az embereket: egyértelműség, információ, elkötelezettség, összhang és idő. A Truity döntéshozatali stílus teszt feltárja, hogyan rangsorolja a különböző célokat, és azok hogyan befolyásolják döntéseit.

Ezeknek az eszközöknek a használata segítségével tisztább képet kaphat arról, mi motiválja csapatait. Fontos azonban megjegyezni, hogy a személyiségtesztek munkahelyi használatával kapcsolatban vannak bizonyos jogi aggályok. Mielőtt kiválasztana egyet, vegye figyelembe a szövetségi, állami és helyi törvényeket.

Most, hogy az alapokat már megismerte, nézzük meg a négy döntéshozatali stílust, és hogyan tudja azokat a munkában kamatoztatni.

4 különböző döntéshozatali stílus

1. Irányító

Az irányító döntéshozatali stílus a már ismert információk és a múltbeli trendek felhasználását részesíti előnyben a jövőbeli utak kiválasztásában. Racionális, adatalapú és logikus. Az irányító döntéshozók a következőket választják:

Döntéseket hozni maguknak

Használja a korábbi adatokat és eljárásokat, ahelyett, hogy új módszereket próbálna ki.

Helyezze előtérbe a gyors cselekvést

Legyenek egyenesek a gondolkodásukban

Kerülje a kétértelműséget

A direktív döntéshozatal ideális gyors, ismétlődő vagy rövid távú döntésekhez. Emellett olyan helyzetekben is tökéletes, ahol a cél egyértelmű. Mielőtt döntést hozna, próbálja ki ezt a célkitűzési sablont, hogy jól induljon.

Miután meghatároztad a célt, az adatok gyűjtése és elemzése könnyebbé válik. Például, ha projektmenedzserként becsülöd az egyes feladatokhoz szükséges időt, a direktív döntéshozatal sok időt takarít meg, miközben szinte pontosan pontos.

Időkövetés a ClickUp-on hasonló feladatok becsléséhez

Ez néha együttműködésképtelennek vagy autoriternek tűnhet. Ezért nem alkalmas olyan nagy döntésekre vagy változásokra, amelyek hatással vannak az emberek életére.

Tegyük fel, hogy Ön egy HR-menedzser, aki a távmunka stratégiájáért felelős. Ha úgy dönt, hogy az alkalmazottaknak hétfőtől péntekig 9-18 óráig be kell jönniük az irodába, akkor ez rugalmatlannak és nemkívánatosnak fog tűnni, még akkor is, ha racionális gondolatok és adatok alapján hozta meg ezt a döntést.

Ez a típusú döntéshozatal akkor sem megfelelő, ha magasan képzett és független munkavállalókat irányít, akik kreatív szabadságot szeretnének. Nem értékelnék, ha megmondanák nekik, mit kell tenniük.

2. Analitikus

Az analitikus döntéshozatali stílus feltáró jellegű. Ebben az esetben a döntés meghozatala előtt figyelembe veszi az összes tényt, véleményt, lehetséges forgatókönyvet, kockázatot, költséget és következményt. Emellett annyi időt szán rá, amennyire szüksége van.

Az analitikus döntéshozatali stílust akkor alkalmazzák, ha több lehetőség közül lehet választani, és nincs olyan, hogy „egy helyes válasz”.

Például, ha Ön a beszerzési vezető, akinek feladata egy projektmenedzsment eszköz beszerzése a mérnöki csapat számára, akkor analitikus döntéshozatali megközelítést fog alkalmazni. Az analitikus döntéshozók:

Fedezze fel az összes rendelkezésre álló eszközt

Válassza ki a potenciális eszközöket a funkciók és előnyök alapján

Hasonlítsa össze az árat és a használhatóságot

Tanulmányozza a szerződés feltételeit, kikötéseit és megújítási szabályait.

Tárgyaljon kedvezményeket és ajánlatokat a beszállítókkal

ClickUp szoftver összehasonlító sablon

Az analitikus döntéshozatali megközelítés segít mérlegelni a lehetőségeket, és a rendelkezésre álló információk alapján kiválasztani a legmegfelelőbbet.

Az analitikus döntéshozatali stílus szintén nem hagy sok teret a kétértelműségnek. Az analitikus gondolkodáshoz elengedhetetlen, hogy minden információ egyértelműen rendelkezésre álljon. Néha ez a saját tudásod lehet. Ezért ez a stílus komplex döntések esetén alkalmazható, csak akkor, ha a lehetőségek egyértelműen meghatározottak.

Ez nem a megfelelő megközelítés, ha a döntés túl sok változót vagy kiszámíthatatlanságot tartalmaz, például a csapat tagjainak érzéseit. Biztosan nem megfelelő olyan kérdésekben, amelyeket azonnal meg kell oldani.

3. Koncepcionális

A koncepcionális döntéshozatal kreatív megközelítést igényel a problémamegoldáshoz. Ha komplex problémáról van szó, amely különböző lehetséges forgatókönyvek elképzelését és innovatív megoldások kidolgozását igényli, ez a legjobb stílus.

Koncepcionális döntéshozók:

Szereti a kockázatot

A kreativitást helyezze előtérbe a előre meghatározott folyamatokkal szemben

Tegyen fel nyitott kérdéseket, és fedezze fel a lehetőségeket!

Gondolkodjon holisztikusan, figyelembe véve a közvetett következményeket is.

Rugalmasak, amikor új lehetőségekkel szembesülnek

Vegyünk egy példát egy termékmenedzserről, aki a szoftverének ütemtervét tervezi. Ez a döntéshozatali folyamat tökéletes. Először dokumentálják az igényeket, majd egy táblán együttműködnek, visszajelzéseket kérnek, és forgatókönyveket terveznek, mielőtt döntést hoznának.

A koncepcionális döntéshozó együttműködő, és az egész csapatot összefogja a döntési folyamat megújítása érdekében. Ösztönzi a csapatot a kreativitásra és a hosszú távú hatások figyelembevételére.

A koncepcionális döntéshozatali stílus komplex, kétértelmű helyzetekben kiválóan alkalmazható, de kis vagy egyszerű döntések esetén nem megfelelő. Ha előveszi a táblát, és csoportos döntéshozatalt kezdeményez azzal a kérdéssel, hogy „hova menjünk csapatként ebédelni?”, akkor rengeteg időt és energiát fog pazarolni!

4. Viselkedés

Ha minden döntésnél emberközpontú megközelítést alkalmaz, akkor viselkedésalapú döntéshozatali stílusod van. Ebben a stílusban:

Vegye figyelembe csapata érzéseit és érzelmeit

Ösztönözze az egyes csapattagok aktív részvételét

Lassan és átgondoltan befolyásolja az emberek döntéseit

A kevesek helyett a sokak javát helyezze előtérbe

Ezt leggyakrabban a humánerőforrás- vagy emberierőforrás-menedzsment csapatok alkalmazzák. A projektmenedzserek is használják ezt a stílust, amikor olyan végső döntést hoznak, amely zavaró vagy kellemetlen lehet.

Ez a stílus a leghatékonyabb, ha egy beszállító szerződését felmondják, egy alkalmazottat elbocsátanak, a csapat struktúráját megváltoztatják stb.

A koncepcionális döntéshozatali stílusú vezetők azonban azzal a kockázattal járnak, hogy túlságosan törődnek az emberek érzéseivel/reakcióival, ami befolyásolja magukat a döntéseket. A konszenzusépítésre való túlzott összpontosítás szintén túlzott késedelmekhez és elégedetlen csapattagokhoz vezethet. Ezen megközelítés alkalmazása során fontos a megfelelő kommunikációs célok kitűzése is.

Mint látható, nincs jó vagy rossz döntéshozatali stílus. A helyzettől és a következményektől függően az egyik stílus jobban működhet, mint a többi. Egy jó vezető karrierje során megtanulja és megfelelően alkalmazza az összes stílust.

Bármelyik stílust is választja, különböző eszközök és technikák segítségével hozhatja meg a helyes döntéseket. Nézzük meg, hogyan.

Hogyan kezelje csapata döntéshozatali stílusait?

Egy jó projektmenedzsment eszköz minden szükséges információt megad ahhoz, hogy a helyes döntéseket hozza meg.

Ha a helyzet irányító döntéshozatali stílust igényel, akkor adatokra van szükséged. A ClickUp Dashboard segítségével egyedi jelentéseket hozhatsz létre minden szükséges információhoz.

Személyre szabott jelentéseket készíthet az erőforrások kihasználtságáról, a sprint előrehaladásáról, az időbecslésekről, az értékesítési trendekről, a célokról és egyebekről. A műszerfalát kalkulátorrá is átalakíthatja, hogy előrejelzéseket készítsen.

Állítsa be a szükséges jelentéseket egy helyen, a ClickUp-on.

Ha analitikus döntéshozatali stílust alkalmaz, akkor szüksége van egy módszerre, amellyel több lehetőséget is dokumentálhat és értékelhet. Ennek legegyszerűbb formája a legjobb és a legrosszabb tulajdonságok összehasonlítása – itt talál néhány előnyök és hátrányok sablont, amelyek megkönnyítik ezt a folyamatot.

A bonyolultabb döntések esetében a ClickUp nézetek úgy lettek kialakítva, hogy az Önnek legmegfelelőbb formátumban értékelhesse a lehetőségeket.

A lista vagy táblázat nézetben az összes lehetőség egymás alatt jelenik meg. Ezzel a nézettel összehasonlíthatja az állapotokat, az árakat stb. is.

Táblázatos nézet a ClickUp-on, hogy megvizsgálhassa a különböző döntéshozatali tényezőket

A táblázat nézet segítségével az opciókat állapot vagy bármely egyéni mező szerint lehet nyomon követni. Például, ha projektmenedzsment eszközöket hasonlít össze, beállíthat egy egyéni mezőt az alkalmazás elérhetőségére vonatkozóan, például Android, iOS, Web stb.

Ha az internet fontos platform az Ön számára, akkor ennek megfelelően rendezheti és kizárhatja a nem elérhetőket. A naptár nézet tökéletes az idővel kapcsolatos döntések meghozatalához. A Gantt-diagramot ütemezéshez lehet használni. A munkaterhelés és a doboz nézetek a leghasznosabbak az erőforrás-elosztási döntéseknél, különösen több projekt kezelése esetén.

A ClickUp munkaterhelés-nézete az erőforrás-elosztási döntésekhez

Ha a megoldandó probléma koncepcionális stílust igényel, akkor kreatív eszközökre van szükséged. A ClickUp Whiteboard pontosan erre a célra lett kifejlesztve.

Agilis munkafolyamatok kialakítása a ClickUp Whiteboard segítségével

Brainstormingot végezhet egy üres lapon, vagy használhatja a ClickUp számos döntéshozatali sablonját. Kövesse nyomon mindenki tevékenységét, tegyen hozzá megjegyzéseket, és működjön együtt valós időben, hogy a csapatot egy helyen összegyűjtse.

A kezdéshez a ClickUp döntéshozatali keretrendszer sablonját ajánljuk.

A viselkedésalapú döntéshozatal bonyolult lehet. De a ClickUp ebben is segíthet. Amikor megismerkedik a csapatával, használja a ClickUp űrlapjait az információk és preferenciák összegyűjtéséhez. Ha ügyfelei elvárásait kell kezelnie, ezek a szükségletek felmérési sablonok segítenek Önnek a prioritások feltérképezésében.

Kattintson a ClickUp-ra, és mindig jobb döntéseket hozhat!

Akár hárommilliárd döntést hoz, akár nem, a döntéshozatal minden vezető alapvető feladata. A jobb döntések meghozatalára való képessége megbízható és hatékony vezetővé teszi Önt.

A direktív döntéshozóknak adatokra van szükségük. Az analitikus döntéshozóknak átláthatóságra van szükségük. A koncepcionális döntéshozók a kreativitást ösztönzik. A viselkedésalapú döntéshozóknak pedig betekintésre van szükségük a csapatukba. A ClickUp az egyetlen hely, ahol mindezt és még többet megkaphat.

A ClickUp segít Önnek az adatok rögzítésében, rendszerezésében és elemzésében az Önnek legmegfelelőbb módon. Kövesse nyomon a Kanban táblákkal, hasonlítsa össze a táblázatokkal, mérje a jelentésekkel/irányítópulttal, működjön együtt a táblákkal, hajtson végre feladatokat, és még sok minden mást! Próbálja ki most ingyen a ClickUp-ot!