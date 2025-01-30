A 10 legjobb marketing együttműködési szoftver a marketingcsapatok támogatásához

A marketing egy sokrétű tevékenység, amely minden résztvevő teljes elkötelezettségét igényli. ?

Ahhoz, hogy kampánya sikeres legyen, mindennek és mindenkinek össze kell hangolódnia. A táblázatok és az e-mailek bizonyos mértékig segíthetnek a munka szervezésében, de problémák adódnak, amikor a csapata és az ügyfélköre bővülni kezd.

Olyan összetett feladatoknál, mint a marketing, egy hatékony együttműködési eszköz életmentő lehet. Segítségével mind a vezetők, mind a marketingesek munkája kevésbé stresszes és koncentráltabbá válhat.

Nézze meg top 10 listánkat, és találjon olyan marketing együttműködési szoftvert, amely javítja a munkafolyamatot és megnöveli kampányai ROI-ját.

Mi az a marketing együttműködési szoftver?

A marketing együttműködési szoftver egy olyan rendszer, amely megkönnyíti a kommunikációt és a munka koordinálását a marketing ügynökségek és csapatok között.

A megfelelő marketing együttműködési eszközzel a marketing bonyolult műveletei könnyebben kezelhetővé válnak. A szoftver összeköti a különböző részlegeket, például a SEO-t és a kreatív részleget, lehetővé téve számukra, hogy összefogjanak és összefüggő márkanarrációt hozzanak létre, amely ösztönzi az elkötelezettséget. ?

Az idő és az erőforrások szervezésétől a munkatársak visszajelzéseinek gyűjtéséig a marketing együttműködési szoftver elengedhetetlen eszköz a sikeres marketingkampányok lebonyolításához.

A nyilvánvaló kommunikációs funkciók mellett a következő funkciókat is vegye figyelembe, amikor kiválasztja következő marketing együttműködési szoftverét:

Projektmenedzsment : A marketing együttműködési eszköznek lehetővé kell tennie egy hatékony munkafolyamat létrehozását és fenntartását a feladatok, az ütemezés és a haladás nyomon követésével.

Könnyű használat : A szoftvernek a felhasználót kell szolgálnia, és nem fordítva. A választott együttműködési eszköznek intuitívnak kell lennie, és minimális képzést igényelnie.

Automatizálás : Minél több ismétlődő feladatot tud automatizálni a szoftver, annál több időd és energiád marad az ötletelésre és a minőség-ellenőrzésre.

Tartalomszerkesztés : Ha a szoftver lehetővé teszi a tartalom létrehozását és szerkesztését, akkor a folyamat zökkenőmentesebbé tétele érdekében a korrektúrával és a verziókezeléssel is rendelkeznie kell.

Integráció : A marketingtevékenységek ritkán korlátozódnak egyetlen platformra. Éppen ezért az Ön által választott szoftvernek integrálódnia kell más szoftverekkel, például a videokonferenciákhoz, az e-mailes marketinghez és az ügyfélkapcsolat-kezeléshez (CRM) használt szoftverekkel.

Skálázhatóság: Ha minden jól megy, ügyfelei és csapattagjai száma növekedni fog. A marketing együttműködési szoftvernek képesnek kell lennie arra, hogy ezt minimális késéssel kezelje.

A 10 legjobb marketing együttműködési szoftver 2024-ben

Annak érdekében, hogy megtalálja a csapatának legideálisabb megoldást, kiválasztottuk 10 kedvenc marketing együttműködési szoftverünket, bemutatva azok előnyeit, hátrányait, árait és értékeléseit.

Ne feledje, hogy ezek az eszközök nem elsősorban az együttműködés céljából lettek kifejlesztve, de számos olyan funkcióval rendelkeznek, amelyek megkönnyítik a csapatok közötti kommunikációt és hatékonyságot a kampány egészében.

A ClickUp minden szükséges funkcióval rendelkezik a marketingcsapatával való zökkenőmentes együttműködéshez.

Mint all-in-one projektmenedzsment központ, a ClickUp több funkcióval rendelkezik, mint amennyit egy alkalommal felsorolhatnánk. Ezért kiválasztottuk az öt legértékesebb funkciót a marketingcsapatok számára:

A ClickUp már rendelkezik a legtöbb marketingfolyamatot lefedő funkciókkal, de több mint 1000 másik alkalmazással integrálhatja, hogy még tovább racionalizálja működését.

Nem tudja, hogyan kezdjen el kihasználni a ClickUp számos előnyét? Nézze meg ezt az előre elkészített ClickUp marketingcsapat-műveleti sablont a gyors kezdéshez. ?

A ClickUp legjobb funkciói

Szervezze meg a munkát feladatok, alfeladatok és ellenőrzőlisták segítségével

Közösen alkosson ötleteket a ClickUp Whiteboards segítségével

Kezelje az erőforrásokat és az időt a ClickUp Workload, Timeline és Gantt nézetekkel.

Készítsen, szerkesszen és ellenőrizzen tartalmakat a ClickUp Docs és a proofing segítségével.

Kész és testreszabott automatizálások

Kommunikáljon a feladatokhoz fűzött megjegyzésekben és a csevegőablakban

Több mint 1000 eszközzel integrálható

Célok, mérföldkövek és a haladás nyomon követése

ClickUp AI írási asszisztens

A ClickUp korlátai

A funkciók nagy száma miatt egy kis időbe telik, mire megszokja őket.

Alkalmanként lassú betöltési idők

ClickUp árak

Örökre ingyenes

Unlimited : 7 USD/hó/felhasználó

Üzleti : 12 USD/hó/felhasználó

Vállalati : Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

A ClickUp AI minden fizetős csomagban elérhető, 5 dollárért munkaterületenként.

*Az összes feltüntetett ár az éves számlázási modellre vonatkozik.

ClickUp értékelések és vélemények

G2 : 4,7/5 (több mint 9000 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (3000+ értékelés)

2. CoSchedule

A CoSchedule számos, kifejezetten marketingesek számára tervezett eszközt kínál. A Marketing Suite termékcsalád a következőket tartalmazza:

Naptárszervező Tartalomszervező Work Organizer Eszközszervező

A Work Organizer az együttműködés minden elemének háttérközpontja. Néhány figyelemre méltó funkciója között szerepelnek az alkalmazottak élő teendőlistái, a határidőkhöz viszonyított napi, heti és havi haladás nyomon követésére szolgáló naptár, valamint az ismétlődő feladatok és marketingprojektek sablonjai.

Meghatározhatja a feladatok szabályait és a szakaszok közötti automatikus átállás kiváltó tényezőit. Például előírhatja a jogi és megfelelőségi jóváhagyások kötelezőségét, így biztosítva, hogy projektjei minden iparági szabványnak megfeleljenek. ✅

A CoSchedule legjobb funkciói

Az alkalmazottak feladatlistáinak valós idejű megtekintése

Munkamenedzsment naptár a haladás nyomon követésével

Ismétlődő feladat sablonok a várható határidővel

Feladatszabályok és intelligens automatizálási triggerek

Kifejezetten a közösségi médiához és a tartalommarketinghez készült eszközök

Egyedi jelentések megosztása az érdekelt felekkel

Többféle nézet, beleértve a Kanban és a Naptár nézetet

A CoSchedule korlátai

Panaszok a felhasználói felület megjelenésével és elrendezésével kapcsolatban

Egyes felhasználók hosszú távon drágának találták.

CoSchedule árak

Naptár : Ingyenes

Social Calendar : 19 USD/hó (éves számlázás)

Tartalomnaptár : Árak kérésre rendelkezésre állnak.

Marketing Suite: Árak kérésre rendelkezésre állnak

CoSchedule értékelések és vélemények

G2 : 4,4/5 (több mint 200 értékelés)

Capterra: 4,4/5 (100+ értékelés)

3. Sharelov

A Sharelov segítségével Ön és marketingcsapata szabadjára engedhetik kreativitásukat, míg a szoftver gondoskodik a többiről. Bármely eszközön elérhető Sharelov minden adatát rendezett formában tárolja a felhőben, így bárki könnyedén hozzáférhet azokhoz. ☁️

Hozzon létre teendőket minden csapattag számára, és kövesse nyomon az egyes kreatív anyagok előrehaladását és változásait az egyes részlegeken. Ha készen áll, ossza meg az anyagokat az ügyféllel, miközben ellenőrzi azok hozzáférését, így belső munkája titokban maradhat. A kreatív anyagok közzétételének dátumát úgy állíthatja be, hogy egyszerűen áthúzza azokat a megosztott naptárba, és máris kész.

A Sharelov legjobb funkciói

Felhőalapú és minden eszközről elérhető

Naplózott visszajelzések és frissítések minden kreatív eszközről

A visszajelzések automatikusan cselekvési tételekké válnak

Kampányok közzététele a közösségi médiában

Könnyű megosztás az ügyfelekkel

Húzza át az eszközöket a megosztott tartalomnaptárra

Sharelov korlátai

Nincs ingyenes verzió

Nincs üzenetküldési funkció

Sharelov árak

Korlátlan használat 15 dollár/hó/felhasználó áron

Sharelov értékelések és vélemények

G2 : Nincs értékelés

Capterra: 5/5 (3 értékelés)

4. Figma

Bár elsősorban nem marketingeszköz, a Figma sokat kínál a marketingcsapatoknak. Lehetővé teszi, hogy ötleteket gyártson, fejlesszen és finomítson lenyűgöző vizuális eszközöket kampányaihoz. ?️

Tartsa rendezett állapotban az eszközöket a Projektoldalakon, és dolgozzon rajtuk együtt valós időben. Akár megfigyelő, akár tervező, láthatja, ahogy a terv életre kel, miközben a résztvevők megosztják véleményüket. Megjelölhet bizonyos elemeket, hozzáadhat megjegyzéseket, majd befejezettként jelölheti őket, hogy véglegesítse a döntést.

Nem elégedett az eredménnyel? Bármikor visszatérhet az előzőleg elmentett verziók egyikéhez. ◀️

A Figma legjobb funkciói

Brainstorming a FigJam táblával

Projekt- és csapat szervezési oldalak

Vizuális marketingeszközök valós idejű, együttműködésen alapuló szerkesztése

Konkrét alkatrészek jelölése

Megjegyzések és említések

Verziótörténet

A Figma korlátai

Elsősorban tervezőeszköz, ezért nem rendelkezik ütemezési és marketing-specifikus funkciókkal.

Más marketing együttműködési szoftverekhez képest alkalmankénti lemaradás

Figma árak

Starter : Örökre ingyenes

Professzionális : 12 USD/szerkesztő/hónap

Szervezet : 45 USD/szerkesztő/hónap

Vállalati: 75 USD/szerkesztő/hónap

*Az összes feltüntetett ár az éves számlázási modellre vonatkozik.

Figma értékelések és vélemények

G2 : 4,7/5 (900+ értékelés)

Capterra: 4,8/5 (több mint 600 értékelés)

5. Semrush

A Semrush a digitális marketing világának egyik legismertebb szereplője. Számos marketingeszközt kínál start-upok és nagyvállalatok számára egyaránt, például kulcsszó-kutatást és backlink-keresést.

A SEMRush megkönnyíti az együttműködést azzal, hogy minden adatot és eszközt egy helyen gyűjt össze, és lehetővé teszi, hogy mikroszintűen szabályozza, ki férhet hozzá mihez. Megoszthatja a projekteket és a kutatási eredményeket a csapattársaival, így a kampány minden lépésében közös döntéseket hozhatnak.

A Semrush az ügyfélkezelést is egyszerűsíti. Az ügyfélkártyákon belül egyedi feladatokat hozhat létre és oszthat meg. Rendeljen hozzájuk prioritásokat, típusokat és becsült időtartamokat, és adja meg a Semrush eszközökhöz vezető linket, amelyekkel elvégezhető a feladat. ?

A Semrush legjobb funkciói

Minden szükséges marketingadat és eszköz egy helyen

Munkaterhelés-elosztás és hozzáférés-vezérlés

Projektmegosztás és mutatók áttekintése a Projekt irányítópulton

Ügyfélkezelés ügyfélkártyákkal

Egységes márkás vagy fehér címkés jelentések a csapat egészében sablonokkal

A Semrush korlátai

A kisvállalkozások és a korlátozott költségvetéssel rendelkező cégeknek nehézséget okozhat az árképzés.

Megtanulása nehéz

Semrush árak

Pro : 108,33 USD/hó

Guru : 208,33 USD/hó

Üzleti: 416,66 USD/hó

*Az összes feltüntetett ár az éves számlázási modellre vonatkozik.

Semrush értékelések és vélemények

G2 : 4,5/5 (1000+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 2000 értékelés)

6. Acoustic

Az Acoustic egy skálázható, többcsatornás marketingautomatizálási szoftver, amely lehetővé teszi a kampányok egyszerű tervezését, közzétételét és kezelését. Az Acoustic szándékalapú elemzésekkel segít az ügyfeleknek mélyrehatóan megérteni ügyfeleik igényeit és szokásait, így kampányaiknak a legjobb esélyt biztosítva a sikerre.

Eszközeit nyilvános, privát és csak olvasható könyvtárakban szervezheti, sőt, az Acousticon belül engedélyezheti a Shutterstock archívumot is. A tartalomkészítők feltölthetik vázlataikat felülvizsgálatra és jóváhagyásra, míg a szerkesztők megjegyzésekben oszthatják meg véleményüket. ?

Az Acoustic legjobb funkciói

Többcsatornás marketing automatizálási szoftver

Skálázható

Háromféle könyvtár az eszközkezeléshez

Korlátozza a fájltípusokat és -méreteket a könyvtárakban

Beágyazott Shutterstock könyvtár

Tartalom ellenőrzése és jóváhagyása

Akusztikai korlátozások

Elavult felület

Néha lassú lehet, különösen a jelentések elkészítése során.

Acoustic árak

Alapvető információk : Kapcsolatfelvétel után elérhető

Standard : Kapcsolatfelvétel után elérhető

Prémium: Kapcsolatfelvétel után elérhető

Acoustic értékelések és vélemények

G2 : 3,7/5 (több mint 200 értékelés)

Capterra: 4,3/5 (3+ értékelés)

7. Canva

A Canva értékes tervezési és együttműködési funkciókat ötvöz egy hatékony marketingeszközben. A Canva segítségével Ön és csapata promóciós képeket és videókat készíthet, és a márkakészlet, az irányelvek és a sablonok segítségével biztosíthatja, hogy azok mindig a márka arculatának megfeleljenek.

A Canva emellett egyszerűsíti a tervezési és jóváhagyási munkafolyamatot is. Ötleteket vethet fel a táblára, feladatokat oszthat ki, egyszerre dolgozhatnak a terveken, és azonnal optimalizálhatják azokat a különböző csatornákhoz. Használja a Canva Docs szolgáltatást, hogy szövegeket írjon a gyönyörű vizuális elemek kiegészítésére. ✨

A Canva legjobb funkciói

Valós idejű együttműködés a vizuális eszközök terén

Branding irányelvek és sablonok

Optimalizált tervezési és jóváhagyási munkafolyamat

Whiteboard ötleteléshez

Magic Switch átméretezés a tartalom különböző csatornákhoz való optimalizálása érdekében

Canva Docs

Elkötelezettségi betekintés a tervei hatásának felméréséhez

A Canva korlátai

A könyvtár képei jobb minőségűek lehetnének.

Nincs offline hozzáférés

Canva árak

Ingyenes

Canva Pro : 119,99 USD/év egy személy számára

Canva for Teams: 300 USD/év az első öt felhasználó számára

Canva értékelések és vélemények

G2 : 4,7/5 (több mint 4000 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 11 000 értékelés)

8. Funnel

Ha nem megfelelően végzik, az elemzés és a jelentéskészítés kaotikus lehet. A Funnel célja, hogy ebben segítsen. A marketingteljesítmény-elemzés központjaként működik, összefogva a több csatornáról származó adatokat. Biztonságosan tárolja és automatikusan rendszerezi az elemzéshez. Kezelheti az adatok láthatóságát, és szükség szerint megoszthatja azokat a releváns csapattagokkal.

A Funnel időt és energiát takarít meg csapatának, megkímélve Önt a felesleges feladatoktól, mint például a jelentések frissítése. Az egységes információforrásnak köszönhetően hatékonyabban dolgozhat, és a lényegre koncentrálhat: a marketingprojektek céljainak elérésére. ?

A Funnel legjobb funkciói

marketingteljesítmény -elemzés egyszerűen

Az összes csatorna adatainak központosítása

Biztonságos tárolás és automatikus adatkezelés

Több mint 500 eszközzel integrálható, kódolás nélkül

Adatláthatóság kezelése és megosztása

Marketing költségvetés optimalizálása

A tölcsér korlátai

A kezdeti beállítás időigényes lehet.

Bonyolult; egyes új felhasználóknak képzésre van szükségük

Tölcsér árazás

Ingyenes

Starter : 360 USD/hó

Üzleti : 1000 USD/hó

Vállalati: Az árakról érdeklődjön az értékesítési osztályon.

*Az összes feltüntetett ár az éves számlázási modellre vonatkozik.

Funnel értékelések és vélemények

G2 : 4,5/5 (100+ értékelés)

Capterra: 4,8/5 (10+ értékelés)

9. Hubspot

A Hubspot mára közismert névvé vált, és számos, különböző részlegeket összekötő CRM-terméket kínál. Marketing Hub szoftvere robusztus és a csapat igényeihez igazítható.

Az együttműködési oldalsáv segítségével Ön és csapata megjegyzéseket fűzhet az eszközökhöz, jóváhagyásokat kérhet és adhat, valamint ellenőrzőlistákkal nyomon követheti a feladatokat. Emellett hozzáférést biztosít a marketing naptárhoz, amelyben gyorsan áttekintheti a projekt ütemtervét. A beszélgetési beérkező levelek mappában megbeszéléseket indíthat el csapatával, vagy csatlakozhat a meglévő beszélgetésekhez. ?️

Az Operations Hub segítségével zökkenőmentes munkafolyamatot hozhat létre marketing automatizálási eszközökkel. Ha például csapata Slacken vagy Zoomon keresztül kommunikál, integrálhatja a Hubspotot, és közvetlenül ezekből az alkalmazásokból konfigurálhatja a trigger műveleteket.

A Hubspot legjobb funkciói

Átfogó termékcsalád az összes részleg koordinálásához

Központosított hub minden kapcsolattartó és kampányadat számára

Együttműködési oldalsáv megjegyzésekkel, feladatlistákkal, marketing naptárral és jóváhagyásokkal

Beszélgetések beérkező levelek mappája

Számos automatizálási lehetőség, harmadik féltől származó alkalmazásokkal együtt

A Hubspot korlátai

Problémák bizonyos integrációkkal

A kezdők számára a funkciók száma miatt túlterhelő lehet.

Hubspot árak (Marketing Hub)

Starter : 18 dollártól/hónap

Professzionális : 800 USD/hó

Vállalati: 3600 USD/hó

*Az összes feltüntetett ár az éves számlázási modellre vonatkozik.

Hubspot értékelések és vélemények (Marketing Hub)

G2 : 4,4/5 (több mint 10 000 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (több mint 5000 értékelés)

10. Buffer

Ha a közösségi média marketing a szenvedélye, akkor a Buffer lehet a megélhetésének alapja. ?

A Buffer segít olyan tartalmakat létrehozni, amelyek megszólítják a közönségét, és közzéteszi azokat az Ön számára. Az együttműködés tekintetében az alábbi öt funkció emelkedik ki:

Engedélyszintek – Határozza meg, hogy melyik csapat tagjai milyen csatornára tehetnek közzé bejegyzéseket. Jóváhagyási munkafolyamat – Tekintse át az egyes bejegyzéseket közzététel előtt, és egyetlen kattintással utasítsa el vagy hagyja jóvá őket. Ötletek területe – Készítsen új tartalmi ötleteket csapatként Automatizált jelentések – Könnyedén készítsen márkás teljesítményjelentéseket Belső megjegyzések – Konzultáljon csapattársaival az egyes bejegyzések alatt

A Buffer legjobb funkciói

A közösségi média munkafolyamatainak optimalizálása

Engedélyszint-vezérlés

Egy kattintással jóváhagyás és elutasítás

Ötletek: egy különleges hely a brainstorminghoz

Automatizált és márkás teljesítményjelentések

Kommunikáció hozzászólásokon keresztül

A puffer korlátai

A felület vonzóbb lehet, mint más közösségi és marketing együttműködési szoftvereké.

A versenytársakhoz képest magas árképzési modell

Buffer árak

Ingyenes

Essentials : 5 USD/hó/csatorna

Team : 10 USD/hó/csatorna

Ügynökség: 100 USD/hó/10 csatorna

*Az összes feltüntetett ár az éves számlázási modellre vonatkozik.

Buffer értékelések és vélemények

G2 : 4,3/5 (900+ értékelés)

Capterra: 4,5/5 (1000+ értékelés)

Fedezze fel csapata teljes potenciálját a marketing együttműködési szoftverrel

Sikeres marketingkampányt lebonyolítani egy dolog, de azt hatékonyan megtenni már egészen más tészta. Ha meg akarja előzni a versenytársakat, marketingcsapatának óramű pontossággal kell működnie. ⏰

Bár az összes fent felsorolt marketing együttműködési szoftver csökkentheti a súrlódásokat, válassza a ClickUp-ot, ha átfogó megoldást szeretne, amely növeli csapata termelékenységét és segít könnyedén elérni az összes marketing OKR-jét.