Les 10 meilleures alternatives à Murf IA en [année]

La plupart des équipes avec lesquelles je discute n'ont pas de difficulté à trouver une voix IA. Elles ont plutôt du mal à éviter que l'ensemble du processus de génération de voix off ne se transforme en un chaos désorganisé.

Le script se trouve dans Google Docs, les modifications sont effectuées via Slack, les tâches sont gérées dans Asana, puis Murf IA devient un onglet supplémentaire à surveiller. C'est là que le temps de production disparaît.

Les données du Work Trend Index de Microsoft quantifient ce bruit : les employés sont contactés environ toutes les deux minutes pendant les heures de travail, ce qui représente un nombre d'environ 275 interruptions par jour.

Et une fois que votre flux de travail vocal est réparti entre plusieurs outils, vous êtes confronté à une prolifération contextuelle : le changement constant d'application et la recherche d'informations vous empêchent d'accomplir votre travail.

Ce guide s'articule donc autour d'une question que vous devriez vous poser lorsque vous choisissez des alternatives à Murf IA : cet outil facilitera-t-il la production vocale semaine après semaine ?

Vous trouverez ici 10 options, allant des plateformes de clonage vocal ultra-réalistes aux environnements de travail tout-en-un qui regroupent les scripts, les validations et les ressources.

Pourquoi rechercher des alternatives à Murf IA ?

Les alternatives à Murf AI sont des plateformes de synthèse vocale (TTS) et de génération de voix par IA qui convertissent des textes écrits en audio naturel. Elles sont utilisées par les créateurs de contenu, les spécialistes du marketing, les équipes de formation et de développement et les développeurs de produits qui ont besoin de voix off professionnelles sans avoir à engager des comédiens pour chaque mise à jour.

Murf IA fonctionne bien pour les voix off basiques, mais les équipes commencent à rencontrer des difficultés lorsque la production s'accélère et que les attentes augmentent.

Alors que la demande de contenu devrait quintu pler, les lacunes sont de plus en plus criantes :

Le prix peut être difficile à justifier pour une utilisation occasionnelle.

La bibliothèque de voix peut sembler limitée lorsque vous avez besoin d'un style spécifique à une marque, et

Certaines voix ont encore un son un peu robotique.

De nombreux utilisateurs soulignent également des problèmes de réalisme, tels que des prononciations et des accents légèrement décalés, ce qui nécessite des cycles de modification supplémentaires.

Lorsque Murf ne peut pas prendre en charge le flux de travail de voix off dont vous avez besoin à grande échelle, vous devez compenser en ajoutant davantage d'outils et d'étapes. Cette prolifération d'outils entraîne des retards dans votre processus et des incohérences dans votre contenu.

La meilleure alternative à Murf dépend de la manière dont votre équipe produit les voix, et pas seulement de la qualité sonore de celles-ci. Certaines équipes ont besoin d'un clonage vocal de qualité studio pour assurer la cohérence de leur marque. D'autres équipes accordent plus d'importance à l'accès à l'API afin que les développeurs puissent générer du contenu audio dans leur produit ou réaliser l'automatisation des voix off à grande échelle.

Si vous maîtrisez l'ensemble du flux de travail de création de contenu, du script à la version finale, un environnement de travail convergent peut s'avérer être la solution la plus intelligente.

📮 ClickUp Insight : 16 % des managers ont du mal à intégrer les mises à jour provenant de plusieurs outils dans une vue cohérente. Lorsque les mises à jour sont dispersées, vous finissez par passer plus de temps à rassembler les informations et moins de temps à diriger. Le résultat ? Des charges administratives inutiles, des informations manquées et un manque de coordination. Grâce à l'environnement de travail tout-en-un de ClickUp, les responsables peuvent centraliser les tâches, les documents et les mises à jour, ce qui réduit les tâches fastidieuses et fait ressortir les informations les plus importantes, au moment où elles sont nécessaires. 💫 Résultats concrets : Réunissez 200 professionnels dans un environnement de travail ClickUp unifié, à l'aide de modèles personnalisables et d'un suivi du temps pour réduire les frais généraux et améliorer les délais de livraison sur plusieurs emplacements.

Avant de vous plonger dans les alternatives spécifiques, regardez cette courte vidéo présentant des astuces pratiques qui peuvent vous aider à maximiser votre productivité lorsque vous utilisez des outils basés sur l'IA dans votre flux de travail de contenu.

Les alternatives à Murf IA en un coup d'œil

Nom de l'outil Idéal pour Fonctionnalités remarquables Tarifs* ClickUp Équipes gérant des flux de travail de contenu de bout en bout grâce à la rédaction et à la collaboration basées sur l'IA ClickUp Brain pour la rédaction de scripts IA, ClickUp Docs pour la collaboration en temps réel, ClickUp Clips pour l'enregistrement d'écran asynchrone et la narration, champs personnalisés et automatisations. Offre gratuite disponible ; personnalisations disponibles pour les entreprises. ElevenLabs Clonage vocal ultra-réaliste et contenu multilingue Clonage vocal à partir d'échantillons audio courts, bibliothèque de plus de 5 000 voix, éditeur de projets pour les contenus longs, studio de doublage avec synchronisation automatique des lèvres, plus de 70 langues. Forfait Free disponible ; forfaits payants à partir de 5 $/mois. WellSaid Labs Équipes d'entreprise créant des expériences vocales cohérentes avec la marque Avatars vocaux personnalisés, environnements de travail d'équipe avec permissions basées sur les rôles, bibliothèque de prononciation, conformité SOC 2/HIPAA/RGPD, intégration Adobe Premiere Pro. Forfait gratuit disponible ; forfaits payants à partir de 50 $/mois. Speechify Synthèse vocale axée sur l'accessibilité et la productivité personnelle Extension du navigateur, OCR mobile pour le texte physique, plus de 1 000 voix dans plus de 60 langues, résumés et quiz IA, mise en évidence au niveau des mots. Forfait Free gratuit disponible ; forfaits payants à partir de 29 $/mois. LOVO IA Créateurs de vidéos qui ont besoin de réaliser des modifications en cours sur des fichiers audio et vidéo sur une seule plateforme Éditeur de vidéo Genny, plus de 500 voix, contrôles des émotions et de l'intonation, génération automatique de sous-titres, clonage de voix sur tous les forfaits payants, outil artistique IA. Les forfaits payants commencent à 29 $ par mois. Synthesia Formateurs en entreprise et équipes marketing qui ont besoin de présentations de vidéo sans studio Plus de 240 avatars en stock, avatar personnel personnalisé avec maîtrise multilingue, clonage vocal Forfait Free gratuit disponible ; forfaits payants à partir de 29 $/mois. Google Cloud Text-to-Speech Développeurs intégrant la voix dans des applications à grande échelle Plus de 380 voix dans plus de 75 langues, voix WaveNet/Neural2/Studio, assistance SSML, Gemini 2. 5 modèles Flash et Pro TTS, paiement à l'utilisation Niveau gratuit pour les voix standard ; tarification basée sur des jetons pour les modèles Gemini. Microsoft Azure Text to Speech Applications d'entreprise nécessitant une couverture linguistique mondiale et des voix personnalisées Plus de 400 voix neuronales dans plus de 140 langues, voix neuronale personnalisée, Speech Studio pour un réglage sans code, synthèse d'avatars parlants, API de synthèse par lots. Offre gratuite disponible ; paiement à l'utilisation personnalisé Descript Podcasteurs et éditeurs de vidéos qui souhaitent effectuer une modification audio à partir de texte Modifiez l'audio en effectuant une modification en cours de la transcription, en clonant la voix, en supprimant les mots de remplissage, en doublant avec l'IA dans plus de 39 langues avec synchronisation labiale, et en choisissant parmi les modèles Claude/Gemini/GPT. Les forfaits payants commencent à 24 $ par mois. CAMB IA Doublage multilingue rapide avec synchronisation automatique des lèvres Plus de 150 langues, ajustement automatique de la synchronisation labiale, clonage vocal dans différentes langues, traitement par lots pour les grandes bibliothèques de contenu. Forfait gratuit disponible ; forfaits payants à partir de 5 $/mois.

Les meilleures alternatives à Murf IA

1. ClickUp (idéal pour les équipes qui gèrent des flux de travail de contenu de bout en bout)

Obtenez ClickUp gratuitement Gérez l'ensemble de votre pipeline de contenu vocal et vidéo dans l'environnement de travail optimisé par l'IA de ClickUp.

ClickUp rassemble la rédaction assistée par IA, les documents collaboratifs et la gestion des tâches dans un espace de travail IA convergent afin que votre équipe puisse gérer les flux de travail de contenu, y compris les projets audio et vidéo, de bout en bout, sans avoir à changer constamment de contexte.

📮ClickUp Insight : 37 % de nos répondants utilisent l'IA pour la création de contenu, y compris la rédaction, la modification en cours et les e-mails. Cependant, ce processus implique généralement de passer d'un outil à l'autre, comme un outil de génération de contenu et votre environnement de travail. Avec ClickUp, vous bénéficiez d'une aide à la rédaction alimentée par l'IA dans tout l'environnement de travail, y compris les e-mails, les commentaires, les chats, les documents, etc., tout en conservant le contexte de l'ensemble de votre environnement de travail.

Rédigez et peaufinez vos scripts sans quitter ClickUp.

Utilisez ClickUp Brain pour accélérer le flux de travail de production vidéo et audio grâce à une assistance pour la rédaction de scripts, la planification et la pré et post-production.

Au lieu d'écrire un script dans un outil et de gérer la production dans un autre, vous pouvez utiliser ClickUp Brain pour générer, affiner et peaufiner vos scripts directement dans ClickUp Docs.

L'IA s'appuie sur le contexte de votre environnement de travail, tel que les briefs de projet, les scripts précédents ou les documents de marque que vous avez déjà stockés dans ClickUp, afin de garantir la cohérence de vos brouillons sans avoir à copier-coller manuellement.

Au-delà de l'aide à la rédaction, vous pouvez créer des super agents ClickUp pour gérer de manière autonome des tâches telles que la rédaction de briefs, la résumation des commentaires et l'acheminement du contenu pour approbation. Ils travailleront en arrière-plan comme un coéquipier dédié, alimenté par l'IA, afin d'accélérer vos échéanciers de production.

Automatisez les flux de travail de contenu pour la génération de voix off avec ClickUp Super Agents.

Passez du brouillon du script à la tâche de production en un seul clic.

Créez des tâches ClickUp traçables directement à partir de chats ou de documents.

Collaborez sur des scripts en temps réel avec ClickUp Docs, votre hub central pour la modification en équipe. Plusieurs membres de l'équipe peuvent les modifier simultanément, laisser des commentaires en ligne et taguer les parties prenantes pour obtenir leur approbation.

Le suivi des versions enregistre chaque modification, vous ne perdrez donc jamais un brouillon.

Lorsque le script est prêt, vous pouvez le joindre directement aux tâches ClickUp appropriées, attribuer l'étape de production de la voix off, fixer des dates d'échéance et suivre la progression, sans quitter la plateforme.

Capturez et partagez vos brouillons de voix off directement dans ClickUp.

Capturez directement l'audio et la vidéo depuis votre écran et transformez-les en extraits partageables avec ClickUp Clips

Pour les équipes qui enregistrent leur propre audio ou vidéo, capturez des enregistrements d'écran et des narrations vocales, puis partagez-les instantanément avec votre équipe à l'aide de ClickUp Clips. Cela fonctionne bien pour le contenu de formation interne, les démonstrations de produits ou les commentaires asynchrones sur les brouillons de voix off.

Résultat : l'ensemble de votre pipeline de production de contenu, de la conception à la rédaction du script jusqu'au produit final, est regroupé en un seul endroit.

Remarque : considérez ClickUp comme la colonne vertébrale de votre flux de travail de contenu. Il permet d'organiser les scripts, les commentaires et les tâches de production, mais pour la génération de voix off par IA, vous aurez toujours besoin d'un outil TTS dédié.

Les meilleures fonctionnalités de ClickUp

Visualisez votre pipeline de contenu exactement comme votre équipe travaille le mieux avec ClickUp Views , des tableaux Kanban aux échéanciers en passant par les vues Liste.

Utilisez les champs personnalisés de ClickUp pour ajouter les détails essentiels à votre flux de travail, qu'il s'agisse du statut du script ou de l'étape d'approbation.

Laissez ClickUp Automatisations gérer les transferts répétitifs afin que votre équipe puisse se concentrer sur la production de contenu plutôt que sur la recherche de mises à jour.

Avantages et inconvénients de ClickUp

Avantages :

L'offre gratuite de ClickUp est suffisamment généreuse pour permettre aux créateurs indépendants et aux petites équipes de se lancer sans aucun coût initial.

Obtenez une vue d'ensemble de la santé de votre production de contenu, repérez les goulots d'étranglement et surveillez la charge de travail de votre équipe sur l'ensemble des projets en un clin d'œil grâce aux tableaux de bord ClickUp

Vérifiez les scripts, laissez des commentaires et approuvez le contenu où que vous soyez grâce à votre application mobile.

Les scripts et les briefs sont directement associés aux tâches auxquelles ils appartiennent, de sorte que le contexte est toujours à portée de main et que rien n'est cloisonné.

Se connecte aux outils que vous utilisez déjà, tels que Google Drive, Slack, Zoom, Loom, Miro, HubSpot et Zapier.

Inconvénients :

L'expérience de l'application mobile peut ne pas être aussi raffinée que celle du bureau pour certaines fonctionnalités avancées.

Les équipes qui se concentrent uniquement sur la génération vocale n'ont peut-être pas besoin de toutes les fonctions de gestion de projet.

Tarifs ClickUp

Évaluations et avis sur ClickUp

G2 : 4,7/5 (plus de 10 000 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 4 000 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de ClickUp ?

Voici un commentaire tiré d'une critique publiée sur TrustRadius:

Nous utilisons ClickUp pour gérer et suivre notre pipeline de création de contenu pour les réseaux sociaux et les médias numériques. Cela nous permet de voir le statut de chaque élément de contenu (en cours, en cours de modification, programmé, etc.) ainsi que le nom du concepteur principal. Cela élimine également tous les échanges d'e-mails, car la section des commentaires de chaque tâche peut être utilisée pour délibérer et déléguer les tâches/étapes suivantes (ce qui répond au besoin de suivre et de contrôler notre cycle de création de contenu).

Nous utilisons ClickUp pour gérer et suivre notre pipeline de création de contenu pour les réseaux sociaux et les médias numériques. Cela nous permet de voir le statut de chaque élément de contenu (en cours, en cours de modification, programmé, etc.) ainsi que le nom du concepteur principal. Cela élimine également tous les échanges d'e-mails, car la section des commentaires de chaque tâche peut être utilisée pour délibérer et déléguer les tâches/étapes suivantes (ce qui répond au besoin de suivre et de contrôler notre cycle de création de contenu).

2. ElevenLabs (idéal pour le clonage vocal ultra-réaliste et le contenu multilingue)

via ElevenLabs

Lorsque votre contenu nécessite des voix impossibles à distinguer des enregistrements humains, ElevenLabs est une option fiable.

La plateforme utilise des modèles neuronaux avancés pour capturer les inflexions subtiles, les schémas respiratoires et les nuances émotionnelles que la plupart des outils TTS ne parviennent pas à reproduire.

Le clonage vocal est un élément clé qui distingue ElevenLabs. Téléchargez un court échantillon audio et la plateforme crée une version synthétique de cette voix. Vous pouvez conserver un narrateur cohérent pour votre marque dans tous vos projets ou localiser votre contenu tout en préservant les caractéristiques du locuteur.

La fonctionnalité Projets gère les contenus longs, vous permettant de diriger plusieurs voix à travers les chapitres avec un rythme cohérent.

Le studio de doublage effectue l’automatisation du contenu multilingue. Téléchargez une vidéo, et ElevenLabs la transcrit, la traduit et la redouble dans la langue cible, en respectant le timing et le ton. Pour les équipes de contenu internationales, cela réduit l’échéancier de doublage de plusieurs semaines à quelques heures.

Les meilleures fonctionnalités d'ElevenLabs

Créez une réplique synthétique de n'importe quelle voix à partir de quelques minutes d'enregistrement audio seulement.

Gérez des contenus longs tels que des livres audio, des podcasts ou des modules de cours à l'aide d'un éditeur basé sur un échéancier.

Téléchargez du contenu vidéo et générez des versions doublées dans de nouvelles langues.

Avantages et inconvénients d'ElevenLabs

Avantages :

Accédez à une bibliothèque de plus de 5 000 voix.

Créez des voix naturelles pour les chatbots et les assistants virtuels.

Assistance multilingue complète dans plus de 70 langues

Inconvénients :

Affiner la prononciation ou le ton nécessite plusieurs essais.

Le clonage vocal nécessite une attention particulière aux droits d'utilisation et aux considérations éthiques.

Une courbe d'apprentissage plus raide pour les fonctionnalités avancées telles que l'éditeur de projets.

Tarifs ElevenLabs

Free

Starter : 5 $/mois

Créateur : 22 $/mois

Pro : 99 $/mois

Évaluations et avis sur ElevenLabs

G2 : 4,5/5 (plus de 1 000 avis)

Capterra : pas assez d'avis

Un utilisateur de G2 rapporte : ElevenLabs offre des voix extrêmement naturelles avec une prosodie et une intonation excellentes. La qualité est constante, même avec des textes plus longs, et l'API est facile à intégrer dans des applications concrètes. La personnalisation de la voix, la stabilité et la faible latence en font un outil fiable pour la production, et pas seulement pour les démos.

3. WellSaid Labs (idéal pour les équipes d'entreprise qui souhaitent créer des expériences vocales cohérentes avec leur marque)

via WellSaid Labs

Les équipes d'entreprise ont besoin de plus que de simples voix de qualité. Vous avez besoin de gouvernance, de contrôles de collaboration et d'avatars vocaux propriétaires.

WellSaid Labs se concentre sur les cas d'utilisation en entreprise. La plateforme offre des environnements de travail collaboratifs où plusieurs utilisateurs peuvent travailler ensemble sur des projets vocaux avec des permissions basées sur les rôles. Les bibliothèques de prononciation garantissent que les termes techniques, les noms de marque et le jargon industriel sont correctement prononcés dans tous les contenus.

Les avatars vocaux personnalisés permettent aux organisations de créer des voix IA exclusives. Vous pouvez travailler avec l'équipe de WellSaid pour développer une voix qui vous aidera à construire une identité de marque forte que vos concurrents ou d'autres clients ne pourront pas copier.

Les fonctionnalités de sécurité et de conformité répondent aux exigences des entreprises. La conformité SOC 2, l'intégration SSO et les journaux d'audit offrent aux équipes informatiques les contrôles dont elles ont besoin.

Les meilleures fonctionnalités de WellSaid Labs

Collez ou téléchargez des scripts dans WellSaid Studio, sélectionnez une voix et obtenez une narration en temps réel avec un contrôle total sur le résultat.

Créez un dictionnaire de prononciations personnalisées pour les noms de marque et les termes techniques.

Connectez WellSaid Labs à Adobe Premiere Pro et Adobe Express pour créer et insérer des voix off directement dans votre flux de travail de modification en cours.

Avantages et inconvénients de WellSaid Labs

Avantages :

Une bibliothèque vocale IA de plus de 120 langues couvrant plusieurs accents et styles.

Conforme aux normes HIPAA, GDPR, ADA et WCAG.

Travaillez avec votre équipe en temps réel dans un flux de travail connecté et laissez des commentaires sur les projets partagés.

Inconvénients :

Pas de forfait Free gratuit permanent

La création de voix personnalisées implique un processus d'installation plus long.

L'API développeur est ciblée sur les cas d'utilisation en entreprise.

Tarifs de WellSaid Labs

Free

Créatif : 55 $/utilisateur/mois

Entreprise : 160 $/utilisateur/mois (facturé annuellement)

Entreprise : tarification personnalisée

Évaluations et avis sur WellSaid Labs

G2 : 4,6/5 (plus de 100 avis)

Capterra : pas assez d'avis

Un utilisateur de G2 mentionne : J'apprécie la facilité d'utilisation de WellSaid Studio. Cela me fait gagner beaucoup de temps pour les voix off. Je prends mon script, je le saisis dans l'outil et j'obtiens un son réaliste. La qualité élevée et le gain de temps sont incroyables. Je l'utilise tout le temps. J'apprécie également beaucoup de pouvoir choisir parmi différentes voix. En tant qu'entreprise internationale, il est très important et significatif pour nos employés d'entendre des voix qui ressemblent aux leurs.

4. Speechify (Idéal pour la synthèse vocale axée sur l'accessibilité et la productivité personnelle)

via Speechify

Vous souhaitez transformer n'importe quel texte en fichier audio et l'écouter ? Alors Speechify vous sera utile. Il est parfait pour lire des documents, des Google Docs, des PDF, des articles, des e-mails, des sites web, des livres ou tout autre texte de votre choix.

Speechify a été initialement conçu comme un outil d'accessibilité. L'extension du navigateur lit les pages web à haute voix, tandis que l'application mobile scanne les documents physiques à l'aide de la reconnaissance optique de caractères (OCR) et les convertit en parole. Cet outil supprime les obstacles pour les personnes ayant des difficultés de lecture ou celles qui préfèrent l'apprentissage audio à l'aide d'un logiciel de conversion du texte en parole.

La bibliothèque vocale comprend des voix neuronales de haute qualité, et les commandes de vitesse vous permettent d'écouter à des vitesses accélérées. La synchronisation entre appareils vous permet de commencer un article sur votre ordinateur portable et de continuer à l'écouter sur votre téléphone. Bien que Speechify Studio offre la génération de voix off, le principal atout de la plateforme reste la productivité personnelle.

Les meilleures fonctionnalités de Speechify

Accédez à plus de 1 000 voix réalistes générées par IA dans plus de 60 langues et accents.

Générez des résumés et des quiz basés sur le contenu à l'aide de l'IA.

Voyez chaque mot s'afficher à l'écran en synchronisation avec la narration : votre bibliothèque et votre progression d'écoute vous suivent sur vos appareils de bureau et mobiles.

Avantages et inconvénients de Speechify

Avantages :

La conception axée sur l'accessibilité facilite la lecture pour les personnes souffrant de dyslexie ou de déficience visuelle.

Options de saisie polyvalentes, des pages Web et PDF aux livres physiques

L'écoute rapide vous aide à consommer du contenu plus rapidement.

Inconvénients :

La qualité vocale pour une utilisation en production n'est pas à la hauteur des plateformes TTS dédiées.

Les fonctionnalités studio pour la création de contenu sont moins développées que les outils de lecture de base.

Une mise à niveau vers un forfait premium est nécessaire pour accéder à l'intégralité de la bibliothèque vocale.

Tarifs Speechify

Free

Premium : 29 $/mois

Évaluations et avis sur Speechify

G2 : 4,4/5 (plus de 40 avis)

Capterra : pas assez d'avis

Un utilisateur de G2 partage son expérience : Speechify me fait gagner beaucoup de temps. Je peux simplement écouter mes e-mails ou n'importe quelle page web au lieu de les lire encore et encore et de me perdre dans mes pensées.

5. LOVO IA (Idéal pour les créateurs de vidéos qui ont besoin d'une plateforme unique pour la voix et la modification en cours)

Jongler entre différents outils pour les voix off, les sous-titres et le montage vidéo fait perdre du temps. C'est là que LOVO IA, une plateforme de création de contenu tout-en-un, vient à votre secours. Elle combine la génération de voix avec un éditeur vidéo appelé Genny pour résoudre ce problème courant chez les créateurs de vidéos.

La bibliothèque vocale comprend plus de 500 voix IA, mais Genny fait toute la différence. Elle vous permet d'ajouter des voix off directement aux échéanciers de vidéos et de générer des sous-titres automatiques sans avoir à exporter vers un autre outil.

Les commandes d'émotion et d'accentuation vous permettent de diriger la façon dont l'IA prononce les répliques. Marquez les mots à accentuer, ajustez le rythme ou sélectionnez des tons émotionnels tels que « excité » ou « sérieux ». Pour les créateurs qui ont besoin de plus qu'une narration plate, ces commandes ajoutent de l'expressivité.

Les meilleures fonctionnalités de LOVO IA

Générez automatiquement des sous-titres à partir de votre voix off et adaptez-les au style de votre marque.

Accédez aux fonctionnalités de clonage vocal dans tous les forfaits payants.

Rédigez vos scripts plus rapidement avec l'éditeur IA de Genny.

Avantages et inconvénients de LOVO / IA

Avantages :

Les projets sont stockés en toute sécurité dans le cloud et accessibles aux équipes à tout moment.

L'outil artistique IA transforme vos idées de texte en visuels dynamiques.

Les développeurs peuvent intégrer les voix IA avancées de LOVO dans leurs propres applications ou services grâce à l'accès à l'API.

Inconvénients :

Les fonctionnalités de modification en cours de vidéo sont basiques par rapport aux éditeurs spécialisés.

La qualité vocale varie selon la grande bibliothèque.

Tarifs de LOVO IA

Basique : 29 $/utilisateur/mois

Pro : 48 $/utilisateur/mois

Pro+ : 149 $/utilisateur/mois

Évaluations et avis sur LOVO IA

G2 : 4,4/5 (plus de 100 avis)

Capterra : 4,5/5 (plus de 50 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de LOVO IA ?

6. Synthesia (Idéal pour les formateurs en entreprise et les équipes marketing qui ont besoin de présentations vidéo sans studio)

via Synthesia

Si vous aimez l'idée des voix off générées par IA, mais que vous souhaitez aller plus loin en ajoutant un présentateur visuel à votre contenu, essayez Synthesia.

Il transforme vos scripts écrits en vidéos soignées animées par un avatar numérique réaliste. Vous pouvez également cloner votre propre voix pour que le rendu soit plus fidèle à votre marque.

Synthesia vous permet de produire du contenu captivant sans jamais avoir à engager une équipe de tournage, louer du matériel ou vous mettre devant la caméra.

Les meilleures fonctionnalités de Synthesia

Choisissez parmi plus de 240 avatars disponibles ou créez votre propre avatar personnalisé qui parle couramment plus de 160 langues.

Intégrez des appels à l'action et des quiz cliquables directement dans le lecteur de vidéo pour améliorer la fidélisation des spectateurs.

Traduisez automatiquement des scripts, générez des sous-titres correspondants et appliquez le doublage ou le clonage vocal par IA dans plus de 80 langues en un seul clic.

Gérez la production grâce à des kits de marque appliqués automatiquement et à une collaboration en direct entre les équipes.

Avantages et inconvénients de Synthesia

Avantages :

Élimine les coûts élevés et les casse-tête logistiques liés aux tournages de vidéos traditionnels et aux sessions d'enregistrement de voix off.

Renforcez votre portée mondiale grâce à des traductions rapides

Aucune expérience préalable en modification en cours de vidéo ou d'audio n'est requise.

Inconvénients :

Les avatars de studio haut de gamme impliquent un long processus de création.

Tarifs Synthesia

Basique : Gratuit

Starter : 29 $/mois

Créateur : 89 $/mois

Enterprise : tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Synthesia

G2 : 4,7/5 (plus de 2 500 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 300 avis)

Un utilisateur rapporte sur G2: Les voix off et la facilité avec laquelle nous pouvons ajouter une autre couche de modalité pour nos apprenants. L'utilisation du texte et de la vidéo de base ne convient pas à tous les types d'apprenants. En disposant d'un moyen rapide et facile d'ajouter des voix off, notre produit final est bien meilleur et, surtout, il s'adresse à un public plus large.

7. Google Cloud Text-to-Speech (idéal pour les développeurs qui intègrent la voix dans des applications à grande échelle)

Lorsque votre application doit générer des discours pour des milliers de demandes par jour, vous ne pouvez pas vous permettre de risquer des temps d'arrêt ou des problèmes de latence. C'est pourquoi Google Cloud TTS offre une fiabilité de niveau entreprise avec la simplicité d'un paiement à l'utilisation, en utilisant la même technologie que celle qui sous-tend Google Assistant.

Pour les développeurs déjà présents dans l'écosystème Google Cloud, l'intégration est simple. La prise en charge SSML vous permet de contrôler avec précision la prononciation, les pauses et le débit de parole, ce qui est essentiel pour les expériences de marque ou les outils d'accessibilité.

Les meilleures fonctionnalités de Google Cloud Text-to-Speech

Générez des discours naturels grâce aux voix de studio, aux voix Polyglot et à Gemini 2 récemment ajouté. 5 modèles Flash TTS (facturés selon un système de tarification par jetons)

Accédez à plus de 380 voix dans plus de 75 langues et variantes pour créer des applications multilingues.

Des performances dynamiques pour des lectures expressives : poésie, journaux télévisés, narration et chuchotements.

Avantages et inconvénients de Google Cloud Text-to-Speech

Avantages :

Une fiabilité d'entreprise capable de traiter des volumes de demandes importants

Intégration approfondie avec la plateforme Google Cloud

Tarification prévisible à l'utilisation, sans licence par place

Inconvénients :

Le service dépend entièrement de la cloud.

Nécessite des ressources de développement pour la mise en œuvre.

Contrôle créatif moindre par rapport aux plateformes de production de contenu

Tarifs de Google Cloud Text-to-Speech

Modèles basés sur Gemini (tarification par jetons, pas de niveau gratuit)

Gemini 2. 5 Flash TTS : 0,50 $/1 million de jetons de texte + 10,00 $/1 million de jetons audio

Gemini 2. 5 Pro TTS : 1,00 $/1 million de jetons de texte + 20,00 $/1 million de jetons audio

Modèles standard (tarification basée sur les caractères, niveaux gratuits disponibles)

Voix standard : gratuit jusqu'à 4 millions de caractères par mois, puis 4 $ par million de caractères.

WaveNet Voices : gratuit jusqu'à 4 millions de caractères par mois, puis 4 $ pour 1 million de caractères

Neural2 Voices : gratuit jusqu'à 1 million de caractères par mois, puis 16 $ pour 1 million de caractères

Polyglot (aperçu) : gratuit jusqu'à 1 million de caractères par mois, puis 16 $ pour 1 million de caractères.

Chirp 3 : HD Voices : gratuit jusqu'à 1 million de caractères/mois, puis 30 $/1 million de caractères

Chirp 3 : HD (niveau supérieur) : pas de niveau gratuit, 60 $/1 million de caractères

Studio Voices : gratuit jusqu'à 1 million de caractères par mois, puis 160 $ par million de caractères.

Évaluations et avis sur Google Cloud Text-to-Speech

G2 : 4,4/5 (plus de 100 avis)

Capterra : pas assez d'avis

Voici ce qu'en dit un utilisateur de G2: La synthèse vocale offre des résultats cohérents et naturels dans différentes langues, avec une expertise particulière dans les langues indiennes. La mise en place du déploiement est simple, car l'intégration de l'API nécessite un paramètre minimal. La qualité de sortie reste fiable même lorsque le système est soumis à une charge importante. La latence est si faible qu'il peut être utilisé dans des environnements de production sans nécessiter de mise en mémoire tampon supplémentaire.

8. Microsoft Azure Text to Speech (idéal pour les applications d'entreprise nécessitant une couverture linguistique mondiale et des voix personnalisées)

via Microsoft Azure Text to Speech

Les entreprises internationales sont souvent confrontées à une fragmentation des fournisseurs lorsqu'elles desservent les marchés internationaux. Azure Text to Speech résout ce problème en proposant des voix qui fonctionnent dans toutes les langues et s'intègrent à l'infrastructure Microsoft existante.

Microsoft Azure TTS propose plus de 400 voix neuronales dans plus de 140 langues. Cette couverture élimine le besoin de combiner plusieurs fournisseurs de synthèse vocale. Voice personnalisée pour IA vous permet de créer des voix IA propriétaires en enregistrant des données d'entraînement et en déployant le modèle exclusivement pour vos applications.

Speech Studio est un fournisseur d'interface visuelle pour ajuster la prononciation et tester les voix sans écrire de code. Cette flexibilité est précieuse pour les organisations aux capacités techniques variées.

Les meilleures fonctionnalités de Microsoft Azure Text to Speech

Entraînez les voix IA à partir de vos propres enregistrements afin de créer des voix exclusives pour votre organisation.

Ajustez la prononciation et prévisualisez le SSML sans écrire de code.

Affinez vos fichiers audio pour obtenir un résultat de qualité professionnelle.

Avantages et inconvénients de Microsoft Azure Text to Speech

Avantages :

Les réseaux neuronaux profonds rendent les voix synthétisées presque impossibles à distinguer des enregistrements humains, réduisant ainsi la fatigue auditive lors des interactions avec l'IA.

Azure propose désormais la synthèse d'avatars parlants, associant une voix personnalisée Neural Voice à un avatar vidéo pour le service client et l'apprentissage en ligne.

Offre d'assistance pour les fichiers de plus de 10 minutes de manière asynchrone via l'API de synthèse par lots.

Inconvénients :

Personnalisé Neural Voice nécessite une quantité importante de données d'entraînement et un temps d'installation considérable.

La complexité peut submerger les équipes qui n'ont besoin que d'un système TTS basique.

La structure tarifaire nécessite une planification minutieuse pour une utilisation intensive.

Tarifs de Microsoft Azure Text to Speech

Free

Paiement à l'utilisation : tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Microsoft Azure Text to Speech

G2 : 4,2/5 (plus de 50 avis)

Capterra : pas assez d'avis

Un utilisateur partage son expérience sur G2: Il est très facile de passer d'un texte simple à un discours qui sonne vraiment naturel. Les SDK et l'API REST sont très simples : il suffit de récupérer votre clé, d'atteindre le point final et vous pouvez parler en quelques minutes. J'apprécie le fait qu'il prenne en charge de nombreuses langues et que les voix neuronales aient un son humain et non robotique. Le SSML est un bonus appréciable lorsque vous avez besoin de modifier la vitesse ou d'ajouter des pauses, et l'option de voix personnalisée est idéale si vous souhaitez créer votre propre voix de marque.

9. Descript (Idéal pour les podcasteurs et les éditeurs de vidéos qui souhaitent effectuer une modification en cours de l'audio à partir d'un texte)

via Descript

La modification de voix off en écoutant et en parcourant les formes d'onde est lente et fastidieuse. Pour résoudre ce problème, Descript vous permet de réaliser la modification en cours sur l'audio et la vidéo en éditant le texte.

Téléchargez un fichier audio ou vidéo, obtenez une transcription automatique, puis modifiez la transcription pour éditer le média. Supprimez un mot de la transcription et il disparaîtra de l'enregistrement. Ce processus accélère considérablement la post-production pour les animateurs de podcasts et les créateurs de vidéos.

La fonctionnalité de clonage vocal Overdub de Descript mérite une mention spéciale. Vous pouvez entraîner un modèle à partir de votre voix, puis taper de nouveaux mots pour qu'ils soient prononcés avec votre voix.

La plateforme comprend également l'enregistrement et la transcription d'écran, prenant en charge l'ensemble du flux de travail, de l'enregistrement à l'exportation.

Les meilleures fonctionnalités de Descript

Choisissez parmi les modèles Claude, Gemini et GPT en fonction de la complexité de la tâche.

Identifiez et supprimez les « euh », « hum » et autres mots de remplissage en un seul clic.

Traduisez et doublez des vidéos dans plus de 39 langues avec une synchronisation labiale automatique.

Avantages et inconvénients de Descript

Avantages :

Supprime les bruits de fond et améliore la qualité vocale sans avoir besoin de microphones coûteux ou d'insonorisation.

Overdub permet de gagner un temps considérable lors des réenregistrements.

Corrigez un mot mal prononcé ou un audio incorrect en tapant simplement

Inconvénients :

La qualité vocale du doublage n'est pas à la hauteur des plateformes TTS dédiées.

La précision de la transcription varie en fonction de la qualité audio.

Fonctionnalités avancées de modification en cours de vidéo limitées

Tarifs Descript

Amateur : 24 $/utilisateur/mois

Créateur : 35 $/utilisateur/mois

Entreprise : 65 $/utilisateur/mois

Entreprise : tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Descript

G2 : 4,6/5 (plus de 500 avis)

Capterra : 4,7/5 (plus de 100 avis)

Un utilisateur de G2 déclare : J'ai l'habitude d'utiliser iMovie et des logiciels comme Final Cut pour la modification en cours, j'ai même essayé CapCut, mais ce logiciel rend la modification en cours aussi simple que la modification d'un document ! Et il est également très rapide. J'aime pouvoir transformer des clips en « Cold Opens » en copiant-collant le texte d'une section en haut du script, et cela fonctionne plutôt bien.

10. CAMB IA (Idéal pour un doublage multilingue rapide avec synchronisation automatique des lèvres)

via CAMB IA

Le doublage du contenu vidéo en plusieurs langues nécessite généralement des comédiens voix off, des traductions et un timing minutieux. C'est un processus lent et coûteux.

CAMB AI automatise ce processus grâce à des voix générées par l'IA qui se synchronisent avec les mouvements des lèvres de l'orateur original. Le traitement par lots permet de gérer de grandes bibliothèques de contenu, ce qui permet aux entreprises de médias et aux prestataires d'apprentissage en ligne de doubler efficacement des catalogues entiers.

Les meilleures fonctionnalités de CAMB IA

Utilisez l'IA pour ajuster à la fois l'audio et les images afin que le contenu doublé semble naturel.

Conservez les caractéristiques vocales originales du locuteur lors du doublage dans de nouvelles langues.

Doublage simultané de plusieurs vidéos pour optimiser les efforts de localisation

Avantages et inconvénients de CAMB IA

Avantages :

Un doublage nettement plus rapide par rapport aux méthodes traditionnelles

La technologie de synchronisation labiale crée un contenu localisé plus naturel.

L'assistance massive des langues couvre pratiquement tous les besoins de distribution mondiale.

Inconvénients :

La qualité de l'audio doublé peut varier selon la langue.

Moins adapté aux contenus où le jeu vocal nuancé est essentiel.

La conception axée sur l'API et les options de configuration avancées peuvent décourager les utilisateurs qui n'ont pas d'expérience en développement.

Tarifs de CAMB IA

Free

Essentiels : 5 $/mois

Pro : 20 $/mois

Premier : 75 $/mois

Avancé : 250 $/mois

Expert : 900 $/mois

Évaluations et avis sur CAMB IA

G2 : pas assez d'avis

Capterra : pas assez d'avis

Améliorez le flux de travail derrière votre production de voix off avec ClickUp

La meilleure alternative à Murf IA dépend des lacunes que vous constatez chez Murf. Si vous avez besoin d'un clonage vocal plus réaliste, ElevenLabs ou WellSaid Labs pourraient mieux vous convenir. Si vous intégrez la voix dans des applications ou des produits, Google Cloud Text-to-Speech et Azure sont plus adaptés en termes d'échelle et d'accès à l'API.

Pour de nombreuses équipes, cependant, le défi commence avant même que la voix ne soit générée. Les scripts, les commentaires et les ressources sont dispersés entre différents outils, ce qui rend le processus de production plus difficile à gérer que la génération de voix elle-même.

C'est là que ClickUp se distingue. Il offre à votre équipe un espace unique pour rédiger des scripts, coordonner les révisions, attribuer le travail et faire passer le contenu du brouillon à la version finale.

Vous souhaitez gérer vos projets vocaux de manière plus organisée ?

Foire aux questions (FAQ)

Murf IA propose une offre gratuite avec une limite de minutes vocales et des exportations avec filigrane. L'utilisation commerciale sans filigrane nécessite un abonnement payant.

ElevenLabs met l'accent sur le clonage vocal et les voix neuronales ultra-réalistes, tandis que Murf AI se concentre sur une bibliothèque vocale plus large avec des outils de modification plus simples. La fonctionnalité « Projets » d'ElevenLabs gère mieux les contenus longs, mais l'interface de Murf peut sembler plus accessible pour les équipes novices en matière de génération vocale par IA.

Donnez la priorité à la qualité vocale pour votre cas d'utilisation, à la couverture linguistique pour votre public, aux options d'intégration avec vos outils existants et aux fonctionnalités de collaboration si plusieurs membres de l'équipe créent du contenu.

La plupart des générateurs de voix IA prennent en charge plusieurs langues pour la synthèse vocale, mais le véritable doublage avec ajustement du timing et synchronisation labiale nécessite des plateformes spécialisées telles que ElevenLabs ou CAMB AI.