16 modèles gratuits de suivi du remboursement de dettes pour gérer et éliminer vos dettes plus rapidement

Les dettes ont tendance à s'accumuler sans que l'on s'en aperçoive...

Un paiement par carte ici, un abonnement « gratuit pendant 7 jours » là, et soudain, vous vous retrouvez avec trois dates d'échéance différentes et vous ne savez pas par quel solde commencer.

En prenant du recul, on comprend mieux pourquoi cela semble si lourd : le solde des cartes de crédit aux États-Unis a atteint environ 1,21 billion de dollars au deuxième trimestre 2025. Cela représente beaucoup d'intérêts qui s'accumulent discrètement en arrière-plan pendant que vous essayez simplement de suivre le rythme de la vie quotidienne.

Un modèle de suivi du remboursement de dettes vous permet de passer de « J'espère que ça va marcher » à « Je sais ce qui se passe quand j'effectue ce paiement ». Il regroupe tous les soldes, taux d'intérêt, paiements minimums et dates d'échéance sur une seule page.

Dans ce guide, vous trouverez 16 modèles gratuits de suivi du remboursement de dettes sur ClickUp, Google Sheets, Excel et imprimables afin que vous puissiez gérer le remboursement de vos dettes à votre rythme.

Que sont les modèles de suivi du remboursement des dettes ?

Les modèles de suivi du remboursement des dettes sont des outils qui permettent d'organiser le remboursement des dettes en un seul endroit. Ils répertorient chaque compte avec le solde actuel, le taux d'intérêt, le paiement minimum, les dates de paiement et le montant que vous prévoyez de payer.

La plupart des dispositions calculent également le solde total, estiment la date de remboursement et indiquent le montant total des intérêts payés en fonction de la méthode que vous choisissez.

Vous pouvez trier vos dettes selon la méthode boule de neige, qui cible d'abord le solde le plus faible, ou selon la méthode avalanche, qui cible d'abord le taux d'intérêt le plus élevé.

Au fur et à mesure que vous enregistrez vos paiements mensuels et vos paiements supplémentaires, le modèle met à jour les soldes restants et met en évidence la prochaine dette sur laquelle vous devez vous concentrer. Les formats vont des checklists imprimables aux feuilles de calcul de remboursement de dettes dans Google Sheets ou Microsoft Excel, en passant par des modèles d'environnement de travail qui permettent de suivre la progression au fil du temps.

Qu'est-ce qui caractérise un bon modèle de suivi du remboursement de dettes ?

Un bon modèle de suivi du remboursement de dettes vous aide à visualiser clairement chaque compte, à examiner les stratégies de remboursement adaptées à votre trésorerie et à suivre votre progression de manière régulière sans travail supplémentaire.

Le modèle idéal devrait inclure :

Champs pour le solde actuel, le taux d'intérêt, les paiements minimums, les dates d'échéance et le montant des paiements prévus.

Possibilité de trier par méthode boule de neige (en commençant par le solde le plus petit) ou par méthode avalanche (en commençant par le taux d'intérêt le plus élevé).

Totaux automatiques pour la dette totale, les soldes restants et le calendrier de remboursement prévu.

Effectuez des calculs pour connaître le montant total des intérêts et des intérêts payés à mesure que vous enregistrez vos paiements mensuels et vos paiements supplémentaires.

Un indicateur clair de la dette restante afin que chaque nouveau dollar ait une fonction précise.

Mises à jour simples et rapides dans Google Sheets ou Microsoft Excel grâce à des formules transparentes.

Les rappels concernant les taux de promotion et les alertes lorsque vous effectuez des paiements minimaux pourraient augmenter les coûts.

👀 Fait intéressant : aux États-Unis, les relevés de carte de crédit doivent indiquer le temps nécessaire pour rembourser votre solde si vous ne payez que le minimum et le montant mensuel fixe requis pour le rembourser en 36 mois. Intégrez ces deux chiffres dans votre outil de suivi pour garantir l'exactitude de votre plan .

Aperçu des modèles gratuits de suivi du remboursement des dettes

Voici un bref résumé des meilleurs modèles gratuits de suivi du remboursement de dettes :

16 modèles de suivi du remboursement de dettes

Le suivi des dettes échoue généralement avant le plan. Les soldes sont répertoriés dans un tableur, les dates d'échéance sont cachées dans des e-mails et vous devez discuter séparément avec le chatbot de votre banque, où vous avez tapé « Quelle dette dois-je rembourser en premier ? ».

C'est ce qu'on appelle le « travail sprawl » en temps réel, et cela rend même les décisions simples plus difficiles qu'elles ne devraient l'être.

ClickUp rassemble tout cela dans un seul environnement de travail convergé basé sur l'IA. Vos soldes, dates d'échéance, stratégie de remboursement et tâches à accomplir pour « effectuer le paiement » cohabitent avec des documents, des rappels et l'IA.

Vous pouvez enregistrer vos dettes une seule fois, définir des paiements récurrents, ajouter des montants supplémentaires lorsque vous en disposez et suivre l'évolution en temps réel, sans avoir à passer par cinq onglets différents.

Si vous souhaitez disposer d'un espace déjà configuré pour prendre des décisions financières, ClickUp Finance propose des vues et des tableaux de bord prêts à l'emploi pour les budgets, les factures et les flux de trésorerie.

Comme l'a dit un critique de G2,

J'apprécie également le fait qu'il combine autant d'outils sur une seule plateforme (documents, objectifs, chat et Tableaux blancs), ce qui m'évite d'avoir à passer d'une application à l'autre.

Voici quelques modèles pratiques de suivi du remboursement de dettes que vous pouvez commencer à utiliser dès aujourd'hui.

1. Modèle de budget personnel ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Créez des tâches dans ClickUp pour classer vos dépenses et suivre vos éléments d'achat grâce au modèle de budget personnel ClickUp.

Le modèle de budget personnel ClickUp regroupe vos revenus, vos factures et le remboursement de vos dettes dans un aperçu simple afin que votre plan de remboursement corresponde à votre trésorerie réelle. Vous voyez tous vos comptes, toutes les dates d'échéance et les montants que vous pouvez vous engager à payer sans avoir à deviner.

L'installation ne prend que quelques minutes. Vous pouvez ajouter le solde actuel, le taux d'intérêt et les paiements minimums de chaque compte, puis créer une liste de vos paiements mensuels pour le logement, les services publics et autres dépenses essentielles.

Lorsque vous enregistrez vos paiements et ajoutez des paiements supplémentaires occasionnels, les soldes restants et les délais de remboursement sont automatiquement mis à jour. Vous savez toujours quelle est la prochaine dette à rembourser et si le paiement du jour vous permet de rester dans les temps.

🌻 Voici pourquoi vous allez aimer ce modèle :

Plannez vos revenus, vos coûts fixes et vos paiements de dettes en un seul endroit.

Triez vos dettes par solde le plus faible ou intérêt le plus élevé afin de les adapter à votre stratégie de remboursement.

Suivez les dates de paiement et les montants minimums à payer pour éviter les frais.

Suivez l'évolution de votre dette totale, de vos soldes restants et du montant total des intérêts payés au fur et à mesure.

✨ Idéal pour : les particuliers et les propriétaires de petites entreprises qui souhaitent disposer d'un budget simple permettant un remboursement régulier de leurs dettes.

2. Modèle de budget simple ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Représentez visuellement vos catégories budgétaires à l'aide du modèle de budget simple ClickUp.

Les budgets sont plus efficaces lorsqu'ils sont faciles à lire et rapides à mettre à jour. Le modèle de budget simple ClickUp vous offre une liste claire de vos revenus et dépenses, un aperçu rapide de votre trésorerie nette et un espace pour noter vos paiements mensuels pour vos cartes de crédit ou vos prêts étudiants.

Vous pouvez ajouter des catégories une seule fois, puis enregistrer vos dépenses au fur et à mesure. Vous obtenez ainsi un aperçu visuel de l'utilisation de votre argent, des postes où vous pouvez faire des économies et du montant gratuit pour effectuer des paiements supplémentaires.

Si vous préférez la méthode boule de neige, vous pouvez affecter ces dollars supplémentaires au remboursement du solde le plus faible en premier. Vous pouvez utiliser ces dollars supplémentaires pour régler le solde avec le taux d'intérêt le plus élevé si vous préférez utiliser la méthode avalanche.

Le partage ou la révision est simple. Vous pouvez ouvrir le plan budgétaire, vérifier les totaux du mois en cours et ajuster le montant des paiements de la semaine suivante sans avoir à recréer une feuille de calcul.

🌻 Voici pourquoi vous allez aimer ce modèle :

Catégories visuelles pour les revenus, les factures et les dépenses discrétionnaires

Vues prêtes à l'emploi pour le plan budgétaire, les revenus, la trésorerie nette, le guide de démarrage et les dépenses.

Champs personnalisés pour le suivi des mois, des sous-totaux et des totaux cumulés.

Exportations rapides pour le partage d’un aperçu avec un partenaire ou un conseiller

Des rappels discrets pour vérifier les dates d'échéance et les paiements mensuels.

✨ Idéal pour : toute personne qui souhaite disposer d'un budget simple permettant de libérer des fonds pour le remboursement de ses dettes sans installation compliquée.

💡Conseil de pro : configurez des rappels ClickUp pour chaque date d'échéance de paiement de dette afin de ne jamais avoir à payer de frais de retard ou de nuire à votre cote de crédit. Vous pouvez créer des rappels récurrents qui vous avertissent quelques jours avant la date d'échéance des paiements, ce qui vous laisse le temps de transférer des fonds ou d'ajuster votre budget. Les rappels peuvent être personnalisés par priorité : marquez vos dettes aux taux d'intérêt les plus élevés comme urgentes afin que ces paiements restent votre priorité. Restez à jour dans vos remboursements grâce aux rappels ClickUp

3. Modèle d'historique des paiements ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Gérez et suivez vos paiements depuis un seul endroit grâce au modèle d'historique des paiements ClickUp.

Le modèle d'historique des paiements ClickUp conserve un registre de vos paiements et de vos encaissements. Vous pouvez noter le montant, la date, le mode de paiement et le numéro de référence, puis l'associer à vos factures de carte de crédit, prêts personnels ou autres obligations financières.

C'est un moyen rapide de confirmer les paiements minimums, de garder les dates d'échéance en vue et de voir comment les flux de trésorerie évoluent au cours du mois.

La recherche de réponses est simple. Filtrez pour trouver les éléments en cours, parcourez le tableau des clients pour consulter les activités passées ou exportez un aperçu clair pour vos dossiers. Vous devez prouver que le paiement du mois dernier a été effectué à temps ? Vous trouverez tout ce qu'il vous faut ici.

🌻 Voici pourquoi vous allez aimer ce modèle :

Un seul endroit pour enregistrer les paiements entrants et sortants

Statuts clairs pour voir ce qui est en cours ou achevé.

Champs pratiques pour le montant, la méthode, le numéro de reçu et les notes.

Vues prêtes à l'emploi pour l'entrée des reçus, le démarrage rapide, le tableau des clients et tous les éléments.

Des rappels discrets pour vérifier les dates de paiement à venir et les mensualités.

✨️ Idéal pour : les particuliers, les ménages et les petites équipes qui souhaitent disposer d'une piste d'audit claire permettant de suivre le remboursement des dettes et le paiement des factures quotidiennes dans les délais impartis.

💡Conseil de pro : ClickUp Brain peut lire vos listes et vos documents, résumer les dépenses du mois dernier par catégorie, signaler les dépassements et établir des calendriers de remboursement par effet boule de neige ou avalanche en fonction de vos soldes et de vos taux. Il peut transformer ces plans en tâches datées avec des rappels, afin que votre modèle devienne une routine vivante. Essayez des invites telles que : « Résumez les dépenses du mois à partir de ma liste Simple Budget et mettez en évidence les catégories par rapport au forfait. »

« Créez une boule de neige à partir de ces soldes et taux annuels, ajoutez les dates d'échéance et fixez un paiement mensuel supplémentaire de 3 000. »

« Que puis-je supprimer pour atteindre mon objectif de remboursement en 12 mois, présenter deux scénarios et mettre à jour mes tâches en conséquence ? » Résumez vos dépenses et classez-les par catégorie pour faciliter vos bilans de fin de mois avec ClickUp Brain

4. Modèle de rapport mensuel des dépenses ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Organisez votre budget et suivez vos dépenses rapidement et facilement grâce au modèle de rapport mensuel des dépenses ClickUp.

Le modèle de rapport mensuel des dépenses ClickUp fournit un registre unique et continu pour le mois, vous permettant de voir clairement vos dépenses avant qu'elles ne vous surprennent.

Ajoutez les factures fixes habituelles et les dépenses quotidiennes, puis classez-les par catégorie. Les tendances apparaissent rapidement. Cela simplifie également le remboursement de vos dettes, car vous pouvez libérer des liquidités et décider si les paiements supplémentaires doivent être affectés à la dette dont le solde est le plus faible ou à celle dont l'intérêt est le plus élevé.

Lorsque vous cherchez des réponses, vous n'avez plus besoin de chercher partout. Comparez ce mois-ci au mois dernier, obtenez un aperçu rapide à partager et fixez le montant du prochain paiement en toute confiance.

🌻 Voici pourquoi vous allez aimer ce modèle :

Un seul endroit pour enregistrer vos dépenses fixes et variables avec des totaux mensuels clairs.

Vues par catégorie qui affichent les économies faciles à réaliser

Exportations simples pour un aperçu clair lorsque vous en avez besoin.

Comparaisons mois par mois pour détecter les tendances à un stade précoce

Une méthode pratique pour libérer des liquidités afin d'effectuer des paiements supplémentaires dans le cadre de votre plan de remboursement.

✨️ Idéal pour : les ménages et les petites équipes qui souhaitent disposer d'un relevé mensuel précis pour faciliter le remboursement régulier de leurs dettes.

💡 Conseil de pro : avant de vous engager dans un forfait, effectuez une vérification rapide à l'aide de ce calculateur d'évaluation des risques ClickUp simple afin de repérer rapidement les risques liés aux taux variables ou aux frais de retard.

5. Modèle de gestion financière ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Créez des tâches avec jusqu'à 28 statuts personnalisés grâce au modèle de gestion financière ClickUp.

Le modèle de gestion financière ClickUp regroupe les budgets, les dépenses et le remboursement des dettes en un seul endroit, afin que vous puissiez adapter votre plan à votre trésorerie réelle et fixer un montant de paiement qui vous convient.

Vous pouvez ajouter vos factures récurrentes, vos dépenses variables et vos obligations financières, puis libeller les dettes que vous souhaitez rembourser en priorité. Si vous préférez obtenir des résultats rapides, concentrez-vous sur le solde le plus faible. Pour minimiser l'intérêt, effectuez des paiements supplémentaires sur le compte dont le taux d'intérêt est le plus élevé.

Dans tous les cas, vous aurez une vision plus claire de la prochaine étape et de son impact sur le calendrier de remboursement. Au fil du temps, vous pourrez comparer les mois, repérer les catégories à réduire et décider quand augmenter les paiements mensuels. L'aperçu est facile à partager avec un partenaire ou un comptable, ce qui permet de faire avancer les décisions.

🌻 Voici pourquoi vous allez aimer ce modèle :

Suivez vos budgets et vos dépenses parallèlement au remboursement de vos dettes dans un seul et même environnement de travail.

Visualisez clairement vos flux de trésorerie et fixez des paiements mensuels réalistes.

Comparez les priorités des méthodes boule de neige et avalanche sans avoir à refaire votre plan.

Signalez les dates de paiement et les renouvellements à venir pour éviter les frais.

Partagez un résumé clair pour des révisions et des décisions rapides.

✨️ Idéal pour : les propriétaires de petites entreprises, les travailleurs indépendants et les ménages qui souhaitent disposer d'un hub unique pour gérer leur budget, surveiller leurs flux de trésorerie et affecter les paiements supplémentaires à la bonne dette.

6. Modèle ClickUp pour définir vos objectifs financiers

Obtenir un modèle gratuit Suivez votre progression et prenez des décisions éclairées grâce au modèle ClickUp pour la définition d'objectifs financiers.

Les objectifs ne fonctionnent que lorsqu'ils correspondent aux nombres. Le modèle de définition d'objectifs financiers ClickUp vous aide à transformer des idées telles que « sortir de l'endettement » ou « économiser trois mois de dépenses » en étapes claires que vous pouvez réellement suivre.

Pour y parvenir, vous pouvez définir des objectifs de remboursement de dettes, ajouter des points de contrôle pour le solde le plus faible ou la dette avec le taux d'intérêt le plus élevé, et fixer un paiement mensuel régulier qui ne perturbe pas votre trésorerie.

Lorsque vos revenus ou vos dépenses changent, vous ajustez la prochaine étape au lieu de réécrire tout le plan. Vous pouvez également afficher votre progression. Avant de décider de ce que vous devez faire ensuite, vous pouvez voir ce qui est en bonne voie, ce qui nécessite un petit coup de pouce et où un paiement supplémentaire serait le plus utile.

🌻 Voici pourquoi vous allez aimer ce modèle :

Transformez vos objectifs financiers généraux en étapes et jalons spécifiques.

Alignez les paiements mensuels sur vos flux de trésorerie afin que le plan soit réaliste.

Suivez la progression du remboursement de vos dettes sans avoir à créer de feuilles de calcul supplémentaires.

Indiquez vos priorités afin de savoir sur quelle dette vous concentrer ensuite.

Partagez un aperçu simple pour que vos partenaires ou coéquipiers restent sur la même longueur d'onde.

✨️ Idéal pour : les particuliers et les petites équipes qui souhaitent se fixer des objectifs clairs et mesurables pour rembourser leurs dettes de manière régulière.

7. Modèle de rapport d'analyse financière ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Suivez vos revenus, vos dépenses, vos profits, vos pertes et bien plus encore grâce au modèle de rapport d'analyse financière ClickUp.

Lorsque vous ne faites pas confiance aux nombres, les décisions sont bloquées. Le modèle de rapport d'analyse financière ClickUp rassemble les revenus, les dépenses, les profits et les pertes dans un rapport clair que vous pouvez lire en quelques minutes. Vous obtenez des tableaux simples qui se transforment en visuels, ce qui facilite l'explication de la source et de la destination de l'argent.

Ce modèle s'associe parfaitement à un plan de remboursement de dettes. Vous pouvez voir quelles dépenses augmentent, combien d'argent vous reste après vos paiements mensuels et si un paiement supplémentaire doit être affecté au solde le plus faible ou à la dette dont le taux d'intérêt est le plus élevé.

L'image se met à jour dès que vous modifiez une entrée, vous n'avez donc pas besoin d'une deuxième feuille pour tester vos idées. Enregistrez un aperçu du mois ou du trimestre, répondez à des questions rapides d'un seul coup d'œil et fixez le montant du paiement du mois suivant en toute confiance.

🌻 Voici pourquoi vous allez aimer ce modèle :

Un seul rapport pour vos revenus, vos dépenses et vos résultats nets.

Des diagrammes rapides qui permettent de repérer facilement les tendances

Comparaisons simples mois après mois ou trimestre après trimestre

Une lecture plus claire des flux de trésorerie pour guider les paiements supplémentaires

Exportation facile pour vos partenaires, clients ou conseillers

✨️ Idéal pour : les petites équipes et les particuliers qui souhaitent disposer d'un aperçu financier clair leur permettant de prendre des décisions plus judicieuses en matière de remboursement de dettes.

Astuce rapide : utilisez les champs personnalisés ClickUp pour des éléments tels que les dépenses budgétisées par rapport aux dépenses réelles, les fournisseurs et les dates de paiement. Ainsi, votre outil de suivi du remboursement de vos dettes s'inscrit dans une vision plus globale de l'utilisation de votre argent, et n'est pas isolé dans un fichier distinct.

8. Modèle Excel et Google Sheets pour les dettes personnelles par Template.net

Si vous préférez le confort d'un tableur, Excel ou Google Sheets, le modèle de dette personnelle de Template.net est un outil simple qui vous permet de créer une liste de tous les soldes, taux d'intérêt et dates d'échéance. Saisissez le solde actuel, le taux d'intérêt et les paiements minimaux pour chaque prêt ou carte de crédit, puis enregistrez les paiements mensuels au fur et à mesure.

Vous pouvez l'utiliser comme feuille de calcul de remboursement de dettes pour l'une ou l'autre approche. Triez par le solde le plus faible pour la méthode boule de neige ou par le taux d'intérêt le plus élevé pour la méthode avalanche. Ajoutez une colonne pour les paiements supplémentaires, et vous verrez les soldes restants et le calendrier de remboursement évoluer dans la bonne direction.

Enregistrez une copie pour vos archives, remettez un onglet à votre partenaire ou exportez un aperçu avant de définir le montant du paiement du mois suivant.

🌻 Voici pourquoi vous allez aimer ce modèle :

Disposition familière des feuilles de calcul dans Excel et Google Sheets.

Colonnes pour le solde actuel, le taux d'intérêt, les dates d'échéance, les paiements minimums et le montant des paiements.

Fonctionne avec la méthode boule de neige ou avalanche sans modifier l'installation.

Totaux rapides pour la dette totale, les soldes restants et le total des intérêts payés.

Facile à dupliquer et à partager pour consultation ou mise à jour.

✨️ Idéal pour : les utilisateurs de tableurs qui souhaitent disposer d'un outil de suivi de remboursement de dettes clair et modifiable, sans outils supplémentaires.

👀 Fait intéressant : les petites victoires comptent. Des études montrent que le fait de concentrer ses paiements pour rembourser une dette à la fois stimule la motivation et la persévérance, ce qui explique pourquoi beaucoup de gens s'en tiennent à la méthode boule de neige, même si la méthode avalanche permet en théorie d'économiser plus d'intérêts.

9. Modèle Excel et Google Sheets pour le suivi mensuel des dettes par Template.net

Si vous préférez avoir une vue d'ensemble mensuelle, le modèle Excel et Google Sheets Monthly Debt Template de Template.net regroupe toutes les dates d'échéance et tous les paiements dans une seule feuille. Répertoriez chaque compte avec son solde actuel, son taux d'intérêt et son paiement minimum, puis suivez vos paiements mensuels au fur et à mesure.

Vous obtenez un rythme pour le mois, ainsi qu'un espace clair pour enregistrer tout paiement supplémentaire.

Le partage avec d'autres personnes est également très simple. Vous pouvez envoyer la feuille à un conseiller, enregistrer un aperçu mensuel pour vos archives et ajuster le montant du paiement du mois suivant sans avoir à tout refaire.

🌻 Voici pourquoi vous allez aimer ce modèle :

Disposition familière dans Excel et Google Sheets

Champs pour le solde actuel, le taux d'intérêt, les paiements minimums et les dates d'échéance.

Suivi mensuel du montant des paiements et des soldes restants

Fonctionne avec la méthode boule de neige ou avalanche sans modifier la structure.

Totaux rapides pour le montant total de la dette et les intérêts payés à ce jour

✨️ Idéal pour : les utilisateurs de tableurs qui souhaitent disposer d'un outil de suivi mensuel clair pour les dates d'échéance, les paiements minimums et les paiements supplémentaires.

💡 Conseil de pro : le suivi de plusieurs dettes (cartes de crédit, prêts étudiants, prêts automobiles, prêts personnels) signifie surveiller les soldes, les taux d'intérêt, les calendriers de paiement et la progression vers les objectifs de remboursement sur différents comptes et auprès de différents prêteurs. ClickUp BrainGPT vous aide à comprendre vos données de remboursement de dettes sans avoir à calculer manuellement quelles dettes prioriser ou comment les paiements supplémentaires affectent votre échéancier. Visualisez et optimisez chaque décision de remboursement avec ClickUp BrainGPT Voici comment procéder : Réponses instantanées sur la stratégie de remboursement de dettes : posez des questions à BrainGPT telles que « Si je paie 200 $ supplémentaires ce mois-ci, à quelle dette dois-je les affecter ? » et obtenez des réponses basées sur vos données réelles de dettes suivies dans ClickUp.

Retrouvez instantanément l'historique de vos paiements et vos documents : effectuez des recherches parmi toutes vos tâches de suivi de dettes, vos reçus de paiement et vos contrats de prêt pour trouver des détails spécifiques sur des transactions, des changements de taux d'intérêt ou des communications avec vos créanciers sans avoir à fouiller dans vos dossiers.

Enregistrement des paiements à la voix : utilisez : utilisez la fonction Talk to Text pour enregistrer vos paiements, mettre à jour vos soldes ou enregistrer des paiements supplémentaires sans les mains. Il vous suffit de dire « Enregistrer un paiement de 150 $ sur la carte Capital One » pendant que vous effectuez le paiement.

Plusieurs modèles d'IA pour les calculs financiers : utilisez ChatGPT, Claude, Gemini et d'autres modèles d'IA pour vous aider à simuler différents scénarios de remboursement de dettes.

Résumés automatisés de votre progression : résumez votre progression en matière de remboursement de dettes au cours du mois ou du trimestre écoulé, et générez des rapports basés sur vos données de paiement réelles.

10. Modèle Excel et Google Sheets pour organiser vos dettes par Template.net

Si les détails de vos comptes sont stockés à différents endroits, le modèle Excel et Google Sheets Debt Organizer Template de Template.net est un organiseur qui les regroupe en une seule liste principale claire.

Vous pouvez saisir les informations de base relatives à chaque dette dans une seule feuille, ce qui vous permet de voir le montant total de vos dettes, à qui vous devez de l'argent et ce qui vous attend sans avoir à passer d'un portail à l'autre.

C'est une première étape utile avant de choisir une stratégie de remboursement. Avec tous les soldes actuels, taux d'intérêt, paiements minimums et dates d'échéance réunis en un seul aperçu, vous pouvez rapidement repérer la dette dont le taux d'intérêt est le plus élevé ou le solde le plus faible. Ajoutez une colonne supplémentaire pour les paiements supplémentaires et vous verrez comment le plan commence à se mettre en place.

🌻 Voici pourquoi vous allez aimer ce modèle :

Un seul endroit pour répertorier le prêteur, le nom du compte, le solde actuel, le taux d'intérêt, le paiement minimum et la date d'échéance.

Colonnes facultatives pour les taux promotionnels, le statut des paiements automatiques et les notes.

Filtres pour trier par intérêt le plus élevé ou solde le plus faible pour la méthode avalanche ou boule de neige.

Totaux rapides pour la dette totale et les soldes restants

Version imprimable pour un résumé d'une page que vous pouvez garder à portée de main.

✨️ Idéal pour : toute personne qui souhaite se libérer de ses dettes et qui souhaite disposer d'un aperçu complet et modifiable de tous ses comptes avant de choisir la méthode boule de neige ou avalanche.

11. Modèle de feuille de calcul pour le remboursement des dettes par Credit Canada

Via Credit Canada

Si vous souhaitez disposer d'un plan clair sans avoir à configurer de nombreuses formules, le modèle de feuille de calcul pour le remboursement des dettes de Credit Canada est fait pour vous. Répertoriez chaque dette avec son solde actuel, son taux d'intérêt, son paiement minimum et sa date d'échéance, puis suivez un calendrier mensuel qui vous indique ce que vous devez payer ensuite.

Ajoutez un paiement supplémentaire et la feuille mettra à jour le calendrier de remboursement et le montant total des intérêts afin que vous puissiez voir immédiatement l'impact de ce paiement. Vous pouvez enregistrer une copie pour vous-même ou la partager avec un partenaire ou un conseiller, et vous verrez tous les deux le même plan.

🌻 Voici pourquoi vous allez aimer ce modèle :

Colonnes simples pour le prêteur, le solde, le taux, le minimum et la date d'échéance.

Choix intégré entre la méthode boule de neige et la méthode avalanche.

Totaux automatiques pour la dette totale, les soldes restants et les intérêts payés.

Calendrier mensuel facile à lire

Fonctionne dans Google Sheets ou Excel.

✨️ Idéal pour : toute personne qui souhaite disposer d'une feuille de calcul simple permettant d'afficher clairement son plan et sa progression.

👀 Fait intéressant : un paiement de carte de crédit en milieu de cycle peut réduire les intérêts, car de nombreux émetteurs les calculent quotidiennement en utilisant votre solde quotidien moyen. Ainsi, réduire le solde plus tôt permet de réduire les intérêts facturés.

12. Modèle Excel de planificateur et de suivi de remboursement de dettes par The Happy Giraffe

Via The Happy Giraffe

Vous souhaitez disposer d'un tableur qui vous offre à la fois un plan et un journal de bord ? Le modèle Excel de planification et de suivi du remboursement des dettes de The Happy Giraffe fait les deux. Saisissez le nom de chaque dette, son solde actuel, son taux d'intérêt, sa date d'échéance et le montant que vous pouvez rembourser en plus du minimum.

Ce modèle présente les étapes à suivre et comprend une feuille de suivi simple que vous pouvez mettre à jour au fur et à mesure de vos remboursements. Il met également à jour la date prévue à laquelle vous serez libéré de vos dettes. Vous pouvez également utiliser le calculateur pratique ClickUp Days Calculator pour estimer la date de remboursement à partir d'aujourd'hui et garder un échéancier réaliste.

Vous pouvez les copier dans Google Sheets ou les conserver dans Excel et enregistrer un aperçu mensuel.

🌻 Voici pourquoi vous allez aimer ce modèle :

Planification et suivi dans un seul fichier

Fonctionne avec la méthode boule de neige ou avalanche dès son installation.

Des conseils clairs pour rembourser vos dettes, avec un calendrier simple étape par étape.

Mises à jour automatiques de la date prévue pour le remboursement complet de vos dettes

Excel ou Google Sheets, il est possible de les télécharger gratuitement.

✨️ Idéal pour : toute personne qui souhaite disposer d'un tableur gratuit et à but non lucratif qui indique la prochaine étape et effectue le suivi de la progression au même endroit.

13. Suivi du remboursement des dettes (5 en 1) par Vertex42

Via Vertex42

Si vous souhaitez suivre plusieurs dettes sur une seule feuille, le suivi de remboursement de dettes (5 en 1) de Vertex42 est la solution la plus simple. Entrez chaque dette initiale et le paiement minimum, et le diagramme remplira les objectifs pour vous. Vous pouvez colorier les cases ou les cocher à mesure que vous franchissez les jalons importants, et vous pouvez enregistrer la date de chaque étape afin que votre progression reste visible.

L’installation est également très simple. Modifiez les libellés dont vous avez besoin, répertoriez vos comptes, et vous êtes prêt à enregistrer vos paiements dans un seul et même aperçu. Il fonctionne sous forme de fichier PDF imprimable ou Excel, vous pouvez donc en conserver une copie sur votre bureau ou votre disque dur.

🌻 Voici pourquoi vous allez aimer ce modèle :

Suivez plusieurs dettes sur une seule feuille de calcul.

Les objectifs sont remplis automatiquement après avoir saisi la date de début de la dette et les montants minimums.

Cochez ou colorez votre progression et notez les dates d'achèvement.

Fonctionne dans Excel ou sous forme de PDF modifiable.

✨️ Idéal pour : toute personne qui souhaite disposer d'un outil unique, imprimable et qui se met à jour automatiquement.

14. Suivi de la méthode boule de neige par Vertex42

Via Vertex42

Le Debt Snowball Tracker de Vertex42 est ludique et clair. Vous entrez le montant total de votre dette, et la feuille crée une cible avec des boules de neige que vous coloriez au fur et à mesure que vous remboursez. Dans Excel, les boules de neige se remplissent même automatiquement grâce à la mise en forme conditionnelle, ce qui vous permet de suivre votre progression sans travail supplémentaire.

Les cases « minimum » et « supplémentaire » sont fournies à titre indicatif, afin de vous aider à rester concentré sur votre objectif. Vous bénéficiez ainsi d'un encouragement visuel pour continuer, ainsi que d'un moyen simple de voir le chemin parcouru. Utilisez-le pour rester motivé entre deux vérifications complètes de votre budget. Coloriez quelques boules de neige après chaque paiement et regardez votre cible se concrétiser.

🌻 Voici pourquoi vous allez aimer ce modèle :

Cible visuelle qui se remplit au fur et à mesure que vous effectuez vos versements

Coloriage automatique dans Excel via la mise en forme conditionnelle

Des boîtes de référence simples pour les paiements minimaux et supplémentaires

Option PDF imprimable si vous préférez le papier et le stylo.

✨️ Idéal pour : les utilisateurs de la méthode boule de neige qui souhaitent obtenir un résultat visuel rapide après chaque paiement.

15. Diagrammes de suivi du remboursement des dettes par Vertex42

Via Vertex42

Si vous préférez un aperçu mensuel, les diagrammes Debt Free Journey de Vertex42 offrent une représentation visuelle de la diminution des soldes. Vous enregistrez le nouveau solde chaque mois, et l'image d'arrière-plan apparaît petit à petit, ce qui permet de voir d'un seul coup d'œil la progression réalisée.

La feuille est compatible avec Excel. Utilisez une formule simple telle que =EDATE(prevdate,1) pour faire avancer les mois et garder un échéancier clair. Associez-la à votre outil principal de suivi du remboursement. Conservez cet onglet comme « tableau de progression » mensuel et laissez votre budget gérer les nombres quotidiens.

🌻 Voici pourquoi vous allez aimer ce modèle :

Registre mensuel du solde avec graphique évolutif

Gestion facile des dates grâce à une astuce de formule Excel intégrée.

Une présentation claire à examiner avec un partenaire ou un coach.

Gardez votre motivation entre deux sessions budgétaires.

✨️ Idéal pour : toute personne qui souhaite disposer d'un diagramme de progression mensuel simple permettant de visualiser la dynamique de remboursement.

16. Tableau de suivi du remboursement des dettes par Vertex42

Via Vertex42

Vous préférez cocher les cases au fur et à mesure ? Le tableau de suivi du remboursement de dettes de Vertex42 vous offre 200 cellules que vous pouvez colorier ou barrer lorsque vous atteignez chaque objectif. Ajoutez le créancier et le paiement minimum en haut, entrez le montant initial de la dette, imprimez et commencez à cocher vos progrès.

Il est suffisamment simple pour être collé sur le réfrigérateur ou conservé à côté de votre ordinateur portable. Voir la grille se remplir vous aide à rester sur la bonne voie, même lorsque le mois est chargé. Utilisez-le pour un seul solde ou créez-en un par compte. Les liquidités que vous libérez lorsque la grille atteint zéro deviennent le carburant pour la prochaine dette.

🌻 Voici pourquoi vous allez aimer ce modèle :

Grille de 200 cellules, la couleur est appliquée au fur et à mesure de vos remboursements.

Espace pour noter le créancier, le paiement minimum et le début de la dette.

Versions PDF et Excel imprimables

Idéal comme rappel visuel entre les dates de paiement.

✨️ Idéal pour : les adeptes du suivi visuel qui apprécient les tableaux papier permettant de suivre leur progression de manière régulière.

📮 ClickUp Insight : 78 % des personnes ayant participé au sondage ont du mal à rester motivées pour atteindre leurs objectifs à long terme. Ce n'est pas un manque de motivation, c'est simplement le fonctionnement de notre cerveau ! Nous avons besoin de voir les résultats pour rester motivés. 💪 C'est précisément là que ClickUp intervient. Suivez vos réalisations avec ClickUp Jalons, obtenez un aperçu instantané de votre progression grâce au cumul des données et restez concentré grâce à des rappels intelligents. La visualisation de ces petites victoires crée une dynamique sur le long terme. 💫 Résultats réels : les utilisateurs de ClickUp déclarent pouvoir gérer environ 10 % de travail en plus sans se sentir dépassés.

Réussissez votre remboursement grâce à ClickUp

La liberté financière ne s'improvise pas. Elle résulte d'un plan clair, de petits ajustements faciles à mettre en œuvre et de la certitude que chaque paiement vous rapproche de votre objectif. Vous disposez désormais d'un ensemble de modèles pour suivre vos totaux, planifier vos dates d'échéance et choisir le mode de paiement qui vous convient le mieux.

Si vous souhaitez disposer d'un seul endroit où regrouper vos nombres, vos notes et les prochaines étapes, ClickUp est la solution idéale pour votre plan de remboursement.

Vous pouvez tenir vos comptes à jour parallèlement à votre budget, examiner votre progression mois après mois sans avoir à passer d'un onglet à l'autre, et ajuster votre calendrier lorsque votre situation évolue. La méthode boule de neige et la méthode avalanche fonctionnent toutes deux ici, car le plan et les actions restent visibles dans le même aperçu.

Choisissez un modèle, définissez un rythme adapté à votre trésorerie et laissez les paiements réguliers faire le gros du travail. Vous y gagnerez en clarté aujourd'hui et en dynamisme demain.

Inscrivez-vous dès aujourd'hui à ClickUp pour organiser votre budget et le remboursement de vos dettes dans un seul environnement de travail.