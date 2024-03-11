Hogyan működnek együtt a termékmenedzserek és a mérnökök: tippek a jó kémia kialakításához

A termékmenedzserek (PM-ek) és a mérnökök kapcsolata gyakran nehéz. Mindkét fél folyamatosan vitatkozik, de tudják, hogy nem tudnak meglenni egymás nélkül.

Tehát, hogy a legfontosabb kérdést is megvitassuk: igen, ezek a két szerepkör között néha nézeteltérések adódnak olyan területeken, mint a funkciók specifikációi és a határidők. Ez főként azért van, mert a termékmenedzsment elvei nem mindig veszik figyelembe a mérnökök technikai szempontjait. Hasonlóképpen, a mérnökök vezetői sem mindig látják a teljes képet vagy a források szempontjait egy termék bevezetése előtt.

Ha azonban összhangban vannak, mindkét szakember tisztában van a közös célokkal, és a termék sikerének érdekében összehangolja prioritásait és erőfeszítéseit.

Tehát, hogyan kell a termékmenedzsereknek és a mérnököknek együttműködniük az optimális eredmények elérése érdekében? Olvasson tovább, és megtudja!

Megvitatunk néhány stratégiát is, amelyekkel leküzdhetőek a munkahelyi kihívások és biztosítható a gyümölcsöző munkasinergia, valamint véglegesen eloszlatunk néhány, az együttműködéssel kapcsolatos mítoszt. 🤝

Mi a termékmenedzserek és a mérnökök feladata?

Íme egy összehasonlító áttekintés a két szerepkör mindennapi feladatairól:

A termékmenedzser feladatkörök

A termékmenedzser vagy PM a termék vezetője. Átfogóbb szemszögből nézve termékötleteket dolgoznak ki, specifikációkat adnak meg, és csapatukat vezetik, hogy ezeket megvalósítsák.

Feladatuk a jelenlegi piac kutatása és olyan megoldás kidolgozása, amely megfelel a célközönség igényeinek. Ettől kezdve elsősorban négy további feladatot látnak el a termék bevezetése előtt:

Termékfejlesztési terv kidolgozása Prototípus készítése (a mérnökkel együttműködve) Visszajelzések beszerzése a korai hozzáférésű felhasználóktól és az érdekelt felektől A visszajelzések beépítése a végső fejlesztési szakaszba (a mérnökökkel való együttműködés révén)

A mérnök vagy mérnöki vezető feladatkörök

A mérnökök technikai szemszögből közelítik meg a kérdést, kódolással vagy kapcsolódó mérnöki munkával alakítják a terméket.

Műszaki háttérüknek köszönhetően ellenőrizhetik a termék követelményeinek megvalósíthatóságát, megtervezhetik a műszaki dokumentációt és a fejlesztési munkát, és létrehozhatnak egy olyan terméket, amely megfelel az üzleti céloknak és kielégíti az ügyfelek igényeit. Ezenkívül a mérnökök részt vesznek a prototípusok készítésében és a hibakeresésben is, hogy hibajelentéseket készítsenek.

A termék fejlesztése során a vezető mérnökök vagy mérnöki vezetők kapcsolattartói feladatot is ellátnak – együttműködnek a tervezőkkel, hogy a végső eredmény megfeleljen a termékmenedzser vizuális és felhasználói élményre vonatkozó elvárásainak.

A terméktervezés során részt vesznek a fejlesztés kockázatkezelési aspektusában, és a mérnökök aggályait, például a technikai adósságot és a technikai kompromisszumokat, a termékcsapatok felé közvetítik.

A termékmenedzser és a mérnökök közötti munkadinamika

A termék fejlesztési fázisában a termékmenedzsernek és a mérnököknek együtt kell dolgozniuk. A termékmenedzser feladata, hogy a felhasználók problémáira alapozva megtalálja a megoldást, és biztosítsa, hogy a végtermék enyhítse a problémákat.

Bár a termékmenedzserek tudják, mit szeretnének az ügyfelek, a nehézség abban rejlik, hogy hogyan tudják átadni a mérnököknek az ideális termékről alkotott elképzelésüket.

Amint egy ötlet a fejlesztési fázisba kerül, a termékmenedzserek feladata, hogy a mérnököknek tömör, de részletes briefeket adjanak, hogy azok a várakozásoknak megfelelő terméket tudjanak létrehozni. Ehhez tartozik a termékvízió koherens megosztása a vezető mérnökkel és a tervezővel.

Miután mindenről megegyeztek, a termékmenedzsernek meg kell őriznie a megfelelő autonómiát, és hagyni kell a mérnököket a munkájukat végezni. Mindkét csapatnak korán meg kell határoznia a határokat, hogy egységesítsék, milyen szintű kommunikáció és beavatkozás elfogadható a jövőben. Nemkívánatos helyzetek:

A mérnökök csapata elnyomottnak és meg nem hallgatottnak érzi magát az ésszerűtlen követelmények miatt.

A termékmenedzsment csapat úgy érzi, hogy a megvalósítatlan követelmények miatt akadályokba ütközik.

Tipp: A jól felépített kommunikációs sablonok és munkafolyamatok a titka a termék bevezetése előtti zökkenőmentes, funkciók közötti együttműködésnek. Például sok termékcsapat szívesen használja a ClickUp termékigény-sablont, hogy az érdekelt felek egyetértessenek az egyedi értékesítési ajánlatban (USP) és a kiadási tervekben.

A ClickUp termékigény-sablon segítségével könnyen nyomon követhető, hogy a csapat minden fejlesztési döntése milyen okokból született egy új termék vagy funkció fejlesztése során.

A munkafolyamatok tervezése tekintetében próbálja ki a ClickUp feladatkezelési sablont, amellyel bármilyen méretű fejlesztési és kiadási tervet készíthet, és zökkenőmentesen nyomon követheti a haladás mutatóit.

Termékeny együttműködés a termékmenedzserek és a mérnökök között: egy példa

Bár a szinkronizált munka fontos, egy kis feszültség a termékmenedzserek és a mérnökök között nem mindig rossz. Szakemberekről van szó, akik a saját területükön jártasak – kötelességük új ötleteket adni arra vonatkozóan, hogy szerintük mi a következő legjobb lépés.

Nézzünk egy példát: Tegyük fel, hogy egy termékmenedzser egy új mobilalkalmazást szeretne, amely kedvezményeket és bónuszokat kínál a gyors regisztrációk ösztönzése érdekében. A legfontosabb prioritásai a következők lesznek:

Vizuális elemek Új funkciók Teljesítmény Gyors bevezetés

Azonban amit valójában elvárnak a mérnököktől, az az, hogy szűk határidőn belül megtervezzék, elkészítsék, minőségbiztosítási teszteket végezzenek és az alkalmazást üzemkész állapotba hozzák.

Sajnos a vállalat mérnökei jelenleg más termékekkel vannak elfoglalva. A javasolt munka mérnöki szempontból nem megvalósítható – hacsak a vezetők nem hajlandók más projektekkel kapcsolatos feladatokat elhanyagolni, hogy az új alkalmazásra összpontosíthassanak.

Itt ütköznek egymással a mérnöki és a termékfejlesztő csapatok:

A termékmenedzser folyamatosan nyomást gyakorol, hogy a termék a határidőre elkészüljön.

A mérnökök csapata ellenzi a határidő betartását, arra hivatkozva, hogy a szállítás prioritásként való kezelése és az alkalmazás háttérbeli aspektusainak, például az adatbiztonságnak vagy az integrációknak a figyelmen kívül hagyása technikai kompromisszumokat eredményezne.

Ez az egészséges feszültség konstruktívabb vitákhoz vezet arról, hogy melyek legyenek a két csapat prioritásai. Ebben az esetben ez lehet a gyors regisztrációkból származó bevétel vagy a biztonsági és teljesítménybeli szempontok.

A cél nem az, hogy az egyik csapat dominanciáját rákényszerítsék a másikra, hanem hogy kölcsönös bizalmat építsenek ki, hogy a vállalat érdekeit szolgáló döntéseket hozzanak. 🧡

A mérnökök és a termékmenedzserek közötti együttműködés alapvető problémái

Még egészséges feszültség mellett is előfordulhat, hogy a mérnökök és a termékmenedzserek egyszerűen nem tudnak együttműködni. Van néhány fontos terület, ahol figyelni kell a súrlódásokra – íme néhány példa:

Bizalmi problémák: A termékmenedzserek nem feltétlenül bíznak abban, hogy a mérnökök megértik a víziójukat. Ez A termékmenedzserek nem feltétlenül bíznak abban, hogy a mérnökök megértik a víziójukat. Ez arra készteti őket, hogy mikromanagementet alkalmazzanak , vagy túlságosan részletes kiadási ütemterveket készítsenek, ami sok mérnök számára elriasztó.

Elvárások ütközése: A mérnökök és a termékmenedzserek prioritásai eltérőek, és gyakran elvárják a másik féltől, hogy engedjen. Mivel gyakran a termékmenedzser hozza meg a végső döntést, fontos, hogy tisztelettel bánjon a mérnökökkel és tiszteletben tartsa határaikat.

Meghatározatlan felelősségek: Egyes mérnökcsapatok rosszul meghatározott Egyes mérnökcsapatok rosszul meghatározott szerepekkel és felelősségekkel , valamint munkaszervezés hiányával küzdenek, ami növeli a befejezetlen feladatok és a több hátralékos tétel kockázatát.

A mérnöki erőforrások rossz kezelése: A vállalat mérnöki erőforrásai különböző projektek és műszaki feladatok között oszlanak meg. Ha a projektmenedzser nem határozza meg az egyes projektekhez szükséges mérnöki erőforrásokat, az a csapatok közötti átfedésekhez és ütemterv-ütközésekhez vezet.

Nem egyértelmű követelmények: Ha az elfogadás kritériumai vagy a funkciók követelményei homályosak, a mérnökök nem tudják munkájukat a végső célhoz igazítani.

Szóval, mi a megoldás?

Az egyik legegyszerűbb módja annak, hogy a csapatok egyszerre megoldják ezeket a problémákat, egy holisztikus projekt- és termékmenedzsment platform – például a ClickUp – bevezetése. A megoldás sokoldalú funkciókkal segíti a mérnököket és a termékmenedzsereket:

Készítsen koherens termékdokumentációt a termék- és mérnökmenedzserek összehangolása érdekében.

Kommunikáljon rugalmasabban és átláthatóbban

Tervezze, módosítsa és figyelje a munkafolyamatokat anélkül, hogy bármelyik csapat túlzottan beavatkozna.

Zökkenőmentes munka: 6 tipp a ClickUp segítségével minden alkalommal sikeres termék létrehozásához

Bár a mérnökök és a termékmenedzserek prioritásai eltérőek, közös céljuk van: olyan terméket létrehozni, amely az emberek számára valóban fontos. 🥰

Az alábbiakban bemutatunk néhány termékmenedzsment funkciót és szolgáltatásokat a ClickUp-ban, amelyek segíthetnek a többfunkciós csapatoknak a legjobb termékek minimális súrlódással történő létrehozásában és kiadásában.

1. ClickUp AI és táblák a termékötletek kidolgozásához

A legtöbb csapatnak nincs elég ideje a termékötletek és a kommunikációs szempontok megvitatására, ami később együttműködési problémákhoz vezet.

De egy termékmenedzser egy nap alatt csak ennyit tud kigondolni! Ha Önnek vagy termékmenedzserének megbízható brainstorming partnerre van szüksége, bízzon a ClickUp Brain-ben, a platform átfogóan megtervezett AI asszisztensében.

A ClickUp Brain segítségével promptok segítségével megoldást találhat egy meglévő problémára, felsorolhatja egy adott termék lehetséges előnyeit és hátrányait, mielőtt elmélyülne a témában, vagy részletes tesztterveket, termékigény-dokumentumokat és kutatási tanulmányokat készíthet.

Használja a ClickUp AI parancsait a termékigény-dokumentumok (PDR) gyors elkészítéséhez és tesztelési ötletek generálásához.

Már van egy ötlete, amit tovább szeretne fejleszteni? A ClickUp Whiteboards és Mind Maps több mint amit szüksége van! Korlátlan teret kínálnak a termékmenedzsereknek, hogy gyorsan ötleteljenek és összekapcsolják az ötleteket a cselekvéssel, elosztják a mérnöki erőforrásokat, csapatok közötti munkafolyamat-diagramokat hoznak létre, például úszósávos diagramokat, és mindent valós időben szerkeszthetnek a csapatukkal.

Alakítsa ötleteit feladatokká a ClickUp Whiteboard funkcióval!

2. Készítsen termékfejlesztési terveket és munkafolyamatokat, és működjön együtt másokkal ezek megvalósításában

A ClickUp bőséges forrásokat kínál a termékfejlesztési tervek és a szállítási ütemtervek elkészítéséhez. Például ahelyett, hogy időt fordítana egy termékfejlesztési terv nulláról történő megtervezésére, használja a ClickUp termékfejlesztési terv sablonját, hogy egy helyen láthassa a termékfejlesztési életciklust. Használja ki a sablon adatait, hogy kiegyensúlyozott módon ossza el a heti munkaterhelést mérnökcsapatának.

A ClickUp termékfejlesztési ütemterv sablonjával hatékonyan oszthatja fel a feladatokat, rendelhet hozzá erőforrásokat és követheti nyomon az előrehaladást.

Használja a ClickUp natív naptár- és feladatkezelési funkcióit, például a becsült idő, dátumok és időpontok, valamint a hozzárendelt megjegyzések beállítását, miközben feladatokat állít be a mérnökök számára. Ez segít abban, hogy egyértelmű utasításokat adjon, és meghatározza, mikor várja el a feladat elvégzését.

Gyorsabb módszert keres a termékfejlesztési vezetővel vagy a mérnökökkel való kommunikációra? A ClickUp Chat nézet lehetővé teszi egyéni csevegőcsoportok létrehozását és átláthatóbb kommunikációs csatornák kialakítását.

Vegyen fel csapattagokat a beszélgetésekbe, és működjön együtt a ClickUp Chat segítségével egy helyen, így elkerülheti a különböző szoftverek közötti váltogatást.

Csatolmányokat is hozzáadhat üzeneteihez, és @megjelöléssel említheti meg csapattársait egy csoporton belül, így időt takaríthat meg az adminisztratív munkában és az e-mailes kommunikációban.

Bónusz: A ClickUp több mint 1000 sablont kínál termék- és szoftverfejlesztő csapatok számára – tekintse meg őket itt.

3. Központosítsa a termékinformációkat a ClickUp Docs segítségével

A központosított termékdokumentáció és a műszaki követelmények hiánya iránytalanul hagyhatja mérnöki csapatát, ami sikertelen vagy gyenge termékhez vezethet. Ennek elkerülésére kiváló módszer a ClickUp Docs használata a projektdokumentáció tárolására és kezelésére könnyen kereshető formátumban.

Vonja be mérnökeit a platformba, hogy elvégezzék a technikai papírmunkát, például az API dokumentációt. Ugyanakkor a termékmenedzserek a ClickUp Docs alkalmazást használhatják szerződések, SOP-k, belső útmutatók és felhasználói történetek kezelésére.

Ha egyszerre több terméken is dolgozik, hozzon létre mappákat az egyes termékek útmutatóinak, kiadási megjegyzéseinek vagy felhasználói útitervének tárolására. Használjon címkéket és jelöléseket, hogy a ClickUp univerzális keresőfunkciójával könnyen hozzáférhessen a dokumentumokhoz.

Kezdjen el dokumentumokat írni, szerkeszteni és megosztani a csapatával (vagy külső tagokkal biztonságos linkek segítségével). Ezenkívül a csapatok valós időben együtt szerkeszthetik a dokumentumokat, és a beépített együttműködés-érzékelő funkció segítségével azonosíthatják, ki végzi a módosításokat.

Használja a ClickUp Docs alkalmazást a fontos dokumentumok kezeléséhez és a csapatmunka elősegítéséhez.

És mi van a távolléted alatt végzett változtatások nyomon követésével? Csak kattints bármely dokumentum verziótörténetére, és megtekintheted a szerkesztés pontos idejét, szerzőjét és típusát. A Docs segítségével a csapatok átláthatóak maradhatnak, és megkaphatják a termék fejlesztéséhez szükséges összes háttérinformációt és kontextust.

4. Határozzon meg célokat, hogy a csapatok egy irányba haladjanak

A ClickUp Goals célja, hogy a csapatok összehangoltan működjenek együtt, még akkor is, ha eltérő nézőpontokkal rendelkeznek. Ez a funkció lehetővé teszi, hogy mérhető célokat tűzzön ki termék- és mérnökcsapatai számára.

Céljaid a végső prototípusnak a termék útmutatóban említett összes követelménynek való megfelelésétől a tervezési fázisban az összes releváns szín hozzáadásáig terjedhetnek. Néhány kattintással állíts be rövid távú célokat minden napra vagy hétre, vagy hozz létre hosszú távú célokat kulcsfontosságú mérföldkő ellenőrzőpontokkal a könnyű előrehaladás nyomon követése érdekében.

Kövesse nyomon és vizualizálja a képzési célokat a ClickUp Goals irányítópultjával.

A célok kitűzése mellett a ClickUp több vizuális eszközzel is segíti a kiadási terv nyomon követését. Például:

Átfogó betekintést nyújthat egyetlen nézetben, és azokat könnyedén megoszthatja a munkaterületén, vagy PDF-formátumba exportálhatja a ClickUp Dashboards segítségével.

5. Adjon nagyobb autonómiát a mérnökcsapatoknak a ClickUp szoftvercsomagjával

A ClickUp segítségével a feladatkezelést is átruházhatja fejlesztői csapatára. A platform rendelkezik egy dedikált Software Team csomaggal, amelynek funkciói automatizálják a munkafolyamatokat, függőségekkel és akadályokkal ellátott ütemterveket készítenek, a hátralékokat rendszerezik, és integrálódnak más fejlesztői eszközökkel, például a Git-tel.

Termékmenedzserként átfogóan megtervezheti a termék fázisait, például az ötletelést, a prototípus-készítést és a tesztelést, és hagyhatja, hogy a mérnöki menedzser megtervezze az egyes fázisok feladatait.

Sok menedzser szeret a ClickUp Task Priorities funkciót használni, hogy bármely feladatot címkével lásson el, például Alacsony, Normál, Közepes és Magas. Ez lehetővé teszi, hogy mindkét csapat érdekelt felei előzetesen megbeszéljék, mit kell először megoldani, és elkerüljék a későbbi félreértéseket vagy a nem megfelelően kommunikált elvárásokat.

Állítsa be a munkájának prioritási szintjeit a ClickUp Task Priorities segítségével.

Bónusz: Segítségre van szüksége a feladatok fontossági sorrendjének megállapításában a termék bevezetése előtt? Használja a ClickUp Priority Matrix Template színekkel jelölt blokkjait a feladatok fontossági és erőfeszítési szintjük alapján történő csoportosításához, és kerülje el a nagy technikai terhekkel járó döntéseket.

6. Átlátható visszajelzéseket gyűjtsön űrlapok segítségével

A termékmenedzserek számára a legnagyobb stresszpont gyakran a végleges kiadás előtti időszak. Korai hozzáférést biztosítanak néhány ügyfélnek, és elárasztja őket a beérkező visszajelzések mennyisége, ami kaotikusabb munkát jelent a mérnökök számára.

A megoldás? Gyűjtse össze és rendszerezze az ügyfelek visszajelzéseit a ClickUp űrlapnézet segítségével. Azonnal hozzon létre visszajelzési űrlapokat testreszabott kérdésekkel, amelyek megkönnyítik termékének értékelését. Adjon hozzá feltételeket a kérdésekhez, és alakítsa a válaszokat olyan feladatokká, amelyeken a UX-tervezők és mérnökök gyorsan dolgozhatnak, miközben újra áttekintik a termék hátralékát.

A visszajelzés belső csapatokra is alkalmazható. Ezeket az űrlapokat felhasználhatja a munkaterület elégedettségének megértéséhez és fejlesztési javaslatok kérése céljából a mérnöki csapatoktól. Tegyen fel olyan kérdéseket, mint:

Úgy érzi, hogy technikai ismereteit megfelelően hasznosítják a munkahelyén?

1-től 10-ig terjedő skálán mennyire stresszesnek érzi magát minden nap végén?

Elégedett volt az utolsó termékbevezetés eredményével – miért, vagy miért nem?

Termékmenedzserek és mérnökök együttműködése: gyakori tévhitek

Ideje felderíteni néhány általános tévhitet a termékmenedzser és a mérnökök közötti együttműködés dinamikájáról.

1. mítosz: A mérnökök korai bevonása a termékfejlesztésbe több konfliktushoz vezet

A mérnökök korai bevonása a termékötlet kidolgozásába és tervezésébe valójában jó ötlet, mivel ez a keverékbe finom technikai szempontokat is bevon. A mérnökök gyakran jobban tudják előre jelezni, mi megvalósítható, ami segíthet pontosabb ütemtervek kidolgozásában.

2. mítosz: A termékmenedzserek teljes felhatalmazással rendelkeznek a kiadási folyamat felett

Egy másik népszerű tévhit, hogy a termékmenedzser mindent irányít. A mérnököktől a marketingesekig, ők hoznak minden döntést – ami nem teljesen igaz. A termékmenedzserek sok érdekelt félnek tartoznak felelősséggel, de fő céljuk annak biztosítása, hogy a termék megfeleljen az üzleti céloknak és a jelenlegi ügyféligényeknek.

A termékmenedzser nem hozhat döntéseket arról, hogy hogyan reklámozzák a terméket, vagy milyen márkaüzenetet használjanak. Azonban összegyűjtheti a mérnökcsapatok véleményét, és azokat bemutathatja az értekezleteken – és gyakran a termék tulajdonosai hoznak végső döntést.

3. mítosz: A termék megjelenése után mindkét csapatnak vége a munkájának

A termékmenedzserek és a mérnökcsapatok legfontosabb feladataik nem a termék bevezetésével véget érnek, hanem azután is folytatódnak. A termékmenedzsernek naprakésznek kell lennie a vásárlói véleményekkel kapcsolatban, és fel kell ismernie azokat a problémákat, amelyek hatással vannak a jövedelmezőségre vagy az elfogadásra. Ezzel a visszacsatolási ciklussal közlik a mérnökökkel a funkciók hozzáadását, eltávolítását vagy módosítását.

A termékmenedzser nemcsak a termékek átdolgozási potenciálját értékeli, hanem azt is rögzíti, hogy az egyes csapatok mennyire voltak produktívak az utolsó sprint során. Ez segít nekik feltárni az alapvető hatékonysági hiányosságokat, például a kommunikáció hiányát, és megoldásokat találni a jelenlegi folyamatok javítására.

Tervezze meg csapata sikerét a ClickUp segítségével

Akár mérnökökről, akár termékmenedzserekről van szó, mindenki hozzájárulása elengedhetetlen ahhoz, hogy olyan sikeres termék szülessen, amely a célcsoportot is meggyőzi.

Szerencsére az olyan all-in-one projektmenedzsment szoftverekkel, mint a ClickUp, mindkét csapat zökkenőmentes együttműködési dinamikát alakíthat ki és felgyorsíthatja napi feladatait. Könnyedén állítson fel célokat, tervezzen termékfejlesztési ütemterveket, kövesse nyomon a sprinteket és kommunikáljon valós időben, hogy elkerülje a rossz menedzsmentet és racionalizálja a csapat munkamenetét.

Regisztráljon még ma a ClickUp-ra, és hozza össze termék- és mérnöki csapatát a siker érdekében! ✌️