les 10 meilleurs modèles Notion Second Brain pour organiser votre vie

Avez-vous déjà eu l'impression que votre cerveau avait des dizaines d'onglets ouverts en même temps (idées, tâches, rappels, objectifs) ? Ce désordre mental peut vous alourdir, vous empêcher de vous concentrer, de créer ou même de vous détendre.

Des études montrent que les employés passent en moyenne 1,8 heure par jour, soit 9,3 heures par semaine, à rechercher et à collecter des informations. C'est pourquoi de nombreuses personnes se tournent vers le concept de système de gestion des connaissances personnelles, également appelé second cerveau.

Ce système fiable vit en dehors de votre tête et est conçu pour capturer, organiser et récupérer tout ce qui compte. Et quand il s'agit d'en créer un, Notion est devenu une référence. Sa structure flexible, son design épuré et ses options de personnalisation le rendent idéal pour créer un système de connaissances personnelles adapté à votre vie.

Dans ce guide, nous avons sélectionné 10 des meilleurs modèles Notion Second Brain. Mais si Notion est un excellent point de départ, ce n'est pas une fin en soi. Restez avec nous pour découvrir un outil (il s'agit de ClickUp ) qui pourrait vous permettre d'aller encore plus loin.

Qu'est-ce qui fait un bon modèle Notion Second Brain ?

Voici ce qui fait un bon modèle Notion pour créer un second cerveau :

Une architecture claire : sélectionnez un modèle Second Brain robuste qui commence par une structure claire et intuitive. Vos pensées, notes, tâches et ressources doivent être faciles à saisir et encore plus faciles à retrouver

Système de capture transparent : Sélectionnez un modèle Notion Second Brain qui vous permet de capturer rapidement et sans effort des informations sans perturber votre flux de travail. Les bons modèles comprennent une boîte de réception unifiée ou une zone de capture rapide que vous pouvez trier ultérieurement

Organisation contextuelle et liée : Trouvez les meilleurs modèles Notion Second Brain qui utilisent efficacement les fonctionnalités de relation et de cumul de Notion. Les notes sont liées aux projets, les tâches sont liées aux objectifs, et tout est connecté, afin que votre cerveau puisse Trouvez les meilleurs modèles Notion Second Brain qui utilisent efficacement les fonctionnalités de relation et de cumul de Notion. Les notes sont liées aux projets, les tâches sont liées aux objectifs, et tout est connecté, afin que votre cerveau puisse facilement se concentrer sur les choses importantes

Conception flexible et cohérente : choisissez un modèle Notion Second Brain facile à personnaliser en fonction de votre flux de travail et suffisamment cohérent pour que tout reste bien ordonné à mesure que votre système se développe

Intégration des tâches et des projets : recherchez un modèle Notion qui ne traite pas les tâches, les projets et les notes comme des entités distinctes. Au contraire, il les interconnecte pour garantir recherchez un modèle Notion qui ne traite pas les tâches, les projets et les notes comme des entités distinctes. Au contraire, il les interconnecte pour garantir une gestion de projet de haut niveau

🔎 Le saviez-vous ? La méthodologie du second cerveau stimule la créativité! En transférant des informations vers un second cerveau, vous libérez de l'espace mental, ce qui vous permet d'être plus créatif et de vous concentrer sur la résolution de problèmes complexes.

10 modèles Notion Second Brain

Jetons un œil aux 10 meilleurs modèles Notion Second Brain :

1. Modèle Ultimate Brain par Thomas Frank

via Notion

La gestion des tâches, des notes et des projets dans plusieurs applications peut être fastidieuse. Le modèle Ultimate Brain Template for Notion offre un système de tableau de bord tout-en-un pour organiser votre vie. Développé par l'expert en productivité Thomas Frank, il intègre la gestion des tâches, la prise de notes, la gestion de projet et le suivi des objectifs dans son environnement de travail.

🌟 Voici pourquoi vous allez l'adorer :

Utilisez le tableau de bord « Ma journée » pour planifier votre journée

Mettez en œuvre la méthode PARA (Projets, Domaines, Ressources et Archives) pour organiser vos informations

Utilisez la fonctionnalité Archive pour supprimer automatiquement les tâches et les notes non pertinentes et désencombrer votre environnement de travail

Aidez-vous à capturer rapidement vos idées, à planifier efficacement votre journée et à rester sur la bonne voie pour atteindre vos objectifs à long terme

🔑 Idéal pour : Les personnes à la recherche d'un outil pour gérer leurs activités quotidiennes et leurs projets.

📮 ClickUp Insight : En moyenne, un professionnel passe plus de 30 minutes par jour à rechercher des informations liées à son travail, soit plus de 120 heures par an perdues à fouiller dans ses e-mails, les fils Slack et des fichiers éparpillés. Un assistant IA intelligent intégré à votre environnement de travail peut faire toute la différence. Découvrez ClickUp Brain. Il fournit des informations et des réponses instantanées en faisant apparaître les bons documents, les bonnes discussions et les détails des tâches en quelques secondes, afin que vous puissiez arrêter de chercher et commencer à travailler. 💫 Résultats réels : Des équipes telles que QubicaAMF ont gagné plus de 5 heures par semaine grâce à ClickUp, soit plus de 250 heures par an et par personne, en éliminant les processus de gestion des connaissances obsolètes. Imaginez ce que votre équipe pourrait créer avec une semaine supplémentaire de productivité chaque trimestre !

2. Second Brain par Rosidssoy

via Notion

Le modèle Second Brain de Rosidssoy offre un environnement de travail Notion structuré pour diviser votre univers en catégories faciles à gérer. Inspiré de la méthode PARA de Tiago Forte , il se distingue par sa conception légère optimisée pour une capture et une récupération rapides, ce qui le rend parfait pour les utilisateurs qui souhaitent disposer d'un second cerveau sans distraction.

Que vous soyez étudiant jonglant entre plusieurs devoirs ou professionnel gérant des projets, ce modèle s'adapte à votre flux de travail unique.

🌟 Voici pourquoi vous allez l'adorer :

Liez des ressources pour fournir plus de contexte à vos projets et notes

Consultez votre emploi du temps quotidien et hebdomadaire grâce à la vue Calendrier

Utilisez la boîte de réception pour afficher vos ressources, tâches, projets et notes

Intègre des outils pour le suivi des habitudes, la définition d'objectifs et même la surveillance financière.

🔑 Idéal pour : Les professionnels à la recherche d'un moyen efficace de gérer leur vie personnelle et professionnelle.

3. Second Brain (tableau de bord PARA) par Organized Dashboard

via Notion

Le Second Brain (PARA Dashboard) d'Organized Dashboard est un modèle Notion puissant, également basé sur la méthode PARA (projets, domaines, ressources et archives) pour une organisation numérique simplifiée.

Il est spécialement conçu pour refléter la manière dont votre cerveau organise naturellement les informations, en donnant la priorité au contexte, à la facilité d'action et à l'accessibilité.

🌟 Voici pourquoi vous allez l'adorer :

Organisez et stockez les informations essentielles pour y accéder facilement

Planifiez votre emploi du temps hebdomadaire ou mensuel à l'aide d'un calendrier intuitif

Utilisez des sections dédiées telles que « finances » et « développement personnel », et travaillez dans des sections distinctes

🔑 Idéal pour : Les étudiants et les professionnels qui souhaitent stocker leurs tâches et leurs notes dans un seul espace.

4. Le Second Brain suprême par Notion

via Notion

Le modèle Supreme Second Brain d'Efficiora est une installation de productivité personnelle qui permet de tout regrouper, des pensées éparses aux objectifs prioritaires. Ce modèle se distingue par sa personnalisation poussée de la méthode PARA, conçue sur mesure pour les personnes et les créateurs très performants.

Contrairement aux tableaux de bord standard, il combine le suivi des objectifs, les systèmes d'habitudes et la gestion des connaissances dans un environnement de travail cohérent et très clair. Il bénéficie d'une conception bien pensée et de fonctionnalités telles qu'un widget d'horloge en temps réel.

🌟 Voici pourquoi vous allez l'adorer :

Classez vos tâches et éléments dans les catégories À réviser, Révisé, Brouillon, Final et Favoris

Suivez votre évolution personnelle et professionnelle sans vous sentir dépassé

Réduisez l'encombrement visuel et la fatigue mentale grâce à un design épuré et facile à utiliser

Comprend un tableau de bord pour accéder rapidement aux sections essentielles, garantissant que tout, des tâches quotidiennes aux projets à long terme, est accessible en un seul clic

🔑 Idéal pour : Les créateurs, les professionnels et les étudiants à la recherche d'un hub Notion intuitif pour gérer leur travail.

🎥 Découvrez comment utiliser ClickUp comme système de gestion des connaissances :

5. Second Brain par Easlo

via Notion

Le modèle Second Brain de Easlo offre un environnement de travail Notion épuré et tout-en-un avec des bases de données personnalisées pour les projets, les tâches, les notes, les références, les domaines, les objectifs, les résultats clés, les sujets et les points forts, étendant ainsi le cadre PARA à une suite complète de gestion des connaissances.

Le modèle comprend un suivi des habitudes prêt à l'emploi, une liste de lecture, une capture de citations, des revues hebdomadaires et une prise en main guidée avec des mises à jour à vie et un accès à la communauté Easlo's Circle.

🌟 Voici pourquoi vous allez l'adorer :

Définissez et revoyez vos objectifs personnels dans un espace structuré

Capturez des citations, des idées et des ressources pour pouvoir y revenir facilement

Accédez à des tutoriels de classe mondiale et à une communauté d'assistance exclusive

Comprend des guides utiles et des mises à jour qui évoluent avec vos projets

🔑 Idéal pour : Les équipes et les particuliers à la recherche d'un système prêt à l'emploi et épuré pour gérer plusieurs projets.

6. Second Brain 1. 0 par OlsNotion

via Notion

Le modèle Second Brain 1. 0 de OlsNotion combine vos tâches, vos objectifs, vos habitudes, vos notes et vos ressources, afin que vous ne perdiez pas de temps à rechercher des informations. Contrairement aux systèmes PARA plus simples, il offre un outil avancé de suivi des livres et une gestion structurée des tâches, ce qui le rend idéal pour les lecteurs assidus et les penseurs structurés.

Ce modèle comprend également une section journal quotidien qui encourage la réflexion et le suivi des progrès, ce qui facilite l'adoption de bonnes habitudes et le maintien de la motivation.

🌟 Voici pourquoi vous allez l'adorer :

Tenez un journal quotidien pour réfléchir et rester sur la bonne voie

Stockez vos notes et ressources importantes de manière ordonnée en un seul endroit

Suivez vos habitudes, vos lectures et vos objectifs, et visualisez votre progression

🔑 Idéal pour : Les personnes qui souhaitent combiner le suivi de leurs habitudes et la gestion de leurs objectifs dans un seul espace.

🧠 Fait amusant : Le marché des logiciels de gestion des connaissances devrait croître de 28,32 milliards de dollars entre 2024 et 2029, avec un TCAC de 14,3 % pendant la période de prévision !

7. Minimal Second Brain par Notion Avenue

via Notion

Si vous aimez garder votre vie numérique simple et ciblée, le modèle Minimal Second Brain de Notion Avenue est un bon choix. Il se distingue par ses flux de travail intégrés de type GTD (Plan, Process, Connect & Distill), ses revues hebdomadaires/mensuelles et son outil de suivi des habitudes.

Ils comprennent également des systèmes d'étiquetage intelligent et des vues filtrées automatiquement qui n'affichent que ce qui est pertinent, ce qui permet à votre environnement de travail de rester ciblé et contextuel.

🌟 Voici pourquoi vous allez l'adorer :

Accédez à vos tâches quotidiennes dans la vue checklist

Liez et stockez les ressources dont vous avez besoin pour votre travail quotidien

Naviguez sans effort dans votre environnement de travail grâce à une disposition claire

🔑 Idéal pour : Les personnes qui préfèrent le minimalisme dans tous les aspects de leur vie, y compris leur second cerveau dans Notion.

💡 Bonus : Si vous souhaitez : Recherchez instantanément dans ClickUp, Google Drive, GitHub, OneDrive, SharePoint et toutes vos applications connectées + le Web

Utilisez la fonction Talk to Text pour poser des questions, dicter et commander votre travail à la voix, sans les mains et où que vous soyez

Remplacez des dizaines d'outils d'IA disparates tels que ChatGPT, Claude et Perplexity par une solution unique, indépendante de tout LLM et prête à l'emploi pour les entreprises Essayez ClickUp Brain MAX , l'application IA qui vous comprend vraiment, car elle connaît votre travail. Il ne s'agit pas d'un outil d'IA de plus à ajouter à votre collection. Il s'agit de la première application IA contextuelle qui les remplace toutes.

8. Second Brain par Pathpages

via Notion

Le modèle Second Brain de Pathpages est basé sur le système PARA et les méthodologies GTD. Conçu par un ancien concepteur UX, il privilégie la clarté visuelle et la convivialité, notamment grâce à des échéanciers de projet, des vues calendriers pour les tâches (Aujourd'hui/À venir/En retard) et le suivi des objectifs.

Grâce à des exemples préremplis et des instructions vidéo détaillées, ils garantissent une installation fluide et une navigation intuitive pour tous les utilisateurs.

🌟 Voici pourquoi vous allez l'adorer :

Utilisez la méthode P. A. R. A. pour classer vos informations

Suivez la progression, fixez des délais et attribuez des tâches en toute simplicité

Mettez en œuvre les principes GTD pour hiérarchiser et désencombrer votre flux de travail

🔑 Idéal pour : Les utilisateurs qui souhaitent un système basé sur des méthodes de productivité éprouvées pour gérer des projets complexes.

9. Second Brain par Modern Byte

via Notion

Le modèle Second Brain de Modern Byte offre des listes de tâches imbriquées, une section dédiée aux citations et aux points forts, ainsi qu'un tableau de bord personnalisable qui relie les zones, les projets et les ressources.

Conçus pour les utilisateurs qui recherchent à la fois profondeur et simplicité, ils équilibrent la saisie de données et une disposition intuitive pour garder votre cerveau numérique organisé et opérationnel.

🌟 Voici pourquoi vous allez l'adorer :

Liez les notes et les tâches connexes pour créer une gestion des connaissances connectée

Réexaminez régulièrement vos priorités pour maintenir votre élan

Affichez vos projets par priorité, statut, échéancier et date limite

Prend en charge l'étiquetage et la liaison entre les notes et les tâches, vous aidant ainsi à voir les connexions et à garder votre deuxième cerveau dynamique

🔑 Idéal pour : Les étudiants et les équipes travaillant sur plusieurs projets en même temps.

10. Second Brain For ADHD par Lester Yim

via Notion

Le modèle Second Brain for ADHD de Lester Yim est spécialement conçu pour les personnes atteintes de TDAH. Il offre un système flexible et complet pour gérer leurs projets. Il fournit une interface claire avec des tableaux Kanban, des journaux et un bloc-notes pour prendre rapidement des notes. Des mises à jour régulières garantissent que le système évolue pour répondre aux besoins uniques des utilisateurs neurodivergents.

🌟 Voici pourquoi vous allez l'adorer :

Capturez instantanément vos tâches et vos nouvelles idées grâce à un bloc-notes dédié

Organisez vos projets à l'aide de tableaux Kanban visuels pour plus de clarté

Archivez les éléments et les tâches sans importance pour garder votre espace bien rangé

🔑 Idéal pour : Les personnes atteintes de TDAH qui recherchent un système personnalisable et intuitif pour gérer leurs tâches quotidiennes et leurs projets à long terme.

Limites de Notion

Si Notion présente divers atouts en tant qu'outil de seconde mémoire, il comporte également certaines limites qui nuisent à la productivité :

Performances lentes à grande échelle : Notion devient nettement plus lent à mesure que votre second cerveau se développe. Les utilisateurs signalent souvent des ralentissements lors du passage d'une page à l'autre ou du chargement de bases de données contenant des centaines ou des milliers d'entrées

Capacités limitées de gestion des tâches : Notion ne dispose pas des fonctionnalités essentielles de gestion de projet, telles que le suivi du temps et les diagrammes de Gantt. Il existe des solutions de contournement, mais elles nécessitent une installation manuelle ou l'intégration d'outils tiers

L'expérience utilisateur mobile est peu pratique pour une utilisation intensive : Même si l'application mobile est fonctionnelle pour les modifications rapides ou la vérification des tâches, elle n'est pas idéale pour une utilisation intensive. La création de nouveaux modèles, la manipulation de bases de données ou la navigation dans des systèmes complexes sur mobile restent fastidieuses

Pas de chiffrement de bout en bout : Notion n'offre pas de fonctionnalités essentielles telles que l'authentification à deux facteurs. Bien que les fonctionnalités de sécurité soient meilleures dans la version payante, la version gratuite manque encore de mesures de sécurité adéquates

10 modèles alternatifs Notion Second Brain pour la gestion de projet et l'usage personnel

Si vous recherchez une alternative plus puissante et plus performante à Notion, ne cherchez pas plus loin que ClickUp!

En tant qu'application tout-en-un pour le travail, ClickUp dispose de fonctionnalités avancées et de modèles de deuxième cerveau, garantissant que votre deuxième cerveau se développe et s'adapte avec vous.

Jetons un œil au meilleur modèle :

1. Modèle de base de connaissances ClickUp

Obtenez un modèle gratuit Créez un référentiel centralisé contenant toutes les informations essentielles grâce au modèle de base de connaissances ClickUp

La centralisation des connaissances internes peut faire gagner chaque jour plusieurs heures de recherche effrénée aux équipes. Le modèle de base de connaissances ClickUp aide les équipes à structurer les FAQ internes, la documentation produit et les procédures opératoires normalisées. Il conserve également les articles dans un format consultable, modifiable et contrôlé par des permissions.

Conçus pour prendre en charge les mises à jour continues, ils remplacent les installations traditionnelles de Notion Second Brain par une évolutivité opérationnelle. Le meilleur dans tout ça ? Ce modèle de base de connaissances est prérempli avec des exemples de contenu, vous n'aurez donc jamais à partir de zéro.

🌟 Voici pourquoi vous allez l'adorer :

Organisez les connaissances clés en sections et catégories structurées

Personnalisez et développez vos modèles à l'aide de colonnes, de sous-pages et de texte enrichi

Facilitez la collaboration en permettant aux membres de l'équipe de contribuer et de mettre à jour le contenu

Documentez vos produits numériques, rationalisez l'intégration ou servez de référence pour les connaissances à l'échelle de l'entreprise

🔑 Idéal pour : Les équipes qui souhaitent créer un référentiel centralisé et facile à naviguer pour les connaissances et les ressources de l'entreprise.

2. Modèle ClickUp pour la gestion des idées innovantes

Obtenez un modèle gratuit Capturez et gérez des idées innovantes grâce au modèle de gestion des idées innovantes ClickUp

Les grandes idées n'ont de valeur que lorsqu'elles sont mises en œuvre, et le modèle de gestion des idées innovantes de ClickUp vous aide à y parvenir. Conçu pour tout enregistrer, des suggestions internes aux présentations aux investisseurs, il offre un processus clair pour collecter, évaluer et mettre en œuvre des idées innovantes.

Les membres d'une communauté exclusive peuvent soumettre leurs idées dans un formulaire d'inscription. Ces idées sont ensuite filtrées et suivies dans la base de données des tâches principales. Chaque idée comprend des champs liés pour l'impact, l'effort et les étapes suivantes.

🌟 Voici pourquoi vous allez l'adorer :

Offre des formulaires intégrés, des bannières colorées et des vues interactives telles que des tableaux de statut et des échéanciers

Affectez des chercheurs, suivez la progression et attribuez même des codes couleurs aux niveaux d'impact afin de voir instantanément ce qui mérite d'être poursuivi

Recueillez de nouvelles idées et hiérarchisez les opportunités urgentes à l'aide d'un formulaire partagé

Suivez la progression visuellement et en temps réel grâce à des tableaux de statut et des échéanciers

Gérez mieux vos idées grâce à des champs personnalisés, tels que Coût réel, Chercheur et Type d'idée

🔑 Idéal pour : Les étudiants et les équipes à la recherche d'un système organisé et flexible pour gérer et mettre en œuvre des idées innovantes.

🎥 Regarder

3. Modèle de carte bulle ClickUp

Obtenez un modèle gratuit Visualisez vos idées avec le modèle de carte bulle ClickUp

Le modèle de carte bulle ClickUp offre une approche visuelle pour organiser vos pensées. En plaçant votre concept central au milieu et en ramifiant les idées connexes, vous pouvez voir simultanément la vue d'ensemble et les détails complexes.

Que vous planifiez un projet, élaboriez une stratégie pour votre revue hebdomadaire ou essayiez simplement de donner un sens à des informations complexes, ce modèle vous aide à relier les points. Chaque bulle correspond à une tâche ou une note, qui peut être classée dans différentes catégories.

🌟 Voici pourquoi vous allez l'adorer :

Transformez vos bulles en tâches ClickUp ou en documents ClickUp à part entière

Collaborez en direct et suivez les contributions de chacun

Identifiez facilement les relations entre les concepts

Personnalisez et attribuez des codes couleurs aux bulles pour hiérarchiser les points clés

🔑 Idéal pour : Les personnes qui cherchent à organiser et à visualiser efficacement leurs idées.

📣 Témoignage client : Voici ce que Thomas Clifford, chef de produit chez TravelLocal, a à dire à propos de ClickUp : Nous utilisons ClickUp pour toute la gestion de nos projets et tâches, ainsi que comme base de connaissances. Nous l'avons également adopté pour surveiller et mettre à jour notre cadre OKR et plusieurs autres cas d'utilisation, notamment les diagrammes de flux, les formulaires de demande de congés et les flux de travail. C'est formidable de pouvoir tout faire avec un seul produit, car tout peut être facilement relié entre eux. Nous utilisons ClickUp pour toute la gestion de nos projets et tâches, ainsi que comme base de connaissances. Nous l'avons également adopté pour surveiller et mettre à jour notre cadre OKR et pour plusieurs autres cas d'utilisation, notamment les diagrammes de flux, les formulaires de demande de congés et les flux de travail. C'est formidable de pouvoir tout faire avec un seul produit, car tout est très facilement interconnecté.

4. Modèle Wiki ClickUp Team

Obtenez un modèle gratuit Créez un wiki d'équipe facilement accessible avec le modèle ClickUp Team Wiki

Le modèle Wiki d'équipe de ClickUp offre un espace centralisé et clair où toute votre équipe peut créer un wiki interne fiable. Il est idéal pour documenter les processus, les étapes d'intégration, les guides d'utilisation des outils ou toute autre information que votre équipe doit consulter fréquemment.

🌟 Voici pourquoi vous allez l'adorer :

Accédez à des affichages filtrés par sujet, propriété et date de mise à jour

Créez des wikis avec une documentation sectionnée pour chaque fonction ou équipe

Collaborez en temps réel grâce aux commentaires et modifications en ligne en accordant la visibilité et l'accès à la modification en fonction des rôles de l'équipe

Récupérez des informations à partir d'une seule source sans avoir à passer d'un fichier à l'autre

Pages imbriquées, modification en direct, mise en forme riche et même partage de pages : tout cela dans votre environnement de travail grâce à ce modèle wiki

Créez des liens vers des tâches, attribuez des collaborateurs et contrôlez toutes les versions sans changer d'outil

🔑 Idéal pour : Les équipes qui ont besoin d'un wiki puissant pour organiser leurs connaissances internes.

5. Modèle Wiki ClickUp Master

Obtenez un modèle gratuit Créez un wiki principal avec des références et des liens à l'aide du modèle ClickUp Master Wiki

Le modèle ClickUp Master Wiki simplifie le processus de configuration d'un wiki élégant et bien organisé. Il remplace les intranets traditionnels ou les documents wiki de type Notion par un format structuré qui se connecte directement à votre base de données de tâches.

Le modèle est conçu pour aider votre équipe à tout saisir, des politiques de l'entreprise aux guides de projet, dans une structure facile à naviguer. Il est entièrement personnalisable, vous permettant d'ajouter des statuts, des étiquettes ou des champs personnalisés pour correspondre à votre flux de travail et à votre image de marque. Vous pouvez facilement ajouter et mettre à jour le contenu, garantissant ainsi que votre wiki reste pertinent à mesure que votre équipe s'agrandit et évolue.

🌟 Voici pourquoi vous allez l'adorer :

Stockez vos contenus juridiques, RH, marketing et techniques au même endroit grâce à une mise en forme standardisée qui garantit la cohérence et facilite la navigation

Conservez les connaissances de votre équipe bien organisées et faciles d'accès dans une base de connaissances simple à naviguer

Affectez des membres de l'équipe à la création de différentes parties du wiki et mettez-les régulièrement à jour

Personnalisez le modèle en fonction de l'image de marque et de la vision de votre entreprise

Les affichages filtrés prennent en charge l'accès basé sur les permissions, et les mises à jour à vie vous aident à rester à jour à mesure que de nouvelles politiques apparaissent

🔑 Idéal pour : Les équipes qui cherchent à établir un référentiel de connaissances centralisé, organisé et facilement accessible.

💡 Astuce pro : Utilisez ClickUp Brain pour améliorer votre Second Brain en reliant facilement des notes, des tâches et des documents grâce à des fonctionnalités puissantes telles que l'étiquetage intelligent, la rédaction IA, la cartographie des relations et la recherche alimentée par l'IA ! Améliorez votre deuxième cerveau en reliant vos notes, tâches et documents avec ClickUp Brain

6. Modèle de notes quotidiennes ClickUp

Obtenez un modèle gratuit Enregistrez vos pensées et vos idées avec le modèle ClickUp Daily Notes

Certaines idées surgissent aux moments les plus inattendus, et le modèle Notes quotidiennes de ClickUp vous permet de ne jamais les perdre. Grâce à une installation rapide et une disposition claire, il vous aide à capturer instantanément vos pensées, vos tâches et vos idées.

La vue formulaire est tout simplement magique ! Enregistrez-la sur votre téléphone, dans votre navigateur ou dans votre boîte de réception afin de pouvoir prendre des notes en un seul clic. Une fois que vous avez cliqué sur « Envoyer », votre note est directement ajoutée à une liste bien organisée, regroupée par type et horodatée.

🌟 Voici pourquoi vous allez l'adorer :

Créez des archives personnelles de votre progression professionnelle

Conservez toutes vos notes regroupées par type pour les trier facilement

Ajoutez du contexte, des commentaires et des pièces jointes à chaque note

Ouvrez plusieurs vues, notamment Notes quotidiennes, Guide de démarrage et Liste des notes

🔑 Idéal pour : Tous ceux qui souhaitent disposer d'un espace clair pour rester organisé et productif au quotidien.

7. Modèle de documents ClickUp Team

Obtenez un modèle gratuit Collaborez avec les membres de votre équipe pour développer un wiki pertinent à l'aide du modèle ClickUp Team Docs

La création de produits numériques nécessite souvent une collaboration et une documentation fréquentes au sein d'une équipe. Le modèle ClickUp Team Docs est un espace personnalisable idéal pour centraliser les informations de votre équipe.

Des notes de réunion aux directives de projet, tout est à sa place, ce qui facilite la collaboration et la recherche d'informations. Il permet à différentes personnes de co-éditer en temps réel, de commenter et d'assigner des suivis directement dans le document.

🌟 Voici pourquoi vous allez l'adorer :

Créez des pages imbriquées pour les processus, les notes de réunion et les comptes rendus

Intégrez des tâches et des mises à jour en temps réel dans des sections de documents

Créez des diagrammes organisationnels, ajoutez des liens vers des ressources utiles et ajoutez des pièces jointes pour référence

Réduisez le temps passé à rechercher des informations grâce à un contenu organisé

Les documents sont étiquetés, filtrés et stockés dans une base de données centrale de tâches, et l'accès à vie signifie qu'il n'y a pas de frais supplémentaires

🔑 Idéal pour : Les équipes qui souhaitent rationaliser leur processus de documentation et favoriser une culture de partage des connaissances.

8. Modèle de wiki d'entreprise ClickUp

Obtenez un modèle gratuit Mettez vos nouvelles recrues au courant des valeurs et des processus de l'entreprise grâce au modèle Wiki d'entreprise ClickUp

Le modèle Wiki de ClickUp Company fournit un hub centralisé pour stocker toutes les informations essentielles. Cela permet aux membres de l'équipe de trouver facilement ce dont ils ont besoin sans avoir à passer au crible des documents interminables.

Utilisez-le pour stocker les informations de paiement, les documents de conformité et les normes de l'équipe. Pour les équipes lassées des intranets obsolètes, c'est une base fiable. De plus, sa structure intuitive permet aux nouvelles recrues de se mettre rapidement à niveau, tandis que les employés de longue date peuvent facilement accéder aux documents importants.

🌟 Voici pourquoi vous allez l'adorer :

Tenez les membres de votre équipe informés grâce à des sections de mise à jour dédiées

Simplifiez l'intégration grâce à des ressources organisées telles que des manuels destinés aux employés et des bulletins d'information

Favorisez l'alignement grâce à une mission et des valeurs clairement définies

Segmentez les pages par service, cas d'utilisation ou fréquence de mise à jour

🔑 Idéal pour : Les organisations qui souhaitent favoriser la transparence et créer un wiki centralisé.

9. Modèle de livre ClickUp pour les nuls

Obtenez un modèle gratuit Rédigez un livre cohérent et bien structuré grâce au modèle ClickUp For Dummies Book Template

Que vous rédigiez un manuel pratique ou un guide d'instructions, le modèle ClickUp For Dummies Book vous offre une structure conviviale et basée sur les connaissances. Inspiré de la célèbre série de livres « For Dummies », il simplifie les informations denses et vous aide à organiser vos idées, à planifier les chapitres et à maintenir la cohérence tout au long de votre livre.

🌟 Voici pourquoi vous allez l'adorer :

Incluez des liens vers des vidéos de démonstration, des modèles, un glossaire, des tutoriels vidéo et des exemples visuels.

Visualisez la progression de votre livre grâce à des champs personnalisés tels que « Première ébauche », « Progression », « Version finale » et « Relecteur »

Assurez-vous que votre livre est organisé et cohérent d'un chapitre à l'autre

Utilisez des icônes, des étiquettes et des légendes pour clarifier les sujets complexes

Grâce à des statuts et des champs personnalisables, vous pouvez suivre votre progression, de la phase de brainstorming aux modifications finales

🔑 Idéal pour : Toute personne souhaitant créer des guides complets et bien structurés.

10. Modèle ClickUp pour les opérations marketing en équipe

Obtenez un modèle gratuit Menez des campagnes marketing réussies grâce au modèle Teams Operations de ClickUp

Le modèle ClickUp Marketing Team Operations Template regroupe les briefs de campagne, les documents stratégiques et le suivi des projets. Plutôt que d'utiliser des feuilles d'inscription, des vidéos de démonstration ou des feuilles de calcul Google distinctes, ce modèle tout-en-un crée un espace unifié pour les opérations de l'équipe.

Il offre une structure claire pour les rôles, les responsabilités et les échéanciers. De plus, grâce à des outils intégrés de communication et de documentation, votre équipe peut se concentrer davantage sur la créativité et moins sur la coordination.

🌟 Voici pourquoi vous allez l'adorer :

Définissez et organisez vos objectifs avec un suivi de la progression en temps réel

Ouvrez 6 vues différentes, notamment le wiki marketing, l'organigramme, les comptes rendus de réunion et les documents d'équipe

Planifiez vos calendriers éditoriaux et suivez vos objectifs de performance trimestriels

Créez des tâches avec des statuts personnalisés, tels que Terminé, Planifié, En cours de révision et En cours

🔑 Idéal pour : Les équipes marketing qui souhaitent améliorer la coordination, gagner en efficacité et favoriser un environnement collaboratif.

Construisez votre deuxième cerveau avec ClickUp

Les modèles Notion Second Brain sont un excellent point de départ pour organiser votre vie. Flexibles et minimalistes, ils vous aident à créer une structure pour gérer vos connaissances, vos tâches et vos idées.

Mais à mesure que vos besoins évoluent, la complexité de votre système augmente également.

C'est là que ClickUp entre en jeu. Avec ses modèles puissants, son automatisation intégrée, ses documents collaboratifs et ses vues dynamiques, ClickUp offre une solution plus évolutive, personnalisable et tout-en-un pour centraliser véritablement votre deuxième cerveau.

Inscrivez-vous gratuitement dès aujourd'hui !