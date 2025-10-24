les 10 meilleurs concurrents de GoSearch IA à explorer en 2025

Vous essayez simplement de répondre à une question rapide sur Google, mais vous vous retrouvez soudainement avec 15 onglets sans rapport entre eux ouverts. Des outils tels que GoSearch AI sont conçus pour vous aider à effectuer des recherches plus intelligentes, en tant que fournisseur de résultats pertinents dans le contexte de votre travail.

Cela dit, il existe de nombreux autres outils qui méritent d'être explorés, selon que vous recherchiez des sources plus précises, des explications plus approfondies ou simplement un moyen plus simple d'effectuer des recherches.

Certaines alternatives à GoSearch AI fonctionnent davantage comme des assistants de recherche, vous aidant à poser de meilleures questions, tandis que d'autres se spécialisent dans la fourniture de réponses détaillées et ciblées. En fin de compte, l'objectif lors d'une recherche en ligne devrait être de tout regrouper sous un même toit. Pas de prolifération de l'IA, pas de travail déconnecté.

Explorons les concurrents de GoSearch IA qui rendent la recherche facile et amusante. C'est parti ! 💁

Aperçu des alternatives à GoSearch IA

Voici un aperçu des meilleures alternatives à GoSearch :

Nom de l'outil Fonctionnalités clés Idéal pour Tarifs* ClickUp Recherche d'entreprise, réponses contextuelles basées sur l'IA, intégration documents & discuter, IA unifiée Brain MAX, gestion des connaissances, agents, tableaux blancs, intégrations Recherche alimentée par l'IA qui établit la connexion entre le travail, les connaissances et l'exécution Forfait Free ; forfaits payants disponibles Guru Capture de connaissances en temps réel, fiches de connaissances, vérification automatisée, intégration Slack/Teams/Salesforce, mises à jour push Capture et validation des connaissances en temps réel Forfaits payants à partir de 25 $/utilisateur/mois Glean Intégrations approfondies (plus de 100 sources), réponses personnalisées, agents IA proactifs, collaboration en temps réel, contrôles d'accès sécurisés Recherche sécurisée pour l'entreprise grâce à des intégrations approfondies Tarification personnalisée Algolia Recherche API-first, tolérance aux fautes de frappe, personnalisation, recherche neuronale, multilinguisme, intégrations e-commerce Recherche conviviale pour les développeurs et optimisation du commerce électronique Gratuit ; tarification personnalisée Yext Graphique de connaissances, automatisation des avis, analyse des sentiments, synchroniser les répertoires, réponses basées sur l'IA Gestion des graphes de connaissances et automatisation des révisions Tarification personnalisée Dashworks Recherche API en direct, conservation zéro des données, résumer, signets, résultats personnalisés, GPT-4o/Claude Découverte de connaissances et assistance au flux de travail basées sur l'IA Essai gratuit ; forfaits payants à partir de 12 $/utilisateur/mois Lucidworks Fusion Recherche hybride neuronale, orchestration de l'IA générative, modèles d'intégration personnalisés, acquisition de données, studios sans code Recherche hybride et orchestration générative de l'IA Tarification personnalisée Recherche d'entreprise élastique Architecture distribuée, recherche vectorielle, analyse Kibana, traitement Logstash, haute disponibilité Recherche évolutive de niveau entreprise avec analyses avancées Essai gratuit ; tarification personnalisée Coveo plus de 50 intégrations de sources, NLP, classements personnalisés, application Slack, analyses Snowflake, suggestions basées sur l'IA Analyses de recherche d'entreprise basées sur l'IA Tarification personnalisée IBM Watson Discovery Ingestion de données non structurées, NLP/ML, OCR, sécurité basée sur les rôles, intégration Watsonx LLM Ingestion avancée de données non structurées et recherche contextuelle Essai gratuit ; tarification personnalisée

Que devez-vous rechercher dans les alternatives à GoSearch IA ?

Voici quelques facteurs clés à prendre en compte lorsque vous choisissez une alternative à GoSearch IA :

capacités de l'IA : *Recherche sémantique robuste, réponses génératives, compréhension contextuelle et assistance des informations basées sur l'IA

*interface intuitive : installations rapides (sans code/avec peu de code si possible) et expertise technique minimale requise

options d'intégration : *Compatibilité avec des applications professionnelles telles que Notion, Google Workspace, Zendesk, etc

*personnalisation et flexibilité : flux de travail, pipelines de recherche, API et intégrations personnalisés pour répondre à des besoins uniques

*analyses et rapports : informations sur l'activité de l'utilisateur, capacités de recherche avancées et lacunes dans le contenu grâce à des fonctionnalités de rapport

*évolutivité : capacité à traiter des ensembles de données volumineux et complexes et à fournir l'assistance à la croissance de l'organisation sans ralentissement

🧠 Anecdote : la première tentative connue d'index des connaissances remonte à 2000 ans. Callimaque, un érudit grec, a créé les Pinakes, un catalogue de 120 rouleaux répertoriant les auteurs et leurs travaux. Il s'agissait en fait du tout premier « moteur de recherche » au monde

Les meilleures alternatives à GoSearch IA

Les meilleures alternatives à GoSearch IA offrent une fonction de recherche intelligente qui comprend réellement le contexte. Une indexation solide des données est également indispensable pour garantir que vos informations sont organisées et faciles à retrouver.

Voyons quelques-unes d'entre elles ! 👇

1. ClickUp (le meilleur pour la recherche alimentée par l'IA qui établit la connexion entre le travail, les connaissances et l'exécution)

Essayez ClickUp Documents gratuit Invitez les outils de gestion des connaissances de ClickUp à faire apparaître les informations pertinentes

ClickUp , le premier espace de travail convergent basé sur l'IA au monde, combine la gestion de projet, les documents et la communication d'équipe, le tout sur une seule plateforme, optimisée par l'automatisation et la recherche IA de nouvelle génération.

Voici ce qui fait de ClickUp l'alternative idéale à GoSearch IA :

Effectuez des recherches sans effort avec Enterprise Search

Toutes les équipes connaissent la frustration de se demander « Où était ce fichier déjà ? »

* avec ClickUp Enterprise Search, vous n'avez plus besoin de passer des heures à parcourir Google Drive, Confluence ou même ClickUp Tasks. Il indexe tout, y compris les documents, les chats, les tâches et les outils tiers, afin que votre équipe puisse trouver instantanément les détails du projet dont elle a besoin.

ClickUp Enterprise Search vous aide à regrouper tout le contexte de travail en un seul endroit

Instance, il vous suffit de saisir « Trouver les derniers commentaires des clients sur la campagne du troisième trimestre » dans la barre de recherche pour obtenir des résultats pertinents.

Libérez la puissance d'un environnement de travail convergent IA avec ClickUp Brain

La recherche est puissante, mais si vous voulez un espace de travail qui réfléchit avec vous, vous avez ClickUp Brain. Le collègue IA fonctionne comme un assistant IA contextuel pour fournir des réponses instantanées et contextuelles à partir de tâches, de documents et de chats.

Supposons que vous ouvriez ClickUp un Monday matin. Au lieu de fouiller dans vos notes, vous pouvez simplement inviter ClickUp Brain : « Résumer la progression de la campagne de la semaine dernière et rédiger une mise à jour pour le client. » En quelques secondes, vous obtenez un e-mail prêt à être envoyé ainsi qu'un tableau de bord du projet mis à jour avec les dernières tâches.

Brain vous permet également de choisir parmi des moteurs de recherche LLM tels que ChatGPT Claude, Gemini ou DeepSeek, en fonction de la tâche à accomplir, d'effectuer des recherches sur le Web et de déclencher des flux de travail sur Google Drive, Notion, GitHub, OneDrive et bien d'autres encore, à partir d'un seul et même endroit.

Bénéficiez d'une IA 10 fois plus puissante avec ClickUp Brain MAX

Maintenant, passez à la vitesse supérieure en matière d'assistance IA. Aujourd'hui, la plupart des équipes souffrent d'une « prolifération de l'IA » , utilisant ChatGPT pour la rédaction, Notion AI pour les documents et Gemini pour le brainstorming. En tant qu'application de bureau autonome, ClickUp Brain MAX les remplace toutes par un hub IA unifié. Il évite la prolifération inutile de l'IA et garantit que tout ce dont vous avez besoin pour multiplier votre productivité par 10 se trouve sur une seule plateforme, optimisée par la productivité vocale.

Unifiez les informations provenant de l'IA et d'autres outils tiers avec ClickUp Brain MAX

De plus*, la gestion des connaissances de ClickUp transforme votre espace de travail en une source unique de vérité. Les équipes peuvent capturer des idées, documenter des processus et organiser des informations de manière structurée et consultable. Les fonctionnalités de collaboration intégrées facilitent la rédaction, la révision et le perfectionnement du contenu directement sur le lieu de travail.

Mettez vos flux de travail de connaissances en pilote automatique avec les agents ClickUp

Les agents ClickUp peuvent être paramétrés dans des espaces, des dossiers, des listes et des chats pour répondre à des déclencheurs spécifiques, tels que des questions dans un canal ou des mises à jour de tâches, en publiant des mises à jour, en générant des résumés ou en répondant à des requêtes à l'aide des informations auxquelles ils ont accès.

En exploitant à la fois les données de l'environnement de travail (tâches, documents, chats) et des sources externes, les agents Autopilot garantissent à votre équipe un accès rapide aux connaissances pertinentes, réduisent l'effort manuel et contribuent à maintenir des informations organisées et à jour. Cela permet aux équipes de trouver plus facilement des réponses, de maintenir les projets sur la bonne voie et de se concentrer sur du travail à plus forte valeur ajoutée.

Répondez aux questions répétitives dans les canaux de discuter ClickUp, effectuez l'automatisation des rapports quotidiens et hebdomadaires, triez et attribuez les messages, ajoutez des rappels et bien plus encore avec ClickUp Agents

Meilleures fonctionnalités de ClickUp

Créez et organisez vos connaissances : créez des documents évolutifs, des wikis et des procédures opératoires normalisées directement liés à vos projets avec créez des documents évolutifs, des wikis et des procédures opératoires normalisées directement liés à vos projets avec ClickUp Docs

collaborez en temps réel : *Gardez les discussions de l'équipe contextualisées en établissant la connexion entre les discussions et les éléments de travail grâce à ClickUp Discuter

Visualisez vos idées : mappez les processus, réfléchissez et planifiez les flux de travail à l'aide de diagrammes glisser-déposer liés à l'exécution avec mappez les processus, réfléchissez et planifiez les flux de travail à l'aide de diagrammes glisser-déposer liés à l'exécution avec ClickUp Tableau blanc

*connectez vos outils : rassemblez les données provenant d'applications telles que Google Drive et GitHub dans un espace de travail unique et consultable grâce aux intégrations ClickUp

accélérez la création de contenu : *rédigez des brouillons, résumer des notes et générez des mises à jour de produits directement là où votre équipe travaille grâce à AI Writer for Work de ClickUp Brain

ClickUp limitations

Certains utilisateurs rencontrent des difficultés d'apprentissage en raison des nombreuses options personnalisées et de la richesse des fonctionnalités

Tarifs ClickUp

Évaluations et avis sur ClickUp

G2 : 4,7/5 (plus de 10 000 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 4 000 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de ClickUp ?

Cette critique de G2 résume bien la situation :

ClickUp a achevé de transformer la façon dont notre équipe collabore, gère les projets et suit les performances. Auparavant, nous jonglions entre Slack, Google Docs, des feuilles de calcul et des tableaux de projet sur différentes plateformes. C'était compliqué, inefficace et des éléments passaient constamment entre les mailles du filet. Depuis que nous sommes passés à ClickUp, tout est regroupé au même endroit : tâches, échéanciers, documents, tableaux de bord, commentaires, et même les notes de réunion. L'outil est incroyablement personnalisable, mais suffisamment intuitif pour que tout le monde puisse l'adopter rapidement. Des fonctionnalités telles que les automatisations, l'assistant de rédaction IA et le calendrier remanié permettent de gagner un temps considérable. Et le meilleur dans tout ça ? L'outil s'adapte à nos besoins, que ce soit pour lancer une nouvelle campagne ou gérer des opérations à long terme.

ClickUp a achevé de transformer la façon dont notre équipe collabore, gère les projets et suit les performances. Auparavant, nous jonglions entre Slack, Google Docs, des feuilles de calcul et des tableaux de projet sur différentes plateformes. C'était compliqué, inefficace et il y avait constamment des oublis.

Depuis que nous sommes passés à ClickUp, tout est regroupé au même endroit : tâches, échéanciers, documents, tableaux de bord, commentaires, et même les notes de réunion. Il est incroyablement personnalisable, mais suffisamment intuitif pour que tout le monde puisse l'adopter rapidement. Des fonctionnalités telles que les automatisations, l'assistant de rédaction basé sur l'IA et le calendrier remanié permettent de gagner un temps considérable. Et le meilleur dans tout ça ? Il s'adapte à nos besoins, que ce soit pour lancer une nouvelle campagne ou gérer des opérations à long terme.

🎥 Pour en savoir plus sur la gestion des connaissances ClickUp, cliquez ici :

2. Guru (idéal pour la capture et la validation des connaissances en temps réel)

via Guru

Guru est une plateforme alimentée par l'IA (IA) qui organise les connaissances de votre entreprise et vous aide à les transformer en informations exploitables grâce à des « cartes de connaissances »

L'outil comprend le contexte et les rôles des utilisateurs afin de fournir les bonnes réponses au bon moment, tandis que la vérification automatisée garantit l'exactitude et la mise à jour de votre contenu. Vous bénéficiez ainsi d'une excellente expérience de recherche.

Alors que GoSearch effectue des recherches dans vos systèmes existants, Guru vous demande de migrer le contenu vers son propre environnement. Ce compromis vous offre une meilleure sécurité, un contrôle centralisé et des informations vérifiées.

Les meilleures fonctionnalités de Guru

Capturez les connaissances issues des e-mail, des documents, des pages Web et des discuter en temps réel

Validez régulièrement les informations grâce à des outils de vérification intégrés par des experts

Recevez des mises à jour et des notifications push pour les changements de politiques, de procédures et de connaissances sur les produits

Découvrez des informations pertinentes directement dans des outils tels que Slack, Teams et Salesforce

Limites de Guru

Il est difficile de trouver rapidement un emplacement d'informations spécifiques sans une étiquette et une catégorisation appropriés

Il est difficile de trouver des ressources à l'aide de mots-clés

Tarifs Guru

Libre-service : 25 $/mois par utilisateur

Entreprise : Tarification personnalisée

Évaluations et avis des experts

G2 : 4,7/5 (plus de 2 000 avis)

Capterra : 4,9/5 (plus de 600 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de Guru ?

Voici comment un utilisateur a décrit son expérience :

Il est facile à utiliser, et si les cartes contiennent les mots-clés, la recherche d'une carte spécifique est très rapide... Lorsqu'un flux de travail est complexe et nécessite de nombreuses étapes à vérifier, il serait préférable de pouvoir utiliser d'autres couleurs ou tailles de police de caractère, car il arrive parfois que des étapes importantes soient facilement oubliées en raison de la quantité d'informations.

Il est facile à utiliser, et si les cartes contiennent les mots-clés, la recherche d'une carte spécifique est très rapide... Lorsqu'un flux de travail est complexe et nécessite de nombreuses étapes à vérifier, il serait préférable de pouvoir utiliser d'autres couleurs ou tailles de police de caractère, car il arrive parfois que des étapes importantes passent inaperçues parmi tant d'informations.

🔍 Le saviez-vous ? Le célèbre Watson d'IBM a remporté Jeopardy! en 2011. Ce fut l'une des premières démonstrations de la façon dont le traitement du langage naturel (NLP) pouvait passer au crible des montagnes de données pour fournir des réponses précises.

3. Glean (idéal pour une recherche de sécurité dans l'entreprise avec des intégrations approfondies)

via Glean

Glean est une plateforme d'intelligence artificielle d'entreprise qui offre une connexion à plus de 100 sources, des bases de données aux applications. Elle permet aux employés de poser des questions en anglais courant et fournit des réponses personnalisées en comprenant le contexte et les rôles des utilisateurs pour une meilleure recherche d'informations.

Les agents IA proactifs de l'outil font ressortir des informations que vous ne saviez pas chercher et effectuent l'automatisation des flux de travail répétitifs. Contrairement à GoSearch AI, qui se concentre sur la recherche cognitive, Glean apprend activement du comportement des utilisateurs pour suggérer des informations pertinentes avant même que vous ne les demandiez.

Découvrez les meilleures fonctionnalités

Gérez les permissions et les contrôles d'accès pour garantir la sécurité et la conformité des données de votre entreprise

Configurez des tableaux de bord personnalisés pour suivre facilement les projets en cours et les livrables

Collaborez en temps réel en partageant les résultats de recherche, les références et les fichiers pertinents avec vos coéquipiers

Découvrez leurs limites

Les résultats de recherche peuvent être un peu trop généraux, et il faut quelques clics supplémentaires pour trouver les informations les plus pertinentes

Les analyses sont rigides et vous ne pouvez pas modifier l'interface utilisateur pour cela

Obtenir les tarifs

Tarification personnalisée

Consultez les évaluations et les avis

G2 : 4,7/5 (plus de 130 avis)

Capterra : Pas assez d'avis

Que disent les utilisateurs réels à propos de Glean ?

Voici comment un utilisateur a décrit son expérience :

Ce que j'apprécie le plus chez Glean, c'est la facilité avec laquelle il m'aide à trouver et à accéder à des informations dans toutes mes applications de travail. Il me fait gagner du temps, réduit les doublons de travail et rend la collaboration plus efficace.

Ce que j'apprécie le plus chez Glean, c'est la facilité avec laquelle il m'aide à trouver et à accéder à des informations dans toutes mes applications professionnelles. Il me fait gagner du temps, réduit le travail redondant et rend la collaboration plus efficace.

📮 Insight ClickUp : Un travailleur du savoir type doit établir 6 connexions en moyenne pour que son travail soit terminé. Cela signifie contacter quotidiennement 6 connexions clés pour recueillir des informations essentielles, s'accorder sur les priorités et faire avancer les projets. La difficulté est réelle : les suivis constants, la confusion entre les versions et le manque de visibilité nuisent à la productivité de l'équipe. Une plateforme centralisée telle que ClickUp résout ce problème en mettant instantanément le contexte à votre disposition.

📖 À lire également : Les meilleures alternatives et concurrents de Glean

4. Algolia (idéal pour une recherche conviviale pour les développeurs et l'optimisation du commerce électronique)

via Algolia

Algolia est une plateforme de recherche API-first qui aide les entreprises à créer des expériences de recherche rapides pour leurs sites web et leurs applications. Imaginez des temps de réponse inférieurs à 100 millisecondes avec des fonctionnalités intelligentes telles que la tolérance aux fautes de frappe, la personnalisation et les résultats géolocalisés.

Il se concentre sur la recherche orientée client plutôt que sur les connaissances internes. Cela le rend idéal pour les sites de commerce électronique, les plateformes de contenu et les applications où l'expérience utilisateur a un impact direct sur les revenus.

La technologie de recherche neuronale de la plateforme utilise l'IA pour comprendre l'intention de l'utilisateur et le contexte afin d'obtenir des résultats personnalisés.

Les meilleures fonctionnalités d'Algolia

Déployez une recherche multilingue pour fournir l'assistance aux publics internationaux

Utilisez des fonctionnalités pour la gestion dynamique de contenu, des analyses avancées et des outils de merchandising qui fournissent des avantages tels que l'optimisation des revenus

Tirez parti de la recherche à facettes pour filtrer et affiner efficacement les résultats

Intégrez des plateformes de commerce électronique telles que Shopify et Salesforce afin d'optimiser la découverte des produits et les conversions

Limites d'Algolia

Il est difficile de rechercher plusieurs index pour une seule requête dans cette application

Les utilisateurs signalent des rapports limités de synonymes et de règles pour les mots-clés

Tarifs Algolia

Free

Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Algolia

G2 : 4,5/5 (plus de 400 avis)

Capterra : 4,7/5 (plus de 70 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos d'Algolia ?

Un avis le formule ainsi :

Algolia est un outil qui offre de nombreuses fonctionnalités. Cependant, il n'est pas aussi facile à mettre en œuvre qu'on pourrait le croire. Il ne s'agit pas d'un outil « prêt à l'emploi ». La mise en œuvre est intégrée au site web et vous devez faire du travail sur l'interface avant de pouvoir l'implémenter correctement.

Algolia est un outil qui offre de nombreuses fonctionnalités. Cependant, il n'est pas aussi facile à mettre en œuvre qu'on pourrait le croire. Il ne s'agit pas d'un outil « prêt à l'emploi ». La mise en œuvre est intégrée au site web et vous devez faire du travail sur l'interface avant de pouvoir l'implémenter correctement.

🧠 Anecdote : avant l'arrivée des ordinateurs, les bibliothécaires étaient les « moteurs de recherche humains ». En fait, le système de classification décimale Dewey (créé en 1876) est toujours l'un des systèmes d'organisation des connaissances les plus anciens de l'histoire.

📖 À lire également : Les meilleures alternatives et concurrents de Confluence

5. Yext (idéal pour la gestion des graphes de connaissances et l'automatisation des avis)

via Yext

Yext est une plateforme de visibilité de marque qui aide les entreprises à contrôler leur présence numérique, notamment sur les moteurs de recherche IA, les réseaux sociaux et les annuaires locaux. Vous n'avez donc plus besoin de mettre à jour manuellement les horaires d'ouverture, les photos ou l'information sur des centaines de plateformes.

La plateforme utilise l'IA pour optimiser les pages locales pour les recherches à forte intention, automatise la collecte d'avis sur plus de 80 plateformes et fournit une analyse des sentiments pour vous aider à maintenir la réputation de votre marque.

Les meilleures fonctionnalités de Yext

Créez et gérez un « graphe de connaissances » qui synchronise tout en temps réel avec plus de 200 répertoires et services de recherche

Surveillez, collectez et répondez aux avis clients provenant de Google, Facebook, Yelp et bien d'autres depuis un seul tableau de bord

Automatisez les réponses aux avis à l'aide de modèles basés sur l'IA, en personnalisant les interactions à grande échelle

Partagez facilement les avis positifs sur votre site web grâce à des widgets d'avis simples

Limites de Yext

Il est difficile d'utiliser efficacement ses fonctionnalités de collaboration en équipe

La communication avec les clients n'est pas fiable

Tarifs Yext

Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Yext

G2 : 4,4/5 (plus de 850 avis)

Capterra : 4,2/5 (plus de 100 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de Yext ?

Voici un petit témoignage d'un utilisateur réel :

Yext facilite la gestion de plusieurs canaux d'avis et notamment les mises à jour Google Business en un seul endroit... Si le produit de base est performant, Scout semble un peu prématuré et ne fournit pas suffisamment de valeur pour justifier son coût supplémentaire. J'aimerais également que nous puissions mieux tirer parti des fonctionnalités plus avancées telles que les classements basés sur l'IA (Scout), mais celles-ci ne semblent pas assez intuitives ni suffisamment développées.

Yext facilite la gestion de plusieurs canaux d'avis et notamment les mises à jour Google Business en un seul endroit... Bien que le produit de base soit performant, Scout semble un peu prématuré et ne fournit pas suffisamment de valeur pour justifier son coût supplémentaire. J'aimerais également que nous puissions mieux tirer parti des fonctionnalités plus avancées telles que les classements IA (Scout), mais celles-ci ne semblent pas assez intuitives ni suffisamment développées.

6. Dashworks (idéal pour la découverte de connaissances basée sur l'IA et l'assistance au flux de travail)

via Dashworks

Dashworks est un logiciel de recherche d'entreprise alimenté par l'IA qui automatise jusqu'à 87 % des questions internes. Il offre une connexion directe à vos applications, telles que Slack, Jira, vos e-mails et vos documents, à l'aide de recherches API en direct pour trouver instantanément les informations pertinentes.

La plateforme utilise des algorithmes avancés d'apprentissage automatique, notamment GPT-4o et Claude. Son approche sans conservation des données permet d'effectuer des recherches en direct dans vos systèmes connectés sans stocker de copies, ce qui rend les informations facilement accessibles.

Plutôt que de créer une base de connaissances centralisée traditionnelle, Dashworks conserve tout dans vos systèmes d'origine et le recherche de manière dynamique.

Les meilleures fonctionnalités de Dashworks

Résumer instantanément des documents et des e-mails, et gagnez du temps sur la lecture et la recherche

Ajoutez des questions ou des réponses spécifiques en tant que signets pour pouvoir les consulter rapidement plus tard

Organisez automatiquement le contenu et mettez en avant les fichiers et les liens les plus importants en fonction de leur utilisation réelle et de leur pertinence

Personnalisez les résultats en fonction du service, du rôle et du jargon de l'entreprise pour chaque utilisateur

Limites de Dashworks

Il ne dispose pas d'options d'intégration flexibles

Vous ne pouvez pas définir un intervalle spécifique pour la récupération des informations

Tarifs Dashworks

*essai gratuit de 14 jours

*forfait équipe : 12 $/mois par utilisateur

forfait Business : *15 $/mois par utilisateur (minimum 10 places)

*forfait Enterprise : Tarifs personnalisés

Évaluations et avis sur Dashworks

G2 : 4,5/5 (plus de 70 avis)

Capterra : 4,3/5 (plus de 30 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de Dashworks ?

Voici un point de vue de première main:

Dashworks a révolutionné nos opérations d'assistance chez Luxury Presence... Bien que la fonctionnalité de recherche soit puissante, il arrive parfois que les résultats ne soient pas aussi précis que nous le souhaiterions, ce qui nécessite quelques recherches manuelles.

Dashworks a révolutionné nos opérations d'assistance chez Luxury Presence... Bien que la fonction de recherche soit puissante, il arrive parfois que les résultats ne soient pas aussi précis que nous le souhaiterions, ce qui nécessite quelques recherches manuelles.

🔍 Le saviez-vous ? Le premier algorithme de recherche de Google, PageRank ( 1996), s'inspirait de la manière dont les articles universitaires se citent les uns les autres. Le concept d'« importance par références » est à la base de la plupart des systèmes modernes de classement des recherches d'entreprise.

7. Lucidworks Fusion (idéal pour la recherche hybride et l'orchestration de l'IA générative)

via Lucidworks Fusion

Lucidworks est un logiciel de recherche d'entreprise alimenté par l'IA, conçu pour briser les silos de données et stimuler la productivité grâce à une recherche intelligente sur diverses propriétés numériques.

Grâce à la recherche hybride neuronale, elle combine la correspondance traditionnelle des mots-clés avec la compréhension sémantique basée sur l'IA. La plateforme offre des options de déploiement flexibles, notamment SaaS, auto-hébergé ou hybride.

Vous bénéficiez également d'outils complets tels que Studios (une interface sans code pour créer des expériences de recherche) et Signals Beacon pour le suivi en temps réel des interactions des utilisateurs. Il travaille aussi bien pour la recherche e-commerce personnalisée orientée client que pour la découverte de connaissances en interne.

Les meilleures fonctionnalités de Lucidworks Fusion

Orchestrez des symphonies d'IA dans toute votre entreprise avec Lucidworks AI, qui combine la recherche hybride et l'IA générative pour une découverte plus intelligente des données

Formez, gérez et déployez des modèles d'intégration personnalisés afin d'optimiser les performances pour le langage spécifique à un domaine et les indicateurs d'entreprise

Créez une connexion et unifiez les données structurées et non structurées provenant de diverses sources à l'aide de Lucidworks Data Acquisition

Limites de Lucidworks Fusion

Les utilisateurs signalent que la documentation technique est souvent insuffisante, car elle ne constitue pas un fournisseur de réponses recherchées

Des segments de code endommagés sont présents à de nombreux endroits, ce qui rend leur lecture difficile

Tarifs de Lucidworks Fusion

Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Lucidworks Fusion

G2 : pas assez d'avis

Capterra : pas assez d'avis

Que disent les utilisateurs réels à propos de Lucidworks Fusion ?

Voici comment un utilisateur a décrit son expérience :

Plateforme de recherche pour le traitement de données volumineuses qui aide les équipes informatiques dans la requête de documents, l'indexation NoSQL et la création de bases de données. La fonctionnalité que j'ai le plus appréciée est la recherche contextuelle. La visualisation des données est excellente et facile à utiliser.

Plateforme de recherche pour le traitement de données volumineuses qui aide les équipes informatiques dans la requête de documents, l'index NoSQL et la création de bases de données. La fonctionnalité que j'ai le plus appréciée est la recherche contextuelle. La visualisation des données est excellente et facile à utiliser.

📖 À lire également : Les meilleures alternatives à Qatalog pour la gestion des connaissances

8. Elastic Enterprise Search (idéal pour une recherche évolutive de niveau entreprise avec des analyses avancées)

via Elastic Enterprise Search

Elasticsearch est un moteur de recherche open source très populaire qui alimente tout, des recommandations de contenu de Netflix aux analyses en temps réel d'Uber. Vous bénéficiez d'un contrôle total sur votre infrastructure de recherche.

Ses capacités avancées en matière d'IA, telles que la recherche vectorielle et la génération augmentée par récupération, permettent une compréhension sémantique qui va au-delà de la simple correspondance de mots-clés.

Contrairement à des outils plus spécialisés, l'écosystème Elastic comprend Kibana pour la visualisation des données et Logstash pour le traitement des données. Cela crée une suite pour la recherche, l'analyse et la surveillance. Alors que GoSearch IA se concentre spécifiquement sur les systèmes de gestion des connaissances sur le lieu de travail, Elastic est davantage un outil permettant aux développeurs de créer des applications de recherche personnalisées.

Les meilleures fonctionnalités d'Elastic Enterprise Search

Évoluez en toute transparence grâce à une architecture distribuée offrant l'assistance du partitionnement, de la réplication et de l'indexation dynamique

Bénéficiez d'une haute disponibilité et d'une tolérance aux pannes grâce à des mécanismes automatisés de basculement et de réplication inter-clusters

Surveillez l'utilisation de la recherche et le comportement des utilisateurs afin d'optimiser la pertinence des résultats et d'améliorer l'expérience utilisateur

Limites d'Elastic Enterprise Search

Il est difficile de réindexer des documents en cas de modification importante du schéma

La configuration des index ou des points de données pour la recherche peut s'avérer délicate

Tarifs d'Elastic Enterprise Search

Essai gratuit

Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Elastic Enterprise Search

G2 : 4,3/5 (plus de 200 avis)

Capterra : 4,5/5 (plus de 40 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos d'Elastic Enterprise Search ?

Découvrez ce qu'en pense cet évaluateur:

très rapide, facile à mettre en œuvre et évolutif, il offre une solution complète depuis l'ingestion des données grâce à un grand nombre d'intégrations avec d'autres outils et plateformes... La migration depuis des bases de données traditionnelles qui contiennent de nombreuses relations dans leurs schémas de tables est difficile à réaliser vers Elastic, car il existe d'autres astuces et techniques à faire pour y parvenir, mais je pense que cela peut être amélioré

très rapide, facile à mettre en œuvre et évolutif, il offre une solution complète depuis l'ingestion des données grâce à un grand nombre d'intégrations avec d'autres outils et plateformes... La migration depuis des bases de données traditionnelles qui contiennent de nombreuses relations dans leurs schémas de tables est difficile à réaliser vers Elastic, car il existe d'autres astuces et techniques pour y parvenir, mais je pense que cela peut être amélioré

🧠 Anecdote : le premier dispositif de recherche mécanique a été construit en 1949 par l'ingénieur du MIT Vannevar Bush. Il a conceptualisé le « Memex », une machine ressemblant à un bureau qui permettait aux utilisateurs de parcourir et de lier des documents sur microfilm. Cette vision a directement inspiré le système de lien hypertexte que nous utilisons aujourd'hui.

📚 À lire également : Les meilleures alternatives à Elasticsearch

9. Coveo (le meilleur pour l'analyse de recherche d'entreprise alimentée par l'IA)

via Coveo

Coveo se connecte à plus de 50 sources, telles que Salesforce, Microsoft 365 et ServiceNow, afin de tout consolider. Ce qui distingue Coveo, c'est l'importance qu'il accorde à la compréhension des intentions des utilisateurs.

Grâce au traitement du langage naturel et à l'apprentissage automatique, il fournit des résultats contextuels, un ajustement automatique de la pertinence et des classements personnalisés en fonction des rôles et des comportements des utilisateurs.

L'outil de recherche intranet basé sur l'IA fournit également des recommandations de contenu proactives et des analyses riches pour le suivi des interactions et l'identification des lacunes en matière de contenu. Contrairement aux outils de recherche plus basiques, il travaille à la fois avec la gestion des connaissances internes et les applications destinées aux clients.

Les meilleures fonctionnalités de Coveo

Créez des pages de liste de produits avec l'assistance de l'IA, en utilisant le gestionnaire de pages de liste de produits pour un merchandising optimal

Effectuez des recherches à l'échelle de l'entreprise depuis Slack sans changer d'application grâce à l'application Coveo Slack

Accédez à des analyses avancées grâce à l'intégration Snowflake pour combiner les données Coveo avec d'autres outils d'analyse d'entreprise

Activez la classification alimentée par l'IA et les suggestions de menu déroulant pour rationaliser les flux de travail dans le service client

Limites de Coveo

La gestion du système de rapports dans sa plateforme d'administrateur peut s'avérer difficile, contrairement aux alternatives à Coveo

Les réponses de l'assistance et la documentation doivent être améliorées

Tarifs Coveo

Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Coveo

G2 : 4,3/5 (plus de 130 avis)

Capterra : Pas assez d'avis

Que disent les utilisateurs réels à propos de Coveo ?

Voici comment un utilisateur a décrit son expérience :

Coveo nous permet de créer un index unifié de toutes nos connaissances sur les produits. Grâce aux modèles d'autorisation et aux personnalisations intégrés à Coveo, nous pouvons ensuite diffuser ce contenu de plusieurs façons... Parfois, de nouvelles fonctionnalités ont été lancées, puis n'ont pas été mises à jour ou prises en charge après un certain temps. L'intégration Slack en est un exemple. Certaines des missions de services professionnels que nous avons réalisées ont pris beaucoup moins de temps que prévu.

Coveo nous permet de créer un index unifié de toutes nos connaissances sur les produits. Grâce aux modèles d'autorisation et aux personnalisations intégrés à Coveo, nous pouvons ensuite diffuser ce contenu de plusieurs façons... Il arrive parfois que de nouvelles fonctionnalités soient lancées, puis ne soient plus mises à jour ou prises en charge après un certain temps. L'intégration Slack en est un exemple. Certaines des missions de services professionnels que nous avons réalisées ont pris beaucoup moins de temps que prévu.

10. IBM Watson Discovery (idéal pour l'ingestion avancée de données non structurées et la recherche contextuelle)

via IBM Watson Discovery

IBM propose une base de connaissances alimentée par l'IA via Watson Discovery, une plateforme qui utilise des technologies avancées de traitement du langage naturel (NLP) et d'apprentissage automatique (ML) pour débloquer les informations issues de divers référentiels de données.

La plateforme reconnaît les structures des documents, extrait le contenu des tableaux et des en-têtes, et extrait le texte des images à l'aide de la technologie OCR.

Intégrez l'IA générative et les grands modèles linguistiques grâce à la plateforme Watsonx d'IBM. Vous pourrez ensuite utiliser un cadre de génération augmentée par la récupération pour produire des réponses et des informations pertinentes dans leur contexte, et même générer des requêtes SQL à partir de données complexes.

Meilleures fonctionnalités d'IBM Watson Discovery

Ingérez, normal et enrichissez des données non structurées provenant de plusieurs mises en forme telles que JSON, HTML, PDF et Word

Bénéficiez d'une sécurité de niveau entreprise grâce à des fonctionnalités d'accès basé sur les rôles, de chiffrement et d'audit

Apprenez à « Watson » le langage de votre secteur grâce à des outils intuitifs permettant une intégration personnalisée des connaissances dans votre domaine

Limites d'IBM Watson Discovery

Il affiche des erreurs lorsque vous effectuez plusieurs requêtes

Il a du mal à traiter les données contenant des images

Tarifs IBM Watson Discovery

Essai gratuit

Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur IBM Watson Discovery

G2 : 4,5/5 (plus de 90 avis)

Capterra : pas assez d'avis

Que disent les utilisateurs réels à propos d'IBM Watson Discovery ?

Voici comment un utilisateur a décrit son expérience :

IBM Watson Studio aide à extraire de la valeur des données en combinant les multiples processus d'analyse des données. Ces phases comprennent l'acquisition et le nettoyage des données, la communication des résultats et l'application de modèles d'IA. IBM Watson Studio a été développé par IBM. Le fait que l'application permette de fournir facilement des exemples et des informations aux autres membres du groupe s'est avéré être une autre fonctionnalité très utile.

IBM Watson Studio aide à extraire de la valeur des données en combinant les multiples processus d'analyse des données. Ces phases comprennent l'acquisition et le nettoyage des données, la communication des résultats et l'application de modèles d'IA. IBM Watson Studio a été développé par IBM. Le fait que l'application permette de fournir facilement des exemples et des informations aux autres membres du groupe s'est avéré être une autre fonctionnalité très utile.

🔍 Le saviez-vous ? Yahoo a été lancé en 1994, non pas comme un moteur de recherche, mais comme un répertoire de sites web sélectionnés par des humains, une version numérique d'une bibliothèque en quelque sorte.

L'exploration de ces alternatives à GoSearch IA montre clairement une chose : la recherche n'est que la moitié du chemin.

Une fois que vous avez trouvé les informations pertinentes, vous devez encore les connecter à votre travail, à votre équipe et à vos objectifs plus larges.

ClickUp, l'application tout-en-un pour le travail, vous offre exactement cela. Grâce à Enterprise Search, vous pouvez obtenir instantanément des réponses provenant de l'ensemble de votre environnement de travail. ClickUp Brain et ClickUp Brain MAX vont encore plus loin avec des résumés alimentés par l'IA, la génération de tâches et des informations contextuelles plus approfondies.

Alors, qu'attendez-vous ? Inscrivez-vous à ClickUp gratuitement dès aujourd'hui ! ✅