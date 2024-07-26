10 példa az IT-osztály céljainak elérésére

Az információs technológia (IT) bonyolult útján elengedhetetlen a világos irányvonal. Az IT-részleg számára kidolgozott nagyvonalú üzleti terv vagy általános célok csak korlátozott eredményeket hozhatnak. Akár IT-menedzser, akár üzleti igazgató, jól meghatározott célokra van szüksége ahhoz, hogy pontosan tudja, merre kell haladnia csapatának és hogyan érheti el céljait.

Az IT-csapat számára meghatározott, mérhető vagy kezelhető célok kitűzése a teljesítményt kielégítőről kiválóra változtathatja, ami versenyelőnyt jelenthet bármely iparágban. Ez biztosítja, hogy az IT-csapat ideje és erőfeszítései hatékonyan legyenek felhasználva, a problémák gyorsan megoldódjanak, és mindenki elégedett legyen – az üzleti vezetőtől az egyes IT-munkatársakig. 🔥

Ebben a cikkben többet megtudhatunk az IT-célokról és -feladatokról, mind rövid, mind hosszú távúakról. A következő témákat fogjuk tárgyalni:

10 IT-cél, amely összhangban áll a jelenlegi IT-rendszereivel

Gyakori KPI-k az IT-részleg előrehaladásának mérésére

A meghatározott célok kitűzésének és nyomon követésének folyamata olyan eszközökkel, mint a ClickUp, egy IT-csapatok számára készült projektmenedzsment megoldás.

Mik az IT-célok?

Az IT-célok konkrét üzleti célkitűzések, amelyek célja a szervezet IT-részlegén belüli működés fejlesztése és javítása. Általában az IT-irányítási keretrendszer részét képezik, összhangban állnak a szervezet átfogó céljaival és azokat támogatják.

Például, ha versenytársai új technológiák bevezetésével előnyt szereznek, a működési hatékonyság javítása az Ön szervezetének egyik legfontosabb üzleti céljává válik. A meghatározott IT-célok egy része lehet a hatékonyságot elősegítő IT-eszközök bevezetése a feladatok automatizálása és a munkafolyamatok racionalizálása érdekében. 🛠️

Fontos, hogy az IT-részleg céljai összhangban legyenek az átfogó üzleti célokkal. A hatékonysággal kapcsolatos előző példánkban a részleg szintjén a tágabb cél az IT-folyamatok feltérképezése és a feladatok automatizálási lehetőségeinek felkutatása lehetett.

A célkitűzés csak akkor hatékony, ha meghatározott időkeretekkel és a siker mérhetőségét biztosító kulcsfontosságú teljesítménymutatókkal (KPI-k) párosul. Ezért sok IT-vezető a SMART célkitűzési keretrendszert alkalmazza a célok meghatározásához, ahol a SMART egy rövidítés, amely a következőképpen írja le a célokat:

Konkrét

Mérhető

Elérhető

Releváns

Időhöz kötött

Fontos továbbá felmérni az IT-célok megvalósításához szükséges erőfeszítéseket és azok értékét, hogy prioritást adhasson azoknak a terveknek, amelyek a legnagyobb mérhető hatást gyakorolják a szervezetre.

Bónusz tipp: Hozzon létre SMART célokat informatikai csapatai számára az ingyenes ClickUp SMART Goal Action Plan Template sablon segítségével. Ez kiváló keretrendszert kínál a meghatározott IT-célok és megvalósítható feladatok létrehozásához, beépített eszközökkel a mérföldkövek nyomon követéséhez.

Töltse le ezt a sablont Kövesse nyomon és kezelje minden célját és feladatát részletesen a ClickUp SMART Goal Action Plan Template segítségével.

További célkitűzési sablonok !

Milyen előnyei vannak az IT-célok kitűzésének?

Ha egyértelműen meghatározza és rangsorolja az IT-célokat, olyan előnyökkel járhat, mint például:

Szervezeti összehangolás: Az IT-osztály erőfeszítései hozzájárulnak a szervezet növekedéséhez, mivel segítik a célok hatékony elérését és a siker elérését. Jobb döntéshozatal: Az IT-célok megbízható keretet nyújtanak, amelyre támaszkodhat, amikor nehéz döntéseket kell hoznia az üzleti igényeivel kapcsolatban, és ami még fontosabb, amikor Az IT-célok megbízható keretet nyújtanak, amelyre támaszkodhat, amikor nehéz döntéseket kell hoznia az üzleti igényeivel kapcsolatban, és ami még fontosabb, amikor erőforrásokat kell elosztania vagy meglévő rendszereket kell átalakítania. Teljesítményértékelés: Ha tudja, mire kell törekednie, akkor lesz referencia a haladás nyomon követéséhez, Ha tudja, mire kell törekednie, akkor lesz referencia a haladás nyomon követéséhez, a teljesítmény értékeléséhez és a folyamatos fejlesztésre szoruló területek felismeréséhez. Fókusz és motiváció : Könnyű eltévedni a mindennapi IT-feladatokban, és elfelejteni, miért is csináljuk azt, amit csinálunk. Az IT-célok irányt és célt adnak, motiválva a csapatokat a szándékos munkavégzésre. Könnyű eltévedni a mindennapi IT-feladatokban, és elfelejteni, miért is csináljuk azt, amit csinálunk. Az IT-célok irányt és célt adnak, motiválva a csapatokat a szándékos munkavégzésre. Versenyelőny: Ha a munka összehangolt és hatékony, a szervezet képes alkalmazkodni a folyamatos változásokhoz és trendekhez, és rendelkezik a szükséges mozgásterrel ahhoz, hogy gyorsabban innováljon és lendületet vegyen. Ez lehetővé teszi a vállalat számára, hogy Ha a munka összehangolt és hatékony, a szervezet képes alkalmazkodni a folyamatos változásokhoz és trendekhez, és rendelkezik a szükséges mozgásterrel ahhoz, hogy gyorsabban innováljon és lendületet vegyen. Ez lehetővé teszi a vállalat számára, hogy megelőzze versenytársait és piacvezető pozícióba kerüljön 👑.

10 IT-cél példa IT-osztályok számára

IT-céljai tükrözniük kell az osztály és a szervezet igényeit. Az inspirációk tárházát bővítve nézzük meg tíz trendi célt, amelyekre a mai IT-csapatok összpontosítanak. 🌱

1. Automatizálás és hatékonyság az üzleti folyamatok optimalizálása érdekében

A mesterséges intelligencia (AI) és a gépi tanulás (ML) által vezérelt, ma elérhető csúcstechnológia képes átalakítani a szervezetek működését. Elkerülhetetlen cél, hogy kihasználjuk a feltörekvő AI/ML technológiát az IT-műveletek végpontok közötti racionalizálása és a hibák csökkentése érdekében. 🤖

Kövesse nyomon az iparágában bekövetkező technológiai fejlődést, és legyen nyitott az olyan eszközökre, mint például a feladatok automatizálására szolgáló szoftverek, amelyek optimalizálhatják a munkafolyamatokat. Minél hamarabb automatizálja az ismétlődő feladatokat, annál több ideje marad más értékes munkákra, például az IT-rendszerek és infrastruktúra innovációjára.

Gyűjtse össze a visszajelzéseket, és alakítsa azokat automatikusan feladatokká a ClickUp Forms segítségével.

Például sok vállalkozás ma már használja a ClickUp-ot, egy kiváló minősítésű, ingyenes projektmenedzsment eszközt, amely kifejezetten IT-csapatok számára készült funkciókkal rendelkezik. A platform a következőket tartalmazza:

ClickUp Automations a ismétlődő manuális feladatok gyorsításához

ClickUp Form Builder a hibák és problémák gyűjtéséhez és nyomon követéséhez

Olyan funkciók, mint az egyéni mezők, sprint pontok, mérföldkövek és függőségek, amelyekkel az IT-osztályok számára testreszabott munkafolyamatokat lehet kialakítani.

Automatizálja a dokumentáció írását AI segítségével, kövesse nyomon az előrehaladást diagramok és sprintek segítségével, és gyorsan oldja meg a kódolási hibákat a ClickUp segítségével.

Ezenkívül élvezheti a platform egyik legfejlettebb IT-asszisztensét: a ClickUp Brain-t. Ez képes IT-dokumentációt készíteni és szerkeszteni, összefoglalókat írni, projektötleteket kidolgozni, táblázatok adatait automatikusan kitölteni, ügyfél-e-maileket írni, valamint szövegeket összefoglalni és lefordítani.

📮ClickUp Insight: A felmérésünkben résztvevők 18%-a szeretné az AI-t felhasználni életének szervezésére naptárak, feladatok és emlékeztetők segítségével. További 15% szeretné, ha az AI kezelné a rutin feladatokat és az adminisztratív munkát. Ehhez az AI-nak képesnek kell lennie a következőkre: megérteni a munkafolyamatban szereplő egyes feladatok prioritási szintjét, végrehajtani a feladatok létrehozásához vagy módosításához szükséges lépéseket, valamint automatizált munkafolyamatokat beállítani. A legtöbb eszköz egy vagy két ilyen lépést képes végrehajtani. A ClickUp azonban segített a felhasználóknak több mint 5 alkalmazást konszolidálni a platformunk segítségével! Próbálja ki az AI-alapú ütemezést, amelynek segítségével a feladatok és a megbeszélések prioritási szintjük alapján könnyen eloszthatók a naptárában lévő szabad időpontokra. A ClickUp Brain segítségével egyedi automatizálási szabályokat is beállíthat a rutin feladatok kezeléséhez. Búcsút inthet a túlterheltségnek! 📊 Szeretné megérteni, hogy ez milyen hatással van csapata termelékenységére? Szerezze be a teljes Munkahelyi kommunikáció állapotáról szóló jelentést.

2. Fokozza az együttműködést, hogy egyszerűbbé tegye az IT-osztály munkáját

A távoli és hibrid munkakultúra az IT jelenét és jövőjét jelenti, de megnehezíti az együttműködést. Éppen ezért a rugalmas munkakörnyezet kialakítása az egyik legfontosabb IT-cél manapság.

Ez azonban nem mehet a termelékenység rovására.

Hozzon létre egy önkiszolgáláson alapuló IT-menedzsment kultúrát, de vezessen be olyan eszközöket is, amelyek elősegítik a hatékony távoli kommunikációt és együttműködést. 🤝

A ClickUp tökéletes eszköz a távoli együttműködéshez. Lehetővé teszi a feladatok és erőforrások központi platformon történő kezelését, így a munka átláthatóvá és bárhonnan elérhetővé válik.

A ClickUp Whiteboards segítségével az egész IT-csapat valós időben brainstormingolhat és útvonalterveket készíthet. A ClickUp Chat nézet, a kommentek és az @mentions segítségével az alkalmazás elhagyása nélkül is azonnal kommunikálhat.

A ClickUp Whiteboards segítségével valós időben együttműködhet bármely döntés meghozatalában és elemezheti a folyamatokat.

Elengedhetetlen, hogy az IT-személyzet bármikor hozzáférhessen egy átfogó tudásbázishoz. Szerencsére a ClickUp Docs segítségével létrehozhat egy vonzó erőforrásközpontot a vállalati wikik és a szabványos működési eljárások (SOP) számára. Ez csökkenti a felesleges megbeszélések és a oda-vissza levelezés szükségességét, így mindenki a munkájára koncentrálhat.

3. A technológiai eszközök újragondolása az üzleti stratégia élesítéséhez

Az IT-részleg igényei a munka és az adatok mennyiségének növekedésével változnak. Egy korábban forradalmian új eszköz az új technológiák megjelenésével alkalmatlanná vagy elavulttá válhat. 📟

Az egyik IT-céljának az kell lennie, hogy rendszeresen értékelje a technológiai eszközeit. Kutassa az új technológiákat, és elemezze a jelenlegi ökoszisztémáját, hogy felismerje a hatékonysági hiányosságokat vagy a redundanciákat, és csökkentse a technológiai adósságot.

Íme néhány hasznos tipp a technológiai adósság kezeléséhez👇🏽

Ahelyett, hogy különböző egyedi eszközökkel próbálkozna, érdemes lehet egy egységes rendszert bevezetnie, hogy munkája hatékonyabb, skálázhatóbb és költséghatékonyabb legyen.

Íme egy példa: Egy átfogó platform, mint például a ClickUp, több eszközt is helyettesíthet, többek között a feladat- és projektmenedzsment szoftvert, a jegyrendszert, a ügyfélkapcsolat-kezelő (CRM) csomagot, valamint a szövegszerkesztő és kommunikációs eszközöket.

4. Kiberbiztonság megerősítése a legmodernebb technológiával

A technológia fejlődésével a kiberfenyegetések is fejlődnek. Ha csapata nem proaktív és éber, az érzékeny adatok integritása és titkossága veszélybe kerülhet. Egy ilyen visszaesés jelentős hatással lehet az IT-céljaira, valamint a vállalat hírnevére.

Lehetséges cél: Robusztus biztonsági rendszer bevezetése az üzleti tevékenység biztonságának garantálása, az érzékeny adatok védelme és a szabályozási előírások betartása érdekében. 🔒

Győződjön meg arról, hogy új IT-rendszerei a következőket tartalmazzák:

Olyan intézkedések, mint az adatok titkosítása és a kétfaktoros hitelesítés

Kockázatcsökkentési stratégiák, beleértve a biztonsági mentési és helyreállítási eljárásokat

Rendszeres biztonsági ellenőrzések és frissítések

Biztonsági tudatosságra vonatkozó képzés

Tipp: Használja a ClickUp kiberbiztonsági cselekvési terv sablonját, hogy szervezett és rugalmas formában szervezze meg vállalatának biztonsági stratégiáját.

Töltse le ezt a sablont A ClickUp kiberbiztonsági cselekvési terv sablonjának használata egy szervezett és részletes kiberbiztonsági végrehajtási terv elkészítéséhez

5. IT-infrastruktúra és vállalati architektúra frissítése

Az IT-infrastruktúra minden IT-munka alapja. Hasonlóképpen, az elavult vállalati architektúra olyan problémákat okozhat, mint a rendszer teljesítményének csökkenése.

Érdemes tehát jelentős időt és energiát fordítani az IT-rendszerek karbantartására és optimalizálására. Például manapság egyre több vállalkozás tér át a felhőalapú megoldásokra, mivel ezek általában:

Skálázhatóság: Lehetővé teszik az erőforrások igény szerinti kiigazítását.

Biztonságos: Szigorú biztonsági intézkedésekkel és katasztrófa-elhárítási megoldásokkal rendelkeznek.

Költséghatékony: Általában előre fizetős árazási modellt alkalmaznak.

Hozzáférhetőség: Lehetővé teszik az adatokhoz való hozzáférést bárhonnan, így alkalmasak távoli csapatok számára is.

A felhőbe való áttéréskor fontos, hogy gondosan megtervezze és felügyelje a műveletet, hogy biztosítsa a zökkenőmentes adatátvitelt és megakadályozza a zavarokat. Használja a ClickUp technológiai igényelemzési sablont, hogy jobban strukturálja ezt a folyamatot.

Töltse le ezt a sablont Értékelje alkalmazottai képzési igényeit a ClickUp technológiai igényelemzési sablon segítségével.

6. Csökkentse a költségeket a pénzügyi üzleti célok elérése érdekében

Legyen szó a felső vezetés közvetlen utasításáról vagy belső kezdeményezésről, a költségcsökkentés az IT-csapatok számára gyakori cél. Általában együtt kell működniük a pénzügyi csapattal, hogy az IT-részleg beruházásait a vállalat kapacitásához és bevételi céljaihoz igazítsák. 💰

A kiadások csökkentése érdekében először is nyomon kell követnie és elemeznie kell a jelenlegi kiadásokat. Azonosítsa a legmagasabb költségekkel járó területeket, és csökkentse a felesleges kiadásokat. Próbáljon jobb feltételeket kialkudni a beszállítókkal, vagy vizsgálja felül az erőforrás-elosztási stratégiáját. Az IT-automatizálás bevezetésével felszabadíthat bizonyos erőforrásokat.

A ClickUp Finance Suite segítségével könnyedén nyomon követheti kiadásait és pénzügyi határidőit, automatikus számításokat végezhet numerikus adatok alapján, és nyomon követheti a hatékony kiadások felé tett előrelépéseit.

7. Fektessen be a tehetségek fejlesztésébe, hogy csapata motivált és versenyképes maradjon

A tehetséges IT-szakemberek általában könnyen találnak jól fizető állást, de ahhoz, hogy versenyképesek maradjanak, folyamatosan fejleszteniük kell tudásukat.

Számos IT-osztály egyik legfontosabb célja a munkatársak készségeinek újraértékelése, a tudásbeli hiányosságok azonosítása és a szakmai továbbképzési lehetőségek biztosítása. Fektessen be képzési és tanúsítási programokba, valamint konferenciákba. Így lehetővé teszi IT-munkatársainak, hogy sokoldalúbbá tegyék készségeiket, és továbbra is versenyképesek maradjanak.

A képzés másik előnye, hogy enyhíti a toborzókra nehezedő nyomást. Az új munkatársak keresése helyett arra koncentrálhat, hogy jelenlegi alkalmazottait felkészítse a nehezebb feladatokra.

Tipp: Használja a ClickUp IT Skills Matrix Template sablont, hogy vizuálisan ábrázolja jelenlegi IT-csapatának készségeit és szakértelmét, szerepkörök vagy osztályok szerint kategorizálva, és tervezze meg a képzési programokat.

Töltse le ezt a sablont Ez a sablon segít azonosítani, nyomon követni és figyelemmel kísérni csapata tagjainak készségeit.

8. Szoftverminőség és telepítés

Ha csapata szoftvereket fejleszt és karbantart, célja lehet az adott szoftverek fejlesztése. Ezek a fejlesztések a következőket tartalmazzák:

Új funkciók bevezetése vagy a meglévők frissítése

Platformok közötti hozzáférés lehetővé tétele, például web vagy mobil eszközökön

felhasználói élmény (UX) tervezésének finomhangolása

Csökkentse a hibákat, javítsa a fejlesztési és minőségbiztosítási folyamatokat

A ClickUp segítségével mostantól egyszerűsítheti a teljes fejlesztési életciklust. Használja a programot egyértelmű ütemtervek készítéséhez, sprintek tervezéséhez és nyomon követéséhez, a hátralékok kezeléséhez és az előrehaladás nyomon követéséhez. A ClickUp még olyan jól ismert adattárakkal is integrálható, mint a GitHub, a GitLab és a Bitbucket, így összehangolhatja munkáját a különböző platformok között.

A ClickUp integrálható a GitHubbal és több mint 1000 egyéb eszközzel, hogy egyszerűsítse a tervezést és a fejlesztést.

9. Folyamatos fejlesztés és innováció az egész vállalkozás számára

Az iparágtól függetlenül dicséretes a folyamatos fejlesztés kultúrájának előmozdítása. Ez lehetővé teszi az operatív kiválóság elérését, fenntartását és javítását. 📈

Az eredmények elérésének első lépése a haladás és a teljesítmény nyomon követése. A kezdetektől fogva meg kell határoznia és nyomon kell követnie a KPI-ket, valamint összegyűjtenie kell a felhasználói visszajelzéseket. Ezután elemezheti ezeket az adatokat, hogy azonosítsa a szűk keresztmetszeteket, és ez alapján alakítsa ki jövőbeli döntéseit és céljait.

A folyamatos fejlesztési lehetőségek figyelembevétele kiváló hosszú távú cél, mivel ez bővíti problémamegoldó képességeit és rugalmassá teszi IT-csapatát.

10. A fenntarthatóság mint hosszú távú IT-célok része

A környezeti aggodalmak egyre nagyobb teret nyernek, ami nyomást gyakorol a vállalatokra, hogy társadalmi felelősséget vállaljanak. ♻️

Az IT-ipar sem kivétel. Az IT-vállalatok és -osztályok számos módon csökkenthetik környezeti hatásaikat. Néhány fontolóra veendő cél:

A távmunka ösztönzése: A közlekedés csökkentése a szén-dioxid-kibocsátás mérséklése érdekében A körforgásos gazdaság elfogadása: tárgyak újrafelhasználása, javítása és újrahasznosítása a hatékony erőforrás-felhasználás maximalizálása és a hulladék minimalizálása érdekében. Áttérés környezetbarát technológiára és gyártásra: Optimális energiahatékonysági besorolással és tanúsítvánnyal rendelkező hardverek és berendezések használata Befektetés megújuló energiaforrásokba: Nap- vagy szélenergia kihasználása az energiaigény részleges vagy teljes kielégítésére A fejlesztési folyamat optimalizálása: A szoftverfejlesztési gyakorlatok felülvizsgálata annak érdekében, hogy kevesebb erőforrás-igényes folyamatot igényeljenek.

Az IT-osztály céljaival együtt nyomon követendő IT KPI mutatók

Bár a lehető legnagyobb mértékben mérnie kell céljai elérésének előrehaladását, nem tud mindenre figyelni. Prioritást kell adnia azoknak a KPI-knek, amelyek a leginkább relevánsak a jelenlegi céljai szempontjából. 📚

Az alábbiakban felsoroljuk az IT-funkciók leggyakoribb mutatóit, amelyek kapcsolódhatnak a korábban tárgyalt célokhoz:

Működés

A működési teljesítmény és hatékonyság méréséhez a következőket használhatja:

A projekt sikerességi aránya: Az időben, a költségkereten belül és a specifikációknak megfelelően befejezett projektek százalékos aránya.

Jegyek aránya: A teljes és nyitott jegyek aránya, amely a befejezetlen feladatok százalékos arányát jelzi.

Átlagos kezelési idő: Mennyi időre van általában szüksége a csapatnak vagy a csapat tagjának egy feladat elvégzéséhez vagy egy probléma megoldásához?

IT-rendszerek

A következő KPI-k segítségével figyelemmel kísérheti infrastruktúrája és szoftverei állapotát:

Üzemidő vs. leállás: A rendszerek vagy szerverek működési idejének százalékos aránya a nem működési időhöz képest.

Szerver vagy felhő használata: A rendszer teljesítményének mérése

Átlagos javítási/helyreállítási idő: Mennyi időre van általában szüksége az IT-csapatnak a rendszerproblémák megoldásához?

Biztonság

Ezek a mutatók a biztonsági és adatkezelési intézkedéseire vonatkoznak:

Helyreállítási idő/pont cél: Az az idő vagy adatmennyiség, amelyet a szervezet megengedhet magának elveszíteni egy incidens esetén.

Az utolsó incidens óta eltelt napok száma: Mennyi idő telt el az utolsó incidens óta, ami a végrehajtott biztonsági stratégiák hatékonyságát mutatja.

Nyitott sebezhetőségek száma: A potenciális fenyegetéseknek való kitettség figyelemmel kísérésére szolgál.

A biztonsági mentések sikerességi aránya: A biztonsági mentéssel mentett adatok százalékos aránya és az utolsó biztonsági mentés óta eltelt napok száma.

Pénzügyi

Ha az IT-célja a költségek elemzése és csökkentése, akkor a következő mutatókat érdemes nyomon követnie:

IT-kiadások és terv: Mennyit használ fel a rendelkezésre álló IT-költségvetésből, és hatékonyan használja-e azt?

Befektetés megtérülése : Az IT-beruházásokból származó nyereség és veszteség összehasonlítása Az IT-beruházásokból származó nyereség és veszteség összehasonlítása

Megtakarított pénz: Az a pénzösszeg, amelyet a költségtárgyalások, az eszközök konszolidálása és az olcsóbb megoldásokra való áttérés eredményeként megtakarított.

Ügyfélszolgálat

Az alábbi mutatók jelzik a szoftverfejlesztés és optimalizálás terén elért sikereit:

Első kapcsolatfelvételkor megoldott problémák aránya: Az első ügyfélszolgálati kapcsolattartás során megoldott problémák százalékos aránya.

Felhasználói elégedettség és nettó ajánlói pontszám: A felhasználók szubjektív értékelése arról, hogy mennyire elégedettek a termékével vagy szolgáltatásával, és mennyire valószínű, hogy másoknak is ajánlani fogják azt.

Felhasználói bevezetés befejezési arány: A bevezetést végigcsináló felhasználók százalékos aránya, amely jelzi, mennyire felhasználóbarát a szoftvere.

Emberi erőforrások (HR)

Az IT-tehetségfejlesztési stratégiája és az együttműködés javítására irányuló erőfeszítései hatékonyságának értékeléséhez használja a következő mutatókat:

Munkavállalói elégedettség: a munkavállalók szubjektív érzései a munkájukkal kapcsolatban

Munkavállalói megtartási arány: Azok a munkavállalók százalékos aránya, akik egy meghatározott időszak alatt a szervezetnél maradnak.

A megbeszéléseken való részvételi arány: A megbeszéléseken jelen lévő alkalmazottak százalékos aránya, amely a együttműködési és részvételi hajlandóságot mutatja.

Hogyan állítson be és kövessen nyomon IT-célokat a ClickUp segítségével

Az IT-célok kitűzése nagy kockázatú, kihívásokkal teli feladat, de a ClickUp segítségével ez gyerekjáték. 😍

Nézzük meg, hogyan lehet a legtöbbet kihozni belőle!

Az első lépés az, hogy felírja az összes IT-célját a ClickUp Goals oldalon a munkaterületéhez. Adja meg a neveket, a határidőket és a felelősöket, majd finomítsa az egyes célok hozzáférési jogosultságait.

Ezután bontsa le a célokat mérhető célkitűzésekre. Négyféle célkitűzés áll rendelkezésére:

Számok Pénzügyi Igaz vagy hamis Feladatcélok

A meglévő IT-osztály feladatait is áthúzhatja, hogy összekapcsolja őket a célokkal. A hasonló célokat mappákba csoportosíthatja, hogy rendszerezze és kezelhetőbbé tegye őket. Például, ha átfogó üzleti stratégiája az, hogy a következő negyedévben új mobilalkalmazást indítson, akkor az IT-csapat összes célját és feladatát egy App launch goals (Alkalmazásindítási célok) nevű mappába gyűjtheti.

A ClickUp Milestones hozzáadásával azonosíthatja csapata legfontosabb fejlődési területeit is – a kis eredmények nyomon követése motiválja a csapatot.

Amint Ön és IT-csapata befejezi a munkát, jelölje meg a feladatokat Kész jelöléssel, és adja meg az eredményeket a platformon. A ClickUp automatikusan nyomon követi az előrehaladást, és százalékban jeleníti meg azt. A heti eredménylapok segítségével gyorsan felmérheti az egyes célok elérése felé tett kollektív és egyéni előrehaladást.

Határozza meg IT-céljait, és kövesse nyomon az előrehaladást a ClickUp Goals segítségével.

Mérje a KPI-ket a ClickUp Dashboards segítségével

Készítse el ClickUp Dashboardját, és kövesse nyomon valós időben a KPI-ket a célok elérésének előrehaladását, a teljesítményt, a csapat kapacitását, az időkövetési statisztikákat és minden egyéb, a csapat vagy a projekt szempontjából releváns adatot illetően. Beépített számológéppel rendelkezik a bonyolult KPI-k kiszámításához.

Ezenkívül több mint 50 különböző kártyával vagy jelentéssel személyre szabhatja a műszerfalát. Használja a grafikus ábrázolásokat, például a burnup és a sebesség diagramokat, hogy ellenőrizze az IT-célok állapotát.

Készítse el ideális ClickUp irányítópultját, és szerezzen valós idejű áttekintést minden munkájáról, előrehaladásáról és teljesítményéről.

Megértjük – a ClickUp olyan sok funkcióval rendelkezik, hogy eleinte túlnyomó lehet a használata. Ezért készítettünk számos IT-sablont különböző felhasználási esetekhez, hogy segítsünk Önnek.

Például a ClickUp IT projektlista sablonja kiváló kiindulási pont lehet bármely projekthez. A feladatok határidejének nyomon követésétől az erőforrások elosztásáig segít rendezni az összes projektjét.

A ClickUp IT Roadmap Template egy másik, kezdőknek is tökéletesen megfelelő eszköz a stratégiai tervezéshez és a célok kitűzéséhez. Ez az IT-útiterv-sablon segít Önnek az egész IT-útiterv megtervezésében egy interaktív idővonalon, amely teljes mértékben igazítható a változó üzleti igényekhez. 🥳

Töltse le ezt a sablont Készítsen stratégiai terveket IT-kezdeményezéseihez a ClickUp IT-ütemterv sablonjával.

Állítsa be és haladja meg IT-osztályának céljait a ClickUp segítségével

A célok kitűzését alapos tervezés és a haladás nyomon követése kell, hogy kövesse. Szerencsére egy olyan eszköz, mint a ClickUp, ezeket a lépéseket könnyen megvalósíthatóvá teszi. Regisztráljon a ClickUp-ra, és hagyja, hogy támogassa Önt stratégiai tervezési erőfeszítéseiben és azon túl is. ❣️