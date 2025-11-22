Les 15 meilleurs modèles Asana pour le lancement de produits destinés aux équipes

Le lancement d'un produit est une réaction en chaîne. Si la conception prend du retard, les ingénieurs et le service d'assurance qualité se retrouvent bloqués dans l'attente. Si le contenu est en retard, le service marketing dispose de moins de temps pour planifier et exécuter la campagne de lancement.

Avant même que vous ne vous en rendiez compte, le « jour du lancement » que vous aviez entouré il y a plusieurs mois approche à grands pas. Un modèle Asana pour le lancement d'un produit vous aide à garder chaque élément dans le bon ordre.

Dans cet article, nous partageons 15 modèles Asana que vous pouvez utiliser pour modifier votre flux de travail. De plus, nous vous proposons en bonus des modèles ClickUp pour plus de flexibilité, de structure et une collaboration fluide lors du lancement.

Aperçu des modèles de lancement de produit

Voici un tableau de résumé des modèles de lancement de produit Asana et ClickUp listés dans cette liste :

Qu'est-ce qui caractérise un bon modèle de lancement de produit Asana ?

Un bon modèle de lancement de produit Asana divise le lancement en phases claires avec des attributions de tâches interfonctionnelles, des dépendances intégrées et des points de contrôle « go/no-go ».

Voici les éléments à prendre en compte lors du choix d'un modèle de gestion de produit:

Comprend les détails essentiels du lancement, tels que les objectifs, les échéanciers et les jalons.

Permet d'attribuer des rôles aux parties prenantes de différentes équipes.

Centralise les spécifications, les conceptions, les messages et les documents d'information.

Mapper les échéanciers et les dépendances entre les tâches afin de détecter rapidement les conflits et d'éviter les retards.

Personnalisez les champs et les flux de travail pour chaque lancement afin de les utiliser comme modèles réutilisables pour de futurs projets.

Permet une collaboration fluide grâce aux commentaires et aux intégrations avec des outils tiers.

🧠 Anecdote : le premier lancement de produit télévisé a eu lieu en 1941, lorsque Bulova a diffusé une publicité de 10 secondes pendant un match de baseball. Elle a coûté 9 dollars et a marqué le début de l'utilisation des médias de masse pour promouvoir un nouveau produit.

Modèles gratuits pour le lancement de produits Asana

Vous n'avez pas besoin de partir de zéro ni de payer un supplément pour organiser un lancement sans accroc dans Asana. Cet outil de gestion de produits propose des modèles gratuits et prêts à l'emploi qui couvrent tout, de la définition des jalons à l'attribution des tâches et au suivi des échéances.

Voici les 15 meilleurs modèles Asana pour le lancement de produits.

1. Modèle de lancement de produit par Asana

via Asana

Ce modèle sert de centre de commande pour la planification du lancement de produits. Il regroupe les échéances, les dépendances, les ressources et les mises à jour de statut dans un espace de travail partagé.

Les tâches sont structurées visuellement dans les vues Échéancier, Tableau, Liste ou Calendrier. Cela facilite la coordination des équipes interfonctionnelles, l'identification précoce des conflits d'horaires et le partage des mises à jour en temps réel sur l'avancement des tâches.

🌟 Voici pourquoi vous allez l'adorer :

Coordonnez les tâches de lancement interfonctionnelles, les champs personnalisés et les vues de projet.

Accédez aux ressources clés, telles que les spécifications, la conception et les messages, dans Asana via des pièces jointes et des intégrations.

Visualisez le calendrier de lancement à l'aide de la vue Gantt pour repérer les dépendances.

📌 Idéal pour : les petites équipes de marketing, de conception et de développement qui souhaitent disposer d'un échéancier structuré pour rester sur la même page.

🚀 Contrôle du lancement : Le lancement de l'iPhone par Apple en 2007 est souvent cité comme la référence en matière de présentation de produits modernes, mais ce n'est pas seulement la technologie qui l'a rendu emblématique. Steve Jobs a structuré son discours comme une pièce en trois actes, créant un suspense avant de révéler que l'iPod, le téléphone et le communicateur Internet ne formaient qu'un seul et même appareil.

2. Modèle de feuille de route produit par Asana

via Asana

Le modèle vous offre une vue d'ensemble claire et détaillée de votre stratégie produit. Il regroupe les initiatives, les échéances et les priorités en un seul endroit afin que les équipes puissent s'aligner sur les prochaines étapes.

Grâce à ses champs intégrés pour la portée, l'effort et le statut, ce modèle de feuille de route de projet permet aux parties prenantes de comprendre à la fois la vision d'ensemble et les détails tactiques de votre feuille de route. Cette flexibilité aide les chefs de produit à équilibrer les ressources, à anticiper les obstacles et à favoriser le partage des progrès réalisés avec la direction.

🌟 Voici pourquoi vous allez l'adorer :

Suivez la progression à l'aide d'étiquettes de statut telles que « Non commencé », « En cours » et « Lancé ».

Organisez les éléments de la feuille de route par portée, effort ou thème afin de les aligner sur les objectifs de votre entreprise SaaS.

Modifiez les délais, redéfinissez les priorités et collaborez avec les parties prenantes pour obtenir leur adhésion dès le début.

📌 Idéal pour : les chefs de produit et les équipes interfonctionnelles qui souhaitent disposer d'une feuille de route visuelle et reproductible pour aligner les priorités, partager les échéanciers et planifier le déploiement des fonctionnalités.

3. Modèle de lancement marketing de produit par Asana

via Asana

Ce modèle apporte de la cohésion à chaque lancement marketing de produit. Il consolide vos objectifs, vos messages, vos échéanciers et la communication au sein de votre équipe grâce à des vues intégrées et un suivi de statut. Il permet également aux équipes interfonctionnelles de rester alignées, d'agir rapidement et de s'adapter au changement.

🌟 Voici pourquoi vous allez l'adorer :

Visualisez votre lancement sur un échéancier afin d'identifier les dépendances entre les tâches et d'éviter les conflits de planification.

Alignez les équipes marketing, produit et assistance afin de disposer d'une source unique d'informations fiables.

Offre des mises à jour de statut intégrées, réduisant ainsi les longs fil d'e-mail.

📌 Idéal pour : les équipes de marketing produit qui recherchent un cadre de lancement fiable et collaboratif avec des fonctionnalités intégrées.

💡 Conseil de pro : créez des boucles de lancement, pas des actions ponctuelles. Chaque élément de contenu, démonstration ou tweet doit renvoyer vers un autre élément ou une autre action. Pensez en termes de cumul, pas d'actions isolées.

4. Modèle de calendrier de production par Asana

via Asana

Ce modèle de lancement de produit Asana permet de maintenir des échéanciers de production prévisibles, même en cas de retards imprévus. Il décrit l'ensemble du processus de production, depuis les détails de la commande et les matériaux nécessaires jusqu'au calendrier des tâches et aux estimations de livraison.

Les modèles de calendrier de production sont généralement utilisés dans la production manufacturière, où il est courant de produire des centaines, voire des milliers de produits par jour. Cette clarté vous aide à réaliser une prévision précise des goulots d'étranglement, à comparer la production prévue et la production réelle, et à maintenir une exécution cohérente.

🌟 Voici pourquoi vous allez l'adorer :

Suivez l'état de la production et les dates d'échéance pour tenir les parties prenantes informées de l'avancement et de l'échéancier.

Comprend des champs pour la quantité et les matières premières afin de comparer la production prévue à la réalité, ce qui facilite la planification des ressources.

S'intègre à des outils de gestion de fichiers tels que Google Drive, Dropbox et OneDrive pour un accès facile aux spécifications et aux médias.

📌 Idéal pour : les équipes de fabrication, de production et d'exploitation qui souhaitent éliminer les retards, gérer des flux de travail complexes et garantir des livraisons dans les délais.

5. Modèle de backlog produit par Asana

via Asana

Vous souhaitez jeter les bases d'un flux de travail Agile efficace ? Ce modèle de lancement de produit Asana fournit un cadre réutilisable pour garantir que les backlogs sont cohérents, détaillés et prêts à être mis à l'échelle. Des demandes de fonctionnalités au suivi des bugs, chaque élément du backlog comprend des détails clés, tels que la priorité de la tâche et les points d'histoire, afin que les développeurs sachent sur quoi travailler ensuite.

🌟 Voici pourquoi vous allez l'adorer :

Suivez le parcours de chaque tâche, alignez les tâches avec les sprints et assurez-vous que rien ne soit oublié.

Bénéficiez d'une assistance pour les éléments Agile essentiels afin de traiter les éléments en attente.

Bénéficiez d'une automatisation et de mises à jour de statut pour réduire le suivi manuel.

📌 Idéal pour : les équipes Agile et Scrum, en particulier les chefs de produit et les équipes de développement, qui ont besoin d'un modèle flexible pour gérer des backlogs volumineux.

🚀 Contrôle du lancement : Le lancement tristement célèbre du « New Coke » par Coca-Cola en 1985 a été un échec, mais curieusement, il a renforcé la fidélité des consommateurs à la formule originale du Coca-Cola. Les protestations ont été si vives que l'entreprise a réintroduit la formule originale au bout de trois mois.

6. Modèle d'étude de marché par Asana

via Asana

Ce modèle d'étude de marché offre une approche reproductible pour mener à bien des projets d'analyse du marché. Vous disposez de sections prédéfinies pour définir les objectifs de recherche, décrire les profils des acheteurs, sélectionner les méthodes de recherche, collecter des données et rédiger des résumés.

Dans Asana, le modèle personnalisé prend en charge les formulaires intelligents, les tableaux de bord et plusieurs vues. Cela vous aide à recueillir des réponses, à visualiser la progression et à fournir des informations précises.

🌟 Voici pourquoi vous allez l'adorer :

Suivez les tâches de recherche et les indicateurs clés de performance (KPI) et les indicateurs de gestion des produits dans des tableaux de bord pour une visibilité instantanée sur l'avancement et la charge de travail.

Filtrez par public, catégorie et priorité afin de ne jamais perdre de vue vos informations.

Recueillez les réponses aux sondages et les demandes de manière transparente grâce aux formulaires Asana standardisés.

Visualisez les flux de travail de recherche dans les vues Liste, Tableau ou Échéancier pour gérer le brainstorming grâce à des rapports.

📌 Idéal pour : les start-ups, les équipes produit, les consultants et les équipes marketing qui souhaitent rationaliser leurs études de marché.

📣 Vous souhaitez savoir comment utiliser l'IA pour vos activités marketing, telles que le lancement d'un produit ? Regardez cette vidéo :

7. Modèle de carte du parcours client par Asana

via Asana

Le modèle de lancement de produit Asana apporte de la clarté à l'expérience client. Vous pouvez tout mapper, de la sensibilisation à la promotion, en aidant les équipes à identifier les points forts et les points faibles des utilisateurs. Contrairement aux présentations statiques, ce modèle reste synchronisé avec votre équipe, ce qui vous permet de recueillir des informations et d'agir en temps réel en fonction des commentaires.

🌟 Voici pourquoi vous allez l'adorer :

Suivez le suivi des actions, des points de contact et des points faibles des clients à différentes étapes, telles que la sensibilisation, l'intégration et la fidélisation.

Recueillez les commentaires, les impressions et les priorités à l'aide de formulaires et de champs personnalisés pour obtenir des informations structurées.

Visualisez votre parcours grâce à des tableaux de bord qui affichent en un coup d'œil les OKR , la progression, les lacunes et les tendances des données relatives au produit

📌 Idéal pour : les équipes interfonctionnelles, telles que le marketing, l'expérience utilisateur, les produits et la réussite client, qui ont besoin d'un cadre basé sur les données pour faire avancer le processus de gestion des lancements.

🚀 Contrôle du lancement : En 2019, Tesla a lancé son Cybertruck avec une démonstration de verre « incassable » qui... s'est brisé. Ce qui semblait être un désastre s'est transformé en un moment viral, générant des millions d'impressions et alimentant les commandes.

8. Modèle de diagramme de Gantt pour le lancement de produit par Asana

via Asana

Ce modèle Asana pour le lancement de produits transforme la planification de projet en une feuille de route visuelle, affichant les tâches, les échéances et les rôles de l'équipe dans un format d'échéancier horizontal. Vous n'avez pas besoin de créer un diagramme de Gantt à partir de zéro à chaque fois. Vous disposez d'un cadre réutilisable qui montre comment les différents éléments du projet s'articulent de manière cohérente.

🌟 Voici pourquoi vous allez l'adorer :

Visualisez les dépendances entre les tâches et les jalons pour une résolution proactive des conflits et une planification efficace.

Ajustez facilement les calendriers en faisant glisser les barres, les dépendances et les marges.

Mettez en évidence le chemin critique et les comparaisons de référence pour surveiller les échéanciers clés et les écarts.

📌 Idéal pour : les gestionnaires de projet et les équipes qui recherchent un outil de planification visuel, axé sur l'échéancier, pour structurer des flux de travail complexes.

9. Modèle de recherche utilisateur par Asana

via Asana

Ce modèle garantit que vos recherches sur les utilisateurs ne tombent pas dans l'oubli. Il vous offre un cadre cohérent et organisé pour définir des objectifs, orienter les sessions d'utilisabilité et fournir des informations. Conçu dans un esprit de collaboration et de suivi, le modèle s'intègre à des outils tels que Zoom et Gmail, standardisant ainsi l'installation de chaque session.

🌟 Voici pourquoi vous allez l'adorer :

Capturez des informations directement dans Asana et attribuez des éléments à mener.

Hiérarchisez et suivez les tâches de suivi au fil du temps pour vous assurer que la recherche débouche sur des améliorations tangibles.

Enregistrez les notes, les transcriptions et les enregistrements directement dans la tâche de session.

Identifiez les thèmes récurrents et les points faibles en utilisant l'étiquette et en classant les informations.

📌 Idéal pour : les équipes de recherche, de conception et de produit qui effectuent régulièrement des tests d'utilisabilité ou des entretiens avec les utilisateurs.

🚀 Contrôle du lancement : Lorsque Amazon a été lancé en 1995, il était présenté comme « la plus grande librairie au monde », mais Jeff Bezos avait toujours prévu d'y vendre tout. Les livres n'étaient qu'un produit d'appel. Le lancement visait en réalité à tester l'infrastructure en vue d'un projet beaucoup plus ambitieux.

10. Modèle de forfait de test d'utilisabilité par Asana

via Asana

Le modèle de plan de test d'utilisabilité d'Asana vous guide à travers les étapes essentielles à suivre avant la session. Cela comprend la définition d'hypothèses, de critères de participation et de plans de validation, afin que votre équipe puisse passer rapidement de l'installation à l'analyse.

Conçu pour offrir à la fois structure et flexibilité, ce modèle intègre des champs personnalisés, des vues de projet et des formulaires d'envoi. Vous pouvez collecter directement les inscriptions des participants, suivre les tâches et les résultats, et attribuer des suivis.

🌟 Voici pourquoi vous allez l'adorer :

Mappez les phases de test, de la préparation à l'analyse, afin de garantir une approche cohérente.

Recueillez les inscriptions des participants à l'aide de formulaires qui alimentent directement votre projet.

Suivez les notes de session, les observations et les citations des utilisateurs en temps réel.

Hiérarchisez les tâches de suivi et surveillez les tendances au fil du temps, afin que les informations recueillies influencent directement les décisions.

Organisez les ressources de test, telles que les scripts, les prototypes et les formulaires de consentement.

Partagez les résultats avec les parties prenantes à l'aide de tableaux de bord de projet et d'outils de rapports.

📌 Idéal pour : les chercheurs en expérience utilisateur, les équipes produit et les responsables de conception qui effectuent fréquemment des tests d'utilisabilité.

📖 À lire également : Les meilleurs outils de gestion des lancements

11. Modèle de commentaires personnalisés par Asana

via Asana

Le modèle de commentaires clients d'Asana organise les réponses issues des sondages, des canaux d'assistance, des réseaux sociaux et des e-mails dans un projet structuré. Vous bénéficiez de fonctionnalités intégrées telles que des champs personnalisés, des tableaux de bord et des automatisations basées sur des règles pour tout classer avec précision.

🌟 Voici pourquoi vous allez l'adorer :

Visualisez les tendances des commentaires à l'aide de tableaux de bord et d'afficher des vues de projet telles que des listes, des tableaux, des calendriers ou des échéanciers.

Automatisez les flux de travail grâce à des règles qui font passer les commentaires par différentes étapes : nouveau, en cours de révision, attribué.

Joignez des pièces jointes d'assistance, telles que des captures d'écran, des transcriptions ou des journaux de discussion, à chaque tâche de feedback pour plus de clarté.

Partagez la progression et les priorités en intégrant des outils tels que Zendesk, HubSpot ou ServiceNow afin de recueillir les commentaires de l'ensemble de l'écosystème.

Idéal pour : les équipes chargées des produits, de la réussite client et d'assistance qui ont besoin d'un système clair et reproductible pour collecter, hiérarchiser et exploiter les commentaires des clients.

12. Modèle de planification de la capacité par Asana

via Asana

Ce modèle Asana vous aide à évaluer la bande passante de votre équipe, c'est-à-dire la charge de travail que chaque personne peut réellement assumer. Vous pouvez saisir toutes les informations clés, telles que les tâches, les ressources nécessaires et la disponibilité, directement dans la plateforme. Configurez-le une fois, réutilisez-le à l'infini : clonez le modèle au début de chaque nouveau projet, remplissez-le avec les estimations des tâches et la disponibilité de l'équipe.

🌟 Voici pourquoi vous allez l'adorer :

Comparez les heures disponibles de votre équipe aux exigences du projet afin d'identifier rapidement les sous-capacités ou les surcapacités.

Mettez à jour les estimations de capacité et de tâches en temps réel à mesure que les projets évoluent ou que la disponibilité des personnes change.

Calculez automatiquement le nombre total d'heures par membre de l'équipe, en minimisant les erreurs de suivi manuel.

Faites la prévision de vos besoins en ressources à l'avance, ce qui vous aidera à former des forfaits et des échéanciers de projet réalistes.

Partagez des aperçus clairs de la capacité avec les parties prenantes afin que les priorités et les contraintes conservent leur visibilité dès le premier jour.

📌 Idéal pour : les gestionnaires de projet, les managers d'équipe et les équipes opérationnelles qui souhaitent s'assurer que la charge de travail correspond à la bande passante.

13. Modèle de carte des processus par Asana

via Asana

Vous n'avez pas besoin de dessiner les mêmes étapes sur des diapositives ou des tableaux blancs ; vous pouvez simplement les créer directement dans Asana. Cela signifie que votre processus reste vivant : tout le monde comprend le flux et les omissions sont évidentes.

La cartographie numérique des processus combine la cartographie traditionnelle et l'exécution des flux de travail. Une fois que vous avez défini vos points de départ et d'arrivée et séquencé ces étapes, vous pouvez lancer des flux de travail qui guident votre équipe en temps réel.

🌟 Voici pourquoi vous allez l'adorer :

Animez des organigrammes statiques pour les transformer en flux de travail exploitables.

Clarifiez la propriété en attribuant les tâches à chaque étape aux bons membres de l'équipe.

Identifiez rapidement les goulots d'étranglement et les inefficacités en mapper les flux par rapport aux échéanciers.

📌 Idéal pour : les équipes opérationnelles, produit et marketing qui s'appuient sur des flux de travail structurés en plusieurs étapes (par exemple, processus d'intégration, cycles de révision, approbations).

14. Modèle de forfait d'allocation des ressources par Asana

via Asana

Le modèle de lancement de produit Asana vous aide à préparer le terrain avant même le début d'un projet. Vous pouvez mapper précisément les ressources (personnes, outils, budgets) dont vous avez besoin, quand vous en avez besoin et combien elles coûteront. C'est un moyen intelligent de standardiser la planification des ressources entre les projets. Dans Asana, le modèle organise les détails essentiels, tels que le nom des ressources, les tâches associées, les rôles, les limites de capacité, la disponibilité et les dates du projet.

🌟 Voici pourquoi vous allez l'adorer :

Alignez la capacité et la disponibilité des ressources sur l'échéancier du projet afin d'éviter tout engagement excessif.

Définissez les rôles et attribuez des contextes (propriété de la tâche ou ensemble de compétences) à chaque entrée de ressource.

Visualisez la bande passante de votre équipe à l'aide des vues intégrées de la charge de travail afin de détecter rapidement les conflits.

Organisez les besoins en ressources de plusieurs projets dans des portfolios pour afficher une vue d'ensemble de tous les projets.

📌 Idéal pour : les chefs de projet, les responsables des opérations et les coordinateurs d'équipe qui ont besoin d'un plan de ressources unifié et évolutif.

15. Modèle de planification stratégique par Asana

via Asana

Le modèle transforme les aspirations ambitieuses de l'entreprise en une feuille de route concrète et collaborative. Il ancrent votre vision à long terme, comme votre mission et vos objectifs stratégiques, parallèlement aux initiatives et tâches à court terme qui favorisent la progression.

Vous pouvez associer des objectifs, des champs personnalisés, des dépendances et des vues de projet partagées pour établir la connexion entre la stratégie globale et le travail sur le terrain. Cela permet d'assurer la clarté entre les équipes et de permettre à chacun de rester concentré sur l'essentiel.

🌟 Voici pourquoi vous allez l'adorer :

Alignez le travail quotidien de votre équipe sur la mission, les objectifs à long terme et la vision de l'entreprise.

Marquez les projets avec des champs personnalisés tels que la priorité, le calendrier ou la propriété pour les trier et les filtrer.

Associez les initiatives, les jalons et les tâches à accomplir directement à des objectifs stratégiques plus larges pour une traçabilité sans faille.

Suivez les progrès par rapport aux objectifs stratégiques à l'aide des objectifs Asana qui sont liés aux tâches et projets pertinents.

📌 Idéal pour : les équipes de direction, les équipes stratégiques ou les groupes de planification interfonctionnels, en particulier dans les start-ups, les entreprises à croissance rapide ou les organisations à but non lucratif.

Limites d'Asana

Si les modèles de lancement de produit Asana peuvent être de puissants outils de gestion de projet, ils présentent toutefois quelques inconvénients :

Nombre limité de modèles de tâches par projet (souvent entre 10 et 60), ce qui restreint la création de flux de travail standardisés de grande envergure.

Le fait d'avoir un seul assigné par tâche rend plus difficile la gestion des responsabilités partagées.

Les champs personnalisés sont limités à 100 par projet/portfolio, dont seulement 60 ont une visibilité dans une seule tâche.

Pas de suivi d'emplacement natif ni de champs personnalisés géographiques pour la planification basée sur l'emplacement.

Les règles par projet/modèle sont souvent limitées à 20-50, ce qui réduit le potentiel d'automatisation.

Certains éléments, tels que les sections, ne sont pas disponibles pour les déclencheurs d'automatisation.

L'exportation des données est limitée aux formats CSV et JSON ; les formats PDF ou Excel nécessitent des outils tiers.

Certaines intégrations tierces ne prennent pas entièrement en charge les modèles ou les champs personnalisés.

Pas de suivi du temps intégré pour la facturation, les sprints ou la gestion de l'utilisation.

🧠 Anecdote amusante : le lancement de Barbie en 1959 comprenait une publicité télévisée dans The Mickey Mouse Club, l'une des premières publicités pour des jouets destinées directement aux enfants. Mattel a complètement contourné les parents et a créé une demande directe auprès des petits humains.

Modèles Asana alternatifs

Si vous planifiez une stratégie produit, gérez des ressources, organisez des sprints et créez des calendriers de lancement, ClickUp est exactement ce qu'il vous faut.

ClickUp va au-delà des modèles de base en tant que premier environnement de travail IA convergent au monde, réunissant toutes les applications, données et flux de travail. De plus, les modèles ClickUp ne sont pas de simples listes de tâches, mais de véritables centres de commande avec des champs personnalisés pour le statut de lancement, des dépendances intégrées et une visibilité en temps réel sur le marketing, la conception et le développement. Cela permet d'éliminer toutes les formes de dispersion du travail afin de fournir un contexte complet et un espace unique où les humains et les agents peuvent travailler ensemble.

Découvrez ce qu'en dit Siobhan Wheeler, de SDW Consulting :

ClickUp a transformé la façon dont notre équipe travaille, en tant que fournisseur d'une source unique d'informations qui harmonise notre équipe et nous permet de rester concentrés sur nos objectifs. L'utilisation de modèles, d'automatisations et l'installation adéquate de nos flux de travail ont changé la donne en termes d'efficacité et de communication.

ClickUp a transformé la façon dont notre équipe travaille, en tant que fournisseur d'une source unique d'informations qui permet d'harmoniser notre équipe et de nous assurer que nous restons concentrés sur nos objectifs. L'utilisation de modèles, d'automatisations et l'installation adéquate de nos flux de travail ont changé la donne en termes d'efficacité et de communication.

Découvrons quelques-uns des meilleurs modèles de lancement de produit de ClickUp, qui fait également office de logiciel de lancement de produit.

1. Modèle de checklist pour le lancement d'un produit ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Créez un échéancier de lancement de produit efficace grâce au modèle de checklist pour le lancement de produit ClickUp.

Le modèle de checklist pour le lancement de produit ClickUp permet de structurer toutes les étapes du lancement de votre produit en un seul endroit. Chaque section est divisée en groupes de tâches clairs, tels que Analyse de marché, Cible, Tarification et Messagerie, avec des dates de début et d'échéance déjà intégrées.

La checklist intégrée pour le lancement de produits vous garantit de ne rien oublier.

🌟 Voici pourquoi vous allez l'adorer :

Suivez la progression des tâches de recherche, de tarification et de positionnement dans un affichage organisé.

Affectez des membres de l'équipe et définissez des priorités pour respecter le calendrier des étapes de lancement.

Passez de la vue Gantt à la vue Échéancier ou Liste en fonction des besoins de vos différents projets.

Capturez les mises à jour de statut en temps réel pour une visibilité interfonctionnelle.

📌 Idéal pour : les équipes marketing, produit et conception qui souhaitent disposer d'une checklist reproductible pour les lancements sans oublier aucune étape clé.

📮 Insight ClickUp : 31 % des managers préfèrent les tableaux visuels, tandis que d'autres s'appuient sur des diagrammes de Gantt, des tableaux de bord ou des vues de ressources. Mais la plupart des outils vous obligent à choisir une seule option. Si la vue ne correspond pas à votre façon de penser, cela devient simplement une source de friction supplémentaire. Avec ClickUp, vous n'avez pas à choisir. Passez d'un diagramme de Gantt alimenté par l'IA à un tableau Kanban, un tableau de bord ou une vue Charge de travail en un seul clic. Et avec ClickUp AI, vous pouvez générer automatiquement des vues ou des résumés personnalisés en fonction de la personne qui les consulte, que ce soit vous, un cadre supérieur ou votre concepteur. 💫 Résultats concrets : CEMEX a accéléré ses lancements de produits de 15 % et réduit les délais de communication de 24 heures à quelques secondes grâce à ClickUp.

2. Modèle ClickUp pour le développement de nouveaux produits

Obtenir un modèle gratuit Organisez le processus de développement de produit, de la conception au lancement, grâce au modèle de développement de nouveau produit ClickUp.

Le modèle ClickUp pour le développement de nouveaux produits décompose le cycle de développement d'un produit en phases claires et faciles à suivre. Celles-ci comprennent la sélection des idées, le développement et le test du concept, ainsi que la stratégie marketing et l'analyse commerciale.

Chaque étape comporte des dates de début et d'échéance, la complexité des tâches, le niveau d'impact et les affectations de l'équipe, afin que les responsabilités soient toujours claires. Les libellés codés par couleur permettent d'identifier facilement les goulots d'étranglement, d'équilibrer les charges de travail et de rester en phase avec l'ensemble de l'équipe.

🌟 Voici pourquoi vous allez l'adorer :

Attribuez des niveaux de complexité, d'effort et d'impact aux tâches afin de les hiérarchiser efficacement.

Équilibrez la charge de travail entre les équipes produit, ingénierie, équipe commerciale et assurance qualité.

Suivez les échéances et les dépendances grâce aux vues Gantt et Échéancier.

Réunissez la planification stratégique et l'exécution pratique dans un seul environnement de travail.

📌 Idéal pour : les équipes interfonctionnelles dans les domaines des produits, de l'ingénierie et du marketing qui ont besoin d'une feuille de route structurée pour développer et tester de nouveaux produits.

3. Modèle de stratégie produit ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Clarifiez vos objectifs produits grâce au modèle de stratégie produit Clickup.

Le modèle de stratégie produit ClickUp offre une méthode structurée pour planifier, suivre et aligner votre feuille de route produit sur vos objectifs commerciaux. Il classe les fonctionnalités par effort, priorité et catégorie (telles que Utilisabilité, Engagement, Systèmes ou Entreprise), ce qui facilite l'équilibre entre les gains rapides et les initiatives à long terme.

Avec des champs pour les dates de lancement, les cycles de révision et les chefs d'équipe, ce modèle de stratégie de lancement de produit garantit la responsabilité et la clarté tout au long du cycle de vie du produit.

🌟 Voici pourquoi vous allez l'adorer :

Organisez le développement des fonctionnalités par niveau d'effort pour mieux établir les priorités.

Suivez le statut des fonctionnalités à l'aide de libellés clairs tels que « Achevé », « En cours », « En attente » et « Ouvert ».

Alignez vos initiatives avec des catégories clés telles que Croissance de l'utilisateur, Contenu, Facilité d'utilisation ou Enterprise .

Affectez des chefs d'équipe pour assurer la propriété et la visibilité dans plusieurs services.

Saisissez les jalons importants avec les dates de lancement, les dates d'échéance et les cycles de révision.

📌 Idéal pour : les chefs de produit, les équipes stratégiques et les responsables interfonctionnels qui souhaitent aligner les fonctionnalités clés sur les objectifs à long terme.

🔍 Le saviez-vous ? En 2004, Gmail a été lancé le jour du poisson d'avril avec un gigaoctet de stockage gratuit, soit 100 fois plus que ses concurrents. Tout le monde pensait qu'il s'agissait d'une blague. Ce buzz a contribué à susciter la curiosité et la demande avant même que les invitations ne soient ouvertes.

4. Modèle de plan de projet ClickUp pour le lancement d'un produit

Obtenir un modèle gratuit Décomposez les processus complexes en tâches réalisables grâce au modèle de plan de projet ClickUp pour le lancement de produits.

Le modèle de plan de projet pour le lancement de produit de ClickUp offre aux équipes une feuille de route achevée pour gérer le lancement d'un produit ou un projet de développement logiciel complexe. Avec des sections structurées telles que Résumé exécutif, Gestion de la portée, Gestion du calendrier et Gestion des coûts, il garantit que chaque détail du processus de lancement est couvert de manière exhaustive, du début à la fin.

🌟 Voici pourquoi vous allez l'adorer :

Fournisseur, prestataire d'un cadre complet pour la planification de projets comportant plusieurs éléments mobiles.

Suivez les niveaux d'effort et l'impact pour hiérarchiser les tâches les plus critiques.

Aligne les services (PMO, opérations, etc.) pour une propriété claire.

Assure la responsabilité grâce aux dates d'échéance et aux statuts des tâches (de « À faire » à « Achevé »).

📌 Idéal pour : les chefs de projet, les équipes de lancement et les PMO qui gèrent des lancements de produits complexes ou des initiatives interdépartementales.

💡 Conseil de pro : avec ClickUp Brain, votre équipe reste organisée et sur la bonne voie, car Brain crée des tâches, envoie des notifications et effectue le suivi de la progression de chaque activité de lancement. De plus, vous prenez des décisions plus rapides et plus intelligentes grâce aux réponses instantanées et aux informations exploitables fournies par la recherche et les résumés alimentés par l'IA de ClickUp Brain.

5. Modèle de plan d'action ClickUp pour le lancement d'un produit

Obtenir un modèle gratuit Créez des forfaits complets pour toutes les étapes du lancement grâce au modèle de plan d'action ClickUp pour le lancement de produits.

Le modèle de plan d'action ClickUp pour le lancement de produits est un guide quotidien qui aide les équipes à diviser les grands lancements en étapes gérables et faciles à suivre. Les tâches sont organisées par priorités quotidiennes avec une visibilité sur le statut, la priorité, le service et la complexité de la tâche.

Il offre une responsabilité claire en attribuant des propriétaires, des délais et des responsabilités départementales précis aux équipes commerciales, logistiques, PMO et RH.

🌟 Voici pourquoi vous allez l'adorer :

Visualisez la priorité et la complexité des tâches afin de concentrer votre effort là où il est le plus utile.

Suivi des mises à jour de statut en temps réel (À faire, En cours, Achevé)

Aide à identifier rapidement les dépendances et les goulots d'étranglement.

Permet à tout le monde de rester sur la même longueur d'onde grâce aux commentaires, notes et documents joints aux tâches.

📌 Idéal pour : les responsables de lancement, les équipes opérationnelles et les groupes interfonctionnels qui ont besoin d'un plan d'exécution pratique et quotidien pour des lancements complexes.

6. Modèle de plan marketing pour le lancement d'un nouveau produit ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Identifiez vos cibles et développez des stratégies de communication efficaces grâce au modèle de plan marketing pour le lancement d'un nouveau produit de ClickUp.

Le modèle de plan marketing pour le lancement d'un nouveau produit de ClickUp aligne les objectifs marketing, l'exécution et le suivi des résultats pour les lancements de nouveaux produits. Il organise les initiatives par priorité, date d'échéance, trimestre et niveau d'effort.

De plus, chaque tâche est liée à des résultats clés tels que l'amélioration du site web, la croissance des réseaux sociaux, les tests de campagne ou l'efficacité du marketing payant. La progression est indiquée comme En bonne voie, À risque, Réalisée ou Manquée.

🌟 Voici pourquoi vous allez l'adorer :

Attribuez des niveaux d'effort (élevé, modéré, faible) pour une allocation plus intelligente des ressources.

Met en évidence les impacts multicanaux (réseaux sociaux, site web, e-mail, impression, mobile)

Liens directs qui lient aux résultats clés pour mesurer le retour sur investissement des activités marketing.

Permet aux équipes de rester concentrées à la fois sur la notoriété de la marque et sur les indicateurs de conversion.

📌 Idéal pour : les équipes marketing, les stratèges en croissance et les chefs de produit qui souhaitent garantir la visibilité du lancement et la cohérence de l'image de marque.

7. Modèle ClickUp de structure de répartition du travail pour le lancement d'un nouveau produit

Obtenir un modèle gratuit Suivez la progression et les jalons grâce au modèle de structure de répartition du travail pour le lancement d'un nouveau produit ClickUp afin de surveiller tous les éléments en mouvement.

Le modèle de structure de répartition du travail pour le lancement d'un nouveau produit ClickUp fournit une répartition structurée des phases du projet, des tâches et des livrables. Chaque phase est divisée en tâches réalisables avec des numéros WBS, des dates d'échéance, des mises à jour de statut, un suivi de la progression et des attributions aux parties prenantes.

Ce modèle de gestion de produit suit un cycle de vie classique de gestion de projet :

Lancement : définissez les objets, identifiez les parties prenantes

Planification : élaborez un forfait de projet, concevez des maquettes fonctionnelles et approuvez les concepts.

Exécution : créer, migrer, tester et déployer le produit

Clôture : surveillez les performances et effectuez un bilan après le lancement.

🌟 Voici pourquoi vous allez l'adorer :

Associe les tâches à une phase avec un suivi du statut en temps réel, comme Prêt, Bloqué, En cours, Non commencé et les pourcentages de progression.

Assure que le suivi et l'évaluation post-lancement sont inclus (souvent négligés lors des lancements).

Réduit les risques en imposant une exécution structurée plutôt que des tâches ponctuelles.

Idéal pour : les chefs de produit, les chefs de projet et les équipes qui ont besoin d'une approche méthodique et par étapes. Cela garantit que tous les aspects du lancement d'un produit sont pris en compte et achevés dans les délais impartis.

💡 Conseil de pro : lancez votre produit dans différents fuseaux horaires, et pas seulement à des moments précis. Coordonnez les ambassadeurs ou partenaires régionaux pour maintenir l'engouement 24 heures sur 24.

8. Modèle de produit minimum viable ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Développez et validez votre idée de produit grâce au modèle de produit minimum viable de ClickUp.

Le modèle de produit minimum viable de ClickUp aide les équipes à définir, tester et valider rapidement leurs idées de produits avant la validation des ressources importantes. Il met l'accent sur la définition de paramètres clairs, l'identification des hypothèses et l'organisation d'expériences pour valider l'adéquation entre le produit et le marché.

🌟 Voici pourquoi vous allez l'adorer :

Ajoutez un nom de projet et une date pour une gestion claire des versions dans la section En-tête du projet .

Identifiez le problème à résoudre et l'objectif global du MVP.

Clarifiez les données disponibles, celles qui sont inconnues et celles qui doivent être validées.

Réduisez les risques en testant vos idées avant de passer à l'échelle supérieure.

📌 Idéal pour : les start-ups, les équipes d'innovation et les chefs de produit qui ont besoin de valider rapidement leurs idées et de minimiser les efforts inutiles.

9. Modèle de calendrier promotionnel ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Planifiez vos initiatives promotionnelles et suivez leur progression grâce au modèle de calendrier promotionnel ClickUp.

Le modèle de calendrier promotionnel ClickUp permet aux équipes marketing de planifier, suivre et exécuter des campagnes promotionnelles à l'occasion de différentes fêtes, saisons et lancements de produits. Il crée un hub central pour tous les détails des campagnes, les échéances, les codes promotionnels et les réductions.

🌟 Voici pourquoi vous allez l'adorer :

Inclut les détails des tâches, tels que les personnes assignées, les codes promotionnels, les offres, les dates d'envoi, la durée et l'expiration, dans chaque promotion.

Organisez vos promotions par catégories, notamment les fêtes, les tests A/B, la gestion du référencement et la production vidéo.

Suivez la progression des promotions et la préparation des performances.

📌 Idéal pour : les équipes marketing, les responsables de lancement de produits et les équipes de croissance qui souhaitent rester au fait des échéanciers des campagnes.

10. Modèle de plan de communication pour le lancement d'un produit ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Coordonnez toutes les annonces pour garantir leur cohérence grâce au modèle de plan de communication pour le lancement de produits ClickUp.

Le modèle de plan de communication pour le lancement d'un produit ClickUp garantit que vos messages de lancement restent cohérents, opportuns et diffusés sur les bons canaux.

Dans le modèle, vous trouverez des champs pour les canaux (par exemple, e-mail, réseaux sociaux), les publics cibles, les dates de livraison, les propriétaires et les phases de la campagne. Grâce à l’échéancier et à la vue Tableur, vous obtenez une vision claire et partagée de ce qui est prévu, quand et qui en est responsable.

🌟 Voici pourquoi vous allez l'adorer :

Planifiez les annonces de lancement par phase, des teasers avant le lancement aux mises à jour après le lancement.

Désignez des propriétaires de la communication afin de déterminer clairement qui rédige, approuve et diffuse chaque message.

Suivez le statut (par exemple, brouillon, planifié, envoyé) et les dates de livraison pour plus de visibilité et de responsabilité.

Coordonnez vos campagnes par e-mail, sur les réseaux sociaux, dans les relations publiques et dans les communications internes grâce à des tâches spécifiques à chaque canal.

📌 Idéal pour : les responsables marketing, les équipes de relations publiques et les stratèges de lancement qui ont besoin d'un cadre de communication transparent et multicanal.

💡 Conseil de pro : offrez aux premiers utilisateurs un moment dont ils pourront se vanter. Des badges personnalisés, des fonctionnalités en avant-première ou même des mentions publiques peuvent les transformer en promoteurs à long terme.

Planifiez un lancement de produit avec succès avec ClickUp

Le lancement d'un produit nécessite une structure et un environnement de travail qui évoluent avec vous.

Alors que les modèles de lancement de produit Asana offrent à votre équipe un point de départ solide, les modèles prédéfinis de ClickUp intègrent des fonctionnalités telles que des documents, des vues, des outils d'IA et l'automatisation.

De la réflexion à la mise en œuvre finale, la plateforme vous aide à mapper des stratégies, à attribuer des tâches et à suivre la progression en un seul endroit.

Pourquoi attendre ? Inscrivez-vous à ClickUp gratuitement dès aujourd'hui ! ✅