20 kézenfekvő ok, amiért érdemes az Asana helyett a ClickUp-ot választani

Keresel néhány remek Asana alternatívát?

Természetesen az Asana is rendelkezik néhány remek funkcióval, és alapvető feladatok szervezésére alkalmas projektmenedzsment eszköz.

De korlátozott feladatkezelési képességei vannak, ami egy kis problémát jelent a legtöbb csapat számára, akiknek együtt kell működniük. Egyszerűen fogalmazva, úgy véljük, hogy az Asana nem rendelkezik elegendő kulcsfontosságú funkcióval, amelyek segíthetnek egy projekt kezdetétől a végéig történő lebonyolításában.

Ezért sok csapat keresi az alternatívát, pont úgy, mint te!

De ha a legjobbat keresed, akkor ne keress tovább, mint a ClickUp.

A ClickUp egy projektmenedzsment eszköz, amely számos felhasználóbarát funkcióval rendelkezik, amelyek több szempontból is felülmúlják az Asanát.

Nem győzött meg?

Ne aggódjon, nem csak beszélünk, hanem cselekszünk is!

Ebben a cikkben 20 okot sorolunk fel, miért érdemes átállni az Asanáról a ClickUp-ra.

Kezdjük el!

20 kézenfekvő ok, amiért érdemes a ClickUp-ot választani az Asana alternatívájaként

1. Örökre ingyenes alternatíva

Az Asana egy ingyenes projektmenedzsment eszköz, de van egy nagy bökkenő.

Az Asana korlátai

Az Asana legtöbb igazán hasznos funkciója a prémium csomag része. Ráadásul az ingyenes csomag csak maximum 15 felhasználót engedélyez egy csapatban. Tehát ha valóban hatékonyan szeretné használni az Asanát, akkor sokat kell fizetnie.

Az árak havi 10,99 dollártól kezdődnek felhasználónként, ami az egyik legdrágább projektmenedzsment eszközzé teszi.

Ha 20 fős a csapatod, akkor csak a projektmenedzsmentre havonta több mint 200 dollárt kell kiadnod!

Azért, mert az, Homer.

A ClickUp előnye

A ClickUp jobb ingyenes csomagot kínál.

Miért?

A ClickUp egy projektmenedzsment szoftver, amely örökre ingyenes csomagot kínál korlátlan számú projekttel és korlátlan számú felhasználóval. Az ingyenes verzió pedig minden olyan funkciót kínál, amelyre a legtöbb kisvállalkozásnak szüksége van!

És ha frissíteni szeretne, hogy több tárhelyet, hozzáférést a jelentésekhez és korlátlan használatot az egyéni mezőkhez kapjon, az árak csak 5 dollártól kezdődnek felhasználónként.

50%-ot spórolhat az Asana árahoz képest.

Lásd az árakat a ClickUp-ban!

2. Egy vállalat, egy eszköz a jobb hierarchia érdekében

A legtöbb projektmenedzsment eszköz elfelejti egy egyszerű tényt: az embereknek különböző a termelékenységi stílusuk.

Ha Ön is olyan, mint a legtöbb vállalat, akkor a termékfejlesztői Jira-t használnak, míg a marketingesek és az értékesítők valami teljesen mást: Asana, Trello, Basecamp, vagy bármi mást.

Hasonlítsa össze az Asanát és a JIRA-t a ClickUp-pal !

Ez nagyon zavaró lehet, ha két vagy több csapat dolgozik együtt egy projekten, például egy funkció bevezetésén.

Nem szeretnénk, ha a csapatod egy csapat őrült kalaposokká válna, ugye?

A termék-, értékesítési és marketingcsapatoknak együtt kell működniük, és ez történne:

Különböző csapatok rengeteg időt pazarolnának el azzal, hogy bizonyos projekteket és feladatokat manuálisan újra létrehoznának a saját eszközükben.

Nem lenne egyetlen egységes áttekintés az egész projektről, amelyet a CXO-k nyomon követhetnének.

Ennek következtében több kérdés merülne fel: megbeszélések, e-mailek és mindenféle kommunikációs hiányosságok , amelyeket annyira utálsz! 😠

Egyéni szintű kihívások

Ne feledje, hogy figyelembe kell vennie a csapat tagjainak különböző termelékenységi megközelítéseit.

Tegyük fel például, hogy a projektmenedzsered imádja az Agile projektmenedzsment eszközöket, de az Agile megközelítés nem igazán a te stílusod.

Ha pedig kénytelen vagy olyan projektmenedzsment-megközelítést követni, amely nem tetszik neked, az két dologhoz vezethet...

Elkezdi használni egy másik, saját, egyszerű projektmenedzsment eszközt. Lényegében manuálisan másolja át az egyes feladatokat az egyikből a másikba, és időt pazarol.

Vagy elhanyagolja a „hivatalos” menedzsment eszköz használatát. A projekt státuszok nem frissülnek rendszeresen, és a csapat kommunikációja is szenvedni fog.

Az Asana korlátai

A korlátozott nézetek közül választhat, az Asana nem kínál teljes rugalmasságot bármilyen típusú munkához, mint a ClickUp.

Az Asana hierarchiája csapatokat, projekteket, feladatokat, alfeladatokat, portfóliókat és beágyazott portfóliókat tartalmaz. Bár ez sok rétegnek tűnhet, az első beágyazási szintnél többet nem könnyű vizuálisan ábrázolni.

Az Asana helyettesítőjének vizuálisan jól áttekinthető szervezési rétegeket kell biztosítania. Miért? Lehet, hogy olyan üzleti egységeket és részlegeket kell létrehoznia, amelyek összekapcsolódnak, de némi elválasztásra szorulnak, ahogyan a ClickUp esetében is.

A ClickUp előnye

Egy másik ok, amiért a ClickUp a legjobb alternatíva az Asana helyett, a ClickUp több projekt nézetének köszönhető. Ez lehetővé teszi, hogy egyetlen kattintással válthasson a nézetek között.

Több mint 10 nézet közül választhat, így mindig úgy tekintheti meg projektjeit, ahogyan szeretné!

A ClickUp Hierarchy a legátfogóbb funkciókkal rendelkezik :

Íme a ClickUp hierarchiája: Csapatok > Terek > Projektek > Listák > Feladatok > Alfeladatok

Látja, milyen nagyszerű?

Még azt is összehasonlíthatja, hogy a vezető projektmenedzsment rendszerek hogyan vannak felépítve.

Az Asana gyengesége hatalmas korlátot jelentett alapítóink számára a ClickUp létrehozása előtt, és ez az egyik fő hajtóerő a cégünk létrejöttében.

Skalálási problémákba ütköztünk, valamint következetlenséget tapasztaltunk abban, ahogyan a struktúrájukhoz kellett alkalmazkodnunk. Projektjeink voltak funkciókhoz, emberekhez, hátralékokhoz stb., de nem voltak következetes tárolóik.

A ClickUp hierarchiája jobb munkafolyamat-kezelést biztosít a csapatok számára, mivel minden munkának megvan a maga helye, így a szükséges részletességgel dolgozhat.

A ClickUp több nézetének köszönhetően fantasztikus hibajelentési rendszer is.

A ClickUp testreszabott nézetével és szerepkörspecifikus irányítópultjaival a csapatok még azelőtt észlelhetik a projektben felmerülő problémákat, hogy azok valódi gondokká válnának.

Vessünk rá egy pillantást:

Több nézet

Hagyd magad mögött a Svájci Alpok látványát, a ClickUp is csodálatos kilátást kínál!

Milyen gyakran fordul elő, hogy egy feladat elkerül a figyelmedet?

Lehet, hogy megjegyzést hagy, hogy valamit meg kell tenni, és elvárja, hogy egy bizonyos kollégája megtegye.

De az a felhasználó talán nem vette észre a megjegyzést, talán nem jött rá, hogy valamit tennie kell, vagy talán zavaros, hogy pontosan ki mit kell tennie.

Végül a leggyakoribb forgatókönyv az, hogy egyszerűen elfelejtik felvenni a listára. Hiszen ha nem szerepel valakinek a teendőlistáján, akkor az elveszett feladatok földjére kerül...

Az Asana korlátai

A hozzárendelt megjegyzések fontos elemek, mivel az Asana egyszerű @ említései miatt fennáll a veszélye, hogy fontos megjegyzések vagy teendők elvesznek vagy feledésbe merülnek.

A ClickUp előnye

Az Asana és a Proofhub ellentétben a ClickUp Assigned Comments funkciója lehetővé teszi a megjegyzések feladattá alakítását.

Ha egy megjegyzés intézkedést igényel, akkor azt másoknak vagy akár magának is hozzárendelheti. Az összes hozzárendelt megjegyzést egy helyen tekintheti meg. Ha elkészült a feladattal, csak kattintson a „Megoldás” gombra.

A ClickUp Proofing funkciójával központosíthatja a visszajelzéseket is.

A megjegyzések közvetlenül a feladat mellékleteihez való hozzárendelésével felgyorsulnak a jóváhagyási folyamatok!

4. Egyedi feladatállapotok

A projekt befejeződött vagy sem?

Attól függ.

Lehet, hogy még folyamatban van (WIP), felülvizsgálat alatt áll, vagy módosításra szorul.

Ki tudja?

De azt tudod, hogy a válasz nem mindig fekete-fehér, akkor miért használnál olyan feladatkezelő eszközt, amelynek rögzített projektállapotai vannak?

Az Asana korlátai

Az Asana standard projektmenedzsment elrendezésében (lista nézet) a feladatok vagy nyitottak, vagy zártak.

Nem lehet egyéni státuszt beállítani egy feladathoz.

Tehát, hogy pontosan elmagyarázzák a feladat állapotát, az embereknek kommentekhez kell folyamodniuk.

De miért kell ennyi fáradságot vállalni?

A ClickUp előnye

A ClickUp lehetővé teszi az egyéni feladatállapotok beállítását, így a csapatok könnyedén nyomon követhetik a projekt előrehaladását.

Adjon hozzá annyit, amennyit csak akar: „ötletelés”, „projekttervezés”, „végrehajtás alatt”, „felülvizsgálat”, „javítás”, „kész”, „az ügyfélnek leszállítva” stb.

Végül is Önnek kell meghatároznia a projekt munkafolyamatát, nem az eszköznek!

Tudjon meg többet a ClickUp egyéni státuszairól .

5. Több megbízott

Néha egy feladat sok csapatmunkát igényel, és nem szükséges, hogy a vezető döntse el, melyik csapattag mit csináljon.

Lehet, hogy két vagy három ember különböző alfeladatokat oszt el egymás között, de mindannyian egyformán felelősek a végső eredményért.

Ez elég gyakori, ha az összes feladatot társaik kapják meg.

Több megbízott személy szükség esetén további alfeladatokra bonthatja a projektet.

Végül is a csapatmunka teszi lehetővé az álmok megvalósítását! 🤩

Az Asana korlátai

Az Asana, és szinte minden más projektmenedzsment eszköz is, lehetővé teszi, hogy egyetlen feladatot csak egy csapattagnak rendeljen hozzá. Ugyanakkor létrehozhat egy feladat több példányát, és azokat külön-külön rendelheti hozzá az egyes csapattagokhoz.

Ez kis csapatoknál jól működik, de mi történik, ha a vállalkozás növekedni kezd?

Végül egy halom feladatmásolattal fogsz maradni, amelyeket szinte lehetetlen lesz kezelni. Sok sikert a valódi feladatok megtalálásához!

A ClickUp előnye

A ClickUp lehetővé teszi, hogy több felelős legyen egy feladatért. Ez jelentősen megkönnyíti a feladatkezelést, és a csapat egyszerre több projektet is kezelhet.

A feladatok sok csapattagnak történő kiosztása lehetővé teszi, hogy ne kelljen mikromanage-elni a csapatot, így a csapattagok több kezdeményezőkészséget mutathatnak!

Nézze meg, hogyan tudnak több megbízott is Önnek dolgozni!

6. Többfeladatos menedzsment

Milyen gyakran kell ugyanazt a változtatást végrehajtania több feladatnál?

Általában a következőket kell tennie:

Több projektet is átadhat egy másik csapattagnak.

Több projekt és feladat állapotának frissítése

A feladatokat egy másik térbe helyezed át.

Adjon hozzá egy másik személyt megfigyelőként (követőként) több feladathoz

Az Asana korlátai

Az Asanában jelenleg tömegesen kiválaszthatja és szerkesztheti az állapotokat, a határidőket, a megbízottakat, a szerkesztési mezőket és a kollaborátorokat. Az Asana tömeges kiválasztási funkciójával alapvető változtatásokat végezhet, de ennél többet nem.

De miért elégedj meg az alapfunkciókkal, amikor a ClickUp Multitask Toolbar segítségével ennél sokkal többet is elérhetsz?

A ClickUp előnye

A ClickUpban mindezeket a változtatásokat egyetlen kattintással elvégezheti.

Csak válassza ki a több feladatot vagy feladatcsoportot a Multitask Toolbar segítségével, és végezze el az összes kívánt módosítást egyszerre:

Címkék

Kijelölt személyek

Állapot

Alfeladatokká alakítás

Feladatok áthelyezése egy másik listára

Duplikátum

Mérföldkövek beállítása

Prioritások meghatározása

Függőségek beállítása

Feladatok egyesítése

Feladatok összekapcsolása

Egyéni mezők beállítása

…és még sok más!

A ClickUp még a feladatok automatizálásában is segíthet.

Hogyan?

Használja az Ismétlődő feladatok funkciót a feladat-létrehozási folyamat automatizálásához. A feladatok automatikusan újraindulnak, miután befejeződtek, és a határidők és a feladat státusza frissíthető.

Kezdje el használni a ClickUp Multitask eszköztárát!

7. Szüntesse meg a zavaró tényezőket

A legtöbb projektmenedzsment eszköznek van egy hatalmas hiányossága: a csapatmunka és a feladatkezelés felé orientáltak.

De mi van a személyes termelékenységgel? Nem kellene annak is ugyanolyan fontosnak lennie?

Végül is az egyénnek kell elvégeznie a feladatot, nem igaz?

Az Asana korlátai

Az Asana és más eszközök, mint például a Clarizen és a Freedcamp, elsősorban a csapatra koncentrálnak. Az egyéni termelékenység csak másodlagos szempont.

Már az is nehézséget jelenthet, hogy kiderítsd, mely feladatok a tieid.

Sokan egyszerűbbnek tartják, ha a saját feladataikat jegyzetfüzetbe írják le, és a projektmenedzsment alkalmazást a lehető legritkábban nyitják meg!

A ClickUp előnye

A ClickUp az egyik legjobb projektmenedzsment eszköz, mert tudjuk, hogy a személyes termelékenységed elengedhetetlen.

Ezért terveztük meg a „Me” módot, amely csak a te feladataidat és megbízásaidat tartalmazza.

Ez egy nagyon egyszerű módszer arra, hogy kizárjuk az összes zavaró tényezőt, és a legfontosabb dolgokra koncentráljunk.

És ez még nem minden!

A saját feladatait a kívánt stílusban tekintheti meg, például lista, tábla vagy doboz nézetben.

8. Rendkívül gazdag szerkesztési lehetőségek

Milyen gyakran fordul elő, hogy egy projektben valami rosszul sül el a kommunikációs zavarok miatt?

Lássuk be: valójában már nem beszélgetünk annyit a kollégáinkkal, mint régen.

A projektmenedzsment szoftver lehetővé teszi, hogy mindent leírjon: projektleírásokat, feladatleírásokat stb.

De nem mindig könnyű egyszerű szöveggel átadni az üzenetet. Sok feladat és projekt hosszú és bonyolult leírást igényel.

Hogyan lehet tehát minimalizálni ezeket a kommunikációs hiányosságokat és maximalizálni a hatékony csapatmunkát?

Szervezze írását a lehető legvilágosabban. Használjon bekezdéseket, felsorolásokat, kiemeléseket és esetenként képeket, hogy az olvasók számára minden teljesen világos legyen.

Minél több szerkesztési funkcióval rendelkezik a projektmenedzsment eszközöd, annál egyértelműbbek lesznek az üzeneteid.

Egy friss tanulmány szerint az amerikai munkavállalók 42%-a úgy érzi, hogy a munkáltatója nem biztosítja számukra azokat a technológiai eszközöket vagy alkalmazásokat, amelyekre szükségük van a távmunkához. A távmunkát végző csapatok világában pedig nagyon fontos, hogy csak szöveges üzenetekkel is jól tudjunk kommunikálni.

Az Asana korlátai

Bár az Asana néhány gazdag szerkesztési lehetőséget kínál, hiányoznak belőle a ClickUpban megtalálható alapvető funkciók.

Ezek közé tartoznak a betűszínek, a színes kiemelések, a kódblokkok, a blokkidézetek, a szöveg igazítása és még sok más!

A ClickUp előnye

A ClickUp gyönyörű, gazdag formázási felülettel rendelkezik, amely messze meghaladja az Asana felületét.

Az alapvető formázáson kívül fejlécek hierarchiáját is létrehozhat, betűszíneket és -méreteket választhat, képeket és URL-eket ágyazhat be, valamint emojikat adhat hozzá a 💗 tartalmához.

Akár a feladatleírásban, akár egy dokumentumban, annyira kreatív lehetsz, amennyire csak akarsz.

A feladatok egyértelmű magyarázata még soha nem volt ilyen egyszerű. És mellesleg, a gazdag szerkesztés is sokkal szórakoztatóbb, mint a sima szöveg opció!

Próbálja ki a ClickUp gazdag szövegszerkesztőjét!

9. Mentett szűrők

Unod már, hogy újra és újra ugyanazokat a feladatokat vagy projektállapotokat kell keresned?

Bárcsak Marco Polót játszhatsz a feladataiddal!

Ne aggódjon, van még valami jobb is! 😉

Szűrje a feladatlistáját prioritás, határidő, egyéni mező és egyéb szempontok szerint, majd mentse el azt a nézetet, hogy újra és újra visszatérhessen hozzá.

Az Asana korlátai

Az Asana segítségével szűrőket menthet a Lista, Tábla, Idővonal és Naptár nézetekhez. A ClickUp segítségével bármely nézethez mentheti szűrőit!

A ClickUp előnye

A ClickUp-ban ugyanazokat a mentett szűrőket alkalmazhatja az összes nézetre, a listától a térképig és még tovább! Bármely szűrőt sablonként menthet, és alkalmazhatja a választott nézetre.

Nézze meg, hogyan működnek a mentett szűrők a ClickUp-ban!

10. Időkövetés

Ha egy menedzser vagy ügyfél számára nyomon követed a feladatokra fordított időt, akkor az Asana-ban egy extra integrációt kell használnod.

Lehet, hogy van egy kedvenc eszközöd, például a Harvest vagy az Everhour (amelyeket a ClickUp-ban is használhatsz!), amit az Asanában használsz, de ezek nem rendelkeznek natív időkövetési funkcióval.

Az Asana korlátai

Mivel nincs beépített időkövetés, egy másik plug-int kell feltöltenie és telepítenie, ami azt jelenti, hogy a csapatának egy újabb eszközt kell használnia. Lehet, hogy az egész csapata nem ugyanazt az eszközt fogja használni.

Ennek eredményeként a csapatod így érezné magát:

A ClickUp előnye

A ClickUp natív Global Timer funkciójával bármelyik számítógépről elindíthatja és leállíthatja az időkövetést , amelyre be van jelentkezve.

Válassza a mini módot az időzítőjéhez, így nem felejti el megnyomni a stop gombot, ha végzett. Ha ki szeretné próbálni multitasking képességeit, akkor az előző feladat bejegyzésére kattintva ugorhat egyik feladatból a másikba.

Ha pedig igazán kifinomult megoldást szeretne, a Business + felhasználók feladat kiválasztása nélkül is nyomon követhetik az időt.

Először a termelékenység, aztán a részletek!👋

Tudjon meg többet arról, hogyan működik az időkövetés a ClickUp-ban .

11. Átlátható ütemterv

Értékeli a szoftvert, és észreveszi, hogy nincs benne egy funkció, amit szeretne.

Szóval, mit csinálsz?

Nézd meg a termék ütemtervét.

Ez pontosan megmutatja, hogy milyen funkciók kerülnek bevezetésre a következő néhány hónapban.

Az Asana korlátai

Hoppá! Az Asana nem rendelkezik nyilvánosan elérhető termékfejlesztési tervvel. Eddig csak egy videót tettek közzé, amelyben bemutatják a jövőbeni funkciókat, de nem árulják el, hogy mikor lesznek elérhetők.

Ha pedig megnézed a fórumukat, olyan általános választ kapsz, mint „Figyelembe vesszük”.

Ez aligha válaszol a kérdésére, igaz?

A ClickUp előnye

Van a ClickUp-nak fejlesztési terve? Természetesen!

Teljesen átláthatóak szeretnénk lenni azzal kapcsolatban, hogy mit tudunk Önnek nyújtani a következő néhány hónapban. Megtekintheti azokat az újításokat is, amelyeken jelenleg dolgozunk a fejlesztési tervünkben.

Tekintse meg itt a tervünket .

Ha pedig olyan funkciót keresel, amelyet nem találsz, szavazhatsz a szeretnél látni funkciókra.

12. Megosztás és adatvédelem

A megosztás és a magánélet védelme ma fontosabb, mint valaha.

A vállalatoknak gondoskodniuk kell arról, hogy a releváns személyek rendelkezzenek a releváns adatokkal, hogy elkerüljék a szűk keresztmetszeteket vagy a bizalmas információk kiszivárgását.

Gondoljon a megosztásra és a magánélet védelmére úgy, mint szuperhősökre, akik ott vannak, hogy megvédjék a vállalatát minden mástól!

Az Asana korlátai

Az Asana nem engedi elrejteni a privát feladatokat egy nyilvános projektben. Ez nagyon fontos, ha pontosan szeretnéd ellenőrizni, hogy ki mit láthat a megosztott nézetekben!

A ClickUp előnye

A ClickUp lehetővé teszi, hogy bármely feladatot priváttá tegyen, függetlenül attól, hogy melyik listában vagy projektben található.

Van egy egész listája olyan feladatokról, amelyeknek titkosnak kell maradniuk?

Semmi gond.

A ClickUp segítségével olyan nagyra vagy kicsire terjeszkedhet, amekkorára csak akar, a magánfeladatoktól egészen a magánterületekig.

13. Offline mód

Ha Ön vagy csapata sokat utazik, akkor a választott projektmenedzsment szoftvernek rendelkeznie kell valamilyen offline funkcióval.

Az Asana korlátai

Houston, van egy problémánk!

Az Asana offline módja csak az Android és iOS rendszerekre készült Asana alkalmazásokon keresztül érhető el. Az offline munkavégzés mobil eszközökre való korlátozása a legtöbb csapat számára nem ideális.

A ClickUp előnye

A ClickUp segítségével bárhol és bármilyen eszközön offline módban is dolgozhat (igen, még az Uberben utazás közben is a laptopján!). Feladatai szinkronizálva maradnak, amint internetkapcsolatra csatlakozik.

Az offline mód a következő eszközökön érhető el:

Web

Asztali számítógép

iOS

Android

Akár offline állapotban is létrehozhat és megtekinthet feladatokat. Amint újra online állapotba kerül, ezek a feladatok azonnal elküldésre kerülnek a csapatának. Az offline állapotban betöltött feladatok is láthatók.

Ha hirtelen egy fantasztikus ötlet jut eszedbe, vagy utazás közben emlékezned kell valamire, a ClickUp segítségével emlékeztetőket hozhatsz létre és offline állapotban is feltöltheted a beérkező leveleid mappáját!

Ne aggódjon, automatikusan szinkronizálódnak, amikor újra online lesz.

14. Dokumentumok közös szerkesztése

A valós idejű együttműködés elengedhetetlen minden erős csapat számára. A dokumentumok közös szerkesztésének funkciói segítenek a csapatoknak valós időben együtt dolgozni, még akkor is, ha nem ugyanazon a helyen tartózkodnak.

Az Asana korlátai

Az Asana nem kínál valós idejű szerkesztési funkciókat, ami kissé kellemetlen azoknak a távoli csapatoknak, akik együtt szeretnének dolgozni. Vagy azoknak a házon belüli csapatoknak, akik nem szeretnék látni a „Reports Final V5. 0.” nevű Microsoft Excel fájlt. 🙄

A ClickUp előnye

A ClickUp a legjobb együttműködési eszköz, amit csak kívánni lehet!

Miért?

A ClickUp Docs funkciója nemcsak lehetővé teszi a csapat számára, hogy valós időben, korlátlan számú feladaton dolgozzon együtt, hanem együttműködés-érzékelő, valós idejű szerkesztési és megjegyzés-fűzési funkciókkal is rendelkezik.

Ezenkívül feltöltheti és tárolhatja az összes külső fájlját a ClickUp Docs alkalmazásban, és Docs fájljait PDF, HTML és Markdown fájlokká alakíthatja.

Ha inkább a felhőalapú tárolást részesíti előnyben, összekapcsolhatja a ClickUp-ot a Google Drive-val és a Dropboxszal.

Ha pedig meg szeretné osztani csodálatos dokumentumát a világgal, használja a ClickUp fájlmegosztási funkcióját, hogy megossza dokumentumait a Google világával, így azok indexelhetők lesznek a keresőmotorok által.

Szereted a dokumentumaidat? Egyszerűen mentsd el őket sablonként, és azonnal kezdj el dolgozni rajtuk!

Ha pedig valami újat és kész megoldást szeretne, használja a ClickUp gyönyörűen megtervezett projektsablonjait!

15. Beépített gondolattérképek

A gondolattérképek minden projektmenedzsment eszköz elengedhetetlen elemei.

Miért?

Mert brainstorming nélkül nem lehet projektmenedzsmentet végezni!

A gondolattérképek szintén segítenek a csapatoknak abban, hogy teljesen új szintre emeljék a csapatmunkát, az ötleteket és a módszereket.

Az Asana korlátai

Az Asana nem rendelkezik beépített gondolattérkép-funkcióval, de ehhez a funkcióhoz hozzáférhet az Asana Chrome-bővítményének, az Asana2Go-nak a letöltésével.

Azt hiszem, meg kell kérned a csapatodat, hogy tegyék félre kreatív ötleteiket, amíg te telepíted a gondolattérkép-kiterjesztést!

A ClickUp előnye

A testreszabás a modern csapatok számára a legmegfelelőbb megoldás, akiknek kreatívan és produktívan kell dolgozniuk.

Ezért a ClickUp beépített Mind Maps funkciója teljesen testreszabható brainstorming diagramokat kínál, amelyek segítenek csapatának vizualizálni feladatait és fantasztikus ötleteket kidolgozni.

Kétféle mód áll rendelkezésre:

A feladat mód lehetővé teszi a meglévő ClickUp feladatok vizualizálását, hogy segítsen megtervezni egy komplex projekt munkafolyamatát. A nézetből közvetlenül létrehozhat, szerkeszthet és törölhet feladatokat (és alfeladatokat) is.

A Blank mode lehetővé teszi, hogy a semmiből hozza létre saját gondolattérképét. Adjon hozzá annyi csomópontot, amennyit csak akar, és alakítsa azokat feladatokká, amikor készen áll!

16. Prioritások

A prioritások segítenek a csapatoknak a következő lépéseik megtervezésében a különböző projekt sürgősségi szinteknek megfelelően.

Az Asana korlátai

Az Asana nem kínál teljes körű prioritási funkciót.

Csak a határidők és a befejezett és befejezetlen feladatok szerint lehet dolgozni. Azonban hasonló funkciót érhet el a fizetős csomagban található egyéni mezők vagy az ingyenes csomagban található címkék használatával.

De miért elégedj meg egy hasonló funkcióval, amikor megkaphatod az igazi dolgot?

A ClickUp előnye

A ClickUp egyszerű Prioritások funkcióval segíti a csapatokat a munkamenedzsment javításában.

A funkció négy jelzőn alapul: sürgős, magas, normál és alacsony.

A csapatok a ClickUp feladatfüggőségi funkcióját is használhatják a még strukturáltabb feladatkezelés érdekében.

Használja a Gantt-diagramot a feladatok szervezéséhez és a következő fontos feladatok megtekintéséhez.

Kombinálja a prioritások funkciót a ClickUp időbecslési funkciójával, hogy megtekintse a munkafolyamat legfontosabb feladatait.

Nézze meg, hogyan kombinálhatja a Gantt nézet ezeket a fantasztikus ClickUp funkciókat

Megjegyzés: Szeretné összehasonlítani a ClickUp-ot más Asana alternatívákkal? Nézze meg, hogyan viszonyulunk a Podio-hoz, a Wrike-hoz, a Monday.com-hoz és az Airtable-hez, vagy olvassa el a Bitrix24-ről szóló véleményünket.

17. Minden nézet

A mai projektmenedzsment eszközök egyik legnagyobb problémája, hogy hihetetlenül megnehezítik a keresett információk megtalálását.

Az Asana korlátai

Az Asana többféle nézetet kínál, de nincs olyan nézet, amelyben minden egy helyen megtalálható lenne, függetlenül attól, hogy hol található. Több nézet között kell váltogatni, és a keresőfunkciót kell használni, hogy megtalálja, amit keres.

A ClickUp előnye

A ClickUp Everything nézetével könnyen áttekinthető a teljes kép, anélkül, hogy a részletek elvésznének. Ez a funkció valódi madártávlatból mutatja az összes feladatot a hierarchia minden szintjén. Tekintse meg saját, csapata vagy mindenki feladatát egy helyen – függetlenül attól, hogy hol találhatóak!

18. E-mail

Unod már, hogy a munkád és az e-mail fiókod között kell ide-oda váltogatnod?

Az Asana korlátai

Az Asana, más projektmenedzsment eszközökhöz hasonlóan, e-mail funkciót kínál. Lehetőséget biztosít feladatok létrehozására és kezelésére a beérkező levelek mappájából, azáltal, hogy e-maileket küld az Asanába. Klassz, igaz? Igen, mi is elaludtunk. 😴

Forradalmian új módszert kínál a tényleges e-mailek kezelésére, közvetlenül a munkád mellett – hogy csökkentsd a legnagyobb időrablót (az e-mail fiókodat)?

Nem. Lehet-e hibáztatni őket? Ez egy hihetetlenül nehéz integráció.

Kivéve, ha a termékcsapatod a ClickUp-é.

A ClickUp előnye

A ClickUp új Email ClickApp alkalmazásával végre egy helyen kezelheti e-mailjeit és munkáját!

Igen, ez azt jelenti, hogy a ClickUp-ból közvetlenül küldhet és fogadhat e-maileket, ugyanolyan egyszerűen, mint egy kommentet válaszolni egy csapattagnak!

Ez segít csapatának időt megtakarítani a ClickUp-on kívüli e-mailek ellenőrzésével, a beszélgetéseket a releváns munkák mellett szervezetten tartani, és átláthatóságot teremteni a csapattal való megosztott kommunikációban.

Így működik:

E-mailek küldése és fogadása közvetlenül a ClickUp feladatokon belül

Szervezze és illessze be az e-mail szálakat a megjegyzésekbe vagy a szálakba rendezett megjegyzésekbe

Csatolmányok, űrlapok, sablonos válaszok, aláírások, automatizálások és még sok más

Ezzel a funkcióval e-maileket rendelhet a csapat tagjaihoz, együttműködhet a küldésekben és válaszokban, sőt, akár automatizálásokat is elindíthat a Custom Fields alapján!

A ClickUp segítségével bármilyen e-mail fiókot integrálhat a Gmailből, az Outlookból, az Office 365-ből vagy az IMAP-ból.

19. Feladatlisták

Egy teljes körű projektmenedzsment megoldás másik elengedhetetlen funkciója a ellenőrzőlista funkció.

Az Asana korlátai

Lehet, hogy őrültségnek tűnik, de az Asana nem rendelkezik valódi ellenőrzőlistákkal a feladatokon belül. Lehet listákat létrehozni a lista nézetben? Persze.

De vannak-e tényleges ellenőrzőlisták a feladatokon belüli folyamatok vagy a feladatok alfeladatainak racionalizálására? Nincsenek!

A ClickUp előnye

A ClickUp feladatlistái segítenek felvázolni a nagyobb projektek befejezéséhez szükséges lépéseket és folyamatokat, és szinte bárhol létrehozhatók vagy beágyazhatók, a feladatoktól és dokumentumoktól a megjegyzésekig és még tovább.

Ráadásul feladatlistákat adhat hozzá bármelyik rich text szerkesztő mezőhöz, a kommentekhez és a ClickUp Docs dokumentumokhoz is!

A ClickUp feladatlistái szintén teljes mértékben testreszabhatók.

Lehetőségek:

A listaelemek alá beágyazott elemeket adhat hozzá alelemek létrehozásához.

Elemek húzása és elhelyezése különböző sorok között

Rendeljen ellenőrzőlista elemeket a csapatához

Feladatlinkek közvetlen hozzáadása

Mentsd el a csekklist-sablonokat újrafelhasználás céljából

…és még sok más!

20. Sprint

Az Agile projektmenedzsment előnyeit, amelyeket korábban kizárólag mérnöki csapatok használtak, ma már számos más felhasználási területen és még nem technikai csapatok, például marketingesek is alkalmazzák. Ennek a módszertannak a középpontjában a Sprints áll, egy egyedülálló erőforrás- és csapatmenedzsment megközelítés, amely bizonyítottan növeli a termelékenységet minden olyan csapatban, ahol az iteratív folyamatok fontosak.

Az Asana korlátai

Az Asana, mint sok más projektmenedzsment eszköz, nem rendelkezik dedikált Sprints funkcióval. Van Sprints sablonjuk? Igen. De ez egyszerűen csak egy meglévő nézet sablonja, ahol olyan funkciókból kell megoldásokat találni, amelyek nem Agile felhasználási esetekre lettek tervezve.

A ClickUp előnye

Ha csapata az Agile módszertant használja a munka elvégzéséhez és a hatékonyabb iterációhoz, akkor örömmel fogja hallani, hogy a ClickUp teljesen natív Sprints funkcióval rendelkezik !

A Sprints ClickApp segítségével létrehozhatja a tökéletes sprint pontrendszert, amellyel racionalizálhatja csapata erőforrásait, mindezt manuális munkavégzés nélkül.

Íme, mit tehet a Sprints ClickApp alkalmazással:

Állítsd be a sprint dátumait és pontjait a csapatod számára

Jelölje meg az egyes sprintek prioritásait

Automatizálja a befejezetlen munkákat a következő sprint ciklusba

Összegezze a sprint pontokat az alfeladatokból

Ossza szét a sprint pontokat több feladatot végző személy között

Rendezze a sprinteket a megbízott személyek szerint, hogy könnyen nyomon követhesse, ki mit csinál.

A ClickUp emellett speciális Sprint Dashboardokkal is rendelkezik, amelyek automatikusan nyomon követik és segítenek csapatának vizualizálni a sprintjeinek előrehaladását!

Négy különböző Sprint widgetet adhat hozzá és testreszabhat a Dashboardon, így bármilyen igényhez más-más munkamódszert alkalmazhat:

Burnup diagram

Burndown diagram

Kumulatív áramlási diagram

Sebességdiagram

A ClickUp Sprints funkciója integrálható a GitHub, Bitbucket és GitLab projektekkel is, így ha a csapatod sprinteket használ a fejlesztéshez, akkor mindent automatikusan nyomon követhetsz a ClickUp-on belül!

Következtetés

Bár kipróbálhatja a Basecamp, Todoist, Jira, Trello vagy Monday alkalmazásokat az Asana alternatíváiként, ezek nem nyújtanak minden olyan projektmenedzsment funkciót, amelyre szüksége van a csapat hatékony irányításához.

Hasonlítsa össze a Todoist és az Asana alkalmazásokat a ClickUp-pal !

Ez nem így van a ClickUp esetében.

A ClickUp az Asana leggyorsabban növekvő versenytársa, mert intuitív felhasználói felületét olyan emberek tervezték, akik valóban értik a csapatmunka és a termelékenység finomságait.

Meggyőződtél, de még mindig az Asanát kell használnod?

A ClickUp integrálható az Asanával, és feladatok hozhatók létre, amikor azok hozzáadódnak vagy szerkesztésre kerülnek az Asanában. Ez segít abban, hogy együttműködhessen a szervezeten belül azokkal a részlegekkel, amelyek még mindig az Asanát használják.

Ha pedig végül át szeretne váltani a ClickUp projektmenedzsment megoldására, csak importálja az összes adatát az Asanából a ClickUpba.

Szerezze be ingyen a ClickUp-ot, és ne keressen tovább az Asana helyettesítésére!