A 10 legjobb marketing együttműködési szoftver a marketingcsapatok támogatásához

A marketing egy sokrétű tevékenység, amely minden résztvevő teljes elkötelezettségét igényli. ?
Ahhoz, hogy kampánya sikeres legyen, mindennek és mindenkinek össze kell hangolódnia. A táblázatok és az e-mailek bizonyos mértékig segíthetnek a munka szervezésében, de problémák adódnak, amikor a csapata és az ügyfélköre bővülni kezd.
Olyan összetett feladatoknál, mint a marketing, egy hatékony együttműködési eszköz életmentő lehet. Segítségével mind a vezetők, mind a marketingesek munkája kevésbé stresszes és koncentráltabbá válhat.
Nézze meg top 10 listánkat, és találjon olyan marketing együttműködési szoftvert, amely javítja a munkafolyamatot és megnöveli kampányai ROI-ját.
Mi az a marketing együttműködési szoftver?
A marketing együttműködési szoftver egy olyan rendszer, amely megkönnyíti a kommunikációt és a munka koordinálását a marketing ügynökségek és csapatok között.
A megfelelő marketing együttműködési eszközzel a marketing bonyolult műveletei könnyebben kezelhetővé válnak. A szoftver összeköti a különböző részlegeket, például a SEO-t és a kreatív részleget, lehetővé téve számukra, hogy összefogjanak és összefüggő márkanarrációt hozzanak létre, amely ösztönzi az elkötelezettséget. ?
Az idő és az erőforrások szervezésétől a munkatársak visszajelzéseinek gyűjtéséig a marketing együttműködési szoftver elengedhetetlen eszköz a sikeres marketingkampányok lebonyolításához.
Mit kell keresnie a marketing együttműködési eszközökben?
A nyilvánvaló kommunikációs funkciók mellett a következő funkciókat is vegye figyelembe, amikor kiválasztja következő marketing együttműködési szoftverét:
- Projektmenedzsment: A marketing együttműködési eszköznek lehetővé kell tennie egy hatékony munkafolyamat létrehozását és fenntartását a feladatok, az ütemezés és a haladás nyomon követésével.
- Könnyű használat: A szoftvernek a felhasználót kell szolgálnia, és nem fordítva. A választott együttműködési eszköznek intuitívnak kell lennie, és minimális képzést igényelnie.
- Automatizálás: Minél több ismétlődő feladatot tud automatizálni a szoftver, annál több időd és energiád marad az ötletelésre és a minőség-ellenőrzésre.
- Tartalomszerkesztés: Ha a szoftver lehetővé teszi a tartalom létrehozását és szerkesztését, akkor a folyamat zökkenőmentesebbé tétele érdekében a korrektúrával és a verziókezeléssel is rendelkeznie kell.
- Integráció: A marketingtevékenységek ritkán korlátozódnak egyetlen platformra. Éppen ezért az Ön által választott szoftvernek integrálódnia kell más szoftverekkel, például a videokonferenciákhoz, az e-mailes marketinghez és az ügyfélkapcsolat-kezeléshez (CRM) használt szoftverekkel.
- Skálázhatóság: Ha minden jól megy, ügyfelei és csapattagjai száma növekedni fog. A marketing együttműködési szoftvernek képesnek kell lennie arra, hogy ezt minimális késéssel kezelje.
A 10 legjobb marketing együttműködési szoftver 2024-ben
Annak érdekében, hogy megtalálja a csapatának legideálisabb megoldást, kiválasztottuk 10 kedvenc marketing együttműködési szoftverünket, bemutatva azok előnyeit, hátrányait, árait és értékeléseit.
Ne feledje, hogy ezek az eszközök nem elsősorban az együttműködés céljából lettek kifejlesztve, de számos olyan funkcióval rendelkeznek, amelyek megkönnyítik a csapatok közötti kommunikációt és hatékonyságot a kampány egészében.
1. ClickUp
Mint all-in-one projektmenedzsment központ, a ClickUp több funkcióval rendelkezik, mint amennyit egy alkalommal felsorolhatnánk. Ezért kiválasztottuk az öt legértékesebb funkciót a marketingcsapatok számára:
- ClickUp Whiteboards: Használjon szöveget, alakzatokat és rajzokat, hogy valós időben ötleteljen új kampányokról a csapatával, és hozzon létre egy praktikus marketing tervet.
- ClickUp Workload nézet: Mérje fel az egyes csapattagok kapacitását, hogy reálisan oszthassa el az erőforrásokat. Kövesse nyomon a projekt ütemtervét a Timeline és a Gantt nézetekkel.
- ClickUp Chat nézet: Indítson beszélgetést a kampány részleteiről bármely személlyel vagy csoporttal.
- ClickUp Docs: Készítsen látványos dokumentációkat, jelentéseket vagy marketingtartalmakat, kapcsolja össze őket feladatokkal, és kezelje csapattársai hozzáférését.
- Ellenőrzés és visszajelzés: Csatoljon PDF-eket, képeket vagy videókat a feladatokhoz, és kérje meg csapatát, hogy értékelje a tartalmat megjegyzésekkel és kommentekkel.
A ClickUp már rendelkezik a legtöbb marketingfolyamatot lefedő funkciókkal, de több mint 1000 másik alkalmazással integrálhatja, hogy még tovább racionalizálja működését.
Nem tudja, hogyan kezdjen el kihasználni a ClickUp számos előnyét? Nézze meg ezt az előre elkészített ClickUp marketingcsapat-műveleti sablont a gyors kezdéshez. ?
A ClickUp legjobb funkciói
- Szervezze meg a munkát feladatok, alfeladatok és ellenőrzőlisták segítségével
- Közösen alkosson ötleteket a ClickUp Whiteboards segítségével
- Kezelje az erőforrásokat és az időt a ClickUp Workload, Timeline és Gantt nézetekkel.
- Készítsen, szerkesszen és ellenőrizzen tartalmakat a ClickUp Docs és a proofing segítségével.
- Kész és testreszabott automatizálások
- Kommunikáljon a feladatokhoz fűzött megjegyzésekben és a csevegőablakban
- Több mint 1000 eszközzel integrálható
- Célok, mérföldkövek és a haladás nyomon követése
- ClickUp AI írási asszisztens
A ClickUp korlátai
- A funkciók nagy száma miatt egy kis időbe telik, mire megszokja őket.
- Alkalmanként lassú betöltési idők
ClickUp árak
- Örökre ingyenes
- Unlimited: 7 USD/hó/felhasználó
- Üzleti: 12 USD/hó/felhasználó
- Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot
- A ClickUp AI minden fizetős csomagban elérhető, 5 dollárért munkaterületenként.
*Az összes feltüntetett ár az éves számlázási modellre vonatkozik.
ClickUp értékelések és vélemények
- G2: 4,7/5 (több mint 9000 értékelés)
- Capterra: 4,7/5 (3000+ értékelés)
2. CoSchedule
A CoSchedule számos, kifejezetten marketingesek számára tervezett eszközt kínál. A Marketing Suite termékcsalád a következőket tartalmazza:
- Naptárszervező
- Tartalomszervező
- Work Organizer
- Eszközszervező
A Work Organizer az együttműködés minden elemének háttérközpontja. Néhány figyelemre méltó funkciója között szerepelnek az alkalmazottak élő teendőlistái, a határidőkhöz viszonyított napi, heti és havi haladás nyomon követésére szolgáló naptár, valamint az ismétlődő feladatok és marketingprojektek sablonjai.
Meghatározhatja a feladatok szabályait és a szakaszok közötti automatikus átállás kiváltó tényezőit. Például előírhatja a jogi és megfelelőségi jóváhagyások kötelezőségét, így biztosítva, hogy projektjei minden iparági szabványnak megfeleljenek. ✅
A CoSchedule legjobb funkciói
- Az alkalmazottak feladatlistáinak valós idejű megtekintése
- Munkamenedzsment naptár a haladás nyomon követésével
- Ismétlődő feladat sablonok a várható határidővel
- Feladatszabályok és intelligens automatizálási triggerek
- Kifejezetten a közösségi médiához és a tartalommarketinghez készült eszközök
- Egyedi jelentések megosztása az érdekelt felekkel
- Többféle nézet, beleértve a Kanban és a Naptár nézetet
A CoSchedule korlátai
- Panaszok a felhasználói felület megjelenésével és elrendezésével kapcsolatban
- Egyes felhasználók hosszú távon drágának találták.
CoSchedule árak
- Naptár: Ingyenes
- Social Calendar: 19 USD/hó (éves számlázás)
- Tartalomnaptár: Árak kérésre rendelkezésre állnak.
- Marketing Suite: Árak kérésre rendelkezésre állnak
CoSchedule értékelések és vélemények
- G2: 4,4/5 (több mint 200 értékelés)
- Capterra: 4,4/5 (100+ értékelés)
3. Sharelov
A Sharelov segítségével Ön és marketingcsapata szabadjára engedhetik kreativitásukat, míg a szoftver gondoskodik a többiről. Bármely eszközön elérhető Sharelov minden adatát rendezett formában tárolja a felhőben, így bárki könnyedén hozzáférhet azokhoz. ☁️
Hozzon létre teendőket minden csapattag számára, és kövesse nyomon az egyes kreatív anyagok előrehaladását és változásait az egyes részlegeken. Ha készen áll, ossza meg az anyagokat az ügyféllel, miközben ellenőrzi azok hozzáférését, így belső munkája titokban maradhat. A kreatív anyagok közzétételének dátumát úgy állíthatja be, hogy egyszerűen áthúzza azokat a megosztott naptárba, és máris kész.
A Sharelov legjobb funkciói
- Felhőalapú és minden eszközről elérhető
- Naplózott visszajelzések és frissítések minden kreatív eszközről
- A visszajelzések automatikusan cselekvési tételekké válnak
- Kampányok közzététele a közösségi médiában
- Könnyű megosztás az ügyfelekkel
- Húzza át az eszközöket a megosztott tartalomnaptárra
Sharelov korlátai
- Nincs ingyenes verzió
- Nincs üzenetküldési funkció
Sharelov árak
- Korlátlan használat 15 dollár/hó/felhasználó áron
Sharelov értékelések és vélemények
- G2: Nincs értékelés
- Capterra: 5/5 (3 értékelés)
4. Figma
Bár elsősorban nem marketingeszköz, a Figma sokat kínál a marketingcsapatoknak. Lehetővé teszi, hogy ötleteket gyártson, fejlesszen és finomítson lenyűgöző vizuális eszközöket kampányaihoz. ?️
Tartsa rendezett állapotban az eszközöket a Projektoldalakon, és dolgozzon rajtuk együtt valós időben. Akár megfigyelő, akár tervező, láthatja, ahogy a terv életre kel, miközben a résztvevők megosztják véleményüket. Megjelölhet bizonyos elemeket, hozzáadhat megjegyzéseket, majd befejezettként jelölheti őket, hogy véglegesítse a döntést.
Nem elégedett az eredménnyel? Bármikor visszatérhet az előzőleg elmentett verziók egyikéhez. ◀️
A Figma legjobb funkciói
- Brainstorming a FigJam táblával
- Projekt- és csapat szervezési oldalak
- Vizuális marketingeszközök valós idejű, együttműködésen alapuló szerkesztése
- Konkrét alkatrészek jelölése
- Megjegyzések és említések
- Verziótörténet
A Figma korlátai
- Elsősorban tervezőeszköz, ezért nem rendelkezik ütemezési és marketing-specifikus funkciókkal.
- Más marketing együttműködési szoftverekhez képest alkalmankénti lemaradás
Figma árak
- Starter: Örökre ingyenes
- Professzionális: 12 USD/szerkesztő/hónap
- Szervezet: 45 USD/szerkesztő/hónap
- Vállalati: 75 USD/szerkesztő/hónap
*Az összes feltüntetett ár az éves számlázási modellre vonatkozik.
Figma értékelések és vélemények
- G2: 4,7/5 (900+ értékelés)
- Capterra: 4,8/5 (több mint 600 értékelés)
5. Semrush
A Semrush a digitális marketing világának egyik legismertebb szereplője. Számos marketingeszközt kínál start-upok és nagyvállalatok számára egyaránt, például kulcsszó-kutatást és backlink-keresést.
A SEMRush megkönnyíti az együttműködést azzal, hogy minden adatot és eszközt egy helyen gyűjt össze, és lehetővé teszi, hogy mikroszintűen szabályozza, ki férhet hozzá mihez. Megoszthatja a projekteket és a kutatási eredményeket a csapattársaival, így a kampány minden lépésében közös döntéseket hozhatnak.
A Semrush az ügyfélkezelést is egyszerűsíti. Az ügyfélkártyákon belül egyedi feladatokat hozhat létre és oszthat meg. Rendeljen hozzájuk prioritásokat, típusokat és becsült időtartamokat, és adja meg a Semrush eszközökhöz vezető linket, amelyekkel elvégezhető a feladat. ?
A Semrush legjobb funkciói
- Minden szükséges marketingadat és eszköz egy helyen
- Munkaterhelés-elosztás és hozzáférés-vezérlés
- Projektmegosztás és mutatók áttekintése a Projekt irányítópulton
- Ügyfélkezelés ügyfélkártyákkal
- Egységes márkás vagy fehér címkés jelentések a csapat egészében sablonokkal
A Semrush korlátai
- A kisvállalkozások és a korlátozott költségvetéssel rendelkező cégeknek nehézséget okozhat az árképzés.
- Megtanulása nehéz
Semrush árak
- Pro: 108,33 USD/hó
- Guru: 208,33 USD/hó
- Üzleti: 416,66 USD/hó
*Az összes feltüntetett ár az éves számlázási modellre vonatkozik.
Semrush értékelések és vélemények
- G2: 4,5/5 (1000+ értékelés)
- Capterra: 4,7/5 (több mint 2000 értékelés)
6. Acoustic
Az Acoustic egy skálázható, többcsatornás marketingautomatizálási szoftver, amely lehetővé teszi a kampányok egyszerű tervezését, közzétételét és kezelését. Az Acoustic szándékalapú elemzésekkel segít az ügyfeleknek mélyrehatóan megérteni ügyfeleik igényeit és szokásait, így kampányaiknak a legjobb esélyt biztosítva a sikerre.
Eszközeit nyilvános, privát és csak olvasható könyvtárakban szervezheti, sőt, az Acousticon belül engedélyezheti a Shutterstock archívumot is. A tartalomkészítők feltölthetik vázlataikat felülvizsgálatra és jóváhagyásra, míg a szerkesztők megjegyzésekben oszthatják meg véleményüket. ?
Az Acoustic legjobb funkciói
- Többcsatornás marketing automatizálási szoftver
- Skálázható
- Háromféle könyvtár az eszközkezeléshez
- Korlátozza a fájltípusokat és -méreteket a könyvtárakban
- Beágyazott Shutterstock könyvtár
- Tartalom ellenőrzése és jóváhagyása
Akusztikai korlátozások
- Elavult felület
- Néha lassú lehet, különösen a jelentések elkészítése során.
Acoustic árak
- Alapvető információk: Kapcsolatfelvétel után elérhető
- Standard: Kapcsolatfelvétel után elérhető
- Prémium: Kapcsolatfelvétel után elérhető
Acoustic értékelések és vélemények
- G2: 3,7/5 (több mint 200 értékelés)
- Capterra: 4,3/5 (3+ értékelés)
7. Canva
A Canva értékes tervezési és együttműködési funkciókat ötvöz egy hatékony marketingeszközben. A Canva segítségével Ön és csapata promóciós képeket és videókat készíthet, és a márkakészlet, az irányelvek és a sablonok segítségével biztosíthatja, hogy azok mindig a márka arculatának megfeleljenek.
A Canva emellett egyszerűsíti a tervezési és jóváhagyási munkafolyamatot is. Ötleteket vethet fel a táblára, feladatokat oszthat ki, egyszerre dolgozhatnak a terveken, és azonnal optimalizálhatják azokat a különböző csatornákhoz. Használja a Canva Docs szolgáltatást, hogy szövegeket írjon a gyönyörű vizuális elemek kiegészítésére. ✨
A Canva legjobb funkciói
- Valós idejű együttműködés a vizuális eszközök terén
- Branding irányelvek és sablonok
- Optimalizált tervezési és jóváhagyási munkafolyamat
- Whiteboard ötleteléshez
- Magic Switch átméretezés a tartalom különböző csatornákhoz való optimalizálása érdekében
- Canva Docs
- Elkötelezettségi betekintés a tervei hatásának felméréséhez
A Canva korlátai
- A könyvtár képei jobb minőségűek lehetnének.
- Nincs offline hozzáférés
Canva árak
- Ingyenes
- Canva Pro: 119,99 USD/év egy személy számára
- Canva for Teams: 300 USD/év az első öt felhasználó számára
Canva értékelések és vélemények
- G2: 4,7/5 (több mint 4000 értékelés)
- Capterra: 4,7/5 (több mint 11 000 értékelés)
8. Funnel
Ha nem megfelelően végzik, az elemzés és a jelentéskészítés kaotikus lehet. A Funnel célja, hogy ebben segítsen. A marketingteljesítmény-elemzés központjaként működik, összefogva a több csatornáról származó adatokat. Biztonságosan tárolja és automatikusan rendszerezi az elemzéshez. Kezelheti az adatok láthatóságát, és szükség szerint megoszthatja azokat a releváns csapattagokkal.
A Funnel időt és energiát takarít meg csapatának, megkímélve Önt a felesleges feladatoktól, mint például a jelentések frissítése. Az egységes információforrásnak köszönhetően hatékonyabban dolgozhat, és a lényegre koncentrálhat: a marketingprojektek céljainak elérésére. ?
A Funnel legjobb funkciói
- A marketingteljesítmény -elemzés egyszerűen
- Az összes csatorna adatainak központosítása
- Biztonságos tárolás és automatikus adatkezelés
- Több mint 500 eszközzel integrálható, kódolás nélkül
- Adatláthatóság kezelése és megosztása
- Marketing költségvetés optimalizálása
A tölcsér korlátai
- A kezdeti beállítás időigényes lehet.
- Bonyolult; egyes új felhasználóknak képzésre van szükségük
Tölcsér árazás
- Ingyenes
- Starter: 360 USD/hó
- Üzleti: 1000 USD/hó
- Vállalati: Az árakról érdeklődjön az értékesítési osztályon.
*Az összes feltüntetett ár az éves számlázási modellre vonatkozik.
Funnel értékelések és vélemények
- G2: 4,5/5 (100+ értékelés)
- Capterra: 4,8/5 (10+ értékelés)
9. Hubspot
A Hubspot mára közismert névvé vált, és számos, különböző részlegeket összekötő CRM-terméket kínál. Marketing Hub szoftvere robusztus és a csapat igényeihez igazítható.
Az együttműködési oldalsáv segítségével Ön és csapata megjegyzéseket fűzhet az eszközökhöz, jóváhagyásokat kérhet és adhat, valamint ellenőrzőlistákkal nyomon követheti a feladatokat. Emellett hozzáférést biztosít a marketing naptárhoz, amelyben gyorsan áttekintheti a projekt ütemtervét. A beszélgetési beérkező levelek mappában megbeszéléseket indíthat el csapatával, vagy csatlakozhat a meglévő beszélgetésekhez. ?️
Az Operations Hub segítségével zökkenőmentes munkafolyamatot hozhat létre marketing automatizálási eszközökkel. Ha például csapata Slacken vagy Zoomon keresztül kommunikál, integrálhatja a Hubspotot, és közvetlenül ezekből az alkalmazásokból konfigurálhatja a trigger műveleteket.
A Hubspot legjobb funkciói
- Átfogó termékcsalád az összes részleg koordinálásához
- Központosított hub minden kapcsolattartó és kampányadat számára
- Együttműködési oldalsáv megjegyzésekkel, feladatlistákkal, marketing naptárral és jóváhagyásokkal
- Beszélgetések beérkező levelek mappája
- Számos automatizálási lehetőség, harmadik féltől származó alkalmazásokkal együtt
A Hubspot korlátai
- Problémák bizonyos integrációkkal
- A kezdők számára a funkciók száma miatt túlterhelő lehet.
Hubspot árak (Marketing Hub)
- Starter: 18 dollártól/hónap
- Professzionális: 800 USD/hó
- Vállalati: 3600 USD/hó
*Az összes feltüntetett ár az éves számlázási modellre vonatkozik.
Hubspot értékelések és vélemények (Marketing Hub)
- G2: 4,4/5 (több mint 10 000 értékelés)
- Capterra: 4,5/5 (több mint 5000 értékelés)
10. Buffer
Ha a közösségi média marketing a szenvedélye, akkor a Buffer lehet a megélhetésének alapja. ?
A Buffer segít olyan tartalmakat létrehozni, amelyek megszólítják a közönségét, és közzéteszi azokat az Ön számára. Az együttműködés tekintetében az alábbi öt funkció emelkedik ki:
- Engedélyszintek – Határozza meg, hogy melyik csapat tagjai milyen csatornára tehetnek közzé bejegyzéseket.
- Jóváhagyási munkafolyamat – Tekintse át az egyes bejegyzéseket közzététel előtt, és egyetlen kattintással utasítsa el vagy hagyja jóvá őket.
- Ötletek területe – Készítsen új tartalmi ötleteket csapatként
- Automatizált jelentések – Könnyedén készítsen márkás teljesítményjelentéseket
- Belső megjegyzések – Konzultáljon csapattársaival az egyes bejegyzések alatt
A Buffer legjobb funkciói
- A közösségi média munkafolyamatainak optimalizálása
- Engedélyszint-vezérlés
- Egy kattintással jóváhagyás és elutasítás
- Ötletek: egy különleges hely a brainstorminghoz
- Automatizált és márkás teljesítményjelentések
- Kommunikáció hozzászólásokon keresztül
A puffer korlátai
- A felület vonzóbb lehet, mint más közösségi és marketing együttműködési szoftvereké.
- A versenytársakhoz képest magas árképzési modell
Buffer árak
- Ingyenes
- Essentials: 5 USD/hó/csatorna
- Team: 10 USD/hó/csatorna
- Ügynökség: 100 USD/hó/10 csatorna
*Az összes feltüntetett ár az éves számlázási modellre vonatkozik.
Buffer értékelések és vélemények
- G2: 4,3/5 (900+ értékelés)
- Capterra: 4,5/5 (1000+ értékelés)
Fedezze fel csapata teljes potenciálját a marketing együttműködési szoftverrel
Sikeres marketingkampányt lebonyolítani egy dolog, de azt hatékonyan megtenni már egészen más tészta. Ha meg akarja előzni a versenytársakat, marketingcsapatának óramű pontossággal kell működnie. ⏰
Bár az összes fent felsorolt marketing együttműködési szoftver csökkentheti a súrlódásokat, válassza a ClickUp-ot, ha átfogó megoldást szeretne, amely növeli csapata termelékenységét és segít könnyedén elérni az összes marketing OKR-jét.