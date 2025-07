12 modèles gratuits de planning de ménage à utiliser en 2025

Le nettoyage demande des efforts, de la technique et les bons outils, mais le plus difficile ? S'y tenir.

C'est là qu'un planning de ménage réaliste et flexible fait toute la différence, en vous libérant l'esprit.

Par exemple, un planning de nettoyage hebdomadaire vous aide à vous occuper des petites tâches pendant la semaine et à garder les tâches ménagères plus lourdes pour le week-end. Que vous nettoyiez votre propre espace ou que vous gériez une équipe, un planning clair vous aide à rester cohérent et à ne jamais manquer une tâche ou un rendez-vous avec un client.

Voici 12 modèles de planning de ménage réalistes pour vous aider à établir une routine qui tient la route.

Que sont les modèles de planning de ménage ?

Un modèle de planning de ménage est un document structuré qui décrit les éléments suivants :

Tâches de nettoyage à faire

À quelle fréquence doivent-elles être achevées ?

Qui est responsable de chaque tâche ?

Ces modèles sont particulièrement utiles pour créer une checklist de ménage, gérer les tâches ménagères ou répartir les tâches de nettoyage entre les équipes ou les membres de la famille.

Que vous configuriez un programme de nettoyage quotidien ou que vous planifiiez un programme hebdomadaire, les modèles offrent un système prêt à l'emploi pour :

Répartissez les tâches ménagères en sections quotidiennes, hebdomadaires et mensuelles pour une approche plus structurée

Triez les tâches par pièce (cuisine, salle de bain, chambre, buanderie, etc.) pour faciliter leur suivi

Adaptez-vous à différentes installations, des foyers familiaux aux espaces de bureau et aux services de nettoyage

💡 Conseil de pro : Vous avez du mal à satisfaire vos clients et à rester productif en dehors du bureau ? Comment travailler à domicile vous donne des conseils pratiques et des outils pour vous aider à rester concentré, organisé et efficace, quel que soit votre lieu de travail.

Qu'est-ce qui fait un bon modèle de planning de ménage ?

Un bon modèle de planning de ménage tient compte des défis réels tels que les horaires imprévisibles, la surcharge de tâches et les changements de priorités.

C'est pourquoi les meilleurs modèles vous aident à rester organisé, à respecter votre forfait et à vous adapter lorsque la vie vous en empêche.

Voici ce qu'il faut rechercher dans les meilleurs modèles de checklist de nettoyage :

✅ Comprend des échéanciers flexibles adaptés aux changements de routine, aux interruptions ou aux besoins saisonniers✅ Divise les tâches de nettoyage en petites parties plus faciles à gérer en fonction des priorités quotidiennes, hebdomadaires ou mensuelles✅ Permet de créer des checklists spécifiques à chaque pièce, comme la salle de bain, la cuisine et la buanderie, pour une meilleure distribution des tâches✅ Permet d'attribuer des tâches aux membres de la famille, aux colocataires ou aux fournisseurs, prestataires de services de nettoyage afin d'améliorer la responsabilité✅ Prend en charge les mises à jour, les ajustements ou les extensions faciles pour couvrir le nettoyage en profondeur, la conformité de l'entreprise ou les besoins spécifiques des clients

💡 Conseil de pro : Vous travaillez toujours depuis votre canapé ou votre table de cuisine encombrée ? Les indispensables pour le télétravail mettent en avant les éléments indispensables pour améliorer votre espace et gagner en concentration, en confort et en productivité.

Les 12 meilleurs modèles de planning de ménage

Heureusement, vous n'avez pas besoin de chercher bien loin. Vous trouverez ci-dessous 12 modèles gratuits de planning de ménage pour vous aider à rester cohérent, que vous gériez un foyer très actif, partagiez les tâches ménagères avec des colocataires ou dirigiez une entreprise de nettoyage.

1. Modèle de planning de nettoyage 24 heures ClickUp

Obtenez un modèle gratuit Bloquez des heures spécifiques pour les tâches de nettoyage en même temps que vos courses grâce au modèle de planning de nettoyage 24 heures ClickUp

Lorsqu'une journée chargée vous empêche de faire le ménage, une structure horaire devient cruciale. Le modèle de planning 24 heures de ClickUp est conçu pour ceux qui aiment les techniques de gestion du temps détaillées.

Ce modèle de planning de ménage entièrement personnalisable vous permet de diviser vos tâches ménagères en blocs de temps gérables afin de rester sur la bonne voie, même pendant les journées les plus chargées. Vous pouvez structurer votre planning quotidien par heure, attribuer des tâches ménagères spécifiques à différents créneaux horaires et obtenir une vue claire de votre flux de travail de nettoyage ainsi que de vos courses ou rendez-vous.

Ce modèle est idéal pour planifier votre journée en détail, en particulier lorsque vous devez jongler entre les courses, le travail et les tâches ménagères. Pour les tâches plus courtes et segmentées ou les horaires rotatifs, vous pouvez essayer le modèle de planning de ménage horaire.

✨ Idéal Pour : les propriétaires occupés ou les hôtes Airbnb qui souhaitent gérer les tâches ménagères et le nettoyage de leur maison dans un emploi du temps chargé.

🔮 Anecdote amusante : Le premier aspirateur était tiré par des chevaux. En 1901, le « Puffing Billy » britannique était si grand qu'il devait être garé à l'extérieur pendant que les tuyaux étaient acheminés vers les bâtiments.

2. Modèle de planning de nettoyage horaire ClickUp

Obtenez un modèle gratuit Au lieu de vous fier à votre mémoire, mettez votre routine de nettoyage en forme à l'aide du modèle de planning de nettoyage horaire de ClickUp

Toutes les tâches ménagères ne prennent pas des heures, et c'est là que le modèle de planning de nettoyage horaire ClickUp entre en jeu.

Contrairement aux checklists de ménage traditionnelles, ce modèle se concentre sur le blocage de tâches de nettoyage courtes et efficaces en segments horaires. Il est idéal pour les nettoyages rapides ou les équipes travaillant par roulement.

Ce modèle est pratique pour coordonner les tâches ménagères entre colocataires ou membres du personnel, suivre les tâches de nettoyage à tour de rôle ou s'adapter aux horaires de travail par équipes dans les bureaux ou les locations.

✨ Idéal pour : les fournisseurs de services de nettoyage, les responsables de bureau ou les familles qui coordonnent les tâches ménagères à l'heure ou à tour de rôle.

💡 Conseil de pro : Vous avez du mal à suivre le rythme des tâches quotidiennes ? Utilisez un calendrier ou un gestionnaire de tâches alimenté par l'IA pour automatiser les rappels, planifier les tâches de nettoyage récurrentes et libérer de l'espace mental, afin que le nettoyage devienne une habitude et non une corvée.

3. Modèle de matrice de planification ClickUp

Obtenez un modèle gratuit Profitez d'une vue structurée pour gérer plusieurs propriétés et équipes grâce au modèle de matrice de planification ClickUp

Bien sûr, vous pouvez tout faire vous-même, mais cela ne signifie pas que vous devriez le faire. Un peu d'organisation peut faire toute la différence.

Certaines tâches de nettoyage dépendent d'autres tâches, comme essuyer les plans de travail après avoir fait la vaisselle ou passer la serpillière après avoir balayé. Le modèle de matrice de planification ClickUp est conçu pour ce type de dépendances.

Grâce à sa disposition sous forme de matrice, ce modèle vous aide à visualiser les tâches ménagères ou de nettoyage à effectuer en priorité, celles qui peuvent être réalisées en parallèle et la meilleure façon d'organiser votre temps ou celui de votre équipe.

✨ Idéal Pour : les équipes ou les fournisseurs, prestataires de services qui gèrent des tâches de nettoyage qui se chevauchent, les horaires du personnel ou les échéanciers de nettoyage de plusieurs pièces

📖 À lire également : Conseils pour améliorer vos compétences en gestion du temps au travail

4. Modèle de blocage de planning ClickUp

Obtenez un modèle gratuit Planifiez des blocs de tâches et évitez les surcharges grâce au modèle de blocage de calendrier ClickUp

Lorsque le ménage n'est qu'une tâche parmi tant d'autres, une bonne visibilité est très utile.

Le modèle de blocage de planning ClickUp est conçu pour les personnes qui souhaitent planifier leur temps à l'avance, afin que tout, des tâches ménagères aux projets professionnels, puisse être organisé dans une seule vue.

En segmentant visuellement votre journée, ce modèle vous aide à vous concentrer sur un type de tâche à la fois sans vous encombrer de responsabilités qui se chevauchent. Cela est particulièrement utile pour ceux qui ont du mal à établir des priorités ou qui passent constamment d'une tâche à l'autre.

C'est idéal pour visualiser votre nettoyage en parallèle de votre travail, de vos courses ou de vos rendez-vous. Cependant, la planification par blocs peut être plus utile pour regrouper des tâches et les tâches récurrentes spécifiques à une pièce.

✨ Idéal Pour : les propriétaires et les professionnels qui souhaitent organiser visuellement leur routine de nettoyage en fonction de leur emploi du temps personnel et professionnel.

💡 Conseil de pro : Vous n'arrivez pas à respecter votre liste de tâches ? Comment gérer vos tâches personnelles et booster votre productivité partage des conseils et des outils simples pour vous aider à prendre de meilleures habitudes et à rester concentré, afin que vous puissiez en faire plus sans vous épuiser.

Pourquoi c'est plus qu'un simple planning Gérer une entreprise de nettoyage signifie jongler avec les horaires, les attentes des clients et la coordination de l'équipe, tout cela en même temps. Mais lorsque vos tâches, vos notes et vos communications sont réparties dans différents outils, certaines choses passent entre les mailles du filet. ClickUp rassemble tout cela dans une application tout-en-un pour le travail, combinant gestion de projet, connaissances et assistance en ligne en un seul endroit, optimisée par l'IA pour vous aider à travailler plus rapidement et à rester organisé.

5. Modèle de calendrier de gestion de projet ClickUp

Obtenir le modèle gratuit Suivez la progression, attribuez les responsabilités et tenez votre équipe informée grâce au modèle de planning de gestion de projet ClickUp

Les États-Unis comptent 900 000 professionnels du nettoyage domestique. La plupart font partie d'équipes plus importantes, et il faut une coordination sérieuse pour que tout le monde soit sur la même longueur d'onde en matière de tâches, d'horaires et de besoins des clients.

C'est là qu'un outil structuré comme le modèle de calendrier de gestion de projet ClickUp entre en jeu.

Conçu pour vous aider à transformer des checklists de nettoyage complexes en échéanciers concrets, ce modèle est indispensable lorsque la coordination et la responsabilité sont des éléments clés. Que vous organisiez un nettoyage en profondeur, gériez la rotation du personnel ou supervisiez les tâches ménagères dans plusieurs pièces, ce modèle est fait pour vous.

✨ Idéal Pour : les entreprises de nettoyage, les hôtes Airbnb ou les équipes gérant des opérations de nettoyage récurrentes ou à grande échelle

📖 À lire également : Les meilleurs exemples de listes de tâches à faire pour une productivité maximale au travail

📮 ClickUp Insight : 33 % de nos répondants ont souligné le développement des compétences comme un domaine clé d'intérêt pour l'utilisation de l'IA. Par exemple, les membres non techniques d'une équipe peuvent souhaiter utiliser l'IA pour générer des extraits de code simples pour une page web. Plus votre IA dispose de contexte sur votre travail, plus elle sera précise et utile. En tant que plateforme tout-en-un pour le travail, l'IA de ClickUp est conçue pour cela : ClickUp Brain comprend vos projets et peut suggérer des actions sur mesure ou même générer automatiquement du code.

6. Modèle de planification par blocs ClickUp

Obtenez un modèle gratuit Vous travaillez avec des équipes qui ont besoin de clarté sur ce qui se passe et quand ? Planifiez avec le modèle de planification par blocs ClickUp

Le blocage de tâches fonctionne mieux lorsque vous répétez les mêmes tâches de nettoyage dans plusieurs pièces ou emplacements : cela permet de gagner en efficacité et facilite le suivi.

Le modèle de planification par blocs ClickUp simplifie le processus en vous permettant de regrouper des tâches de nettoyage similaires dans des créneaux horaires dédiés. Cette fonctionnalité facilite la planification, la délégation et l'exécution sans avoir à tout réorganiser constamment.

Au lieu de passer d'une tâche à l'autre, vous pouvez attribuer des blocs pour le nettoyage de la salle de bain, le rangement de la buanderie ou le nettoyage de la cuisine en blocs structurés.

Ceci est particulièrement utile pour les tâches récurrentes qui concernent plusieurs pièces ou qui se répètent tout au long de la semaine.

✨ Idéal Pour : les équipes de nettoyage et les responsables de bureau qui souhaitent regrouper les tâches ménagères en blocs horaires efficaces et faciles à suivre.

📖 À lire également : Astuces et conseils pour améliorer votre productivité

7. Modèle de checklist hebdomadaire ClickUp

Obtenez un modèle gratuit Cochez les éléments au fur et à mesure et adaptez votre routine de nettoyage à l'aide du modèle de checklist hebdomadaire ClickUp

Une liste hebdomadaire des priorités est exactement ce dont vous avez besoin pour les tâches qui se répètent chaque semaine, comme nettoyer les éviers, passer la serpillière ou nettoyer le réfrigérateur.

Le modèle de checklist hebdomadaire ClickUp est conçu pour organiser les tâches de nettoyage récurrentes, telles que nettoyer les miroirs, en un flux clair et reproductible que vous pouvez respecter.

Vous pouvez répartir les tâches par pièce ou par priorité, suivre la progression du nettoyage tout au long de la semaine et configurer des rappels pour rester cohérent et responsable.

Ce modèle est idéal pour les tâches qui se répètent chaque semaine. Pour les routines quotidiennes plus rapides, vous pouvez essayer le modèle de liste des tâches quotidiennes.

Une fois votre checklist en place, vous souhaiterez peut-être avoir une vue d'ensemble de la progression, en particulier si vous gérez plusieurs routines ou plusieurs personnes. C'est là que les tableaux de bord ClickUp offrent un moyen pratique de suivre visuellement l'avancement des tâches. Voici comment créer votre propre structure personnalisée en quelques étapes simples :

✨ Idéal Pour : les propriétaires, les locataires ou les hôtes Airbnb qui souhaitent maintenir une routine de nettoyage hebdomadaire régulière avec un minimum d'efforts.

📖 À lire également : Modèles de planning gratuits dans Excel, Google Sheets et ClickUp

8. Modèle de liste des tâches quotidiennes ClickUp

Obtenez un modèle gratuit Créez une routine de nettoyage qui favorise à la fois la productivité et la tranquillité d'esprit grâce au modèle de liste des tâches quotidiennes de ClickUp

70 % des gens affirment qu'une maison propre leur procure un sentiment d'accomplissement, 66 % se sentent de meilleure humeur et 60 % déclarent ressentir moins de stress. Mais cela peut avoir l'effet inverse si vous ne planifiez pas votre programme de nettoyage.

Le modèle de liste des tâches quotidiennes ClickUp vous aide à rester organisé sans vous sentir dépassé.

Au lieu de laisser les tâches ménagères s'accumuler, divisez-les en étapes gérables et établissez une routine de nettoyage quotidienne qui s'adapte à votre emploi du temps.

Du nettoyage des miroirs à la gestion de la buanderie, ce modèle de planning de ménage permet de tout regrouper au même endroit, de manière structurée, hiérarchisée et facile à suivre.

C'est parfait pour transformer les tâches fastidieuses en tâches rapides, et vous pouvez ainsi rester à jour. Vous préférez une vue hebdomadaire plus zoomée ? Le modèle de checklist hebdomadaire est fait pour vous.

✨ Idéal Pour : les familles avec enfants et tous ceux qui souhaitent réduire leur stress et garder une maison plus propre grâce à de petites tâches quotidiennes régulières.

🔮 Fait amusant : L'endroit le plus sale dans la plupart des maisons n'est pas la salle de bain, mais souvent l'éponge ou l'évier de la cuisine, qui peuvent abriter encore plus de bactéries. N'oubliez pas d'ajouter ces zones très fréquentées à votre programme de nettoyage pour que tout soit vraiment propre.

9. Modèle ClickUp pour service de nettoyage

Obtenir le modèle gratuit Concentrez-vous sur la qualité du service pendant que le modèle ClickUp pour services de nettoyage s'occupe de la paperasse

L'une des plus grandes responsabilités d'une entreprise de nettoyage est de gérer les attentes, ce qui signifie rester organisé et fournir des résultats de haute qualité de manière constante.

Le modèle ClickUp pour services de nettoyage est conçu pour les professionnels du nettoyage qui ont besoin d'une structure en coulisses pour que tout se passe bien.

Des tâches récurrentes aux nettoyages en profondeur ponctuels, ce modèle de planning de nettoyage vous aide à gérer vos réservations, à attribuer les tâches de nettoyage à votre équipe et à garantir la satisfaction de vos clients.

✨ Idéal Pour : les fournisseurs, prestataires et agences de services de nettoyage à la recherche d'un logiciel de gestion des tâches pour le travail des clients, l'attribution des tâches et les travaux de nettoyage récurrents.

📖 À lire également : Modèles gratuits pour planifier vos repas et gagner du temps

10. Modèle de checklist de nettoyage par Canva

via Canva

Si vous préférez un format visuel et prêt à imprimer pour suivre votre routine de nettoyage, le modèle de checklist de nettoyage de Canva est idéal.

Ce modèle présente les tâches de nettoyage quotidiennes, hebdomadaires et mensuelles dans un format clair et facile à lire. Vous pouvez l'accrocher sur le réfrigérateur, l'épingler dans une buanderie commune ou le remettre aux locataires ou aux agents d'entretien.

Vous trouverez également des tâches telles que nettoyer les surfaces de la cuisine, passer l'aspirateur dans les zones très fréquentées et nettoyer en profondeur le carrelage de la salle de bain, organisées en sections, ce qui facilite leur suivi et leur vérification.

✨ Idéal Pour : les familles, les locataires ou les hôtes Airbnb qui souhaitent disposer d'une checklist imprimable pour le ménage pièce par pièce.

11. Modèle de checklist de nettoyage professionnel par Canva

via Canva

Pour les équipes et les fournisseurs, prestataires gérant plusieurs clients, la structure est essentielle.

Le modèle de checklist de nettoyage professionnel de Canva offre une disposition claire, jour par jour, pour planifier et suivre avec précision votre programme de nettoyage hebdomadaire.

Avec de l'espace pour huit tâches quotidiennes et une section dédiée aux notes autocollantes en ligne, ce modèle facilite l'attribution, la vérification et la mise à jour des tâches de nettoyage tout au long de la semaine.

✨ Idéal pour : les professionnels du nettoyage, les responsables de bureau ou les hôtes Airbnb qui gèrent des nettoyages réguliers tout au long de la semaine.

12. Planning et checklist de ménage par Vertex24

via Vertex24

Le modèle de planning et de checklist de ménage de Vertex42 est idéal pour ceux qui souhaitent contrôler entièrement leur routine de nettoyage.

Disponible en Excel, Word, PDF et Google Sheets, ce modèle vous offre un planning de nettoyage hebdomadaire détaillé avec de l'espace pour les tâches quotidiennes, hebdomadaires et mensuelles.

Le plus intéressant, c'est que grâce à une approche pièce par pièce, cette checklist de nettoyage vous aide à tout couvrir, de la cuisine à la salle de bain en passant par la chambre et le bureau, tout en vous permettant de personnaliser les tâches pour chaque semaine.

✨ Idéal Pour : les propriétaires ou les familles à la recherche d'une checklist de ménage entièrement personnalisable, imprimable, facile à adapter et à réutiliser, et qui inclut des tâches telles que le nettoyage du four.

🔮 Anecdote : au Japon, certaines entreprises organisent des concours de nettoyage pour encourager la cohésion d'équipe et le souci du détail.

Restez à jour dans vos tâches ménagères, gardez le contrôle — avec ClickUp à vos côtés

Les routines de nettoyage n'ont pas besoin d'être compliquées, vous avez juste besoin d'un système fiable.

ClickUp vous offre les outils nécessaires pour transformer des tâches ponctuelles en routines répétables, grâce à des modèles personnalisables, des calendriers intelligents et un suivi facile. Que vous gériez votre propre espace ou que vous coordonniez une équipe, tout est regroupé au même endroit et conçu pour s'adapter à votre flux.

Créez une routine de nettoyage qui tient vraiment la route avec ClickUp.

Inscrivez-vous gratuitement dès aujourd'hui et établissez une routine de nettoyage qui durera plus longtemps que votre motivation du week-end. 🧼