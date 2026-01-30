Comment utiliser Claude pour planifier vos cours en 2026

La planification des cours se termine rarement à la fin de la journée scolaire.

Cela empiète sur vos soirées, vos week-ends et les moments de calme où vous êtes censé vous reposer. Au-delà de la définition des activités, cela implique également de s'adapter à différents niveaux d'apprentissage, de se conformer aux normes, de trouver du matériel et de s'assurer que le cours fonctionne réellement pour vos élèves.

Il n'est pas surprenant que les enseignants consacrent en moyenne 12 heures par semaine à la préparation de leurs cours, selon la National Education Association. Cela représente près d'une journée de travail supplémentaire consacrée à la préparation des cours, et non à l'enseignement.

Des outils tels que Claude promettent un véritable soulagement. Bien utilisés, ces outils d'IA peuvent réduire considérablement le temps de préparation et vous aider à générer des brouillons de cours solides en quelques minutes au lieu de plusieurs heures.

Ce guide vous montre comment utiliser Claude de la bonne manière pour planifier vos cours. De la préparation du contexte approprié à la rédaction d'invites qui reflètent réellement votre classe, en passant par le perfectionnement des plans générés par l'IA pour en faire des cours que vous pouvez enseigner en toute confiance, vous apprendrez comment faire de Claude un partenaire de planification pratique, et non pas simplement un onglet que vous ouvrez et fermez.

Ce dont vous avez besoin avant d'utiliser Claude pour planifier vos cours

via Claude

Tout d'abord, la qualité des résultats obtenus avec Claude dépend directement de la qualité des données que vous lui fournissez.

En consacrant seulement 10 minutes à rassembler vos idées et vos supports à l'avance, vous pouvez gagner des heures de réécriture et de modifications en cours fastidieuses. Voyons comment vous pouvez y parvenir :

✅ Définissez vos objectifs d'apprentissage

Avant d'explorer les différentes techniques de suggestions de l'IA, vous devez savoir ce que vous voulez que vos élèves apprennent. Des objectifs d'apprentissage clairs sont la base de tout bon cours et ils donnent à Claude une cible précise à atteindre. Sans eux, vous ne faites que demander une série d'activités sans but précis.

Réfléchissez à ce que vous voulez que les élèves sachent, comprennent ou soient capables de faire à la fin de la période de cours. Soyez précis. Au lieu d'un objectif général tel que « les élèves apprendront ce qu'est la guerre civile », visez quelque chose de mesurable : « Les élèves seront capables d'identifier les trois causes principales de la guerre civile et d'expliquer comment elles ont contribué au conflit. »

En alignant vos objectifs sur les normes du programme scolaire et en tenant compte des différents styles d'apprentissage VARK, vous offrez à Claude un contexte supplémentaire. Le fait de mentionner ces normes dans votre invite aide l'IA à générer un contenu qui répond au niveau de rigueur et de pertinence requis pour votre niveau scolaire. Il s'agit d'une étape clé pour une planification et une évaluation efficaces des cours.

✅ Rassemblez le contexte et les contraintes de votre cours.

Chaque classe est différente. Ce qui fonctionne pour une classe de 15 lycéens de terminale ne fonctionnera pas pour une classe de 30 élèves de CE2. C'est le genre de contexte que Claude ne peut pas deviner, et c'est pourquoi les plans de cours génériques échouent souvent.

Avant de commencer à rédiger vos instructions, dressez rapidement la liste des réalités de votre classe :

Les bases : niveau scolaire, matière et durée de votre période de cours.

Vos élèves : niveaux de lecture généraux, nombre d'apprenants en anglais et tout aménagement spécifique du PEI dont vous devez tenir compte.

Vos ressources : la technologie dont vous disposez (ou dont vous ne disposez pas), le matériel artistique, l'équipement de laboratoire ou tout autre matériel physique susceptible de limiter vos activités.

En précisant clairement ces contraintes dès le départ, vous évitez que Claude vous suggère une activité de groupe géniale qui nécessite un iPad par élève alors que vous ne disposez que d'un seul ordinateur dans votre classe. Cette étape simple garantit que le plan de cours que vous obtenez est adapté à la réalité de votre environnement pédagogique.

📖 En savoir plus : Comment créer et optimiser la cartographie des processus IA

✅ Choisissez la structure de cours qui vous convient le mieux.

Chaque enseignant a son propre flux pour mener ses cours.

Que vous soyez adepte du modèle 5E (Engager, Explorer, Expliquer, Élaborer, Évaluer), de l'enseignement direct de Madeline Hunter ou d'un cadre de libération progressive, il est essentiel d'indiquer à Claude la structure que vous préférez. Cela garantit que le résultat vous sera familier et correspondra à votre style d'enseignement.

Si vous ne suivez pas de modèle formel, ce n'est pas grave. Il vous suffit de définir un flux simple et logique pour Claude. Voici une structure classique que vous pouvez utiliser :

Échauffement : une activité rapide pour faire réfléchir les élèves. Instruction : la partie où vous présentez le nouveau concept. Pratique guidée : une activité à faire ensemble en classe. Travail indépendant : une tâche que les élèves achevent seuls. Conclusion : un bref résumé ou un questionnaire de fin de cours pour vérifier la compréhension.

Spécifier une structure permet de créer une cohérence, en particulier lorsque vous générez plusieurs plans de cours pour une seule unité. Cela rend les résultats de l'IA plus prévisibles et plus faciles à intégrer dans votre programme d'études existant.

Comment rédiger des instructions efficaces pour les plans de cours dans Claude

Si la préparation est la base, alors la rédaction de consignes efficaces est l'architecture de votre plan de cours. Une consigne bien rédigée est un ensemble détaillé d'instructions qui guide Claude vers des résultats plus utiles. De meilleures consignes permettent d'obtenir des plans de cours plus complets et plus faciles à utiliser.

Ne vous inquiétez pas si tout n'est pas parfait dès le premier essai.

La conception de consignes est une compétence qui s'améliore avec la pratique. La clé est d'être aussi précis et structuré que possible, parfois même en utilisant des techniques telles que l'enchaînement de consignes. Une fois que vous avez trouvé une formule de consigne qui fonctionne, enregistrez-la. Vous pourrez la réutiliser et l'adapter pour vos futurs cours, ce qui vous fera gagner encore plus de temps.

Indiquez le niveau scolaire, la matière et les contraintes de temps.

Ces trois détails sont non négociables et doivent figurer dans chaque consigne de planification de cours que vous rédigez.

Ensemble, ils forment les éléments contextuels les plus fondamentaux et les plus importants dont Claude a besoin pour générer un plan pertinent et utilisable.

Niveau scolaire : cela détermine le vocabulaire, la complexité des concepts et les types d'activités adaptés au niveau de développement des élèves.

Matière : cela permet de définir les attentes en matière d'exactitude du contenu et de meilleures approches pédagogiques. Un cours de sciences nécessite une structure différente de celle d'un cours de littérature.

Contraintes de temps : elles dictent le rythme du cours. Un bloc de 90 minutes est très différent d'une période de 45 minutes.

Voici comment vous pouvez intégrer ces détails dans un invitation qui sonne naturellement :

« Générez un plan de cours de 50 minutes pour une classe de biologie de 10e année sur le processus de mitose. »

Cette simple phrase fournit le contexte essentiel dont Claude a besoin pour générer un plan pertinent.

Nous avons invité Claude depuis ClickUp Brain (oui, il prend en charge plusieurs LLM à partir d'une seule interface) et avons obtenu cette réponse !

Précisez votre modèle d'enseignement et les besoins de vos élèves.

Ajoutez maintenant les détails qui adaptent le plan de cours à votre classe. Commencez par nommer le modèle pédagogique que vous avez choisi lors de votre préparation. Par exemple, vous pourriez dire : « Utilisez le modèle de transfert progressif « Je fais, nous faisons, vous faites » pour ce cours. »

Ensuite, précisez les besoins de vos élèves. C'est là que vous pouvez vous assurer que le cours est accessible et intéressant pour tous les élèves de votre classe. Soyez précis quant à ce que vous attendez de Claude.

« Incluez des débuts de phrases pour les apprenants de langue anglaise pendant la discussion de groupe. »

« Fournissez une extension d’activité aux élèves qui terminent rapidement leur exercice individuel. »

« Suggérez une alternative pratique à la fiche de travail pour mes élèves kinesthésiques. »

Pour un cours d'anglais, vous pouvez utiliser les suggestions de l'agent pour demander une fiche de travail sur le ton et l'ambiance avec divers exemples de textes adaptés à différents niveaux de lecture. Claude peut générer ces supports différenciés, mais uniquement si vous les demandez explicitement.

Réponse de Claude à la première suggestion

⚡️Archive de modèles : le modèle de planification de cours ClickUp vous aide à organiser vos cours individuels et à les remplir avec des tâches et des activités soigneusement planifiées. Considérez-le comme un outil de planification par cours ou un agenda quotidien. Le modèle propose des vues quotidiennes et hebdomadaires pour définir les objectifs d'apprentissage. Configurez des champs personnalisés pour joindre du matériel pédagogique, suivre la progression ou ajouter des notes. Pendant que vous donnez votre cours, vous pouvez garder le modèle ouvert sur votre ordinateur portable et cocher les tâches accomplies pour faciliter l'organisation. À la fin du cours, vous souhaiterez peut-être donner des devoirs à faire à la maison. Dans ce cas, utilisez la liste des devoirs à rendre pour envoyer un formulaire ClickUp à vos élèves afin qu'ils puissent y inscrire leurs tâches. Suivez et notez les devoirs à l'aide de statuts tels que « À faire », « Échec » et « Réussi ». 🏁 Obtenez un modèle gratuit Planifiez, attribuez et suivez les cours par section et par statut grâce au modèle de planification de cours ClickUp.

Demandez des éléments de cours spécifiques

Un plan de cours complet, tout comme les projets gérés avec un logiciel de gestion de projet d'ingénierie, ne se limite pas à des activités. Il comprend tous les petits éléments essentiels qui permettent le bon déroulement d'un cours. Si vous ne demandez pas ces éléments, Claude les omettra probablement.

Réfléchissez à l'ensemble du cours, du début à la fin, et demandez tout ce dont vous aurez besoin. Une bonne checklist comprend :

Objectifs d'apprentissage

Une question essentielle pour la journée

Une activité d'échauffement ou de mise en route

Points clés pour votre enseignement direct

Une activité pratique guidée avec des questions à poser aux élèves.

Une tâche d'entraînement indépendante

Une évaluation formative ou un ticket de sortie

Liste du matériel requis

Il est également judicieux de demander une estimation de durée pour chaque section. Cela vous aide à visualiser le déroulement du cours et à identifier les éventuels problèmes de rythme avant de vous présenter devant la classe. Il s'agit d'un élément essentiel pour intégrer la planification des cours et l'évaluation.

📮 ClickUp Insight : 62 % de nos répondants utilisent des outils d'IA conversationnelle tels que ChatGPT et Claude. Leur interface familière de chatbot et leurs capacités polyvalentes (génération de contenu, analyse, aide à la création de bases de données, etc.) expliquent sans doute leur popularité auprès de divers rôles professionnels et secteurs d'activité. Cependant, si un utilisateur doit passer à un autre onglet pour poser une question à l'IA à chaque fois, les coûts associés à l'activation/désactivation des onglets et à la commutation entre les onglets s'accumulent au fil du temps. Mais pas avec ClickUp Brain. Il se trouve directement dans votre environnement de travail, comprend ce sur quoi vous travaillez, peut traiter des invites en texte simple et vous donne des réponses très pertinentes pour vos tâches ! Doublez votre productivité avec ClickUp !

Comment réviser et personnaliser le plan de cours généré par Claude

Considérer un plan de cours généré par l'IA comme un produit fini est une erreur courante. Il s'agit d'un premier brouillon solide, mais il a besoin d'une touche humaine pour être réellement efficace dans votre classe.

Claude ne sait pas que la moitié de votre classe était en sortie scolaire hier, ni que le programme des exercices d'évacuation incendie a bouleversé votre emploi du temps. Votre révision et votre personnalisation transforment un document générique en un outil que vous pouvez réellement utiliser. C'est là que votre jugement professionnel est le plus important.

Vérifiez le timing et le rythme de votre classe.

Les estimations de durée fournies par l'IA ne sont que des estimations. Elles sont basées sur des moyennes et ne comptent pas le rythme unique de votre classe. Vous savez combien de temps il faut réellement à vos élèves pour passer d'une activité à l'autre, et combien de questions ils auront à propos d'un nouveau concept.

Lisez attentivement le plan généré et passez mentalement en revue chaque étape en pensant à vos élèves spécifiques.

Soyez réaliste : si Claude suggère une activité de 10 minutes, mais que vous savez que vos élèves auront besoin de 15 minutes, ajustez votre plan.

Prévoyez une marge : ajoutez toujours quelques minutes supplémentaires pour les questions imprévues, les problèmes techniques ou ces moments magiques d'apprentissage que vous ne pouvez pas planifier.

💡Conseil de pro : le rythme est souvent le point faible des cours générés par l'IA. Une vérification rapide et réaliste du temps peut vous éviter de manquer de temps ou de terminer 20 minutes plus tôt.

Ajoutez votre touche personnelle et votre contexte local.

Un plan de cours élaboré par Claude peut parfois sembler un peu... robotique. Il manque de la personnalité et de la chaleur qui rendent votre enseignement unique. Les élèves remarquent quand un cours ne vous ressemble pas, et ce décalage peut nuire à leur implication.

C'est l'occasion d'insuffler votre propre style à votre planification.

Ajoutez vos propres histoires et exemples : établissez la connexion entre le contenu et la vie de vos élèves, votre communauté ou des leçons précédentes.

Intégrez vos routines : si vous avez une façon particulière de commencer vos cours ou si vous utilisez un système de questions-réponses, inscrivez-le dans votre plan.

Ajustez le langage : modifiez la formulation pour qu'elle corresponde à votre façon de parler. Si vous ne diriez jamais « commençons maintenant l'activité », remplacez cette phrase par une formulation plus naturelle.

En personnalisant vos cours, vous aiderez vos élèves à s'impliquer davantage dans le contenu.

🛠️ Boîte à outils : certaines des meilleures idées de cours ne vous viennent pas lorsque vous êtes assis à votre bureau. Elles surgissent pendant que vous corrigez des copies, que vous faites la navette entre votre domicile et votre lieu de travail ou que vous réfléchissez à voix haute au cours du lendemain. En tant que bureau autonome de ClickUp, Brain MAX est équipé de la fonction Talk-to-Text qui permet aux enseignants de saisir leurs idées de cours, leurs plans d'activités ou leurs réflexions rapides simplement en parlant. Cette super application IA transcrit instantanément vos pensées et les transforme en contenu utilisable dans votre environnement de travail, qu'il s'agisse d'une note de tâche, d'un brouillon de document ou d'une checklist de planification. Cela élimine les frictions à l'étape de l'idée, vous permettant de réfléchir naturellement et d'affiner votre réflexion plus tard, au lieu de perdre votre élan à taper ou d'oublier complètement vos idées.

Adaptez la différenciation à vos élèves.

Bien que Claude puisse vous fournir des suggestions pour différencier votre enseignement, vous êtes l'expert en matière de besoins individuels de vos élèves. Les suggestions de l'IA constituent un excellent point de départ, mais elles doivent être adaptées aux personnes réelles qui composent votre classe.

Lorsque vous passez en revue le forfait, pensez à des élèves spécifiques.

Soutien : les débuts de phrases suggérés seront-ils suffisants pour un apprenant en anglais particulier, ou aura-t-il également besoin d'une banque de mots ?

Extensions : l'activité proposée est-elle vraiment stimulante pour vos élèves avancés, ou s'agit-il simplement d'un travail supplémentaire ?

Aménagements : le forfait est-il conforme aux aménagements spécifiques indiqués dans les PEI de vos élèves ?

C'est là que votre expertise professionnelle entre en jeu. L'IA peut vous donner des idées pour différencier vos cours, mais c'est vous qui pouvez les appliquer efficacement à vos élèves.

Comment enregistrer et organiser vos plans de cours pour une utilisation future

Vous passez souvent des heures à créer et à peaufiner un excellent plan de cours, qui finit par se perdre dans un dossier aléatoire de votre ordinateur, pour ne plus jamais être consulté.

Lorsque vos plans de cours sont dispersés dans différents documents et dossiers, vous perdez un temps précieux à rechercher cette activité géniale que vous avez réalisée l'année dernière. Ce manque d'organisation rend plus difficile l'élaboration d'un programme cohérent ou le partage de ressources avec vos collègues.

Un système bien organisé pour vos plans de cours vous fera gagner du temps par la suite. Il vous permet de trouver, réutiliser et améliorer facilement votre meilleur travail, ce qui vous fera gagner des heures au fil du temps.

Claude est bien sûr doué pour rédiger des plans de cours. Il vous aide à passer rapidement d'une page blanche à une première version solide.

Mais une fois le cours créé, les enseignants sont toujours confrontés à un problème plus difficile :

Où cela se trouve-t-il ?

Comment puis-je le réutiliser ?

Comment l'adapter la semaine prochaine ?

Comment puis-je partager cela sans tout refaire ?

C'est là que ClickUp entre en jeu. Au lieu de traiter les résultats de l'IA comme un document jetable, ClickUp transforme la planification des cours en un flux de travail répétable et organisé qui s'adapte à toutes les classes, tous les trimestres et toutes les équipes pédagogiques. Découvrez comment ce flux de travail fonctionne dans la pratique.

Commencez par une rédaction flexible à l'aide de l'IA ClickUp Brain (multi-modèle, non verrouillé).

ClickUp Brain prend en charge plusieurs modèles d'IA et vous permet d'y accéder directement dans le contexte de vos tâches.

Chaque cours commence de la même manière : rédaction, révision et affinage des idées.

ClickUp Brain vous donne accès à plusieurs modèles d'IA en un seul endroit, vous n'êtes donc jamais limité à un seul assistant. Vous pouvez commencer avec Claude pour esquisser un cours, passer à ChatGPT pour simplifier les instructions ou utiliser un autre modèle pour générer des questions d'évaluation, le tout sans avoir à copier le contenu entre les outils.

Au lieu de passer d'un onglet à l'autre et d'un outil à l'autre, Brain s'intègre directement à votre environnement de travail. Cela signifie que vos suggestions s'appuient sur ce sur quoi vous travaillez déjà, qu'il s'agisse d'un plan de cours, d'un document normatif ou du cours de la semaine dernière.

Pour les enseignants, cela élimine les frictions au moment même où les idées se forment. Au lieu de choisir « le meilleur outil d'IA », vous choisissez le meilleur résultat pour la tâche qui vous attend.

Transformez un plan de cours en une tâche pédagogique concrète.

Une fois le plan de cours établi, le vrai travail commence : préparer le matériel, ajuster le rythme, harmoniser les évaluations et s'assurer que rien n'est oublié.

C'est là que les tâches ClickUp deviennent la colonne vertébrale de l'exécution des cours. Un seul cours devient une tâche qui donne une vue d'ensemble, et non plus seulement un document. Vous pouvez utiliser les champs personnalisés pour définir :

Niveau scolaire et matière

Durée du cours

Niveau de complexité ou de différenciation

Alignement sur les normes

Format de prestation (cours magistral, travail en groupe, laboratoire, discussion)

À partir de là, les sous-tâches reflètent la manière dont les enseignants se préparent réellement : matériel à rassembler, diapositives à finaliser, feuilles de travail à imprimer, évaluations à réviser. Au lieu de jongler avec des checklists mentales ou des notes éparpillées, tout ce qui est nécessaire pour enseigner cette leçon se trouve dans un seul endroit structuré.

Voici comment structurer votre plan de cours dans ClickUp Tâches et sous-tâches

Développez, collaborez et affinez vos projets dans ClickUp Docs.

Certains détails des cours n'ont pas leur place dans les checklists. Ils ont besoin d'espace pour respirer.

ClickUp Docs est l'endroit où se trouve le contenu des cours. Cela signifie que les instructions complètes, les suggestions de discussion, les exemples d'explications, les notes d'adaptation et les questions de réflexion sont tous contenus dans un document collaboratif directement lié à la tâche.

Cela rend l'itération naturelle. Vous pouvez réviser la formulation après avoir donné le cours, laisser des commentaires sur ce qui a fonctionné ou non, et collaborer avec vos collègues enseignants sans avoir à échanger des versions par e-mail.

En gros, les tâches vous apportent une structure. Les documents vous apportent de la profondeur. Ensemble, ils reflètent la façon dont les enseignants pensent réellement : de manière organisée, mais flexible.

Utilisez les documents alimentés par l'IA dans ClickUp pour créer et affiner vos cours plus rapidement.

Trouvez instantanément n'importe quel cours grâce à Enterprise Search.

Votre plan de cours peut se trouver dans un document ClickUp. La feuille de travail peut être dans Google Drive. La grille d'évaluation de l'année dernière peut être enfouie dans une pièce jointe PDF ou dans un ancien fil de commentaires.

La fonction Enterprise Search de ClickUp résout ce problème en effectuant des recherches dans l'ensemble de votre environnement de travail connecté et dans les applications tierces, et pas seulement dans ClickUp.

Cela signifie que vous pouvez effectuer une recherche à un seul endroit et obtenir instantanément :

Plans de cours stockés dans ClickUp Docs

Fiches de travail et présentations PowerPoint dans Google Docs ou Google Drive en connexion.

Pièces jointes, PDF et fichiers liés aux tâches

Commentaires, instructions et notes liés aux leçons précédentes

Pour les enseignants, cela est essentiel pendant les cours. Lorsque vous planifiez le cours du lendemain, préparez un remplacement ou modifiez un module en cours de semaine, Enterprise Search vous permet de récupérer des documents en quelques secondes, même s'ils ont été créés il y a plusieurs mois à l'aide d'un autre outil.

Il transforme l'ensemble de votre historique d'enseignement en une bibliothèque consultable, sans vous obliger à tout migrer dès le premier jour.

ClickUp Enterprise Search vous aide à regrouper tout le contexte de travail en un seul endroit.

🚀 L'avantage ClickUp : utilisez un Super Agent personnalisé pour gérer les tâches répétitives de la préparation des cours ! La planification des cours comprend beaucoup de travaux répétitifs. Structurer les cours de la même manière, vérifier les éléments manquants, créer des checklists pour la préparation, attribuer des niveaux scolaires ou effectuer un rappel pour ajouter des évaluations. Grâce à l'Agent Studio sans code de ClickUp, les enseignants peuvent facilement créer un Super Agent personnalisé sans écrire une seule ligne de code. Vous définissez ce que l'agent doit rechercher et les actions qu'il doit entreprendre, par exemple, examiner les nouvelles tâches de cours pour signaler les objectifs manquants, générer automatiquement des sous-tâches pour les composants du cours, suggérer des idées de différenciation ou vous envoyer un rappel lorsqu'un cours n'a pas encore été révisé. Au fil du temps, votre Super Agent s'adapte à votre planification. Il effectue discrètement les tâches d'installation répétitives en arrière-plan, afin que vous puissiez concentrer votre énergie sur l'enseignement, la créativité et vos élèves. Considérez-le comme un assistant pédagogique virtuel que vous concevez une fois et réutilisez chaque semaine. Découvrez l'agent de Kai, qui l'aide à préparer sa journée en fonction des tâches ayant une priorité élevée !

Pourquoi ce flux de travail fonctionne pour les enseignants

Claude vous aide à rédiger plus rapidement. ClickUp vous aide à mieux enseigner au fil du temps.

En combinant une IA multimodèle, des tâches structurées, des documents collaboratifs et une fonction de recherche puissante dans un seul système, la planification des cours cesse d'être un travail fastidieux et devient une bibliothèque pédagogique en constante évolution.

Avec ClickUp, vous créez essentiellement un système qui facilite la préparation du prochain cours. C'est la différence entre utiliser l'IA de manière occasionnelle et l'intégrer dans votre pratique pédagogique.

💡Conseil de pro : la planification des cours s'améliore plus rapidement lorsque les commentaires sont associés au travail lui-même. Au lieu de discuter des changements par e-mail ou via des outils de chat déconnectés, ClickUp Chat permet de joindre les discussions directement aux tâches et aux documents liés aux cours. Cela signifie que les co-enseignants peuvent suggérer des modifications en cours, poser des questions ou signaler des problèmes directement dans le cours, sans perte ni duplication du contexte. Ce type de communication centralisée rend la collaboration plus claire, réduit les allers-retours et garantit que les améliorations sont réellement prises en compte dans les cours futurs plutôt que de disparaître dans les fils de discussion.

Erreurs courantes lors de l'utilisation de Claude pour la planification des cours

L'utilisation de l'IA pour la préparation des cours permet de gagner 5,9 heures par semaine, mais il existe quelques pièges courants à éviter. En évitant ces erreurs, vous améliorerez votre efficacité dans la préparation des cours et créerez des cours adaptés à vos élèves.

Instructions vagues : demander une « leçon sur la Seconde Guerre mondiale » est trop vague. Vous obtiendrez un plan générique et inutilisable. La précision est votre meilleure alliée.

Ne passez pas outre la révision : considérer les résultats de l'IA comme un produit fini est la recette du désastre. Vérifiez toujours l'exactitude, le rythme et la pertinence pour vos élèves.

Oublier de différencier : Claude peut vous donner d'excellentes idées pour différencier vos cours, mais il ne le fera pas automatiquement. Vous devez demander des modifications, puis les adapter aux besoins spécifiques de vos élèves.

Vous n'enregistrez pas vos suggestions : lorsque vous rédigez une suggestion qui vous donne un excellent résultat, enregistrez-la dans une bibliothèque de suggestions !

Ne vous fiez pas aveuglément au contenu : l'IA peut commettre des erreurs. Vérifiez toujours les informations factuelles, en particulier dans les matières spécialisées ou complexes, en les comparant à votre programme scolaire et à d'autres sources fiables.

Ne perdez pas votre voix : ne laissez pas vos cours donner l'impression d'avoir été rédigés par un robot. Imprégnez votre plan de votre personnalité, de vos anecdotes et de votre style d'enseignement unique afin de maintenir l'intérêt de vos élèves.

🎥 Une organisation efficace va au-delà des plans de cours individuels et s'étend à l'ensemble de votre flux de travail hebdomadaire. Regardez ce guide pratique sur la structuration de votre semaine afin de maintenir la cohérence dans votre routine de planification et de vous assurer que vos plans de cours générés par l'IA s'intègrent parfaitement à votre emploi du temps. 👇🏼

Multipliez par 10 vos plans de cours Claude avec ClickUp

L'IA ne remplacera pas votre jugement en tant qu'enseignant. Mais elle peut vous faire gagner du temps, vous apporter plus de clarté et vous libérer de l'espace lorsque l'IA est utilisée à bon escient.

Claude est très efficace pour rédiger des plans de cours, mais sa véritable efficacité réside dans ce qui se passe ensuite. C'est en révisant, en affinant et en réutilisant ces cours au fil du temps que l'IA passe d'un raccourci ponctuel à un système de planification durable. Sans un endroit où stocker le contexte, les instructions et les plans finis, vous finissez par refaire le même travail encore et encore.

C'est là que ClickUp entre en jeu. En organisant vos plans de cours, vos invitations, vos supports et vos notes dans un espace de travail partagé, vous pouvez créer une bibliothèque de cours évolutive qui grandit avec vous.

Grâce à la collaboration entre Docs, Search et ClickUp Brain, les cours passés restent faciles à trouver, à adapter et à améliorer, que vous planifiiez la semaine prochaine ou le semestre prochain. Et lorsque la planification est plus légère et mieux organisée, l'enseignement bénéficie de l'attention qu'il mérite au lieu de vous prendre 10 à 12 heures supplémentaires chaque semaine.

Regroupez toute votre planification pédagogique dans un espace collaboratif unique. Commencez gratuitement avec ClickUp.

Foire aux questions

Oui, les mêmes principes s'appliquent. Vous pouvez utiliser Claude pour générer du matériel de formation et d'intégration, et pas seulement des cours en classe, en fournissant des objectifs clairs, le contexte du public et une liste des éléments spécifiques dont vous avez besoin.

Claude est un outil autonome, ce qui signifie que vous pouvez copier-coller du contenu entre celui-ci et l'endroit où vous stockez vos plans de cours. Accédez à vos documents et tâches existants pour plus de contexte avec ClickUp AI, intégré directement dans votre environnement de travail ClickUp.

Le meilleur moyen est d'utiliser une plateforme partagée et centralisée. Donnez à tous les membres de votre équipe la possibilité de rechercher et de contribuer à une bibliothèque collective en stockant vos plans de cours dans un environnement de travail ClickUp partagé, organisé par matière, unité ou norme. Vous pouvez également utiliser le modèle de plan de cours hebdomadaire de Vertex42, un format traditionnel imprimable, pour compléter vos plans générés par l'IA.

Claude est un outil de rédaction utile, mais il ne remplace pas un éducateur professionnel. Il ne connaît pas vos élèves, ne peut pas observer la dynamique de la classe et peut parfois commettre des erreurs factuelles. Faites toujours appel à votre jugement professionnel pour vérifier et adapter ses résultats.