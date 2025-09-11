Modèles WhatsApp Business gratuits pour une communication efficace

Qui ne connaît pas WhatsApp ? Au cours de la dernière décennie, cette application est devenue un outil de messagerie presque indispensable sur nos téléphones, nous permettant de maintenir des connexions avec nos amis et notre famille.

Pour les entreprises, WhatsApp est devenu une véritable puissance appelée WhatsApp Business Platform, un canal direct et très engageant qui permet de créer une connexion avec vos clients existants, d'atteindre les utilisateurs WhatsApp à grande échelle et même de diffuser du contenu marketing.

🔎 Le saviez-vous ? Bien que WhatsApp ait été lancé en 2009, la société n'a commercialisé la plateforme WhatsApp Business qu'en 2018.

Si les messages rapides et gratuits offrent aux entreprises une grande flexibilité créative, vous avez besoin d'une structure pour véritablement débloquer le potentiel de WhatsApp en termes d'échelle. Pensez aux mises à jour de commandes, aux rappels ou même aux campagnes promotionnelles qui encouragent les achats répétés.

C'est là que l'utilisation des modèles de messages WhatsApp Business devient essentielle. Ils garantissent que vos communications, qu'il s'agisse de demandes de renseignements de clients, de messages transactionnels ou de marketing ciblé, se déroulent sans heurts, sans rencontrer d'obstacles ni enfreindre les politiques de Meta.

Ce guide vous présentera certains de ces modèles et vous expliquera comment ils garantissent que la mise en forme de vos messages d'entreprise et la catégorie de modèle choisie correspondent parfaitement aux attentes de la plateforme.

*que sont les modèles de messages WhatsApp Business ?

Considérez les modèles de messages WhatsApp Business comme des amorces de discussion structurées et préapprouvées pour votre entreprise.

WhatsApp vous permet uniquement d'entamer une discussion avec un utilisateur après qu'il ait donné son consentement explicite. Vous ne pouvez pas lui envoyer n'importe quel message ; vous devez utiliser un modèle de message préapprouvé (par exemple, rappels de rendez-vous, mises à jour de commande, promotions).

De plus, si la « fenêtre de service client » de 24 heures a expiré (c'est-à-dire que cela fait plus de 24 heures que l'utilisateur vous a envoyé son dernier message), vous devez utiliser un modèle approuvé pour le contacter, que vous souhaitiez envoyer une mise à jour de commande, une confirmation de paiement, une mise à jour de compte ou même une alerte de vente à durée limitée.

🤝 Rappel amical : chaque nouveau modèle doit respecter des règles de mise en forme spécifiques et entrer dans une catégorie désignée. L'approbation d'un nouveau modèle fait partie du processus, souvent géré par le gestionnaire WhatsApp ou directement via les outils du compte, même à partir de vos clients WhatsApp de bureau.

🎁 Bonus : Avantages et inconvénients de WhatsApp

Aperçu des modèles de messages WhatsApp Business

Qu'est-ce qui fait un bon modèle de message WhatsApp Business ?

Un bon modèle de message WhatsApp Business est clair, structuré et conforme aux politiques de messagerie de Meta. Il doit transmettre le message souhaité tout en respectant la mise en forme du modèle et les critères d'utilisation :

*mettez en forme correctement : choisissez des modèles qui respectent les règles de nommage de Meta (utilisez des caractères alphanumériques minuscules, des nombres et des traits de soulignement pour le nom du modèle). Cela vous aidera à passer sans encombre le processus d'approbation des modèles et à éviter les rejets lors de l'envoi via l'API de gestion d'entreprise

Objectif clair : choisissez le modèle approprié parmi les catégories suivantes : utilitaire, authentification ou marketing. Cela est essentiel pour aider WhatsApp à comprendre le contexte de votre message et garantir qu'il soit correctement signalé

*personnalisation intelligente : sélectionnez des modèles avec des paramètres variables pour créer des messages personnalisés . Vos communications sembleront ainsi sur mesure et authentiques, ce qui garantira que vos messages et efforts marketing trouvent un écho et ne soient pas perçus comme génériques

*structure de qualité : utilisez des modèles qui vous permettent de rédiger des messages dans un format très structuré afin de garantir leur lisibilité et leur conformité. Cela est essentiel pour assurer une transmission fluide via l'API WhatsApp Business et maintenir la qualité globale des modèles

contenu pertinent* : optez pour des modèles adaptés à l'usage prévu, tels que des modèles d'authentification ou d'assistance à la clientèle. Ainsi, le modèle correspondra à vos objectifs et réduira les risques de refus d'approbation par Meta

Contrôles de conformité : le modèle de message WhatsApp Business que vous choisissez ne doit pas contenir de données sensibles, telles que des numéros de compte bancaire ou d'autres identifiants sensibles. La protection de la confidentialité des utilisateurs est primordiale et garantit que vos modèles conservent leur statut approuvé tout au long des campagnes marketing WhatsApp

Impact mesurable : envisagez des modèles avec des indicateurs de campagne pour le suivi de ce qui fonctionne. Alignez ces données avec l'API WhatsApp Business et les performances des modèles marketing afin d'ajuster votre stratégie à la volée et de réduire les commentaires négatifs

📚 À lire également : WhatsApp Business ou WhatsApp Personal : quel outil de messagerie choisir ?

modèles de messages WhatsApp Business gratuits*

🧠 Fait intéressant : 67 % des utilisateurs sont plus enclins à interagir avec une entreprise qui leur envoie des messages sur WhatsApp plutôt que par e-mail ou SMS. C'est pourquoi la création d'un modèle de message WhatsApp Business adapté peut avoir un impact direct sur le taux de réponse de votre campagne.

Découvrons des modèles de messages WhatsApp très performants qui simplifient tout, des ventes flash aux flux d'intégration. Voici quelques exemples de modèles de messages WhatsApp auxquels les marques font confiance. Ces modèles sont déjà mis en forme pour la plateforme WhatsApp Business, vous pouvez donc les utiliser immédiatement.

1. Modèles de carrousel

via WhatsApp

Les modèles Carousel vous permettent d'envoyer jusqu'à 10 cartes riches en contenu visuel dans un seul message WhatsApp. Chaque carte prend en charge des images, de courtes descriptions et des boutons cliquables, transformant vos messages en mini-catalogues faciles à parcourir.

De plus, la disposition ajoute une structure et une commodité de défilement. La mise en forme permet de maintenir l'intérêt des utilisateurs sans les submerger d'un contenu excessif.

⭐ Pourquoi vous allez aimer ce modèle :

Affichez plusieurs produits ou offres à l'aide de cartes carrousel

Joignez des images et des vidéos à chaque carte pour renforcer l'attrait visuel de votre offre

Attribuez des boutons pour les CTA tels que « Acheter maintenant » ou « En savoir plus »

Personnalisez chaque carte avec les détails de différents produits ou services

🔑 Idéal pour : les équipes e-commerce et les responsables marketing qui mènent des campagnes axées sur les produits

➡️ En savoir plus : Les avantages essentiels de WhatsApp pour les entreprises que vous devez connaître

2. Modèles en offre limitée dans le temps

via WhatsApp

Les modèles d'offres à durée limitée sont conçus pour les campagnes à évolution rapide qui misent sur l'urgence pour susciter des réponses. Ils comprennent un titre d'offre et un chronomètre facultatif intégré au message, ce qui vous aide à accélérer les décisions.

Utilisez-les pour annoncer des ventes flash, des offres pour les nouveaux utilisateurs ou des réductions personnalisées. La disposition structurée prend en charge les médias enrichis, les boutons et la personnalisation dynamique, le tout optimisé pour capter l'attention et encourager l'action avant l'expiration du délai.

⭐ Pourquoi vous allez aimer ce modèle :

Mettez en avant les offres urgentes grâce aux chronomètres intégrés indiquant la date d'expiration des offres

Ajoutez des codes promotionnels ou des coupons à l'aide des boutons Copier

Dirigez le trafic avec des boutons CTA tels que « Visiter le site » ou « Demander maintenant »

Créez un sentiment d'urgence grâce à des campagnes personnalisées à durée limite

🔑 Idéal pour : les marques DTC, les spécialistes du marketing de croissance et les équipes commerciales qui gèrent des campagnes urgentes

📚 À lire également : Comment utiliser la communication vidéo asynchrone pour améliorer le télétravail

3. Modèle de confirmation de commande

via WhatsApp

Les modèles de confirmation de commande offrent aux utilisateurs une clarté immédiate après leur achat. Ils sont concis, structurés et comprennent généralement des variables telles que le numéro de commande, le montant et les détails de livraison. Ces messages sortants contribuent à réduire le nombre de tickets d'assistance et à créer une expérience post-achat plus prévisible.

Le ton est fonction et fiable, exactement ce que les utilisateurs attendent après une transaction. Ils aident également les entreprises à rester conformes tout en réduisant les échanges inutiles avec le client.

⭐ Pourquoi vous allez aimer ce modèle :

Confirmez les achats avec des détails de commande dynamiques

Partagez des liens de suivi et des échéanciers de livraison

Incluez l'information relative au service client directement dans le message

Réduisez la confusion après le paiement grâce à des mises à jour claires

🔑 Idéal pour : les marques de vente au détail, les partenaires logistiques et les services d'abonnement

💡 Conseil de pro : utilisez des noms de modèles différents lorsque vous testez des messages en A/B ; même les modifications mineures nécessitent des autorisations distinctes de la part de Meta, et la duplication d'un modèle existant pour créer une variante permet de suivre les performances sans affecter l'original.

4. Modèle de rappel de rendez-vous

via WhatsApp

Les modèles de rappel de rendez-vous sont des rappels simples mais efficaces qui permettent de réduire le nombre de rendez-vous manqués. Ces modèles de messages approuvés comprennent des détails tels que l'heure, l'emplacement et le nom des représentants du service, et utilisent des espaces réservés pour garantir la cohérence.

Ils sont envoyés avant les rendez-vous prévus et permettent aux clients de confirmer, de reporter ou d'annuler, le tout depuis WhatsApp. Ces messages sont particulièrement utiles pour les secteurs des services, où le timing est crucial et la présence indispensable.

⭐ Pourquoi vous allez aimer ce modèle :

Faites un rappel aux utilisateurs de leurs prochains rendez-vous et partagez-leur les horaires exacts

Permettez la reprogrammation via des boutons de réponse rapide

Configurez les réponses automatiques WhatsApp pour confirmer instantanément la réception et gérer les attentes

Joignez des information d'emplacement ou des liens d'assistance pour faciliter la navigation

🔑 Idéal pour : les entreprises de services telles que les cliniques, les salons, les consultants, les services de réparation, etc

📚 À lire également : Comment effectuer la modification en cours des messages WhatsApp après leur envoi

5. Modèle de collecte de commentaires

via WhatsApp

Les modèles de commentaires offrent un moyen non intrusif de recueillir des informations après une interaction directement sur WhatsApp. Qu'il s'agisse d'une livraison, d'un achat ou d'un ticket de service client résolu, ces modèles sont structurés pour permettre des réponses en un seul clic ou des systèmes de notation simples.

Cela vous aide à saisir les sentiments authentiques sans avoir besoin d'application ou de formulaire supplémentaires. C'est également un moyen intelligent de suivre la qualité du service en temps réel.

⭐ Pourquoi vous allez aimer ce modèle :

Envoyez des questions de suivi après une interaction avec un client ou une prestation de service

Utilisez les réponses rapides pour des réponses rapides et structurées

Suivez l'opinion des utilisateurs sans quitter WhatsApp

Clôturez les requêtes d'assistance ou les achats

🔑 Idéal pour : les équipes d'assistance, les responsables des opérations de service et les responsables de l'expérience client

➡️ En savoir plus : Les meilleures applications de discuter de groupe pour les entreprises

Limites des modèles WhatsApp Business

Si les modèles de messages WhatsApp Business offrent une structure et une portée, ils s'accompagnent toutefois de règles strictes qui limitent la manière dont les entreprises peuvent communiquer.

🔎 Le saviez-vous ? Le bot chargé d'approuver les modèles WhatsApp applique les règles de manière si stricte que même un signe de ponctuation manquant ou un espace réservé incorrect peut déclencher un rejet. Certains spécialistes du marketing testent les modèles en soumettant intentionnellement des versions erronées afin de savoir ce qui est signalé.

Voici quelques-unes des restrictions les plus importantes à garder à l'esprit :

retards d'approbation* : chaque modèle doit être soumis au processus de révision de Meta, qui peut prendre de quelques minutes à 24 heures. En cas de problème de mise en forme, de violation de la politique ou de formulation ambiguë, votre modèle peut être rejeté, ce qui retardera les campagnes ou les mises à jour urgentes

Interactivité limitée : les modèles ne prennent pas en charge : les modèles ne prennent pas en charge la collaboration en temps réel , sauf si l'utilisateur répond dans un délai de 24 heures. Cette restriction signifie que les suivis ou les discussions continues nécessitent souvent un autre message approuvé, ce qui rend plus difficile le maintien de la dynamique dans les interactions avec les clients

Restrictions par catégorie : certains formats utiles, tels que les offres à durée limitée, ne peuvent pas être utilisés dans la catégorie Utilitaires. Si votre message ne correspond pas à l'objectif préapprouvé d'une catégorie, il ne sera pas accepté, même s'il est utile pour l'utilisateur

Règles de personnalisation strictes : vous n'êtes autorisé à personnaliser que les paramètres variables prédéfinis et rigides lors de la création de modèles WhatsApp. Tenter d'ajouter du texte personnalisé en dehors de ces paramètres peut avoir pour résultat un refus ou un problème de livraison, ce qui réduit la flexibilité souvent attendue par les spécialistes du marketing

➡️ En savoir plus : Les meilleures alternatives à WhatsApp pour l'entreprise

Modèles WhatsApp alternatifs

Si vous recherchez des alternatives viables à WhatsApp Business pour coordonner vos campagnes, essayez ClickUp, l'application tout-en-un pour le travail. Au lieu de jongler entre différents outils pour discuter, les fichiers et les tâches, ClickUp centralise tout dans un environnement de travail IA convergent afin que votre équipe puisse planifier, exécuter et suivre les campagnes sans perdre le contexte.

Avec ClickUp Chat, les discussions en temps réel s'affichent directement à côté de vos projets. Vous pouvez instantanément transformer un message en tâche, associer des discussions à des documents ou des ressources pertinents, et vous assurer que chaque mise à jour reste liée au travail concerné. Le résultat ? Une préparation plus rapide des campagnes, une communication cohérente entre les équipes et aucune perte de temps à rechercher des informations dans des applications dispersées.

Les modèles de communication prêts à l'emploi de ClickUp simplifient également la planification et l'exécution des campagnes. Voyons comment les modèles alternatifs WhatsApp suivants permettent de gérer, de faire de la modification en cours et de partager facilement des informations :

1. Modèle de message instantané ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Organisez les discussions de votre équipe et structurez les règles de messagerie interne grâce au modèle de message instantané ClickUp

Les requêtes des clients nécessitent souvent une réponse rapide, en particulier dans les secteurs axés sur les services. Conçu pour centraliser la communication, le modèle de message instantané ClickUp vous offre un espace dédié pour gérer, planifier et suivre les discussions internes et externes entre les différents services. Surveillez les discussions internes, identifiez les membres de l'équipe et créez un registre consultable des idées de messages WhatsApp et des approbations en un seul endroit.

Les équipes peuvent créer des réponses prédéfinies, classer les demandes courantes et intégrer des liens, des FAQ ou des formulaires afin de réduire au minimum les échanges de messages. Le format imite les interfaces de chat, ce qui favorise une action rapide avec un minimum de changements de contexte. Cela aide les membres de l'équipe à se coordonner entre les différents rôles et fuseaux horaires, tout en donnant aux responsables une visibilité sur les délais de réponse aux messages et la rapidité de résolution des problèmes.

⭐ Pourquoi vous allez aimer ce modèle :

Créez des mises en forme de messages réutilisables pour différents scénarios d'entreprise

Organisez vos messages par catégories pour les filtrer et les traiter plus rapidement

Suivez le temps de réponse et le suivi client directement depuis le tableau de messages

Améliorez la collaboration au travail sur le ton, la mise en forme et la catégorie des modèles de messages grâce à la modification en cours en direct

🔑 Idéal pour : les équipes d'assistance client, les équipes commerciales et les services d'assistance internes qui gèrent des cycles de communication rapides

💡 Conseil de pro : utilisez ClickUp Brain, l'assistant IA natif de ClickUp, pour rédiger en quelques secondes des modèles de messages WhatsApp approuvés par Meta. Il vous suffit de lui indiquer votre objectif, votre public et le ton à adopter, et il générera un texte structuré et facile à personnaliser que vous pourrez soumettre pour approbation, vous évitant ainsi des heures de rédaction manuelle. Voici un exemple d'invite et de résultat pour vous aider à démarrer : Créez en quelques secondes des modèles de messages WhatsApp Business et des messages pour les promotions, les offres, les mises à jour de commandes et bien plus encore avec ClickUp Brain

2. Modèle de matrice de messagerie ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Harmonisez la planification des messages entre les différentes campagnes grâce au modèle de matrice de messagerie ClickUp

Le modèle de matrice de messagerie ClickUp offre une disposition structurée pour définir qui reçoit quel message, quand et comment. Utilisez-le pour mapper les segments d'audience, attribuer des objectifs de communication et aligner le bon type de message sur le bon canal.

Cela s'avère particulièrement utile lorsque vous jonglez entre plusieurs campagnes, segments et cas d'utilisation, tels que les messages transactionnels ou les offres à durée limitée. La disposition permet d'organiser les messages par type d'audience, objet et statut d'approbation, le tout en quelques clics.

⭐ Pourquoi vous allez aimer ce modèle :

Adaptez la mise en forme des messages aux besoins de votre public et aux canaux qu'il préfère

Planifiez le déploiement des messages par campagne ou par phase du cycle de vie

Suivez les progrès à l'aide de vues telles que la carte de messagerie et le plan de communication

Utilisez les champs personnalisés de ClickUp pour le libellé des catégories, des mises en forme et des délais de livraison des modèles

🔑 Idéal pour : les stratèges marketing, les responsables de la communication interne et les gestionnaires de projet qui organisent la messagerie omnicanale

💡 Conseil de pro : si les malentendus ralentissent votre équipe, la mise en place d'une stratégie de communication solide est la solution. Concentrez-vous sur ces objectifs de communication SMART pour améliorer la clarté, la collaboration et la réussite collective : Évitez le jargon et allez droit au but, en vous assurant que chaque message est compris dès la première lecture

Encouragez votre équipe à écouter et à comprendre, plutôt que d'attendre simplement pour exprimer ses pensées. Paraphraser et clarifier les questions est la clé

Encouragez les questions ouvertes et découragez activement les suppositions. De meilleures questions mènent à des informations plus approfondies

Définissez à l'avance les objectifs, les responsabilités et les délais. Utilisez l'outil de communication adapté au message (par exemple, l'e-mail pour les communications formelles, le chat pour les mises à jour rapides)

Créez un environnement où le flux d'information est libre, réduisant ainsi les malentendus et renforçant la confiance à tous les niveaux

3. Modèle de communication avec les employés ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Assurez la cohésion interne entre les équipes grâce au modèle de communication entre employés ClickUp

Pour tenir vos employés informés, il ne suffit pas d'utiliser Slack ou Facebook Messenger. Le modèle de communication pour les employés de ClickUp vous offre un espace de travail dédié pour organiser la propriété des tâches, garder la visibilité sur la planification des messages et mettre en place des flux de travail de révision. Il comprend des en-têtes standardisés, une catégorisation des sujets et des sections d'actions afin d'éviter les malentendus et la surcharge de messages.

Vous pouvez personnaliser la fréquence des communications, définir des listes de distribution par service et même recueillir des accusés de réception ou des commentaires sur des sujets sensibles. Qu'il s'agisse de rester informé des politiques RH ou de célébrer les succès hebdomadaires de l'équipe, ce modèle garantit une communication cohérente et engageante dans toute l'organisation.

⭐ Pourquoi vous allez aimer ce modèle :

Organisez les tâches liées à la communication avec des statuts et des délais clairs

Associez les éléments de communication à des tâches, des politiques ou des annonces

Personnalisez les champs pour les communications ou les mises à jour spécifiques à chaque service

Stockez les documents, messages et mises à jour liés au magasin dans un emplacement partagé

🔑 Idéal pour : les équipes opérationnelles, RH ou marketing qui travaillent sur la gestion d'équipes interfonctionnelles, la communication régulière avec les employés et l'alignement interne à l'aide d'un modèle approuvé

Voici ce que Samantha Dengate, gestionnaire de projet senior chez Diggs, avait à dire sur l'utilisation de ClickUp pour les communications de son entreprise :

Avant ClickUp, les réunions et les échanges d'e-mails incessants conduisaient à un trou noir où les éléments étaient laissés de côté et ignorés. De ce fait, les tâches n'étaient pas examinées à temps et personne ne savait où en était le développement créatif. Désormais, tous les membres de l'équipe peuvent clairement voir quand les actions doivent être réalisées, discuter et collaborer dans le cadre des tâches.

Avant ClickUp, les réunions et les échanges d'e-mails incessants conduisaient à un trou noir où les éléments étaient laissés de côté et ignorés. De ce fait, les tâches n'étaient pas examinées à temps et personne ne savait où en était le développement créatif. Désormais, tous les membres de l'équipe peuvent clairement voir quand les actions doivent être réalisées, discuter et collaborer dans le cadre des tâches.

4. Modèle de plan de communication ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Structurez vos objectifs de messagerie WhatsApp pour différents projets et campagnes à l'aide du modèle de plan de communication ClickUp

Une stratégie de communication claire est essentielle à la réussite de toute initiative marketing. Le modèle de plan de communication ClickUp présente vos objectifs, vos cibles, vos messages clés, vos échéanciers et vos méthodes d'évaluation pour chaque campagne en un seul endroit. Il est conçu pour les projets complexes tels que les lancements de produits ou les transitions internes qui nécessitent l'adhésion des parties prenantes.

Chaque communication est associée à un échéancier spécifique et à un propriétaire désigné, ce qui réduit les incertitudes. Des tableaux de bord intégrés permettent de visualiser la progression et les commentaires, aidant ainsi les équipes à affiner leur approche au fil du temps.

⭐ Pourquoi vous allez aimer ce modèle :

Définissez des objectifs pour les flux de messages transactionnels, marketing et d'intégration

Liste les canaux de communication et attribuez les responsabilités liées aux modèles

Suivez la progression grâce aux vues ClickUp intégrées telles que les vues Calendrier, vue Gantt et vue Liste

Conservez la documentation accessible à des fins de conformité et d'audit

🔑 Idéal pour : les responsables de programmes, les chefs de projet et les équipes de gestion du changement qui déploient des initiatives en plusieurs étapes via un compte WhatsApp Business

📮ClickUp Insight : Alors que 60 % des employés répondent aux messages instantanés en moins de 10 minutes, 15 % mettent plus de 2 heures à répondre. Ce mélange de réponses ultra-rapides et de réponses tardives peut créer des lacunes dans la communication et ralentir la collaboration. Avec ClickUp, tous vos messages, tâches et mises à jour sont regroupés au même endroit, ce qui garantit qu'aucune discussion n'est laissée en suspens et que tout le monde reste synchronisé, quelle que soit la rapidité ou la lenteur des réponses.

➡️ En savoir plus : Modèles gratuits de plans de communication de projet : Excel, Word et ClickUp

5. Modèle de stratégie de communication interne et de plan d'action ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Assurez la cohésion de vos équipes grâce au modèle de stratégie de communication interne et de plan d'action ClickUp

Le modèle de stratégie de communication interne et de plan d'action ClickUp est un outil complet qui permet de définir une stratégie, de fixer un rythme de communication et d'attribuer des rôles pour diverses initiatives d'entreprise. Il aide les équipes à définir des objectifs stratégiques, à identifier les lacunes en matière de communication et à déployer des plans d'action ciblés.

Que vous intégriez de nouveaux membres dans votre équipe ou que vous organisiez un plan de déploiement pour différentes catégories de modèles de messages WhatsApp, cette disposition de modèle vous permet de rester organisé et de mesurer vos résultats. Au-delà de la simple planification, elle comprend des outils intégrés de suivi des responsabilités, des modèles de réunion et des boucles de rétroaction afin d'améliorer la transparence et la réactivité en interne.

⭐ Pourquoi vous allez aimer ce modèle :

Attribuez des responsabilités en matière de communication avec des échéanciers et des indicateurs pour le suivi de la progression

Analysez les performances de communication à l'aide de tableaux de bord personnalisés

Répétez les stratégies de messagerie en fonction des commentaires et de la participation de l'équipe

Suivez la progression de votre équipe à l'aide d'étiquettes de statut et de tableaux de bord partagés

🔑 Idéal pour : les équipes de communication interne, les dirigeants et les organisations qui accordent la priorité à l'engagement des équipes

➡️ En savoir plus : Meilleur logiciel de communication interne pour le travail

6. Modèle de tableau blanc pour forfait de communication ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Visualisez votre flux de messages WhatsApp grâce au modèle de tableau blanc « Plan de communication » de ClickUp

Les esprits visuels apprécieront le modèle de tableau blanc ClickUp Communications Plan, qui offre une approche de type toile pour mapper les flux, les canaux et le calendrier de communication. Utilisez-le pour planifier les types de messages, attribuer des cibles et déterminer les canaux de diffusion, avant de mettre les modèles en production.

Le modèle comprend des blocs que vous pouvez glisser-déposer afin de mapper les segments d'audience, les types de messages, les idées de contenu et les moyens de diffusion. Dessinez des flèches pour indiquer l'ordre des messages, donnez un libellé aux boucles de rétroaction et attribuez un code couleur en fonction de la priorité ou du propriétaire. Ce modèle est flexible, adapté aux débutants et idéal pour aligner les équipes à toutes les étapes de la campagne sans avoir à se plonger dans des outils de gestion des tâches complexes.

⭐ Pourquoi vous allez aimer ce modèle :

Créez un flux visuel de messages par type, statut ou propriétaire d'équipe

Planifiez les points de contact avant la création de vos modèles

Étiquetez les parties prenantes et coordonnez les équipes à l'aide de notes autocollantes et de connecteurs

Utilisez-les lors du lancement de campagnes ou de revues stratégiques pour tout mapper en temps réel

🔑 Idéal pour : les communicateurs visuels, les chefs de projet de projet et les planificateurs de campagne qui gèrent des communications impliquant plusieurs parties prenantes

Tirez le meilleur parti des fonctionnalités de planification et de collaboration de ClickUp Tableaux blancs. Découvrez comment :

💡 Conseil de pro : vous pouvez surveiller l'évaluation de qualité d'un modèle via votre tableau de bord WhatsApp Business Manager. Si celle-ci baisse, suspendez les campagnes utilisant ce modèle et modifiez le texte. Les évaluations faibles peuvent entraîner la désactivation du modèle sans avertissement.

7. Modèle de matrice de communication et de réunion de l'équipe ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Suivez les rôles de messagerie et les synchronisations grâce au modèle de matrice de communication et de réunion de l'équipe ClickUp

Pour les entreprises qui mènent des campagnes WhatsApp à travers plusieurs équipes, il est indispensable de rester au fait des responsabilités et des calendriers de réunion. Le modèle de matrice de communication et de réunion de l'équipe ClickUp vous aide à gérer les responsabilités de chacun, les dates de vérification et le flux des communications entre les différents canaux.

Éliminez les réunions redondantes, clarifiez les lacunes en matière de communication et établissez la propriété des suivis. Cela favorise une utilisation efficace de votre temps et garantit la responsabilité à grande échelle.

⭐ Pourquoi vous allez aimer ce modèle :

Définissez la propriété pour chaque étape de la création et de la révision des messages WhatsApp

Définissez des synchronisations récurrentes liées aux échéances des campagnes et aux validations des messages

Standardisez les types de réunions d'équipe, leur fréquence et les mises en forme de documentation

Utilisez les vues intégrées pour surveiller le statut des messages et l'achevé des tâches

🔑 Idéal pour : les managers d'équipe, les coordinateurs opérationnels et les responsables de service qui souhaitent optimiser la synchronisation interne

➡️ En savoir plus : Les meilleures applications de messagerie tout-en-un

planifiez, suivez et exécutez vos messages WhatsApp avec ClickUp*

La gestion des modèles de messages WhatsApp Business entre les équipes, les échéanciers et les validations devient plus facile avec le bon système en place. La bibliothèque de modèles de communication de ClickUp fournit la structure nécessaire pour planifier des campagnes, attribuer la propriété, suivre le statut des modèles et maintenir la cohérence, le tout sans encombrement de documents et de fils de discussion éparpillés.

Que vous lanciez une nouvelle campagne marketing ou suiviez les mises à jour transactionnelles, ces modèles vous aident à garantir le bon déroulement de tout sans avoir à faire de suppositions. De la planification des messages au suivi en temps réel, vous pouvez adapter chaque modèle à votre flux de travail WhatsApp spécifique.

De plus, si vous mettez en place un processus de messagerie évolutif que toute votre équipe peut suivre, les modèles prêts à l'emploi de ClickUp constituent un excellent point de départ.

Inscrivez-vous gratuitement dès maintenant sur ClickUp pour simplifier votre flux de travail de messagerie d'entreprise !