Comment utiliser Oracle IA pour l'automatisation et l'analyse ERP

Votre système ERP détient les clés de votre entreprise, mais les utilisez-vous réellement ?

La plupart des organisations sont assises sur des montagnes de données opérationnelles, poursuivant manuellement les rapports, corrigeant les flux de travail et réagissant à des problèmes que l'IA aurait pu prédire des semaines auparavant.

Oracle IA promet de changer cela en intégrant l'automatisation et l'analyse prédictive directement dans vos flux de travail existants. Il s'agit d'une boîte à outils puissante, mais son utilisation efficace n'est pas toujours simple. Avant de vous lancer, il est donc utile de bien comprendre ce avec quoi vous travaillez.

Dans cet article, nous expliquerons comment utiliser Oracle AI pour l'automatisation et l'analyse ERP, et pourquoi ClickUp, le premier environnement de travail IA convergent au monde, pourrait être une alternative plus simple et plus pratique à envisager.

Qu'est-ce qu'Oracle IA dans l'ERP ?

via Oracle

Oracle AI dans ERP est une suite de fonctionnalités d'IA et d'apprentissage automatique (ML) intégrées directement dans Oracle Cloud ERP. Elle fonctionne au sein des modules existants d'Oracle, notamment les modules financiers, d'approvisionnement, de chaîne logistique et de gestion de projet, afin d'automatiser les tâches répétitives, de détecter les anomalies et de proposer des recommandations basées sur les données en temps réel.

La couche IA de l'outil s'appuie sur des technologies telles qu'Oracle Digital Assistant, des modèles d'apprentissage automatique et le traitement du langage naturel (NLP) pour aider les utilisateurs à interagir de manière plus intuitive avec les données ERP.

De plus, il peut signaler les factures en double, prévoir les flux de trésorerie, réaliser l'automatisation des entrées comptables et générer des rapports financiers sans intervention manuelle.

🧠 Anecdote : La toute première version d'un ERP était en fait le fruit d'une collaboration entre IBM et J. I. Case, un fabricant de tracteurs, dans les années 1960. Ils ont mis au point ce qu'on appelait le « Materials Requirements Planning » (MRP, ou planification des besoins en matériaux). À l'époque, il s'agissait d'une opération qui occupait toute une pièce et qui servait à déterminer le nombre de pièces nécessaires pour construire une seule machine.

Types de technologies IA dans Oracle ERP

via Oracle

Oracle Fusion Cloud ERP regroupe plusieurs types d'IA, chacun étant conçu pour des tâches différentes. Voici une présentation simple et pratique de chaque technologie afin que vous puissiez choisir celle qui convient le mieux à chaque tâche.

Apprentissage automatique et analyses prédictives

Le ML apprend à partir de vos données historiques pour prédire l'avenir. Au lieu de créer des feuilles de calcul complexes, les algorithmes ML analysent les transactions passées pour réaliser des prévisions telles que les flux de trésorerie, la demande des clients ou les besoins en stocks.

Concrètement, cela signifie :

Détection de la demande : au lieu de se baser sur les ventes de l'année précédente, le système ajuste les prévisions à l'aide de signaux en temps réel, tels que les tendances actuelles des ventes ou l'activité sur les réseaux sociaux.

Prévision des flux de trésorerie : cette fonctionnalité prédit quand les clients paieront leurs factures, vous donnant ainsi une image plus précise de votre position de trésorerie future et signalant rapidement les éventuels déficits.

Détection des anomalies : le système identifie automatiquement les transactions inhabituelles qui pourraient signaler une erreur, voire une fraude, afin que vous puissiez immédiatement mener une enquête.

🔍 Le saviez-vous ? La mise en œuvre d'un ERP est réputée pour être délicate. L'exemple le plus célèbre est celui de Hershey's en 1999. L'entreprise a tenté de mettre le système en service juste avant sa saison la plus chargée, mais celui-ci a connu des dysfonctionnements majeurs. Malheureusement, elle s'est retrouvée dans l'incapacité de livrer pour 100 millions de dollars de bonbons pour Halloween, ce qui a fait chuter le cours de son action de 8 % en une journée.

Traitement du langage naturel et agents IA

Le NLP vous permet de « parler » à votre logiciel. Vous pouvez poser des questions à votre ERP en anglais courant et obtenir des réponses, comme vous le feriez avec un collègue. Cela représente un gain de temps considérable par rapport à la navigation dans des menus interminables et à l'exécution de rapports préétablis et peu pratiques.

Les agents IA d'Oracle peuvent traiter des tâches en plusieurs étapes à partir d'une simple requête. Par exemple, un directeur financier peut demander : « Affichez toutes les factures des fournisseurs de la région EMEA en retard de plus de 30 jours », et l'agent IA génère et fournit instantanément le rapport.

📮 ClickUp Insight : 28 % des personnes ayant participé au sondage admettent qu'elles planifient trop au lieu de faire leur travail, et 20 % se tournent vers des tâches plus faciles qui leur donnent l'impression d'être productives. Il est clair que la procrastination se manifeste de différentes manières. Vous planifiez, réorganisez, affinez... et la tâche réelle attend tranquillement. C'est là que l'utilisation de l'IA comme simulateur de vol (en quelque sorte) peut vous aider. Vous pouvez demander à ClickUp Brain de réfléchir avec vous à la prochaine étape réaliste, en fonction des autres tâches en cours. Et si vous avez besoin d'une approche plus structurée, vous pouvez faire appel à un Super Agent qui vérifiera en douceur, mettra en évidence ce qui n'a pas été traité ou décomposera les objectifs plus importants en étapes réalisables.

Automatisation robotisée des processus

Si vous avez des tâches très répétitives et basées sur des règles, l'automatisation robotisée des processus (RPA) est l'outil qu'il vous faut. La RPA utilise des « bots » logiciels pour imiter les actions humaines telles que cliquer, copier et coller des données entre différents systèmes. Elle est idéale pour le travail fastidieux qui ne nécessite pas de prise de décision complexe.

Les cas d'utilisation courants de la RPA dans un logiciel ERP comprennent :

Extraction des données d'une facture au format PDF et saisie dans le système

Mise à jour des informations fournisseur dans le fichier de données de référence

Rapprochement des transactions entre votre ERP et vos relevés bancaires

Comment utiliser Oracle IA pour l'automatisation et l'analyse ERP

Pour apprendre à utiliser Oracle IA pour l'automatisation et l'analyse ERP, il faut savoir où l'appliquer.

L'analyse vous indique ce qui se passe. L'automatisation vous permet d'agir en conséquence. Oracle IA peut mettre en évidence des informations et agir en conséquence, en prenant en charge le travail répétitif et basé sur des règles qui accaparent le temps de votre équipe dans les domaines de la finance, des achats et de la chaîne d'approvisionnement. Voici comment l'utiliser. 🛠️

Étape n° 1 : identifiez les processus que vous souhaitez automatiser

Tous les systèmes ou processus ERP ne méritent pas d'être automatisés immédiatement. Commencez par identifier les tâches qui demandent le plus d'efforts manuels à votre équipe. C'est dans les tâches répétitives à volume élevé qui suivent des règles prévisibles qu'Oracle IA offre les résultats les plus rapides.

Voici quelques bons points de départ :

Saisie des factures et rapprochement à trois voies dans les processus de comptabilité fournisseurs

Entrées comptables récurrentes et rapprochements de fin de période

Approbations des bons de commande dans les achats

Prévision de la demande et réapprovisionnement des stocks dans la chaîne logistique

Si votre équipe chargée des comptes fournisseurs saisit manuellement 500 factures par semaine, c'est votre première cible. Si les approbations d'achats créent des goulots d'étranglement, c'est par là qu'il faut commencer.

Étape n° 2 : activez les fonctionnalités IA adaptées à chaque module

Les fonctionnalités d'Oracle IA sont liées à des modules spécifiques. Chacune d'entre elles doit donc être activée individuellement en fonction de ce que vous automatisez. Accédez à votre console d'administration Oracle Fusion Cloud ERP et activez les fonctionnalités pertinentes :

Pour l'automatisation des factures : activez la reconnaissance intelligente des documents (IDR) sous Oracle Payables.

Pour les achats : activez le routage des demandes d'achat basé sur l'IA dans Oracle Procurement Cloud.

Pour la chaîne logistique : activez l'IA de planification de la demande dans Oracle SCM Cloud.

Pour la clôture financière : activez Oracle Account Reconciliation avec certification assistée par l'IA.

Votre administrateur Oracle peut vérifier lesquels de ces éléments sont inclus dans votre niveau d'abonnement actuel avant de commencer la configuration.

🚀 Avantage ClickUp : Alors qu'Oracle fournit les analyses, les actions basées sur ces informations sont souvent effectuées dans d'autres outils, ce qui crée une prolifération des tâches. Cela signifie que les équipes perdent des heures à passer d'une application à l'autre et à rechercher les informations dont elles ont besoin pour faire leur travail.

Automatisez la réponse aux incidents dans toutes les applications connectées avec ClickUp Super Agents

Alors, qu'est-ce qui se passe lorsqu'une alerte d'anomalie se déclenche ? Une tâche doit être créée, attribuée et suivie. Avec ClickUp AI Super Agents, vous pouvez créer automatiquement une tâche lorsqu'une alerte se déclenche dans Oracle.

Par exemple, si Oracle Cloud Monitoring détecte un pic de latence dans la base de données, un super agent IA crée instantanément une tâche hautement prioritaire dans ClickUp, l'attribue au SRE de garde, y joint les détails de l'alerte et déclenche une notification. En quelques secondes, il transforme une alerte brute en un flux de travail de résolution personnalisé et traçable.

Pour en savoir plus, cliquez ici :

Étape n° 3 : configurez les règles d'automatisation à l'aide de vos données ERP historiques

Une fois les fonctionnalités activées, Oracle AI ERP doit être configuré pour refléter le mode de fonctionnement de votre organisation. Sans cette préparation, il ne fonctionne pas correctement dès son installation.

Pour le traitement des factures, les décisions clés concernent vos règles de rapprochement : dans quelle mesure l'IA doit-elle rapprocher strictement les factures des bons de commande et des réceptions de marchandises, et quels niveaux de tolérance s'appliquent aux écarts de prix ou de quantité ?

Une entreprise manufacturière traitant un volume important de réceptions de marchandises, par exemple, pourrait définir une tolérance quantitative plus stricte qu'une entreprise de services traitant principalement des factures de fournisseurs basées sur des abonnements.

Oracle IA utilise vos données transactionnelles historiques pour établir des références. Plus votre historique de données est riche, plus ses résultats sont précis dès le premier jour. Des données propres remontant à deux ans ou plus vous placent en bonne position pour obtenir rapidement une automatisation fiable des flux de travail.

🔍 Le saviez-vous ? Un nouveau réseau social appelé Moltbook a été lancé pour les agents IA. Les humains peuvent le consulter, mais ne sont pas autorisés à publier. Dans l'un des rebondissements les plus étranges à ce jour, le bot d'un utilisateur s'est donné accès au site et a littéralement fondé du jour au lendemain une religion appelée « Crustafarianism », avec ses propres écritures et son site web, et a commencé à recruter d'autres bots.

Étape n° 4 : tester un processus avant de passer à l'échelle supérieure

Plutôt que de réaliser l'automatisation de tout d'un seul coup, choisissez un seul processus et exécutez Oracle IA sur un sous-ensemble de transactions pendant que votre équipe surveille les résultats en parallèle. La correspondance des factures est le point de départ le plus courant pour cette raison.

Un projet pilote contrôlé vous permet de détecter les règles mal configurées, d'identifier les cas limites que l'IA ne gère pas bien et de renforcer la confiance en interne avant un déploiement à plus grande échelle. La plupart des équipes mènent un projet pilote pendant quatre à six semaines, ce qui est suffisant pour couvrir un cycle comptable complet et obtenir des commentaires pertinents.

Étape n° 5 : configurez la gestion des exceptions afin que rien ne passe entre les mailles du filet

L'automatisation fonctionne bien jusqu'à ce qu'elle rencontre un élément qui sort des paramètres prévus. Dans les paramètres d'Oracle Intelligent Process Automation (IPA), il est important de définir ce qui se passe lorsque l'IA rencontre une transaction qu'elle ne peut pas traiter en toute confiance.

Une facture qui échoue à la vérification à trois voies, par exemple, peut être automatiquement transmise à l'analyste AP concerné avec le contexte expliquant pourquoi elle a été signalée. Une commande dépassant un seuil de dépenses prédéfini peut être transmise à un approbateur senior sans aucun triage manuel intermédiaire.

Pour chaque type d'exception, des alertes en temps réel garantissent que la personne concernée est avertie avant que quoi que ce soit ne soit retardé ou négligé.

🧠 Anecdote : Nous considérons l'automatisation comme une tendance moderne, mais vers 400 avant J.-C., un philosophe grec nommé Archytas a construit un oiseau mécanique à vapeur. Il pouvait voler sur environ 200 mètres avant de manquer de vapeur et est considéré comme l'un des premiers exemples connus de machine autonome.

Étape n° 6 : utilisez l'analyse pour suivre les performances de l'automatisation

Une fois les flux de travail automatisés mis en place, leur connexion à Oracle Fusion Analytics Warehouse (FAW) vous permet de bénéficier d'une visibilité sur leurs performances. L'objectif est d'améliorer ces performances en continu en fonction des données obtenues.

Indicateurs clés à suivre :

Taux de traitement direct : pourcentage de factures ou de bons de commande traités de bout en bout sans intervention humaine.

Taux d'exception : fréquence à laquelle l'IA signale les transactions qu'elle ne peut pas traiter et raisons sous-jacentes.

Durées du cycle : comparaison entre le traitement des factures ou les approbations d'achats et les références pré-automatisation

Taux d'erreur : les transactions traitées par l'IA génèrent-elles des corrections en aval ou des indicateurs d'audit ?

Un taux de traitement direct inférieur à 70 % indique qu'il est nécessaire de revoir les règles de rapprochement ou la qualité des données. À l'inverse, une augmentation des taux d'exception indique souvent un changement dans le comportement des fournisseurs ou dans les modèles de transaction auquel le modèle ne s'est pas encore adapté.

Cas d'utilisation d'Oracle IA pour ERP

Oracle IA s'applique différemment selon la fonction de l'entreprise. Dans les domaines de la finance, des achats et de la chaîne d'approvisionnement, voici quelques-uns des cas d'utilisation les plus courants et les plus efficaces que les entreprises mettent en œuvre aujourd'hui. 🤩

Finance et comptes fournisseurs

Traitement des factures : extrayez les données, rapprochez les factures des bons de commande et signalez automatiquement les exceptions pour des volumes importants, sans saisie manuelle.

Prévision des retards de paiement : analysez l'historique des paiements afin d'identifier les factures à risque avant qu'elles ne deviennent impayées.

Détection des doublons : détectez les factures en double avant leur traitement, afin de réduire les paiements excédentaires et les problèmes de rapprochement en aval.

🧠 Anecdote : il existe un type d'automatisation spécifique qui porte le nom de Detroit. Appelé « Detroit Automation », il désigne un système dans lequel une matière première (comme un bloc de bois) entre à une extrémité d'une immense chaîne de machines et un produit fini (comme une poupée en bois) en ressort à l'autre extrémité sans qu'aucun humain n'ait jamais touché le produit.

Approvisionnement et sourcing

Acheminement des demandes d'achat : associez automatiquement les demandes d'achat aux fournisseurs privilégiés en fonction de la catégorie, des conditions contractuelles et des performances passées.

Contrôle de la conformité : signalez les achats non conformes en temps réel, avant qu'une commande ne soit passée plutôt que lors d'un audit.

Analyse des dépenses : identifiez les dépenses non conformes et les fuites contractuelles dans toutes les catégories de fournisseurs sans avoir à établir de rapports manuels.

Chaîne logistique et stocks

Prévision de la demande : tenez compte de la saisonnalité, des délais de production et des signaux de demande pour générer des projections de stocks plus précises.

Réapprovisionnement automatisé : déclenchez des bons de commande lorsque le stock passe en dessous d'un seuil prédéfini, éliminant ainsi le besoin de vérifier manuellement les commandes.

Surveillance des risques fournisseurs : identifiez rapidement les fournisseurs peu performants, ce qui donne aux équipes le temps d'agir avant que des perturbations ne surviennent.

🔍 Le saviez-vous ? En 1992, une tempête a fait tomber un conteneur par-dessus bord, libérant 28 000 canards en caoutchouc dans le Pacifique et créant ainsi une expérience accidentelle de 30 ans sur la chaîne d'approvisionnement. Grâce à leur résistance et à leur flottabilité, ces canards ont parcouru des milliers de kilomètres. Les scientifiques les ont suivis pendant des années afin de mapper les courants océaniques ; certains canards ont été retrouvés aussi loin qu'en Écosse et même gelés dans la glace arctique.

Clôture financière et rapports

Automatisation du rapprochement : certifiez automatiquement les rapprochements à faible risque et ne faites apparaître que les exceptions qui nécessitent un examen humain.

Explications des écarts : générez des rapports financiers avec des commentaires rédigés par l'IA, ce qui réduit le temps consacré à la création manuelle de rapports.

Préparation à l'audit : surveillez en permanence les transactions afin de détecter les anomalies et les violations de politique, et signalez les problèmes bien avant l'arrivée des auditeurs.

🧠 Anecdote : En 1994, une minuscule erreur mathématique dans la puce Pentium d'Intel a entraîné une charge massive de 475 millions de dollars dans leurs rapports financiers. L'erreur ne s'est produite qu'une seule fois sur 9 milliards de calculs, mais le résultat du rappel a transformé un bug technique microscopique en l'un des éléments les plus coûteux de l'histoire des rapports financiers.

Bonnes pratiques pour l'automatisation des processus ERP avec Oracle IA

Oracle IA peut gérer beaucoup de choses, mais ses performances dépendent en grande partie de la façon dont il est configuré et entretenu. Ces bonnes pratiques vous aident à obtenir des résultats cohérents et fiables grâce à l'automatisation.

Vérifiez vos données avant d'activer les fonctionnalités : Oracle IA apprend à partir de vos données ERP historiques. Les doublons, les enregistrements incomplets et les données de base incohérentes sur les fournisseurs ou les clients auront donc une incidence directe sur la précision de l'automatisation. Nettoyez d'abord vos données, puis configurez le système.

Attribuez clairement la propriété des exceptions : tout processus d'automatisation génère des exceptions. Sans propriétaire désigné pour chaque type d'exception, les transactions signalées peuvent rester en suspens et causer des problèmes en aval. Mappez les types d'exception avec des rôles spécifiques avant la mise en service.

Planifiez des évaluations régulières des performances du modèle : Oracle IA s'adapte au fil du temps, mais nécessite tout de même une supervision humaine. Des évaluations mensuelles ou trimestrielles des indicateurs tels que les taux de traitement direct et les volumes d'exceptions vous aident à détecter rapidement toute dérive des performances.

Restez à jour grâce aux mises à jour trimestrielles d'Oracle : Oracle publie régulièrement des améliorations en matière d'IA et d'apprentissage automatique. En mettant à jour votre instance, vous vous assurez de bénéficier de la dernière logique de modèle.

🚀 Avantage ClickUp : Votre équipe ERP croule sous les outils d'IA. ClickUp Brain MAX résout ce problème.

Le service financier utilise ChatGPT. Le service opérationnel utilise Gemini. Votre chef de projet copie-colle dans Claude. Tout le monde doit réexpliquer le contexte à chaque fois, depuis le début. C'est ce qu'on appelle l'expansion de l'IA, et cela nuit discrètement à la productivité de votre équipe.

Éliminez la prolifération de l'IA et travaillez quatre fois plus vite grâce à la productivité axée sur la voix avec ClickUp Brain MAX

Brain MAX remplace des dizaines d'outils d'IA déconnectés par une solution unique et indépendante du LLM. Vous pouvez passer de ChatGPT à Claude et Gemini à partir d'un seul endroit, sans perdre l'historique des discussions ni le contexte de votre environnement de travail. Et lorsque vous êtes débordé par la gestion de l'atelier, des fournisseurs ou de la clôture des comptes ? La fonction Talk to Text de ClickUp Brain MAX vous permet de parler naturellement pour mettre à jour votre Calendrier, attribuer des tâches, envoyer des messages et rédiger des documents, sans utiliser vos mains.

Défis courants lors de la mise en œuvre de l'IA dans un ERP

Oracle IA peut apporter une réelle valeur ajoutée, mais sa mise en œuvre se déroule rarement sans heurts dès le départ. Voici quelques-uns des obstacles les plus courants auxquels les entreprises sont confrontées et ce qui se cache généralement derrière eux.

Défi Ce que cela signifie dans la pratique Comment y remédier Mauvaise qualité des données Les modèles IA formés à partir de données ERP incomplètes ou incohérentes produisent des résultats peu fiables, allant de correspondances de factures incorrectes à des prévisions inexactes. Vérifiez et nettoyez les données de référence avant d'activer les fonctionnalités IA. Mise en œuvre très complexe Oracle IA couvre plusieurs modules et nécessite une configuration minutieuse, qui requiert souvent une expertise Oracle spécialisée dont ne disposent pas la plupart des équipes informatiques internes. Prévoyez un déploiement progressif et faites appel dès le début à des partenaires de mise en œuvre Oracle certifiés. Résistance à l'adoption par les utilisateurs Les équipes financières et opérationnelles rechignent souvent à accepter l'automatisation lorsqu'elle modifie des flux de travail familiers, en particulier lorsqu'elles ne comprennent pas le fonctionnement de l'IA. Investissez dans la gestion du changement et soyez transparent sur les tâches gérées par l'IA et celles qui nécessitent encore une vérification humaine. Défis liés à l'intégration La connexion d'Oracle IA à des systèmes non Oracle ou à des outils hérités peut entraîner des lacunes dans les données et des problèmes de compatibilité qui affectent la précision de l'automatisation. Plannez tous les points d'intégration avant la mise en service et utilisez Oracle Integration Cloud dans la mesure du possible. Maintenance continue du modèle Les modèles d'IA peuvent évoluer au fil du temps à mesure que les processus d'entreprise, le comportement des fournisseurs ou les modèles de transaction changent, ce qui entraîne une baisse des performances. Planifiez des évaluations régulières des performances et réentraînez les modèles lorsque les taux d'exception ou les indicateurs de précision commencent à baisser. Coûts d'abonnement et de licence Les fonctionnalités avancées d'Oracle IA ne sont pas toujours incluses dans les abonnements ERP de base, et les coûts peuvent augmenter à mesure que de nouveaux modules et utilisateurs sont ajoutés. Clarifiez la disponibilité des fonctionnalités et les tarifs avec Oracle avant la validation de la configuration.

🔍 Le saviez-vous ? Le premier robot industriel au monde, l'Unimate, était si célèbre après ses débuts en 1961 qu'il est apparu dans l'émission The Tonight Show avec Johnny Carson. Il a effectué quelques tâches devant les caméras, notamment verser une bière et diriger le groupe de musique du studio.

Comment ClickUp simplifie l'automatisation et l'analyse ERP

Les systèmes ERP rencontrent des difficultés dès que le travail dépasse le cadre d'un seul service. Une demande d'achat concerne les services financiers, juridiques, achats et opérations. Chaque transfert entraîne des retards, des vérifications manuelles et des lacunes dans les rapports.

ClickUp simplifie l'automatisation ERP en regroupant l'exécution, les approbations, la logique et la visibilité au sein d'un environnement de travail connecté où le travail progresse sans perte de contexte. Il rassemble les tâches, les flux de travail, les approbations et les rapports, afin que les équipes puissent automatiser les étapes opérationnelles réelles au lieu d'assembler des outils disparates.

Voici un aperçu détaillé de la manière dont ClickUp simplifie l'automatisation et l'analyse ERP. 👀

Obtenez instantanément des réponses opérationnelles.

Les équipes ERP perdent du temps à répondre chaque semaine aux mêmes questions. Quel approbateur est responsable de cette demande, pourquoi un paiement a été bloqué et quelle est la prochaine étape. ClickUp Brain résout ce problème en extrayant les réponses à partir des données de flux de travail en temps réel.

Faites une requête auprès de ClickUp Brain pour diagnostiquer les retards dans le flux de travail ERP

Supposons qu'un responsable des comptes fournisseurs ait besoin de comprendre pourquoi un paiement de 120 000 dollars à un fournisseur n'a pas été traité dans les délais impartis. Il pose une question à ClickUp Brain directement dans l'environnement de travail.

📌 Essayez ces instructions : Pourquoi le paiement de la facture d'ACME Corp est-il retardé et qui doit agir ensuite ?

ClickUp Brain examine l'historique des tâches, les champs d'approbation, les commentaires et les changements de statut. Il répond que l'approbation juridique est toujours en attente, nomme la personne chargée de l'approbation et indique la tâche exacte à l'origine du retard. Le responsable agit immédiatement au lieu de reconstruire manuellement le flux de travail.

Découvrez comment cela fonctionne concrètement dans un environnement de travail en direct. Dans la présentation ci-dessous, vous apprendrez comment ClickUp Brain fait office d'assistant personnel :

Maintenez la continuité du flux de travail

Les flux de travail ERP sont interrompus lorsque la propriété change et que personne ne suit le processus de bout en bout. Les super agents ClickUp assurent la continuité des processus inter-équipes à long terme.

Affectez des super agents ClickUp pour gérer les flux de travail ERP en plusieurs étapes

Par exemple, supposons qu'une entreprise effectue des contrôles trimestriels de conformité des fournisseurs liés à l'éligibilité au paiement. Ainsi, lorsque :

Une tâche de vérification de conformité s'ouvre, un agent vérifie les champs de la documentation du fournisseur.

Les certificats d'assurance expirent, l'agent crée une tâche de renouvellement et attribue l'achat.

Le service des achats télécharge les documents mis à jour, l'agent transmet la tâche au service de conformité.

Le service conformité approuve, l'agent met à jour le statut du fournisseur et débloque les tâches de paiement.

Le Super Agent réagit aux changements en temps réel et gère le cycle de vie du flux de travail. Les équipes n'ont plus besoin de rappels ou de suivis, car l'agent assure automatiquement la progression.

Écoutez le témoignage d'un utilisateur réel:

Je trouve ClickUp extrêmement utile, car il regroupe toutes les fonctions sur une seule plateforme, ce qui permet de centraliser l'ensemble du travail et des communications en un seul endroit et m'offre ainsi un contexte complet. Cette intégration simplifie la gestion de projet, améliore l'efficacité et la clarté. J'apprécie particulièrement la fonctionnalité Brain AI, qui agit comme un agent IA exécutant mes commandes et effectuant efficacement des tâches à ma place. Cet aspect d'automatisation est très utile, car il rationalise mon flux de travail et réduit les efforts manuels. De plus, l'installation initiale de ClickUp était très facile à naviguer, ce qui a rendu la transition depuis d'autres outils très fluide. J'apprécie également le fait que ClickUp s'intègre à d'autres outils que j'utilise, tels que Slack, Open AI et GitHub, créant ainsi un environnement de travail cohérent. Dans l'ensemble, pour ces raisons, je recommanderais vivement ClickUp à d'autres personnes.

Je trouve ClickUp extrêmement utile, car il regroupe toutes les fonctions sur une seule plateforme, ce qui permet de centraliser l'ensemble du travail et des communications en un seul endroit et m'offre ainsi un contexte complet. Cette intégration simplifie la gestion de projet, améliore l'efficacité et la clarté. J'apprécie particulièrement la fonctionnalité Brain AI, qui agit comme un agent IA exécutant mes commandes et effectuant efficacement des tâches à ma place. Cet aspect d'automatisation est très utile, car il rationalise mon flux de travail et réduit les efforts manuels.

De plus, l'installation initiale de ClickUp était très facile à naviguer, ce qui a rendu la transition depuis d'autres outils très fluide. J'apprécie également le fait que ClickUp s'intègre à d'autres outils que j'utilise, tels que Slack, Open AI et GitHub, créant ainsi un environnement de travail cohérent. Dans l'ensemble, pour ces raisons, je recommanderais vivement ClickUp à d'autres personnes.

Appliquez la logique d'approbation

Appliquez les automatisations ClickUp pour appliquer les règles d'approbation ERP

L'automatisation ERP repose sur des règles précises liées à des seuils et des résultats réels. ClickUp Automations applique ces règles directement aux tâches au fur et à mesure de l'avancement du travail. Chaque automatisation déclenche une action opérationnelle spécifique.

Chaque étape est déclenchée par une activité de tâche. Les équipes suivent une logique d'approbation cohérente sans routage manuel ni moteurs de flux de travail externes. Voici quelques exemples d'automatisation des flux de travail à essayer :

Lorsqu'une demande d'achat dépasse 50 000 dollars, une automatisation attribue la tâche au service financier et met à jour le statut en « Examen financier ».

Une fois approuvé par le service financier, une automatisation attribue le contrat au service juridique et ajoute la checklist pour la révision du contrat en tant que pièce jointe.

Une fois l'examen juridique achevé, une automatisation met à jour le champ d'approbation et en informe le service des achats.

Lorsque le service des achats soumet les coordonnées du fournisseur, une automatisation attribue les comptes fournisseurs et définit le statut « Prêt pour le paiement ».

Surveillez la santé opérationnelle

Les responsables ERP ont besoin de visibilité tout en conservant la possibilité d'agir. Les tableaux de bord ClickUp fournissent des informations en temps réel sur l'ensemble des flux de travail, sans avoir à attendre des rapports différés. Contrairement aux exportations statiques ou aux résumés de fin de semaine, les tableaux de bord s'appuient directement sur les données en temps réel relatives aux tâches et aux objectifs, garantissant ainsi l'exactitude des visuels à mesure que le travail progresse.

Personnalisez exactement ce qui s'affiche et quand grâce aux cartes IA dans les tableaux de bord ClickUp

Les tableaux de bord deviennent vraiment puissants pour la supervision ERP grâce aux cartes IA, qui intègrent directement l'intelligence de ClickUp Brain à votre tableau de bord. Ces cartes fournissent aux équipes des résumés et des informations en temps réel générés par l'IA et directement liés aux données en direct de l'environnement de travail. Voici ce qui est disponible et comment chaque élément correspond aux besoins ERP :

Carte IA : exécutez des invites personnalisées sur vos données ERP en temps réel. Demandez pourquoi un bon de commande est bloqué ou quel approbateur est le goulot d'étranglement.

Cartes StandUp par l'IA et Team StandUp : obtenez des résumés quotidiens ou hebdomadaires rapides du travail achevé par vous ou votre équipe.

Carte de résumé sur l'IA : obtenez un aperçu général de l'état des flux de travail dans tous les services.

Fiche de mise à jour du projet IA : générez un aperçu concis de la progression, des obstacles et des priorités à venir.

Unifiez les informations et l'exécution ERP dans ClickUp

Même avec un système ERP parfaitement automatisé, le travail n'est pas vraiment terminé.

Les informations fournies par Oracle permettent de créer des tâches pour votre équipe. Les exceptions nécessitent une collaboration et une résolution des problèmes. Vos collaborateurs sont toujours obligés d'activer/désactiver l'ERP et leurs outils de communication, ce qui crée un flux de travail frustrant et inefficace. Le véritable frein à la productivité est le décalage entre votre système d'enregistrement et votre système d'action.

Vous avez besoin de ClickUp, une plateforme unique où cohabitent projets, documents, discussions et intelligence IA. Elle rassemble les informations d'automatisation issues de votre ERP et la collaboration humaine nécessaire pour les exploiter. Vous disposez ainsi d'un espace unique où les humains et les agents IA peuvent travailler ensemble. Toutes les discussions et le contexte sont regroupés au même endroit, ce qui permet un flux fluide du travail.

Connectez vos systèmes et votre équipe en un seul endroit. Inscrivez-vous dès aujourd'hui à ClickUp! ✅

Foire aux questions (FAQ)

1. Quelle est la différence entre les agents Oracle Fusion IA et l'automatisation ERP traditionnelle ?

L'automatisation traditionnelle suit des règles rigides et prédéfinies. Les agents Oracle Fusion IA utilisent l'apprentissage automatique pour interpréter le contexte, prendre des décisions et gérer eux-mêmes des tâches en plusieurs étapes, en s'adaptant au fur et à mesure.

2. Comment gérez-vous les tâches ERP automatisées par l'IA qui nécessitent une approbation humaine ?

Vous pouvez définir des seuils d'approbation en fonction de facteurs tels que la valeur de la transaction ou le score de risque. Si une transaction dépasse le seuil, le système la transmet automatiquement à une personne désignée pour examen, accompagnée de la recommandation de l'IA.

Oui, Oracle Fusion dispose d'API qui vous permettent de le connecter à des systèmes externes. Les équipes relient souvent Oracle à une plateforme de gestion du travail telle que ClickUp afin d'attribuer des tâches de suivi, de gérer les exceptions et de coordonner l'aspect humain du travail.

4. Quels processus ERP ne doivent pas être entièrement automatisés avec l'IA ?

Les processus qui nécessitent un jugement subjectif important, qui font l'objet d'une surveillance réglementaire stricte ou qui impliquent des situations nouvelles sans données historiques doivent toujours impliquer une intervention humaine. L'IA peut fournir des recommandations, mais la décision finale doit revenir à une personne.