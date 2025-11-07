Modèle d'étude de cas Figma gratuit pour les designers et les spécialistes du marketing

Connaissez-vous l'histoire derrière le logo de Subway ?

Lorsque la marque a été lancée dans les années 1960, son logo fonctionnait avec deux flèches : une façon astucieuse de montrer à quel point il est facile d'entrer, de prendre son repas et de repartir. C'était un clin d'œil élégant aux personnes toujours en mouvement.

Au fond, une bonne narration n'est rien d'autre qu'un bon design. Mais même les meilleurs designers et spécialistes du marketing savent à quel point il peut être frustrant de ne pas savoir comment présenter clairement une idée, surtout lorsque le temps presse.

C'est là que les modèles d'études de cas Figma vous aident. Ils vous offrent un point de départ clair et professionnel afin que vous puissiez vous concentrer sur le partage des informations les plus importantes et la création d'une excellente étude de cas.

Dans cet article, nous vous présenterons certains des meilleurs modèles d'études de cas gratuits que vous pouvez télécharger et commencer à utiliser dès aujourd'hui pour impressionner vos prospects.

Aperçu des meilleurs modèles d'études de cas

Voici un bref résumé pour vous :

Qu'est-ce qui caractérise un bon modèle d'étude de cas Figma ?

Figma est devenu le placer dans les favoris des designers et des équipes hybrides grâce à ses fonctionnalités collaboratives et ses avantages. Mais au-delà du design, les recruteurs et les clients s'intéressent souvent davantage aux résultats concrets d'un projet qu'à des visuels soignés.

Ainsi, lorsque vous choisissez un modèle de cas pratique simple, vous devez prendre en compte plusieurs facteurs.

Un bon modèle d'étude de cas Figma doit être bien organisé, visuellement attrayant et simple à personnaliser. Il doit vous aider à présenter votre processus de conception de manière claire et structurée, tout en laissant suffisamment d'espace pour mettre en valeur les visuels et les données qui fournissent l'assistance à votre travail. Les éléments et sections essentiels, tels que l'aperçu du projet, l'énoncé du problème, les résultats de la recherche, les solutions de conception et la conclusion, sont indispensables.

Dans l'ensemble, recherchez des modèles qui présentent les caractéristiques suivantes :

✅ Une disposition claire avec de l'espace pour l'aperçu du projet, les défis, la recherche, les solutions de conception et une conclusion réfléchie.

✅ Beaucoup d'espace pour les visuels, les commentaires des utilisateurs et les récits axés sur les résultats

✅ Sections personnalisables qui vous permettent d'ajuster les couleurs, les polices de caractère et les dispositions en fonction de votre style.

✅ Des fonctionnalités simples qui facilitent la modification en cours, le partage et la collaboration avec votre équipe.

Modèles d'étude de cas Figma gratuits

Idéalement, vous devriez toujours être prêt à présenter un portfolio soigné et impressionnant dès que quelqu'un vous le demande. Pour cela, un bon point de départ consiste à utiliser les modèles gratuits d'études de cas Figma.

Voici 6 modèles gratuits qui vous aideront à créer facilement des études de cas claires, professionnelles et faciles à partager.

1. Modèle d'étude de cas UX

Via Figma

Chaque dollar investi dans l'expérience utilisateur rapporte 100 dollars à l'entreprise. C'est une raison suffisante pour présenter votre travail de conception de la bonne manière. Le modèle d'étude de cas Carex UX vous aide à raconter cette histoire de la bonne manière.

Conçu pour les concepteurs UX, ce modèle Figma gratuit vous offre un moyen structuré de présenter vos recherches, votre réflexion conceptuelle et les résultats de vos projets dans un format soigné et modifiable.

💫 Pourquoi vous allez adorer ce modèle

Présentez à vos clients vos méthodes de recherche, vos profils d'utilisateurs, vos flux de tâches et vos informations sur la concurrence à l'aide d'un flux visuel clair.

Élaborez une étude de cas qui établit la connexion entre les points, en passant du problème à la solution, sans partir de zéro.

Personnalisez chaque section à l'aide de composants Figma prédéfinis pour une présentation rapide et claire.

Mettez en avant votre créativité et vos résultats concrets dans un format facile à suivre pour vos clients et vos parties prenantes.

Construisez un récit qui met en avant votre processus autant que votre produit final.

✨ Idéal pour : les concepteurs UX qui recherchent un modèle d'étude de cas détaillé, étayé par des recherches, facile à effectuer une modification en cours et prêt à être partagé.

2. Interface utilisateur du portfolio — Modèle Web et mobile

via Figma

Problèmes clairement formulés. Exploration de différentes solutions de conception pour résoudre ces problèmes. Présentation finale de l'interface utilisateur ou d'un prototype complet et facile à comprendre.

Le modèle Portfolio UI — Web & Mobile vous aide à atteindre cet objectif. Avec quatre pages uniques, dont un blog et une section consacrée aux études de cas, ce modèle Figma gratuit est conçu pour les designers et les développeurs qui souhaitent disposer d'un portfolio épuré et professionnel, compatible avec le web et les appareils mobiles.

💫 Pourquoi vous allez adorer ce modèle

Structurez votre portfolio avec des pages dédiées aux projets, aux études de cas et aux articles de blog.

Utilisez des dispositions optimisées pour les appareils mobiles et les fonctionnalités AutoLayout pour une modification en cours fluide et un design réactif.

Mettez en avant votre processus de conception grâce à des composants conçus pour des présentations claires et faciles à suivre.

Présentez vos projets de manière professionnelle sans avoir à créer des dispositions à partir de zéro.

Gardez votre portfolio à jour grâce à des sections flexibles qui s'adaptent à tous les projets ou travail pour vos clients.

✨ Idéal pour : les designers et développeurs qui souhaitent disposer d'un portfolio polyvalent et structuré mettant en avant des études de cas et la réflexion conceptuelle.

👀 Anecdote : le terme « expérience utilisateur » a été inventé par Don Norman dans les années 1990, alors qu'il travaillait chez Apple, mais même lui a déclaré plus tard que les gens avaient commencé à l'utiliser à tort pour désigner « le simple fait de rendre les choses jolies ».

3. Modèle de présentation d'étude de cas

via Figma

Les présentations d'études de cas peuvent sembler un véritable défi lorsque vous partez de zéro. Ce modèle de présentation d'étude de cas de Figma vous facilite la tâche grâce à des diapositives prêtes à l'emploi qui vous aident à organiser vos idées et à partager votre histoire.

Idéal pour les étudiants comme pour les professionnels, ce modèle est disponible en version claire et sombre et vous offre un cadre épuré et flexible pour créer des présentations convaincantes.

💫 Pourquoi vous allez adorer ce modèle

Choisissez parmi des diapositives prédéfinies qui guident votre récit, du problème à la solution.

Faites des présentations élégantes grâce aux options de thèmes clairs et sombres assortis.

Simplifiez votre flux de travail grâce à une disposition structurée facile à adapter pour les présentations client, les projets de classe ou les portfolios.

Concentrez-vous sur votre contenu tandis que le modèle s'occupe des bases de la conception.

Présentez des documents clairs, professionnels et adaptés à votre public sans vous soucier de la mise en forme.

✨ Idéal pour : les étudiants et les professionnels à la recherche d'un modèle simple et modifiable pour présenter des études de cas de manière claire et efficace.

📮ClickUp Insight : 37 % de nos répondants utilisent l'IA pour la création de contenu, y compris la rédaction, la modification en cours et les e-mails. Cependant, ce processus implique généralement de passer d'un outil à l'autre, comme un outil de génération de contenu et votre environnement de travail. Avec ClickUp, vous bénéficiez d'une aide à la rédaction alimentée par l'IA dans tout l'espace de travail, y compris les e-mails, les commentaires, les chats, les documents, etc., tout en conservant le contexte de l'ensemble de votre espace de travail. Découvrez comment. 👇🏼

4. Modèle d'étude de cas holistique

via Figma

Un bon design est synonyme d'entreprise.

Cela résume pourquoi la présentation de votre travail de conception est tout aussi importante que le travail lui-même.

Le modèle d'étude de cas holistique vous aide dans cette démarche.

💫 Pourquoi vous allez adorer ce modèle

Plannez le déroulement de votre projet, du contexte et des défis aux résultats finaux.

Mettez en avant les conclusions de vos recherches et vos solutions de conception dans une mise en forme structurée et facile à lire.

Gagnez du temps grâce à des sections prédéfinies conçues pour plus de clarté et d'impact.

Personnalisez de manière personnalisée sans avoir à retravailler les dispositions ou à créer des diapositives à partir de zéro.

Présentez un récit achevé et soigné qui met en valeur à la fois votre processus et vos résultats.

✨ Idéal pour : les designers qui recherchent un modèle de cas pratique structuré, facile à modifier et à utiliser, qui reste simple tout en étant professionnel.

5. Modèle de portfolio visuel

via Figma

Si votre travail se distingue par ses visuels, le modèle de portfolio visuel de Figma vous offre tout ce dont vous avez besoin pour vous démarquer.

Conçu à partir d'une grille précise à 12 colones, ce modèle équilibre un texte en gras avec des images saisissantes, disponibles dans des thèmes clairs et sombres. Il est facile à personnaliser et est conçu pour présenter votre travail sans distraction.

💫 Pourquoi vous allez adorer ce modèle

Utilisez des dispositions de page de portfolio prêtes à l'emploi qui mettent en valeur votre travail, et non le cadre.

Personnalisez-le avec des thèmes clairs ou sombres en fonction du style de votre projet.

Mettez en valeur les images et les polices en gras dans une grille structurée agréable à l'œil.

Profitez d'une grande flexibilité de conception grâce à des dispositions conçues pour le marketing, les études de cas ou le portfolio créatif.

Découvrez les prochaines mises à jour, notamment le design réactif, une section « À propos » et de nouvelles options pour les pages d'études de cas.

✨ Idéal pour : les designers qui recherchent un modèle de portfolio visuellement attrayant, avec des dispositions flexibles et un look audacieux et moderne.

6. Présentation de conception

via Figma

Une bonne étude de cas mérite une présentation tout aussi bonne. Le kit de présentation de conception Figma vous aide à présenter votre projet à votre public avec clarté et confiance.

Ce modèle d'étude de cas est idéal lorsque vous souhaitez discuter de votre travail avec vos clients ou vos parties prenantes.

💫 Pourquoi vous allez adorer ce modèle

Structurez votre récit à l'aide de diapositives claires et pertinentes.

Suscitez l'intérêt de votre public grâce à une disposition qui met l'accent sur les idées, et non sur du contenu de remplissage.

Mettez en avant les étapes du projet, les informations clés et les résultats dans une mise en forme simple.

Adaptez-les facilement pour vos réunions avec les clients, vos revues d'équipe ou vos présentations de portfolio.

Présentez votre travail en toute confiance à l'aide de diapositives qui fournissent l'assistance à votre récit, sans le dominer.

✨ Idéal pour : les designers qui ont besoin d'un support de présentation simple et professionnel pour présenter leurs études de cas.

👋🏾 Apprenez à rédiger une étude de cas efficace :

Limites des modèles Figma

La popularité de Figma tient à sa simplicité et à ses capacités collaboratives, mais lorsque les équipes s'attaquent à des projets plus importants avec des délais plus serrés, certaines lacunes pratiques commencent à apparaître. Celles-ci deviennent souvent plus visibles lorsque le travail de conception est directement lié aux transferts de clients, aux processus d'équipe ou à des projets riches en contenu.

Offre des fonctionnalités intégrées limite de suivi de projet ou de gestion des tâches, ce qui rend plus difficile la connexion entre l'avancement de la conception et les flux de travail plus larges du projet.

Ne fournit pas de moyens directs pour le suivi des commentaires, des révisions ou des validations de conception au sein du même environnement de travail.

Les fonctionnalités de collaboration se concentrent principalement sur les modifications en cours de conception, avec moins d'options pour le travail d'équipe structuré, comme l'attribution de tâches ou le suivi des jalons.

Nécessite de passer d'un outil à l'autre pour les briefs de projet, les commentaires du client et la documentation de transfert de projet , ce qui peut ralentir les flux de travail.

Les projets riches en contenu ou multimédias (tels que les études de cas ou les présentations clients) semblent dispersés, sans moyen de gérer à la fois les visuels et le récit en un seul endroit.

Modèles Figma alternatifs

Si vous avez déjà ressenti les limites dont nous venons de parler, vous n'êtes pas seul.

Voici quelques modèles alternatifs de ClickUp qui comblent les lacunes mentionnées ci-dessus. Ces modèles vous aident à structurer vos projets, à simplifier leur suivi et à faciliter la gestion et le partage de vos études de cas.

1. Modèle d'étude de cas ClickUp

Obtenir le modèle gratuit Créez une étude de cas qui inspire confiance grâce au modèle d'étude de cas de ClickUp.

Vous avez mené à bien un projet couronné de réussite, les résultats sont excellents, et maintenant vient la partie délicate : transformer tous ces efforts en une étude de cas claire et percutante.

Le modèle d'étude de cas ClickUp vous offre un moyen structuré d'organiser vos recherches, de décrire vos conclusions, d'analyser les points clés et de raconter une histoire qui trouvera un écho auprès de vos clients ou parties prenantes.

Ce modèle vous aide également à rassembler des données provenant de plusieurs sources, à analyser les résultats issus de ces données et à élaborer des études de cas convaincantes qui montrent leur impact dans le monde réel.

💫 Pourquoi vous allez adorer ce modèle

Organisez vos recherches, vos conclusions et vos points clés dans un format structuré.

Rassemblez des informations provenant de plusieurs sources et consolidez-les facilement.

Construisez un récit qui met en avant à la fois les résultat et l'impact sur l'entreprise.

Présentez clairement les informations à vos clients, équipes ou parties prenantes potentielles.

Gagnez du temps grâce à une mise en forme qui simplifie la création d'études de cas sans en perdre la profondeur.

✨ Idéal pour : les équipes et les professionnels qui recherchent un cadre prêt à l'emploi pour créer des études de cas combinant données, narration et résultats pratiques axés sur la valeur.

2. Modèle de conception d'étude de cas ClickUp

Obtenir le modèle gratuit Suivez chaque étape et organisez vos études de cas grâce au modèle de conception d'étude de cas de ClickUp.

Avec plus de 70 % des designers qui utilisent Figma et un tiers qui utilise encore Adobe XD, il est clair que la plupart des équipes s'en tiennent aux outils de visualisation de données qu'elles connaissent bien pour la conception et le prototypage pour les entreprises et les clients.

Mais lorsqu'il s'agit de structurer des exemples d'études de cas (la partie où vous présentez l'histoire derrière la conception), ces outils sont souvent insuffisants.

Le modèle de conception d'étude de cas ClickUp vous aide à combler cette lacune. Grâce à lui, vous pouvez présenter les problèmes rencontrés par vos clients et la manière dont ils ont été résolus, et mettre en avant les indicateurs de réussite de vos produits et services. Cela vous aide à établir une relation de confiance avec vos futurs clients.

💫 Pourquoi vous allez adorer ce modèle

Présentez les défis, les solutions et les résultats en matière de conception dans une mise en forme structurée et narrative.

Gérez les tâches liées aux études de cas parallèlement à votre travail créatif grâce au suivi de statut intégré.

Utilisez des tableaux clients et des vues personnalisables pour assurer la cohésion entre les parties prenantes et les équipes.

Rationalisez les commentaires, les mises à jour et les révisions directement dans votre flux de travail d'étude de cas.

Conservez tout, des détails du projet aux ébauches d'études de cas, organisé en un seul endroit.

✨ Idéal pour : les designers et les équipes qui recherchent un modèle convivial pour la conception, qui permet également d'organiser le flux de travail des études de cas et de les préparer pour les clients.

3. Modèle de rapport de recherche ClickUp

Obtenir le modèle gratuit Prenez une longueur d'avance et gagnez du temps grâce au modèle de rapport de recherche ClickUp.

Une fois que vous avez rassemblé toutes les données pertinentes pour votre service, vient maintenant la partie difficile : les transformer en quelque chose de clair, structuré et utile.

C'est là que le modèle de rapport de recherche ClickUp entre en étape.

Grâce à ce modèle, vous pouvez regrouper toutes vos données de recherche dans un seul hub organisé, plutôt que de naviguer entre des fichiers dispersés. Il permet également de repérer plus facilement les schémas et les tendances qui donnent une réelle profondeur à votre travail.

Vous pouvez ensuite transformer ces résultats en études de cas soignées ou en rapports détaillés, rendant ainsi vos conclusions plus pratiques et plus convaincantes pour vos collègues et vos clients.

💫 Pourquoi vous allez adorer ce modèle

Collectez et stockez toutes les données de recherche dans un environnement de travail unique et facile d'accès.

Suivez l'avancement de vos recherches grâce à la gestion des tâches et aux mises à jour de statut intégrées.

Organisez clairement vos idées et vos conclusions pour les revues internes ou les présentations aux clients.

Personnalisez les sections en fonction des différents types de recherche, des études de marché aux commentaires des utilisateurs.

Présentez vos rapports finaux avec une disposition structurée qui met en avant les points clés et les mesures à prendre.

Bénéficiez d'une exécution fluide de vos projets grâce à ClickUp AI, qui automatise la planification, les mises à jour et la collaboration, de la réception à l'achevé. Découvrez comment l'IA améliore l'efficacité et la visibilité en temps réel à chaque étape : regardez la vidéo.

✨ Idéal pour : les équipes et les professionnels qui recherchent un moyen structuré et facile à gérer pour collecter des données de recherche et les transformer en rapports exploitables.

👀 Anecdote amusante : la rédaction UX a commencé avant même d'avoir un nom. Dans les années 1980, les distributeurs automatiques de billets utilisaient des messages soigneusement rédigés à l'écran pour guider les utilisateurs et leur éviter de se retrouver bloqués ou confus.

4. Modèle d'étude de marché ClickUp

Obtenir le modèle gratuit Organisez vos recherches, identifiez les tendances et générez des informations grâce au modèle d'étude de marché de ClickUp.

Les bonnes idées naissent souvent d'une recherche approfondie. Mais si vos conclusions sont dispersées dans des feuilles de calcul, des présentations, des e-mail et des notes autocollantes, vous risquez de perdre de vue les informations importantes.

Le modèle d'étude de marché ClickUp vous aide à tout regrouper au même endroit : toutes les données brutes, toutes les informations que vous recueillez et un tableau de bord unique et organisé, afin que vous puissiez consacrer votre temps à prendre des décisions éclairées plutôt qu'à rechercher des informations.

Vous n'êtes toujours pas convaincu ? Voici pourquoi ce modèle d'étude de marché vaut la peine d'être utilisé :

💫 Pourquoi vous allez adorer ce modèle

Rassemblez toutes les données de recherche, les informations et les notes dans un seul environnement de travail organisé.

Suivez l'analyse de la concurrence, les études sur les utilisateurs ou la validation du marché dans un seul modèle.

Structurez clairement vos conclusions pour le partage facile avec vos équipes ou vos parties prenantes.

Gagnez du temps grâce à des sections prédéfinies pour la collecte de données, l'analyse et les rapports.

Offrez une assistance à la prise de décision grâce à un flux de travail de recherche rationalisé.

✨ Idéal pour : les équipes et les entreprises qui recherchent un moyen clair et organisé de gérer leurs études de marché et de découvrir des informations exploitables.

5. Modèle de plan de recherche utilisateur ClickUp

Obtenir le modèle gratuit Définissez qui sont vos utilisateurs, ce dont ils ont besoin, et comment votre produit peut répondre à ces besoins grâce au modèle de plan de recherche utilisateur de ClickUp.

Il est difficile de créer quelque chose d'exceptionnel sans d'abord comprendre pour qui vous le créez. Le modèle de forfait de recherche utilisateur ClickUp vous aide à faire une pause, à poser les bonnes questions et à mieux connaître vos utilisateurs avant de vous lancer dans la conception ou le développement.

Il vous offre un moyen simple de définir vos objectifs, de noter les questions clés et de mapper la manière dont vous allez recueillir des informations. Mais ce n'est pas tout.

💫 Pourquoi vous allez adorer ce modèle

Définissez les objectifs de recherche et les questions clés avant de démarrer votre projet.

Forfait comment et où vous allez recueillir les avis des utilisateurs grâce à une structure claire et modifiable.

Concentrez vos recherches sur la résolution de problèmes concrets pour des personnes réelles.

Utilisez-le pour n'importe quel projet, des applications et sites web aux nouveaux services.

Restez organisé grâce à un espace centralisé pour vos notes de recherche, vos plans et vos mises à jour.

✨ Idéal pour : toute personne qui souhaite disposer d'un moyen clair et utile pour planifier et organiser ses recherches sur les utilisateurs avec détermination et passion.

6. Modèle ClickUp pour les résultats d'analyse de données

Obtenir le modèle gratuit Rassemblez toutes vos conclusions en un seul endroit grâce au modèle ClickUp Data Analysis Findings Template.

Il n'est pas surprenant que 68 % des responsables des données affirment que l'amélioration de l'utilisation des données figure en tête de leur liste de priorité. Après tout, les données ne vous sont utiles que si vous êtes en mesure de les comprendre et de les exploiter à bon escient.

Le modèle ClickUp Data Analysis Findings vous aide à rassembler vos informations et à repérer des tendances. Ses puissantes visualisations facilitent l'analyse de données complexes et permettent de mettre rapidement en évidence les tendances clés.

Vous pouvez également l'utiliser pour découvrir les comportements et les préférences des clients, en transformant des nombres bruts en informations qui guident des décisions plus intelligentes, que vous prépariez des rapports d'étude de marché, évaluiez le lancement d'un produit ou analysiez une étude de cas pour une stratégie interne.

💫 Pourquoi vous allez adorer ce modèle

Organisez les résultats de vos recherches, les tendances et les informations clés dans un espace structuré.

Simplifiez le processus d'analyse des données pour les rapports, les présentations ou la planification stratégique.

Saisissez clairement les tendances du marché, les commentaires des clients personnalisés ou les résultats de vos recherches.

Assurez la cohésion de votre équipe en suivant les informations et les points d'action en temps réel.

Gagnez du temps en centralisant votre flux de travail d'analyse.

✨ Idéal pour : les équipes qui recherchent un moyen simple et convivial de transformer leurs données en informations claires et utiles.

7. Modèle de tableau blanc de recherche ClickUp

Obtenir le modèle gratuit Faites passer vos idées, restez organisé et sentez-vous connecté grâce au modèle de tableau blanc de recherche ClickUp.

Les études de marché ont montré que les outils de collaboration visuelle offrent des espaces flexibles qui suscitent « une expérience de travail plus agréable pour certains qui trouvent les outils de travail traditionnels frustrants, ainsi que des composants visuels faciles à utiliser qui facilitent le brainstorming, la planification, la collaboration et la résolution de problèmes. »

Le modèle de tableau blanc ClickUp Research vous aide à centraliser et à suivre chaque étape de votre projet en un seul endroit. Vous pouvez organiser les données en visualisations claires qui facilitent la compréhension des résultats complexes tout en collaborant avec vos collègues sur le même tableau en temps réel.

💫 Pourquoi vous allez adorer ce modèle

Collaborez à la planification de la recherche, au brainstorming et au mapping des idées dans un environnement de travail partagé.

Visualisez le parcours client personnalisé, les données du marché ou les informations sur les projets grâce à la fonctionnalité glisser-déposer.

Conservez toutes vos notes de recherche, diagrammes et commentaires dans un seul espace accessible.

Offrez l'assistance en temps réel pour la collaboration avec vos équipes, qu'elles soient à distance ou sur place.

Utilisez les fonctionnalités flexibles du tableau blanc pour établir des connexions d'idées, suivre les discussions et simplifier la planification.

✨ Idéal pour : les équipes qui souhaitent disposer d'un moyen clair et visuel pour recueillir des informations, partager des idées et rassembler leurs recherches.

8. Modèle de rapport de campagne ClickUp

Obtenir le modèle gratuit Gardez vos idées claires et votre équipe sur la même page grâce au modèle de rapport de campagne ClickUp.

Vous avez mené les campagnes et suivi les nombres, et il est maintenant temps de tout rassembler. C'est souvent là que commence le véritable défi.

Le modèle de rapport de campagne de ClickUp vous affiche une vue d'ensemble de vos performances sur tous les canaux et toutes les équipes, afin que vous ne travailliez jamais avec une vision partielle. Vous pouvez compiler de manière transparente toutes vos données dans un rapport clair et visualiser les indicateurs clés de performance pour garder le contrôle de chaque campagne.

Le modèle permet également d'assurer un suivi facile des progrès en temps réel et d'identifier rapidement les domaines à améliorer, que vous évaluiez une campagne sur les réseaux sociaux, testiez les dépenses publicitaires ou examiniez les résultats pour votre prochaine étude de cas.

💫 Pourquoi vous allez adorer ce modèle

Rassemblez les données de campagne, les indicateurs de performance et les commentaires de l'équipe dans une vue organisée pour afficher tout cela.

Suivez les indicateurs clés de performance et les analyses grâce à une disposition structurée et facile à lire.

Analysez les résultats et identifiez clairement les domaines à améliorer.

Présentez en toute confiance les informations issues de vos campagnes à vos clients, parties prenantes ou équipes internes.

Gagnez du temps sur vos rapports grâce à une mise en forme prêt à l'emploi qui met en avant les points clés à retenir.

✨ Idéal pour : les équipes marketing qui recherchent un moyen simple et fiable de présenter des rapports sur les performances des campagnes et de prendre des décisions éclairées, fondées sur des données.

Wireframes dans Figma, flux de travail dans ClickUp

Un bon design raconte une histoire, mais même les meilleures histoires ont besoin d'une mise en forme appropriée.

Les modèles d'études de cas Figma permettent aux designers de présenter leur travail avec clarté, de mettre en avant des résultats concrets et de constituer un portfolio professionnel qui parle de lui-même.

Cependant, le design n'est pas isolé. Une fois vos visuels prêts, vous avez encore besoin d'un système qui vous aide à gérer vos recherches, organiser vos données, suivre la progression de vos projets et rassembler tout cela. C'est là que ClickUp comble le vide.

Les modèles ClickUp vous aident à gérer le travail en coulisses afin que votre équipe reste synchronisée et que vos projets avancent sans encombre.

Prêt à rassembler vos idées, vos recherches et vos résultats dans un espace organisé ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui sur ClickUp!

Foire aux questions

Une étude de cas suit généralement une mise en forme structurée qui comprend une introduction, des informations générales, une présentation détaillée du problème ou du défi, la solution ou l'intervention mise en œuvre et les résultats ou les conséquences. Ce format aide les lecteurs à comprendre le contexte, les mesures prises et l'impact de ces mesures.

Les quatre parties principales d'une étude de cas sont les suivantes : (1) Introduction, où le sujet et les objets sont présentés ; (2) Contexte, qui est un fournisseur d'informations pertinentes sur le cas ; (3) Solution ou méthode, qui détaille les actions ou les stratégies utilisées pour résoudre le problème ; et (4) Résultats ou conclusion, qui présente les résultats et les points clés de la clé.

Pour rédiger une étude de cas, commencez par identifier le sujet et définir les objectifs. Rassemblez et organisez les informations générales afin de fournir un contexte. Décrivez clairement le problème ou le défi rencontré, puis expliquez la solution ou l'approche adoptée. Enfin, présentez le résultat, y compris les données ou les preuves à l'appui de vos conclusions, et concluez par des observations ou des recommandations.

Lorsque vous présentez une étude de cas, utilisez une structure claire et logique : commencez par une introduction et le contexte, puis décrivez le problème, la solution ou l'intervention, et enfin les résultats. Des supports visuels tels que des diagrammes, des graphiques ou des images peuvent aider à illustrer les points clés. Terminez par un résumé des leçons apprises ou des recommandations pour des situations similaires.