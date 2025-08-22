les 10 meilleures alternatives à TiddlyWiki pour la gestion des connaissances personnelles

Vous avez donc essayé TiddlyWiki. Au début, vous pensiez avoir trouvé LA solution idéale.

Puis sont venues les frustrations : l'interface peu pratique, les problèmes de synchroniser et la crainte que toutes vos données disparaissent. Et oubliez le travail d'équipe : la collaboration n'était pas vraiment une option. Même créer une nouvelle note ou créer un lien vers d'autres pages semblait compliqué.

Mais il existe une solution. Il existe des alternatives à TiddlyWiki qui travaillent avec vous, et non contre vous. Pensez à des plateformes faciles à utiliser, offrant une collaboration en temps réel, le fait de synchroniser de manière fluide et des fonctionnalités qui vous apportent réellement de l'assistance pour créer des notes et organiser vos idées.

Dans cet article, nous partageons les meilleurs outils de prise de notes, conçus pour une prise de notes plus intelligente et plus flexible, adaptée à votre flux de travail. Que vous organisiez des projets ou capturiez des idées, il existe un meilleur moyen de gérer toutes vos données.

🧠 Anecdote amusante : Léonard de Vinci était un maître dans l'art de prendre des notes. Les célèbres carnets de Léonard de Vinci, remplis de croquis, d'idées et d'observations, témoignent du pouvoir de la prise de notes pour la créativité. Son écriture en miroir (écriture à l'envers) était probablement un moyen de garder ses notes privées.

Pourquoi choisir des alternatives à TiddlyWiki ?

TiddlyWiki a contribué à révolutionner la gestion des connaissances personnelles grâce à son installation intelligente en un seul fichier. Mais soyons réalistes, tout n'est pas toujours rose. Voici ses principaux points faibles :

Courbe d'apprentissage abrupte : sa structure et son balisage uniques peuvent dérouter la plupart des utilisateurs

collaboration à limite* : aucune fonctionnalité intégrée pour coéditer votre base de connaissances en temps réel

difficultés de synchroniser* : la cohérence de toutes vos données sur tous vos appareils nécessite un effort supplémentaire

expérience mobile obsolète* : semble peu pratique par rapport aux applications de prise de note modernes

Outils de recherche insuffisants : pas de recherche en texte intégral ni de filtres, ce qui rend la navigation plus difficile à mesure que votre wiki s'étoffe

surcharge de plugins* : les fonctionnalités essentielles dépendent de plugins qui peuvent tomber en panne ou entrer en conflit

organisation visuelle clairsemée* : manque de vues intégrées telles que le kanban ou les cartes mentales pour organiser vos notes

À mesure que vos idées se multiplient et que votre base de connaissances s'enrichit, ces problèmes deviennent un obstacle.

Heureusement, les applications modernes de prise de notes hiérarchiques résolvent ces problèmes grâce à de meilleures fonctionnalités, une plus grande flexibilité et, souvent, la liberté offerte par l'open source.

🧠 Anecdote : Le système de prise de notes Cornell, inventé dans les années 1940, est encore enseigné aujourd'hui. Pourquoi ? La structure simple de cette méthode de prise de notes (repères, notes, résumé) fournit une assistance à l'apprentissage actif, même dans le monde actuel saturé d'applications. Elle est certes traditionnelle, mais reste étrangement convaincante.

Les alternatives à TiddlyWiki en un coup d'œil

Prêt à trouver un système qui vous convient ? Voici un aperçu rapide des cas d'utilisation et des fonctionnalités remarquables de chaque alternative à TiddlyWiki :

Outil Idéal pour *principales fonctionnalités Tarifs ClickUp Gestion tout-en-un des connaissances et des tâches Document, note IA, modèles de base de connaissances Forfait Free Forever ; forfaits payants disponibles Notion Environnements de travail et bases de données personnalisables Blocs, bases de données et collaboration Free ; forfaits payants à partir de 12 $ par utilisateur Obsidian Base de connaissances Markdown privilégiant le local Afficher, liens retour, plugins Free ; modules complémentaires à partir de 5 $ par utilisateur Roam Research Pensées en réseau et notes quotidiennes Liens bidirectionnels, base de données graphique Forfaits payants à partir de 15 $ par utilisateur Joplin Note open source axée sur la confidentialité Assistance Markdown, accès hors ligne Forfaits payants à partir de 3,40 $ Evernote Prise de notes traditionnelle avec un outil de capture Web Carnets, tâches, intégrations Gratuit ; forfait payant à partir de 14,99 $/utilisateur Logseq Prise de notes locale axée sur la confidentialité Afficher, fichiers texte simple Free DokuWiki Wiki léger pour les Teams Pas de base de données, administrateur simple Free Nuclino Base de connaissances rapide pour les équipes Documents, afficher graphique, environnement de travail collaboratif Free ; forfait payant à 8 $ par utilisateur et par mois Standard Notes Prise de note sécurisée et cryptée Texte simple, Markdown, chiffrement Gratuit ; forfait payant à 90 $/an

Les meilleures alternatives à TiddlyWiki

Ces alternatives à TiddlyWiki offrent des interfaces simplifiées, une collaboration en temps réel, la possibilité de synchroniser sur plusieurs plateformes et de puissantes fonctionnalités de gestion des connaissances.

Chacune d'entre elles est conçue pour une prise de note plus intelligente et plus flexible qui s'adapte à votre flux de travail, et non l'inverse. Plongeons-nous dans le vif du sujet.

1. ClickUp (Idéal pour la gestion tout-en-un des connaissances et des tâches ClickUp)

Utilisez plusieurs modèles LLM, générez instantanément de la documentation, extrayez les points clés de vos notes et bien plus encore avec ClickUp AI

La gestion de vos connaissances ne devrait pas vous donner l'impression de devoir assembler une demi-douzaine d'applications.

ClickUp, l'application tout-en-un pour le travail, est conçue pour les utilisateurs qui souhaitent centraliser toutes leurs activités (rédaction de notes, création de wikis, collaboration sur des tâches, capture d'informations issues de réunions, etc.) sur une plateforme unique et cohérente.

Contrairement à TiddlyWiki, ClickUp offre un environnement de travail sophistiqué et évolutif avec synchronisation dans le cloud, modification en cours en temps réel, automatisation et assistance IA. Vous n'avez pas besoin de configurer les chemins d'accès aux fichiers, d'écrire en syntaxe wiki ou d'organiser manuellement votre contenu.

Commencez par utiliser ClickUp Docs comme éditeur de texte pour créer et gérer du contenu structuré. Docs offre l'assistance aux pages imbriquées, la mise en forme enrichie, les tâches intégrées et la collaboration en temps réel.

Créez des documents structurés et collaboratifs avec des pages imbriquées et des tâches intégrées dans ClickUp Docs

Que vous documentiez des recherches, rédigiez des articles ou planifiiez des projets, vous pouvez facilement tout organiser dans une structure hiérarchique. Vous pouvez également lier chaque document à une tâche, un objectif ou un tableau de bord pour une planification intégrée. Parlez de structuration de votre travail universitaire !

Besoin d'un coup de main pour vos notes ? ClickUp Brain, l'assistant IA intégré, va encore plus loin. Il peut tout faire, de la rédaction de notes à la résumer de longs contenus, en passant par la génération de plans de blog ou d'entrées de connaissances directement dans vos documents.

Générez des résumés, rédigez du contenu et brainstorming directement dans votre environnement de travail avec ClickUp Brain

Elles sont conçues pour les universitaires et les passionnés de productivité qui souhaitent réfléchir, créer une nouvelle note, effectuer une modification en cours ou réécrire sans quitter leur application de prise de notes. Vous pouvez instantanément changer de ton, reformuler des informations ou créer des résumés pour prendre des décisions plus rapidement.

Vous souhaitez changer de LLM pour obtenir des réponses adaptées à votre cas d'utilisation ? Pas de problème ! Depuis la plateforme, vous pouvez passer de ClickUp Brain à ChatGPT-4o et Claude, et dire adieu aux changements de contexte.

Vous participez à une réunion ou à un cours en ligne ? ClickUp AI Notetaker enregistre et résume automatiquement les discussions. Il crée des notes de réunion organisées et des listes à faire, afin que rien ne soit oublié ou perdu.

Enregistrez et résumer automatiquement vos réunions sous forme de notes prêtes à l'emploi et de listes de tâches avec ClickUp AI Notetaker

Ce qui rend cet outil d'IA pour la prise de notes si exceptionnel, c'est qu'il vous permet de revoir ce qui a été dit, d'extraire les points d'action et de relier les informations clés aux tâches de suivi immédiatement après la réunion.

Le plus difficile dans la gestion d'un projet de recherche est de tenir tout le monde informé des dernières mises à jour et modifications. Mais si vous êtes prêt à créer votre premier wiki interne évolutif, le modèle de base de connaissances ClickUp est fait pour vous. Il fournit une structure prête à l'emploi pour créer des procédures opératoires normalisées, des centres d'aide, des FAQ et de la documentation, avec une disposition claire et une navigation intuitive.

Obtenez un modèle gratuit Utilisez le modèle de base de connaissances ClickUp pour stocker et partager les connaissances au sein de votre organisation

Elles conviennent parfaitement à une utilisation personnelle ou en équipe, vous permettant de gagner du temps dans la création d'une base de connaissances interne à partir de zéro.

Ensemble, ces fonctionnalités offrent tout ce que les utilisateurs de TiddlyWiki apprécient : une application de prise de notes hiérarchisée, un éditeur de texte simple et un accès rapide, mais avec une collaboration, une conception et une automatisation améliorées, ainsi qu'une touche d'IA. Qui pourrait dire non à cela ?

Meilleures fonctionnalités de ClickUp

Configurez des espaces collaboratifs avec un accès personnalisé pour les Teams et les services

Utilisez la liaison de tâches pour transformer n'importe quelle idée ou paragraphe en un élément vivant

Intégrez des calendriers, des rappels et des objectifs dans vos notes

Suivez le suivi des contributions et des mises à jour en toute transparence

Liez vos notes à des tâches, des objectifs, des échéanciers et des tableaux de bord en un seul endroit

Effectuez la maintenance de l'historique des versions, des commentaires et des permissions pour le contenu partagé

Assurez la sécurité et la conformité de tout grâce à la conformité GDPR, HIPAA et à des contrôles de niveau entreprise

Limites de ClickUp

Nécessite un léger apprentissage pour les débutants

Tarifs ClickUp

Évaluations et avis sur ClickUp

G2 : 4,7/5 (plus de 10 000 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 4 000 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de ClickUp ?

Un avis G2 dit :

Tout (wiki, gestion des tickets, attribution des tâches) en un seul endroit. J'ai l'impression que ClickUp me rend plus productif que ses concurrents les plus populaires.

2. Notion (idéal pour les environnements de travail personnalisables)

via Notion

Tous les systèmes de connaissances ne doivent pas nécessairement être rigides. Si vous aimez façonner votre environnement de travail en fonction de votre façon de penser, Notion vous offre cette flexibilité.

Son système utilise des blocs de construction (texte, checklist, bases de données, images, etc.) qui vous permettent de créer des pages qui évoluent en fonction de vos besoins.

Ce qui distingue Notion, c'est son adaptabilité. Vous pouvez commencer avec une page vierge ou choisir parmi des centaines de modèles de note. Qu'il s'agisse d'une liste de lecture ou d'un projet d'équipe, Notion s'adapte à votre flux de travail et à votre style.

Contrairement à TiddlyWiki, qui nécessite davantage d'installation et offre des options visuelles limitées, Notion dispose d'une interface plus épurée, de fonctionnalités de collaboration intégrées et d'une personnalisation plus facile. Il est particulièrement utile si vous recherchez à la fois structure et créativité sans avoir besoin d'une installation technique. Que vous travailliez seul ou en groupe, il s'adapte à votre style et à votre échelle.

Meilleures fonctionnalités de Notion

Créez des bases de données lies qui se mettent à jour automatiquement lorsque les informations sources changent

Organisez vos informations grâce à une hiérarchie de pages flexible et activez/désactivez les blocs

Partagez des pages spécifiques ou des environnements de travail entiers grâce à des paramètres de permission granulaires

Importez depuis Evernote, Trello, Asana et d'autres outils grâce à des importateurs intégrés

Accédez à vos notes sur toutes les plateformes grâce à un éditeur de texte hors ligne

Créez des wikis visuels avec des images de couverture, des icônes et des dispositions personnalisables

Limites de Notion

La fonction de recherche peut être lente avec des bases de connaissances volumineuses

Le mode hors ligne présente parfois des conflits de synchronisation

Tarifs de Notion

Free

Personnel : 12 $/mois par utilisateur

Professionnel : 24 $/mois par utilisateur

Entreprise : tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Notion

G2 : 4,7/5 (plus de 6 000 avis)

Capterra : 4,7/5 (plus de 2 500 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de Notion ?

Un avis sur G2 indique :

Notion m'a permis d'écrire des notes plus rapidement, plus fréquemment et avec plus de détails. Grâce à leur IA récente, je peux même condenser et résumer les notes des autres pour enrichir ma base de connaissances.

3. Obsidian (idéal pour les bases de connaissances Markdown locales)

via Obsidian

Parfois, vous souhaitez que vos notes restent locales, sans cloud, sous forme de fichiers rapides et flexibles que vous contrôlez entièrement. Obsidian vous facilite la tâche. Il s'agit d'une application de prise de notes basée sur Markdown qui stocke vos notes sous forme de fichiers texte simple sur votre ordinateur, vous permettant ainsi d'y accéder hors ligne et d'en conserver la propriété exclusive.

Obsidian se distingue par sa capacité à vous aider à établir la connexion entre vos idées. Grâce à des liens retour et à la possibilité d'afficher une vue graphique, Obsidian construit un réseau de pensées au fur et à mesure que vous écrivez. Cet outil est particulièrement utile pour les étudiants, les chercheurs ou toute personne souhaitant constituer une base de connaissances à long terme.

Comparé à TiddlyWiki ou à certaines alternatives à Obsidian, qui peuvent sembler dépassées ou trop complexes, Obsidian est un fournisseur, prestataire, d'une expérience plus fluide et plus intuitive. Vous bénéficiez de raccourcis, d'aperçus des liens et d'une bibliothèque croissante de plugins communautaires, sans avoir à toucher au code.

Que vous mapperiez une thèse ou un journal, cette solution s'adapte à votre façon de penser sans vous imposer trop tôt une structure.

Meilleures fonctionnalités d'Obsidian

Travaillez entièrement hors ligne avec des fichiers Markdown locaux

Reliez vos notes grâce à la liaison bidirectionnelle automatique

Visualisez votre réseau de pensées grâce à une vue qui affiche un graphique

Personnalisez votre installation grâce à une riche bibliothèque de plugins communautaires

Personnalisez votre environnement de travail avec des thèmes et des raccourcis clavier

Passez en mode sombre pour réduire la fatigue oculaire lors de vos longues sessions de prise de note tard dans la nuit

Limites d'Obsidian

Pas de fonctionnalités intégrées de collaboration ou de partage

Certains plugins nécessitent une installation technique ou une maintenance

Tarifs Obsidian

Free pour un usage personnel

Modules complémentaires en option : Synchroniser : 5 $/mois par utilisateur Publication : 10 $/mois par utilisateur

Synchroniser : 5 $/mois par utilisateur

Publication : 10 $/mois par utilisateur

Synchroniser : 5 $/mois par utilisateur

Publication : 10 $/mois par utilisateur

Évaluations et avis sur Obsidian

G2 : aucune évaluation disponible

Capterra : 4,8/5 (plus de 35 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos d'Obsidian ?

Un avis Capterra dit :

Facile à utiliser pour prendre et pour la modification en cours de notes. Cela m'a été utile pour importer et lire des notes Markdown que j'avais exportées depuis Mac Notes.

4. Roam Research (idéal pour les réflexions en réseau et les notes quotidiennes)

via Roam Research

Si votre cerveau ne travaille pas avec des dossiers et des listes rigides, Roam Research pourrait vous sembler familier. Conçu pour les penseurs non linéaires, Roam construit une base de connaissances en réseau grâce à des liens bidirectionnels : chaque note que vous liez renvoie automatiquement à une autre. Sa fonctionnalité « Notes quotidiennes » permet de capturer facilement vos pensées sans trop les organiser.

Sa fonctionnalité « Notes quotidiennes » permet de noter facilement vos idées sans trop les organiser. Structurez vos formulaires au fur et à mesure.

Contrairement à TiddlyWiki, où la création de liens et la mise en forme manuelles peuvent s'avérer fastidieuses, Roam s'occupe de tout en arrière-plan. Sa disposition par blocs vous permet de référencer vos idées sans effort. Bien que Roam puisse être utilisé par des Teams, il est particulièrement adapté aux utilisateurs individuels qui souhaitent mapper leurs idées, rédiger des projets ou effectuer des recherches. Il s'adapte à votre façon de penser au lieu de vous enfermer dans un cadre rigide.

Meilleures fonctionnalités de Roam Research

Capturez vos pensées sans effort chaque jour grâce à la page Notes quotidiennes

Créez un graphe de connaissances auto-organisé avec des liens liés bidirectionnels

Réutilisez le contenu de manière flexible grâce à la structure par blocs de Roam

Visualisez votre réseau d'idées à l'aide de la base de données graphique

Naviguez rapidement et restez concentré grâce à des raccourcis clavier intuitifs

Limites de Roam Research

Pas d'accès hors ligne

Plus cher que d'autres outils anciens et nouveaux, en particulier pour une utilisation occasionnelle

Tarifs de Roam Research

Pro : 15 $/mois par utilisateur

Believer : 500 $/cinq ans

Évaluations et avis sur Roam Research

G2 : pas assez d'avis

Capterra : pas assez d'avis

5. Joplin (idéal pour les notes open source axées sur la confidentialité)

via Joplin

Si vous estimez que vos notes doivent rester les vôtres, et uniquement les vôtres, Joplin est la solution qu'il vous faut. Cette application open source de prise de notes au format Markdown vous offre un contrôle total, vous permettant de stocker vos notes localement ou de les synchroniser via Dropbox, OneDrive ou WebDAV, avec un chiffrement de bout en bout inclus.

C'est un outil épuré et flexible qui offre l'assistance aux carnets, aux étiquettes, aux checklists et aux pièces jointes.

Comparé à TiddlyWiki, qui semble dépassé et difficile à synchroniser, TiddlyWiki est intuitif et multiplateforme. Vous pouvez l'emporter partout, sur un bureau ou un appareil mobile.

L'écosystème de plugins en pleine expansion et les options de personnalisation de Joplin vous offrent également de nombreuses possibilités personnalisées. Des simples modifications aux modules complémentaires puissants, c'est une plateforme que vous pouvez façonner pour la forme de votre façon de penser et de travailler.

Les meilleures fonctionnalités de Joplin

Rédigez et organisez vos notes au format Markdown

Synchronisez vos données entre vos appareils à l'aide d'un service de stockage tiers tel que Dropbox ou OneDrive

Protégez vos données grâce à un chiffrement de bout en bout

Créez des listes à faire et des carnets pour une organisation structurée

Installez des plugins communautaires pour étendre les fonctionnalités

Limites de Joplin

Les fonctionnalités de collaboration ont une limite

La gestion des plugins peut nécessiter des connaissances techniques

Tarifs Joplin

forfait de base* : environ 3 $/mois (2,99 €)

Forfait Pro : ~7 $/mois (5,99 €)

forfait Teams : *~9 $/mois par utilisateur (7,99 €, deux utilisateurs minimum)

Évaluations et avis sur Joplin

G2 : pas assez d'avis

Capterra : aucune évaluation disponible

Que disent les utilisateurs de Joplin dans la vie réelle ?

Un avis sur Reddit dit :

Joplin semble être une excellente application. Elle n'est peut-être pas aussi esthétique que Bear, mais elle fait tout ce que je veux (contrairement à Bear) et n'a encore jamais planté. De plus, vous conservez vos propres données... et c'est gratuit !

Joplin semble être une excellente application. Elle n'est peut-être pas aussi belle que Bear, mais elle fait tout ce que je veux (contrairement à Bear) et n'a encore jamais planté. De plus, vous conservez vos propres données... et c'est gratuit !

👀 Le saviez-vous ? La technique Feynman se résume ainsi : si vous ne pouvez pas expliquer un concept simplement, c'est que vous ne le comprenez pas. Il s'agit d'une méthode classique de prise de notes, mais associez-la à un outil qui vous permet réellement de connecter des idées entre elles, et vous ne vous contenterez plus d'apprendre, vous construirez une base de connaissances qui réfléchit avec vous. Pourquoi ça travaille : Vous vous adressez directement à des utilisateurs expérimentés qui apprécient les fonctionnalités et les systèmes. Cette solution établit une connexion entre la méthode traditionnelle et l'attrait des outils plus intelligents, visuels ou basés sur des liens.

6. Evernote (idéal pour la prise de note traditionnelle avec Clip Web)

via Evernote

Evernote est conçu pour capturer vos idées à la volée, qu'il s'agisse d'une citation, d'un croquis ou d'un e-mail que vous souhaitez consulter ultérieurement.

Il synchronise vos notes de réunion, vos images, vos coupures Web et vos listes de tâches et vous permet d'y accéder depuis n'importe quel appareil. Le web clipper est une fonctionnalité remarquable : enregistrez des articles, des pages simplifiées ou des URL en un seul clic.

Contrairement à TiddlyWiki, qui nécessite une installation manuelle, Evernote offre une expérience fluide dès son installation. Vous pouvez également rechercher des documents numérisés et des notes manuscrites. Les tâches et les rappels intégrés comblent le fossé entre la prise de note et la réalisation des tâches, le tout sans avoir besoin d'applications supplémentaires ou d'une douzaine d'onglets ouverts dans votre navigateur.

Meilleures fonctionnalités d'Evernote

Enregistrez des notes, ajoutez des images et des fichiers sur tous vos appareils

Capturez instantanément du contenu web grâce au web clipper

Organisez vos informations dans des carnets et des étiquettes

Créez des checklists et des rappels

Accédez à vos notes depuis votre bureau ou votre appareil mobile

Limites d'Evernote

Le forfait Free offre une synchronisation des appareils avec une limite

Peut devenir encombré sans une organisation rigoureuse

Tarifs Evernote

Free

Personnel : 14,99 $/mois par utilisateur

Professionnel : 17,99 $/mois par utilisateur

Évaluations et avis sur Evernote

G2 : 4,4/5 (plus de 2 000 avis)

Capterra : 4,4/5 (plus de 8 200 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos d'Evernote ?

Un avis G2 dit :

Je peux enregistrer presque tout dans mon compte Evernote : notes saisies, extraits de sites Web, fichiers PDF, images. Les fonctionnalités Web Clipper et « e-mail vers la boîte de réception » me sont particulièrement utiles.

👀 Le saviez-vous ? « L'effet Google » fait que les gens se souviennent où trouver l'information, mais pas de quoi il s'agit. Lorsque nous nous fions aux moteurs de recherche, nous ne faisons pas l'effort d'encoder l'information dans notre mémoire. Prendre des notes peut servir d'aide-mémoire et vous aider à intérioriser ce que vous apprenez au lieu de vous fier aux moteurs de recherche.

7. Logseq (idéal pour la prise de note axée sur la confidentialité)

via Logseq

Logseq est un outil de prise de notes open source local destiné aux personnes qui souhaitent contrôler totalement leurs notes sans perdre en puissance ni en finesse. Il stocke tout dans des fichiers Markdown en texte simple sur votre appareil, sans avoir à synchroniser ni politiques cachées.

Son mise en forme par blocs vous permet de relier, référencer et réutiliser facilement vos idées, afin de créer un mapper vivant de vos pensées. Des fonctionnalités telles que les liens automatiques, le journal quotidien et les vues graphiques en font un outil idéal pour la recherche, le suivi d'objectifs ou simplement pour réfléchir.

Comparé à TiddlyWiki, Logseq est plus fluide et moderne. Grâce à ses plugins et ses thèmes, il est aussi personnalisable que votre cerveau le souhaite.

Meilleures fonctionnalités de Logseq

Stockez vos notes localement sous forme de fichiers Markdown en texte simple

Réalisez la connexion de vos idées à l'aide de liens retour et en affichant une vue graphique

Capturez vos pensées grâce à une fonctionnalité de journal quotidien

Suivez vos tâches à l'aide de checklist et de pages planifiées

Personnalisez-les avec des plugins et des thèmes personnalisés

Limites de Logseq

Aucun outil de collaboration intégré

Certaines fonctionnalités avancées peuvent nécessiter une installation préalable

Tarifs Logseq

Free et open source

Évaluations et avis sur Logseq

G2 : aucune évaluation disponible

Capterra : aucune évaluation disponible

Que disent les utilisateurs réels à propos de Logseq ?

Un avis sur Reddit dit :

Logseq est l'une de ces applications dont le design me « parle ». C'est un excellent moyen de stocker des informations. Tout est tellement logique. Tout ce que j'ai essayé avant ou après ne fonctionne pas comme je le voudrais. Comme Logseq. La mise en œuvre de Logseq est toutefois médiocre. J'ai perdu tellement de données en utilisant Logseq que j'ai dû l'abandonner. Je reste sur ce sous-forum dans l'espoir que les développeurs puissent réellement faire évoluer ce produit vers quelque chose de fiable et de mature.

📚 À lire également : Logseq Vs Obsidian : quelle est la meilleure application pour prendre des notes ?

8. DokuWiki (idéal pour les wikis d'équipe légers)

via DokuWiki

Si vous avez besoin d'un wiki d'équipe simple à configurer et qui ne nécessite pas de maintenance fastidieuse, DokuWiki est un choix solide. Cet outil open source fonctionne avec des fichiers de texte simple, sans base de données, ce qui vous permet de démarrer rapidement et de continuer à travailler sans trop de complications.

Elles sont parfaites pour la documentation interne, les procédures opératoires normalisées ou les centres d'aide, et offrent un contrôle d'accès, un historique des versions et la prise en charge de plugins pour les adapter aux besoins de votre équipe.

Contrairement à TiddlyWiki, qui est plutôt destiné à un usage personnel, DokuWiki est conçu pour les environnements multi-utilisateurs. Il n'est pas très sophistiqué, mais il est fiable et suffisamment personnalisable pour que vous vous sentiez à l'aise sans avoir à passer par une longue phase d'apprentissage.

Meilleures fonctionnalités de DokuWiki

Facile à installer et à gérer sans base de données

Offre des contrôles d'accès et un historique des révisions

Personnalisez les fonctions à l'aide de plugins et de modèles

Optimisé pour la documentation et le contenu structuré

Assistance communautaire active et écosystème de plugins

Limites de DokuWiki

Pas d'application mobile native

Interface obsolète par rapport aux outils de prise de note modernes

Tarifs DokuWiki

Free et open source

Évaluations et avis sur DokuWiki

G2 : pas assez d'avis

Capterra : pas assez d'avis

Que disent les utilisateurs réels à propos de DokuWiki ?

Un critique G2 écrit :

J'utilise DokuWiki à l'Accueil pour notre wiki familial, où nous conservons des notes sur nos appareils électroménagers, nos voitures et les endroits que nous avons visités. Il est très facile d'entrer l'information et de la retrouver plus tard lorsque nous en avons besoin.

9. Nuclino (idéal pour la documentation rapide et collaborative en équipe)

via Nuclino

Lorsque votre équipe de recherche avance rapidement, Nuclino suit le rythme. Il s'agit d'une base de connaissances légère et en temps réel, conçue pour la clarté, la rapidité et la collaboration. L'interface est épurée, sans encombrement, avec des pages simples que votre équipe peut effectuer une modification en cours sans difficulté. Au lieu de dossiers rigides, Nuclino utilise une structure de type graphique, afin que votre contenu soit connecté comme un réseau vivant.

Idéal pour la planification, la documentation ou la création de wiki, il comprend des commentaires en ligne, des mentions et une recherche instantanée. Vous pouvez également intégrer des fichiers, des checklist et des blocs de code.

Contrairement à TiddlyWiki, Nuclino est conçu dès le départ pour le travail en équipe : pas d'installation stressante, pas de problèmes de permission. Juste une documentation intelligente, rapide et efficace.

Meilleures fonctionnalités de Nuclino

Modification en cours collaborative en temps réel avec historique des versions

Créez des connexions visuelles entre les pages à l'aide de l'afficher graphique

Interface légère, rapide et gratuite

Reliez vos notes et vos idées dans tout l'environnement de travail

Intégrez des médias, des fichiers et des listes de tâches

Limites de Nuclino

Moins personnalisables que les outils plus avancés

L'accès hors ligne a une limite

Tarifs Nuclino

Free pour jusqu'à 50 éléments

Starter : 8 $/mois par utilisateur

Entreprise : 12 $/mois par utilisateur

Évaluations et avis sur Nuclino

G2 : 4,7/5 (plus de 20 avis)

Capterra : 4,7/5 (plus de 100 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de Nuclino ?

Un avis G2 dit :

Offre des fonctionnalités de collaboration en temps réel, permettant aux Teams de travailler ensemble et de partager leurs connaissances en temps réel. Fournit des capacités de recherche robustes pour trouver rapidement les informations et le contenu dont les Teams ont besoin.

10. Standard Notes (idéal pour la prise de note de sécurité et cryptée)

via Standard Notes

Certaines notes sont uniquement destinées à vous, et Standard Notes l'a bien compris. Il s'agit d'une application de prise de notes épurée qui privilégie la confidentialité et crypte automatiquement tout, afin que vous seul puissiez lire ce que vous écrivez.

Qu'il s'agisse d'un wiki personnel, de réflexions, de données sensibles ou de votre prochaine grande idée, vos notes restent verrouillées par défaut. Malgré sa sécurité renforcée, il est facile à utiliser. L'interface est minimaliste et sans distraction, avec des options de mise à niveau pour la prise en charge de Markdown, des thèmes et du stockage supplémentaire.

Comparé à TiddlyWiki, qui offre un contrôle local mais ne dispose pas de cryptage intégré, Standard Note est moderne, sécurisé et respectueux de votre espace numérique.

Meilleures fonctionnalités de Standard Note

Chiffrement de bout en bout pour toutes les notes

Synchroniser multiplateforme avec stockage cloud sécurisé

Assistance Markdown et le texte enrichi avec des extensions

Modules complémentaires sécurisés pour la productivité et la mise en forme

Open source avec une solide assistance communautaire

Limitations de Standard Notes

La version de base ne dispose pas de fonctionnalités avancées

Les options de personnalisation personnalisées nécessitent des extensions payantes

Tarifs Standard Note

Forfait Free gratuit disponible

*forfait Productivité : 90 $/an

*forfait professionnel : 120 $/an

Évaluations et avis sur Standard Notes

G2 : pas assez d'avis

Capterra : pas assez d'avis

Que disent les utilisateurs réels à propos de Standard Notes ?

Un avis sur Reddit dit

Standard Note est un joyau rare que de nombreuses applications aspirent à égaler, mais qui reste souvent en deçà. Il s'agit d'une plateforme sécurisée, bien conçue, avant-gardiste et en constante amélioration. J'ai eu le privilège de visiter le siège social de Standard Notes et d'assister à leur réunion avec leur formidable équipe. Il était évident que chaque membre était incroyablement talentueux et dévoué. La plupart des organisations semblent meilleures à l'extérieur qu'à l'intérieur, mais Standard Notes fait partie de ces rares exceptions qui inspirent confiance lorsque vous êtes témoin de leur flux de travail, de leurs interactions et de leur approche collaborative.

Choisissez vos notes, choisissez votre flux avec ClickUp

Des éditeurs Markdown minimalistes aux environnements de travail complets pour équipes, les alternatives à TiddlyWiki ne manquent pas pour organiser une réunion et évoluer avec vous.

Le plus intéressant ? Vous n'avez plus besoin de vous contenter d'une installation unique. Que vous privilégiez la confidentialité, la collaboration, la rapidité ou la structure, vous trouverez dans cette liste un outil adapté à votre style et qui vous offre l'assistance dont vous avez besoin pour travailler.

Toutefois, si vous recherchez une solution qui combine des documents structurés, une assistance IA intelligente et des bases de connaissances évolutives, ClickUp réunit tout cela en un seul endroit. Pas besoin de jongler entre les onglets. Pas de transferts confus. Juste de la clarté et du contrôle.

Alors n'hésitez plus. Choisissez l'outil qui correspond à votre façon de penser, d'écrire et d'organiser votre univers. Votre deuxième cerveau est prêt pour une mise à niveau.

Inscrivez-vous dès aujourd'hui à ClickUp et commencez à créer une base de connaissances plus intelligente et plus connectée.