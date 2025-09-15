Modèles gratuits de tableaux d'amortissement pour le suivi des paiements de prêt et de l'intérêt

Vous êtes-vous déjà senti perdu en essayant de déterminer quelle part de votre paiement de prêt correspondait à l'intérêt et quelle part correspondait au capital ? Pour les particuliers, les propriétaires de petites entreprises et les équipes financières, ce manque de clarté peut entraîner une mauvaise planification et des surprises coûteuses.

Un modèle de tableau d'amortissement vous apporte une solution simple. Il vous donne un aperçu clair de chaque paiement, en vous montrant exactement comment votre prêt est remboursé au fil du temps.

Que vous gériez des dettes personnelles ou suivez des prêts d'entreprise, ces modèles vous aident à rester organisé et à garder le contrôle. Découvrons quelques modèles gratuits de tableaux d'amortissement pour simplifier la gestion de vos prêts.

🧠 Anecdote : le mot « amortissement » vient du latin « admortire », qui signifie « tuer », en référence au remboursement progressif d'une dette jusqu'à ce qu'elle soit complètement achevée.

Que sont les modèles de tableau d'amortissement ?

Les modèles de tableau d'amortissement sont des outils préformatés (généralement au format Excel, Google Sheets ou PDF) qui vous aident à suivre le remboursement de vos prêts au fil du temps. Ils décomposent chaque paiement en deux parties : le capital (le montant que vous avez emprunté) et les intérêts (le coût de l'emprunt).

Ces modèles indiquent le montant que vous devez après chaque paiement, les dates d'échéance des paiements et la diminution progressive du solde de votre prêt. Ils fournissent une représentation visuelle claire de votre calendrier de remboursement, ce qui facilite la budgétisation et la planification de votre prêt.

💰 Ils comprennent généralement :

Dates de paiement

Montants des paiements

Répartition entre intérêts et capital

Solde restant dû

Les meilleurs modèles de tableaux d'amortissement en un coup d'œil

Qu'est-ce qui fait un bon modèle de tableau d'amortissement ?

Un bon modèle de tableau d'amortissement vous aide à organiser vos finances et à avoir une vue d'ensemble de votre parcours de remboursement. Voici ce qu'il faut rechercher :

*présentation claire : un modèle bien conçu présente le tableau d'amortissement complet du prêt de manière à être facile à lire d'un seul coup d'œil, sans paraître trop chargé

calculs automatiques : *une fois que vous avez saisi les informations de base telles que le montant du prêt, le taux d'intérêt et la durée, le modèle calcule instantanément l'information clé telle que le dernier paiement, le nombre de paiements restants et le solde restant dû

Ventilation mensuelle : chaque ligne doit indiquer la répartition entre intérêts et capital, ainsi que le solde restant après chaque paiement mensuel ou annuel, qu'il s'agisse d'un prêt hypothécaire à taux fixe ou variable

*champ modifiables : les bons modèles vous permettent d'ajuster rapidement les nombres. Cela vous aide à explorer l'impact des changements sur le plan global et à mieux gérer vos dépenses

Aides visuelles : les meilleurs modèles proposent des diagrammes ou des graphiques simples qui vous aident à voir comment votre solde diminue au fil du temps, rendant les données plus intuitives

Mettre en forme flexibles : un modèle performant fonctionne dans des outils tels qu'Excel, Google Sheets et même un modèle performant fonctionne dans des outils tels qu'Excel, Google Sheets et même ClickUp , l'application tout-en-un pour le travail. Choisissez donc la plateforme qui correspond le mieux à vos besoins

👀 Le saviez-vous ? L'amortissement linéaire permet de rembourser la dette plus rapidement, mais coûte plus cher au départ. Avec l'amortissement linéaire (ou constant), vos paiements mensuels du capital restent les mêmes, mais le montant mensuel global est plus élevé. C'est plus cher au départ, mais vous économisez considérablement sur l'intérêt pendant toute la durée du prêt.

Les 10 meilleurs modèles de tableaux d'amortissement pour une meilleure gestion financière

Vous en avez assez de jongler avec les détails du remboursement de vos prêts dans des feuilles de calcul éparpillées ?

Voici les meilleurs modèles de tableaux d'amortissement pour vous aider à suivre vos paiements, à distinguer l'intérêt du capital et à rester au fait de votre plan de remboursement pour les prêts à taux variable et à taux fixe, sans stress.

1. Modèle de budget simple ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Organisez votre budget mensuel et annuel avec le modèle de budget de ClickUp

Le suivi de vos entrées et sorties d'argent est beaucoup plus facile avec le modèle de budget simple ClickUp. Il vous offre une vue claire de vos revenus et dépenses, présentés de manière logique. Chaque section est organisée pour vous aider à repérer les tendances, à planifier à l'avance et à rester concentré sur vos objectifs. Avec des vues affichées par type et par mois, tout semble structuré et facile à suivre.

Utilisez-le pour classer chaque paiement sous un nom de prêt ou de dette spécifique afin de suivre simultanément plusieurs obligations. Vous pouvez ajouter des champs personnalisés tels que la date de paiement, le montant du paiement, le capital remboursé, l'intérêt payé et le solde restant à amortir. Utilisez la vue Tableau ou Plan budgétaire pour les afficher côte à côte avec les catégories de dépenses existantes.

🌟 Voici pourquoi vous allez l'adorer :

Affichez toutes vos activités financières par type de compte

Utilisez les menus déroulants pour le libellé des catégories de revenus et de dépenses et ajoutez des détails tels que le type, la source et la description

Vérifiez votre flux de trésorerie net dans la vue « Net Cash View » pour voir ce qu'il vous reste après le paiement de l'intérêt et autres dépenses

🔑 Idéal pour : les particuliers, les propriétaires de petites entreprises ou les équipes financières qui souhaitent organiser leurs revenus et leurs dépenses sans se compliquer la vie

2. Modèle de gestion financière ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Gérez vos finances en toute simplicité grâce au modèle de gestion financière de ClickUp

Avec les bons outils comptables, la gestion des finances de votre entreprise ne sera plus un défi insurmontable. Et le modèle de gestion financière ClickUp est l'un de ces outils !

Vous disposez ainsi d'un environnement de travail complet pour gérer vos équipes commerciales, vos factures, vos dépenses, vos remboursements et même les détails de vos produits, le tout en un seul endroit. Vous bénéficiez de dispositions claires, d'une automatisation intelligente et de nombreux outils pour gérer vos finances en toute simplicité.

Par exemple, vous pouvez suivre vos paiements d'intérêts et de capital mois par mois grâce aux statuts de tâches personnalisés dans ClickUp, comme suit :

À faire : prochain paiement

En cours : paiement en cours de préparation

Achevé : paiement effectué

🌟 Voici pourquoi vous allez l'adorer :

Suivez vos devis, factures et paiements mensuels grâce à des listes faciles à consulter

Saisissez chaque détail à l'aide des champs intégrés tels que le montant, le statut, les coordonnées et les dates

Utilisez l'intelligence contextuelle de ClickUp Brain pour créer des automatisations en langage naturel dans le modèle, telles que « 3 jours avant la date de paiement : envoyer un rappel » « À la date de paiement : marquer la tâche comme en cours » « Après la date de paiement : marquer comme achevé si non coché, ou demander une invitation

« 3 jours avant la date de paiement : envoyer un rappel »

*à la date de paiement : marquer la tâche comme en cours

après la date de paiement : marquer comme achevé si non coché, ou inviter la révision

« 3 jours avant la date de paiement : envoyer un rappel »

*à la date de paiement : marquer la tâche comme en cours

après la date de paiement : marquer comme achevé si non coché, ou inviter la révision

🔑 Idéal pour : Les équipes et les entreprises qui recherchent un moyen plus intelligent de gérer leurs finances sans passer d'un outil à l'autre

3. Modèle de rapport de dépenses ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Simplifiez le suivi et la génération de rapports de vos dépenses grâce au modèle de rapport de dépenses de ClickUp

Le modèle de rapport de dépenses ClickUp est l'outil idéal pour le suivi de vos dépenses et celles de vos employés sans aucune confusion. Il fournit une disposition prête à l'emploi pour enregistrer les dépenses par date, type et montant, vous évitant ainsi de partir de zéro.

Vous pouvez remplir les sections préremplies, des frais de déplacement aux frais de restauration en passant par les factures de téléphone, à l'aide de ce modèle. Vous pouvez également joindre des pièces jointes, ajouter de brèves descriptions et inclure les approbations de votre responsable directement sur la page.

Vous pouvez le personnaliser pour suivre des prêts individuels ou des paiements périodiques et visualiser les échéanciers de paiement. Associez-le aux capacités avancées de l'IA de ClickUp Brain pour analyser l'historique de vos dépenses et effectuer une prévision de vos obligations restantes.

Demandez à ClickUp Brain de créer un tableau d'amortissement optimisé pour vous

🌟 Voici pourquoi vous allez l'adorer :

Remplissez un tableau prêt à l'emploi avec toutes les catégories de dépenses en un seul endroit

Ajoutez les détails du reçu avec un espace pour les descriptions et joignez des pièces jointes

Modifiez, imprimez ou partagez le modèle selon vos besoins avec les membres de votre équipe et vos responsables

🔑 Idéal pour : Les équipes et les employés qui ont besoin d'un moyen rapide d'enregistrer leurs dépenses, de soumettre des rapports et de tout documenter correctement

4. Modèle de facture ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Générez rapidement des factures professionnelles grâce au modèle de facture de ClickUp

* vous avez besoin d' un moyen plus rapide de gérer vos factures sans perdre le suivi de qui vous doit quoi ? Le modèle de facture ClickUp vous aide à rester en suivi des paiements de vos clients sans avoir à fouiller dans vos e-mails ou vos feuilles de calcul.

Il vous permet d'enregistrer chaque facture comme une tâche, avec des détails tels que le nom du client, ses informations, le montant et la date d'échéance. Cet outil de facturation vous offre plusieurs façons d'afficher pour rester organisé et voir ce qui a été remboursé, ce qui est en retard et ce qui est en cours.

Le modèle peut également servir de registre vivant d'un tableau d'amortissement. Chaque « facture » que vous enregistrez peut représenter une échéance spécifique d'un prêt ou d'un plan de remboursement, les champs de votre facture ayant une double fonction :

Le montant de la facture correspond à votre paiement de période total

Les éléments indiquent la répartition entre le capital et l'intérêt pour cette période

La date d'échéance correspond à la date de paiement de votre tableau d'amortissement

Le statut « Payé/Non payé » vous indique exactement où vous en êtes dans l'échéancier de remboursement

Au fil du temps, la vue calendrier du modèle devient une carte visuelle du remboursement : chaque facture payée correspond à une case cochée dans le solde, et chaque facture à venir correspond à la prochaine étape de votre plan.

🌟 Voici pourquoi vous allez l'apprécier :

Suivez l'état de vos factures et de vos remboursements en un coup d'œil grâce aux vues liste, tableau, calendrier et chronologique

Utilisez les fonctionnalités intégrées de suivi du temps de ClickUp, telles que le suivi du temps depuis n'importe quel appareil, l'ajout de notes aux entrées de temps, le marquage du temps facturable et la génération de rapports détaillés

Définissez des tâches récurrentes dans ClickUp pour gérer automatiquement la facturation et les paiements mensuels ou forfaitaires

Gérez vos paiements dans le même espace que celui où vous envoyez et stockez vos factures : un seul processus, une seule source fiable, deux tâches terminées en même temps

🔑 Idéal pour : les freelances, les agences et les équipes qui souhaitent garder le contrôle sur leur facturation et leurs paiements, et rembourser leurs prêts dans les délais

Regardez cette vidéo pour en savoir plus sur toutes les façons dont vous pouvez suivre le temps dans ClickUp !

5. Modèle de opérations comptables ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Conservez un registre complet des finances de votre entreprise grâce au modèle de opérations comptables de ClickUp

Le modèle ClickUp Accounting Operations rassemble toutes vos opérations financières essentielles dans un espace structuré qui évolue avec votre entreprise. De l'organisation des groupes de comptes au suivi des journaux, des grands livres et des flux de trésorerie, il vous offre une vision claire et simple.

Conçu pour les flux de travail comptables standard, il comprend des sections pour le regroupement des comptes, les flux de trésorerie, les grands livres et les rapports de fin de période. De plus, il vous permet d'utiliser l'IA dans la comptabilité pour vous décharger des tâches routinières telles que la classification des entrées, la détection des anomalies ou la génération de résumés.

Dans le modèle, chaque entrée d'amortissement devient une tâche comptable, représentant une échéance d'un prêt ou d'un calendrier de remboursement. Au lieu d'utiliser un outil de suivi de prêt distinct, vous enregistrez simplement chaque paiement dans le cadre de vos opérations comptables plus générales.

🌟 Voici pourquoi vous allez l'adorer :

Surveillez tous les revenus et dépenses de votre entreprise grâce à la liste des comptes

Regroupez les transactions par titre de compte, type de journal ou activité mensuelle en espèces

Visualisez vos comptes de résultats et vos bilans grâce à des tableaux glisser-déposer

Utilisez des statuts tels que « Ouvert », « Actif » ou « Fermé » pour indiquer si un versement n'a pas encore commencé, est dû ou a été payé. Cela reflète à la fois la progression de votre amortissement et le flux de travail comptable habituel

🔑 Idéal pour : les petites entreprises, les équipes financières ou les responsables des opérations qui souhaitent organiser leurs registres comptables

6. Modèle d'historique des paiements ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Gérez et suivez vos paiements grâce au modèle d'historique des paiements de ClickUp

Si vous recherchez un moyen simple d'enregistrer, d'afficher et de vérifier vos relevés de paiement personnels ou d'entreprise, le modèle d'historique des paiements ClickUp est la solution qu'il vous faut !

Grâce à des vues simples telles que les formulaires de paiement, les listes détaillées et les résumés clients, vous saurez toujours qui a payé quoi, quand et comment. De plus, les calculs intégrés vous aident à repérer les totaux en un coup d'œil, tandis que le téléchargement des reçus et les modes de paiement garantissent une documentation précise.

💡 Conseil de pro : au lieu de considérer votre amortissement comme un outil distinct, utilisez ce modèle pour l'intégrer à votre flux de travail existant en matière d'historique des paiements. Chaque versement de prêt devient simplement une tâche de paiement supplémentaire, enrichie par le suivi du capital/des intérêts et s'intégrant parfaitement à vos champs, vues et automatisations actuels.

🌟 Voici pourquoi vous allez l'adorer :

Suivez tous vos enregistrements dans une vue centralisée pour afficher tous les éléments avec des colonnes triables et filtrables

Conservez des pièces jointes numériques de vos reçus, classées et organisées pour pouvoir les consulter facilement

Gérez le statut de chaque paiement à l'aide de statuts personnalisés, tels que « En cours » et « Achevé »

🔑 Idéal pour : Les freelances et les équipes de petites entreprises à la recherche d'un système organisé et partageable pour enregistrer et vérifier les paiements, y compris les versements de prêts

7. Budget de projet ClickUp avec modèle WBS

Obtenir un modèle gratuit Suivez efficacement le budget de votre projet grâce au modèle de budget de projet avec WBS de ClickUp

Vous avez besoin d'une approche structurée et détaillée pour gérer la portée, le budget et la progression ? Essayez le modèle ClickUp Project Budget with WBS. Il utilise une structure de répartition du travail pour attribuer les coûts, surveiller les résultats réels et visualiser la progression par rapport aux jalons prévus dans un espace unifié. Cela en fait le terrain idéal pour intégrer naturellement un tableau d'amortissement dans votre structure budgétaire.

Le modèle relie directement les lignes budgétaires aux activités, garantissant ainsi une parfaite adéquation entre la planification financière et l'exécution du projet. Comme ce modèle prend en charge différents affichages (diagramme de Gantt, liste et tableau), vous pouvez suivre visuellement les échéances de paiement, parallèlement aux jalons du projet. Vous obtenez ainsi une image claire et temporelle du remboursement lié à la structure du projet.

🌟 Voici pourquoi vous allez l'adorer :

Visualisez le calendrier de votre projet à travers ses différentes phases et réorganisez les tâches à l'aide de la fonction glisser-déposer

Organisez toutes les données pertinentes pour vos projets dans un seul espace afin de planifier efficacement vos capacités et d'allouer vos ressources

Mappez toutes les activités par phase de projet à l'aide du tableau de structure de répartition du travail

🔑 Idéal pour : Les chefs de projet et les équipes qui gèrent des projets à grande échelle avec plusieurs flux budgétaires

🔍 Le saviez-vous ? L'amortissement ne concerne pas uniquement les prêts. Les entreprises l'utilisent également pour répartir dans le temps le coût des actifs et des investissements, tels que les équipements.

8. Modèle d'afficher l'échéancier ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Organisez votre tableau d'amortissement et mappez les dates importantes à l'aide du modèle de vue Échéancier de ClickUp

Mapper l'ensemble de votre calendrier d'amortissement dans un espace de travail fluide et visuel grâce au modèle de vue chronologique ClickUp. Il offre aux particuliers et aux équipes une structure chronologique flexible pour organiser les phases d'amortissement et planifier les dates d'échéance. Chaque point comporte son montant, ventilé en capital et intérêts, le solde après paiement étant reflété dans les notes autocollantes ou dans un champ personnalisé.

Grâce à ce modèle, vous pouvez librement mapper, ajuster et suivre chaque étape de votre tableau d'amortissement sans contraintes rigides. Il transforme votre forfait de remboursement de prêt en un chemin clair et visuel qui mène tout droit à zéro.

🌟 Voici pourquoi vous allez l'apprécier :

Attribuez les responsabilités et les dates d'échéance directement sur l'échéancier pour une responsabilisation rapide

Collaborez en direct avec les membres de votre équipe dans un espace visuel de partage

Agrandissez la fenêtre selon vos besoins pour afficher même les échéanciers de remboursement les plus complexes et en plusieurs phases

🔑 Idéal pour : les propriétaires de petites entreprises ou les travailleurs indépendants, en particulier ceux qui gèrent des prêts d'équipement, des capitaux de démarrage ou des projets financés par des clients, où les dates de remboursement sont aussi importantes que la planification des flux de trésorerie

9. Modèle de calendrier de paiement de prêt par Mission Investors

via Mission Investors

Suivre les calendriers de paiements de plusieurs prêts, chacun avec des conditions, des fréquences et des montants différents, peut rapidement devenir fastidieux. Le modèle de calendrier de paiement de prêt de Mission Investors propose une feuille de calcul personnalisable conçue pour simplifier la gestion des prêts et améliorer la transparence du portfolio.

Il présente la ventilation de chaque paiement, y compris le montant du capital, l'intérêt, les paiements supplémentaires et les soldes, le tout dans un tableau complet.

🌟 Voici pourquoi vous allez l'adorer :

Suivez les paiements prévus et supplémentaires pour voir comment ils affectent l'échéancier de remboursement de votre prêt

Affichez un résumé de votre prêt avec les paiements prévus, le montant total de l'intérêt payé, le nombre de paiements effectués et les paiements anticipés, le tout en un coup d'œil

Suivez l'évolution de votre prêt grâce à des colons indiquant le solde initial, le capital, les intérêts, etc

🔑 Idéal pour : Les emprunteurs et les conseillers financiers qui ont besoin de maintenir des registres de paiements de prêts faciles à comprendre.

💡 Conseil bonus : voici quelques conseils pour un amortissement efficace de votre prêt : Suivez régulièrement vos paiements pour voir quelle part est consacrée à l'intérêt et quelle part au capital

Effectuez des paiements supplémentaires dès que possible afin de raccourcir les échéanciers de remboursement

Utilisez des outils numériques ou des modèles pour rester organisé et ne jamais manquer un paiement

Comprenez parfaitement les conditions de votre prêt

Mettez à jour votre tableau chaque fois que vous effectuez des changements, comme un refinancement ou un versement forfaitaire

Visualisez votre progression grâce à des tableaux de bord et des diagrammes détaillés

10. Tableau de paiement de prêt Excel par CFI

via CFI

Le modèle Excel de tableau d'amortissement proposé par CFI offre un tableau complet qui couvre tout, des paiements égaux aux contributions supplémentaires en passant par les changements de taux d'intérêt.

Cette feuille de calcul prête à l'emploi vous aide à calculer avec précision les paiements, le capital, l'intérêt et les soldes pour n'importe quelle durée de prêt et n'importe quel taux d'intérêt. Elle simplifie la création d'un tableau d'amortissement achevé, vous faisant gagner du temps et vous épargnant des efforts.

🌟 Voici pourquoi vous allez l'apprécier :

Télécharger un modèle Excel entièrement fonctionnel pré-rempli avec toutes les formules nécessaires

Ajustez le montant du prêt, le taux d'intérêt et la durée pour voir comment ils affectent votre calendrier de paiement

Visualisez clairement le solde restant et la progression des paiements pour chaque période

🔑 Idéal pour : les professionnels de la finance, les propriétaires d'entreprise ou les étudiants qui souhaitent suivre leur tableau d'amortissement à l'aide d'Excel

Simplifiez la gestion de vos prêts avec ClickUp

La gestion d'un prêt ne doit pas être un jeu de devinettes. Avec le bon modèle de tableau d'amortissement, vous pouvez voir clairement comment chaque paiement réduit votre solde, mois après mois, dollar après dollar.

Grâce à ses vues personnalisables et à son automatisation, ClickUp vous aide à créer un système intelligent de suivi des prêts à partir de zéro ou à vous connecter à des systèmes prédéfinis. Suivez les calendriers de paiement, définissez des rappels et partagez même des formulaires avec vos clients ou vos collègues. De plus, tout est mis à jour en temps réel, vous ne manquez donc rien.

Prêt à prendre le contrôle de votre stratégie de prêt ? Commencez avec ClickUp et voyez enfin vos nombres prendre tout leur sens. Inscrivez-vous gratuitement à ClickUp dès aujourd'hui !