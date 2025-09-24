les 10 meilleures extensions de reconnaissance de texte pour Chrome

Vous ouvrez un document vierge, prêt à écrire. Cinq minutes plus tard, vous fixez toujours le curseur, votre cerveau tournant plus vite que votre vitesse de frappe. Les points d'action s'envolent et, soudain, l'écriture devient une corvée.

Imaginez maintenant que vous n'ayez plus qu'à parler (e-mails, notes de réunion, voire brouillons de blog) pour voir vos mots apparaître instantanément.

Prêt à passer à l'action ? Nous avons rassemblé certaines des meilleures extensions Chrome de reconnaissance vocale pour transformer votre voix en texte et vous permettre de travailler plus rapidement et plus facilement.

C'est parti ! 🎤

Aperçu des meilleures extensions Chrome de reconnaissance de textes

Voici un aperçu pratique des meilleurs outils qui transformeront votre voix en texte sans aucun tracas :

Outil Idéal pour Meilleures fonctionnalités Tarifs* ClickUp Notes vocales et documentation des tâches intégrées pour les petites et grandes équipes ayant besoin d'une collaboration structurée ClickUp Brain MAX avec saisie vocale, AI Notetaker pour les réunions en ligne, clips vocaux, documents, contexte IA, liaison de tâches Free Forever ; personnalisations disponibles pour les entreprises Fireflies. ai Transcription automatique et résumés de réunions virtuelles pour les professionnels et les équipes ayant un volume élevé de réunions Transcription en temps réel, résumés IA, multilingue, AskFred Gratuit ; forfaits payants à partir de 18 $/mois Tactiq Transcription en direct des réunions avec résumés ChatGPT pour les équipes qui ont besoin de clarté et d'informations sur les réunions partagées Sous-titres en temps réel, éléments d'action IA, rédaction de suivis Gratuit ; forfaits payants à partir de 12 $/mois Speechnotes Dictée vocale rapide sur les pages Web pour les particuliers ou les créateurs de contenu indépendants Micro flottant, léger Gratuit ; forfaits payants à partir de 1,9 $ par mois Notta Transcriptions rapides et précises pour les petites équipes ou les personnes travaillant avec plusieurs langues Haute précision, conversion multilingue Gratuit ; forfaits payants à partir de 13,49 $/mois Transkriptor Transcription précise pour divers cas d'utilisation, destinée aux particuliers ou aux petites équipes à la recherche d'une solution abordable plus de 100 langues d'assistance, téléchargement de fichiers, capture de réunions Gratuit ; forfaits payants à partir de 19,99 $/mois Voice In Dictée dans n'importe quel champ de texte du navigateur pour les personnes qui recherchent des solutions rapides Reconnaissance vocale en temps réel, assistance universelle des champs de texte Gratuit ; forfaits payants à partir de 9,99 $/mois LipSurf Contrôle du navigateur par la voix pour les utilisateurs axés sur la puissance et l'accessibilité Navigation vocale, commandes de dictée, assistance des macros Gratuit ; forfaits payants à partir de 4 $/mois MeetGeek IA Capture automatique des réunions + informations pour les équipes à la recherche de solutions avancées spécifiquement destinées aux réunions Résumés IA, tableau de bord analytique, recherche globale Gratuit ; forfaits payants à partir de 19 $/mois SpeechText. IA Transcription fiable basée sur un navigateur pour les utilisateurs individuels ou les équipes qui ont besoin d'une transcription rapide Capture micro, télécharger instantanément, audio du navigateur Gratuit ; les forfaits payants commencent à partir de 10 $ pour 180 minutes de transcription

Que rechercher dans les extensions Chrome de reconnaissance de texte ?

Voici ce qu'il faut rechercher dans les extensions Chrome de reconnaissance de texte :

Transcription précise : Capturez systématiquement la parole dans des environnements bruyants et comprenez différents accents sans erreur d'interprétation

*mise en forme intelligente : Insertion automatique de ponctuation, de paragraphes et reconnaissance des commandes vocales pour des actions telles que « nouvelle ligne » ou « supprimer le dernier mot »

assistance multilingue : *Détectez et transcrivez dans des dizaines de langues avec une transition fluide lors de discussions multilingues

*utilisation en temps réel : Tapez directement dans Google Docs, Gmail ou discutez dans les chats de réunion pendant que l'extension transcrit la parole en arrière-plan

Exportations faciles : Téléchargez les transcriptions dans plusieurs mises en forme telles que TXT, PDF ou Docs pour un transfert et une documentation plus rapides

*sécurité renforcée : assurez-vous que les transcriptions des réunions ne sont pas stockées, vendues ou utilisées à des fins d'apprentissage par des fournisseurs de IA tiers afin de préserver les données audio privées

Installation légère : Installez-la rapidement, utilisez-la sans ralentir votre navigateur et activez-la à l'aide d'un simple raccourci clavier pour une dictée instantanée

🧠 Anecdote amusante : Lorsque IBM a lancé le Shoebox en 1962, celui-ci ne pouvait reconnaître que 16 mots et chiffres prononcés. Il n'en restait pas moins révolutionnaire à l'époque et a ouvert la voie à la dictée vocale moderne.

Les meilleures extensions Chrome de reconnaissance vocale

Voici notre sélection des meilleures extensions Chrome de reconnaissance de texte. 👇

1. ClickUp (idéal pour les notes vocales intégrées et la documentation des tâches)

Travaillez 400 % plus vite avec ClickUp Brain MAX Boostez votre productivité avec ClickUp Talk to Text en Brain MAX

ClickUp est un espace de travail tout-en-un où le travail, la communication et la collaboration cohabitent, le tout alimenté par l'IA. ClickUp Brain MAX étend cette puissance à votre bureau.

L'application IA pour ordinateur de bureau regroupe des modèles IA avancés tels que ChatGPT, Gemini et Claude dans une seule application compagnon, vous évitant ainsi d'avoir à passer d'un outil à l'autre. De plus, elle rend l'ensemble de votre univers numérique consultable, depuis les tâches ClickUp jusqu'à Google Drive, GitHub, OneDrive et bien d'autres encore.

Et l'une de ses fonctionnalités phares ? ClickUp Talk to Text, une solution de reconnaissance vocale qui transforme les mots prononcés en texte. Elle peaufine, contextualise et établit également la connexion entre vos idées et le reste de votre travail.

Parlez naturellement, travaillez plus rapidement

Voici ce qui est à faire avec Talk to Text dans ClickUp :

Bénéficiez d'une transcription optimisée par l'IA qui supprime instantanément les erreurs et affine votre discours pour le transformer en un texte lisible et de qualité professionnelle

Créez un dictionnaire personnel contenant des termes personnalisés, des noms et du jargon du travail pour une reconnaissance précise

Ajoutez des mentions contextuelles et des liens en faisant référence à des tâches, des documents ou des collègues à l'aide de votre voix

Gardez les mains libres grâce aux raccourcis clavier (fn, shift + fn ou une combinaison personnalisée)

Parlez dans votre propre langue et utilisez l'assistance linguistique mondiale pour transcrire dans plus de 50 langues

Consultez vos transcriptions passées dans votre historique pour les copier, les exporter ou les réécouter

Trouvez instantanément des fichiers dans toutes vos applications grâce à la recherche unifiée dans ClickUp Brain MAX

Imaginons que vous rédigiez un script YouTube. Au lieu de taper, vous ouvrez ClickUp Brain MAX, appuyez sur la clé de raccourci et commencez à dicter. Votre discours brut est instantanément peaufiné pour devenir un texte clair et prêt à être filmé, sans perdre le ton de la discussion. Au fur et à mesure que les idées affluent, vous pouvez ajouter des puces, des idées de brainstorming ou même attribuer des tâches de modification en cours. Brain MAX insère automatiquement des @mentions pour vos coéquipiers ou des liens vers des documents ClickUp et des tâches, afin que les références puissent être immédiatement exploitées.

Recherchez et établissez une connexion au-delà de la dictée

Brain MAX est alimenté par l'intelligence de ClickUp Brain, le moteur d'IA central qui fonctionne dans votre environnement de travail. Il analyse vos tâches, vos documents, vos commentaires et vos discussions pour fournir des réponses adaptées au contexte.

Demandez à ClickUp Brain de vous fournir des résumés de réunion et bien plus encore

ClickUp Brain fournit des résumés instantanés de longs fils de discussion, de documents et de mises à jour afin que vous puissiez voir les décisions, les obstacles et les prochaines étapes sans avoir à passer au crible chaque détail.

Et le meilleur dans tout ça ? Tous ces éléments d'action sont transformés en tâches réelles dans ClickUp, pour que rien ne soit oublié.

Vous pouvez également poser des questions, telles que « Qu'est-ce qui constitue un blocage pour le lancement du site Web ? », et obtenir des réponses contextuelles directement issues de votre environnement de travail.

📌 Essayez ces invites : Créez une mise à jour hebdomadaire mettant en évidence la progression, les obstacles et les priorités

Rédigez un script pour une vidéo YouTube de 2 minutes sur la gestion du temps

Convertissez mes notes prises lors de la dernière réunion d'équipe en un résumé du projet sous forme de liste à puces

Découvrez comment ClickUp Brain facilite la transcription en quelques secondes. 🤩

Les meilleures fonctionnalités de ClickUp

Ne manquez aucun mot lors des réunions : enregistrez et transcrivez les discussions avec enregistrez et transcrivez les discussions avec ClickUp AI Notetaker , qui crée également des résumés, extrait les points clés et suggère les prochaines étapes

enregistrez et joignez des clips audio : *Utilisez ClickUp Voice Clips pour capturer rapidement des mises à jour, des commentaires ou des idées directement dans des tâches, des commentaires ou des documents

Utilisez des modèles prêts à l'emploi : standardisez vos flux de travail grâce à standardisez vos flux de travail grâce à des modèles de notes de réunion pour les tâches et les documents, des notes de réunion aux exigences du projet

créez et liez des documents : *Rédigez, effectuez la modification en cours et partagez du contenu avec ClickUp Docs, avec intégration de médias, checklist et @mentions

Recherchez instantanément tout ce que vous voulez : Trouvez ce dont vous avez besoin avec Trouvez ce dont vous avez besoin avec ClickUp Enterprise Search , qu'il s'agisse d'une note vocale, d'un document ou d'une tâche

connectez-vous à vos outils placés dans les favoris : *Étendez vos flux de travail avec les intégrations ClickUp , notamment Slack, Google Drive, Zoom et Figma

ClickUp limitations

Les fonctionnalités étendues et les options personnalisées de ClickUp peuvent sembler intimidantes au premier abord

Tarifs ClickUp

Évaluations et avis sur ClickUp

G2 : 4,7/5 (plus de 10 400 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 4 300 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de ClickUp ?

Une critique de G2 résume parfaitement la situation :

ClickUp rassemble tout ce dont j'ai besoin pour la gestion de projet sous un même toit. Tâches, documents, objectifs et même discuter. J'apprécie vraiment la facilité d'utilisation et la simplicité de mise en œuvre lors de l'intégration de l'équipe. Le nombre de fonctionnalités est impressionnant, et je peux adapter les flux de travail à tout type de tâche, de la simple liste de tâches au sprint agile complexe. Malgré sa complexité, la facilité d'intégration avec d'autres outils permet de tout connecter sans effort supplémentaire. Le tableau de bord m'offre une vue d'ensemble, ce qui me fait gagner beaucoup de temps lorsque je gère plusieurs projets. Comme je l'utilise presque quotidiennement, j'ai également eu de bonnes expériences avec le service client, qui a toujours été réactif lorsque j'avais besoin d'aide.

ClickUp rassemble tout ce dont j'ai besoin pour la gestion de projet sous un même toit. Tâches, documents, objectifs et même discuter. J'apprécie vraiment la facilité d'utilisation et la simplicité de mise en œuvre lors de l'intégration de l'équipe. Le nombre de fonctionnalités est impressionnant, et je peux adapter les flux de travail à tout type de tâche, de la simple liste de tâches au sprint agile complexe. Malgré sa complexité, la facilité d'intégration avec d'autres outils permet de tout connecter sans effort supplémentaire. Le tableau de bord m'offre une vue d'ensemble, ce qui me fait gagner beaucoup de temps lorsque je gère plusieurs projets. Comme je l'utilise presque quotidiennement, j'ai également eu de bonnes expériences avec le service client, qui a toujours été réactif lorsque j'avais besoin d'aide.

📮 ClickUp Insight : Selon notre sondage sur l'efficacité des réunions, 12 % des personnes interrogées trouvent que les réunions sont surchargées, 17 % disent qu'elles durent trop longtemps et 10 % estiment qu'elles sont pour la plupart inutiles. Dans un autre sondage ClickUp, 70 % des personnes interrogées ont avoué qu'elles enverraient volontiers un remplaçant ou un mandataire aux réunions si elles le pouvaient. Le preneur de notes IA intégré de ClickUp peut être votre parfait assistant de réunion ! Laissez l'IA capturer tous les points clés, les décisions et les éléments à entreprendre pendant que vous vous concentrez sur du travail à plus forte valeur. Grâce aux résumés de réunion automatiques et à la création de tâches assistée par ClickUp Brain, vous ne manquerez jamais d'informations cruciales, même lorsque vous ne pouvez pas assister à une réunion. 💫 Résultats concrets : les équipes qui utilisent les fonctionnalités de gestion des réunions de ClickUp rapportent une réduction impressionnante de 50 % des discussions et réunions inutiles !

2. Fireflies. ai (idéal pour la transcription automatique de réunions et la génération de résumés instantanés)

Fireflies. ai est un assistant de réunion IA qui fait également office de résumeur de transcription IA dans votre navigateur. Grâce à son extension Chrome, vous pouvez capturer tout ce qui est discuté lors des appels Google Meet en temps réel sans avoir à inviter un bot à la réunion.

Cela rend cette fonctionnalité particulièrement utile pour les professionnels qui souhaitent obtenir des transcriptions précises et des notes exploitables sans interruption.

Outre les transcriptions et les résumés de réunion, l'outil de réunion /IA fournit également des analyses de réunion, telles que le temps de parole des intervenants, les sujets abordés, les sentiments des participants, etc.

Fireflies. ai : les meilleures fonctionnalités

Générez des notes de réunion, des résumés et des éléments d'action à réaliser à l'aide d'outils d'IA tels que AskFred

Détection automatique et transcription dans plus de 100 langues avec transcription en direct

Identifiez automatiquement les intervenants lors des réunions grâce à la fonction Identification automatique des intervenants

Personnalisez les comptes rendus de réunion à l'aide de modèles pour les équipes commerciales, les comptes rendus ou les entretiens

Générez des transcriptions et des résumés de discussions en personne grâce à l'application mobile Fireflies

Limites de Fireflies. ai

L'intégration avec Zoom/Teams peut parfois sembler intrusive

Les crédits IA sont limités, même dans les forfaits payants, ce qui restreint l'accès à certaines fonctionnalités avancées

Tarifs Fireflies. ai

Free

Pro : 18 $/mois par utilisateur

Entreprise : 29 $/mois par utilisateur

Entreprise : 39 $/mois par utilisateur (facturé annuellement)

Fireflies. ai : notes et évaluations

G2 : 4,8/5 (plus de 700 avis)

Capterra : Pas assez d'avis

3. Tactiq (idéal pour la transcription de réunions en direct avec résumé)

via Tactiq

Développé par OpenAI, Tactiq simplifie la transcription des réunions en direct sans compromettre la confidentialité. Le logiciel de transcription vous fournit des transcriptions spécifiques à chaque intervenant au fur et à mesure que la réunion se déroule, ce qui facilite l'attribution des points clés, des décisions et des responsabilités aux bonnes personnes.

Vous pouvez transcrire des réunions en direct sur Google Meet, Zoom et Microsoft Teams. Au-delà de la transcription de base, Tactiq vous permet de rechercher des discussions passées et d'exporter des notes directement vers des outils tels que ClickUp, Notion, Google Docs ou Slack.

Grâce à ses flux de travail IA, vous pouvez également automatiser les tâches post-réunion telles que la mise à jour du CRM ou de la base de connaissances, la création de tickets, etc.

Les meilleures fonctionnalités de Tactiq

Posez des questions personnalisées à l'IA et réutilisez-les sous forme d'actions automatisées en un seul clic

Extrayez et partagez les informations issues des réunions avec les membres de votre équipe

Transformez vos notes de réunion en tickets Jira ou Linear directement à partir de la transcription

Ajoutez des étiquettes, des libellés et des captures d'écran aux transcriptions pour une meilleure documentation

Accédez au générateur de transcriptions YouTube pour extraire instantanément les transcriptions de n'importe quelle vidéo YouTube

Limites de Tactiq

Un son faible ou imprécis peut entraîner la transcription de mots incorrects ou incomplets par l'outil

Pas d'assistance de Microsoft Teams en dehors du navigateur, ce qui limite la facilité d'utilisation par rapport aux alternatives Tactiq

Tarifs Tactiq

Free

Pro : 12 $/mois par utilisateur

Équipe : 20 $/mois par utilisateur

Entreprise : 40 $/mois par utilisateur

Entreprise : Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Tactiq

G2 : Pas assez d'avis

Capterra : Pas assez d'avis

Que disent les utilisateurs réels à propos de Tactiq ?

Voici un aperçu rapide tiré d'une critique publiée sur G2:

Désormais, nous n'avons plus besoin d'une personne pour transcrire l'audio. Nous embauchons des personnes pour prendre des notes et parfois, nous manquons les enregistrements des réunions, ce qui rend très difficile de se souvenir du compte-rendu des réunions. Certaines paroles ne sont pas captées et la reconnaissance vocale doit être améliorée. Nous parlons l'anglais indien et certains mots sont traduits par autre chose, ce qui change complètement le sens.

Désormais, nous n'avons plus besoin d'une personne pour transcrire l'audio. Nous embauchons des personnes pour prendre des notes et parfois, nous manquons les enregistrements des réunions, ce qui rend très difficile de se souvenir du compte-rendu des réunions. Certaines paroles ne sont pas captées et la reconnaissance vocale doit être améliorée. Nous parlons l'anglais indien et certains mots sont traduits par autre chose, ce qui change complètement le sens.

4. Speechnotes (idéal pour la dictée vocale rapide sur les pages Web)

via Speechnotes

Speechnotes est un outil léger de transcription et de messagerie vocale conçu pour tous ceux qui préfèrent parler plutôt que taper.

Contrairement aux outils plus lourds axés sur les réunions, Speechnotes fonctionne comme un bloc-notes en ligne dans votre navigateur Chrome, vous permettant de dicter des notes, de rédiger du contenu ou d'enregistrer des idées en temps réel.

Elle est particulièrement appréciée des écrivains, étudiants, médecins et professionnels qui recherchent un espace épuré et gratuit sans distraction pour capturer leurs pensées sans avoir à s'arrêter pour taper. Au-delà de la dictée en direct, Speechnotes traite également les fichiers audio et vidéo préenregistrés pour les transformer en transcriptions précises en quelques minutes.

Les meilleures fonctionnalités de Speechnotes

Envoyez des commandes vocales pour la ponctuation et la mise en forme sans modification en cours

Ajoutez des horodatages, des sous-titres et des étiquettes de locuteur pour obtenir des transcriptions structurées

Téléchargez l'application Speechnotes pour Android ou TextHear pour iOS pour une dictée mobile fluide

Exportez vos transcriptions dans différents formats, notamment des fichiers Word ou PDF

Limites de Speechnotes

L'extension ne travaille pas avec les microphones Bluetooth, ce qui frustre les utilisateurs qui dépendent des entrées sans fil

L'application perd parfois les notes enregistrées ou nécessite un enregistrement manuel

Tarifs Speechnotes

Free

Premium : 1,9 $/mois par utilisateur

Transcription : 0,1 $/minute

Évaluations et avis sur Speechnotes

G2 : Pas assez d'avis

Capterra : Pas assez d'avis

🔍 Le saviez-vous ? Avant 1997, les logiciels de dictée exigeaient que les utilisateurs marquent une pause après chaque mot. Puis est arrivé Dragon NaturallySpeaking, le premier système disponible dans le commerce à offrir l'assistance naturelle et continue.

5. Notta (idéal pour une transcription rapide et précise dans plusieurs langues)

via Notta

Notta se positionne comme un hub achever de documentation de réunions. Son principal avantage réside dans l'accent mis sur les flux de travail bilingues et collaboratifs. Il vous permet de transcrire et de traduire des réunions en deux langues simultanément, aidant ainsi des équipes diversifiées à participer pleinement aux discussions.

Associez cela à ses outils de modification en cours, ses résumés IA en un clic et son partage fluide vers Slack, Notion ou Salesforce, et Notta réduit considérablement la charge de travail après les réunions.

Les meilleures fonctionnalités de Notta

Transcrivez des mémos vocaux ou des discussions enregistrées dans 58 langues avec une précision pouvant atteindre 98 %

Partagez les points forts à l'aide de la fonctionnalité clip afin de ne diffuser que les parties les plus importantes

Modifiez et affinez vos transcriptions directement dans l' éditeur interactif intégré

Recherchez et résumer des réunions à partir de plusieurs enregistrements grâce à AI Chat

Exportez vos transcriptions dans plusieurs mises en forme, notamment DOCX, PDF, SRT, XLSX et TXT

Aucune limite

La précision de la transcription peut être médiocre, avec des mots inventés ou incorrects

Certains utilisateurs ont fait état de rapports indiquant des conditions d'essai trompeuses et des frais de facturation inattendus

Tarifs Notta

Free

Pro : 13,49 $/mois par utilisateur

Entreprise : 27,99 $/mois par utilisateur

Entreprise : Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Notta

G2 : 4,4/5 (plus de 200 avis)

Capterra : Pas assez d'avis

Que disent les utilisateurs de Notta dans la vie réelle ?

Comme le dit un avis publié sur G2:

Transcription assez précise, même pour différents accents (par exemple, l'anglais sud-africain), elle identifie les locuteurs et crée des résumés assez bons qui constituent une bonne base. Je dois encore corriger les erreurs de transcription, les résumés sont un bon début, mais ils omettent certaines informations importantes.

Transcription assez précise, même pour différents accents (par exemple, l'anglais sud-africain), elle identifie les locuteurs et crée des résumés assez bons qui constituent une bonne base. Je dois encore corriger les erreurs de transcription, les résumés sont un bon début, mais ils omettent certaines informations importantes.

6. Transkriptor (idéal pour une transcription abordable et fiable de fichiers audio et vidéo)

via Transkriptor

Transkriptor est conçu pour tous ceux qui ont besoin de capturer le contenu oral de conférences, d'entretiens ou de présentations et de le convertir rapidement en texte. Avec une couverture de plus de 100 langues, c'est un choix polyvalent pour les étudiants internationaux, les journalistes et les équipes qui traitent quotidiennement de discussions multilingues.

Elle s'intègre à Zoom, Google Meet et Microsoft Teams pour enregistrer les transcriptions des réunions. Vous pouvez également extraire des informations telles que le temps de parole des intervenants et l'analyse des sentiments à partir des transcriptions.

De plus, grâce à son générateur de sous-titres, son traducteur audio, son enregistreur vocal IA et sa transcription de podcasts, Transkriptor fait également office d'outil de production de contenu qui permet de réutiliser le contenu parlé pour une distribution plus large.

Les meilleures fonctionnalités de Transkriptor

Capturez simultanément les enregistrements de l'écran, de la caméra et du microphone grâce à l'extension Chrome

Téléchargez des fichiers directement ou importez-les depuis YouTube pour les transcrire et les résumer

Générez des résumés alimentés par l'IA qui mettent en évidence les points clés de longs cours ou appels téléphoniques

Créez une base de connaissances consultable à partir de vos transcriptions pour faciliter la consultation

Limites de Transkriptor

Difficultés avec les mots de remplissage tels que « euh » et « hum » qui nécessitent un nettoyage supplémentaire

La différenciation des locuteurs est faible dans les enregistrements à plusieurs locuteurs

Tarifs Transkriptor

Free

Pro : 19,99 $/mois par utilisateur

Équipe : 30 $/mois par utilisateur

Évaluations et avis sur Transkriptor

G2 : 4,7/5 (plus de 80 avis)

Capterra : 4,7/5 (plus de 500 avis)

🔍 Le saviez-vous ? En 1952, Bell Labs a mis au point Audrey, l'un des tout premiers systèmes de reconnaissance vocale. Il ne pouvait comprendre que les chiffres de zéro à neuf, et uniquement lorsqu'ils étaient prononcés par la personne qui l'avait formé.

7. Voice In (idéal pour dicter directement dans les champs de texte du navigateur)

via Voice In

Voice In est une extension Chrome de synthèse vocale légère mais utile qui vous permet de taper n'importe où sur le Web, en utilisant uniquement votre voix. Si vous souhaitez une dictée rapide et précise sans quitter votre navigateur, Voice In est une option fiable.

Cet outil s'adapte à votre flux de travail grâce à des commandes de ponctuation intégrées, une mise en forme automatique du texte et des raccourcis vocaux personnalisés. Vous pouvez ainsi rédiger des e-mail, remplir des formulaires, rédiger des articles de blog ou même mettre à jour des entrées CRM plus rapidement.

Les meilleures fonctionnalités de Voice In

Dictez directement dans plus de 10 000 sites Web et applications sans avoir à copier et à coller

Créez des commandes personnalisées pour vocaliser les modifications répétitives et l'automatisation

Dictez sur plusieurs onglets grâce au mode avancé

Changez instantanément de langue grâce à des raccourcis pour la saisie multilingue

Limites de Voice In

Les signes de ponctuation prononcés, tels que « virgule » ou « période », peuvent être transcrits tels quels, plutôt que d'être mis en forme correctement

L'extension ne fonctionne pas sur les documents locaux (tels que les fichiers PDF ou HTML) à moins que des permission supplémentaires ne soient accordées au navigateur

Tarifs Voice In

Mensuel : 9,99 $/mois par utilisateur

Annuellement : 59,99 $ par utilisateur (facturé annuellement)

À vie : 149,99 $ par utilisateur

Évaluations et avis sur Voice In

G2 : Pas assez d'avis

Capterra : Pas assez d'avis

Que disent les utilisateurs de Voice In dans la vie réelle ?

Jetez un œil à cette critique G2:

Le principal avantage de Voice In est que l'extension Chrome fonctionne de manière transparente sur presque tous les sites web contenant du texte modifiable. Un inconvénient mineur est que certaines commandes complexes ou certains termes techniques spécifiques à un secteur d'activité sont parfois mal interprétés.

Le principal avantage de Voice In est que l'extension Chrome travaille de manière transparente sur presque tous les sites web contenant du texte modifiable. Un inconvénient mineur est que certaines commandes complexes ou certains termes techniques spécifiques à un secteur d'activité sont parfois mal interprétés.

8. LipSurf (idéal pour contrôler les fonctions du navigateur et les applications à l'aide de commandes vocales)

via LipSurf

LipSurf transforme votre expérience de navigation en un flux de travail mains libres et vocal. Au lieu de passer du clavier à la souris, vous pouvez utiliser des commandes vocales pour faire défiler des pages, cliquer sur des liens, regarder des vidéos ou rédiger du long texte en temps réel.

De la dictée dans Google Docs à la navigation sur Reddit ou au contrôle de YouTube, elle s'adapte à vos habitudes sur le Web. Mieux encore ? Elle fonctionne dans Chrome sans suivi des données ni publicités, combinant avec succès la productivité vocale et la confidentialité.

Les meilleures fonctionnalités de LipSurf

Développez des raccourcis vocaux personnalisés pour insérer des modèles, du jargon professionnel ou des actions répétitives

Étendez les fonctions à l'aide de plugins open source ou créez vos propres intégrations

Utilisez la commande « click grid » pour interagir avec n'importe quelle zone d'une page web à l'aide de votre voix

Passez du mode dictée au mode orthographe et au mode verrouillage des commandes pour des flux de travail précis

Limites de LipSurf

Les utilisateurs rapportent que LipSurf peut présenter des bugs et parfois cesser de travailler de manière inattendue

LipSurf ne fonctionne pas toujours bien sur certains sites web, comme Duolingo

Tarifs LipSurf

Free

Plus : 4 $/mois par utilisateur

Premium : 8 $/mois par utilisateur

Évaluations et avis sur LipSurf

G2 : Pas assez d'avis

Capterra : Pas assez d'avis

🧠 Anecdote amusante : Dans certains hôpitaux, les chirurgiens utilisent le texte vocal pendant les opérations pour dicter des notes sans toucher aucun appareil. Les microphones sont conçus pour filtrer les bruits de fond des salles d'opération.

9. MeetGeek IA (idéal pour capturer automatiquement les réunions avec les points importants et les éléments à mener)

via MeetGeek IA

MeetGeek IA est une extension Chrome de reconnaissance vocale conçue pour capturer, organiser et automatiser tout ce qui se passe lors de vos appels. Elle se connecte automatiquement à vos réunions, les enregistre et fournit des notes structurées dès la fin de l'appel.

L'application conserve une trace de toutes vos réunions, y compris celles sur Zoom, Google Meet, Teams, Webex et même les discussions hors ligne.

Les flux de travail IA de MeetGeek réduisent la charge de travail liée aux réunions en synchronisant les informations avec vos outils placés dans les favoris et en créant une base de connaissances vivante.

Les meilleures fonctionnalités de MeetGeek IA

Capturez vos appels directement depuis votre navigateur, sans bot ni invitation, grâce à MeetGeek Chrome Recorder

Personnalisez ou créez vos propres modèles de résumé pour les entretiens, l'intégration, les appels de l'équipe commerciale et les synchronisations d'équipe

Synchroniser le contenu de vos réunions dans plus de 7 000 applications, notamment Slack, HubSpot, Notion et Google Drive

Débloquez l'intelligence de la discussion grâce à plus de 100 indicateurs clés de performance permettant le suivi de l'engagement, du temps de parole et de l'efficacité des réunions

Limites de MeetGeek IA

Installation lente pour les réunions imprévues ; nécessite une planification préalable dans le calendrier

Il y a des options d'assistance linguistique limitées, ce qui affecte la facilité d'utilisation pour les personnes multilingues

Tarifs MeetGeek IA

Free

Pro : 19 $/mois par utilisateur

Entreprise : 39 $/mois par utilisateur

Entreprise : 59 $/mois par utilisateur

Évaluations et avis sur MeetGeek /IA

G2 : 4,6/5 (plus de 450 avis)

Capterra : Pas assez d'avis

Que disent les utilisateurs réels à propos de MeetGeek IA ?

Un utilisateur a partagé ce commentaire:

MeetGeek vous fait gagner beaucoup de temps en enregistrant, transcrivant et structurant automatiquement vos réunions. Il est très pratique pour trouver rapidement les moments importants à l'aide de mots-clés et pour partager des extraits avec vos collègues. La transcription peut parfois contenir des inexactitudes, notamment lorsque la qualité audio est mauvaise ou que plusieurs langues sont utilisées dans une discussion.

MeetGeek vous fait gagner beaucoup de temps en enregistrant, transcrivant et structurant automatiquement vos réunions. Il est très pratique pour trouver rapidement les moments importants à l'aide de mots-clés et pour partager des extraits avec vos collègues. La transcription peut parfois contenir des inexactitudes, notamment lorsque la qualité audio est mauvaise ou lorsque plusieurs langues sont utilisées dans une discussion.

10. SpeechText. IA (Idéal pour une conversion rapide et précise de la parole en texte dans le navigateur)

Lorsque la précision de la transcription est essentielle, SpeechText. IA vous offre la possibilité d'adapter les résultats à votre secteur d'activité.

Au lieu de s'appuyer sur un moteur de reconnaissance de texte générique, ce logiciel vous permet de choisir des modèles spécifiques à un domaine, tels que le domaine médical, juridique, les interviews ou les podcasts, afin que le jargon et les termes techniques soient reconnus correctement dès le départ.

Il vous suffit de télécharger un fichier audio ou vidéo, de sélectionner votre domaine et de laisser l'IA s'occuper du reste.

SpeechText. Les meilleures fonctionnalités de /IA

Tirez parti du moteur de recherche audio intégré pour trouver rapidement des phrases ou des termes dans les transcriptions

Générez des résultats clairs grâce à la ponctuation et à la mise en forme automatiques

Effectuez la modification en cours et vérifiez vos transcriptions à l'aide d'outils de relecture interactifs

Exportez les résultats de transcription dans plusieurs mises en forme, notamment TXT, DOCX et PDF

SpeechText. Limites de l'IA

Les forfaits les moins chers imposent une limite de taille maximale pour les fichiers (par exemple, 20 Mo), ce qui peut obliger les utilisateurs à diviser manuellement les fichiers audio volumineux

Il n'existe pas d'application mobile, ce qui limite son utilisation aux flux de travail sur ordinateur de bureau ou navigateur

SpeechText. Tarifs IA

Starter : 10 $ pour 180 minutes de transcription

Personnel : 19 $ pour 380 minutes de transcription

Standard : 49 $ pour 990 minutes de transcription

SpeechText. Évaluations et avis sur l'IA

G2 : Pas assez d'avis

Capterra : Pas assez d'avis

Avantages de l'utilisation de la reconnaissance de la parole en texte dans Chrome

L'utilisation de la reconnaissance de texte dans Chrome transforme votre façon de travailler, de communiquer et de maintenir votre productivité. Dictée plus rapide, meilleure accessibilité... Voici pourquoi cela vaut la peine de l'adopter :

productivité et gain de temps : *dictez vos e-mails, rapports ou codes plus rapidement qu'en les tapant, et travaillez sans les mains tout en effectuant plusieurs tâches à la fois ou lorsque vous ne pouvez pas taper

*accessibilité améliorée : Offrez l'assistance aux utilisateurs souffrant de handicaps tels que des difficultés motrices, des déficiences visuelles ou la dyslexie, en rendant les espaces numériques plus inclusifs

Amélioration de la documentation et de la collaboration : Bénéficiez d'une transcription en temps réel des réunions, webinaires ou cours, et capturez instantanément vos idées grâce à la prise de note vocale

*fonctionnalité polyvalente : utilisez la voix pour effectuer des recherches dans le navigateur, naviguer et transcrire en plusieurs langues, ou faites-la connecter à des applications telles que Google Docs et Zoom pour l'automatisation de vos flux de travail

*avantages pour la santé : réduisez la fatigue liée aux longues sessions de frappe et prévenez les microtraumatismes répétés en laissant votre voix faire le travail

Votre voix vient de passer au niveau supérieur

La plupart des extensions Chrome de reconnaissance vocale se limitent à une transcription brute, vous laissant le soin de nettoyer le désordre. Certaines vous obligent à passer d'une application à l'autre, tandis que d'autres compromettent votre confidentialité.

ClickUp Brain MAX et Talk to Text vont encore plus loin. Elles font de la conversion voix-texte une extension naturelle de votre flux de travail. Grâce à des transcriptions perfectionnées par l'IA, une assistance multilingue, un vocabulaire personnalisé et des intégrations approfondies, votre voix devient un outil de productivité instantané.

Si vous êtes prêt à aller au-delà de la dictée de base, inscrivez-vous gratuitement à ClickUp et découvrez à quel point vos mots peuvent se transformer en travail organisé.