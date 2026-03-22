Mixtral vs ChatGPT pour les développeurs : lequel l'emporte ?

Choisir un modèle IA pour votre flux de travail de développement peut sembler une question simple : Lequel devrions-nous utiliser ?

Mais derrière tout cela se cache une décision plus importante concernant la manière dont vous souhaitez intégrer et exploiter l'IA dans votre infrastructure.

Opterez-vous pour Mixtral, le modèle open-weight de Mistral AI qui offre aux équipes davantage de contrôle sur le déploiement et la personnalisation ? Ou pour ChatGPT, l'assistant IA très répandu d'OpenAI, réputé pour ses puissants modèles propriétaires et son écosystème facile à utiliser ?

Ce choix a une incidence sur tout, du niveau de contrôle que vous exercez sur l'infrastructure à la rapidité avec laquelle vous pouvez déployer des fonctionnalités d'IA.

Dans ce guide, nous allons comparer Mixtral et ChatGPT en termes d'architecture, de performances, de personnalisation, de coût et de confidentialité, afin que vous puissiez déterminer ce qui convient le mieux à votre équipe. Nous vous montrerons également comment de nombreux développeurs contournent le dilemme « l'un ou l'autre » en utilisant plusieurs modèles en parallèle au sein de leur flux de travail grâce à des outils tout-en-un comme ClickUp. ⚒️

Prêt ? C'est parti.

Mixtral et ChatGPT en bref

Mixtral et ChatGPT sont d'excellents outils pour les développeurs, mais chacun excelle dans des domaines différents. Avant d'entrer dans les détails, voici un bref résumé de leurs fonctionnalités :

Fonctionnalité/Catégorie Mixtral ChatGPT ClickUp Brain Architecture du modèle Mélange d'experts à poids ouverts (8x7 milliards) ; l'activation clairsemée signifie que seul un sous-ensemble de paramètres est actif par jeton, ce qui réduit le coût de l'inférence Architecture Transformer propriétaire ; un modèle dense dont tous les paramètres sont actifs pendant l'inférence Accès à plusieurs modèles LLM, notamment Claude, GPT, Gemini et DeepSeek, au sein d'un environnement de travail convergent Disponibilité en open source Poids entièrement ouverts sous licence Apache 2.0 ; vous pouvez le télécharger et le modifier librement Code source fermé ; vous n'avez pas accès aux poids du modèle ni aux détails de l'architecture Une plateforme SaaS qui donne accès à plusieurs fournisseurs de modèles Fenêtre de contexte Jusqu'à 32 000 jetons en natif ; un contexte étendu est disponible dans certains déploiements 8 000 à 128 000 jetons selon la version du modèle (GPT-4 Turbo prend en charge 128 000 jetons) Un contexte adapté à votre environnement de travail qui s'alimente automatiquement à partir de vos tâches, documents et discussions Option d'auto-hébergement Oui, vous pouvez l'exécuter localement ou sur une infrastructure de cloud privé. Non ; il n'est accessible que via l'API, par l'intermédiaire des serveurs OpenAI. Basé sur le cloud avec des contrôles de sécurité d'entreprise Assistance pour le réglage fin L'assistance pour le réglage fin complet et les adaptateurs LoRA/QLoRA est disponible Un réglage fin limité est disponible sur certains modèles via l'API Utilise des modèles de base ; la personnalisation s'effectue via des invites et le contexte de l'environnement de travail Taille de l'équipe Des développeurs indépendants aux grandes équipes d'ingénieurs dotées de capacités MLOps Équipes de toutes tailles à l'aise avec les flux de travail basés sur des API Équipes de toutes tailles dans tous les services Tarifs Gratuit (en cas d'hébergement autonome) ; les coûts de l'API varient selon le fournisseur, le prestataire Tarification de l'API basée sur l'abonnement et l'utilisation Un forfait Free Forever est disponible

Comment nous évaluons les logiciels chez ClickUp Notre équipe éditoriale suit un processus transparent, fondé sur la recherche et indépendant des fournisseurs. Vous pouvez donc être assuré que nos recommandations reposent sur la valeur réelle des produits. Voici un aperçu détaillé de la manière dont nous évaluons les logiciels chez ClickUp.

Aperçu de Mixtral

Mixtral est un modèle à poids ouvert développé par Mistral IA, basé sur une architecture mixture-of-experts (MoE). Imaginez-le comme une équipe de huit consultants spécialisés. Au lieu que tout le monde travaille sur toutes les tâches, le modèle ne fait appel qu'aux experts dont il a besoin.

Pour chaque requête, Mixtral sélectionne les deux experts les plus pertinents pour générer la réponse, tandis que les autres restent inactifs. Résultat : vous bénéficiez de performances similaires à celles d'un modèle beaucoup plus volumineux, mais avec une puissance de calcul bien moindre par requête.

Avantages de Mixtral

Poids ouverts sous licence Apache 2.0 : vous bénéficiez d'un accès complet aux poids du modèle, ce qui vous permet de l'héberger vous-même, de le peaufiner et de le modifier sans licence restrictive. C'est un énorme avantage si votre équipe travaille dans un cadre soumis à vous bénéficiez d'un accès complet aux poids du modèle, ce qui vous permet de l'héberger vous-même, de le peaufiner et de le modifier sans licence restrictive. C'est un énorme avantage si votre équipe travaille dans un cadre soumis à des exigences strictes en matière de propriété intellectuelle ou de conformité

Efficacité du modèle « mixture-of-experts » : bien que le modèle compte 47 milliards de paramètres, il n'en bien que le modèle compte 47 milliards de paramètres, il n'en active qu'environ 13 milliards par token, ce qui vous permet de bénéficier de la puissance d'un modèle beaucoup plus volumineux avec des coûts de calcul réduits et des réponses plus rapides

Excellentes performances multilingues : il gère efficacement le code et le langage naturel dans de nombreux langages de programmation et langues humaines différents

Flexibilité de l'auto-hébergement : vous pouvez l'exécuter sur votre propre infrastructure, ce qui vous offre un contrôle total sur vos données et des coûts plus prévisibles à mesure que votre utilisation augmente

Une communauté open source active : vous bénéficiez d'un écosystème croissant d'outils, de variantes de modèles optimisées par la communauté et de guides de déploiement utiles

Inconvénients de Mixtral

Coûts d'infrastructure : l'auto-hébergement n'est pas une solution prête à l'emploi. Il nécessite une expertise en MLOps, des ressources GPU dédiées et une maintenance continue.

Écosystème plus restreint : il dispose de moins d'intégrations prêtes à l'emploi, de plugins et d'outils tiers par rapport à l'écosystème vaste et mature de ChatGPT

Qualité variable selon les fournisseurs, les prestataires : si vous utilisez une API tierce, vous risquez de constater des incohérences en matière de tarification, de limites de fréquence et de fiabilité

Moins performant pour les tâches conversationnelles : bien qu'il soit très performant en matière de génération de code, vous remarquerez peut-être que ses capacités conversationnelles semblent moins abouties que celles de ChatGPT, qui a fait l'objet d'un réglage fin approfondi spécialement conçu pour le chat.

Tarifs de Mixtral (coût par million de jetons)

Free

Coût : 0,70 $ par million de jetons

Coût : 0,70 $ par million de jetons

Aperçu de ChatGPT

ChatGPT est le modèle phare d'IA conversationnelle d'OpenAI, accessible aux développeurs via des API telles que GPT-4, GPT-4 Turbo et GPT-4o. Sa principale force réside dans son apprentissage par renforcement basé sur le retour d'information humain (RLHF), dans le cadre duquel des évaluateurs humains analysent et effectuent l'évaluation des réponses afin de rendre le modèle plus utile, plus précis et plus sûr.

Pour vous, en tant que développeur, cela signifie que les réponses que vous obtenez sont généralement soignées et bien structurées dès le départ, en particulier pour les cas d'utilisation conversationnelle.

Les avantages de ChatGPT

Réponses abouties et soignées : grâce à RLHF, ChatGPT génère systématiquement du code utile et bien commenté ainsi qu'une documentation claire, même avec un minimum d'invites ou d'instructions.

Écosystème étendu : il bénéficie d'une assistance complète pour des milliers de plugins, d'intégrations et d'outils, et bénéficie d'un solide soutien dans les IDE et les frameworks populaires

Une infrastructure API fiable : vous bénéficierez d'une disponibilité et d'une assistance de niveau entreprise, soutenues par une organisation bien financée et fortement axée sur les relations avec les développeurs

Capacités multimodales : les derniers modèles GPT-4 peuvent traiter des images, de la voix et des fichiers, ce qui est idéal si vous souhaitez, par exemple, analyser une interface utilisateur à partir d'une capture d'écran ou travailler sur différents types de flux de travail de développement

Facilité d'accès : aucune installation d'infrastructure n'est nécessaire. Vous pouvez commencer à développer immédiatement avec une simple clé API.

Inconvénients de ChatGPT

Code source fermé et propriétaire : vous ne pouvez pas accéder aux poids du modèle, ce qui signifie que vous ne pouvez pas l'héberger vous-même, vous ne pouvez pas accéder aux poids du modèle, ce qui signifie que vous ne pouvez pas l'héberger vous-même, le régler librement ni auditer en profondeur son comportement

Préoccupations en matière de confidentialité des données : toutes vos invitations sont traitées sur les serveurs d'OpenAI, ce qui peut poser problème si vous travaillez dans des secteurs réglementés soumis à toutes vos invitations sont traitées sur les serveurs d'OpenAI, ce qui peut poser problème si vous travaillez dans des secteurs réglementés soumis à des règles de conformité ou utilisant des bases de code sensibles.

Imprévisibilité des coûts à grande échelle : si vous exploitez des applications à fort volume, gardez à l'esprit que son utilisation basée sur des jetons peut rapidement faire grimper la facture, car plus vous l'utilisez, plus cela coûte cher

Risque de dépendance vis-à-vis d'un fournisseur, prestataire : si vous misez tout sur un seul prestataire, vous risquez de vous retrouver en situation de dépendance vis-à-vis de celui-ci. Toute modification de l'API ou mise à jour du service de leur part peut perturber votre flux de travail.

Tarifs de ChatGPT

Free

Go : 8 $/mois par utilisateur

En plus : 20 $/mois par utilisateur

Pro : 200 $/mois par utilisateur

Mixtral vs ChatGPT : comparaison des principales fonctionnalités

Voyons en détail comment Mixtral et ChatGPT se comparent réellement sur les fonctionnalités qui comptent pour vous.

Fonctionnalité n° 1 : tests de performance en matière de codage et de génération de code

ChatGPT, en particulier GPT-4, a tendance à écrire du code comme un coéquipier attentionné. Même lorsque vous utilisez des invites basiques, il produit un code détaillé, ajoute des commentaires et gère les erreurs dès le départ. Cela en fait un excellent outil pour générer du code prêt à être déployé en production.

Mixtral, quant à lui, offre des performances équivalentes, mais il est plus concis par défaut, ce qui signifie que vous devrez consacrer davantage de temps à l'ingénierie des invitations pour obtenir le même niveau de finition.

Pour le code de base et les modèles standard, les deux modèles fonctionnent bien. Mais lorsque les choses se compliquent, les résultats plus clairs et plus affinés de ChatGPT lui confèrent souvent un avantage.

🏆 Verdict : ChatGPT l'emporte grâce à un code plus abouti et prêt à être mis en production.

💡 Conseil de pro : Ne vous contentez pas de comparer les modèles : testez-les au sein de votre flux de travail. Vérifiez comment les résultats de Mixtral et ChatGPT s'intègrent à votre processus de développement réel, et pas seulement à des instructions isolées. Cela vous fera gagner du temps et vous évitera de passer d'un onglet à l'autre par la suite.

Fonctionnalité n° 2 : Fenêtre contextuelle et gestion des textes longs

Travailler sur une base de code volumineuse et complexe est difficile lorsque votre assistant IA oublie ce dont vous parliez il y a trois invites. C'est pourquoi la fenêtre de contexte — la quantité de texte qu'un modèle peut mémoriser à la fois — est très importante pour vous en tant que développeur. Les deux outils abordent cette question différemment :

Mixtral-8x7B : offre une fenêtre contextuelle native de 32 000 tokens, ce qui est considérable pour les fichiers volumineux et les longues discussions

ChatGPT : Peut traiter entre 8 000 et Peut traiter entre 8 000 et 128 000 jetons. Grâce à l'énorme fenêtre de 128 000 jetons de GPT-4 Turbo, vous pourriez théoriquement lui fournir un petit référentiel de code en une seule invite. Mais gardez à l'esprit que les fenêtres plus grandes peuvent coûter plus cher.

🏆 Verdict : GPT-4 Turbo l'emporte grâce à son immense capacité qui lui permet de traiter des bases de code volumineuses, mais Mixtral reste très performant dans sa fenêtre de 32 000 tokens, ce qui le rend efficace pour la plupart des projets.

📮 ClickUp Insight : Seuls 12 % des personnes interrogées dans notre sondage utilisent les fonctionnalités d'IA intégrées aux suites de productivité. Ce faible taux d'adoption suggère que les implémentations actuelles ne bénéficient peut-être pas de l'intégration contextuelle et transparente qui inciterait les utilisateurs à abandonner leurs plateformes conversationnelles autonomes préférées. Par exemple, l'IA est-elle capable d'exécuter un flux de travail d'automatisation à partir d'une instruction en texte brut fournie par l'utilisateur ? ClickUp Brain le peut ! L'IA est profondément intégrée à tous les aspects de ClickUp, notamment pour résumer des fils de discussion, rédiger ou peaufiner du texte, extraire des informations de l'environnement de travail, générer des images, et bien plus encore ! Rejoignez les 40 % de clients ClickUp qui ont remplacé plus de 3 applications par notre application tout-en-un pour le travail !

Fonctionnalité n° 3 : accès à l'API et intégrations pour les développeurs

La qualité d'un modèle IA n'a aucune importance si son intégration dans votre flux de travail s'avère être un processus fastidieux et chronophage. Une documentation insuffisante, l'absence de SDK et une API peu fiable peuvent mettre fin à un projet avant même qu'il ne démarre.

OpenAI offre une expérience d'intégration pour les développeurs très aboutie, avec des API bien documentées, des SDK pour les principaux langages de programmation et des fonctionnalités avancées telles que l'appel de fonctions.

En revanche, l'accès à l'API de Mixtral est fragmenté entre plusieurs fournisseurs (tels que la plateforme propre à Mixtral, Together AI ou Fireworks), chacun disposant de sa propre documentation et présentant un niveau de fiabilité qui lui est propre. Cela offre certes un choix, mais cela signifie également que vous devez jongler entre différentes documentations, différents niveaux de fiabilité et différentes installations, ce qui peut entraîner des incohérences.

🏆 Verdict : Égalité, car l'API d'OpenAI offre une excellente expérience développeur pour une intégration rapide, tandis que Mixtral offre plus de flexibilité dans le choix des fournisseurs pour les équipes ayant des besoins spécifiques en matière d'infrastructure.

Fonctionnalité n° 4 : options de personnalisation et d'auto-hébergement

Les modèles d'IA prêts à l'emploi sont excellents, mais la personnalisation fait toute la différence lorsque votre équipe a un style de codage unique, une base de code propriétaire ou un domaine spécialisé. Si vous ne pouvez pas adapter le modèle à vos besoins spécifiques, vous passez à côté d'une grande partie de sa valeur.

C'est le principal atout de Mixtral. Comme ses poids sont ouverts, vous pouvez :

Affinez-le : entraînez le modèle sur votre propre code pour en faire un expert dans votre domaine spécifique

Utilisez des adaptateurs : appliquez des techniques efficaces telles que LoRA et QLoRA pour créer un modèle personnalisé sans avoir à le réentraîner à partir de zéro.

Quantifiez-le : réduisez la taille du modèle pour le déployer sur du matériel plus petit et plus abordable

ChatGPT, en revanche, offre des possibilités de personnalisation limitées via son API, mais vous ne pouvez pas accéder aux poids du modèle sous-jacent. Vous êtes fondamentalement limité par ce qu'OpenAI autorise.

🏆 Verdict : Mixtral s'impose comme le meilleur choix en matière de personnalisation et d'auto-hébergement, ce qui en fait la solution incontournable pour les équipes ayant des besoins spécifiques ou des exigences strictes en matière de données.

Fonctionnalité n° 5 : Confidentialité et sécurité des données pour les équipes de développement

Pour de nombreuses équipes d'ingénieurs, envoyer du code propriétaire ou des données clients sensibles à une API tierce n'est tout simplement pas envisageable.

L'option d'auto-hébergement de Mixtral vous offre un contrôle total sur vos données, un principe essentiel pour garantir une confidentialité et une sécurité des données optimales, car vos invites et votre code ne quittent jamais votre propre infrastructure. C'est la solution idéale pour les équipes évoluant dans des secteurs réglementés tels que la finance ou la santé.

ChatGPT Enterprise offre également des fonctionnalités de conformité robustes, telles que la conformité SOC 2 et HIPAA, mais vous devez tout de même confier vos données à un tiers.

🏆 Verdict : Mixtral l'emporte, car ses capacités d'auto-hébergement vous offrent les meilleures garanties en matière de confidentialité.

Faut-il choisir Mixtral ou ChatGPT ?

En bref, tout dépend de vos besoins. Voici un cadre simple pour vous aider à prendre votre décision :

Optez pour Mixtral si : votre équipe dispose d'une expertise en MLOps, doit votre équipe dispose d'une expertise en MLOps, doit affiner un modèle pour une tâche spécialisée ou est soumise à des règles strictes en matière de confidentialité des données qui nécessitent un hébergement en interne

Optez pour ChatGPT si : votre équipe privilégie une intégration rapide, une expérience prête à l'emploi et un vaste écosystème d'outils

La meilleure réponse est que vous n'avez pas à choisir entre les deux. De nombreuses équipes adoptent une approche hybride, en utilisant ChatGPT pour l'assistance générale et Mixtral, hébergé en interne, pour les tâches sensibles et internes.

Et grâce à des outils comme ClickUp, vous pouvez réaliser de réels gains de productivité en utilisant les deux modèles au sein d'un seul espace de travail IA convergent, en reliant directement leurs résultats à vos tâches, documents et projets. Ainsi, les informations que vous générez avec l'IA s'intègrent immédiatement au travail que vous effectuez, quel que soit le modèle utilisé.

Découvrez ClickUp : la meilleure façon d'utiliser ChatGPT et Mixtral dans les flux de travail de développement IA

Le choix entre Mixtral et ChatGPT se résume généralement à un compromis.

Mixtral vous offre une flexibilité totale en matière de poids et un contrôle total du déploiement. ChatGPT vous offre des résultats très affinés et une optimisation de la discussion très performante.

Mais il y a un problème pratique auquel vous serez probablement confronté en tant que développeur : ces deux outils s'inscrivent généralement en dehors de votre flux de travail de développement habituel.

Vous lancez une requête à un modèle d'IA dans un onglet, copiez le résultat, collez-le ailleurs, puis transformez-le manuellement en tâches, en documentation ou en éléments à mener.

Au fil du temps, cela entraîne une prolifération des outils : vous utilisez l'IA pour générer des idées, un autre outil pour gérer le travail, un autre pour la documentation et encore un autre pour l'automatisation.

ClickUp adopte une approche différente.

Au lieu de considérer les modèles d'IA comme des assistants distincts, ClickUp les intègre directement dans un environnement de travail où se trouvent déjà vos discussions sur le code, votre documentation, vos tâches et vos automatisations.

Cela signifie que les résultats de votre IA ne se contentent pas de générer des idées : ils s'intègrent immédiatement au travail que vous et votre équipe faites.

Voici comment cela fonctionne.

Avantage n° 1 de ClickUp : accédez à plusieurs modèles d'IA dans un seul environnement de travail

Avec ClickUp Brain, vous n'êtes pas limité à un seul modèle d'IA. Vous pouvez accéder à ChatGPT, Gemini, Claude et d'autres modèles de pointe directement depuis votre environnement de travail, et passer de l'un à l'autre en fonction de la tâche à accomplir.

Passez facilement de ChatGPT à Mixtral et à d'autres modèles d'IA depuis un seul environnement de travail ClickUp

Mieux encore, les intégrations via Zapier vous permettent de créer des connexions avec des modèles tels que Mixtral dans votre environnement de travail, afin que vous et votre équipe puissiez tester des modèles à poids ouvert tout en conservant votre travail organisé en un seul endroit.

Connectez Mixtral à ClickUp via Zapier et intégrez directement les informations fournies par l'IA à votre flux de travail

Pour vous, en tant que développeur, cette flexibilité est importante.

Vous pourriez utiliser ChatGPT pour la documentation structurée, un autre outil pour le brainstorming d'idées d'architecture et Mixtral pour résumer les revues de code. Ainsi, au lieu de passer d'un onglet à l'autre pour ouvrir plusieurs outils d'IA, vous pouvez générer des réponses directement là où se trouvent déjà les données de votre projet.

💡 Conseil de pro : Essayez d'exécuter la même invite via Mixtral et ChatGPT dans ClickUp Brain. Comparez les résultats, puis déterminez lequel est prêt pour la production, et liez le résultat de votre choix à votre tâche. C'est la solution idéale pour les fonctionnalités critiques où la précision est primordiale.

Avantage n° 2 de ClickUp : utilisez des agents de codage IA en parallèle de vos tâches

En tant que développeur, vous utilisez peut-être déjà des outils tels que les agents Cursor IA ou Codegen IA pour générer du code, réviser des fonctions ou refactoriser la logique.

ClickUp vous permet d'intégrer ces flux de travail dans le même environnement où votre travail de développement est suivi.

Vous pouvez @mentionner les agents Cursor ou Codegen IA comme si vous faisiez appel à un coéquipier, leur attribuer une tâche ClickUp, et ils travailleront en arrière-plan, vous permettant ainsi de vous concentrer sur des tâches plus importantes. Une fois la tâche achevée, l'agent vous informera automatiquement.

Faites appel à des agents de codage IA comme s'il s'agissait de collègues. Confiez la génération, la révision et la mise à jour du code directement depuis votre environnement de travail ClickUp

À ce stade, vous décidez s'il faut implémenter la correction, l'attribuer à un autre développeur ou la reporter au sprint suivant.

Avantage n° 3 de ClickUp : une documentation centralisée avec ClickUp Docs

Les processus de développement impliquent généralement beaucoup de documentation : références API, notes d'architecture, guides d'intégration et documentation de dépannage.

Sans système centralisé, ces ressources finissent par être dispersées entre Google Docs, les wikis internes ou les pages Notion.

Avec ClickUp Docs, vous pouvez stocker toute votre documentation technique à côté des tâches et des projets auxquels elle se rapporte dans ClickUp Tasks.

Conservez toute votre documentation à proximité de la tâche qu'elle concerne dans ClickUp Docs

Si vous documentez un nouveau système d'authentification, vous pouvez créer un cahier des charges technique dans ClickUp Docs, le lier aux tâches de développement qui le mettent en œuvre dans ClickUp Tasks, et mettre à jour la documentation au fur et à mesure que la fonctionnalité évolue.

Et lorsque vous avez besoin d'informations sur l'avancement des tâches tout au long du projet, il vous suffit de demander à ClickUp Brain, la couche d'intelligence intégrée à votre environnement de travail, qui extraira les réponses directement de ces documents, en tenant compte du contexte complet de vos données de projet.

Finies les recherches manuelles ; affichez instantanément les données de projet avec ClickUp Brain, votre IA contextuelle

Cela signifie que votre documentation ne se contente pas de rester dans une base de connaissances distincte : elle s'intègre au flux de travail dynamique du projet.

Les intégrations ClickUp permettent de connecter des plateformes externes, facilitant ainsi l'intégration des connaissances historiques et des mises à jour dans l'environnement de travail, qu'il s'agisse de GitHub, Slack, Figma ou d'autres applications connectées.

Connectez votre « travail » à votre environnement de travail dans ClickUp

La documentation ou les références de code provenant de GitHub peuvent être directement liées aux tâches correspondantes. Les mises à jour ou les discussions sur Slack peuvent être converties en tâches concrètes. Même les fichiers ou les ressources du projet provenant d'autres outils peuvent être intégrés dans le même environnement de travail.

Conseil de pro : Avec ClickUp Chat, vous pouvez dire adieu aux allers-retours entre Slack et les tâches du projet : conservez toutes les discussions de votre équipe et les flux de travail des développeurs directement dans ClickUp. Identifiez instantanément vos collègues et attribuez des commentaires directement aux tâches à partir des messages de chat, sans jamais quitter l'environnement de travail, afin que rien ne se perde dans les discussions. Toutes vos mises à jour, décisions et suivis restent en lien avec le projet, ce qui rend la collaboration plus rapide et bien moins chaotique. Transformez les commentaires en tâches avec ClickUp Chat Synchronisez les discussions de votre équipe de développement avec vos projets. Transformez les discussions en actions concrètes avec ClickUp Chat.

Avantage n° 5 de ClickUp : effectuez l’automatisation des flux de travail de développement répétitifs

ClickUp Automations élimine les étapes manuelles qui ralentissent souvent les équipes de développement. Elles peuvent déclencher des actions en fonction du statut des tâches, des échéances ou des champs personnalisés.

Lorsqu'une fonctionnalité passe au statut « Prête pour l'assurance qualité », ClickUp peut automatiquement attribuer la tâche à un testeur et en informer l'équipe d'assurance qualité.

Laissez ClickUp s'occuper des tâches fastidieuses : automatisez les transferts de tâches, les notifications et les mises à jour des flux de travail

Si le testeur signale un bug, l'automatisation peut rouvrir la tâche, apposer une étiquette sur le développeur responsable et replacer le problème dans le backlog du sprint. Ainsi, à n'importe quelle étape de votre choix, votre flux de travail se poursuit automatiquement.

Commencez à utiliser Clicking-Up avec votre IA

Pour que l'IA vous soit vraiment utile, ne vous contentez pas de choisir un modèle, choisissez un environnement de travail qui relie vos modèles à votre travail. Mixtral offre flexibilité, poids ouverts et contrôle. ChatGPT fournit des résultats soignés et un écosystème gigantesque. Les deux sont excellents, mais pris isolément ? Ils restent en dehors de votre flux de travail, vous obligeant à jongler entre les onglets, à copier-coller les résultats et à transformer manuellement les informations en tâches ou en documentation.

En intégrant l'IA directement dans votre environnement de travail, vous pouvez utiliser plusieurs modèles en parallèle, relier les résultats à des tâches et des documents, collaborer avec les membres de votre équipe, centraliser les connaissances et automatiser les flux de travail répétitifs. Ainsi, les informations que vous générez avec Mixtral, ChatGPT ou toute autre IA ne restent pas confinées dans un outil séparé : elles s'intègrent immédiatement au travail que vous effectuez déjà.

Prêt à le voir en action ? Commencez gratuitement avec ClickUp ✨.

Foire aux questions (FAQ)

Mixtral-8x7B utilise une architecture de type « mixture-of-experts », ce qui revient à disposer de huit modèles spécialisés en un seul, tandis que les modèles standard comme Mistral 7B sont des modèles uniques et denses. Cela permet à Mixtral d'offrir les performances d'un modèle beaucoup plus volumineux avec une plus grande efficacité.

Oui, la licence open-weight de Mixtral vous permet de l'exécuter sur votre propre matériel pour un contrôle total des données. Cela nécessite un GPU puissant, mais des versions quantifiées du modèle peuvent fonctionner sur des équipements grand public.

Si vous utilisez quotidiennement l'IA pour le codage, le débogage et la documentation, les temps de réponse plus rapides et l'accès à la priorité offerts par ChatGPT Plus justifient probablement le coût de l'abonnement. Pour les utilisateurs occasionnels, il peut être plus économique de s'en tenir à l'API facturée à l'utilisation.

Vous pouvez utiliser une plateforme qui regroupe plusieurs modèles d'IA au sein d'une seule interface. ClickUp Brain, par exemple, donne accès à des modèles d'OpenAI, d'Anthropic et de Google, vous permettant ainsi d'utiliser la meilleure IA pour n'importe quelle tâche sans quitter votre environnement de travail.