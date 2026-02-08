Comment rédiger des invitations Grok en temps réel (avec exemples)

Grok n'a pas pris son essor en agissant comme tous les autres assistants IA. Grâce à une connexion en direct à X, il réagit à ce qui se passe en temps réel, des dernières actualités à l'évolution rapide de l'opinion publique, plutôt que de s'appuyer sur des données d'entraînement figées. Dans l'étude « IA Big Bang » de OneLittleWeb couvrant la période d'août 2024 à juillet 2025, Grok a enregistré en moyenne 57,2 millions de visites mensuelles, passant à 129,8 millions par mois au dernier trimestre (mai-juillet 2025).

Grok est utile lorsque l'actualité évolue plus rapidement que vos tableaux de bord. Si votre équipe s'appuie sur les signaux en temps réel provenant de X, des actualités et de l'opinion publique, la structure des invites détermine si vous obtenez des informations récentes ou des résultats génériques. Ce guide vous montre comment rédiger des invites Grok qui extraient de manière fiable des sources en direct, puis transforment ce que vous apprenez en actions dans ClickUp.

Que sont les instructions de données en temps réel Grok ?

Les invitations de données en temps réel Grok sont des requêtes structurées qui demandent à Grok de récupérer des sources récentes (X + web) dans une fenêtre temporelle définie, puis de renvoyer les résultats avec des liens que vous pouvez vérifier. Sans contraintes explicites en matière de source et de temps, Grok peut toujours répondre, mais le résultat est plus susceptible de s'appuyer sur des connaissances pré-entraînées plutôt que sur des preuves actuelles.

Contrairement à de nombreux modèles linguistiques de grande taille (LLM), Grok dispose de capacités de navigation Web intégrées et d'une connexion en direct à X. Cependant, cet accès seul ne suffit pas. Grok ne recherche des sources en direct que lorsque l'invite le demande clairement. Si l'invite est vague, Grok peut se rabattre par défaut sur ses données d'entraînement statiques au lieu d'effectuer des requêtes pour interroger les informations en temps réel.

via Grok

Le terme « en temps réel » ne signifie pas ici « instantané ». Selon la source, vous consultez des données datant de quelques heures à quelques jours. La structure de votre invite indique à Grok de rechercher des données en direct ou de se baser par défaut sur ses connaissances statiques acquises lors de son apprentissage.

💡 Conseil de pro : voici deux éléments clés qui rendent une invite « compatible avec le temps réel » : Directives source : demander explicitement à Grok de vérifier X, les actualités ou les résultats Web lui indique où chercher. Marqueurs temporels : des mots tels que « aujourd'hui », « cette semaine » ou « maintenant » indiquent que vous avez besoin d'informations récentes.

Pourquoi les données en temps réel Grok sont-elles importantes pour les équipes ?

Les décisions sont influencées par l'actualité, l'évolution des sentiments et les mouvements concurrentiels qui se déroulent en quelques heures, et non en quelques trimestres. L'accès aux données en temps réel de Grok permet aux équipes de bénéficier d'une visibilité sur ce qui se passe au moment où cela se produit.

Voici où cet accès en temps réel fait une différence tangible :

Suivez vos concurrents en temps réel (lancements, déclarations, changements de discours).

Surveillez les crises à mesure que les sentiments évoluent (ce qui s'accélère, ce qui ralentit).

Vérifiez vos recherches par rapport aux sources actuelles (repérez les affirmations obsolètes ou contestées).

Repérez rapidement les signaux de demande (objections, demandes, mentions de concurrents).

Détectez les tendances émergentes (sujets, hashtags, récits)

Mesurez en continu la perception de la marque (mentions, ton, engagement)

Comment configurer Grok pour les requêtes de données en temps réel

Même la meilleure IA conçue pour les informations en direct peut vous donner des réponses obsolètes ou génériques si les instructions ne demandent pas clairement des données en temps réel. Grok ne fait pas exception. Sans les bons signaux, il peut se rabattre par défaut sur ses données d'entraînement statiques plutôt que de poser des requêtes à des sources en direct.

La structure des instructions détermine le résultat. De petits choix, tels que la manière dont vous faites référence au temps, aux sources et à la portée, déterminent les performances de Grok.

Suivez ce guide neutre, étape par étape, pour configurer correctement Grok pour les requêtes de données en temps réel.

via Grok

Prérequis

Abonnement X Premium ou Premium+ : l'accès à Grok est réservé aux utilisateurs X payants.

Compte Active X : le compte doit être en règle.

Vérification de l'âge : requise pour débloquer les fonctionnalités de Grok.

Compte xAI et clé API (pour les développeurs) : générés à partir de la console. x. ai

Étapes pour les consommateurs

1. Connectez-vous à X : ouvrez x. com ou l'application mobile X et connectez-vous.

2. Accédez à Grok : sélectionnez l'icône Grok dans la barre de navigation ou le menu latéral.

3. Utilisez le mode Normal : passez en mode Normal pour obtenir des réponses factuelles en temps réel. Le mode Fun privilégie le ton plutôt que la précision.

4. Rédigez une requête en temps réel : demandez explicitement des informations actuelles, par exemple « Que se passe-t-il actuellement avec [sujet] sur X ?

5. Utilisez DeepSearch si nécessaire : activez DeepSearch pour analyser plusieurs sources en direct afin d'obtenir un contexte plus large.

Étapes pour l'API / le développeur

1. Créez un compte xAI : Inscrivez-vous sur console. x. ai

2. Générer une clé API : créez une nouvelle clé dans la section Clés API.

3. Sécurisez la clé API : stockez-la dans une variable d'environnement ou dans un fichier .env.

4. Configurez la requête API : utilisez le SDK xAI ou des requêtes HTTP directes avec un modèle Grok.

5. Activer le contexte X en temps réel : Définissez enable_x_context sur true pour permettre l'accès aux données X en direct.

6. Activez le streaming si nécessaire : utilisez les réponses en streaming pour recevoir les mises à jour au fur et à mesure que Grok les génère.

Une fois configurée, la qualité des résultats dépend moins de l'accès que de la précision avec laquelle les invites indiquent l'heure, les sources et l'intention, d'où l'importance cruciale de la conception des invites en temps réel.

💡 Conseil de pro : si Grok renvoie des informations manifestement obsolètes, essayez ce qui suit : Vérifiez que vous utilisez la bonne version du modèle, dotée de capacités en temps réel. Reformulez vos instructions avec des marqueurs temporels plus forts. Vérifiez si votre requête est trop large.

Modèles de messages en temps réel Grok pour les équipes de Teams

Une rédaction incohérente des instructions au sein de votre équipe entraîne un gaspillage d'efforts et une qualité variable des données. C'est l'équivalent de réinventer la roue chaque jour. 🛠️

Ces modèles fournissent à votre équipe des points de départ faciles à copier-coller. Personnalisez les sections entre crochets en fonction de votre secteur d'activité, de vos concurrents ou de votre cas d'utilisation.

Messages d'analyse des sentiments pour la surveillance du marché

Lorsque les réactions changent d'heure en heure, vous avez besoin de plus qu'une simple impression générale « positive ou négative ». Ces messages montrent comment les gens réagissent à un moment donné à une marque, à un lancement ou à un sujet lié à l'industrie, et pourquoi ces réactions se forment.

Invite 1 : À partir d'aujourd'hui, analysez le sentiment sur X et les articles d'actualité récents concernant [MARQUE/SUJET]. Classez les réactions en trois catégories : positives, négatives ou neutres. Mettez en avant les éloges et les critiques les plus partagés au cours des dernières 48 heures et incluez des liens vers les publications représentatives.

Invite 2 : Au cours des dernières 72 heures, identifiez les principales préoccupations et réactions positives sur X concernant [MARQUE/PRODUIT]. Regroupez les commentaires par thème et notez les sujets qui suscitent le plus d'intérêt. Ajoutez des liens vers les publications originales.

Invite 3 : Détection des changements d'opinion Comparez le sentiment sur X à propos de [MARQUE/SUJET] au cours des dernières 24 heures avec le sentiment en début de semaine. Identifiez tout changement notable dans le ton et expliquez quels évènements ou discussions ont déclenché ce changement. Citez vos sources.

Messages d’invite à la vérification des faits pour la vérification des recherches

Avant qu'une affirmation ne soit intégrée à un rapport, une présentation ou un article, elle doit être vérifiée par rapport aux sources de données actuelles. Les instructions de cette section aident les équipes à vérifier les faits, à remettre en question les hypothèses et à détecter les inexactitudes que les données de formation statiques ne permettraient pas de repérer.

Invite 1 : Vérifiez l'exactitude de l'affirmation suivante à l'aide de sources web actuelles et d'actualités de la semaine dernière : [AFFIRMATION]. Fournissez des preuves à l'appui ou contradictoires avec des liens vers les sources. Indiquez si l'information est contestée ou non vérifiée.

Invite 2 : Vérifiez [AFFIRMATION] en comparant les informations provenant d'au moins trois sources actuelles publiées au cours des 7 derniers jours. Identifiez les éventuelles divergences dans les rapports et expliquez pourquoi elles diffèrent. Incluez des liens.

Invite 3 : Confirmez si [CITATION] attribuée à [PERSONNE/ORGANISATION] est exacte sur la base des derniers rapports ou des déclarations officielles des 5 derniers jours. Signalez les informations obsolètes, attribuées à tort ou manquantes.

Messages d’invitation à la détection des tendances pour la veille concurrentielle

Toutes les fluctuations dans les discussions ne méritent pas forcément votre attention. Les invitations ci-dessous sont conçues pour distinguer les premiers signaux du bruit ambiant, afin d'aider les équipes à identifier les nouveaux discours et les changements concurrentiels.

Instructions 1 : Recherchez dans X et dans l'actualité récente les nouvelles tendances liées à [INDUSTRIE/CONCURRENT] au cours des 7 derniers jours. Identifiez les sujets qui gagnent en popularité et qui n'étaient pas très présents le mois dernier. Créez des liens vers les sources originales.

Invite 2 : Analysez X discussions de la semaine dernière au sujet de [CONCURRENT]. Identifiez les nouveaux récits, les discussions sur les fonctionnalités ou les préoccupations qui gagnent en fréquence ou en engagement. Fournissez des exemples.

Invite 3 : Identifiez les sujets liés à [INDUSTRIE] qui ont connu la plus forte accélération sur X au cours des dernières 72 heures. Classez-les par ordre de croissance des mentions et expliquez les raisons de cette augmentation.

Invites d'agrégation de données multiplateformes

Tirer des informations de plusieurs sources en direct peut rapidement devenir compliqué. Ces invites rassemblent X, les actualités et la couverture médiatique du secteur dans des briefings clairs et structurés, parfaits pour les mises à jour de la direction et la synchronisation des équipes.

Instructions 1 : Compilez un briefing sur [SUJET] à partir des données provenant de X, Google News et des publications pertinentes du secteur au cours des 72 dernières heures. Organisez-le selon les critères suivants : (1) développements clés, (2) opinions notables, (3) questions ouvertes. Citez toutes les sources.

Invite 2 : Résumez les mises à jour les plus importantes sur [SUJET] provenant de X et les actualités récentes des 5 derniers jours. Soulignez ce qui a changé depuis la semaine précédente et ce que les équipes devraient surveiller à l'avenir. Incluez des liens.

Invite 3 : Comparez la manière dont [SUJET] est abordé sur X par rapport aux médias traditionnels au cours des dernières 48 heures. Identifiez les différences en termes de cadrage, de ton et d'orientation. Étayez vos conclusions à l'aide d'exemples.

Bonnes pratiques pour la rédaction d'invites Grok en temps réel

Votre équipe utilise les modèles, mais les résultats restent aléatoires. Cela se produit lorsque vous ne comprenez pas les principes sous-jacents des techniques de prompt IA qui font qu'un prompt réussit ou échoue.

Voici les modèles qui rendent les instructions en temps réel efficaces. ✨

Soyez explicite sur le plan temporel : les invitations vagues donnent des données vagues. « Récemment » est moins précis et moins efficace qu'une période spécifique telle que « au cours des dernières 24 heures ».

Nommez vos sources : demander à Grok de vérifier X, les sites d'actualités ou des publications spécifiques augmente la précision de la récupération des données.

Demandez des citations : incluez toujours des liens ou citez vos sources dans vos instructions afin de pouvoir vérifier la fraîcheur et la crédibilité des informations.

Testez avant de vous fier : testez toujours un évènement récent et connu à l'aide de votre structure d'invite afin de confirmer que le flux de données en temps réel est correct avant d'utiliser cet évènement pour une tâche critique.

Réitérer en cas d'échec : si les résultats semblent obsolètes, n'abandonnez pas. Ajoutez un langage temporel plus fort ou des indications de source plus explicites et réessayez.

Quand les instructions en temps réel Grok ne suffisent pas

Voici les principales limitations à prendre en compte :

Pas de contexte interne : Grok effectue des recherches sur le Web public, mais ne connaît pas les projets, les documents ou les priorités de votre entreprise. Vous devez sans cesse réexpliquer le contexte.

Itération manuelle des invites : obtenir les bonnes données nécessite souvent plusieurs ajustements, et l'outil n'a pas de mémoire de ce qui a fonctionné auparavant.

Pas d'intégration dans le flux de travail : les informations restent dans la fenêtre de chat. Pour transformer une découverte en tâche ou en mise à jour partagée, il faut la copier-coller ailleurs.

Lacunes en matière de gouvernance : il n'existe aucune piste d'audit permettant de savoir qui a demandé quoi, ni aucun flux de travail pour agir sur les informations générées par l'IA.

Variation de la qualité des sources : le temps réel ne signifie pas fiabilité. Les publications X et les dernières nouvelles peuvent être erronées, et Grok ne signale pas toujours les incertitudes.

Conseils de gouvernance pour les équipes utilisant les invites Grok

Les capacités en temps réel de Grok permettent d'obtenir rapidement des informations non filtrées, mais cette même rapidité augmente les risques si les invites et les résultats ne sont pas gérés avec soin. Pour les équipes qui utilisent Grok dans le cadre de leurs activités de recherche, de prise de décision ou de flux de travail avec la clientèle, la gouvernance garantit l'exactitude, la responsabilité et la sécurité d'utilisation à grande échelle.

Vous trouverez ci-dessous les bonnes pratiques de gouvernance que les équipes peuvent appliquer lorsqu'elles travaillent avec les invites Grok.

Standardisez les modèles d'invites : maintenez une bibliothèque partagée d'invites validées pour la recherche, la création de rapports et l'analyse.

Mettez en œuvre un contrôle d'accès basé sur les rôles (RBAC) : définissez des rôles tels que « administrateur », « utilisateur avancé » et « membre » afin de limiter les personnes autorisées à modifier les invites, à accéder aux données sensibles ou à gérer les paramètres de l'API.

Conservez des journaux d'audit immuables : suivez les modifications des invites, les modèles d'utilisation et les mises à jour de configuration afin de faciliter les audits et les analyses post-incident.

Effectuez régulièrement des exercices de type « red team » : testez la résilience des invites en simulant des utilisations abusives, des cas limites et des tentatives de contournement des mesures de sécurité.

Utilisez des délimiteurs contextuels : séparez les instructions et les données fournies par l'utilisateur à l'aide de balises claires afin de réduire le risque d'injection de messages.

Établissez une politique de pause : donnez aux équipes les moyens d'interrompre les flux de travail si les résultats montrent des biais, des incohérences ou une instabilité répétés.

Comment ClickUp Brain complète les données en temps réel de Grok

Vous avez réalisé une réussite en extraissant une donnée critique en temps réel de Grok.

Et maintenant ?

Il s'agit simplement de texte dans une fenêtre de chat, sans aucun lien avec vos plans de projet, les tâches de votre équipe et les décisions à prendre.

Cette déconnexion crée des frictions importantes et des changements de contexte constants qui nuisent à la productivité et entraînent une prolifération incontrôlée des Outils d'IA, sans supervision ni stratégie.

Graphique ClickUp avant/après mettant en évidence les avantages de la consolidation du travail, de l’automatisation de la création de rapports en quelques minutes, de la réduction du nombre de mises à jour manquées et du gain de temps.

ClickUp est conçu pour combler cette lacune.

Il s'agit du meilleur environnement de travail IA convergé conçu pour regrouper les tâches, les documents, les objectifs, les discussions et les échéanciers dans un seul système. Au lieu de transférer les informations d'un outil à l'autre, vous pouvez travailler à partir d'un environnement partagé où le contexte est déjà connecté. Lorsque des informations externes arrivent, elles peuvent être jointes à des tâches, référencées dans des documents, discutées dans des commentaires et suivies tout au long des flux de travail.

Savez-vous ce qui rend cela encore meilleur ?

ClickUp Brain s'appuie sur cette base en agissant comme un assistant IA sensible au contexte au sein de votre environnement de travail. Contrairement aux outils d'IA externes, il comprend ce sur quoi vous travaillez, qui est responsable de quoi et comment le travail progresse. Il peut transformer les résultats en temps réel de Grok en résumés, actions à entreprendre, mises à jour de tâches ou documentation, sans perdre le contexte ni l'élan.

Voyons comment ClickUp Brain vous aide à passer des informations en temps réel au travail concret.

Répondez en utilisant le contexte du projet en temps réel.

ClickUp Brain comprend votre travail, car il s'y intègre parfaitement. Il effectue une connexion directe avec vos tâches, documents, commentaires, chats, objectifs et outils intégrés, de sorte que ses réponses sont basées sur vos priorités réelles, et pas seulement sur les instructions que vous avez saisies.

Au lieu de demander des réponses ponctuelles, vous pouvez compter sur ClickUp Brain pour interpréter et agir en fonction du contexte de l'environnement de travail en direct, toutes équipes et tous projets confondus. Voici quelques exemples concrets de l'utilité de ClickUp Brain :

Générez des éléments clairs à partir des notes de réunion, des commentaires sur les tâches ou des discussions en ligne, en les associant automatiquement aux propriétaires et aux échéances.

Résumez instantanément l'avancement des tâches, des projets ou des équipes afin que les parties prenantes obtiennent des informations précises sans avoir à établir manuellement des rapports de statut.

Créez de nouvelles tâches, sous-tâches ou documents à partir de discussions, notes ou réunions existantes.

Rédigez, réécrivez ou traduisez du contenu dans des tâches et des documents tout en préservant le contexte et l'intention du projet.

Identifiez les tâches similaires ou en double et signalez le travail bloqué, en retard ou qui n'a pas été mis à jour avec ClickUp Brain

Effectuez l'automatisation de l'exécution avec les super agents et les agents Autopilot.

Les super agents ClickUp sont des coéquipiers alimentés par l'IA, conçus pour gérer des flux de travail en plusieurs étapes, s'adapter au fil du temps et fonctionner en continu sans avoir besoin d'être invités manuellement à chaque fois. Vous définissez ce à quoi ils peuvent accéder, les outils qu'ils peuvent utiliser et les domaines dans lesquels ils sont autorisés à agir, garantissant ainsi la sécurité et le caractère intentionnel de toutes les opérations.

En pratique, les super agents peuvent :

Résumez l'activité de tous les projets ou équipes.

Transformez les discussions ou les mises à jour en résultats structurés tels que des résumés, des tâches ou des documents.

Effectuez des recherches, faites des suggestions et tirez des enseignements des commentaires au fil du temps.

Surveillez le travail en cours et signalez les risques dès qu'ils apparaissent avec ClickUp Agent

Les agents ClickUp Autopilot, quant à eux, sont idéaux lorsque vous souhaitez un comportement IA prévisible et basé sur des règles. Ils opèrent dans des emplacements spécifiques, tels qu'une liste, un dossier, un espace ou un canal de discussion, et n'agissent que lorsqu'un déclencheur défini et un ensemble de conditions sont remplis.

Ils ne raisonnent pas sur l'ensemble de votre environnement de travail comme le font les super agents, mais ils sont extrêmement efficaces pour gérer des actions répétitives et limitées avec clarté et contrôle.

Déployez des automatisations en plusieurs étapes avec ClickUp Autopilot Agents

Si vous êtes responsable ingénierie, vous pouvez utiliser un Super Agent pour surveiller en permanence la santé des sprints dans tous les projets, en repérant des tendances telles que l'augmentation du nombre de bogues ou les délais non respectés. Lorsqu'une tâche dépasse un seuil de risque, attribuez un Autopilot Agent pour publier une mise à jour dans le canal de l'équipe et créer automatiquement des tâches de suivi.

Visualisez votre progression grâce aux cartes IA.

N'avez-vous jamais souhaité que votre tableau de bord vous informe de ce qui se passe sans que vous ayez à le demander ?

Les cartes IA apportent des informations générées en direct par l'IA directement dans les tableaux de bord ClickUp. Elles se mettent à jour automatiquement à mesure que le travail évolue, ce qui vous permet de toujours voir l'état actuel de la progression, des risques et des lacunes.

Visualisez la dynamique de votre équipe à l'aide des cartes ClickUp AI pour identifier en un coup d'œil la progression, les responsabilités et les obstacles.

Voici quelques cartes IA que vous verrez en action :

AI Brain Card : Exécutez des invitations IA personnalisées directement sur les données de votre environnement de travail pour comparer des options, résumer du travail complexe ou extraire des informations.

Carte StandUp par l'IA : obtenez un aperçu rapide de l'activité récente sur une période donnée, idéal pour les réunions asynchrones ou les bilans de fin de journée.

Carte de synthèse IA : obtenez une vue d'ensemble de la santé du projet ou du service, conçue pour les revues de direction sans avoir à fouiller dans les listes de tâches.

Carte de mise à jour du projet IA : suivez les jalons, la progression, les risques et les prochaines étapes pour un espace, un dossier ou une liste spécifique.

Recherchez et agissez à l'aide de ClickUp Brain MAX.

ClickUp Brain MAX est votre assistant IA de bureau, conçu pour vous aider à réfléchir, rechercher et agir plus rapidement tout au long de votre journée de travail. Au lieu d'ouvrir plusieurs onglets ou outils, Brain MAX vous accompagne dans votre travail et vous aide à interagir avec les informations en utilisant un langage naturel.

Trouvez plus rapidement ce que vous cherchez et affichez les informations pertinentes

Vous souhaitez trouver des documents de conception spécifiques dans Google Drive ? Il suffit de demander une fois à Brain MAX, qui extrait les réponses de toutes les sources sans quitter ClickUp. Il effectue des recherches dans tout, des tâches et documents ClickUp aux fichiers des applications connectées telles que Google Drive, GitHub, SharePoint et Slack.

Dictez plus rapidement votre travail à l'aide de Talk-to-Text, puis transformez instantanément vos mots en tâches ou en notes

Pour augmenter encore davantage votre productivité, Brain MAX inclut la fonctionnalité ClickUp Talk-to-Text alimentée par l'IA, qui vous permet de dicter vos idées, vos requêtes de recherche ou vos notes au lieu de les taper. Vous pouvez ainsi capturer vos pensées sans perdre votre concentration. Il vous suffit de parler, et Brain MAX transforme instantanément votre voix en texte qui peut être recherché, enregistré ou converti ultérieurement en tâches.

Choisissez le modèle adapté grâce à l'intelligence multi-LLM.

ClickUp ne vous limite pas à un seul modèle. Avec ClickUp Brain, vous pouvez choisir parmi plusieurs LLM de pointe tels que ChatGPT, Claude ou Gemini, en fonction de la tâche à accomplir.

Changez de modèle pour une analyse plus approfondie, un contenu créatif ou des résumés concis

Vous pouvez adapter l'IA au contexte sans quitter votre environnement de travail, tout en conservant des permissions et une sécurité unifiées pour tous les modèles. Cette flexibilité vous garantit de disposer de l'IA adaptée à chaque tâche, en tirant parti des atouts de chaque modèle tout en conservant toutes les sorties connectées à votre travail.

Assurez une utilisation sécurisée et conforme de l'IA.

Ne vous demandez plus qui pose quoi. Avec ClickUp, l'utilisation est suivie à l'aide de pistes d'audit, et vous pouvez gérer les permissions et la visibilité ClickUp pour contrôler qui voit quoi, garantissant ainsi une adoption sécurisée et conforme de l'IA.

Connectez les données en temps réel à l'exécution de l'équipe avec ClickUp

Grok aide les équipes à comprendre ce qui se passe à l'instant présent en récupérant des données en temps réel. Lorsque les invitations sont rédigées avec intention, elles constituent un moyen fiable pour suivre les discussions qui évoluent rapidement et pour rester informé des changements au fur et à mesure qu'ils se produisent.

Mais transformer ces informations en notes de recherche, en mises à jour de projet ou en étapes concrètes à suivre se heurte souvent à un obstacle lorsque ces données se trouvent en dehors de vos principaux outils de travail. Le copier-coller entre les applications rompt le contexte et nuit à votre productivité.

C'est là que ClickUp entre en jeu.

ClickUp Brain offre aux équipes une IA contextuelle intégrée à leur environnement de travail pour résumer les informations, créer des tâches et faire avancer le travail. Les agents ClickUp gèrent la surveillance et l'automatisation sans effort manuel, tandis que ClickUp BrainGPT regroupe en un seul endroit la recherche unifiée, la saisie vocale et l'IA multimodèle.

Inscrivez-vous gratuitement à ClickUp pour faire avancer votre travail.