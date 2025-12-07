Top 10 des modèles gratuits de relevés de notes du secondaire

Les relevés de notes du secondaire sont en quelque sorte le résumé des résultats scolaires d'un élève. Ils indiquent les cours suivis, le nombre de crédits obtenus et les résultats de l'élève sur quatre ans, le tout sur une seule page.

De plus, plus de 1 800 établissements américains ont supprimé les exigences SAT/ACT, ce qui signifie que l'historique des cours, les notes et une échelle de notation claire ont plus de poids lorsque quelqu'un examine le dossier d'un étudiant.

Ce guide répertorie des modèles de relevés de notes du secondaire gratuits et prêts à l'emploi. Nous examinerons les principales fonctionnalités de chaque modèle et décrirons les éléments qui font un bon formulaire de relevé de notes. En bonus, nous partagerons les meilleurs choix pour les enseignants, les administrateurs scolaires et les parents qui font l'école à la maison.

Les 10 meilleurs modèles gratuits de relevés de notes du secondaire en un coup d'œil

Voici un tableau de résumé de notre sélection des 10 meilleurs modèles de relevés de notes du secondaire (y compris ceux de ClickUp ) :

Voici votre tableau avec la colonne « Meilleures fonctionnalités » réécrite pour plus de clarté et de cohérence, suivant le style du modèle Weekly Coffee Chat :

Que sont les modèles de relevés de notes du secondaire ?

Un modèle de relevé de notes du secondaire est un document prêt à l'emploi qui normalise la manière dont vous enregistrez le parcours scolaire d'un élève. Il regroupe tous les éléments essentiels en un seul endroit : les informations sur l'élève, les cours suivis au secondaire par trimestre, les crédits tentés et obtenus, les notes alphabétiques, l'échelle de notation, le calcul de la moyenne générale (GPA) et un espace pour les remarques telles que les cours avancés, les cours en double inscription ou les cours répétés.

De nombreuses versions comprennent également des champs pour la date d'obtention du diplôme, la signature du conseiller ou de l'administrateur, et un cachet facultatif pour un relevé de notes officiel.

Ces modèles sont disponibles dans des formats courants tels que Google Docs, Google Sheets et PDF, ce qui vous permet de les imprimer ou de les partager sous forme numérique.

Les parents qui font l'école à la maison peuvent adapter la même disposition pour créer un relevé de notes de lycée à domicile en ajoutant le nom de l'école, les trimestres scolaires et la description des cours afin de clarifier le contenu enseigné.

📖 À lire également : Modèles gratuits de suivi des devoirs pour organiser et suivre les échéances

Qu'est-ce qui caractérise un bon modèle de relevé de notes du secondaire ?

Voici ce qu'un modèle de relevé de notes idéal pour le lycée devrait faire :

Affichez les informations essentielles en un coup d'œil : informations sur les élèves, cours regroupés par trimestre, crédits tentés et obtenus, notes alphabétiques et barème de notation clair.

Mettez automatiquement à jour la moyenne pondérée cumulative (GPA) du trimestre et cumulative lorsque vous saisissez les notes, sans avoir à faire de calculs supplémentaires.

Gérez correctement les différents types de cours, y compris les cours avancés, les cours AP, les cours IB et les doubles inscriptions.

Total des crédits obtenus en bas, avec les redoublements et les cours d'un semestre clairement libellés.

Prévoyez un espace pour la date d'obtention du diplôme, la ligne de signature, les coordonnées de l'établissement et un cachet facultatif pour les relevés de notes officiels.

Exportez proprement au format PDF tout en conservant une version modifiable dans Google Docs ou Google Sheets pour des corrections rapides.

📖 À lire également : Les meilleurs Outils d'IA pour les étudiants

Top 10 des modèles gratuits de relevés de notes du secondaire

Les dossiers scolaires sont souvent distribués entre plusieurs systèmes. Une ébauche de relevé de notes est stockée dans un dossier, les descriptions des cours sont conservées dans un autre, les crédits sont organisés dans un tableur et les calculs de moyenne générale n'existent que dans les rapports.

Ce fouillis, c'est ce qu'on appelle le « Work Sprawl », c'est-à-dire les tâches, les documents et les mises à jour éparpillés qui masquent les détails et font perdre du temps.

Si vous formalisez la manière dont les dossiers et les supports de cours coexistent, un système de gestion des connaissances solide permet de rendre tout consultable et cohérent tout au long de l'année scolaire.

ClickUp rassemble tout dans un environnement de travail IA convergent, afin que vos données de relevés de notes, listes de cours, barèmes de notation et notes soient regroupées. Vous pouvez créer un document ClickUp pour le relevé de notes de l'étudiant, joindre les descriptions des cours, suivre les crédits à l'aide de champs personnalisés et conserver une source unique d'informations que tous les membres de l'équipe peuvent consulter.

👀 Fait intéressant : Au cours du cycle 2023-2024, environ 5 % des universités membres de Common App ont exigé les résultats au SAT/ACT, ce qui signifie que les relevés de notes et la rigueur des cours ont fait l'objet d'une attention encore plus grande.

1. Modèle de rapport sur la progression des élèves ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Produisez des rapports précis pour les parents, les administrateurs ou d'autres parties prenantes grâce au modèle de rapport de progression des élèves ClickUp.

Le modèle de rapport de progression des élèves ClickUp organise efficacement les performances des élèves, les notes de comportement et les actions de sensibilisation dans un emplacement unique et facile à gérer.

Le modèle utilise des champs personnalisés structurés pour les cours, les efforts et les contacts avec les parents, ainsi que des vues intégrées telles que « Guide, Attention requise, Problèmes de comportement et Liste ». Cela permet de passer facilement en revue la classe et de repérer ceux qui ont besoin d'assistance.

Des statuts clairs permettent de suivre le parcours de l'élève, de « Bon niveau » à « Besoin d'attention » ou « Besoin de confiance », et vous pouvez exporter un rapport clair lorsqu'il est temps de mettre à jour les notes ou de partager des preuves pour les conférences.

🌻 Voici pourquoi vous allez aimer ce modèle

Conservez la progression, les observations et les suivis dans une source unique et fiable.

Identifiez rapidement les élèves à risque en affichant la vue « Besoin d'attention ».

Standardisez vos notes grâce aux champs personnalisés pour le comportement, l'effort et les cours.

Passez rapidement en revue l'ensemble de la classe dans la vue Liste et explorez les dossiers individuels.

Exportez des rapports concis que vous pouvez consulter lorsque vous mettez à jour le relevé de notes d'un élève.

✨ Idéal pour : les enseignants et les conseillers qui souhaitent assurer un suivi cohérent de la progression et l'intégrer facilement dans les bulletins scolaires et les dossiers de fin de trimestre.

📖 À lire également : Suggestions d'IA pour les enseignants pour la planification des cours et l'engagement des élèves

💡 Conseil de pro : si vous souhaitez que cet outil de suivi de la progression s'intègre à tout ce que vous utilisez pour votre classe ou votre campus, ClickUp for Education vous offre une vue d'ensemble. Vous pouvez créer des programmes et des bases de connaissances dans Docs, conserver les plans de cours et les dates d'échéance dans les tâches, et gérer les travaux, les informations sur les étudiants et les tâches administratives en un seul endroit. Les formulaires et les sondages ClickUp vous aident à recueillir les demandes d'admission, les devoirs et les besoins en fournitures, tandis que les tableaux de bord affichent la capacité des salles de classe, les performances des étudiants et d'autres indicateurs clés en un coup d'œil.

2. Modèle de rapport de performance ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Créez des rapports automatisés pour rester à jour sans effort supplémentaire grâce au modèle de rapport de performance ClickUp.

Le modèle de rapport de performance ClickUp, bien que conçu pour le milieu professionnel, constitue un excellent point de départ pour créer un relevé de notes détaillé pour le lycée. Vous pouvez y consigner les notes semestrielles, suivre la moyenne générale (au lieu des indicateurs clés de performance et des jalons) et documenter les cours suivis dans un format structuré et facile à lire. Vous pouvez également ajouter des champs personnalisés pour les résultats aux tests standardisés, les registres de présence et les commentaires des enseignants, ce qui facilite la saisie de toutes les informations recherchées par les universités et les comités d'attribution des bourses.

🌻 Voici pourquoi vous allez aimer ce modèle

Conservez vos notes, vos tests unitaires et vos notes de devoirs au même endroit pour les consulter plus rapidement.

Analysez les tendances et la progression en un coup d'œil grâce à des sections structurées.

Standardisez les mises à jour à l'aide de champs personnalisés et de statuts clairs.

Changez de vue pour voir la charge de travail, les échéanciers et les synthèses hebdomadaires.

Partagez un rapport clair avec les parties prenantes sans avoir à recréer de diapositives.

✨ Idéal pour : les responsables de département, les coordinateurs pédagogiques et les chefs de projet qui souhaitent obtenir des aperçus clairs des performances hebdomadaires ou mensuelles liées au travail.

📖 À lire également : Comment utiliser ClickUp pour les étudiants : fonctionnalités, exemples et conseils

📮 ClickUp Insight : En moyenne, un professionnel passe plus de 30 minutes par jour à rechercher des informations liées à son travail, soit plus de 120 heures par an perdues à fouiller dans ses e-mails, ses fils de discussion Slack et ses fichiers éparpillés. Un assistant IA intelligent intégré à votre environnement de travail peut changer cela. Découvrez ClickUp Brain. Il fournit des informations et des réponses instantanées en faisant apparaître les bons documents, discussions et détails des tâches en quelques secondes, afin que vous puissiez arrêter de chercher et commencer à travailler. 💫 Résultats réels : des équipes telles que QubicaAMF ont gagné plus de 5 heures par semaine grâce à ClickUp, soit plus de 250 heures par an et par personne, en éliminant les processus de gestion des connaissances obsolètes. Imaginez ce que votre équipe pourrait accomplir avec une semaine supplémentaire de productivité chaque trimestre !

3. Modèle de carnet de notes ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Identifiez facilement les domaines dans lesquels les élèves doivent s'améliorer grâce au modèle de carnet de notes ClickUp.

« Ai-je bien saisi ce quiz et l'ai-je correctement pondéré ? » Tous les enseignants ont déjà connu ce moment avant la publication des bulletins scolaires. Lorsque les notes sont réparties entre différents onglets et post-it, le calcul des notes finales prend plus de temps que la notation elle-même.

Un carnet de notes clair qui totalise, calcule les moyennes et conserve les notes en un seul endroit rend la semaine plus sereine. Le modèle de carnet de notes ClickUp centralise les notes, les commentaires et les tendances afin que vous puissiez suivre les performances des élèves en un seul coup d'œil. Utilisez les champs personnalisés pour les moyennes « Participation », « Test long », « Mois » et « Devoirs », et laissez le modèle calculer les totaux sans avoir à faire de calculs supplémentaires.

🌻 Voici pourquoi vous allez aimer ce modèle

Conservez toutes les notes et tous les commentaires dans un espace organisé.

Calculez les moyennes et les notes finales sans créer de nouvelles formules.

Affichez la participation en classe pour repérer les élèves qui ont besoin d'un coup de pouce.

Utilisez des grilles d'évaluation pour clarifier les attentes et accélérer la notation cohérente.

Exportez des rapports scolaires concis pour les réunions et les mises à jour des relevés de notes.

✨ Idéal pour : les enseignants qui souhaitent disposer d'un cahier de notes clair et facile à utiliser, qui met automatiquement à jour les moyennes et fournit de l'assistance pour la communication avec les parents.

💡 Conseil de pro : utilisez ClickUp Brain pour résumer les notes semestrielles d'un élève dans un bref résumé facile à intégrer au relevé de notes, mettre en évidence les différences de pondération pour les cours avancés et les cours AP, et établir une liste des éléments manquants ou en retard qui affectent les notes finales. Transformez vos notes éparpillées en résumés clairs, en étapes à suivre et en moins de reprises grâce à ClickUp Brain

4. Modèle de devoirs de classe ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Communiquez les devoirs et les dates d'échéance aux élèves grâce au modèle de devoirs de classe ClickUp.

« Ai-je publié le laboratoire, déplacé la date limite pour la dissertation et rappelé à la période 3 le quiz ? » Nous avons tous déjà connu ce genre de situation. Le modèle ClickUp Class Assignments regroupe tous vos travaux dans un seul et même espace bien organisé. Le modèle vous offre les vues « Liste, Liste par date d'échéance, Examens, Documents et Commencer ici », afin que vous puissiez planifier votre semaine et que vos élèves puissent voir ce qui les attend.

Partagez les dates d'échéance, joignez des grilles d'évaluation et filtrez par classe ou par semaine lorsque vient le moment de vous préparer. Vous pouvez également ajouter des notes supplémentaires, des outils d'étude, des applications de productivité pour les étudiants et d'autres informations pertinentes en un seul endroit.

🌻 Voici pourquoi vous allez aimer ce modèle

Conservez tous les devoirs, instructions et dates d'échéance dans un seul et même endroit qui les affiche.

Triez par classe, sujet ou statut pour voir ce qui nécessite votre attention immédiate.

Préparez-vous à l'avance grâce aux vues « Exam » (Examen) et « Paper » (Document) afin d'éviter les conflits de délais.

Ajoutez des champs personnalisés et des pièces jointes afin que les étudiants sachent ce qui est considéré comme satisfaisant.

Suivez la progression en temps réel et réduisez les messages de suivi.

✨ Idéal pour : les enseignants qui recherchent un système convivial et organisé pour planifier, annoncer et suivre les travaux en classe dans toutes les sections.

Astuce rapide : essayez Brain MAX pour améliorer le suivi des performances de vos élèves. Voici comment procéder : Utilisez la fonction Talk to Text dans ClickUp Brain MAX pour saisir rapidement les raisons des changements de notes pendant le cours et les ajouter en pièce jointe au dossier de l'élève afin de disposer de pistes d'audit claires. Cela permet de documenter facilement les décisions à la volée, garantissant ainsi la transparence de chaque ajustement.

Grâce aux multiples modèles LLM premium de Brain MAX, tels que Gemini, Claude et GPT, vous pouvez choisir le modèle d'IA le mieux adapté pour résumer, analyser ou générer des commentaires sur les élèves.

De plus, la fonctionnalité de recherche unifiée interne vous permet de trouver instantanément n'importe quelle note, commentaire ou enregistrement dans votre environnement de travail. Vous ne perdrez ainsi jamais de vue les informations ou documents importants concernant vos élèves. N'oubliez pas que ClickUp Brain et Brain MAX apprennent à partir de votre environnement de travail, ce qui leur permet de récupérer l'échelle de notation officielle et de convertir les pourcentages en lettres, garantissant ainsi un calcul cohérent de la moyenne générale (GPA) entre les cours.

5. Modèle de feuille de présence ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Identifiez les tendances et les anomalies en matière d'assiduité grâce au modèle de feuille de présence ClickUp.

« Qui est présent, qui est en retard et qui doit pointer ? » L'appel donne le ton pour la journée. Le modèle de feuille de présence ClickUp regroupe les noms, les statuts et les notes rapides dans une vue simple, ce qui vous permet de vérifier la présence en quelques secondes.

Marquez les élèves comme présents, en retard, absents ou programmés, et ajoutez du contexte grâce aux champs personnalisés. Si vous avez besoin d'un aperçu pour les administrateurs ou les familles, filtrez par date, classe ou statut et exportez un résumé clair sans avoir à retaper quoi que ce soit.

🌻 Voici pourquoi vous allez aimer ce modèle

Passez rapidement l'appel et conservez un historique fiable pour chaque élève.

Enregistrez les motifs et les coordonnées à l'aide de champs personnalisés que vous pouvez trier.

Utilisez le formulaire de présence pour enregistrer les entrées depuis n'importe quel appareil en quelques secondes.

Filtrez par date, classe ou statut pour identifier des tendances et effectuer un suivi rapide.

Exportez des résumés clairs pour vos rapports ou vos communications avec les parents.

✨ Idéal pour : les enseignants et les coordinateurs qui souhaitent disposer d'un suivi immédiat et fiable des présences, avec des informations utiles pour le suivi.

📖 À lire également : Les meilleurs outils d'IA pour les enseignants

Vous souhaitez découvrir comment obtenir des dispositions de relevés de notes cohérentes et sans erreur grâce aux modèles réutilisables de ClickUp ? Regardez cette vidéo pour en savoir plus :

6. Modèle ClickUp pour l'éducation des étudiants

Obtenir un modèle gratuit Créez des plans de projet avec des dates d'échéance pour garantir l'achevement des devoirs dans les délais impartis grâce au modèle ClickUp Student Education Template.

Vous est-il déjà arrivé de regarder votre planning semestriel et de vous dire : « On dirait trois calendriers et un rêve » ? Le modèle ClickUp Student Education organise vos cours, vos jalons et vos crédits en un seul endroit.

Utilisez « Programme » pour mapper les cours et les dates d'échéance, « Préalables » pour confirmer ce qui doit être fait en premier, et le « Guide de démarrage » pour obtenir des conseils et des ressources.

Les champs personnalisés tels que le numéro de cours, le statut du cours, les unités de crédit, l'adresse e-mail et la note finale permettent d'effectuer des recherches détaillées. Vous pouvez ensuite ajouter des tâches pour les devoirs, définir des échéanciers et tout passer en revue sur un diagramme de Gantt lorsque vous avez besoin d'une vue d'ensemble.

🌻 Voici pourquoi vous allez aimer ce modèle

Conservez vos cours, vos devoirs et vos crédits dans un seul et même endroit organisé.

Consultez les prérequis et évitez les conflits d'horaires avant qu'ils ne surviennent.

Suivez la progression grâce à des statuts clairs et filtrez par cours ou par semaine.

Utilisez les champs personnalisés pour organiser vos données de cours et faciliter les recherches.

Planifiez à l'avance grâce à des échéanciers indiquant les échéances et les dates limites.

✨ Idéal pour : les étudiants et les conseillers qui recherchent un système fiable pour planifier leurs cours, suivre leur charge de travail et garder le contrôle sur leurs crédits.

💡 Conseil de pro : ClickUp for Students transforme « Je m'en souviendrai plus tard » en un véritable plan. Les apprenants peuvent regrouper leurs cours, devoirs, examens, clubs et projets personnels dans un seul environnement de travail, en utilisant des tâches, des calendriers et des checklists pour respecter les délais. Transformez vos cours, devoirs, examens et objectifs en un plan clair avec des échéances précises grâce à ClickUp for Students. Ils peuvent stocker des notes dans Docs, suivre leurs objectifs à long terme et utiliser différentes vues (comme Liste, Calendrier ou Tableau) pour voir exactement ce qui doit être fait et quand. Associé à votre propre installation ClickUp, il crée un langage commun pour suivre la progression : les enseignants suivent la progression, les élèves suivent leurs engagements et tout le monde travaille à partir du même système organisé.

7. Modèle de relevé de notes au format PDF par Template. Net

Le modèle de relevé de notes au format PDF de Template. Net vous offre une disposition professionnelle avec des sections pour les informations sur les étudiants, les listes de cours par semestre, les notes alphabétiques, les crédits tentés et obtenus, ainsi qu'un espace pour indiquer la moyenne générale (GPA).

Il est modifiable et imprimable, vous pouvez donc le mettre à jour rapidement dans un éditeur et exporter le fichier finalisé pour vos archives. Vous pouvez l'utiliser pour afficher l'échelle de notation et le total des crédits en bas de page, et ajouter de brèves notes lorsqu'un cours nécessite des précisions. Si vous compilez le relevé de notes d'un étudiant pour un transfert ou une demande de bourse, ce format vous permettra de garantir la clarté et la cohérence des informations.

🌻 Voici pourquoi vous allez aimer ce modèle

Commencez avec un PDF clair et professionnel qui a l'air officiel dès le départ.

Enregistrez les cours par semestre avec des champs pour les crédits et les notes alphabétiques.

Gardez votre moyenne générale et le total de vos crédits à portée de vue pour les vérifier rapidement.

Effectuez les modifications en cours numériquement, puis imprimez-les ou partagez-les sous forme de relevé de notes finalisé.

Utilisez les champs de notes pour clarifier les redoublements, la pondération des mentions ou la double inscription.

✨ Idéal pour : les enseignants, les responsables des inscriptions et les parents qui font l'école à la maison et qui recherchent une disposition de relevé de notes simple et imprimable qu'ils peuvent finaliser rapidement.

👀 Anecdote : en 2019, environ 35 % des diplômés du secondaire aux États-Unis ont suivi au moins un cours à double inscription, avec une participation nettement plus élevée dans les zones rurales.

📖 À lire également : Modèles de plans de cours payants et gratuits pour les enseignants et les éducateurs

8. Modèle de relevé de notes du secondaire par Scribd

Via Scribd

Vous avez besoin d'un relevé de notes rapide, imprimable et qui ait l'air officiel ? Lorsque vous rassemblez des documents pour un transfert, une bourse ou un dossier d'admission à l'université, une disposition prête à être remplie est préférable à des formules compliquées. Scribd propose plusieurs modèles de relevés de notes du secondaire que vous pouvez ouvrir, modifier en cours et exporter sans partir de zéro.

Le modèle de relevé de notes du secondaire sur Scribd comprend généralement les informations sur l'élève, les tableaux des cours regroupés par trimestre, les crédits tentés et obtenus, les notes alphabétiques, ainsi qu'un espace pour la moyenne cumulative et l'échelle de notation.

De nombreuses versions comprennent des champs standardisés pour les tests (SAT/ACT), la date d'obtention du diplôme et les zones réservées à la signature/au cachet de l'administrateur, ce qui est utile lorsque vous avez besoin d'un format de relevé officiel. Vous trouverez des dispositions pour les écoles traditionnelles et l'enseignement à domicile, y compris des tableaux par matière et par année que vous pouvez adapter.

🌻 Voici pourquoi vous allez aimer ce modèle

Commencez à partir d'un relevé de notes prêt à l'emploi avec des champs pour les crédits, les notes et la moyenne générale.

Choisissez entre les variantes traditionnelles ou scolaires à domicile, avec des lignes de notes de test en option.

Simplifiez la vérification grâce aux zones réservées à la signature/au cachet et aux informations relatives à l'obtention du diplôme.

Modifiez, enregistrez et exportez un PDF soigné pour vos dossiers ou vos évaluations.

Choisissez des tableaux par matière ou par trimestre en fonction de votre style de classement.

✨ Idéal pour : les conseillers et les parents qui font l'école à la maison et qui ont besoin rapidement d'un relevé de notes clair et imprimable, avec de l'espace pour la moyenne générale, les résultats des tests et les signatures.

9. Modèle de relevé de notes pour l'enseignement à domicile par Lone Star

Via Lone Star

« Est-ce suffisant pour l'admission à l'université ? » C'est la question que se posent la plupart des parents qui font l'école à la maison lorsqu'ils établissent le relevé de notes de leur enfant. Vous voulez une disposition qui semble familière aux lecteurs chargés des admissions, qui indique clairement les crédits du lycée et qui laisse de la place pour les descriptions des cours lorsqu'un cours ne correspond pas à un titre standard.

Le modèle de relevé de notes pour l'enseignement à domicile de Lone Star suit un format scolaire facile à lire, avec les informations sur l'élève et le nom de l'établissement d'enseignement à domicile en haut de la page. Le modèle regroupe ensuite les cours du secondaire par année, en affichant les crédits tentés et obtenus, les notes alphabétiques et le champ de moyenne pondérée cumulative.

Vous pouvez attribuer un crédit ou un demi-crédit pour un semestre, noter les cours à double crédit suivis dans un établissement d'enseignement supérieur communautaire et établir une liste des tests supplémentaires tels que le CLEP, le cas échéant.

🌻 Voici pourquoi vous allez aimer ce modèle

Présentez un relevé de notes familier, de type scolaire, que les universités acceptent en toute confiance.

Enregistrez les noms des cours, les crédits et les notes par année, avec des champs GPA simples.

Ajoutez des descriptions de cours pour expliquer le contenu abordé ou les études indépendantes.

Ajoutez des informations supplémentaires telles que les cours à double inscription, les cours avancés et les notes des tests CLEP.

Imprimez le relevé de notes une fois achevé et conservez une version numérique pour pouvoir le mettre à jour rapidement.

✨ Idéal pour : les parents qui font l'école à la maison et les diplômés de l'enseignement à domicile qui préparent le relevé de notes d'un élève pour une bourse, un transfert ou une admission à l'université.

📖 À lire également : Objectifs SMART pour les étudiants (conseils et exemples pour définir des objectifs)

10. Modèle de relevé de notes du secondaire par Flanders Family

Via Flanders Family

Lorsque vous souhaitez obtenir un relevé de notes scolaire à domicile qui ait l'air « officiel » sans être compliqué, la simplicité l'emporte.

Le modèle de relevé de notes du lycée de Flanders Family permet de tout garder à portée de main et bien organisé. Vous pouvez ajouter le nom de votre école à domicile et les informations sur l'élève, puis établir une liste des cours du lycée par année avec les crédits tentés et obtenus, les notes alphabétiques et un espace pour la moyenne cumulative.

Une échelle de notation visible est affichée sur la page, et les champs de signature/date facilitent la finalisation lorsqu'une personne demande une copie officielle. Si vous avez besoin de contexte pour un cours unique, incluez de brèves descriptions de cours sur une page d'accompagnement et joignez-la au relevé de notes achevé.

🌻 Voici pourquoi vous allez aimer ce modèle

Présentez un relevé de notes classique de type scolaire, que les familles pratiquant l'enseignement à domicile pourront remplir rapidement.

Enregistrez les noms des cours, les crédits, les notes alphabétiques et la moyenne générale dans un tableau clair et lisible.

Conservez une échelle de notation sur la page afin que les lecteurs comprennent comment les notes sont converties.

Ajoutez une ligne pour la signature et la date afin de finaliser un relevé officiel lorsque cela est nécessaire.

Imprimez le PDF finalisé et conservez une copie modifiable pour les mises à jour en cours d'année.

✨ Idéal pour : les parents qui font l'école à la maison et qui veulent un relevé de notes simple et adapté à l'université, qu'ils peuvent imprimer et envoyer en toute confiance.

Faites défiler les crédits avec ClickUp

Si le relevé de notes du lycée est le récit officiel, ClickUp est l'éditeur discret qui permet de garder le fil de l'histoire.

Les cours s'alignent, les crédits s'accumulent et l'échelle de notation ne change pas en cours de route. Vous disposez d'un endroit bien rangé pour créer le relevé de notes d'un élève sans avoir à rechercher des fichiers.

Que vous soyez en train de peaufiner un relevé de notes pour l'enseignement à domicile ou d'exporter un PDF soigné pour un relevé officiel, associer le bon modèle à ClickUp vous évitera bien des surprises.

Vous pouvez ajouter de brèves descriptions des cours lorsque les titres nécessitent un contexte, prendre des notes à côté du relevé de notes de l'élève et ne plus vous demander où est passé le nombre de notes du dernier trimestre.

Simple, clair, terminé. ✨️

Fini les « Où ai-je rangé ça ? ». Inscrivez-vous à ClickUp et commencez à créer vos relevés de notes.