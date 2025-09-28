12 modèles gratuits de stratégie informatique pour atteindre vos objectifs technologiques en 2025

Tout le monde parle d'aligner l'informatique sur la stratégie et les objectifs de l'entreprise, mais lorsque vous êtes plongé dans vos tâches quotidiennes, cet alignement ressemble plus à un mot à la mode qu'à une réalité.

Les délais s'accumulent, les priorités changent sans avertissement, et on attend toujours de vous que vous présentiez une « vision stratégique » avant vendredi.

C'est là qu'un modèle de stratégie informatique prend tout son sens. Il vous aide à prendre le temps de réfléchir à plus grande échelle à votre service informatique, à vos objectifs d'entreprise et à la manière dont votre feuille de route technologique fournit une assistance concrète.

Pour vous aider à démarrer (ou à sortir de l'impasse), nous avons rassemblé des modèles de stratégie informatique gratuits, sélectionnés pour s'adapter à différents secteurs, objectifs, initiatives stratégiques et étapes de croissance. 🚀

🧠 Anecdote : Harold J. Leavitt et Thomas L. Whisler ont introduit pour la première fois le terme « technologie de l'information » en 1958 dans un article publié dans la Harvard Business Review !

Aperçu des modèles de plans stratégiques informatiques

Voici un résumé de tous les modèles de stratégie informatique listés dans ce blog :

Que sont les modèles de plans stratégiques informatiques ?

Les modèles de stratégie informatique sont des cadres structurés permettant de planifier la manière dont la technologie peut fournir l'assistance aux objectifs de votre organisation, notamment dans des domaines clés tels que l'infrastructure, la sécurité des données, les rapports et la transformation numérique, entre autres.

Ces modèles vous offrent un format clair pour définir vos priorités, fixer des échéanciers, attribuer des responsabilités et, enfin, mesurer la progression réalisée sans avoir à repartir de zéro à chaque fois.

Ils vous aident à établir la connexion entre les décisions techniques et les objectifs de l'entreprise, et à mesurer la réussite, là où de nombreux forfaits informatiques échouent souvent.

Mais pourquoi avez-vous besoin de ces modèles ? Les modèles de stratégie informatique vous permettent de rester cohérent et concentré lorsque vous élaborez un nouveau plan stratégique informatique aligné sur les objectifs commerciaux de votre organisation. Ils sont particulièrement utiles lorsque plusieurs équipes sont impliquées ou lorsque vous devez communiquer clairement votre stratégie à la direction.

➡️ En savoir plus : Modèles informatiques pour les responsables technologiques et les équipes informatiques

Qu'est-ce qui caractérise un bon modèle de stratégie informatique ?

Un modèle de plan stratégique informatique de réussite doit faciliter la réflexion, la communication et l'exécution sans vous imposer le processus de quelqu'un d'autre.

De plus, une stratégie informatique bien structurée garantit une allocation optimale des ressources et un plan de mise en œuvre complet qui améliore les processus d'entreprise et apporte une valeur commerciale mesurable.

Voici cinq éléments qui font le succès ou l'échec d'un modèle de stratégie informatique :

Structure : recherchez une structure claire qui décompose la vision, les objectifs, les échéanciers et les initiatives dans un flux logique ✅️

Objectifs commerciaux : privilégiez les modèles qui relient les efforts technologiques aux objectifs commerciaux afin que la stratégie reste ancrée dans ce qui compte vraiment ✅️

Adaptabilité : choisissez un modèle qui offre la flexibilité nécessaire pour adapter la mise en forme en fonction de votre secteur d'activité, de la structure de votre équipe ou de l'étape de transformation ✅️

*mesurez les indicateurs clés de performance (KPI) : utilisez des modèles qui définissent des résultats mesurables et des indicateurs clés de performance (KPI) pour suivre la visibilité de vos progrès et vous assurer qu'ils correspondent à vos indicateurs de réussite ✅️

Collaboration : sélectionnez un modèle de stratégie informatique qui ne néglige pas la cartographie des parties prenantes afin de clarifier les rôles, les approbations et les responsabilités de chacun ✅️

💡 Conseil de pro : la standardisation des processus dans votre écosystème informatique garantit la cohérence et réduit les erreurs. Elle jette ainsi des bases solides pour la mise en œuvre d'une stratégie informatique évolutive et à long terme.

Les 12 meilleurs modèles de stratégie informatique pour la réussite de l'entreprise

Consultez ces modèles complets de plans stratégiques informatiques proposés par ClickUp, l'application tout-en-un pour le travail :

1. Modèle de feuille de route stratégique ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Lancez votre processus de planification stratégique informatique avec le modèle de feuille de route stratégique ClickUp

Vous connaissez ce moment où vous fixez votre backlog technologique, essayez de le connecter à la stratégie d'entreprise et aux objectifs de cette année, et où rien ne vous vient à l'esprit ? Le modèle de feuille de route stratégique ClickUp est un outil convivial et prêt à l'emploi qui vous aide justement à y parvenir.

Il décompose les objectifs généraux en flux de travail concrets, avec des échéanciers et des résultats mesurables.

Chaque étape de la feuille de route est clairement affichée, ce qui permet aux équipes interfonctionnelles de s'aligner plus facilement sur les objectifs à long terme tout en gardant une visibilité sur les actions à court terme. Les initiatives de priorité restent au premier plan, ce qui aide les dirigeants à se concentrer sur les résultats de l'entreprise plutôt que sur des tâches isolées.

Pourquoi vous allez l'adorer :

Visualisez les objectifs informatiques et d'entreprise généraux sur des échéanciers trimestriels ou annuels

Alignez les équipes de direction, de produit et techniques sur des priorités unifiées

Suivez la progression grâce à des vues dynamiques et des mises à jour

Suivez chaque initiative à l'aide de champs personnalisés tels que la durée en jours, l'impact et la facilité de mise en œuvre

Idéal pour : les responsables informatiques et les gestionnaires de projet à la recherche d'un moyen simple mais efficace de planifier et de communiquer des initiatives à long terme entre les différents services.

➡️ En savoir plus : Modèles gratuits de planification stratégique dans ClickUp, Word et Excel

2. Cliquez sur Modèle de feuille de route informatique

Obtenir un modèle gratuit Utilisez le modèle de feuille de route informatique ClickUp pour planifier efficacement votre stratégie informatique et suivre votre progression

En informatique, les choses se passent rarement comme prévu. Les priorités changent, les parties prenantes changent d'avis et le budget doit toujours être revu en cours de projet. Le modèle de feuille de route informatique ClickUp fournit une feuille de route claire pour coordonner le travail des équipes en matière d'infrastructure, de développement et de politique.

Ce modèle vous permet de mapper les dépendances et de signaler les obstacles avant qu'ils ne deviennent des problèmes.

De plus, les échéanciers des projets, les jalons clés et les responsabilités de propriété sont intégrés dans une seule et même plateforme. Ainsi, la feuille de route informatique aide les équipes à repérer les chevauchements, les dépendances et les risques dès le début du cycle de planification.

Pourquoi vous allez l'adorer :

Consolidez vos initiatives en matière de matériel, de logiciels et de politiques dans une seule feuille de route

Attribuez des responsabilités claires pour chaque étape de la mise en œuvre informatique et suivez les objectifs informatiques à court et à long terme en parallèle

Visualisez l'état actuel et futur de votre informatique à l'aide de vues Tableau et d'échéanciers afin de mettre en évidence les chemins critiques et les goulots d'étranglement

Répertoriez toutes les tâches informatiques quotidiennes qui sont généralement noyées dans un tableur dans une vue collaborative unique pour les afficher

Idéal pour : les équipes et départements informatiques de taille moyenne à grande qui supervisent des projets complexes impliquant plusieurs équipes, liés à l'infrastructure numérique et au cycle de vie des systèmes.

3. Modèle de tableau blanc pour plan stratégique ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Accédez à la puissance de la cartographie stratégique collaborative grâce au modèle de tableau blanc pour plan stratégique ClickUp

Au cours des premiers ateliers stratégiques ou des sessions trimestrielles de réflexion, les parties prenantes s'appuient souvent sur le brainstorming visuel pour comprendre les objectifs commerciaux généraux. Le modèle de tableau blanc pour forfait stratégique ClickUp offre un espace collaboratif flexible pour définir les objectifs commerciaux et informatiques, l'alignement des ressources et la cartographie des résultats.

Créez des diagrammes stratégiques à partir de zéro, ajoutez des images, mappez des structures hiérarchiques et joignez même des documents ou des tâches directement en pièce jointe à vos visuels.

Contrairement aux documents statiques, ce format de tableau blanc favorise la collaboration en temps réel, permettant ainsi aux membres de l'équipe, selon leur emplacement, de co-créer une stratégie et de s'adapter rapidement à l'évolution des idées et des tendances technologiques.

🎥 Apprenez à débloquer la collaboration au sein de votre équipe grâce aux tableaux blancs ClickUp :

Pourquoi vous allez l'adorer :

Utilisez des éléments codés par couleur pour distinguer les piliers stratégiques ou les fonctions d'entreprise

Rassemblez les commentaires, les risques et les besoins en ressources dans un espace visuel unique afin de créer un cadre de gouvernance

Passez de la conception à l'exécution sans dupliquer les efforts tout en établissant la feuille de route technologique

Utilisez des flèches, des images et des organigrammes pour visualiser des stratégies complexes et l'infrastructure réseau

Idéal pour : les équipes stratégiques et les responsables informatiques qui élaborent des forfaits agiles et interfonctionnels grâce à la collaboration visuelle afin d'atteindre les objectifs d'entreprise.

4. Modèle de feuille de route stratégique ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Clarifiez les objectifs généraux de votre entreprise grâce au modèle de feuille de route stratégique ClickUp

Vous connaissez ces moments où vos équipes commerciales, produits et marketing évoluent dans des directions légèrement différentes ? Le modèle de feuille de route stratégique ClickUp permet de remédier à cela grâce à un plan d'action basé sur le temps qui établit la connexion entre la situation actuelle de votre entreprise et l'endroit où vous souhaitez être.

Cette vue d'échéancier permet de briser les silos et garantit que tout le monde avance au même rythme. Les tâches sont également codées par couleur, ce qui transforme des initiatives dispersées en une stratégie cohérente et visuelle.

Pourquoi vous allez l'adorer :

Placez vos initiatives stratégiques sur un échéancier visuel, en mettant en évidence les échéances, les collaborateurs et les dépendances

Affichez les initiatives clés sur plusieurs semaines, mois ou trimestres dans un échéancier horizontal

Utilisez les vues chronologique, diagramme de Gantt, tableau et vue Document pour vous adapter à la façon de penser de votre équipe

Suivez les résultats et l'implication de votre équipe grâce aux champs personnalisés intégrés

Idéal pour : les équipes interfonctionnelles, les stratèges de projet et les PMO qui coordonnent des déploiements informatiques sur des échéanciers prolongés et qui ont besoin d'une feuille de route partagée pour coordonner les objectifs en matière de produits, d'équipe commerciale et de marketing.

5. Modèle de tableau blanc « Matrice de stratégie globale » ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Cartographiez, comparez et hiérarchisez vos stratégies de croissance grâce au modèle de tableau blanc « Matrice stratégique globale » de ClickUp

Les organisations confrontées à une forte croissance du marché mais à un faible avantage concurrentiel ont souvent du mal à décider de la marche à suivre. Le modèle de tableau blanc ClickUp Grand Strategy Matrix aide à évaluer les options stratégiques en mettant en parallèle les capacités internes et les pressions externes du marché.

Il encourage une réflexion structurée autour de la diversification, de l'innovation ou de la réduction des coûts, en guidant les décisions de la direction grâce à un cadre classique 2×2 adapté au paysage numérique actuel. Chaque quadrant de ce modèle (pénétration du marché, développement du marché, développement de produits et diversification) fournit un cadre pour évaluer vos options.

Pourquoi vous allez l'adorer :

Tracer des stratégies informatiques ou d'entreprise dans un quadrant basé sur la croissance et la compétitivité

Accédez à des analyses pour établir des priorités entre les mesures offensives et défensives

Collaborez en temps réel à l'aide de commentaires, d'images et de notes autocollantes

Utilisez la matrice comme un document évolutif pour affiner vos décisions à mesure que vous recueillez des données

Idéal pour : les responsables informatiques et d'entreprise confrontés à des changements majeurs, des réorientations d'investissements ou une expansion du marché.

🧠 Anecdote : Selon un rapport McKinsey, plus de 40 % des entreprises réévaluent leur dépendance au cloud public, certaines se tournant vers des modèles hybrides ou sur site afin de gérer leurs coûts et leur exposition réglementaire .

💡 Conseil de pro : envisagez d'intégrer une planification agile de la capacité lorsque vous créez votre stratégie informatique à l'aide des modèles ClickUp. Les techniques agiles peuvent vous aider à mieux répartir les ressources et à gérer la charge de travail de votre équipe.

6. Modèle de stratégie de projet ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Planifiez plus intelligemment, sans vous compliquer la vie, grâce au modèle de stratégie de projet ClickUp pour réussir vos projets informatiques

Pour les équipes informatiques qui lancent des projets à haut risque (migrations de données, intégrations SaaS ou déploiements ERP, par exemple), une stratégie solide dès le départ permet d'éviter le chaos par la suite. Le modèle de stratégie de projet ClickUp crée un espace pour définir la portée, l'échéancier, les risques et l'impact avant le début de l'exécution du projet.

Il prend en charge les modèles de projet en cascade et agiles, offrant aux équipes une orientation claire tout en s'adaptant aux changements sur le terrain. Attribuez des responsabilités claires et suivez la progression à toutes les étapes, du lancement à la livraison. Cela s'avère particulièrement utile lorsque vous gérez plusieurs échéanciers et piles technologiques.

Pourquoi vous allez l'adorer :

Classez les livrables en indicateurs clés de performance (KPI) et points de contrôle mesurables

Définissez des objets et des résultats clés (OKR) et alignez votre équipe sur des résultats mesurables

Décomposez les initiatives complexes en phases et sous-tâches gérables

Suivez les performances à l'aide du statut RAG, du niveau de risque et du taux d'achèvement

Idéal pour : les chefs de projet techniques et les équipes informatiques qui formalisent leurs stratégies avant de passer à la phase d'exécution grâce à un plan stratégique informatique efficace.

📚 À lire également : Stratégies budgétaires informatiques pour une meilleure gestion financière

📣 Témoignage client : Voici ce que Jordan Patrick, directeur produit chez Harness, avait à dire sur l'utilisation de ClickUp : Le passage à ClickUp pour toutes nos équipes a permis de créer un hub centralisé où toutes nos équipes et tous nos utilisateurs peuvent se retrouver et organiser leur propre travail tout en assurant le suivi des projets des autres équipes. Les fonctionnalités et les outils fournis par ClickUp sont parfaits pour nos équipes CS, équipe commerciale et Development, qui peuvent ainsi gérer efficacement nos projets à l'échelle de l'entreprise ! Le passage à ClickUp pour toutes nos équipes a permis de créer un hub centralisé où toutes nos équipes et tous nos utilisateurs peuvent se retrouver et organiser leur propre travail tout en assurant le suivi des projets des autres équipes. Les fonctionnalités et les outils fournis par ClickUp sont parfaits pour nos équipes CS, Sales et Development, qui peuvent ainsi gérer efficacement nos projets à l'échelle de l'entreprise !

7. Modèle de plan d'action ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Mapper votre prochaine étape avec le modèle de plan d'action ClickUp

Le modèle de plan d'action ClickUp organise les tâches par priorité. Il permet de visualiser leur statut en temps réel en reliant les décisions de haut niveau à des tâches spécifiques, à leurs propriétaires et à leurs échéances dans un cadre opérationnel. Ainsi, au lieu de s'appuyer sur des notes éparses ou des suivis décousus, les équipes disposent d'un plan centralisé pour exécuter et présenter des rapports avec clarté.

Utilisez-les pour planifier le lancement d'un nouveau produit, esquisser une feuille de route pour la mise à niveau informatique, gérer une initiative de changement interne, et bien plus encore. Ajoutez des notes autocollantes, des organigrammes, des échéanciers ou tout autre élément susceptible d'aider votre équipe à réfléchir, planifier et exécuter plus clairement.

Pourquoi vous allez l'adorer :

Attribuez la propriété et suivez l'achevé des tâches dans tous les flux de travail

Harmonisez la planification stratégique et l'exécution sur le terrain

Glissez-déposez les tâches dans des sections classées par catégorie pour plus de clarté

Ajoutez des visuels, des étiquettes de statut et des notes d'équipe pour améliorer la transparence

Idéal pour : les équipes informatiques qui traduisent les informations ou les audits en étapes mesurables et en responsabilités.

➡️ En savoir plus : Les meilleurs logiciels de gestion d'audit pour rationaliser les audits internes

8. Modèle de plan de communication en cas d'incident ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Gérez efficacement la communication en cas de crise grâce au modèle de plan de communication en cas d'incident de ClickUp

Personne ne souhaite élaborer un plan de communication en période de crise. Ce modèle de plan de communication en cas d'incident ClickUp vous offre une longueur d'avance, afin que vous n'ayez pas à vous creuser la tête pour déterminer qui doit être informé et de quoi lorsque survient un incident.

Des escalades internes aux mises à jour des parties prenantes et aux divulgations aux clients, ce modèle favorise une approche proactive plutôt qu'une réaction précipitée. Utilisez-le et vous obtiendrez un aperçu clair des parties prenantes, des rôles prédéfinis, des résultats commerciaux, des jalons clés et des voies d'escalade, le tout présenté dans un document modifiable.

Pourquoi vous allez l'adorer :

Plannez les étapes de communication interne et externe lors de la réponse aux incidents

Organisez les procédures d'escalade, les points de discussion et les listes de contacts afin d'harmoniser les messages des équipes juridiques, relations publiques et informatiques

Suivez les communications en temps réel grâce à des statuts personnalisés

Améliorez les outils de collaboration tels que les fils de commentaires et les étiquettes de priorité

Idéal pour : les équipes informatiques et de gestion de crise qui préparent des communications structurées autour des pannes, des incidents de sécurité ou des défaillances majeures du système.

📮 ClickUp Insight : Seuls 7 % des professionnels dépendent principalement de l'IA pour la gestion et l'organisation des tâches. Cela pourrait s'expliquer par le fait que les outils sont limités aux calendriers, aux listes à faire ou aux applications e-mail. Avec ClickUp, la même IA alimente vos e-mail ou autres flux de communication, votre calendrier, vos tâches et votre documentation. Demandez-vous : « Quelles sont mes priorités aujourd'hui ? » ClickUp Brain effectuera une recherche dans votre environnement de travail et vous indiquera exactement ce que vous avez à faire en fonction de l'urgence et de l'importance. ClickUp regroupe ainsi plus de 5 applications dans une seule super application !

9. Modèle de liste de projets informatiques ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Regroupez tout dans une vue organisée grâce au modèle de liste de projets informatiques ClickUp

Le modèle de liste de projets informatiques ClickUp offre une vue d'ensemble de tous les projets actifs et prévus, classés par type, échéancier, propriétaire et priorité stratégique. Ce modèle de liste de projets sert à la fois d'outil de planification et de résumé exécutif, ce qui rend le suivi du statut et l'équilibrage des ressources beaucoup plus efficaces.

Utilisez ce modèle pour organiser toutes les tâches, jalons et dépendances en un seul endroit. Décomposez les projets par phase, rôles et responsabilités, déclaration de vision informatique, objectifs stratégiques, et informez les parties prenantes.

Pourquoi vous allez l'adorer :

Centralisez tous les projets informatiques en cours dans une base de données structurée afin de conserver une visibilité sur la planification des capacités et de la charge de travail

Présentez sans effort les résumés de projet et abordez les défis lors des réunions avec les parties prenantes pour des processus de gestion efficaces

Accédez à des statuts de tâches personnalisés tels que « À faire », « En cours », « En cours de révision », « Achevé », etc. pour voir si les objectifs d'entreprise sont atteints

Hiérarchisez les initiatives à l'aide de balises de priorité et d'indicateurs RAG afin de mettre en évidence les tâches de priorité par rapport à celles présentant un risque moindre

Idéal pour : les directeurs informatiques et les bureaux de gestion de projets (PMO) chargés de superviser de vastes portfolios d'initiatives qui nécessitent une utilisation efficace de la technologie pour une supervision centralisée.

🧠 Anecdote : 52 % des DSI déclarent que la gestion des relations avec les fournisseurs de technologies stratégiques est désormais une préoccupation majeure au niveau du conseil d'administration, en raison de la consolidation du marché du cloud et des logiciels, selon un sondage McKinsey.

➡️ En savoir plus : Modèles d'amélioration des processus dans ClickUp et Word pour optimiser l'efficacité

10. Modèle de plan d'action SMART ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Des objectifs clairs, des étapes concrètes et des progrès réels grâce au modèle de plan d'action SMART de ClickUp

Le modèle de plan d'action SMART de ClickUp vous aide à transformer des objectifs généraux en tâches précises et réalisables. En suivant la méthode SMART (spécifique, mesurable, atteignable, réaliste et temporellement défini), vous garantissez la cohésion de votre équipe et mettez l'accent sur la responsabilité.

Ce modèle de document prêt à l'emploi et adapté aux débutants transforme les ambitions vagues et les initiatives informatiques en étapes pragmatiques. Il aide les individus et les équipes à clarifier leurs objectifs, à suivre les résultats et à rester responsables sans perdre de vue la vision globale.

Pourquoi vous allez l'adorer :

Définissez des indicateurs de réussite et fixez des échéances concrètes

Visualisez la progression réalisée grâce aux vues Calendrier et tableau de bord intégrées

Renforcez la responsabilisation en attribuant des tâches avec des délais clairs

Automatisez les flux de travail répétitifs pour améliorer l'efficacité opérationnelle et la gestion des risques

Idéal pour : les responsables informatiques et les membres de l'équipe qui souhaitent que chaque initiative soit claire et qu'un compte en soit établi.

➡️ En savoir plus : Modèles gratuits d'analyse des causes profondes « Five Whys »

11. Modèle de stratégie et de plan de transformation numérique ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Structurez la modernisation de vos opérations sans perdre votre élan grâce au modèle de stratégie et de plan de transformation numérique ClickUp

Qu'il s'agisse de déployer des services cloud ou de repenser les flux de travail hérités à l'aide des technologies émergentes, la transformation numérique nécessite plus que des mots à la mode : elle nécessite une exécution structurée. Le modèle de stratégie et de forfait de transformation numérique ClickUp guide les équipes dans l'identification de l'état actuel, la définition de la vision future et l'élaboration des étapes.

Les éléments clés de la transformation, de l'adhésion des parties prenantes à la migration de la plateforme, sont clairement documentés afin que la dynamique ne s'essouffle pas en cours de route.

Pourquoi vous allez l'adorer :

Mappez vos capacités numériques actuelles et vos objectifs futurs afin de vérifier s'ils sont synchronisés avec votre mission

Séquencez les efforts de transformation avec des équipes responsables et des livrables

Suivez l'adoption des changements, les risques et l'allocation des ressources pour vos initiatives informatiques

Fournissez des rapports à la direction à l'aide de visuels basés sur des données

Idéal pour : les DSI, les responsables de l'innovation et les stratèges informatiques qui mènent des efforts de transformation à l'échelle de l'entreprise avec un forfait stratégique informatique efficace visant à améliorer la satisfaction client.

📚 À lire également : Comment résoudre les problèmes courants liés au service client

12. Modèle de plan de gestion du changement ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Gérez le changement en toute clarté grâce au modèle de plan de gestion du changement de ClickUp

Le modèle de plan de gestion du changement ClickUp vous aide à anticiper les obstacles, à segmenter les publics et à guider l'adoption grâce à une planification structurée.

Conçus avec des automatisations avancées et plusieurs vues (Doc, Échéancier et liste), ils vous offrent le cadre et la flexibilité dont vous avez besoin pour guider votre équipe en toute confiance à travers le changement.

Avec 12 statuts et 19 automatisations, ce modèle s'adapte à votre flux de travail, et non l'inverse. Il ne s'agit pas seulement de formation, mais aussi de préparer les personnes, de suivre leur engagement et de s'adapter en fonction des commentaires en temps réel.

Pourquoi vous allez l'adorer :

Ajustez vos stratégies en fonction des commentaires des parties prenantes et des résultat du déploiement

Automatisez les mises à jour des tâches, le suivi des sous-tâches et les champs personnalisés pour réduire le travail manuel

Organisez vos initiatives de changement à travers les affichages pour plus de clarté et une meilleure planification

Tenez les parties clés informées et synchronisées grâce à des changements de statut en temps réel

Idéal pour : les responsables du changement qui gèrent l'adoption et la résistance des utilisateurs lors de la mise en œuvre de systèmes informatiques ou de changements de politique.

💡Conseil de pro : le changement est inévitable dans les processus informatiques. Cependant, la mise en œuvre de la gestion du cycle de vie informatique (ITLM) vous aide à le gérer en douceur en prévenant les pannes imprévues et en maximisant la valeur de vos investissements.

menez votre stratégie informatique vers la réussite avec ClickUp*

N'oubliez jamais que l'alignement des investissements technologiques sur les besoins de votre entreprise et l'évolution de votre modèle commercial est essentiel à la réussite de la mise en œuvre de votre stratégie informatique.

Les modèles de plans stratégiques informatiques de ClickUp sont indispensables pour les équipes informatiques qui gèrent des transitions complexes, des mises à niveau numériques ou le déploiement de projets ambitieux.

Que vous soyez en train de mapper votre prochain grand changement ou que vous essayiez de ne pas perdre le rythme en cours de sprint, ces modèles vous aideront à rationaliser vos opérations afin d'élaborer une stratégie sur mesure qui vous permettra de garder une longueur d'avance avec clarté et détermination.

Vous souhaitez découvrir à quel point le changement peut être plus fluide ? Inscrivez-vous à ClickUp et constatez-le par vous-même.