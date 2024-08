10 meilleures applications d'enregistrement d'écran pour Mac en 2024

Si une image vaut mille mots, un film rapide en vaut un million.

De nombreux créateurs de contenu, éducateurs et équipes utilisent des enregistrements d'écran pour capturer et partager rapidement des informations. L'enregistrement d'écran outil de communication asynchrone peut vous aider à expliquer un problème, à démontrer une solution, à fournir un commentaire ou à visualiser un point que vous voulez faire valoir.

En disposant des bons outils d'enregistrement d'écran, il est facile de créer et de partager des enregistrements d'écran sur votre Mac. Mais quel nouvel outil d'enregistrement d'écran est le bon ? Nous allons en examiner dix d'enregistrement d'écran les plus populaires pour Mac, ainsi que leurs avantages, leurs inconvénients et leurs prix, afin que vous puissiez choisir celui qui répond le mieux à vos besoins.

Que faut-il rechercher dans un enregistreur d'écran pour Mac ?

Pour choisir le bon outil d'enregistrement d'écran, vous devez réfléchir aux caractéristiques les plus importantes pour vous. L'interface utilisateur doit être une priorité absolue.

Vous souhaitez une plateforme intuitive et facile à utiliser qui vous permette de capturer et de partager des enregistrements en quelques clics, que ce soit à partir d'une simple barre d'outils de capture d'écran dans votre navigateur ou d'un outil capable d'enregistrer uniquement de l'audio ou de la vidéo.

Vous devez également examiner les options d'enregistrement proposées par le logiciel d'enregistrement d'écran, par exemple s'il offre des options d'enregistrement en plein écran ou sur une partie de l'écran. Si vous devez enregistrer du son, assurez-vous que la plateforme vous permet de capturer le son dont vous avez besoin, par exemple le son du système ou celui de votre micro.

Explorez également les possibilités d'édition, si vous réalisez des vidéos plus complexes nécessitant un recadrage (pour ne pas utiliser la totalité de l'écran) ou des annotations pour laisser des commentaires ou afficher les clics de souris sur l'enregistrement d'écran.

Vous devrez également réfléchir à ce que vous souhaitez faire des enregistrements par la suite. Recherchez des options d'enregistrement d'écran qui prennent en charge la qualité vidéo et les formats dont vous avez besoin pour travailler, tels que MP4, MOV ou AVI.

Si vous diffusez des émissions en direct, assurez-vous que la plateforme prend en charge les services que vous prévoyez d'utiliser, comme YouTube ou Twitch. Vérifiez également les options de partage pour transférer facilement et en toute sécurité votre enregistrement là où il doit aller.

Enfin, assurez-vous que votre enregistreur d'écran est compatible avec votre version de macOS. Certains logiciels peuvent nécessiter des versions spécifiques du système d'exploitation ou avoir des spécifications matérielles, c'est pourquoi vous devez vérifier que vous pouvez utiliser la plateforme sur vos appareils actuels.

Les 10 meilleurs enregistreurs d'écran pour les utilisateurs de Mac en 2024

Que vous capturiez des tutoriels de logiciels, du gameplay, des présentations, communication d'équipe ou un réunion en ligne voici les 10 meilleurs outils d'enregistrement d'écran sur Mac qui peuvent vous aider à faire le travail. Consultez notre analyse pour vous aider à réduire vos options et à découvrir la solution idéale.

Partagez des enregistrements d'écran pour faire passer votre message avec précision sans avoir besoin d'une chaîne d'e-mails ou d'une réunion en personne avec Clip by ClickUp

ClickUp est une plateforme de productivité bien connue (et très appréciée). Elle dispose d'une gamme de fonctionnalités impressionnantes, dont l'outil Clip. Clip fait de ClickUp l'un des meilleurs enregistrements d'écran gratuits disponibles, sans filigrane ni limite de temps. Les utilisateurs peuvent commencer à enregistrer et à examiner le matériel instantanément et obtenir des enregistrements propres et professionnels en quelques secondes. ClickUp Clip facilite également le partage. Les utilisateurs peuvent partager des vidéos enregistrées par le biais de liens partageables, de sorte que les destinataires peuvent lire la vidéo directement sur leur navigateur sans attendre le téléchargement ou l'installation d'un logiciel. L'immédiateté de l'enregistrement et du partage rend la collaboration plus facile que jamais .

Clip va encore plus loin en intégrant la création de tâches dans le flux de travail de l'enregistrement. Les utilisateurs peuvent transformer les enregistrements d'écran en tâches exploitables, notamment en affectant des membres de l'équipe à des tâches et en ajoutant des annotations pour s'assurer qu'aucun détail n'a été oublié.

Si vous souhaitez disposer d'un outil d'enregistrement d'écran sur Mac, que vous pouvez commencer à utiliser en quelques secondes ou sans limite de temps et avec de nombreuses fonctionnalités, la fonction Clip de ClickUp mérite d'être examinée.

Les meilleures caractéristiques de ClickUp :

Pas de filigrane ni de limite de temps

Enregistrement de la totalité de l'écran ou d'un onglet ou d'une fenêtre du navigateur

Possibilité de partager instantanément et en toute sécurité les enregistrements

Ajout de la voix aux enregistrements vidéo

Création de tâches intégrée à la fonction d'enregistrement d'écran

Fonctionnalités d'IA pour les chefs de produit

Limites de ClickUp :

Certains utilisateurs débutants peuvent trouver que la plateforme offre trop d'options pour leurs besoins d'utilisation occasionnelle

Prix de ClickUp :

Gratuit pour toujours

Illimité : 7 $/mois par utilisateur

Business : 12$/mois par utilisateur

Entreprise : Contactez-nous pour connaître les tarifs

ClickUp ratings and reviews :

G2 : 4.7/5 (2,000+ reviews)

Capterra : 4.7/5 (2,000+ commentaires) Télécharger ClickUp ### 2. Camtasia

Via Camtasia Camtasia est un logiciel d'édition vidéo bien connu. Elle propose un ensemble complet d'outils pour les créateurs de contenu, notamment un excellent enregistreur d'écran pour les appareils Mac. Camtasia vous permet de capturer ou d'enregistrer facilement l'activité de l'écran, d'enregistrer des séquences de webcam et d'ajouter une narration audio à votre contenu.

Sa plate-forme intuitive est dotée de fonctions d'édition impressionnantes permettant d'appliquer des transitions, du texte et des effets à votre nouvel enregistrement d'écran. Vous pouvez également importer des fichiers multimédias, ce qui vous offre davantage d'options pour créer des vidéos finales de qualité professionnelle que les vidéos tirées de Quicktime Player.

C'est un excellent outil pour créer des tutoriels, des présentations ou des vidéos marketing, le tout à partir de l'écran de votre Mac.

Les meilleures caractéristiques de Camtasia :

Permet de capturer votre écran et votre webcam simultanément

Capture le microphone et l'enregistrement audio du système si vous le souhaitez

Les données du curseur vous permettent de mettre en évidence les éléments essentiels de l'écran au fur et à mesure que vous avancez

Possibilité d'ajouter des modèles, des effets et d'autres éléments à vos vidéos

Démarrage ou arrêt facile de l'enregistrement

Limitations de Camtasia :

Le rendu des vidéos peut prendre beaucoup de temps

Les raccourcis clavier limités peuvent ralentir la création de contenu

Certains utilisateurs signalent des problèmes d'exportation des fichiers d'enregistrement d'écran

Prix de Camtasia :

À partir de 299 $ pour une licence unique, avec des remises disponibles pour des licences multiples

Camtasia ratings and reviews :

G2 : 4.6/5 (840+ commentaires)

Capterra : 4.6/5 (275+ commentaires)

3. Screencast-O-Matic

via Screencast-O-Matic Screencast-o-matic, désormais connu sous le nom de ScreenPal, vous permet de capturer votre écran, votre webcam ou les deux simultanément, puis de les éditer à l'aide de ses outils complets. La plateforme dispose également d'une bibliothèque intégrée de vidéos, d'images et de morceaux de musique pour ajouter des éléments à votre vidéo et améliorer le produit final.

Moyennant un supplément, la plateforme d'enregistrement d'écran hébergera également vos vidéos avec un lecteur vidéo personnalisé, ce qui vous permettra de mieux contrôler qui voit votre contenu et comment il le voit.

Les meilleures caractéristiques de Screencast-O-Matic :

Bibliothèque intégrée de vidéos, d'images et de sons supplémentaires

Interface conviviale pour les débutants, permettant de démarrer et d'arrêter l'enregistrement en toute simplicité

Facilite la création et le téléchargement sur YouTube

Option de barre d'outils de capture d'écran

Limitations de Screencast-O-Matic :

La version gratuite dispose d'options d'édition minimales, ce qui en fait un outil idéal pour les captures d'écran de base

La version gratuite est limitée à des vidéos de 15 minutes

Prix de Screencast-O-Matic :

Gratuit pour enregistrer des captures d'écran (avec filigrane)

Solo Deluxe : 3 $/mois payés annuellement

Solo Premier : 6$/mois payé annuellement

Solo Max : 10 $/mois payé annuellement

Business : 8 $/mois par utilisateur, payé annuellement

G2 : 4.3/5 (70+ commentaires)

Capterra : 4.5/5 (50+ avis)

4. ScreenFlow

via Flux d'écran ScreenFlow est un logiciel de montage vidéo de qualité professionnelle offrant des fonctionnalités complètes aux utilisateurs de Mac. ScreenFlow vous permet de capturer l'activité de l'écran, d'enregistrer un son clair et de créer un contenu soigné dans une interface conviviale.

Les utilisateurs peuvent également améliorer l'aspect final de leurs vidéos avec des animations, des transitions et des annotations. La plateforme d'enregistrement d'écran offre également de nombreuses options d'intégration, ce qui facilite le téléchargement et le partage de vos vidéos finales sur votre plateforme préférée. De plus, vous n'avez pas à vous soucier de n'utiliser que les enregistrements de votre système audio grâce au mixage multicanal.

Les meilleures caractéristiques de ScreenFlow :

Fonctions d'enregistrement et d'édition d'écran de qualité professionnelle

Mixage audio multicanal

Intégration transparente avec les plateformes les plus courantes pour un partage sans effort

Limitations de ScreenFlow :

Les utilisateurs doivent donc disposer d'un ordinateur assez robuste pour faire fonctionner le logiciel

Les débutants peuvent trouver la variété des options écrasante et sous-utilisée

Prix de ScreenFlow :

169 $ pour un seul utilisateur

845 $ pour cinq utilisateurs

1 040 $ pour cinq utilisateurs avec support premium

G2 : 4.5/5 (50+ commentaires)

Capterra : 4.8/5 (20+ commentaires)

5. OBS Studio

via Studio OBS Open Broadcaster Software (OBS) Studio est un logiciel libre et gratuit pour l'enregistrement vidéo et la diffusion en direct. Ses fonctionnalités polyvalentes en font un logiciel d'enregistrement d'écran incontournable pour les créateurs de contenu, les joueurs et les professionnels qui ont besoin de capturer, d'éditer et de partager des vidéos.

OBS Studio propose différentes options d'enregistrement d'écran, vous permettant de contrôler les paramètres d'enregistrement tels que la résolution et la fréquence d'images. OBS Studio prend également en charge le mixage audio en temps réel pour des enregistrements audio de haute qualité. Le logiciel dispose d'un grand nombre d'options de personnalisation pour les utilisateurs qui souhaitent avoir un meilleur contrôle sur le produit final et de nombreux plugins tiers pour améliorer les fonctionnalités.

Les meilleures caractéristiques d'OBS Studio :

Le logiciel est open-source et gratuit, avec une communauté de développement active

Nombreux paramètres personnalisables pour la capture vidéo et audio, y compris une barre d'outils pour les captures d'écran

Mixage audio en temps réel

De nombreux plugins tiers vous permettent d'ajouter les fonctions et la personnalisation dont vous avez besoin

Limitations d'OBS Studio :

En raison de la robustesse de ses options, la courbe d'apprentissage est abrupte pour les nouveaux utilisateurs qui ont besoin d'un simple démarrage et d'un arrêt de l'enregistrement

Il existe de nombreuses options de personnalisation technique qui peuvent s'avérer inutiles pour les utilisateurs occasionnels

Les options d'assistance sont limitées par rapport à d'autres logiciels d'enregistrement d'écran de cette liste

Prix d'OBS Studio :

Gratuit pour toujours

OBS Studio ratings and reviews :

G2 : 4.6/5 (110+ commentaires)

Capterra : 4.7/5 (935+ commentaires)

6. Movavi

via Movavi L'outil d'enregistrement d'écran de Movavi vous permet de capturer de la vidéo et de l'audio sur votre écran pour créer des tutoriels, des présentations, etc. Le logiciel facilite le démarrage et l'arrêt de l'enregistrement, et vous pouvez ajuster les paramètres à la volée.

L'enregistreur d'écran offre des outils d'édition de base et des options supplémentaires telles que les effets de curseur et l'affichage des touches afin que vous puissiez mettre en évidence les informations importantes. L'interface de l'enregistreur d'écran est conviviale pour les débutants et offre suffisamment de fonctionnalités pour satisfaire la plupart des professionnels.

Les meilleures fonctionnalités de Movavi :

Des options de planification pratiques vous permettent d'arrêter et de démarrer l'enregistrement automatiquement

Plusieurs formats de sortie et options pour faciliter le partage d'un enregistrement d'écran

Permet d'enregistrer simultanément l'activité de la webcam et de l'écran sur l'écran de votre Mac

Fonction de barre d'outils de capture d'écran

Peut utiliser l'audio du système ou un microphone

Limitations de Movavi :

Les fonctions d'édition avancées sont quelque peu limitées par rapport à d'autres options de qualité professionnelle

Les versions gratuites incluent un filigrane sur vos enregistrements

Prix de Movavi :

49,95 $ pour un abonnement d'un an à une licence professionnelle

39,95 $ pour une licence personnelle à vie

Movavi ratings and reviews :

G2 : 4.5/5 (50+ commentaires)

Capterra : 4.8/5 (455+ commentaires)

7. ScreenRec

via ScreenRec ScreenRec promet de vous aider à accélérer votre flux de travail en vous permettant de capturer et de partager rapidement des vidéos de l'écran de votre Mac au lieu d'essayer de faire passer votre message par e-mail ou par chat.

Le logiciel offre une interface simple où les utilisateurs peuvent arrêter ou démarrer l'enregistrement automatiquement, ou partager un enregistrement d'écran en quelques clics. Cet enregistreur d'écran Mac crée un lien partageable que les utilisateurs peuvent envoyer à leurs collègues et clients et dispose d'une capacité de stockage dans le nuage pour partager en toute sécurité et sans limites de stockage.

Il dispose également de fonctionnalités supplémentaires telles que la création de captures d'écran annotées, que les utilisateurs peuvent trouver utiles.

Les meilleures caractéristiques de ScreenRec :

Fonctionnalité d'annotation en temps réel pour ajouter des points forts et des notes pendant l'enregistrement de l'écran

Création de liens instantanément partageables après le début de l'enregistrement

Stockage dans le nuage pour un espace de stockage sécurisé et illimité

Limitations de ScreenRec :

L'interface simplifiée manque d'options d'édition plus avancées

Prix de ScreenRec :

Gratuit

Notes et critiques de ScreenRec :

G2 : 4.8/5 (6+ commentaires)

Capterra : 5/5 (5+ avis)

8. TinyTake

via TinyTake TinyTake permet aux utilisateurs de Mac d'enregistrer sans effort leurs écrans, de faire des captures d'écran, d'annoter et de mettre en évidence des zones spécifiques. L'interface simple permet des enregistrements d'écran rapides.

Les options de partage sont pratiques, notamment la possibilité de télécharger le contenu dans le nuage ou de générer des liens partageables. Il comprend également des outils d'édition de base, tels que le découpage et le recadrage, et vous pouvez même attribuer des touches de raccourci personnalisées pour accélérer votre flux de travail.

Les meilleures caractéristiques de TinyTake :

Enregistre des vidéos d'une durée maximale de 120 minutes

Enregistrement de l'écran entier, d'une fenêtre, d'un onglet ou de zones spécifiques

Permet d'assigner des touches de raccourci personnalisées pour faciliter l'exécution des tâches

Sauvegarde des vidéos sur le cloud ou création de liens instantanément partageables vers envoyer de manière transversale

Barre d'outils pour les captures d'écran

Limitations de TinyTake :

Certains utilisateurs peuvent trouver le logiciel moins avancé que d'autres solutions

La version gratuite inclut un filigrane

Prix de TinyTake :

Gratuit pour un usage personnel

Standard : 29,95 $/an pour un usage commercial

Plus : $59.95/an pour une utilisation commerciale

Jumbo : $99.99/an pour une utilisation commerciale + support 24/7

TinyTake ratings and reviews :

G2 : 4.3/5 (17+ commentaires)

Capterra : 4.6/5 (7+ commentaires)

9. Loom

Via Loom Avec son chat vidéo asynchrone, Loom promet d'aider votre équipe à éviter davantage de réunions. Loom fonctionne sur presque tous les appareils, enregistrant votre écran ou votre caméra partout où vous disposez d'une connexion Internet.

Vous pouvez mettre en évidence des zones de votre écran ou même dessiner dessus en temps réel. Les liens partageables permettent aux spectateurs de regarder votre vidéo sans avoir à se connecter ou à créer un compte. Les spectateurs peuvent réagir avec des emojis et des commentaires ou utiliser d'autres réponses interactives. Il s'intègre à Slack et à Google Workspace pour faciliter le partage au sein d'une organisation.

Les meilleures fonctionnalités de Loom :

Permet aux utilisateurs d'enregistrer leur écran, leur caméra et leur audio simultanément

Dessin et surlignage en temps réel pour souligner les détails importants à l'écran

S'intègre de manière transparente aux applications populairesplates-formes de communication interne les plus répandues* Options de partage faciles, y compris des liens directs et des vidéos intégrées

Il peut être utilisé à la fois sur les ordinateurs de bureau et les appareils mobiles

Limitations de Loom :

Les tarifs sont plus élevés que ceux de nombreuses autres options

Accès hors ligne limité aux enregistrements

Prix de Loom :

Démarrage : gratuit

Entreprise : 12,50 $/mois par créateur, facturé annuellement

Entreprise : Contacter pour les tarifs

Loom ratings and reviews :

G2 : 4.7/5 (1,185+ commentaires)

Capterra : 4.7/5 (360+ avis)

10. Snagit

via Snagit Snagit est un enregistreur d'écran Mac qui vous permet d'enregistrer facilement votre écran et de faire des captures d'écran, puis d'annoter et d'améliorer votre contenu. Le logiciel dispose d'une interface conviviale pour la création intuitive de contenu, ainsi que d'excellentes fonctions d'édition avancées pour l'ajout d'effets, le découpage ou l'utilisation d'un modèle pour créer un contenu vidéo uniforme. Vous pouvez partager les vidéos terminées directement vers des applications populaires ou les enregistrer sur le cloud.

Les meilleures fonctionnalités de Snagit :

Capture panoramique à défilement pour les longs messages de chat ou les pages web à défilement infini

Intégration facile du partage avec des applications populaires telles que Slack, Teams, Google Drive et plus encore

La barre d'outils de capture d'écran vous permet d'enregistrer rapidement votre écran ou de saisir des images individuelles de la vidéo enregistrée

L'outil d'étape facilite la documentation de votre flux de travail

Limitations de Snagit :

La version complète est plus chère que beaucoup d'autres enregistreurs d'écran

La version gratuite limite la durée d'enregistrement et place un filigrane sur les vidéos

Prix de Snagit :

49,95 $ pour une licence unique pour les particuliers

49,95 $ pour une licence unique à usage professionnel (possibilité de remises en fonction du volume)

29,95 $ pour une licence à usage unique pour l'éducation (des remises sur le volume sont disponibles)

42,95 $ pour une licence unique destinée aux administrations et aux organisations à but non lucratif (des remises sont accordées en fonction du volume d'utilisation)

Snagit ratings and reviews :

G2 : 4.6/5 (3,545+ reviews)

Capterra : 4.8/5 (135+ commentaires)

L'enregistrement d'écran sur Mac facilité par ClickUp

Il est temps d'ajouter des enregistrements d'écran à votre plan de communication de votre équipe ! Tous les outils ci-dessus offrent de bonnes options pour l'enregistrement d'écran sur Mac. Votre cas d'utilisation et vos priorités doivent déterminer l'outil à choisir.

Cependant, l'outil Clip de ClickUp permet non seulement l'enregistrement d'écran et le partage transparent, mais intègre également la création de tâches dans le processus. Un outil d'enregistrement d'écran qui se connecte naturellement à la fonctionnalité de gestion de projet améliorera la capacité de votre équipe à collaborer de manière asynchrone avec rapidité et clarté. Alors, qu'attendez-vous ? Inscrivez-vous à ClickUp dès aujourd'hui et commencez à collaborer ! 😄