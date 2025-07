12 modèles gratuits de journal alimentaire pour suivre vos repas

Vous êtes peut-être un pro de l'équilibre alimentaire et de la consommation d'eau.

Mais essayer de se souvenir de ce que l'on a mangé la veille, c'est comme un détective qui reconstitue une scène de crime... à base de glucides. Le petit-déjeuner, c'était... quelque chose avec des œufs ?

Un bon journal alimentaire résout ce problème pour de bon.

Les journaux alimentaires ne sont pas réservés aux personnes qui comptent les calories ou aux adeptes du fitness. Ils permettent également d'identifier des habitudes, d'améliorer votre énergie et d'apporter un peu plus de pleine conscience dans votre assiette.

Pour faciliter (et rendre plus agréable) le suivi de votre alimentation, nous avons rassemblé les meilleurs modèles gratuits de journaux alimentaires. Certains sont jolis, d'autres pratiques, mais tous sont prêts à vous aider à suivre vos repas sans vous prendre la tête.

Que sont les modèles de journal alimentaire ?

Les modèles de journal alimentaire sont des pages prêtes à l'emploi conçues pour vous aider à noter ce que vous mangez, en quelle quantité et parfois même comment vous vous sentez après chaque repas. Ils fonctionnent comme un mélange entre un cahier et un confident nutritionnel, vous aidant ainsi à rester conscient de vos habitudes alimentaires.

Certains modèles simplifient les choses en proposant uniquement des espaces pour noter vos repas, vos collations et votre consommation d'eau. D'autres vont plus loin et fonctionnent comme des modèles de suivi des habitudes, avec des zones dédiées au suivi des calories, de l'humeur, des envies ou de la façon dont votre corps réagit à certains aliments. Comme ils sont disponibles dans différents styles et formats, vous trouverez peut-être plus facilement que vous ne le pensez un modèle adapté à votre routine et à vos objectifs.

Développer une autodiscipline alimentaire ne doit pas nécessairement être synonyme de rigidité ou de contrainte. Avec le bon modèle, cela devient une petite habitude quotidienne facile à adopter.

🔍 Le saviez-vous ? La plupart des gens ne se souviennent pas exactement de ce qu'ils ont mangé 24 heures auparavant. C'est l'une des principales raisons pour lesquelles les journaux alimentaires existent : ils sont comme un assistant qui aide votre mémoire. De plus, lorsque les gens se souviennent mieux de leurs derniers repas, ils ont tendance à manger moins au repas suivant !

Qu'est-ce qui fait un bon modèle de journal alimentaire ?

Un bon modèle de journal alimentaire ne se limite pas à l'enregistrement des repas : c'est votre outil indispensable pour repérer vos habitudes et rester responsable.

Voici les éléments à rechercher dans un modèle :

Facile à utiliser : un bon modèle de journal alimentaire ne complique pas les choses. Il vous offre juste assez de structure pour rester cohérent sans que cela devienne une corvée. Considérez-le comme votre un bon modèle de journal alimentaire ne complique pas les choses. Il vous offre juste assez de structure pour rester cohérent sans que cela devienne une corvée. Considérez-le comme votre application de liste de tâches favoris : simple, utile et satisfaisant à cocher

Personnalisable en fonction de votre mode de vie : Il est rare qu'une taille unique convienne à tout le monde. Un bon modèle offre suffisamment d'espace pour noter les détails qui vous importent, qu'il s'agisse de votre humeur, de vos envies, des macros ou de votre baisse d'énergie après le déjeuner

Encourage la pleine conscience : le meilleur journal alimentaire quotidien ne vous culpabilise pas si vous mangez un gâteau. Au contraire, il vous aide en douceur à trouver l'inspiration pour repérer des tendances, prendre conscience de vos habitudes et faire des choix réfléchis

Conçus pour la cohérence : une bonne disposition permet de revenir facilement au journal chaque jour. S'il fait partie intégrante de votre routine, comme vous brosser les dents ou consulter votre application une bonne disposition permet de revenir facilement au journal chaque jour. S'il fait partie intégrante de votre routine, comme vous brosser les dents ou consulter votre application d'agenda , c'est qu'il remplit bien son rôle

Visuellement clair et motivant : une conception épurée est la clé. Le modèle doit vous donner envie de le remplir, avec une disposition conviviale qui vous motive à écrire

Meilleurs modèles de journal alimentaire

Prêt à enregistrer vos habitudes alimentaires et à adopter un mode de vie plus heureux et plus sain ? Voici les meilleurs modèles de journal alimentaire à utiliser :

1. Modèle de planification des repas ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Simplifiez la planification de vos repas hebdomadaires grâce au modèle de planification des repas de ClickUp

Planifier vos repas n'a rien d'une corvée lorsque vous disposez d'un modèle qui rassemble tout ce dont vous avez besoin. Le modèle de planification des repas ClickUp vous aide à organiser vos repas, vos listes de courses et vos objectifs nutritionnels en un seul endroit.

Ils sont conçus pour simplifier votre planification hebdomadaire en proposant des champs et des vues personnalisables, et même une intégration avec vos listes de courses. De plus, ils sont suffisamment flexibles pour s'adapter à différentes préférences alimentaires et routines de préparation des repas. Vous pouvez ainsi facilement rester sur la bonne voie pour atteindre vos objectifs de poids.

🌟 Voici pourquoi vous allez l'adorer :

Suivez les informations nutritionnelles grâce aux champs intégrés pour documenter vos repas : calories, glucides, protéines, etc

Simplifiez vos courses en générant des checklists d'ingrédients qui se synchronisent avec vos forfaits repas

Consultez vos repas hebdomadaires/mensuels en un coup d'œil dans des onglets codés par couleur grâce à l'affichage Calendrier des repas

🔑 Idéal pour : Les personnes ou les familles qui souhaitent améliorer leur connaissance nutritionnelle et mieux planifier leurs repas

💡 Conseil de pro : Vous planifiez vos repas pour différents jours de la semaine ? Ne cherchez pas plus loin que les tâches récurrentes de ClickUp! Il vous suffit de planifier votre menu dans le modèle, de sélectionner une date et un jour de la semaine dans le calendrier, puis de définir une tâche récurrente. Ainsi, vous n'avez pas à ajouter le même repas au forfait de la même journée chaque semaine.

2. Modèle de planification de menus ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Planifiez vos menus en fonction du coût, des ingrédients et de la popularité grâce au modèle de planification de menus de ClickUp

Planifier les repas hebdomadaires pour une famille, un évènement ou un restaurant demande plus que de la passion ; cela nécessite de la précision, de la créativité et de l'organisation. Le modèle de planification de menu ClickUp organise les repas, les ingrédients, les coûts et les horaires de préparation dans un seul environnement de travail.

Grâce à des vues intégrées telles que Boîte à recettes et Commencer ici, vous pouvez facilement mapper vos plats, suivre vos besoins et même attribuer des tâches de cuisine. Des menus quotidiens aux évènements spéciaux, ce modèle de planification de menus vous aide à tout organiser, jusqu'à la dernière garniture.

🌟 Voici pourquoi vous allez l'adorer :

Suivez le coût des ingrédients grâce aux champs personnalisés pour respecter votre budget

Planifiez vos horaires de préparation en classant les plats populaires par ordre de priorité à l'aide de la vue Diagramme de Gantt afin de cuisiner en temps voulu

Utilisez des listes, telles que la liste des tâches essentielles, la liste des courses et la liste des repas, pour une planification complète

🔑 Idéal pour : Les familles, les chefs et les propriétaires de restaurants qui souhaitent améliorer l'expérience client et leurs efforts en matière de planification des repas.

3. Modèle de recette ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Ne perdez plus jamais une recette grâce au modèle de recette ClickUp

Le modèle de recette ClickUp est votre compagnon de cuisine numérique, conçu pour organiser et rendre accessibles toutes vos créations culinaires. Il vous aide à lister les ingrédients, à suivre les étapes de cuisson et à créer des listes de courses pour vos achats.

Utilisez-les pour noter les temps de préparation, les durées de cuisson et même ajouter vos propres modifications. Et ce n'est pas tout ! Vous pouvez collaborer avec d'autres passionnés de cuisine en partageant des recettes et en recueillant des commentaires, ou même transformer votre collection en un livre de recettes à succès.

🌟 Voici pourquoi vous allez l'adorer :

Personnalisez les champs pour inclure le temps de préparation, la durée de cuisson et des notes personnelles

Suivez vos progrès grâce à des checklists et des mises à jour du statut de chaque recette

Visualisez vos échéanciers de cuisson à l'aide de diagrammes de Gantt pour planifier efficacement vos repas

🔑 Idéal pour : les cuisiniers amateurs, les chefs professionnels ou toute personne souhaitant numériser sa collection de recettes

4. Modèle de planificateur hebdomadaire ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Préparez vos repas hebdomadaires sans tracas grâce au modèle de planificateur hebdomadaire de ClickUp

Certaines semaines passent si vite qu'il est difficile de savoir si vous avez consommé suffisamment de protéines et de fibres ou si vous avez simplement survécu grâce au café. Le modèle de planificateur hebdomadaire de ClickUp facilite la tenue d'un journal alimentaire en vous offrant un espace simple et structuré pour enregistrer vos repas, votre hydratation et votre état de santé quotidien.

Ce modèle vous permet de visualiser votre semaine en un coup d'œil, ce qui vous aide à repérer les tendances, à planifier vos repas et à garder vos objectifs de bien-être à portée de main.

Chaque section est entièrement personnalisable. Que vous suiviez vos macros, notiez vos envies ou simplement consigniez ce qui vous fait du bien, vous pouvez le façonner pour l'adapter à votre routine.

🌟 Voici pourquoi vous allez l'adorer :

Consultez tous les repas de votre semaine sans avoir à passer d'une application ou d'une note à l'autre

Notez votre petit-déjeuner, votre déjeuner, votre dîner et vos collations, ainsi que votre hydratation et des notes sur votre humeur ou votre énergie

Ajoutez des listes de courses, des rappels de préparation ou vos objectifs nutritionnels pour la semaine

Personnalisez vos plans de repas en fonction de votre régime alimentaire, de vos allergies ou de vos objectifs de remise en forme

🔑 Idéal pour : Toute personne souhaitant adopter des habitudes plus saines, des mangeurs occasionnels aux adeptes du suivi macro, en passant par les professionnels du fitness et les gourmets attentifs à leur alimentation

📮 ClickUp Insight : Seulement 12 % des gens utilisent des journaux physiques pour suivre leurs objectifs, et 38 % ne font aucun suivi. Mais que diriez-vous de pouvoir suivre vos objectifs avec plus de précision et de facilité ? Découvrez ClickUp, où la structure d'un agenda rencontre la puissance de l'automatisation. De la définition des tâches et des échéances au suivi de la progression à l'aide de tableaux de bord visuels, ClickUp vous aide à rester organisé et concentré. Grâce aux rappels alimentés par l'IA et aux flux de travail automatisés, vous ne manquerez plus jamais un jalon. 💫 Résultats réels : les utilisateurs de ClickUp rapportent une augmentation de 200 % de leur productivité

5. Modèle de coût des recettes ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Assurez-vous de ne pas dépasser votre budget lors de la planification de vos repas grâce au modèle de coût des recettes de ClickUp

Le modèle de coût des recettes ClickUp est idéal pour surveiller vos dépenses culinaires.

Ils vous permettent de suivre méticuleusement le coût de chaque ingrédient, vous aidant ainsi à comprendre le coût réel de chaque plat que vous préparez.

Grâce à des champs personnalisables pour les quantités, les unités et les prix, ils transforment vos recettes en relevés financiers détaillés. En mettant régulièrement à jour et en révisant le coût de vos recettes, vous pouvez prendre des décisions éclairées pour respecter votre budget sans compromettre le goût.

🌟 Voici pourquoi vous allez l'adorer :

Calculez le coût par portion pour gérer efficacement vos dépenses alimentaires

Ajustez les quantités en fonction des déchets et des pertes pour obtenir une vue réaliste de vos dépenses alimentaires

Comparez plusieurs recettes pour choisir les options les plus économiques

🔑 Idéal pour : Les cuisiniers amateurs et les chefs qui souhaitent gérer plus efficacement leur budget alimentaire

💡 Conseil de pro : utilisez les vues Liste et Tableau du modèle pour avoir une vue d'ensemble de vos recettes. La vue Liste ventile le coût de chaque recette par ingrédient, tandis que la vue Tableau met en évidence le coût par portion en un coup d'œil. Vous pouvez également utiliser le code couleur intégré pour suivre les niveaux de stock des ingrédients et éviter les courses de dernière minute.

6. Modèle ClickUp pour les habitudes personnelles

Obtenir le modèle gratuit Adoptez des habitudes alimentaires saines et régulières grâce au modèle « Habitudes personnelles » de ClickUp

Le modèle ClickUp Personal Habit Tracker n'est pas seulement destiné à l'entraînement physique ou à la méditation, c'est aussi un moyen efficace de rester vigilant quant à vos habitudes alimentaires. Que vous essayiez de boire plus d'eau, de réduire les collations tardives ou simplement de manger plus de légumes, ce modèle vous aide à développer une routine quotidienne.

Définissez des objectifs alimentaires clairs, suivez votre progression et intégrez une alimentation consciente à votre rythme quotidien, le tout dans un espace personnalisable. C'est votre partenaire personnel qui ne juge pas vos envies de biscuits.

🌟 Voici pourquoi vous allez l'apprécier :

Définissez des objectifs clairs, tels que « 2 repas maison par jour » ou « pas de sucre après 20 h », afin de déterminer les habitudes alimentaires que vous souhaitez adopter

Visualisez votre progression grâce à des diagrammes et des graphiques qui reflètent votre régularité

Utilisez des statuts personnalisés tels que « Ouvert » et « Achevé » pour surveiller la réalisation de vos habitudes

Ajoutez des notes sur votre humeur, votre énergie ou vos signaux de faim pour obtenir des informations plus détaillées

🔑 Idéal pour : Les personnes qui souhaitent adopter et conserver de bonnes habitudes alimentaires et atteindre leurs objectifs nutritionnels de manière structurée et réfléchie

7. Modèle d'objectifs quotidiens ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Définissez des objectifs quotidiens à court terme avec le modèle d'objectifs quotidiens ClickUp

Une alimentation consciente commence par de petits choix délibérés, et ce modèle vous aide à les respecter. Le modèle d'objectifs quotidiens ClickUp est parfait pour suivre vos objectifs alimentaires et de bien-être à court terme, tels que « Boire 3 litres d'eau », « Ne pas grignoter sans réfléchir » ou « Consommer des protéines à chaque repas »

Ils apportent de la clarté à votre journée en vous aidant à définir ce que signifie la réussite aujourd'hui, non pas en théorie, mais dans votre assiette et dans votre corps. Réfléchissez à ce que vous ressentez, consignez ce que vous avez mangé et suivez ces petites victoires qui forment des habitudes à long terme.

🌟 Voici pourquoi vous allez l'adorer :

Définissez des objectifs quotidiens réalistes en matière d'alimentation ou d'hydratation dans la vue Notes quotidiennes

Notez comment vous vous sentez après les repas ou ce qui a déclenché certaines envies dans la vue Liste des notes

Enregistrez vos progrès significatifs et voyez comment chaque jour vous rapproche de votre objectif

Organisez facilement vos objectifs grâce à la simplicité du glisser-déposer et à une mise en forme claire

🔑 Idéal pour : Les personnes qui souhaitent se fixer des objectifs quotidiens réalisables pour entretenir une relation saine avec la nourriture et rester responsables de leurs choix

Vous souhaitez planifier vos repas hebdomadaires plus rapidement afin d'atteindre vos objectifs alimentaires ?

Il vous suffit de décrire vos objectifs (par exemple, « repas végétariens riches en protéines » ou « forfait 3 jours sans glucides ») et ClickUp Brain générera un programme alimentaire complet directement dans votre document ClickUp à l'aide de l'IA. Vous pouvez même lui demander de créer une liste de courses ou de remplacer des ingrédients en fonction du contenu de votre réfrigérateur.

Demandez à ClickUp Brain de créer votre forfait repas hebdomadaire en fonction de vos macros, de vos besoins alimentaires ou de ce que vous avez déjà à la maison

8. Modèle de journal alimentaire sur 3 jours par Canva

via Canva

Le modèle de journal alimentaire de 3 jours de Canva présente un design minimaliste et simple, qui vous permet d'enregistrer facilement votre consommation alimentaire quotidienne. Sa disposition épurée vous permet de vous concentrer sur le contenu et vous aide à tenir votre journal de manière régulière.

Que vous surveilliez votre alimentation, planifiiez vos repas ou souhaitiez simplement documenter vos expériences culinaires, personnalisez-les en fonction de votre style et de vos besoins alimentaires.

🌟 Voici pourquoi vous allez l'adorer :

Simplifiez le suivi de vos repas grâce à une disposition claire et sans distraction

Personnalisez les entrées en fonction de vos préférences alimentaires et de vos objectifs

Ajoutez des notes, des allergies ou des remarques importantes à retenir pour vos repas

🔑 Idéal pour : Les personnes à la recherche d'un outil personnalisable pour planifier leurs repas quotidiens

9. Modèle de journal alimentaire abstrait pour Instagram par Canva

via Canva

Vous essayez de transformer vos repas en mini moments sur Instagram ? Ce modèle coloré de journal alimentaire abstrait pour Instagram créé par Canva est parfait pour partager vos repas avec style. Lumineux et audacieux, il est conçu pour que vos journaux alimentaires quotidiens ressortent immédiatement à l'écran.

Vous pouvez personnaliser le design en fonction de vos goûts, afin que votre journal alimentaire soit davantage un moyen d'expression personnelle qu'une simple routine. Avec les mots et les images appropriés, chaque publication devient une déclaration créative.

🌟 Voici pourquoi vous allez l'adorer :

Partagez votre parcours directement sous forme d'histoires Instagram en quelques clics

Restez responsable grâce à un design ludique qui encourage la régularité

Synchronisez-les avec votre routine en les associant à un modèle de planification de vie

🔑 Idéal pour : Toute personne qui souhaite suivre son alimentation tout en la partageant de manière élégante et attrayante sur les réseaux sociaux

10. Modèle de présentation de journal alimentaire par Canva

via Canva

Si vous souhaitez présenter vos préférences alimentaires de manière ludique, ne cherchez pas plus loin que le modèle de présentation de journal alimentaire de Canva.

Grâce à des diapositives consacrées à vos aliments préférés, desserts, plats épicés et repas parfaits, vous obtenez une vue d'ensemble de vos habitudes alimentaires dans un format plus expressif que clinique. La disposition est facile à personnaliser et vous disposez de suffisamment d'espace pour tout noter, des notes sur les portions au suivi de votre humeur.

🌟 Voici pourquoi vous allez l'adorer :

Partagez les différents aliments que vous avez essayés, les défis que vous avez relevés et votre liste de plats à goûter absolument avec vos proches

Collaborez avec vos pairs en temps réel

Ajoutez des animations et des transitions pour le rendre plus interactif

🔑 Idéal pour : Toute personne souhaitant partager ses habitudes alimentaires de manière ludique et attrayante

11. Modèle de journal alimentaire par NutriAdmin

via Nutriadmin

Le suivi des habitudes alimentaires de vos clients devient beaucoup plus facile lorsque vos outils sont conçus pour être clairs et efficaces. Le modèle de journal alimentaire de NutriAdmin simplifie ce processus en offrant une approche structurée et conviviale du suivi alimentaire.

Conçus pour les professionnels de la nutrition, ils vous aident à enregistrer avec précision vos repas, collations et boissons. Ils vous permettent également d'identifier vos habitudes alimentaires et les points à améliorer, ce qui vous aide à mieux assister vos clients.

🌟 Voici pourquoi vous allez l'adorer :

Enregistrez plus que vos repas grâce à des invites, des instructions et des niveaux d'énergie

Renforcez l'engagement de vos clients en rendant la tenue d'un journal moins intimidante et plus réfléchie

Créez des évaluations plus pertinentes lors de vos consultations grâce à des informations organisées et de haute qualité

🔑 Idéal pour : Les diététiciens et les coachs santé qui souhaitent obtenir des informations plus détaillées sans submerger leurs clients

12. Modèle de journal quotidien des calories par Microsoft

via Microsoft

Le modèle de journal quotidien des calories de Microsoft vous permet d'enregistrer vos repas, les calories et les grammes de graisses consommés, et calcule automatiquement le pourcentage de graisses dans votre alimentation.

Cela vous aide à respecter la recommandation de l'USDA qui limite la consommation de graisses à 30 % de votre apport calorique quotidien. Il représente également visuellement votre pourcentage de graisses à l'aide d'un diagramme, ce qui facilite le suivi de vos habitudes alimentaires au fil du temps.

🌟 Voici pourquoi vous allez l'adorer :

Simplifiez le suivi en enregistrant vos repas, calories et grammes de matières grasses au même endroit

Visualisez votre consommation de graisses grâce à un diagramme automatique qui se met à jour à mesure que vous entrez vos données

Personnalisez-les facilement en fonction de vos objectifs alimentaires et de vos préférences

🔑 Idéal pour : Les personnes à la recherche d'un outil efficace pour surveiller et gérer leur consommation quotidienne de graisses

Restez au top de votre santé avec ClickUp

Les modèles de journal alimentaire vous aident à adopter un mode de vie sain sans que cela devienne une corvée, mais plutôt une routine bien encadrée. Ils vous aident à rester responsable, à reconnaître vos habitudes et à faire des choix plus réfléchis concernant ce que vous mangez.

ClickUp, l'application tout-en-un pour le travail, propose un large intervalle de modèles qui font office d'applications de planification numérique pour les repas et se distinguent par leur polyvalence.

Avec des fonctionnalités telles que le suivi des tâches, l'affichage du calendrier et la personnalisation complète, ClickUp combine la planification et la tenue d'un journal dans un seul et même espace puissant. Inscrivez-vous gratuitement à ClickUp dès aujourd'hui !