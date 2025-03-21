10 modèles de lettres d'information gratuits dans Word et ClickUp

Une communication régulière et rationalisée est un élément essentiel de toute entreprise prospère.

En plus de tenir vos clients au courant de vos dernières activités, vous devez vous assurer que vos employés et les parties prenantes sont informés des événements et des développements clés de votre entreprise. Vous pouvez faire les deux grâce aux lettres d'information. Création d'une lettre d'information peut sembler facile à première vue : vous mettez les informations dans un document et vous le distribuez aux destinataires. Mais comment déterminer les informations à ajouter ? Vous ne voulez pas en dire trop, mais vous ne voulez pas non plus passer à côté de détails importants ou présenter des informations qui n'intéressent pas votre public cible.

Au lieu de perdre des heures à rédiger la lettre d'information parfaite, pourquoi ne pas vous donner une longueur d'avance en utilisant les outils suivants des schémas préétablis ? Dans cet article, nous allons vous présenter les 10 meilleurs modèles de newsletters gratuites pour créer des publications informatives et attrayantes pour n'importe quel objectif et n'importe quel public.

Qu'est-ce qu'un modèle de newsletter ?

Une lettre d'information est un document imprimé ou numérique qui présente les dernières nouvelles concernant une activité ou un événement au sein d'une organisation ou d'une entreprise.

Les modèles préétablis fournissent le cadre de travail pour construire la lettre d'information parfaite. Pensez-y comme à un co-passager qui vous indique la direction à prendre pour atteindre votre destination - en créant une lettre d'information facile à digérer, avec le bon type et la bonne quantité d'informations.

En fonction de son objectif, un modèle de lettre d'information peut être un puissant outil de marketing et vous aider à établir un lien solide avec vos parties prenantes, vos employés et/ou vos clients.

Qu'est-ce qui fait un bon modèle de lettre d'information ?

Un bon modèle de lettre d'information est :

bien organisé avec une hiérarchie claire : Le modèle doit avoir une structure claire et permettre d'ajouter des détails qui vous aideront à construire une lettre d'information professionnelle

: Le modèle doit avoir une structure claire et permettre d'ajouter des détails qui vous aideront à construire une lettre d'information professionnelle collaboratif : Il doit favoriser la collaboration entre les différents services

: Il doit favoriser la collaboration entre les différents services personnalisable : Le modèle peut être adapté à différents secteurs, publics, occasions et objectifs et refléter l'identité de votre marque

: Le modèle peut être adapté à différents secteurs, publics, occasions et objectifs et refléter l'identité de votre marque Visuellement attrayant : Vous permet de trouver l'équilibre parfait entre le texte et les éléments visuels

10 modèles de lettres d'information à utiliser en 2024

Nous avons passé au peigne fin des centaines de modèles de newsletter et sélectionné les 10 qui se distinguent par leur fonctionnalité et leur attrait esthétique. Ces cadres de premier ordre en ClickUp et Word sont indispensables à tous ceux qui souhaitent créer des lettres d'information sans se casser la tête.

1. ClickUp Newsletter Whiteboard Template

Modèle de tableau blanc pour la lettre d'information ClickUp

Vous souhaitez diffuser les dernières nouvelles de votre organisation aux membres de votre équipe, aux parties prenantes ou aux clients d'une manière créative ? Dans ce cas, le modèle Modèle de tableau blanc pour la lettre d'information ClickUp est tout ce dont vous avez besoin !

Ce modèle de newsletter moderne vous permettra de créer une newsletter professionnelle et attrayante qui correspond à votre Stratégies CRM et plans de marketing .

En tant que modèle de tableau blanc il offre un espace parfait pour le brainstorming préliminaire et la création de la structure de votre lettre d'information. Si vous préparez une lettre d'information pour les principaux clients de messagerie, vous pouvez utiliser le modèle de cartographie de l'histoire de l'utilisateur et comprendre ce dont vos destinataires aimeraient entendre parler.

Le modèle vous guide à travers les étapes en suggérant quelles informations inclure et où, mais il ne limite pas votre côté créatif. Chaque élément est personnalisable, des palettes de couleurs aux formes et aux blocs de texte, grâce à un simple éditeur de glisser-déposer.

Les newsletters peuvent être beaucoup plus amusantes avec des images, des vidéos ou des liens illustrant votre texte. Ce modèle laisse libre cours à votre imagination (mais pas trop !) en vous permettant d'ajouter différents éléments multimédias pour rendre votre newsletter plus agréable à l'œil. Aucune compétence en matière de conception n'est requise ! Télécharger ce modèle

2. Modèle de lettre d'information ClickUp Real Estate

Modèle de lettre d'information immobilière ClickUp

Comme vous pouvez le deviner d'après son nom, le modèle Modèle de lettre d'information ClickUp Real Estate est conçu pour les sociétés immobilières. Il est destiné à la création de lettres d'information externes, c'est-à-dire celles que vous partagez avec le monde entier.

Le modèle vous permet de présenter vos annonces au public et de fournir des informations sur la manière dont les gens peuvent contacter vos agents. Vous pouvez également présenter les membres de votre équipe afin d'établir d'emblée un lien plus étroit entre les clients potentiels et les agents.

Bien que le nom du modèle soit "immobilier", il peut s'adapter à divers secteurs, des cabinets d'architectes et d'avocats aux bijouteries.

Cela est possible grâce à la personnalisation du modèle : vous êtes libre de modifier et de déplacer chaque section pour donner aux lecteurs une image unique de votre offre. Vous pouvez changer les couleurs et les polices, ajuster la taille de chaque élément, supprimer et ajouter des sections.

Par exemple, si vous travaillez dans un cabinet d'architecture et que vous souhaitez présenter un projet de rénovation de cuisine époustouflant, vous pouvez remanier la section "Projets remarquables" et en modifier l'objectif.

Si vous travaillez sur le modèle avec vos collègues, vous pouvez maintenir d'excellents résultats dans la section "Projets remarquables" communication interne et de collaboration avec des fonctionnalités pratiques de suivi du temps, d'attribution de tâches et de commentaires. Télécharger ce modèle

3. Modèle de rapport d'actualité ClickUp

Modèle de rapport d'actualité ClickUp

Comme vous pouvez le deviner, le Modèle de rapport d'actualité ClickUp a la forme d'un article de journal avec de grands titres accrocheurs et des colonnes de texte. Ce format est un choix fantastique pour rendre compte des activités et des changements les plus récents de votre entreprise. Il est également parfait pour décrire des événements, faire l'éloge d'un employé ou d'une équipe, ou présenter les derniers changements intervenus dans votre entreprise, qu'il s'agisse de l'ouverture d'un nouveau département ou de l'arrivée de nouveaux membres au sein de l'entreprise.

La combinaison d'images et de texte vous permet de créer votre propre journal et d'offrir aux lecteurs un aperçu de votre entreprise. Comme les autres modèles ClickUp, celui-ci est personnalisable, ce qui vous permet de l'adapter à la taille, au secteur et aux objectifs de votre entreprise.

Le modèle est également collaboratif ; toute la communication se fait à l'intérieur du modèle, ce qui vous permet de oublier les courriels de va-et-vient ! Travaillez sur le modèle avec votre équipe en temps réel et demandez à chaque contributeur de s'occuper d'une tâche particulière.

Vous n'êtes pas sûr de ce que vous faites ? Pas de souci, car le modèle est accompagné d'un exemple génial pour vous montrer comment maximiser son potentiel. Assemblez le puzzle du journal pièce par pièce, écrivez une histoire unique sur votre entreprise et amusez-vous tout en le faisant ! Télécharger ce modèle

4. Communiqué de presse ClickUp

Communiqué de presse de ClickUp

La diffusion d'un document officiel aux médias s'accompagne souvent d'un stress supplémentaire. Vous devez le concevoir avec soin pour transmettre les informations nécessaires et obtenir l'effet désiré, qu'il s'agisse de promouvoir un produit ou de parler d'un événement.

Le Modèle de communiqué de presse ClickUp est l'outil idéal pour rédiger un communiqué de presse professionnel et complet. Il vous guide à l'aide d'une structure claire et directe divisée en sections. Si vous suivez le plan prêt à l'emploi, vous n'aurez pas à craindre de vous éloigner du sujet ou d'omettre un détail crucial. Le modèle comprend les sections suivantes :

Un tableau avec le nom et le logo de l'entreprise, les coordonnées, le lieu et la date Un titre et un sous-titre : Ils doivent être courts et convaincants Un résumé : Permet aux lecteurs de comprendre le contenu de la lettre d'information sans avoir à lire l'intégralité du document Corps : Le cœur de la lettre d'information - contient tous les détails, les informations générales et (éventuellement) un CTA Boilerplate : Un résumé de ce que fait l'entreprise

Le modèle contient même un exemple de structuration du communiqué de presse pour vous aider à atteindre la ligne d'arrivée plus rapidement.

Le communiqué de presse étant un document officiel, il n'offre généralement pas de marge de manœuvre pour exprimer votre côté créatif. Mais cela ne signifie pas que vous ne pouvez pas l'adapter pour qu'il reflète la mission et les valeurs de votre entreprise. Vous pouvez ajouter une photo de couverture, personnaliser la police de caractères et jouer avec les couleurs pour encourager le lecteur à continuer. Télécharger ce modèle

5. Modèle de rapport annuel d'entreprise ClickUp

Modèle de rapport annuel ClickUp Business

Quelles sont les réalisations de votre entreprise au cours de l'année écoulée ? A-t-elle atteint ses objectifs et quels sont ses projets pour l'avenir ? Le rapport d'activité contient les réponses à ces questions et bien plus encore !

Comme le rapport regarde sur le passé et prédit l'avenir, son élaboration n'est pas une sinécure. Il faut s'attaquer aux moindres détails, mais aussi avoir une vue d'ensemble pour fournir des estimations objectives.

Le Modèle de rapport annuel d'entreprise ClickUp pourrait être la bouée de sauvetage qui vous évitera de vous noyer dans les détails, la paperasserie et les statistiques inutiles. Ce modèle vous indique la voie à suivre pour rédiger un rapport annuel détaillé, mais simple et facile à lire.

Il propose une structure qui convient aux entreprises de toute taille et de tout secteur. Commencez par des informations générales telles que le domaine d'activité de votre entreprise, ses objectifs et sa vision. Ensuite, approfondissez les détails financiers et les échéances futures. Voici les sections du modèle :

Vue d'ensemble du rapport Description : Un bref résumé du rapport

Objectifs commerciaux : Description des objectifs du rapport

Vision : La position souhaitée de l'entreprise à l'avenir

Mission : Montre comment l'entreprise atteindra ses objectifs *Stratégie Croissance : Explique comment l'entreprise s'est développée au cours de l'année écoulée Actions : Statistiques sur les actions : décrit les statistiques sur les actions Finances Faits marquants : Décrit les étapes financières

Résumé financier : analyse les états financiers de l'entreprise Conclusion : Décrit les détails les plus importants Calendrier futur : Présente les perspectives de l'entreprise Télécharger ce modèle ### 6. Modèle de publicité par courriel ClickUp

Modèle de publicité par courriel ClickUp

Le Modèle de publicité par courriel ClickUp est votre guichet unique pour les modèles d'e-mails afin d'organiser le contenu que vos lecteurs ne manqueront pas de lire ! Il peut faire partie intégrante de votre stratégie marketing et vous aider à fournir un contenu de qualité à un public sélectionné.

Le charme de ce modèle réside dans sa flexibilité. Vous avez trois options à choisir, en fonction de la lettre d'information électronique que vous souhaitez envoyer :

Simple Créative Personnalisé

Si vous ne voulez pas de fioritures et préférez vous en tenir à l'essentiel dans votre marketing par courrier électronique, la première option est la bonne. Elle offre un moyen concis et direct de représenter votre entreprise et votre produit sans submerger le lecteur, mais en réussissant à attirer son attention.

La troisième option vous apprend à attirer un public particulier en personnalisant vos publicités par courrier électronique. Vous pouvez ainsi créer un persona unique pour différents publics. Utilisez les noms et/ou les lieux des destinataires pour susciter leur intérêt et insérez des images qui correspondent à leurs préférences et à leur mode de vie. Télécharger ce modèle

7. Modèle de lettre d'information d'entreprise Microsoft Word

Créez des bulletins d'information d'entreprise détaillés et attrayants avec le modèle de bulletin d'information d'entreprise Word de Microsoft

Les lettres d'information d'entreprise ont pour but d'informer vos collègues, les parties prenantes ou le grand public d'un événement ou d'une activité au sein de votre entreprise. Pour maximiser leur potentiel et attirer l'attention de vos destinataires, réfléchissez bien à ce que vous voulez présenter et déterminez la meilleure façon de le faire. Heureusement, le modèle de lettre d'information d'entreprise Word de Microsoft vous donne un coup de main.

Il s'agit d'un autre modèle de type journal de notre liste - le texte est organisé en blocs et soutenu par des images pour une expérience de lecture plus agréable.

Le modèle n'offre pas d'exemple de contenu à inclure dans chaque section. Vous pouvez tourner cela à votre avantage, car vous bénéficiez d'une plus grande flexibilité et d'une plus grande liberté dans le choix des informations à présenter.

Comme il s'agit d'un modèle de newsletter Word, vous bénéficiez d'une interface familière et de fonctionnalités telles que la personnalisation de la police et des couleurs et l'ajout de médias et de liens. Le modèle n'offre peut-être pas d'options de collaboration, mais vous pouvez travailler dessus avec vos collègues en partageant simplement le document. Télécharger ce modèle

8. Modèle de lettre d'information Microsoft Word par Vertex42

Créez des lettres d'information attrayantes avec le modèle de lettre d'information Word de Vertex 42

Le modèle de lettre d'information Word de Vertex42 vous permet de créer des lettres d'information esthétiques, attrayantes et détaillées contenant des informations précises et faciles à digérer.

Outre une mise en page attrayante, le modèle offre des instructions détaillées sur les aspects techniques de la création d'une lettre d'information, ce qui en fait une excellente option pour les débutants.

L'un des principaux atouts du modèle est sa versatilité. Il possède une structure universelle qui peut s'adapter à diverses organisations, qu'il s'agisse d'écoles ou d'entreprises. Au lieu d'un exemple, le modèle contient des instructions sur la façon de tirer parti de ses avantages avec différents thèmes et styles de paragraphe.

Vous pouvez l'adapter à des objectifs spécifiques, qu'il s'agisse de faire la publicité d'une le lancement d'un produit la présentation d'un produit, la promotion d'un programme d'échange d'étudiants ou l'introduction de nouveaux membres d'une équipe sont autant d'exemples d'activités de communication.

Le plus grand inconvénient de ce modèle est le manque d'options de collaboration - Word ne propose pas de de gestion de projet et de gestion du temps il peut donc ne pas convenir à ceux qui travaillent en équipe. Télécharger ce modèle

9. Microsoft Word Modèle de lettre d'information sur le partenariat par SmileTemplates

Utilisez ce modèle pour informer vos partenaires des dernières activités et réalisations de votre entreprise

Les lettres d'information pour les partenariats ont un objectif spécifique : informer vos partenaires des dernières réalisations et mises à jour de votre entreprise. Par exemple, vous pouvez l'utiliser pour faire la publicité d'un nouveau produit, montrer que votre trimestre a été fructueux, vanter les mérites d'une nouvelle recrue ou parler des séminaires à venir pour vos associés.

Le modèle de lettre d'information Word Partnership de SmileTemplates peut vous aider à présenter les informations souhaitées sous leur meilleur jour. Il propose un exemple de structure et vous guide dans l'organisation de la mise en page pour transmettre efficacement votre message et trouver le ton parfait.

La première partie est consacrée aux informations et au logo de votre entreprise. Dans la deuxième partie, vous donnez des détails sur l'objectif principal de la lettre d'information. Dans la troisième partie, vous pouvez inclure un visuel (un graphique, un diagramme ou un tableau) et l'utiliser pour étayer les informations présentées dans la section précédente. La quatrième partie est réservée aux informations de contact.

Comme le modèle est en Word, vous pouvez personnaliser les couleurs, les polices et les styles, ajouter des images et des liens, et veiller à ce que la lettre d'information soit conforme à l'identité de marque de votre entreprise.

Comme il s'agit d'un document Word, le modèle n'est pas doté d'une collaboration solide ou d'un système de gestion de contenu gestion d'équipe options. La seule façon de travailler avec les membres de votre équipe est de partager le fichier. Télécharger ce modèle

10. Modèle de lettre d'information éducative Microsoft Word par Office Templates Online

Utilisez ce modèle pour informer les destinataires des récents changements et ajouts de personnel au sein de votre organisation

L'objectif principal d'une lettre d'information éducative est, vous l'avez deviné, d'informer le lecteur sur un sujet particulier. Souvent appelées bulletins d'information scolaire, ces publications peuvent être distribuées par des établissements d'enseignement et contiennent des informations sur les événements, les activités et les nouveaux cours.

Si vous souhaitez créer la lettre d'information éducative idéale, vous devez prendre en compte de nombreux facteurs, de la mise en page à la combinaison de photos et de textes, en passant par l'engagement des lecteurs. Vous n'avez pas beaucoup de temps devant vous ? Prenez un raccourci avec le modèle de lettre d'information éducative Word d'Office Templates Online.

Contrairement à d'autres modèles que nous avons examinés, celui-ci ne comporte pas de sections spécifiques et n'offre pas d'instructions sur les informations à inclure. Cependant, il fournit une base solide pour ceux qui savent de quoi ils veulent parler et qui n'ont pas besoin de conseils supplémentaires. Vous obtenez un exemple de mise en page et de combinaisons de couleurs esthétiquement attrayantes, dont vous pouvez vous inspirer pour faire de la lettre d'information votre outil de travail. Télécharger ce modèle

Faire parler de soi avec les meilleurs modèles de lettres d'information

Quelle que soit l'importance ou l'ampleur des informations que vous avez entre les mains, votre public ne sera pas intéressé si elles ne sont pas présentées clairement.

Les meilleurs modèles de newsletter vous aident à organiser le fil de votre pensée et à toucher la bonne note avec vos lecteurs grâce à un contenu engageant, direct et détaillé.

