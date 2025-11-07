20 modèles gratuits de suivi des habitudes Notion pour adopter de meilleures routines

« Les vieilles habitudes ont la vie dure. » C'est ce qu'on nous a toujours dit.

Mais intégrer des habitudes positives à votre routine quotidienne n'est pas aussi impossible qu'on le prétend. Tout ce dont vous avez besoin, c'est d'une structure.

Et cette structure commence par un simple modèle de suivi des habitudes. Ce type de modèle vous aide à visualiser votre progression, à suivre vos actions quotidiennes et à rester motivé en célébrant vos petites victoires.

C'est exactement ce que vous offrent les modèles de suivi des habitudes de Notion. Avec un espace dédié à vos habitudes quotidiennes, ces modèles transforment votre espace Notion en un système centralisé qui vous aide à réfléchir, à planifier et à vous développer.

Dans cet article, nous avons sélectionné les meilleurs modèles de suivi des habitudes Notion pour vous aider à commencer à suivre vos propres habitudes avec facilité et cohérence.

Aperçu des meilleurs modèles de suivi des habitudes

Voici un bref résumé pour vous :

Qu'est-ce qui fait un bon modèle de suivi des habitudes Notion ?

Un bon modèle de suivi des habitudes Notion vous encourage réellement à aller jusqu'au bout.

Vous ouvrez une nouvelle page chaque jour, cochez vos habitudes quotidiennes, jetez un œil à la barre de progression qui reflète discrètement votre constance et notez quelques réflexions dans la section « Réflexion ».

Les meilleurs modèles de suivi des habitudes Notion sont intuitifs, offrent une assistance illimitée d'habitudes et s'adaptent à vos besoins grâce aux fonctionnalités suivantes :

✅ Personnalisez votre outil de suivi des habitudes de manière personnalisée en fonction de votre routine, de vos objectifs et de vos préférences personnelles.

✅ Visualisez votre progression à l'aide de diagrammes, de barres ou de compteurs de séries pour rester motivé.

✅ Ajoutez des rappels intégrés pour vous aider à commencer le suivi et à rester constant.

✅ Prévoyez un espace pour vos réflexions afin d'assurer l'assistance à votre développement personnel et à l'évaluation de vos habitudes.

✅ Combinez le suivi des habitudes avec vos objectifs, vos notes et vos tâches pour rester parfaitement organisé.

20 modèles de suivi des habitudes Notion

Nous avons rassemblé les 20 meilleurs modèles Notion qui peuvent vous aider au suivi de vos habitudes de manière significative et à adopter des habitudes à long terme qui vous aideront à atteindre vos objectifs personnels et professionnels. Passons-les en revue un par un.

1. Suivi santé et habitudes

Vous essayez de vous rappeler si vous avez pris vos médicaments ce matin ? Ou ce nouveau complément alimentaire est-il vraiment efficace ?

Les habitudes saines commencent par prendre soin de soi et se concentrer sur son développement personnel. Ce modèle de suivi des habitudes Notion est parfait pour toute personne travaillant sur des conditions chroniques, des problèmes de santé mentale ou simplement sur l'adoption de meilleures habitudes quotidiennes.

Il vous permet d'enregistrer vos médicaments, de suivre vos symptômes au fil du temps et de relier tout cela à votre système de suivi des habitudes, afin que vous puissiez repérer des schémas, ajuster vos routines et prendre des décisions éclairées.

🌻 Voici pourquoi vous allez aimer ce modèle

Consignez vos médicaments, vos symptômes et vos routines au même endroit afin de repérer facilement les schémas et les déclencheurs.

Suivez vos séries et vos barres de progression afin de visualiser d'un seul coup d'œil votre constance et vos revers.

Ajoutez des réflexions à vos entrées afin que vos ajustements soient guidés par le contexte réel.

✨ Idéal pour : les personnes qui gèrent des conditions de santé à long terme, des traitements médicamenteux ou des routines de bien-être.

📖 À lire également : Comment utiliser Notion pour la gestion de projet

2. Suivi des habitudes

Parfois, des habitudes simples comme boire suffisamment d'eau ou faire une petite séance d'entraînement peuvent sembler insurmontables lorsque l'on a un emploi du temps chargé.

Ce modèle de suivi des habitudes dynamique facilite le suivi des habitudes quotidiennes grâce à une installation en un clic à l'aide du bloc de boutons de Notion. Il est idéal pour créer une dynamique autour de routines simples et voir votre progression en un coup d'œil, sans compliquer les choses.

🌻 Voici pourquoi vous allez aimer ce modèle

Accélérez vos vérifications quotidiennes grâce à des boutons à clic unique pour que le suivi ne soit jamais fastidieux.

Consultez un calendrier simple et affichez vos séries pour rester motivé.

Personnalisez les listes d'habitudes et les fréquences afin que votre installation corresponde à votre vie réelle.

✨ Idéal pour : les débutants qui souhaitent acquérir des habitudes quotidiennes fondamentales telles que l'hydratation, l'exercice physique ou la pleine conscience.

👀 Fait amusant : selon des chercheurs de l'université Duke, les habitudes représentent environ 40 % de nos comportements quotidiens. Cela signifie que près de la moitié de ce que vous faites se fait en pilote automatique !

3. Suivi d'habitudes gamifié

Si les cases à cocher vous semblent trop répétitives, ce modèle est fait pour vous. Le suivi d'habitudes gamifié transforme votre routine de suivi d'habitudes en un jeu, avec un système d'EXP qui récompense chaque habitude que vous achevez.

Que vous essayiez de rester constant grâce à un suivi quotidien de vos habitudes ou que vous recherchiez simplement une façon plus ludique de prendre de meilleures habitudes, ce modèle vous aide à rester motivé en vous concentrant sur votre progression plutôt que sur la pression. Idéal pour tous ceux qui s'épanouissent grâce à de petites victoires et à des incitations visuelles !

🌻 Voici pourquoi vous allez aimer ce modèle

Gagnez des XP et des niveaux pour chaque tâche achevée, afin que votre routine se transforme en un jeu gratifiant.

Débloquez des objectifs et des badges pour que les petites victoires vous permettent de garder votre élan.

Affichez les classements ou vos statistiques personnelles pour suivre votre progression de manière ludique.

✨ Idéal pour : les gamers, les étudiants ou toute personne qui a besoin d'un moyen amusant et sans pression pour le suivi de ses habitudes.

4. Gestion des tâches quotidiennes

Imaginons que votre journée comprenne une séance d'entraînement matinal, deux réunions avec des clients, la rédaction de rapports et un appel à vos parents : le modèle Gestion des tâches quotidiennes vous aide à tout caser dans votre emploi du temps.

Conçu pour ceux dont les habitudes quotidiennes coïncident avec des échéances et des responsabilités réelles, il combine la planification des tâches et le suivi des habitudes dans une disposition claire et visuelle.

Vous pouvez afficher votre semaine, gérer vos priorités et associer des tâches à des routines récurrentes.

🌻 Voici pourquoi vous allez aimer ce modèle

Planifiez vos tâches et vos habitudes ensemble afin que votre journée soit équilibrée entre les tâches indispensables et les routines.

Classez par ordre de priorité en fonction de l'urgence/de l'effort afin que votre énergie corresponde à votre charge de travail.

Passez de l'affichage Calendrier à l'affichage Tableau ou Liste pour que l'exécution reste claire.

✨ Idéal pour : les personnes qui gèrent à la fois des habitudes structurées et des journées chargées par des tâches, comme les télétravailleurs ou les étudiants multitâches.

📮 ClickUp Insight : La santé et la forme physique figurent en tête de liste des objectifs personnels, mais 38 % des personnes admettent ne pas suivre leur progression de manière régulière. C'est là que réside l'écart entre l'intention et l'action, et c'est là que ClickUp entre en jeu. Grâce aux modèles de suivi des habitudes et aux tâches récurrentes, vous pouvez établir des routines, enregistrer vos séances d'entraînement et enfin vous tenir à votre programme de méditation. 💫 Résultats réels : les utilisateurs de ClickUp rapportent une productivité deux fois plus élevée, car pour rester sur la bonne voie, il faut d'abord voir où l'on en est.

5. Suivi de lecture ultime

Vous vous souvenez quand terminer un livre ne vous donnait pas l'impression d'avoir accompli quelque chose ? Le modèle Ultimate Reading Book Tracker vous aide à rester motivé. Aujourd'hui, entre le travail, les écrans et les onglets ouverts à l'infini, même terminer un chapitre peut sembler être une victoire. Ce modèle vous aide à réintégrer la lecture dans votre vie grâce à une structure juste ce qu'il faut.

Suivez votre progression, enregistrez les pages lues et cochez les livres terminés à l'aide d'un bouton « Terminé » très satisfaisant. De plus, chaque entrée dispose de son propre espace dédié aux notes et réflexions.

🌻 Voici pourquoi vous allez aimer ce modèle

Suivez les pages, le statut et les dates d'achèvement afin que votre rythme de lecture reste constant.

Enregistrez vos citations et vos notes par livre afin de ne pas perdre vos idées de mémoire.

Filtrez par genre ou par priorité pour que votre prochaine lecture se choisisse toute seule.

✨ Idéal pour : les lecteurs assidus, les étudiants ou toute personne souhaitant acquérir une habitude de lecture quotidienne structurée et réfléchie.

6. Forfait hebdomadaire minimaliste + suivi (sans surcharge)

via Notion

Il élimine le superflu et se concentre sur l'essentiel : une disposition claire pour vos objectifs hebdomadaires, une liste concise de tâches quotidiennes et un outil simple et gratuit pour suivre vos habitudes et gagner en cohérence. Tout est en flux, du report des tâches inachevées à la vérification de votre progression, sans surcharger votre écran (ni votre cerveau).

🌻 Voici pourquoi vous allez aimer ce modèle

Définissez des objectifs hebdomadaires et des checklist quotidiennes pour que votre planification reste simple.

Transférez automatiquement les éléments non terminés pour ne rien oublier.

Conservez un tableau de bord clair afin de pouvoir l'ouvrir chaque jour sans appréhension.

✨ Idéal pour : les utilisateurs de Notion qui souhaitent s'organiser sans stress, en particulier ceux qui débutent dans la planification ou le suivi.

💡 Conseil de pro : si vos matinées vous semblent précipitées ou improductives, l'article « Comment créer une checklist pour la routine matinale des adultes » vous présente un système simple pour vous aider à commencer chaque journée avec clarté, calme et détermination.

7. Suivi des objectifs et des habitudes

via Notion

Vous pouvez même classer vos objectifs par domaine (carrière, développement personnel, etc.) et mapper un tableau de visualisation pour garder vos objectifs visibles.

🌻 Voici pourquoi vous allez aimer ce modèle

Décomposez vos objectifs à long terme en étapes et en habitudes quotidiennes afin d'obtenir des résultats cumulatifs.

Étiquette les domaines de la vie et les horizons temporels afin que les priorités restent équilibrées.

Évaluez votre progression à l'aide d'échéanciers et de réflexions afin de pouvoir facilement corriger le tir.

✨ Idéal pour : les personnes qui concilient des objectifs à long terme et des routines quotidiennes, en particulier dans le domaine du développement personnel ou de la planification de carrière.

Utilisez ces applications de suivi des objectifs pour rester sur la bonne voie. 👇🏼

8. Meilleur outil de suivi des habitudes (Streak)

via Notion

Le modèle Notion Best Habit Tracker vous motive grâce à une grille de contribution de type GitHub qui transforme votre progression en une carte thermique visuelle.

Que vous suiviez vos séances d'entraînement, teniez un journal ou pratiquiez la méditation, vous obtiendrez des statistiques détaillées et des compteurs de séries qui vous permettront de vous sentir récompensé pour votre constance. De plus, il est superbe en mode sombre.

🌻 Voici pourquoi vous allez aimer ce modèle

Utilisez une grille de carte thermique pour que les schémas de cohérence apparaissent instantanément.

Suivez vos séries et vos statistiques par habitude afin de mesurer vos progrès.

Activez/désactivez les dispositions sombres et épurées pour que le suivi vous incite à l'utiliser quotidiennement.

✨ Idéal pour : les apprenants visuels, les fans de productivité ou toute personne qui trouve sa motivation dans les séries et les cartes thermiques.

📖 À lire également : Les meilleures applications de suivi des habitudes

9. Suivi budgétaire

À quelle fréquence vérifiez-vous votre solde et vous demandez-vous : « Où est passé tout mon argent ? »

Vous n'êtes pas seul dans ce cas, c'est pourquoi le modèle Money Tracker offre un système clair et intuitif pour enregistrer vos dépenses, vos revenus et vos remboursements sur plusieurs comptes.

Grâce à un diagramme des dépenses dynamique et à des vues de listes classées par catégorie, le suivi de vos habitudes financières s'intègre naturellement à votre routine quotidienne.

🌻 Voici pourquoi vous allez aimer ce modèle

Enregistrez vos revenus/dépenses par catégorie afin que vos habitudes de dépenses soient transparentes.

Visualisez les tendances mensuelles afin de détecter rapidement les dépassements.

Affichez vos comptes et vos virements dans un hub pour faciliter le rapprochement.

✨ Idéal pour : les étudiants, les freelances ou toute personne souhaitant adopter des habitudes financières plus intelligentes avec une installation minimaliste.

10. Suivi des candidatures à un emploi

Il peut être fastidieux de passer au crible vos e-mails et vos feuilles de calcul pour vous rappeler quand, où et quel rôle vous avez postulé.

Le modèle de suivi des candidatures à un emploi regroupe tous vos efforts de recherche d'emploi en un seul endroit : suivez vos candidatures, vos suivis et la préparation de vos entretiens en toute clarté. Utilisez les vues tableau, calendrier ou tableau pour visualiser votre progression, respecter les délais et traiter chaque candidature avec l'attention qu'elle mérite.

🌻 Voici pourquoi vous allez aimer ce modèle

Suivez les rôles, les étapes et les échéances pour ne jamais manquer un suivi.

Enregistrez vos CV, vos notes et vos checklists par entreprise afin d'aborder les entretiens en toute sérénité.

Consultez le pipeline par tableau/calendrier pour garder une bonne visibilité sur votre élan.

✨ Idéal pour : les demandeurs d'emploi qui jonglent entre plusieurs candidatures pour différents rôles, secteurs et échéanciers.

👀 Fait amusant : votre cerveau n'« efface » pas complètement les anciennes habitudes. Elles peuvent resurgir en cas de stress, à moins d'être remplacées par des routines plus solides.

11. Tableau de bord été 2025

Les vacances d'été semblent relaxantes... jusqu'à ce que vous réalisiez à quel point il est facile de laisser passer les semaines sans faire de réelles progressions.

Le modèle de tableau de bord été 2025 vous aide à structurer votre été dans des domaines clés : suivez les livres que vous lisez, note vos réflexions sur les vidéos, préparez-vous pour un job d'été et décomposez vos objectifs personnels en étapes quotidiennes.

Grâce à son outil intégré de suivi des habitudes, ses tâches quotidiennes et son calendrier visuel, il allie réflexion et productivité sans vous submerger.

🌻 Voici pourquoi vous allez aimer ce modèle

Planifiez vos objectifs, vos apprentissages et vos horaires de travail afin que votre pause soit structurée.

Suivez vos habitudes et vos tâches quotidiennes pour que vos journées ne passent pas sans que vous vous en rendiez compte.

Consignez les moments forts et les leçons apprises afin que votre progression soit tangible.

✨ Idéal pour : les étudiants et les personnes motivées qui souhaitent rester déterminées et organisées pendant les vacances d'été.

📖 À lire également : Les meilleures applications de suivi des objectifs

12. Suivi du défi 75 Hard

via Notion

Le modèle 75 Hard Challenge Tracker est conçu pour vous aider à rester responsable du premier au 75e jour, grâce à des checklist intégrées, des visuels de progression et des boutons qui simplifient l'enregistrement de votre routine.

Suivez le suivi de vos séances d'entraînement, votre consommation d'eau, vos lectures, vos repas et vos photos quotidiennes, le tout dans une disposition structurée qui reflète les exigences strictes du défi.

N'oubliez pas : lorsque la motivation s'estompe, c'est la structure qui vous permet de continuer.

🌻 Voici pourquoi vous allez aimer ce modèle

Reflétez les 75 règles avec des cases à cocher quotidiennes afin que le respect des règles soit évident.

Consultez les compteurs de séries et les visuels pour rester motivé même pendant les jours difficiles.

Utilisez les boutons d'enregistrement rapide pour que le suivi ne prenne que quelques secondes, sans avoir à faire appel à votre volonté.

✨ Idéal pour : Toute personne qui effectue une validation dans le défi 75 Hard et qui recherche un moyen clair et fiable de suivre chaque règle, chaque jour.

13. Suivi des routines matinales et nocturnes

Si vos journées commencent dans la précipitation et se terminent par des tâches oubliées, le modèle Morning + Evening Routine Tracker vous aidera à structurer vos routines matinales et nocturnes.

Utilisez-le pour mapper vos habitudes quotidiennes telles que les séances d'entraînement, la tenue d'un journal ou la lecture, avec des sections distinctes pour le matin et le soir. La barre de progression intégrée vous aide à rester constant et à réfléchir à vos réussites hebdomadaires, ce qui vous permet de maintenir plus facilement un rythme calme et productif jour après jour.

🌻 Voici pourquoi vous allez aimer ce modèle

Séparez les flux AM/PM afin que les habitudes de début et de fin de journée restent intentionnelles.

Ajoutez des invites, des instructions et des réflexions pour améliorer vos routines au fil du temps.

Suivez vos taux de réalisation hebdomadaires pour que l'équilibre devienne une habitude.

✨ Idéal pour : toute personne souhaitant mettre en place des routines équilibrées pour améliorer sa concentration, son énergie et son temps de repos.

💡 Conseil de pro : si toutes les tâches semblent urgentes, rien ne sera terminé correctement. Comment hiérarchiser les tâches au travail vous montre comment identifier ce qui compte vraiment afin de réduire le chaos et d'éviter de devenir le goulot d'étranglement de l'équipe.

14. Tableau de bord – Agenda personnel

Si vous avez déjà commencé votre journée sans savoir sur quoi vous concentrer, le modèle tableau de bord – Personal Planner est votre bouton de réinitialisation. Conçu comme un centre de commande personnel, il combine la planification quotidienne et hebdomadaire, le suivi des habitudes et un journal de bien-être afin que vous puissiez aligner vos tâches sur votre état d'esprit réel.

Vous cesserez de remettre en question votre liste à faire et commencerez à mettre en place une routine qui vous offrira l'assistance nécessaire pour atteindre vos objectifs tout en conservant votre énergie.

🌻 Voici pourquoi vous allez aimer ce modèle

Combinez agenda, habitudes et notes bien-être pour que vos décisions correspondent à votre énergie.

Alignez vos tâches quotidiennes sur vos objectifs hebdomadaires pour que vos efforts s'accumulent.

Examinez vos tendances en matière d'humeur et de concentration afin que vos emplois du temps correspondent à la réalité.

✨ Idéal pour : les planificateurs débordés qui souhaitent structurer leur emploi du temps sans sacrifier leur pleine conscience ou leur flexibilité.

Voici une courte vidéo qui explique comment ClickUp vous aide à hiérarchiser vos tâches grâce à ses fonctionnalités intégrées :

15. Suivi mensuel esthétique

Parfois, le plus difficile pour adopter de meilleures habitudes est simplement de s'y mettre. C'est là que le design entre en jeu.

Le modèle esthétique de suivi des habitudes transforme votre planning mensuel en un espace que vous aurez envie d'ouvrir, de nettoyer et de rendre minimaliste et apaisant à regarder. Avec des vues structurées pour les habitudes quotidiennes, les priorités hebdomadaires et les objectifs mensuels, il allie calme et fonction.

🌻 Voici pourquoi vous allez aimer ce modèle

Utilisez une disposition épurée et apaisante qui vous incitera à vous connecter quotidiennement.

Choisissez un forfait pour afficher vos vues mensuelles, hebdomadaires et quotidiennes afin de garder vos objectifs en vue.

Suivez vos points d'habitude et vos barres de progression pour assurer la visibilité de votre élan.

✨ Idéal pour : les penseurs visuels, les amateurs de journaux intimes ou toute personne qui trouve sa motivation dans des espaces numériques épurés et esthétiques.

📖 À lire également : Modèles gratuits de forfaits de soins personnels

16. Suivi des bourses d'études

Entre les choix universitaires, les brouillons de dissertations et les dates limites pour les bourses, il est facile de perdre le suivi et de passer à côté de quelque chose.

Le modèle Scholarship Tracker vous offre un espace organisé pour tout gérer : présélectionner les universités, planifier vos candidatures et suivre les tâches à accomplir et le statut de chaque bourse. Au lieu de feuilles de calcul éparpillées et de courses de dernière minute, vous disposez d'un système clair pour avancer en toute confiance.

🌻 Voici pourquoi vous allez aimer ce modèle

Centralisez les échéances, les exigences et le statut afin que les envois restent bien sous suivi.

Joignez des essais et des notes pour chaque bourse afin de pouvoir les réutiliser facilement.

Triez par adéquation, quantité ou date d'échéance afin que vos efforts soient concentrés là où ils comptent vraiment.

✨ Idéal pour : les étudiants qui postulent à l'université et qui ont besoin d'un moyen fiable pour gérer leurs bourses et leurs tâches de candidature.

17. Version ludique des objectifs et tâches de la vie

via Notion

Le modèle Gamify Version of Life Goals and Tasks transforme vos objectifs de vie et vos tâches quotidiennes en un système ludique qui récompense la constance et les mises à jour régulières. Que vous travailliez sur des projets à long terme ou que vous essayiez de prendre de bonnes habitudes, ce système ludique vous aide à rester motivé et engagé grâce à un système de points.

🌻 Voici pourquoi vous allez aimer ce modèle

Convertissez vos objectifs et vos habitudes en points afin que votre progression prenne la forme d'un jeu.

Définissez des niveaux/récompenses afin que votre constance porte sa visibilité.

Consultez les tableaux de bord et l'historique pour renforcer votre motivation.

✨ Idéal pour : les gamers, les créatifs ou toute personne qui souhaite que la productivité soit moins une corvée et plus un jeu.

👀 Anecdote amusante : les mauvaises habitudes peuvent être contagieuses. Vous êtes plus susceptible d'adopter le comportement d'une personne simplement en la côtoyant régulièrement.

18. Suivi d'habitudes SIMPLEST

via Notion

Le suivi d'habitudes le plus simple vous aide à passer à l'action. Si vous avez déjà passé plus de temps à configurer un système qu'à vous y tenir, ce suivi d'habitudes simple vous évite toute complication.

Avec un calendrier à mise à jour automatique, une checklist quotidienne et des indicateurs de progression optionnels, il est conçu pour vous aider à rester constant sans difficulté.

🌻 Voici pourquoi vous allez aimer ce modèle

Utilisez une checklist et un calendrier minimalistes pour réduire les frictions.

Générez automatiquement des pages quotidiennes pour que l'installation ne vous ralentisse jamais.

Suivez des indicateurs facultatifs afin que les données restent utiles, sans être trop lourdes.

✨ Idéal pour : les minimalistes, ceux qui souhaitent mettre en place des routines et tous ceux qui en ont assez des systèmes de suivi trop complexes.

📖 À lire également : Les meilleures applications gratuites de planification numérique

19. Graphiques visuels pour suivre vos habitudes

Si vous avez besoin de voir votre progression pour rester motivé, le modèle graphique Visual Habit Tracker est fait pour vous.

Il génère des pages quotidiennes d'une simple pression sur un bouton pour marquer les habitudes achevées et met automatiquement à jour la progression hebdomadaire et les diagrammes annuels afin que vous puissiez repérer les tendances et rester sur la bonne voie.

🌻 Voici pourquoi vous allez aimer ce modèle

Générez automatiquement des diagrammes et des résumés hebdomadaires pour mettre en évidence les tendances.

Pages quotidiennes accessibles en un clic pour une saisie instantanée

Comparez les semaines et les mois pour constater des améliorations indéniables.

✨ Idéal pour : les personnes qui apprennent mieux visuellement et celles qui recherchent la constance et souhaitent avoir un aperçu graphique de leurs habitudes quotidiennes.

20. Système de récompense des habitudes

via Notion

Le modèle « Système de récompense des habitudes » vous permet de définir des récompenses personnalisées pour chaque habitude achevée, transformant ainsi la constance en une motivation que vous attendez avec impatience.

Vous pouvez définir vos habitudes, attribuer des récompenses significatives et commencer à les cocher. C'est un excellent moyen de transformer de petites victoires en une motivation durable.

🌻 Voici pourquoi vous allez aimer ce modèle

Associez vos habitudes à des récompenses significatives afin que les incitations restent personnelles.

Suivez les actions achevées par rapport à vos objectifs afin de gagner des récompenses.

Consultez les indicateurs de progression vers la récompense pour que le prochain jalon vous semble proche.

✨ Idéal pour : toute personne qui aime les incitations et souhaite gamifier ses habitudes quotidiennes grâce à des récompenses intégrées.

📖 À lire également : Les meilleures alternatives à Microsoft Excel

Limites de Notion

Les modèles Notion simplifient l'installation, mais ils créent souvent des frictions lorsque votre système doit s'adapter.

Les modèles tiennent rarement compte de la manière dont le suivi des habitudes interfère avec le reste de votre vie, comme les changements de priorités, les changements de routines ou les responsabilités multiples rôles.

De nombreux modèles vous imposent des catégories fixes (exemple : santé, productivité) qui ne reflètent pas la manière dont vos habitudes se recoupent ou évoluent réellement.

Les outils de suivi visuels tels que les barres de progression et les compteurs de séries se désynchronisent facilement lorsque vous ajoutez ou supprimez des habitudes en cours de mois.

La répétition quotidienne des mêmes habitudes sur un long échéancier entraîne un gonflement des bases de données et un ralentissement des performances, en particulier sur les appareils mobiles.

La plupart des modèles ne prennent pas en charge le suivi des habitudes dans plusieurs contextes (exemple : objectifs personnels, objectifs de remise en forme, apprentissage) de manière unifiée, ce qui rend votre système fragmenté au fil du temps.

Modèles Notion alternatifs

Contrairement à Notion, ClickUp offre une structure évolutive qui s'adapte à votre flux de travail. Voici quelques alternatives aux modèles Notion proposées par ClickUp pour vous faciliter la tâche :

1. Modèle de suivi des habitudes personnelles ClickUp

Imaginons que vous essayez de boire plus d'eau, de tenir un journal quotidien et de limiter votre temps d'écran, mais que votre outil de suivi du temps Notion actuel ne fonctionne plus dès que vous manquez un jour ou que vous modifiez votre routine.

Le modèle de suivi des habitudes personnelles de ClickUp résout ce problème grâce à des tâches récurrentes, des rappels automatisés et un suivi en temps réel qui s'ajuste au fur et à mesure. Vous n'avez pas besoin de reconstruire votre système chaque fois que vos habitudes changent.

Grâce à des mises à jour visuelles de vos progrès, des cibles quotidiennes et un suivi flexible sur vos espaces personnels et professionnels, ce modèle vous aide à rester constant sans effort manuel.

🌻 Voici pourquoi vous allez aimer ce modèle

Utilisez des tâches récurrentes et des rappels pour que vos routines survivent aux changements d'horaire.

Suivez votre progression et vos cibles grâce à des tableaux de bord qui vous fournissent des informations en temps réel.

Passez de l'espace personnel à l'environnement de travail pour que vos habitudes s'adaptent à tous les aspects de votre vie.

✨ Idéal pour : les professionnels très occupés qui souhaitent suivre l'évolution de leurs habitudes sans avoir à modifier constamment leur installation.

2. Modèle ClickUp Work To Do

Vous commencez votre journée avec cinq tâches urgentes, trois suivis et une réunion pour laquelle vous avez oublié de vous préparer : cela vous semble familier ?

Le modèle ClickUp Work To Do à faire vous aide à décomposer des charges de travail écrasantes en étapes organisées et réalisables.

Vous pouvez établir des priorités en fonction de l'urgence, suivre votre progression à l'aide de tableaux Kanban ou de diagrammes de Gantt, et structurer vos tâches en listes avec des sous-tâches et des échéances.

🌻 Voici pourquoi vous allez aimer ce modèle

Classez vos tâches par ordre de priorité en fonction de leur urgence et de leur impact afin de commencer la journée avec clarté.

Divisez votre travail en sous-tâches et en échéanciers afin que les résultats soient prévisibles.

Affichez la liste, le tableau et le diagramme de Gantt afin que la planification corresponde à votre style.

✨ Idéal pour : les professionnels qui gèrent des charges de travail importantes et ont besoin d'un système clair et flexible pour rester organisés et concentrés.

3. Modèle ClickUp « Tâches quotidiennes à faire »

Vous vous asseyez à votre bureau et vous ne vous souvenez plus si vous avez fait le suivi avec le client, envoyé le rapport du matin ou même pris votre petit-déjeuner. Le modèle ClickUp Daily Things à faire vous aide à planifier votre journée heure par heure.

Vous pouvez utiliser les champs personnalisés pour séparer les tâches de travail et personnelles, ajouter des checklists pour les routines récurrentes et cocher ce qui est terminé afin de synchroniser vos habitudes quotidiennes et vos responsabilités.

🌻 Voici pourquoi vous allez aimer ce modèle

Organisez votre journée en blocs avec checklist afin de gagner en efficacité heure après heure.

Séparez votre travail et votre vie privée grâce aux champs personnalisés afin de rester concentré.

Réinitialisez chaque jour grâce aux règles de report afin que rien ne passe inaperçu.

✨ Idéal pour : les professionnels qui doivent jongler entre réunions, tâches d'administrateur et tâches personnelles et qui ont besoin d'une remise à zéro quotidienne structurée.

👀 Anecdote amusante : des chercheurs du MIT ont découvert que le cerveau forme des habitudes grâce à un cycle « stimulus-routine-récompense » en étudiant des rats qui parcouraient un labyrinthe pour obtenir des récompenses alimentaires. Cette découverte a révélé qu'une fois qu'une habitude est formée, le cerveau économise de l'énergie en exécutant automatiquement la routine, une idée qui sous-tend désormais la science moderne des habitudes.

4. Modèle de liste à faire ClickUp Calendar

Vous avez un appel client à 11 h, une proposition à rendre avant 15 h et une douzaine d'autres tâches qui vous trottent dans la tête. Le problème dans ce scénario, c'est que vous ne savez pas comment tout caser dans votre journée.

Le modèle de liste de tâches du calendrier ClickUp vous offre une vue d'ensemble pour planifier, hiérarchiser et mapper votre charge de travail par heure, par jour ou par semaine.

Glissez-déposez les tâches dans les créneaux disponibles, créez des marges entre les réunions et suivez le temps réellement nécessaire pour achever chaque tâche.

🌻 Voici pourquoi vous allez aimer ce modèle

Faites glisser les tâches dans les créneaux du calendrier afin que vos forfaits soient réalistes et non pas simplement optimistes.

Créez des marges et estimez les durées afin que vos emplois du temps reflètent vos efforts.

Comparez les affichages journaliers et hebdomadaires pour rester honnête quant à votre capacité.

✨ Idéal pour : les professionnels qui ont recours au time-blocking ou qui souhaitent structurer leurs emplois du temps chaotiques.

5. Modèle de plan de développement personnel ClickUp

Vous avez des objectifs. Peut-être s'agit-il de changer de carrière, d'être en meilleure santé ou d'améliorer votre concentration. Mais le suivi de vos progrès est également une partie importante du défi.

Le modèle de plan de développement personnel ClickUp vous permet de définir des objectifs clairs, d'expliquer leur importance et de les décomposer en étapes réalisables.

Vous pouvez organiser vos ressources, mapper vos échéanciers et utiliser le suivi des progrès pour intégrer la croissance intentionnelle à votre routine, garantissant ainsi une expérience sans stress, et non une vague résolution.

🌻 Voici pourquoi vous allez aimer ce modèle

Définissez vos objectifs, leur importance et les étapes à suivre pour que votre progression soit concrète.

Suivez vos jalons et votre progression pour rester motivé.

Organisez vos ressources et vos échéanciers pour que l'action l'emporte sur l'intention.

✨ Idéal pour : toute personne qui souhaite s'améliorer à long terme dans les domaines de la santé, de la carrière ou de l'état d'esprit grâce à un forfait structuré et mesurable.

💡 Conseil de pro : vous avez quelques minutes inattendues à perdre ? Le blog « 50 choses productives à faire pendant votre temps libre » vous donne des idées rapides et sans effort pour transformer votre temps libre en progression significative.

6. Modèle ClickUp d'emploi du temps quotidien pour les enfants

Il est difficile de gérer les devoirs scolaires, le temps passé devant les écrans et les loisirs au cours d'une même journée, surtout lorsque votre enfant ne cesse de vous demander : « Que dois-je faire ensuite ? »

Le modèle ClickUp Daily Personal Schedule for Kids (Emploi du temps quotidien personnel pour les enfants) propose une routine visuelle et adaptée aux enfants qui mappe tout, du temps de lecture aux pauses en plein air.

Grâce à des blocs dédiés à l'apprentissage, aux tâches ménagères, aux repas et aux loisirs, il aide les enfants à comprendre leur journée en un coup d'œil. Les parents peuvent définir des rappels discrets et vérifier la progression, tandis que les enfants acquièrent des routines et des habitudes positives sans effort et de manière autonome.

🌻 Voici pourquoi vous allez aimer ce modèle

Créez des routines adaptées aux enfants à l'aide de blocs visuels afin que les journées soient plus prévisibles.

Ajoutez des rappels et des vérifications discrets pour gagner en autonomie.

Équilibrez école, tâches ménagères et loisirs pour que vos habitudes se forment naturellement.

✨ Idéal pour : les parents, les enseignants à domicile ou les tuteurs offrant l'assistance aux enfants dans le suivi de routines quotidiennes structurées à la maison.

7. Modèle de productivité personnelle ClickUp

Nous sommes lundi matin, et vous vous retrouvez face à cinq tâches inachevées de la semaine dernière, deux nouvelles échéances de projet et aucun forfait concret pour vous en sortir.

Le modèle de productivité personnelle ClickUp vous aide à mettre de l'ordre dans ce chaos en transformant vos tâches dispersées en un système structuré et traçable. Vous pouvez diviser votre travail en étapes réalisables, signaler les éléments urgents et visualiser la manière dont chaque tâche contribue à vos objectifs hebdomadaires.

🌻 Voici pourquoi vous allez aimer ce modèle

Classez vos tâches par priorité hebdomadaire afin que vos efforts correspondent à vos objectifs.

Signalez l'urgence et les propriétaires afin que les prochaines étapes soient claires.

Consultez les tableaux de bord afin de vous adapter avant que les délais ne soient dépassés.

✨ Idéal pour : Les professionnels très occupés qui ont besoin d'un système clair pour gérer les tâches qui se chevauchent et le travail inachevé tout au long de la semaine.

💡 Conseil de pro : Vous avez du mal à rester constant dans votre routine matinale ? Le blog « Comment optimiser votre vie grâce à l'accumulation d'habitudes » vous montre comment lier entre elles de petites habitudes faciles à adopter afin qu'elles s'ancrent dans votre quotidien, sans avoir besoin de faire appel à votre volonté.

8. Modèle d'objectifs SMART ClickUp

Vous parlez depuis des mois de lancer ce nouveau produit... mais sans échéancier précis ni propriété, rien ne bouge.

Le modèle ClickUp SMART Objectifs vous aide à transformer vos ambitions vagues en jalons structurés et mesurables. Décomposez vos objectifs en tâches spécifiques, mesurables, réalisables, pertinentes et limitées dans le temps ; fixez des délais ; et visualisez la progression de votre équipe en temps réel.

🌻 Voici pourquoi vous allez aimer ce modèle

Transformez vos grands objectifs en jalons mesurables afin de pouvoir suivre votre progression.

Attribuez des propriétaires et des dates d'échéance pour garantir la responsabilisation.

Visualisez votre statut et votre rythme afin que les évaluations soient rapides et factuelles.

✨ Idéal pour : les équipes ou les professionnels indépendants qui souhaitent transformer leurs objectifs généraux en plans ciblés et réalisables avec des résultats mesurables.

Le suivi des habitudes est à portée de clic (Up)

Les bonnes habitudes ne s'ancrent pas parce que nous les commençons, mais parce que nous les suivons.

Quel que soit votre objectif (boire plus d'eau, lire 10 pages par jour ou rester concentré pendant vos heures de travail), la clé réside dans les progrès que vous pouvez réellement constater. Dès que nous cessons le suivi de nos progrès, nos habitudes passent au second plan.

C'est là que la plupart des systèmes échouent. Un modèle prédéfini peut sembler clair, mais s'il ne s'adapte pas à l'évolution de vos habitudes ou à vos nouvelles priorités, il finira par nuire à votre réussite.

ClickUp, en revanche, propose un suivi des habitudes qui fonctionne de manière similaire à votre flux de travail, avec des fonctionnalités de tâches récurrentes, des objectifs visuels et des mises à jour en temps réel de votre progression.

Et cela ne concerne pas uniquement les particuliers.

Le suivi et l'organisation des projets d'entreprise sont très faciles et efficaces avec le logiciel ClickUp. Des simples listes aux projets complexes, ClickUp est utilisé pour accomplir les tâches comme prévu. C'est un logiciel très efficace pour résoudre les problèmes de gestion des tâches et suivre la progression des tâches et des projets en cours.

Si votre objectif est le suivi de vos habitudes, utilisez un outil conçu pour suivre tout en vous inscrivant dès aujourd'hui à ClickUp!