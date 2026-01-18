Plus de 50 modèles IA pour gagner du temps et améliorer la productivité

Autrefois, les experts en productivité recommandaient souvent des livres de développement personnel et des techniques de gestion du temps. Vous vous souvenez de l'époque où YouTube regorgeait de vidéos sur la méthode Pomodoro et « Eat the Frog » ?

De nos jours, tout repose sur l'utilisation d'outils d'IA (en particulier les moteurs GenAI).

👀 Le saviez-vous ? Les directeurs financiers peuvent doubler la productivité de leurs employés en trois ans en intégrant l'IA dans leurs processus opérationnels.

Ainsi, si vous souhaitez améliorer votre productivité grâce à l'IA, une excellente astuce consiste à compléter vos flux de travail avec des modèles IA. Grâce à ces modèles, vous pouvez accélérer l'ensemble de vos flux de travail et gagner du temps lors de la phase de saisie des instructions.

Voici plus de 50 modèles IA couvrant tout, de la rédaction d'une lettre de motivation pour l'emploi de vos rêves à la création d'une application, pour que vous puissiez vous lancer immédiatement.

Et si vous souhaitez commencer à utiliser un assistant IA capable de faire tout cela et bien plus encore, essayez ClickUp Brain!

Que sont les modèles IA ?

Les modèles IA sont des structures prêtes à l'emploi qui vous aident à générer divers types de contenu, d'images ou de code via un moteur GenAI. En fournissant un cadre de base, les modèles IA vous aident à indiquer à votre assistant IA « ce » dont vous avez besoin et « comment » vous en avez besoin.

Imaginons, par exemple, que vous souhaitiez utiliser l'IA pour la documentation.

Si vous vous contentez d'utiliser des invites telles que « Rédigez un document technique expliquant comment configurer un nouveau serveur », vous devrez préciser les informations que votre moteur d'IA doit générer ainsi que le format souhaité.

Si vous rédigez 100 pages techniques, répétez ce processus 100 fois. Et cela représente une perte de temps considérable.

Une meilleure option consiste à créer un modèle IA comportant des champs tels que :

Introduction Objectif du document Aperçu du processus

Objectif du document

Aperçu du processus

Prérequis Configuration logicielle requise

Configuration logicielle requise

Procédure Instructions étape par étape

Instructions étape par étape

Dépannage Problèmes courants et solutions

Problèmes courants et solutions

Conclusion Résumé du processus

Résumé du processus

Ressources supplémentaires

Objectif du document

Aperçu du processus

Configuration logicielle requise

Instructions étape par étape

Problèmes courants et solutions

Résumé du processus

Désormais, il vous suffit de remplir ce modèle chaque fois que vous devez créer un document : un moyen simple de garantir la cohérence et d'assurer un résultat de haute qualité.

Qu'est-ce qui fait un bon modèle IA ?

La qualité du résultat généré dépend du modèle /IA que vous utilisez. Il est important d'en choisir un qui soit adapté à la tâche. Il doit également être facile à utiliser et à personnaliser.

Découvrons les facteurs clés qui font un modèle d'IA de haute qualité :

Structure logique : le modèle doit présenter un flux logique, guidant les utilisateurs étape par étape tout au long du processus

Espaces réservés clairement identifiés : les espaces réservés doivent être signalés afin que les utilisateurs sachent quoi saisir dans chaque champ du formulaire

Consignes ouvertes : le modèle doit inclure des consignes ouvertes afin d'encourager la créativité et l'originalité

Options de personnalisation : il devrait être facile de les modifier en quelques clics pour les adapter à différents secteurs, scénarios et cas d'utilisation

Évolutivité : le modèle doit être capable de gérer des projets à grande échelle et de générer un volume important de contenu si nécessaire

Enfin, privilégiez toujours un modèle adapté à votre cas d'utilisation plutôt qu'un modèle générique, car il est plus susceptible de vous fournir un résultat pertinent.

📮ClickUp Insight : Nous avons récemment découvert qu'environ 33 % des travailleurs du savoir envoient quotidiennement 1 à 3 messages pour obtenir le contexte dont ils ont besoin. Mais que se passerait-il si toutes ces informations étaient documentées et facilement accessibles ? Avec la gestion des connaissances par l'IA de ClickUp Brain à vos côtés, les changements de contexte appartiennent désormais au passé. Il vous suffit de poser votre question directement depuis votre environnement de travail, et ClickUp Brain extraira les informations de votre environnement de travail et/ou des applications tierces en connexion !

Plus de 50 modèles IA pour divers cas d'utilisation

Maintenant que nous avons vu ce qui caractérise un bon modèle d'IA, voici une sélection de plus de 50 modèles d'IA qui vous aideront à faire plus en moins de temps.

Modèles IA pour les spécialistes du marketing

Ces modèles IA peuvent aider les spécialistes du marketing à planifier des campagnes et à générer du contenu, comme des articles de blog, des e-mails et des textes publicitaires, de manière rapide, cohérente et en accord avec l'image de marque.

1. Modèle de suggestion IA pour les articles de blog

Télécharger ce modèle Modèle ClickUp AI Prompt pour les articles de blog

En fournissant un cadre structuré, le modèle ClickUp AI Prompt for Blog Posts aide les spécialistes du marketing à définir rapidement et efficacement les objectifs de campagne, les publics cibles, les messages clés, les canaux et bien plus encore pour leur blog.

Vous pouvez ajouter des informations supplémentaires en plus des champs par défaut fournis dans le modèle. Par exemple, saisissez des informations spécifiques à la campagne, telles que la répartition du budget (pour les publicités) ou les indicateurs clés de performance (évènements).

✨Idéal pour : les agences de marketing qui mènent de nombreuses campagnes et souhaitent disposer d'un brief de campagne cohérent à partager avec leurs clients

2. FAQ (modèle de Foire aux questions) par Jasper

via Jasper

Google accordant la priorité aux FAQ dans les blogs, les sites web et même les documents d'aide, les spécialistes du marketing sont censés les intégrer partout. C'est là que le modèle FAQ (Foire aux questions) de Jasper entre en jeu.

Ajoutez une liste de vos FAQ et des instructions spécifiques, telles que la demande de réponses sous forme de liste à puces, à l'invite de Jasper. Vous pouvez ajouter des informations sur les produits à l'onglet « Connaissances » de Jasper en tant que tâche unique et indiquer si vous souhaitez que son moteur IA sélectionne des informations spécifiques pour répondre à des questions relatives à des produits particuliers.

✨Idéal pour : les rédacteurs SEO et les rédacteurs de documentation d'aide qui rédigent de nombreuses FAQ

À lire également : Comment intégrer l'IA à votre site web

3. Modèle de page d'accueil par Jasper

via Jasper

La plupart des entreprises disposent de plusieurs pages d'accueil pour présenter leurs fonctionnalités, leurs services ou leurs produits. Et si vous évoluez dans le secteur du commerce électronique, ce nombre peut atteindre 500, selon le site web et le nombre de produits.

Le modèle de page d'accueil de Jasper est très apprécié car il structure votre page en trois parties : description, avantages et structure. Il vous offre ainsi un format cohérent pour générer en masse des pages de produits ou de fonctionnalités et optimiser la production de contenu.

✨Idéal pour : les rédacteurs web, en particulier dans l’espace du commerce électronique, où ils rédigent de nombreuses descriptions de produits

4. Modèle de séquence d'e-mails par Jasper

via Jasper

L'e-mail est l'un des outils préférés des spécialistes du marketing, notamment parce qu'il est facile de suivre les performances des campagnes par e-mail à l'aide d'indicateurs clés de performance (KPI) tels que les taux d'ouverture et de clics. L'e-mail est donc un canal de distribution incontournable, qu'il s'agisse de lancer un produit, de créer une ressource à télécharger comme un ebook ou d'accueillir un nouveau client.

Avec le modèle de séquence d'e-mails de Jasper, il vous suffit d'indiquer à l'IA de Jasper l'objectif de l'e-mail (inciter les gens à télécharger votre ebook) et le nombre d'e-mails dont vous avez besoin dans la séquence, et Jasper générera automatiquement votre séquence d'e-mails.

💡Conseil de pro : en utilisant l'image proposée par le modèle, vous disposez également d'une bannière prête à être jointe à votre e-mail.

✨Idéal pour : les spécialistes du marketing de cycle de vie et les équipes CX qui utilisent des séquences d'e-mails pour entretenir la relation avec les prospects et les clients

5. Modèle d'étude de cas par Jasper

via Jasper

La preuve sociale est le moyen le plus simple de vendre un produit ou un service, et si vous êtes un responsable marketing chargé de rédiger des témoignages de réussite client, ce modèle d'étude de cas de Jasper est indispensable. Il suit la structure classique d'une étude de cas : problème, solution, résultats.

Il vous suffit d'ajouter ces points issus de la transcription de votre entretien client, et Jasper vous fournira un brouillon de vos études de cas prêt à être publié.

✨Idéal pour : les spécialistes du marketing client qui rédigent des études de cas et des témoignages de réussite

6. Modèle de plan de marketing numérique par Copy.ia

Le modèle de plan de marketing numérique de Copy.ai s'apparente davantage à une invitation qu'à un modèle IA. Il se compose de deux parties : les informations dont votre moteur GenAI a besoin pour créer le plan de marketing et la structure du plan.

Une fois ces deux types d'informations fournis, vous pouvez choisir l'un des moteurs IA disponibles dans Copy.ai, comme GPT 3.5, GPT 4.0 ou Claude, pour générer votre résultat. Vous pouvez également copier-coller ce modèle directement dans ChatGPT.

✨Idéal pour : les équipes et agences de marketing numérique qui élaborent des campagnes numériques mensuelles ou thématiques

7. Modèle de plan d'épisode de podcast par Copy.ai

Les plans de podcast sont un excellent moyen de rester fidèle au fil conducteur et d'éviter de s'égarer pendant votre épisode. De plus, ils vous aident à conserver un format cohérent tout au long de votre série. En utilisant le modèle de plan d'épisode de podcast de Copy.ai, vous pouvez vous assurer que tous vos podcasts suivent une structure similaire.

Ajoutez des détails sur votre épisode de podcast, tels que le sujet, sa pertinence et l'identité des intervenants. Le plan de votre podcast sera généré selon la structure de votre choix.

Bien que Copy.ai fournisse une structure générale, vous pouvez la personnaliser pour l'adapter aux directives de votre marque. Assurez-vous simplement d'avoir enregistré le modèle afin de pouvoir l'utiliser pour tous vos épisodes de podcast.

✨Idéal pour : les équipes de marketing de marque et les créateurs qui gèrent des podcasts

🧠 Anecdote : Le terme « podcast » vient de la combinaison des mots « iPod » et « broadcast », même si l'on n'a plus besoin d'un iPod pour les écouter !

8. Modèle « Jobs to be Done » par Notably

via Notably

Le cadre « Jobs-to-Be-Done » (JTBD) est une approche marketing qui vise à comprendre pourquoi les clients « font appel » à des produits. Le JTBD se concentre sur le résultat souhaité par le client, ou « tâche ».

Ainsi, si vous lancez un nouveau produit, vous pouvez utiliser le modèle « Jobs to be Done » de Notably pour extraire des informations pertinentes de vos études de marché et créer le document « Jobs to Be Done ».

Il vous suffit d'ajouter toutes vos notes à votre environnement de travail Notably et de choisir le modèle pour créer votre document.

✨Idéal pour : les spécialistes du marketing qui souhaitent consolider leurs études clients et finaliser le positionnement et les messages de leurs produits

Modèles IA pour les équipes de relations publiques et de communication

Les modèles IA peuvent aider les équipes de relations publiques à générer différentes variantes de formats de contenu, tels que des communiqués de presse et des présentations aux médias, et à réaliser l'automatisation de la communication par e-mail afin qu'elles puissent se concentrer sur les aspects plus stratégiques des relations publiques.

9. Modèle de communiqué de crise par Jasper

via Jasper

La rédaction de communiqués de crise est l'une des tâches les plus difficiles pour un professionnel des relations publiques. Les crises surviennent souvent de manière soudaine, laissant peu de temps pour rédiger un communiqué bien pensé. Un communiqué mal formulé peut nuire encore davantage à la réputation de l'organisation.

Vous pouvez améliorer votre processus de communication de crise en utilisant un outil tel que le modèle de communiqué de crise de Jasper. Il fournit une structure de base et des points clés pour vous aider à rédiger rapidement vos premiers communiqués. Vous pouvez ensuite utiliser l'option « Sélectionner un ton » pour vous assurer que votre message final est empathique et en accord avec votre image de marque.

✨Idéal pour : toute organisation confrontée à une crise et cherchant à rédiger les annonces appropriées pour en atténuer les effets

10. Modèle d'article de leadership éclairé par Jasper

via Jasper

Si vous êtes un professionnel des relations publiques qui rédige à la place de votre équipe de direction, le modèle d'article de leadership éclairé de Jasper peut vous faire gagner beaucoup de temps. Il est toujours plus facile d'exprimer vos propres idées que d'écrire à la place de quelqu'un d'autre et de rendre justice à son point de vue.

Il vous suffit d'ajouter les informations clés issues de votre entretien à ce modèle Jasper et de lui fournir des directives sur la manière d'aborder l'article. Cela vous fera gagner du temps et garantira que le résultat final reflète la voix de votre équipe de direction, et non la vôtre.

✨Idéal pour : les équipes de relations publiques et les rédacteurs de contenu qui rédigent des articles de leadership éclairé

11. Modèle d'e-mail de présentation aux médias par Jasper

via Jasper

👀 Le saviez-vous ? La plupart des journalistes reçoivent en moyenne 11 propositions par jour.

Pour vous démarquer dans une boîte de réception saturée, vous devez fournir toutes les informations nécessaires dans un e-mail clair, concis et facile à comprendre.

C'est là que le modèle d'e-mail de présentation aux médias de Jasper entre en jeu. Vous pouvez envoyer des e-mails de présentation personnalisés à grande échelle, au lieu de messages standardisés, en saisissant des informations sur le média et l'angle de votre article.

✨Idéal pour : les professionnels des relations publiques, les équipes marketing et les petites entreprises qui souhaitent présenter leur histoire ou leur produit aux journalistes et aux médias

12. Modèle de communiqué de presse pour un évènement par Copy.ai

Que vous soyez une entreprise, une association à but non lucratif ou même un établissement scolaire souhaitant faire connaître votre dernier évènement au monde entier, les communiqués de presse constituent un excellent moyen à faire. Cependant, la plupart des communiqués de presse sont soumis à une limite stricte de mots, et vous devez donc être concis.

En ajoutant les détails les plus importants de votre évènement, tels que la logistique et l'objectif, à ce modèle de communiqué de presse pour évènement proposé par Copy.ai, vous pouvez rapidement rédiger des communiqués intéressants et pertinents pour vos évènements et les envoyer aux médias en quelques minutes.

✨Idéal pour : les spécialistes des relations publiques et les organisateurs d'évènements qui souhaitent créer le buzz autour de leur évènement

💡Conseil de pro : Pour maximiser l'impact de votre communiqué de presse, incluez une citation percutante d'une personnalité clé impliquée dans l'évènement. Cette touche personnelle peut rendre votre annonce plus captivante et plus attrayante pour les médias !

13. Modèle de présentation pour invités de podcast par Copy.ia

Le modèle de proposition d'invité de podcast de Copy.ai permet aux spécialistes des relations publiques d'adapter leurs propositions à des podcasts spécifiques, en mettant en avant la manière dont leur client ou leur entreprise peut fournir des informations précieuses et contribuer à l'intérêt de l'émission pour son public.

La structure du modèle garantit que votre présentation est claire et facile à comprendre. C'est extrêmement important, car les animateurs de podcasts reçoivent chaque jour de nombreuses propositions. Un message bien organisé et concis peut vous aider à vous démarquer.

✨Idéal pour : les spécialistes des relations publiques qui souhaitent proposer à leurs clients de participer en tant qu'invités potentiels

14. Modèle de présentation de relations publiques par Beautiful.ia

Le modèle de présentation de relations publiques de Beautiful.ai s'adresse aux agences de relations publiques qui souhaitent créer des présentations personnalisées pour leurs clients. Le modèle comprend 18 « diapositives intelligentes » et vous pouvez utiliser le générateur de présentations alimenté par l'IA de Beautiful.ai pour générer du texte pour chaque champ, ajouter des images créées par l'IA, et bien plus encore.

Cela vous aide à créer des présentations soignées qui mettent efficacement en valeur votre marque, votre proposition de valeur et les raisons pour lesquelles vous êtes le partenaire idéal pour votre client, sans avoir besoin de compétences approfondies en conception graphique.

✨Idéal pour : les agences de relations publiques et les freelances qui présentent régulièrement des propositions à leurs clients

Modèles IA pour la gestion des réseaux sociaux

Les modèles IA constituent un moyen extrêmement efficace de générer rapidement divers formats de contenu pour les réseaux sociaux, tels que des légendes, des publications et des stories, en particulier lorsque vous manquez de ressources ou de temps. Cela est d'autant plus important que votre taux d'engagement et vos indicateurs de visibilité augmentent à mesure que vous publiez régulièrement.

15. Modèle de tableau de gestion des réseaux sociaux par Notion

via Notion

Ce modèle de tableau de gestion des réseaux sociaux de Notion est un outil tout-en-un de gestion des réseaux sociaux. Il vous aide à générer du contenu pour les réseaux sociaux et effectue l’automatisation de la planification et de la programmation de ce contenu.

Commencez par créer des libellés pour tous vos comptes de réseaux sociaux sur le tableau Notion. Créez ensuite des cartes pour chaque publication sur les réseaux sociaux. Enfin, utilisez Notion IA pour rédiger le contenu de votre publication et ajoutez des détails pertinents, tels que la plateforme sur laquelle la publication sera diffusée et la date de publication, afin qu'elle apparaisse dans votre Calendrier.

✨Idéal pour : les gestionnaires de réseaux sociaux et les créateurs de contenu qui doivent créer du contenu et suivre leur calendrier de publication

16. Modèle de système de réutilisation de contenu IA par Notion

via Notion

Si vous disposez d'une bibliothèque d'articles de blog et d'articles de réflexion que vous souhaitez réutiliser sur les réseaux sociaux, le système de réutilisation de contenu basé sur l'IA de Notion peut être un excellent point de départ.

Il vous suffit de télécharger chaque article long format sur Notion, puis d'utiliser les modèles IA prédéfinis (e-mails, publications LinkedIn, etc.) pour réutiliser votre contenu sous forme de textes plus courts grâce aux fonctionnalités de rédaction de Notion AI.

✨Idéal pour : les spécialistes du marketing sur les réseaux sociaux qui souhaitent réutiliser leur contenu long format sous forme de publications sur les réseaux sociaux

17. Modèle de réécriture de contenu par Jasper

via Jasper

Le modèle Content Writer de Jasper est un autre outil extrêmement utile pour les spécialistes du marketing sur les réseaux sociaux qui souhaitent réutiliser du contenu. Il suffit de coller le texte original, puis de donner à Jasper des instructions sur le format souhaité pour le texte réutilisé.

Par exemple, vous pouvez coller votre article de blog et demander au système de vous proposer trois publications LinkedIn. Cliquez sur « Générer maintenant » et votre nouveau contenu réutilisé sera prêt en un clin d'œil.

✨Idéal pour : les spécialistes du marketing sur les réseaux sociaux qui souhaitent réutiliser du contenu existant pour le mettre en forme dans de nouveaux formats ou reformuler du contenu pour des publications d'annonces

18. Modèle de publicité pour les réseaux sociaux par Jasper

via Jasper

Si vous diffusez des publicités sur les réseaux sociaux, le modèle de publicité pour réseaux sociaux de Jasper est un outil indispensable. Il vous aide à générer rapidement différentes versions de texte pour vos publicités, ce qui est également très utile pour les tests A/B.

Voici comment cela fonctionne :

Choisissez votre réseau social

Définissez l'objectif de votre publicité : augmenter le trafic, booster les ventes ou générer des inscriptions

Ajoutez vos messages clés

Et c'est terminé. Jasper vous proposera une publicité sur les réseaux sociaux adaptée à la plateforme de votre choix.

✨Idéal pour : les spécialistes des réseaux sociaux et du marketing numérique qui souhaitent développer leur production de textes publicitaires

19. Modèle d'article LinkedIn par Jasper

via Jasper

Les articles LinkedIn constituent un excellent moyen de développer votre marque et de mettre en avant votre expertise sur un sujet spécifique. Si vous êtes rédacteur sur les réseaux sociaux ou nègre littéraire LinkedIn et que vous rédigez régulièrement des articles de leadership éclairé sur LinkedIn, le modèle d'article LinkedIn de Jasper est la solution qu'il vous faut.

Il vous suffit d'ajouter votre message clé, son lien avec les tendances du secteur, les données dont vous disposez pour l'étayer et les détails concernant votre public cible. Jasper générera un article LinkedIn adapté à vos besoins.

✨Idéal pour : les rédacteurs de réseaux sociaux et les rédacteurs fantômes sur LinkedIn qui rédigent des articles longs

20. Modèle de message LinkedIn par Copy.ia

Imaginons que vous soyez un spécialiste du marketing sur les réseaux sociaux ou un commercial qui utilise LinkedIn pour interagir avec des influenceurs du secteur, trouver des clients ou conclure des ventes. Dans ce cas, vous devriez jeter un œil au modèle de message LinkedIn proposé par Copy.ai.

Ce modèle vous offre un cadre structuré pour vous présenter et présenter votre entreprise, expliquer pourquoi vous souhaitez entrer en contact et décrire précisément comment vous pouvez aider le destinataire. Comme pour les autres modèles Copy.ai, vous pouvez personnaliser la structure du message et coller le modèle dans d'autres moteurs IA pour obtenir les meilleurs résultats.

✨Idéal pour : les responsables des réseaux sociaux et les équipes commerciales qui mènent des actions de prospection sur LinkedIn

21. Modèle de script publicitaire YouTube par Copy.ia

Avec les publicités YouTube, il est important de capter l'attention de vos spectateurs. La meilleure façon d'y parvenir est de créer un lien avec eux en mettant en avant vos valeurs fondamentales. Le modèle de script publicitaire YouTube de Copy.ai vous aide à faire cet objectif.

Ajoutez les valeurs fondamentales de votre service, qui sont vos clients cibles, comment fonctionne votre produit et quel est votre appel à l'action, et Copy.ai vous fournira un script qui relie votre produit à vos valeurs fondamentales. Vous pouvez personnaliser la structure pour l'adapter à des schémas tels que « les trois actes » ou « l'histoire du héros » afin de mettre davantage en avant vos valeurs fondamentales.

✨Idéal pour : les agences de vidéo et les scénaristes qui créent des publicités YouTube

👀 Le saviez-vous ? Selon Google, 70 % des spectateurs ont effectué des achats auprès d'une marque après l'avoir vue sur YouTube.

22. Modèle de générateur de mèmes IA par Narrato

via Narrato

Ce modèle de générateur de mèmes IA très amusant de Narrato est un excellent outil pour les équipes chargées des réseaux sociaux qui souhaitent se lancer dans le marketing par mèmes et sont en quête d'inspiration.

Indiquez à Narrato le thème de votre mème et le ton de votre marque, et il vous proposera des dizaines de suggestions d'images et de légendes, vous permettant de créer en masse des idées de mèmes viraux en quelques minutes.

✨Idéal pour : les spécialistes du marketing sur les réseaux sociaux qui souhaitent trouver des idées de mèmes

Modèles IA pour les équipes RH

S'il y a bien un service qui croule toujours sous la paperasse, c'est celui des ressources humaines. La charge administrative peut être écrasante, qu'il s'agisse des contrats de travail, des évaluations de performance, des inscriptions aux avantages sociaux ou des documents de conformité. Grâce aux modèles de contenu basés sur l'IA, vous pouvez accomplir votre travail en quelques minutes au lieu de plusieurs heures.

23. Modèle d'évaluation des performances pour les managers par Copy.ai

Si vous envoyez des e-mails d'évaluation trimestrielle ou annuelle à vos subordonnés, ce modèle d'évaluation des performances pour les managers de Copy.ai est indispensable. Il vous suffit de saisir les réalisations d'un employé, ses axes d'amélioration et ses objectifs de développement de carrière dans le modèle, et de laisser l'IA rédiger une lettre structurée et encourageante à son intention.

En demandant à l'IA de rédiger vos lettres, vous vous assurez également que les commentaires sont objectifs, constructifs et impartiaux.

✨Idéal pour : les équipes RH et les responsables qui envoient des e-mails d'évaluation des performances

24. Modèle d'évaluation annuelle des performances par Copy.ai

Le modèle d'évaluation annuelle des performances de Copy.ai est une autre ressource précieuse pour les professionnels des ressources humaines qui souhaitent standardiser les pratiques d'évaluation annuelle et garantir la cohérence au sein de l'organisation.

En fournissant aux responsables de toute l'entreprise un modèle simple et direct pour rédiger leurs lettres d'évaluation annuelle des performances, vous vous assurez qu'ils peuvent partager rapidement leurs commentaires et que tous les employés reçoivent des évaluations respectant les mêmes normes et critères.

✨Idéal pour : les managers et les professionnels des ressources humaines chargés de mener les évaluations de performance des employés

25. Modèle d'e-mail de suivi après vérification des références

De nos jours, la plupart des entreprises procèdent à une vérification des références dans le cadre du processus de recrutement. Si c'est également votre cas, le modèle d'e-mail de suivi après vérification des références de Copy.ai peut vous faire gagner beaucoup de temps.

Grâce à ce modèle, il vous suffit de saisir des extraits de la réunion de vérification des références et une liste standard des étapes suivantes pour rédiger des e-mails personnalisés pour chaque candidat en un dixième du temps.

✨Idéal pour les professionnels des ressources humaines dans les entreprises qui ont recours à la vérification des références dans le cadre du processus d'entretien

26. Présentation sur la culture d'entreprise par Beautiful. IA

Outre les e-mails, les professionnels des ressources humaines créent également de nombreuses présentations, dont l'une porte sur la culture d'entreprise. C'est un excellent moyen d'informer les nouvelles recrues et les candidats potentiels sur le mode de travail et les valeurs de votre entreprise.

Le modèle de présentation sur la culture d'entreprise de Beautiful.ai est une excellente ressource pour cela. Il comprend 13 diapositives, et les fonctionnalités IA de Beautiful.ai, telles que la génération de contenu et d'images, vous permettent de saisir facilement les informations relatives à votre entreprise et de personnaliser le modèle de A à Z.

✨Idéal pour : les professionnels des ressources humaines dans les start-ups qui créent des présentations sur la culture d'entreprise

27. Modèle de générateur de description de poste IA par Narrato

via Narrato

L'une des tâches les plus chronophages pour les professionnels des ressources humaines consiste à rédiger des descriptions de rôle convaincantes. Ces descriptions doivent être claires, concises et refléter fidèlement les attentes du rôle ainsi que la culture d'entreprise.

Grâce au modèle de générateur de descriptions de poste basé sur l'IA de Narrato, vous pouvez créer des descriptions de rôle détaillées pour n'importe quel rôle. Donnez à Narrato quelques informations sur votre entreprise, le rôle et votre forfait de rémunération, et il vous fournira un brouillon prêt à publier, dans le ton de votre marque.

✨Idéal pour : les professionnels des ressources humaines qui souhaitent disposer d'un modèle pour rédiger des descriptions de poste

Modèles IA pour les organisateurs d'évènements

Si vous êtes organisateur d'évènements, que vous jonglez avec de multiples tâches et que vous souhaitez utiliser l'IA pour gérer votre temps plus efficacement, ces modèles IA peuvent considérablement booster votre efficacité.

28. IA Event Master Planner par Notion

via Notion

Ce modèle « Event Master Planner » basé sur l'IA de Notion est une ressource extrêmement pratique qui peut servir de liste de tâches principale. Vous pouvez y ajouter toutes vos tâches et notes, et utiliser l'IA de Notion pour rédiger l'aperçu de votre évènement et d'autres contenus.

Le modèle comprend trois sections : la planification préalable à l'évènement, le déroulement de l'évènement et les actions de suivi. Vous êtes ainsi couvert du début à la fin.

✨Idéal pour : les organisateurs d'évènements qui ont besoin d'une checklist pour organiser et mener à bien leurs évènements

29. Modèle d'organisateur d'évènements IA par Taskade

via Taskade

Avez-vous besoin d'un document pour organiser vos recherches et vos idées lors de la phase de pré-planification de votre évènement ? Essayez le modèle de planificateur d'évènements basé sur l'IA de Taskade. Il s'agit d'un document complet qui couvre tous les aspects clés de la planification d'évènements.

L'assistant de rédaction et le gestionnaire de tâches intégrés facilitent également la rédaction des textes relatifs à vos évènements et la gestion de vos projets d'évènement.

✨Idéal pour : les organisateurs d'évènements qui ont besoin d'un modèle pour réfléchir à la liste des invités et aux activités de leur évènement

30. Modèle d'e-mail de rappel d'évènement par Copy.ai

En général, les organisateurs d'évènements envoient entre 3 et 5 e-mails de rappel pour chaque évènement, et le modèle de rappel d'évènement de Copy.ai peut constituer un excellent point de départ. Il suffit de saisir les informations de base relatives à l'évènement pour générer automatiquement une série d'e-mails de rappel.

Vous pouvez également personnaliser ce modèle pour générer des e-mails de rappel sur mesure destinés à différents segments de participants, tels que les intervenants, les invités VIP ou les participants généraux, en fonction de leur type de billet.

✨Idéal pour : les organisateurs d'évènements qui ont besoin d'un modèle facile à personnaliser pour envoyer des rappels concernant leurs évènements

31. Modèle de générateur de questions brise-glace par IA de Remo

via Remo

Les activités brise-glace sont un élément essentiel des évènements et des sessions de réseautage. Et si vous en organisez une, le modèle de générateur de questions brise-glace basé sur l'IA de Remo est un outil précieux. Il vous permet de générer en quelques minutes des questions brise-glace adaptées à votre public.

Il comporte sept critères, dans un intervalle allant de la réflexion à la créativité, afin que vous puissiez générer des questions adaptées à différents types de public.

✨Idéal pour les organisateurs d'évènements, les animateurs et les hôtes qui souhaitent créer des activités brise-glace pour leurs sessions

Modèles IA pour les chefs de produit

De l'élaboration de feuilles de route produit convaincantes à la réalisation d'études utilisateurs pertinentes, en passant par le lancement de produits percutants, voici quelques modèles IA qui peuvent doubler la productivité de tout chef de produit.

32. Modèle de feuille de route produit par Notion

via Notion

Si vous êtes chef de produit dans une start-up et que vous avez besoin d'un système simple pour visualiser vos plans de lancement et d'informations basées sur l'IA concernant votre progression, vous devriez jeter un œil au modèle de feuille de route produit de Notion.

À la fois tableau Kanban et outil de suivi des activités, cet outil vous permet de suivre les lancements de produits, de surveiller la progression et de favoriser la transparence grâce à des diagrammes, des filtres et des vues personnalisables.

✨Idéal pour : les chefs de produit dans les start-ups qui recherchent un système simple pour gérer leurs feuilles de route

33. Modèle d'analyse SWOT avec IA par Notion

via Notion

Si vous êtes chef de produit et que vous appréciez la nature structurée et objective du cadre SWOT pour analyser les forces et les faiblesses de votre produit et hiérarchiser les lancements de fonctionnalités, essayez le modèle d'analyse SWOT avec IA de Notion.

Il vous suffit d'ajouter une liste des forces, faiblesses, opportunités et menaces de votre produit, et Notion IA générera un document complet que vous pourrez partager avec les autres parties prenantes et les membres de la direction.

✨Idéal pour : les propriétaires de produits et les responsables qui utilisent l'analyse SWOT pour hiérarchiser les lancements

34. Modèle d'annonce de lancement de produit par Notion

via Notion

Vous êtes chef de produit et vous recherchez un modèle pour standardiser les user stories ou les informations relatives au lancement de produits (afin de former les équipes internes) ? Le modèle d'annonce de lancement de produit de Notion peut vous aider.

Il comprend quatre sections — description du produit, objectifs des utilisateurs et proposition — que vous pouvez utiliser pour détailler le fonctionnement d'une fonctionnalité et ses avantages pour les utilisateurs. Cliquez ensuite sur le bouton Générer en haut de la page pour créer un brouillon et le partager avec votre équipe.

✨Idéal pour : les chefs de produit qui recherchent un modèle standardisé pour créer des user stories

35. Modèle d'inspiration pour les noms de produits IA par Notion

via Notion

Trouver un nom pour un nouveau produit peut s'avérer difficile. Cependant, un outil tel que le modèle « AI Product Name Inspiration Template » de Notion peut rendre cette tâche plus ludique.

Il vous suffit de décrire les fonctionnalités de votre outil et le style de marque souhaité. Notion IA générera environ 15 suggestions de noms adaptées à vos besoins spécifiques. Vous pouvez affiner votre recherche en modifiant la liste « Inspiration » et en générant des noms supplémentaires.

✨Idéal pour : les chefs de produit qui réfléchissent à des noms pour de nouveaux outils

36. Modèle de résumé de test d'utilisabilité par Notably

via Notably

Réalisez-vous régulièrement des tests d'utilisabilité pour analyser le comportement des utilisateurs et identifier les points faibles ? Dans ce cas, vous savez à quel point il est fastidieux d'extraire les conclusions clés de dizaines de vidéos d'entretiens. Cependant, le modèle de résumé de test d'utilisabilité de Notably peut achever cette tâche en quelques secondes.

Il vous suffit de télécharger la vidéo de votre entretien avec l'utilisateur ainsi qu'un résumé comprenant les principales conclusions, des recommandations et une conclusion, ce qui permettra à votre équipe de documenter facilement vos recherches et d'identifier des tendances.

✨Idéal pour : les chefs de produit et les équipes UX qui réalisent des tests d'utilisabilité pour recueillir les commentaires des utilisateurs

À lire également : Comment utiliser l'IA dans la conception de produits

Modèles IA pour la gestion des réunions

Les réunions demandent beaucoup de travail, qu'il s'agisse de planifier l'agenda, de rédiger le compte-rendu ou d'élaborer un plan d'action. Mais ces modèles basés sur l'IA peuvent vous servir d'assistant virtuel pratique pour vos réunions, vous permettant ainsi de gagner du temps et de rendre vos réunions plus productives.

37. Modèle de plan d'action par Copy.ai

Vous avez du mal à transformer les discussions d'après-réunion en plans d'action concrets ? Le modèle de plan d'action de Copy.ai simplifie le processus et s'avère particulièrement efficace pour rédiger rapidement un énoncé de problèmes et de solutions après avoir abordé des problèmes de manière ponctuelle.

Notez vos points clés ou des extraits de la transcription de votre réunion, et Copy.ai rédigera pour vous un plan d'action étape par étape.

✨Idéal pour : établir une liste des éléments à prendre en compte issus de réunions ponctuelles visant à résoudre les goulots d'étranglement

38. Modèle de résumés de réunion IA par Notion

via Notion

Si de nombreux outils d'IA peuvent vous aider à générer des résumés de réunions en ligne, le processus reste manuel pour les réunions en présentiel. Dans ce cas, vous pouvez noter vos remarques dans le modèle de résumé de réunion par Notion et laisser son moteur d'IA générer votre résumé.

Ce modèle comprend des sections « Mentions spéciales » pour saluer les contributions des membres de l'équipe et « Congés » pour suivre les présences.

✨Idéal pour : les employés qui rédigent des résumés de réunions en présentiel

39. Modèle de réunion générale optimisé par l'IA par Notion

via Not ion

Si vous êtes une start-up qui organise des réunions mensuelles ou trimestrielles avec l'ensemble du personnel, le modèle de réunion générale alimenté par l'IA de Notion est un outil précieux. Il comprend des sections consacrées aux actualités de l'entreprise, aux réussites, aux évènements, aux objectifs et bien plus encore. Une fois que vous aurez ajouté tous ces éléments, l'IA de Notion générera un aperçu de votre réunion.

Ce modèle comprend également un générateur de questions brise-glace alimenté par l'IA pour vous aider à lancer des discussions captivantes, que ce soit pour accueillir de nouveaux membres de l'équipe ou pour détendre l'atmosphère avant d'aborder des sujets plus sérieux.

✨Idéal pour : les employés chargés d'établir l'agenda et de résumer les informations issues des réunions générales

Modèles IA pour les rédacteurs

Les rédacteurs, en particulier ceux qui souffrent du syndrome de la page blanche, trouveront ces modèles IA extrêmement utiles. Ces modèles permettent de surmonter la peur de la page blanche et de relancer le processus créatif. De plus, ils sont parfaits pour créer du contenu à partir de structures courantes.

40. Modèle de rédacteur IA au format BAB par Narrato

via Narrato

Le format de rédaction BAB (Before-After-Bridge) est un cadre qui vous aide à créer un texte en vous concentrant sur le parcours de l'utilisateur, depuis sa situation actuelle (avant) jusqu'au résultat souhaité (après), en passant par votre solution (bridge).

Saisissez une brève description de votre produit ou service dans le modèle « AI Copywriter in BAB Format » de Narrato, et il vous fournira un récit au format BAB :

Avant : Identifier le problème ou le point sensible actuel du lecteur

Après : Décrivez le résultat ou la solution idéale

Le pont : Présentez votre produit ou service comme le pont qui relie les états « avant » et « après ».

C'est idéal pour créer des études de cas et des pages d'accueil dédiées aux fonctionnalités.

✨Idéal pour : la rédaction de pages d'accueil au format « Avant-Après-Pont »

41. Modèle de rédacteur IA au format AIDA par Narrato

via Narrato

AIDA (Attention-Intérêt-Désir-Action) est un autre modèle de rédaction très populaire, idéal pour capter l'attention des lecteurs grâce à un accroche percutante et les guider vers votre CTA. Pour cela, vous pouvez essayer le modèle « AI Copywriter in AIDA Format » de Narrato.

Ajoutez la description de votre produit, et vous obtiendrez un texte comprenant un accroche percutante (attention), un contexte (intérêt), les avantages du produit (désir) et, enfin, un appel à l'action (action).

✨Idéal pour : la rédaction de pages de destination pour la génération de prospects et les webinaires, en mettant en forme le modèle Attention-Intérêt-Désir-Action

42. Modèle de rédacteur IA au format PAS par Narrato

via Narrato

Le dernier modèle de « cadre » de notre liste pour la méthode Problème-Agitation-Solution (PAS) : vous mettez en avant les difficultés de vos utilisateurs, puis présentez votre produit comme la solution. Le modèle « AI Copywriter in the PAS Format » de Narrato peut vous aider dans ce domaine.

Décrivez votre produit ou service, et Narrato mettra en avant les conséquences négatives de ne pas résoudre le problème et présentera votre produit ou service comme la solution ultime.

✨Idéal pour : la rédaction de pages de génération de prospects et de pages de destination publicitaires au format « Problème-Agitation-Solution »

43. Modèle Content Improver par Jasper

via Jasper

Vous est-il déjà arrivé d'écrire quelque chose qui sonnait bizarre ? Mais vous n'avez personne à qui demander son avis pour vous aider à y voir plus clair. Si c'est le cas, utilisez l'IA, et plus particulièrement le modèle Content Improver de Jasper, pour améliorer votre contenu.

Il vous suffit de coller votre texte original et de préciser les améliorations souhaitées, et Jasper générera une version plus soignée et « améliorée ».

✨Idéal pour : les rédacteurs à la recherche d'un outil pour effectuer des modifications en cours sur leurs textes ou optimiser leur ton

Modèles IA pour la productivité personnelle

Qu'il s'agisse de vous aider au suivi de vos habitudes ou de gérer des projets tels que l'organisation de vos vacances, voici quelques exemples de la manière dont les modèles IA peuvent vous faciliter la vie.

44. Modèle « Planifier un voyage » avec l'IA par Notion

via Notion

Organiser un voyage peut s'avérer fastidieux, surtout lorsqu'il s'agit d'élaborer un itinéraire détaillé et de faire face à d'innombrables choix. L'IA, et en particulier le modèle « Plan a Trip with Notion IA », peut vous aider à créer un plan de voyage personnalisé sans vous épuiser à prendre des décisions.

Il vous suffit d'indiquer à Notion IA le type de voyage que vous souhaitez faire, et l'IA vous proposera un itinéraire complet, comprenant des options d'hébergement, les meilleures activités et bien plus encore.

✨Idéal pour : planifier l'itinéraire de vos voyages

45. Modèle de planificateur hebdomadaire de repas basé sur l'IA par Notion

via Notion

En planifiant (et en préparant) vos repas à l'avance, vous faites non seulement des choix alimentaires plus sains, mais vous réduisez également le gaspillage et évitez la tentation de manger à l'extérieur. Mais planifier toute une semaine — suivre les produits frais, choisir les recettes, etc. — peut s'avérer compliqué si vous êtes déjà très occupé.

Il vous suffit d'indiquer les ingrédients dont vous disposez et vos saveurs préférées dans le modèle de planificateur hebdomadaire de repas de Notion. L'IA générera alors un plan de repas détaillé, comprenant des recettes pour chaque repas.

✨Idéal pour : les personnes très occupées qui souhaitent faire des choix alimentaires sains

46. Modèle de suivi des habitudes par l'IA par Notion

via Notion

L'IA peut également vous faciliter la vie en vous aidant au suivi et au développement de vos habitudes. Le modèle « AI Habit Tracker » de Notion vous permet de surveiller vos habitudes quotidiennes et de recevoir des conseils personnalisés pour vous aider à rester sur la bonne voie.

Il vous suffit d'ajouter vos habitudes une seule fois dans Notion. Chaque jour à 0 h 01, une nouvelle page sera générée automatiquement pour vous permettre de suivre vos habitudes du jour. Notion IA vous fournira un rapport sur votre progression quotidienne et des conseils pour vous améliorer le lendemain.

✨Idéal pour : mieux comprendre vos habitudes

47. Modèle de déclaration de mission personnelle par Copy.ia

Que vous soyez étudiant, professionnel ou en quête d'épanouissement personnel, une déclaration de mission personnelle peut être un outil puissant pour guider votre parcours. Elle vous aide à définir vos valeurs fondamentales et à hiérarchiser vos objectifs en fonction de leur adéquation avec votre système de valeurs.

Mais l'introspection peut s'avérer difficile. Une suggestion consiste à utiliser un outil tel que le modèle de déclaration de mission personnelle de Copy.ai. Saisissez vos valeurs fondamentales et demandez à l'IA de vous aider à explorer leurs connexions avec vos objectifs de vie. Ce processus peut même vous offrir de nouvelles perspectives que vous auriez pu manquer.

✨Idéal pour : faire le point sur vos objectifs et les aligner sur vos convictions profondes

48. Modèle IA « Histoires du soir » par Notion

via Notion

Si vous êtes un parent qui souhaite créer des liens avec ses enfants, les histoires du soir peuvent être un excellent moyen de créer une connexion. Cependant, inventer sans cesse de nouvelles histoires captivantes peut être stressant, même pour les parents les plus créatifs.

Le modèle IA « Histoires du soir » de Notion vous facilite la tâche en générant des histoires thématiques adaptées à l'âge et aux intérêts de votre enfant.

✨Idéal pour : les parents qui souhaitent disposer d'une liste infinie d'histoires captivantes à raconter à leurs enfants avant de les coucher

Modèles IA pour les demandeurs d'emploi

Les modèles IA peuvent simplifier la recherche d'emploi en automatisant des tâches telles que la création de CV, la rédaction d'e-mails et la rédaction de lettres de motivation, afin que les professionnels puissent trouver l'emploi de leurs rêves et atteindre leurs objectifs de carrière plus rapidement.

49. Modèle de rédacteur de CV IA par Notion

via Notion

Le modèle de CV généré par l'IA de Notion est une excellente ressource pour les professionnels qui souhaitent créer un CV adapté à leur secteur d'activité et compatible avec les systèmes de suivi des candidatures (ATS).

Le modèle comporte un tableau dans lequel vous pouvez ajouter vos compétences et votre expérience professionnelle. Ensuite, Notion IA générera un CV soigné mettant en valeur vos réalisations professionnelles.

✨Idéal pour : créer des CV détaillés adaptés à chaque secteur d'activité

50. Modèle d'e-mail pour la négociation salariale par Copy.ai

Négocier son salaire peut être intimidant, surtout lorsque l'on sait que l'on mérite une offre compétitive. Le stress ne fait que s'amplifier s'il s'agit de votre premier emploi. Vous pouvez réduire votre anxiété liée à la négociation en utilisant l'IA et le modèle d'e-mail de négociation salariale de Copy.ai pour rédiger un e-mail convaincant.

Ce modèle vous aide à mettre en avant votre valeur ajoutée et à présenter vos qualifications de manière convaincante afin que l'entreprise accepte votre contre-proposition. Indiquez à l'IA votre offre actuelle, ce que vous souhaitez et pourquoi, et elle vous fournira un e-mail convaincant à envoyer à votre équipe des ressources humaines.

✨Idéal pour : les jeunes diplômés qui souhaitent négocier leur premier salaire en toute confiance

51. Modèle de lettre de motivation par Copy.ai

Une lettre de motivation bien rédigée peut faire forte impression dès le premier contact et augmenter considérablement vos chances de passer à l'étape suivante du processus de recrutement, bien plus que votre CV ou une recommandation.

Le modèle de lettre de motivation de Copy.ai vous permet de rédiger une lettre personnalisée mettant en avant vos qualifications et démontrant comment vous apporteriez une valeur ajoutée à l'entreprise.

✨Idéal pour : créer des lettres de motivation personnalisées et convaincantes pour n'importe quel poste

Découvrez ClickUp Brain : votre partenaire de productivité alimenté par l'IA

Si vous recherchez un assistant IA tout-en-un pour vous aider à gérer votre vie personnelle et professionnelle, ClickUp Brain peut être une excellente option. Il s'agit du moteur GenAI natif de la célèbre plateforme de gestion de travail ClickUp.

ClickUp Brain peut répondre à vos questions, automatiser les flux de travail, gérer les tâches, rédiger des e-mails, traduire du contenu, analyser des données, générer des modèles personnalisés et vous aider dans de nombreuses autres tâches routinières et créatives. De plus, ses capacités de traitement du langage naturel rendent les invites intuitives et faciles à utiliser.

Découvrons comment ClickUp Brain vous facilite la vie.

AI Writer for Work

Que vous rédigiez un e-mail, rédigiez un article de blog ou même ajoutiez une entrée personnelle à votre journal, ClickUp Brain peut vous aider à créer du contenu à partir de zéro, à l'améliorer en fonction de vos suggestions et même à le traduire dans différentes langues (si vous travaillez avec des clients internationaux ou si vous avez un correspondant à l'étranger). Vous disposez également d'un correcteur orthographique intégré pour repérer ces fautes de frappe agaçantes (et insaisissables).

Essayez ClickUp Brain Créez n'importe quel type de contenu en quelques secondes avec ClickUp Brain

Grâce à l'assistant de rédaction IA, vous pourrez :

Automatisez la création de contenu , notamment la rédaction, la modification en cours et la résumation

Modifiez le contenu : allongez-le ou raccourcissez-le, ou changez son registre, son ton et son style

Trouvez des idées pour n'importe quel projet

Traduisez du contenu dans d'autres langues

À lire également : Les meilleures suggestions d'écriture pour transformer votre processus créatif au travail

gestion des connaissances par l'IA

ClickUp Brain est étroitement intégré à tous les outils et informations de votre environnement de travail ClickUp, ce qui vous permet de trouver des réponses à n'importe quelle question (dans n'importe quel document, projet ou fil de commentaires) en quelques secondes. Posez votre question à ClickUp Brain en langage courant, et il vous répondra instantanément.

Mais ce n'est pas tout : ClickUp Brain peut également résumer vos documents, fils de discussion et chats, ce qui facilite la lecture et le traitement des informations.

Essayez ClickUp Brain Résumez vos projets et obtenez des réponses à toutes vos questions avec ClickUp Brain

Vous pouvez également utiliser ClickUp Brain pour donner du sens à vos données brutes. Importez-les dans ClickUp Docs et laissez ClickUp Brain créer un tableau analytique détaillé qui classe et résume vos résultats.

Voici ce que Jodi Salice, directrice de la création chez United Way Suncoast, a à dire à propos de ClickUp :

Je ne taris pas d'éloges à son sujet. Entre l'automatisation, les modèles et toutes les différentes options de suivi et de visualisation, on ne peut tout simplement pas se tromper avec ClickUp.

Je ne taris pas d'éloges à son sujet. Entre l'automatisation, les modèles et toutes les différentes options de suivi et de visualisation, on ne peut tout simplement pas se tromper avec ClickUp.

Gestion de projet par l'IA (et de réunions)

ClickUp Brain vous fait également gagner du temps dans la gestion de projet, en particulier si vous souhaitez automatiser la gestion des tâches grâce à l'IA ou utiliser des méthodologies agiles telles que Scrum. Vous pouvez :

Générez des mises à jour concises sur le statut des projets et des éléments à mener lors des comptes rendus quotidiens

Visualisez vos tâches quotidiennes et partagez vos mises à jour avec votre responsable ou les membres de votre équipe

Obtenez des informations en temps réel sur la charge de travail et la progression de votre équipe

Transcrivez vos contenus audio et vidéo pour accéder rapidement aux informations

Transformez vos abréviations en messages soignés dans les commentaires et les chats grâce aux réponses rapides générées par l'IA

Mais ce n'est pas tout : ClickUp Brain peut vous aider à générer des modèles IA pour n'importe quel cas d'utilisation, flux de travail ou tâche. Ainsi, vous n'avez pas besoin de télécharger des modèles rigides et de vous demander s'ils peuvent être personnalisés pour s'adapter à vos flux de travail et à vos systèmes.

Essayez ClickUp Brain Automatisez les comptes rendus quotidiens et les mises à jour de statut avec ClickUp

Flux de travail IA

Une autre fonctionnalité très utile de ClickUp consiste à utiliser l'IA pour rédiger des invites pour vos automatisations de flux de travail conditionnels IF/THEN.

Il suffit de dire à ClickUp Brain ce qu'il doit faire — par exemple, attribuer toute tâche ayant le statut « En cours de modification en cours » à Maya — et il créera votre flux de travail. Super pratique, non ?

Créez des flux de travail « si/alors » à l'aide des invites IA dans ClickUp

💡 Conseil de pro : Vous avez essayé quelques-uns de ces modèles de prompts IA et vous avez adoré les résultats ? Allez encore plus loin avec ClickUp Brain MAX, votre assistant IA de bureau. Au lieu de copier-coller des invites dans différents documents ou outils, vous pouvez les exécuter directement dans ClickUp avec le contexte complet de votre environnement de travail. Par exemple, demandez à Brain MAX d’« appliquer le modèle de résumé de projet à ce dossier client et d’y intégrer les derniers documents et commentaires » ou d’« utiliser le modèle de compte-rendu de réunion pour résumer les notes du sprint de cette semaine ». Ainsi, vous ne vous contentez pas de tester des invites : vous les automatisez dans des flux de travail réels, ce qui booste votre productivité et vous permet de tout centraliser au même endroit.

Doublez votre productivité grâce aux modèles IA et à ClickUp Brain

Les modèles IA textuels et les moteurs GenAI tels que ClickUp Brain peuvent tous deux booster votre productivité, mais combinez-les et vous obtenez une véritable machine à productivité : un assistant virtuel toujours disponible qui peut réduire à néant votre travail fastidieux.

Mieux encore, vous pouvez également inviter ClickUp Brain à générer des modèles IA pour vos flux de travail personnalisés, puis utiliser ces modèles dans ClickUp Brain pour avancer plus rapidement dans votre travail.

Vous souhaitez en savoir plus sur la manière dont ClickUp Brain peut vous aider à gagner en productivité ? Inscrivez-vous gratuitement à ClickUp et découvrez-le par vous-même.