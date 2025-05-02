Qu'est-ce que le feedback à 360 degrés ? Avec des exemples de sondages

Obtenir un retour d'information est l'un des meilleurs moyens d'améliorer les performances des employés et des équipes. ⭐️

Il existe une multitude de façons d'obtenir des informations, mais certaines stratégies sont plus complètes que d'autres. Si vous souhaitez un système d'évaluation qui favorise la croissance et le développement des employés, envisagez l'approche du feedback à 360 degrés. 🔄

Cette méthode d'évaluation est conçue pour mettre en évidence les points forts et identifier les domaines dans lesquels les employés peuvent s'améliorer. Il s'agit d'un processus continu, qui permet aux employés de se développer et de renforcer leurs paramètres à tout moment.

Dans ce billet, nous expliquerons ce qu'est le feedback à 360 degrés et nous vous montrerons comment mettre en œuvre le système en six étapes simples. Nous partagerons des exemples de feedback et soulignerons les avantages et les inconvénients de cette méthode de feedback pour vous aider à mettre en œuvre la meilleure stratégie de feedback pour votre entreprise. ✨

Qu'est-ce que le feedback à 360 degrés ?

Le feedback standard est généralement donné par les managers à leurs rapports directs. Mais le feed-back à 360 degrés - également connu sous le nom de feed-back à plusieurs évaluateurs - est un peu différent. Considérez-le comme un moyen d'aider vos employés à se développer, plutôt que de simplement évaluer leurs indicateurs de performance. 💪

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/07/goals-in-clickup-1400x930.png Objectifs dans ClickUp /%img%

Créez des Objectifs SMART dans ClickUp avec de multiples façons de suivre la progression et d'atteindre vos cibles

Avec ce gestion des performances les employés seront toujours évalués par les managers et les superviseurs - en plus d'une poignée d'autres membres de l'équipe qui peuvent ne pas superviser directement leur travail.

Ces évaluateurs supplémentaires sont souvent des collègues du même service ou des collègues interfonctionnels qui travaillent en étroite collaboration avec votre équipe. Le processus utilise un retour d'information anonyme pour identifier les compétences et les domaines à améliorer. La plupart des programmes comprennent également une composante d'auto-évaluation.

L'objectif principal de cette méthode est de générer des idées et un retour d'information constructif de la part d'un groupe diversifié d'individus afin d'améliorer les performances des employés. Grâce à ce processus, vous pouvez en fin de compte identifier les problèmes potentiels liés à vos processus actuels tout en renforçant la camaraderie au sein de votre équipe.

Dans le cadre d'une évaluation classique des performances, les employés reçoivent un retour d'information sur la façon dont ils ont fait en termes de réunion de certains indicateurs. Avec le feed-back à 360 degrés, l'objectif est de donner des indications en mettant l'accent sur le développement de l'employé.

Il existe de nombreuses façons de recueillir un feed-back à 360 degrés, ce qui signifie qu'il n'y a pas de forfait spécifique à suivre. D'une manière générale, votre processus doit être clair, transparent et assister l'employé du début à la fin. Voici un cadre de rétroaction à 360 degrés, étape par étape, que vous pouvez personnaliser pour l'adapter aux besoins de votre entreprise. 🌻

1. Fixer des objectifs

Commencez le processus en expliquant l'approche du feedback à 360 degrés aux membres de votre équipe. Rappelez-vous qu'il doit s'agir d'une évaluation de développement, et non d'une évaluation des performances. Faites savoir à chacun qu'il sera évalué sur la base de son développement professionnel.

Cela permet d'éviter la concurrence entre les membres du personnel, qui est fréquente lors des évaluations des performances, car de nombreux membres de l'équipe se disputent les mêmes récompenses. Cela permet également de s'assurer que le retour d'information est organique et non manipulé.

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2019/03/Execute-and-revise.png retour d'information à 360 degrés : La fonctionnalité de suivi des objectifs de ClickUp /%img%

Utilisez la fonctionnalité de suivi des objectifs de ClickUp pour rester sur la bonne voie et atteindre vos objectifs grâce à des échéanciers clairs, des cibles mesurables et un suivi automatisé de la progression

Utiliser Objectifs de ClickUp la fonctionnalité "Objectifs" de ClickUp permet de définir les objets de l'évaluation du feed-back à 360°. Décomposez l'objectif global en cibles mesurables, par exemple achever le sondage de feedback, fournir des réponses, et planifier des réunions en tête-à-tête .

2. Organiser une session de formation pour les évaluateurs

Étant donné que le feed-back à 360 degrés sera nouveau pour bon nombre de vos employés, prévoyez une session de formation pour toutes les parties prenantes qui participeront à l'évaluation des membres de votre équipe. Si vous avez une petite entreprise, vous pouvez même sauter sur un appel pour faire la formation en ligne.

Au cours de la formation, n'oubliez pas de discuter du processus d'évaluation, y compris des critères d'évaluation. Échéancier du processus de retour d'information et désignation d'un point de contact pour les questions de procédure.

3. Créer un questionnaire

Une fois que vous avez posé les bases, il est temps de commencer à recueillir le retour d'information. Pour ce faire, il est facile d'utiliser la fonction Modèle de formulaire de retour d'information de ClickUp . Commencez par créer un Formulaire et ajoutez des champs pour les différentes questions. 📝

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/09/CleanShot-2022-09-09-at-13.45.36@2x-1400x591.png rétroaction à 360 degrés : Modèle de formulaire de feedback /%img%

Personnalisez le modèle de formulaire de retour d'information ClickUp avec les questions auxquelles vous souhaitez que chaque évaluateur réponde

Pour chaque question de feed-back à 360°, décidez si vous voulez que les réponses soient ouvertes ou sur une échelle d'évaluation. Les échelles accélèrent le processus d'évaluation et peuvent fournir des informations chiffrées sur le niveau moyen du travail effectué au fil du temps, plutôt que dans une situation spécifique.

En général, les questions de votre sondage de feed-back à 360 degrés devraient porter sur huit à dix compétences. Limitez le sondage à 40 questions ou moins, surtout si vous utilisez des questions ouvertes. Les formulaires trop longs ou qui prennent trop de temps peuvent alourdir la charge de travail d'autres personnes, et certains fournisseurs prestataires risquent de fournir un retour d'information moins détaillé en raison de la fatigue.

Avec le modèle de formulaire de ClickUp, vous pouvez générer automatiquement de nouvelles tâches une fois le sondage achevé. Ces tâches peuvent inclure la planification d'une réunion instantanée pour passer en revue les résultats et éléments d'action en fonction des réponses à certaines questions du formulaire.

4. Analyser le retour d'information

Une fois que tous les membres de l'équipe ont achevé leur auto-évaluation et que tous les évaluateurs ont noté les membres de leur équipe, il est temps d'analyser et de partager les résultats. L'une des façons de le faire est d'organiser une réunion d'évaluation de la performance de l'équipe Démarrer Arrêter Continuer Modèle . Conçu pour éliminer les préjugés et les dynamiques sociales dans le processus de feedback, il permet de tirer des enseignements clairs de votre processus de feedback à 360 degrés.

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/04/Screen-Shot-2023-04-25-at-4.41.21-PM-1400x728.png Start Stop Continue Modèle par ClickUp /$$img/

Améliorez les résultats avec un diagramme Start-Stop-Continue et réfléchissez aux activités à commencer, à terminer ou à poursuivre pour obtenir les meilleurs résultats

A Début Arrêt Continuation vous permet de créer une discussion comportant trois sections distinctes :

Début : Mettre en évidence les comportements et les actions que l'employé doit commencer à mettre en œuvre immédiatement

: Mettre en évidence les comportements et les actions que l'employé doit commencer à mettre en œuvre immédiatement Arrêter : Identifier les choses que l'employé devrait cesser de faire. Il peut s'agir d'actions qui gaspillent des ressources ou créent des obstacles pour les autres employés. Il peut également s'agirles habitudes de travail qui empêchent l'employé de développer ses compétences

: Identifier les choses que l'employé devrait cesser de faire. Il peut s'agir d'actions qui gaspillent des ressources ou créent des obstacles pour les autres employés. Il peut également s'agirles habitudes de travail qui empêchent l'employé de développer ses compétences Continuer : Reconnaître les victoires de l'employé et ce qu'il fait déjà bien. L'accent est mis sur les domaines dans lesquels il réussit actuellement et sur l'importance de poursuivre ces actions

5. Créer un forfait de communication

Une fois que vous disposez des commentaires des pairs sur le travail de l'employé, partagez les résultats non seulement avec l'employé, mais aussi avec l'ensemble de l'équipe. Il ne s'agit pas d'épingler des individus devant leurs pairs. Il s'agit plutôt de créer un forfait de communication et d'identifier les domaines d'amélioration communs à l'ensemble de l'équipe. 👨🏽‍💻

Tourner vers Modèles de plans de communication pour trouver la méthode qui convient à votre entreprise. Des éléments d'action aux forfaits stratégiques, il existe un modèle pour garantir la transparence et l'information de votre processus.

Décidez si vos communications se limiteront à un simple tête-à-tête ou si vous créerez des calendriers de communication plus élaborés pour prendre régulièrement des nouvelles de vos employés. Étant donné qu'il s'agit d'un retour d'information à 360 degrés, les contrôles ne sont pas limités aux responsables et aux subordonnés directs. Établissez des forfaits de communication pour les membres de l'équipe et les évaluateurs afin de poursuivre la discussion sur le développement.

6. Personnaliser le modèle

Vous comprenez votre entreprise mieux que quiconque, alors prenez le temps de réfléchir aux besoins de votre entreprise et à la manière dont vous pouvez utiliser le retour d'information pour stimuler le développement des employés.

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/01/image2.gif Affiches ClickUp /$$img/

Affichez plus de 15 vues dans ClickUp pour personnaliser votre travail en fonction de vos besoins

ClickUp est doté de centaines de fonctionnalités personnalisables pour s'attaquer à cette tâche précise. Créez des champs personnalisés, collectez des sondages auprès des employés et accédez à plus de 15 affichages personnalisés pour analyser vos résultats. Si votre programme de feedback des employés est complexe, travaillez avec des consultants pour élaborer un forfait et un processus sur mesure.

Exemples de feedback 360

Lorsqu'il s'agit de votre système de feedback à 360°, les relations varient en fonction du point de vue de l'évaluateur et de sa relation avec l'employé. Cela signifie que certaines évaluations à 360 degrés peuvent avoir une composante de performance, tandis que d'autres seront davantage axées sur les processus ou les compétences. 🙌

Par exemple, disons que vous êtes un superviseur du marketing qui fournit un feedback à un responsable du référencement. Votre feedback à 360 degrés peut se concentrer sur la façon dont ils ont respecté les indicateurs de classement et comment ils se sont adaptés aux mises à jour de Google Core. En outre, vous pouvez fournir des commentaires sur leur style de gestion et mettre en évidence leurs compétences en matière de communication.

Un autre exemple est celui d'un système de feed-back à 360 degrés dans lequel un membre de l'équipe de développement web évalue un gestionnaire de projet. Comme ces deux personnes ne font pas partie de la même équipe, il n'y aura peut-être pas de discussion sur les objectifs de performance. Le retour d'information peut porter sur la relation de travail ou sur les domaines dans lesquels le chef de projet pourrait acquérir des compétences supplémentaires en matière de développement.

Avantages et inconvénients du feedback à 360 degrés

Comme pour tous les processus d'évaluation, l'approche du feedback à 360 degrés présente des avantages et des inconvénients. Utilisez le tableau ci-dessous pour obtenir un aperçu rapide des avantages et des inconvénients de ce système d'indicateurs de performance. Pour un examen plus approfondi, lisez ce qui suit pour découvrir les avantages et les inconvénients de la méthode de rétroaction à 360 degrés. 👀

Avantages Inconvénients Effacées : la méthode 360° permet de mieux connaître ses forces et ses faiblesses. Elle devient désorganisée si elle est mise en œuvre trop rapidement ou sans une approche claire L'évaluation des performances doit s'inscrire dans le cadre d'une analyse plus large des performances et ne doit pas constituer un processus d'évaluation autonome Il est plus difficile d'obtenir des réponses à des questions abrégées puisque le retour d'information est anonyme Assistance à la responsabilisation et encouragement à prendre des initiatives en tant que membre de l'équipe Teams : il est plus difficile d'obtenir des réponses aux questions de suivi, car le retour d'information est anonyme Planifie les attentes des différentes équipes. Augmente la charge de travail, ce qui signifie que certains membres de l'équipe peuvent trouver le processus d'évaluation fastidieux

Avantages du feedback à 360 degrés

La méthode du feedback à 360 degrés présente de nombreux avantages. De l'ouverture des lignes de communication à la mise en évidence des domaines à améliorer, voici pourquoi vous devriez incorporer ce système d'évaluation dans vos processus.

Améliore la connaissance de soi

Grâce à un retour d'information détaillé et à une composante d'auto-évaluation, les employés prennent davantage conscience d'eux-mêmes. Les informations recueillies travaillent comme un outil d'évaluation personnelle outil de développement personnel pour mettre en évidence les domaines dans lesquels un employé peut s'améliorer et ce qu'il fait déjà bien.

Contrairement aux évaluations des performances, un employé peut utiliser cet outil de rétroaction honnête pour améliorer des éléments tels que l'autodiscipline des habitudes de travail quotidiennes et des compétences en matière de communication interdépartementale.

Crée des lignes de communication ouvertes

L'utilisation d'un retour d'informations provenant de différents points de vue apporte une assistance à l'ensemble de l'entreprise le management d'équipe et favorise une meilleure communication. Les pairs peuvent communiquer directement entre eux pour fournir un retour d'information, plutôt que de maintenir la communication entre les responsables et les subordonnés directs. 🗣️

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/09/chat-in-clickup.gif Affichage des discussions dans ClickUp /%img%

Avec ClickUp, votre équipe peut communiquer de manière efficace et efficiente tout au long de la journée de travail

L'accent n'est plus mis sur les évaluations basées sur les performances, mais sur la création d'une culture de travail où les pairs peuvent partager les moyens de s'améliorer les uns les autres. Ils peuvent également apporter leur assistance s'ils possèdent une expertise dans un domaine où un pair a besoin de s'améliorer.

Met l'accent sur les domaines de formation

Lorsqu'il s'agit du développement des employés, il ne suffit pas d'identifier les domaines à améliorer. Vous voulez créer une culture où la formation est une tâche quotidienne et où les employés sont constamment conscients de se développer et d'apprendre.

Certains employés peuvent avoir besoin de travailler sur leurs compétences en matière de leadership ou de communication, tandis que d'autres peuvent avoir besoin d'aide pour résoudre des problèmes. Du développement du leadership aux compétences techniques en passant par les compétences interpersonnelles, le feed-back à 360 degrés jette les bases d'une formation et d'une plus grande efficacité des employés.

Encourage la responsabilisation

En mettant en place un système de retour d'information régulier et continu, les managers et les employés peuvent créer des forfaits de développement pour améliorer la responsabilité. Vous constaterez une augmentation l'engagement des employés puisque chacun doit travailler plus étroitement avec ses pairs.

Minimise les préjugés

Étant donné que le feed-back à 360 degrés provient d'une variété de perspectives et de sources, le risque de discrimination et de partialité est considérablement réduit. Ceci est particulièrement évident pour les préjugés cognitifs tels que le l'effet de halo et de corne où le retour d'information peut être faussé en fonction des interactions récentes et des performances passées.

Planifie une feuille de route de développement

En mettant en évidence les différents domaines à améliorer grâce au feed-back à 360°, vous posez les bases d'une feuille de route visant à améliorer le développement de l'employé. Au lieu de déterminer si un employé a atteint un indicateur, vous vous pencherez sur les compétences qu'il a utilisées pour y parvenir. Lorsque vous trouvez des paramètres à améliorer, vous pouvez mettre en place des programmes de formation et des initiatives pour répondre à ces besoins dans l'ensemble de l'entreprise. 🗺️

Les inconvénients du feedback à 360 degrés

Très peu de choses sont parfaites dans le monde, et le processus de feedback à 360 degrés n'échappe pas à la règle. Bien qu'il s'agisse dans l'ensemble d'un excellent outil pour de nombreuses entreprises, il présente certains inconvénients.

La plupart de ces inconvénients peuvent être évités en mettant en œuvre le retour d'information de manière réfléchie. Voici quelques inconvénients à prendre en compte lors de l'utilisation de l'approche du feed-back à 360 degrés.

Elle peut donner l'impression d'être désorganisée

Lorsqu'elle est mise en œuvre trop rapidement ou sans objectifs clairs, cette méthode de retour d'information peut sembler désorganisée. Étant donné qu'il y a plusieurs parties en mouvement et que de nombreux employés sont concernés, il peut arriver que des choses tombent à l'eau. Il se peut que vous oubliiez de fournir un fournisseur prestataire à un pair ou que l'étape de l'évaluation soit sautée.

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/02/clickup-multiple-assignees.gif ClickUp plusieurs assignés /%img%

Attribuez des tâches à une personne ou à plusieurs personnes pour vous assurer qu'elles restent sur les radars des bons membres de l'équipe

Pour éviter cela, utilisez un outil de gestion de projet comme ClickUp pour rester organisé. Attribuez des tâches aux membres de l'équipe concernés et passez en revue les processus pour vous assurer que vous ne manquez rien.

Ce n'est pas une solution tout-en-un

le feedback à 360 degrés est conçu pour travailler dans le cadre d'un système plus large d'évaluation des employés. Il est idéal pour formuler des critiques constructives sur les compétences et les aptitudes, mais il ne permet pas d'évaluer les performances. Pour obtenir les meilleurs résultats, utilisez-le comme un élément parmi d'autres de votre système d'évaluation.

Le retour d'information est anonyme

Si l'anonymat permet aux personnes de se sentir libres d'être brutalement honnêtes, il rend également le suivi plus difficile. Si un employé reçoit un retour d'information qu'il ne comprend pas entièrement, il est difficile d'obtenir des éclaircissements puisqu'il ne sait pas qui l'a fourni. 🥸

Pour surmonter ce problème, envisagez d'embaucher ou de former quelqu'un pour être un coach du processus à 360 degrés. Cette personne peut servir d'intermédiaire pour clarifier les commentaires et aider les employés à apprendre à comprendre leurs évaluations.

L'accent est mis sur les faiblesses

Terminé, le feed-back à 360° peut donner lieu à des commentaires négatifs et à des évaluations de la performance de l'équipe. Pour éviter cela, soulignez dès la phase des Objectifs que l'idée est d'améliorer la fidélisation des employés et de stimuler leur développement.

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/12/S.png Objectifs SMART /%img%

S'efforcer de rendre chaque objectif SMART-spécifique, mesurable, réalisable, pertinent et limité dans le temps

Expliquez clairement que le type de retour d'information que vous attendez est basé sur les compétences, plutôt que sur la réunion d'indicateurs cibles. Demandez aux travailleurs de mettre en évidence les domaines dans lesquels le travail est bien fait ainsi que les points à améliorer.

Tous les employés ne sont pas en mesure de fournir un bon retour d'information

Le fait est que tout le monde n'a pas une capacité innée à fournir un retour d'information constructif. Certaines personnes ne donnent pas assez de détails, et d'autres en donnent trop.

Dans d'autres cas, des relations de travail compétitives peuvent conduire à un retour d'information inexact ou trop négatif. Établissez des contrôles et des équilibres en examinant le retour d'information et en abordant tous les domaines qui ne font pas l'objet d'un consensus.

La charge de travail peut augmenter

Donner un retour d'information prend du temps. Certains employés peuvent estimer que ce processus augmente trop leur charge de travail.

Pour éviter l'épuisement professionnel et la lassitude face au retour d'information, faites en sorte que vos questionnaires soient courts et succincts. Demandez aux employés d'examiner le processus de retour d'information et mettez en œuvre les suggestions au fur et à mesure. 📚

Examens de performance et feed-back à 360 degrés Examens des performances sont des outils conçus pour évaluer les performances d'un employé en échange d'une récompense telle qu'une prime. En revanche, le feedback à 360 degrés vise à aider l'employé à développer de meilleures compétences. 🛠️

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/10/ClickUp-Employee-Performance-Review-Template.png Modèle d'évaluation des performances des employés ClickUp /%img%

Le modèle d'évaluation des performances des employés ClickUp aide les équipes à mieux partager le retour d'information et les améliorations réalisables

Alors que les évaluations des performances ont généralement une fin centrée sur un objectif, le retour d'information à 360 degrés est continu. Le processus doit évoluer en permanence, afin d'aider l'employé à identifier les domaines à améliorer. Une partie de la procédure devrait inclure une communication de suivi afin que vous puissiez aider l'employé en cours de route, à mesure qu'il améliore ses compétences.

Une autre distinction clé entre les deux est que le retour d'information à 360 degrés est anonyme alors que les entretiens d'évaluation se font en face à face. L'anonymat permet aux rapports directs et aux responsables de fournir un retour d'information réel et authentique.

Créez un meilleur système de feedback avec ClickUp

Les processus d'évaluation ne devraient pas se limiter aux récompenses. La mise en œuvre d'une procédure de feedback à 360 degrés réussie permet de maintenir l'accent sur le développement. Ainsi, tout le monde travaille ensemble pour s'améliorer en tant qu'individu et en tant que collaborateur de l'équipe dans son ensemble.