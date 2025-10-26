les 13 meilleurs créateurs d'agents IA pour automatiser les flux de travail en 2025

Un rapport McKinsey a révélé que près de 30 % des heures de travail dans tous les secteurs pourraient être automatisées grâce à l'IA.

Ce n'est pas un avertissement, mais une opportunité.

Imaginez des transferts d'équipe commerciale qui se font automatiquement, des rapports qui se créent tout seuls et des checklist d'intégration qui sont achevés avant même que vous ne les demandiez. L'IA ne se contente plus d'accélérer le travail, elle commence à faire le travail à faire.

Grâce aux créateurs d'agents IA sans code et à faible code, vous pouvez créer des coéquipiers numériques qui réfléchissent, décident et agissent à travers vos outils, sans aucun codage requis.

Dans ce guide, nous avons rassemblé les créateurs d'agents IA les plus puissants que vous pouvez utiliser dès maintenant pour gagner du temps, réduire l'effort manuel et vous concentrer sur l'essentiel.

Rejoignez-nous pour une réunion de votre future équipe de collaborateurs numériques infatigables.

Que devez-vous rechercher dans les créateurs d'agents IA ?

Certains agents IA automatisent les tâches de base. D'autres vous aident à coordonner le travail entre différents outils. Les meilleurs donnent l'impression d'avoir été conçus dès le départ pour votre équipe.

Voici les critères importants à prendre en compte lors du choix d'un générateur 👇

*logique à plusieurs étapes : l'agent IA peut-il aller au-delà du « si-alors-ça » ? Recherchez des outils qui prennent en charge les flux de travail branchés, les déclencheurs conditionnels et les arbres de décision. C'est ainsi que vos agents IA peuvent devenir de véritables opérateurs

Intégration avec vos outils : que vous utilisiez Slack, Salesforce, Notion ou Zapier, vérifiez si les capacités de l'agent prennent en charge l'intégration native ou au niveau de l'API. Une intégration transparente est la clé pour le développement évolutif des agents

Interface en langage naturel : les générateurs qui vous permettent de décrire les flux de travail en anglais courant (puis de les exécuter) rendent l'installation beaucoup plus rapide et intuitive. Grâce à cette fonctionnalité d'IA, vous n'avez plus besoin de faire appel à l'équipe technique pour chaque petite modification ; vous pouvez effectuer vous-même les ajustements nécessaires

Connaissance du contexte : les agents dotés d'une mémoire ou d'un suivi du contexte offrent une expérience plus fluide, en particulier dans les cas d'utilisation en contact avec la clientèle. Cela améliore également les performances des agents au fil du temps

contrôles de sécurité et de permission : *si votre agent traite des données clients ou des fichiers internes, vous devez disposer de garde-fous et d'une sécurité de niveau entreprise. Recherchez des fonctionnalités d'accès basé sur le rôle, de chiffrement des données et de journaux d'audit dans la plateforme d'agent de votre choix

👀 Le saviez-vous ? Le premier agent IA, Logic Theorist (1956), a été conçu par Newell, Shaw et Simon pour prouver des théorèmes mathématiques. Il a imité le raisonnement humain et a même découvert une preuve plus efficace que celle présentée dans Principia Mathematica.

Aperçu des créateurs d'agents IA

Voici un aperçu des meilleurs outils pour créer des agents IA intelligents sans écrire de code.

Outil Idéal pour Meilleures fonctionnalités Tarifs ClickUp Productivité interne et agents de tâches contextuels Taille de l'équipe : idéal pour les startups, les équipes interfonctionnelles et les entreprises Autopilot Agents, ClickUp Brain, automatisations natives, IA multimodèle, flux de travail intégrés free Forever* ; personnalisations disponibles pour les entreprises Crew IA Orchestration multi-agents basée sur les rôles Taille de l'équipe : Idéal pour les flux de travail de recherche, de planification et d'analyse Rôles des agents (par exemple, chercheur, planificateur), flux séquentiels/concurrents, mémoire vectorielle Gratuit ; forfaits payants à partir de 25 $/mois UiPath RPA + automatisation des agents IA de niveau entreprise Taille de l'équipe : idéal pour les équipes informatiques, financières et de service client Créateur d'agents, orchestrateur, human-in-loop, intégrations AI Center Forfaits payants à partir de 25 $/mois Postman IA Agent Builder Flux de travail IA visuels connectés à l'API Taille de l'équipe : idéal pour les équipes produit, API et DevOps Flux glisser-déposer, tests multi-LLM, plus de 18 000 intégrations API Tarification personnalisée Vertex IA Agent Builder Agents d'entreprise au sein de l'écosystème Google Cloud Taille de l'équipe : idéal pour les équipes de données et les développeurs d'entreprise utilisant GCP Kit de développement d'agents, connecteurs préconfigurés, moteur d'agent sans serveur Tarification personnalisée Agents IA Zapier Automatisation basée sur le langage naturel Taille de l'équipe : idéal pour les opérations, le marketing et les PME plus de 6 000 intégrations, agents IA multi-étapes, accès API interne Forfait Free ; forfaits payants à partir de 29,99 $/mois LangChain Cadre d'agent modulaire et convivial pour les développeurs Taille de l'équipe : idéal pour les ingénieurs IA qui développent une logique personnalisée Chaînage d'outils, orchestration LangGraph, plus de 50 intégrations Gratuit (paiement à l'utilisation) ; Plus à partir de 39 $/mois Botpress Agents de discussion multilingues basés sur l'IA Taille de l'équipe : idéal pour les équipes chargées de l'expérience client et de l'automatisation Editor de flux visuel, moteur NLU/NLP, auto-hébergement, accès API/base de données Gratuit (paiement à l'utilisation) ; Plus à partir de 89 $/mois Haystack Pipelines de génération augmentée par la récupération (RAG) Taille de l'équipe : idéal pour les équipes de recherche en IA et de recherche d'entreprise Agents modulaires, ToolInvoker, assistance multi-récupérateur, observabilité Gratuit (open source) AutoGen Collaboration multi-agents basée sur Python Taille de l'équipe : Idéal pour les équipes techniques qui automatisent les flux de travail de recherche ou de développement Modèle UserProxy, boucles Assistant+Critic, configuration indépendante du modèle Gratuit (open source) Voiceflow Conception et déploiement d'agents IA vocaux/de discuter Taille de l'équipe : idéal pour les équipes produit, assistance et expérience client Créateur d'agents visuel, interface multimodale, exportation d'API de dialogue Forfait Free ; forfaits payants à partir de 60 $/mois Microsoft Copilot Agents IA intégrés à Microsoft 365 Taille de l'équipe : idéal pour la productivité et les opérations informatiques des entreprises Copilot Studio, créateur d'agents en langage naturel, Microsoft Graph À partir de 20 $/utilisateur/mois Relevance IA Effectifs d'agents IA sans code pour les équipes opérationnelles Taille de l'équipe : idéal pour l'automatisation des équipes commerciales, du marketing et des services administratifs Créateur par glisser-déposer, magasin vectoriel, agents préconstruits (IA BDR, etc.) Gratuit ; forfaits payants à partir de 19 $/mois

Les meilleurs créateurs d'agents IA

Comment nous évaluons les logiciels chez ClickUp Notre équipe éditoriale suit un processus transparent, fondé sur la recherche et indépendant des fournisseurs, vous pouvez donc être sûr que nos recommandations sont basées sur la valeur réelle des produits. Voici un aperçu détaillé de la manière dont nous évaluons les logiciels chez ClickUp.

L'IA change la manière dont nous terminons ce qui est à faire, et une nouvelle vague de plateformes permet désormais aux équipes de créer plus facilement leurs propres agents intelligents et autonomes.

Voici quelques-uns des meilleurs créateurs d'agents IA qui mènent le changement 👇

1. ClickUp (idéal pour la productivité des équipes internes et les agents de tâches)

Créez des agents IA contextuels et automatisez les décisions à l'aide des agents ClickUp Autopilot

ClickUp, l'application tout-en-un pour le travail, permet aux équipes de créer des agents IA directement dans leur environnement de travail.

ClickUp Autopilot Agents vous permet de créer des agents IA personnalisés qui prennent des décisions en fonction du contexte.

Créez des agents IA intelligents adaptés à votre flux de travail avec ClickUp Autopilot Agents

Par exemple, lorsqu'une personne publie un message dans Slack ou soumet un formulaire, l'agent peut analyser cette entrée, vérifier les conditions de la tâche et attribuer la bonne étape suivante. Vous pouvez configurer des instructions, alimenter l'environnement de travail en connaissances et utiliser des outils natifs tels que Docs, Tasks et Comments pour que l'agent se sente comme un membre à part entière de votre équipe.

⚡ Astuce rapide : Créez un agent IA personnalisé dans ClickUp : Rendez-vous dans l'espace, le dossier ou la liste où vous souhaitez placer l'agent

Cliquez sur l'icône Autopilot Agent en haut de la page

Cliquez sur Nouvel agent

Configurez le déclencheur, la condition, l'action et les instructions (Besoin d'aide pour rédiger les instructions ? Cliquez sur Demander de l'aide à Brain )

Donnez un nom à votre agent, puis cliquez sur Créer

Testez-le une fois, modifiez-le si nécessaire, et terminé !

Étroitement lié à cela, ClickUp Brain place l'IA au cœur de votre flux de travail. Il se connecte à votre travail réel (tâches, documents et commentaires) et vous aide à générer des résumés de tâches, à rédiger des brouillons d'e-mails ou à décomposer de grands projets en sous-tâches.

Générez automatiquement des tâches et des sous-tâches avec ClickUp Brain

Pour le travail routinier, ClickUp Automatisations vous permet de configurer des règles automatisées pour gérer les actions répétitives, telles que l'attribution de propriétaires, la définition de dates d'échéance ou la mise à jour des statuts.

Mais vous n'êtes pas limité aux changements de statut ou aux mises à jour de champs. ClickUp prend en charge les webhooks, les actions personnalisées et les déclencheurs de création de tâches, ce qui signifie que vous pouvez transférer les évènements ClickUp vers des systèmes externes ou déclencher directement les agents Autopilot.

Par exemple, l'envoi d'un formulaire peut créer une tâche qui déclenche l'intervention d'un agent Autopilot pour résumer automatiquement la demande, lui attribuer l'étiquette d'urgence et suggérer un assigné.

Comme les automatisations s'exécutent en mode natif dans ClickUp, il n'y a aucun décalage ni dépendance vis-à-vis de connecteurs tiers. Vous contrôlez le moment de l'exécution, la portée (dossier/liste/espace) et le résultat.

Si votre équipe en a assez de devoir assembler différents outils pour les tâches, les documents, le discuter et l'IA, ClickUp vous offre un espace unique pour tout créer, gérer et automatiser, avec des agents qui comprennent votre travail.

Les meilleures fonctionnalités de ClickUp

*tapez ce dont vous avez besoin : utilisez des invites en langage naturel pour créer des automatisations de flux de travail IA sans avoir à manipuler des menu déroulant ou des blocs logiques

choisissez le modèle adapté à la tâche : *passez d'un modèle d'IA externe à un autre, comme GPT-4o, Claude Opus, Gemini 2. 5 et bien d'autres, en fonction de vos besoins

Faites votre choix parmi une riche bibliothèque de modèles : créez des automatisations personnalisées à partir de zéro pour répondre aux besoins précis de votre équipe à partir de plus de 100 modèles d'automatisation prédéfinis

Documents et wikis : créez, reliez et organisez les connaissances relatives au projet parallèlement aux tâches afin de tout regrouper au même endroit. Grâce à créez, reliez et organisez les connaissances relatives au projet parallèlement aux tâches afin de tout regrouper au même endroit. Grâce à un assistant personnel IA intégré, vous pouvez résumer les mises à jour, générer automatiquement des documents et transformer vos idées en actions

*discuter intégré : Envoyez des messages dans n'importe quelle tâche, document ou tableau de bord, afin que chaque discussion reste dans son contexte avec ClickUp Chat . Vous pouvez taguer vos coéquipiers, attribuer des actions à partir de messages, intégrer des liens ou des fichiers, et même convertir des messages directement en tâches

tableaux de bord et rapports : *Bénéficiez de widgets personnalisables en temps réel pour suivre tout, de la vitesse de sprint à la charge de travail de l'équipe et à la progression des OKR, et partagez des rapports essentiels via des vues conviviales dans les tableaux de bord ClickUp

Tableaux blancs : mappez les flux de travail, réfléchissez à des idées et liez les tâches directement à partir de notes autocollantes, de formes ou d'organigrammes à l'aide mappez les flux de travail, réfléchissez à des idées et liez les tâches directement à partir de notes autocollantes, de formes ou d'organigrammes à l'aide des tableaux blancs ClickUp . Attribuez du travail, établissez des connexions et passez de la planification à l'exécution sans quitter le tableau

Limite de ClickUp

Le nombre impressionnant de personnalisations peut sembler intimidant pour les nouveaux utilisateurs

Tarifs ClickUp

Évaluations et avis sur ClickUp

G2 : 4,7/5 (plus de 10 000 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 4 000 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de ClickUp ?

Selon un avis publié sur Capterra,

Ce que j'apprécie le plus chez ClickUp, c'est sa personnalisation et sa flexibilité. Qu'il s'agisse de créer des flux de travail personnalisés pour différentes équipes (comme le marketing et le développement web), d'utiliser des champs personnalisés pour suivre les détails spécifiques d'un projet ou d'automatiser des tâches répétitives, ClickUp me permet de l'adapter à nos besoins précis. Il permet de tout regrouper au même endroit, ce qui facilite la gestion de projet et la communication entre les équipes. De plus, les intégrations et les automatisations nous font gagner beaucoup de temps, ce qui nous permet de nous concentrer sur ce qui compte vraiment.

Ce que j'apprécie le plus chez ClickUp, c'est sa personnalisation et sa flexibilité. Qu'il s'agisse de créer des flux de travail personnalisés pour différentes équipes (comme le marketing et le développement web), d'utiliser des champs personnalisés pour suivre les détails spécifiques d'un projet, ou d'automatiser des tâches répétitives, ClickUp me permet de l'adapter à nos besoins précis. Il permet de tout regrouper au même endroit, ce qui facilite la gestion de projet et la communication entre les équipes. De plus, les intégrations et les automatisations nous font gagner beaucoup de temps, ce qui nous permet de nous concentrer sur ce qui compte vraiment.

2. Crew IA (idéal pour orchestrer des agents IA basés sur les rôles, dotés d'une mémoire et capables de transférer des tâches à des humains)

via Crew IA

Crew AI vous permet d'aller au-delà des agents ponctuels et de créer des équipes autonomes d'agents IA capables de collaborer en temps réel. Chaque agent se voit attribuer un rôle (tel que « chercheur », « planificateur » ou « réviseur ») et un ensemble d'outils ou de compétences, ce qui lui permet de travailler avec les autres vers un objectif commun.

Il s'agit d'une plateforme d'agents IA multi-agents, un framework Python. Elle est adaptée à l'orchestration de flux de travail en plusieurs étapes, tels que la génération de rapports, la recherche de produits ou la planification de campagnes marketing, où la coordination entre des agents spécialisés est cruciale.

Ce type d'agent IA est collaboratif et axé sur les objectifs. Il est conçu pour gérer des flux de travail complexes grâce à une attribution et une coordination structurées des rôles.

Les meilleures fonctionnalités de Crew IA

Créez des flux de travail séquentiels ou branchés à l'aide des classes Crew et Sequential/ConcurrentFlow pour structurer la collaboration multi-agents

Tirez parti de la structure de projet générée par CLI et des configurations YAML pour un déploiement rapide des pipelines de recherche/rapports

Configurez la mémoire des agents à l'aide de bases de données vectorielles telles que FAISS ou Chroma afin d'activer la mémoire contextuelle et de réduire les répétitions entre les tâches

Limite de Crew IA

Le manque de cohérence des résultats des agents et la difficulté à interpréter les résultats finaux peuvent limiter leur utilité pratique

Tarifs de Crew IA

Basique : Gratuit

Professionnel : 25 $/mois

Entreprise : Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Crew IA

G2 : Pas assez d'avis

Capterra : Pas assez d'avis

👀 Le saviez-vous ? En 2017, Sophia, le robot humanoïde créé par Hanson Robotics, est devenu citoyen saoudien, le premier robot à obtenir la nationalité.

Créer des agents IA est une chose, les utiliser efficacement en est une autre. 🎥 Dans cette vidéo, vous découvrirez comment utiliser l'IA comme assistant personnel pour gérer les plannings, rédiger des messages et traiter les tâches routinières, illustrant ainsi tout le potentiel des meilleurs créateurs d'agents.

3. UiPath (le meilleur pour l'orchestration d'agents IA à l'échelle de l'entreprise)

via UiPath

UiPath combine l'automatisation robotisée des processus (RPA) avec ses nouvelles capacités d'IA agentielle. Grâce à UiPath Agent Builder, les entreprises peuvent créer des agents IA low-code formés pour gérer des processus contextuels de bout en bout, tels que le traitement des factures et les interactions avec les clients personnalisés.

Il est conçu pour créer des agents IA à la fois évolutifs et conformes. Soutenu par UiPath Orchestrator et doté d'une sécurité intégrée, il fait le lien entre l'automatisation déterministe et l'IA décisionnelle, ce qui le rend adapté aux agents IA personnalisés dans les flux de travail d'entreprise.

Les meilleures fonctionnalités de UiPath

Automatisez les flux de travail assistés par des outils et transférez les tâches aux opérateurs humains grâce à l'assistance intégrée « human-in-the-loop »

Intégrez-les de manière transparente aux robots UiPath Studio, aux API, au traitement intelligent des documents et aux modèles d'IA externes

Utilisez Orchestrator et Maestro pour déployer, surveiller et coordonner plusieurs agents dans des environnements d'entreprise

Limite de UiPath

Transparence et contrôle limite sur la manière dont le contexte est récupéré et appliqué, ce qui rend les flux de travail complexes plus difficiles à affiner sans assistance guidée

Tarifs UiPath

Basique : 25 $/mois

Standard : Tarification personnalisée

Entreprise : Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur UiPath

G2 : 4,6/5 (plus de 7 000 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 700 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de UiPath ?

Un avis publié sur G2 indique

La plateforme UiPath offre une interface conviviale, une conception de flux de travail par glisser-déposer et d'excellentes capacités d'intégration avec les applications d'entreprise. Elle accélère le développement de l'automatisation et permet un déploiement rapide grâce à des composants réutilisables. Son Orchestrator assure un contrôle et une surveillance robustes des processus RPA, et l'AI Center ouvre la voie à l'automatisation intelligente.

La plateforme UiPath offre une interface conviviale, une conception de flux de travail par glisser-déposer et d'excellentes capacités d'intégration avec les applications d'entreprise. Elle accélère le développement de l'automatisation et permet un déploiement rapide grâce à des composants réutilisables. Son Orchestrator assure un contrôle et une surveillance robustes des processus RPA, et l'AI Center ouvre la voie à l'automatisation intelligente.

📚 En savoir plus : Exemple et cas d'utilisation de l'automatisation des flux de travail

4. Postman IA Agent Builder (idéal pour créer des agents connectés à des API à l'aide de flux de travail visuels et de LLM)

via Postman IA Agent Builder

Avec Postman AI Agent Builder, les équipes peuvent créer des agents IA personnalisés qui appellent des API, raisonnent à travers des flux de travail complexes et gèrent la logique en temps réel sans écrire une seule ligne de code.

Basé sur Postman Flux, l'outil de création d'agents IA vous permet de connecter de grands modèles linguistiques à des API à l'aide de blocs glisser-déposer, d'ajouter de la mémoire, de définir des conditions et de déboguer la sortie du modèle d'agents, le tout dans la même interface.

Les meilleures fonctionnalités de Postman IA Agent Builder

Testez plusieurs modèles simultanément (GPT, Claude, Gemini, etc.), comparez la qualité des réponses, la latence et le coût directement dans Postman

Explorez plus de 18 000 API publiques et intégrez-les de manière transparente aux LLM de premier plan à l'aide du protocole IA

Convertissez automatiquement n'importe quelle API du réseau d'API publiques Postman en outils « prêts à l'emploi » et générez du code serveur (MCP) pour l'assistance des flux de travail alimentés par LLM

Limite de Postman IA Agent Builder

Peut se bloquer ou planter lors du traitement de collections volumineuses, en particulier sur les machines bas de gamme

Tarifs de Postman IA Agent Builder

Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Postman IA Agent Builder

G2 : Pas assez d'avis

Capterra : Pas assez d'avis

📮 ClickUp Insight : Seuls 10 % des personnes interrogées dans le cadre de notre sondage utilisent des assistants vocaux (4 %) ou des agents automatisés (6 %) pour les applications d'IA, tandis que 62 % préfèrent les outils d'IA de discussion tels que ChatGPT et Claude. La faible adoption des assistants et des agents pourrait s'expliquer par le fait que ces outils sont souvent optimisés pour des tâches spécifiques, telles que le fonctionnement mains libres ou des flux de travail particuliers. ClickUp vous offre le meilleur des deux mondes. ClickUp Brain est un assistant IA conversationnel qui peut vous aider dans un large intervalle de cas d'utilisation. D'autre part, les agents IA des canaux ClickUp Chat peuvent répondre à des questions, trier les problèmes ou même gérer des tâches spécifiques !

5. Vertex AI Agent Builder (idéal pour créer des agents IA prêts pour l'entreprise dans l'écosystème Google Cloud)

via Vertex IA Agent Builder

Vertex AI Agent Builder vous aide à créer des agents IA intelligents capables de communiquer entre eux, d'extraire des données de l'entreprise et d'achever des tâches ensemble, le tout au sein de l'écosystème Google.

Vous bénéficiez d'un kit de développement d'agents (ADK) facile à utiliser pour définir le comportement des agents en Python simple, d'une assistance aux normes ouvertes telles que Agent2Agent (afin que les agents créés avec différents outils puissent toujours collaborer) et de connecteurs préconfigurés pour importer des données provenant de systèmes internes.

Les meilleures fonctionnalités de Vertex AI Agent Builder

Utilisez ADK pour créer des flux de travail multi-agents en moins de 100 lignes de Python, en définissant la logique, les garde-fous et les orchestrations

Connectez les agents aux données et aux outils de l'entreprise à l'aide de MCP et de plus de 100 connecteurs Google Cloud préconfigurés pour une mise à jour en temps réel

Déployez-les avec le moteur d'agent sans serveur, qui garantit une mise à l'échelle gérée, une mémoire avec état, une surveillance de la production et un débogage

Limitation de Vertex AI Agent Builder

Le comportement du modèle de boîte noire rend difficile l'interprétation, l'optimisation ou le réglage fin des résultats

Tarifs de Vertex AI Agent Builder

Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Vertex IA Agent Builder

G2 : 4,6/5 (plus de 7 000 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 700 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de Vertex AI Agent Builder ?

Selon un avis publié sur Capterra,

Le principal atout de Vertex AI réside dans sa fonctionnalité AutoML prête à l'emploi, dotée d'une infrastructure low-code, évolutive et efficace. Les fonctionnalités du plugin et de la plateforme unifiée facilitent les intégrations, les calibrations et le suivi des résultats.

Le principal atout de Vertex AI réside dans sa fonctionnalité AutoML prête à l'emploi, dotée d'une infrastructure low-code, évolutive et efficace. Les fonctionnalités du plugin et de la plateforme unifiée facilitent les intégrations, les calibrations et le suivi des résultats.

🧠 Anecdote amusante : lors du tout premier tournoi de football humanoïde organisé en Chine, un « joueur » robot a été évacué du champ sur une civière après une collision. Oui, une civière... pour un robot ! Ce match entièrement autonome a été marqué par de nombreuses chutes, blessures et actions pilotées par l'IA !

6. Zapier IA Agents (idéal pour automatiser les flux de travail de l'entreprise à l'aide d'agents en langage naturel)

via Zapier IA Agents

Zapier IA Agents reprend les Zaps traditionnels et les optimise grâce à l'automatisation du langage naturel.

Au lieu de créer manuellement des automatisations individuelles, vous pouvez désormais décrire ce que vous voulez en anglais courant, par exemple « créer une tâche dans Asana lorsqu'un prospect remplit un formulaire », et l'IA se chargera de créer l'automatisation pour vous. Ces agents IA pour les entreprises peuvent également raisonner de manière logique, appeler des API et transférer des tâches à d'autres outils de votre pile.

Les meilleures fonctionnalités des agents IA Zapier

Déployez des agents qui effectuent des actions en plusieurs étapes sur plus de 6 000 intégrations telles que Gmail, HubSpot, Notion et Salesforce

Attribuez des objectifs à chaque agent et laissez-les fonctionner de manière indépendante, notamment pour effectuer des requêtes sur des données, mettre à jour des enregistrements ou envoyer des e-mails

Tirez parti de la plateforme de développement Zapier pour intégrer des applications privées ou exposer des API internes à l'usage des agents

Limites des agents IA Zapier

Certains flux de travail complexes nécessitent encore une installation Zap traditionnelle, car les Zaps générés par l'IA peuvent passer à côté de cas particuliers ou de dépendances

Tarifs des agents IA Zapier

Gratuit pour toujours

Professionnel : 29,99 $/mois

Équipe : 103,99 $/mois

Entreprise : Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur les agents IA Zapier

G2 : 4,6/5 (plus de 7 000 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 700 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos des agents IA Zapier ?

Un avis publié sur G2 indique

J'apprécie vraiment la facilité d'utilisation de Zapier et la simplicité avec laquelle on peut montrer aux autres comment l'utiliser. Je l'utilise principalement pour les automatisations, mais je prévois d'explorer les fonctionnalités des agents IA et des tableaux dès que j'aurai un peu de temps. Ce que j'aime le plus, c'est le nombre d'applications auxquelles il se connecte. Même les plus rares ont généralement des déclencheurs, ce qui est super cool. Certaines personnes trouvent Zapier cher, mais je pense que si vous utilisez correctement ses outils intégrés, il offre une valeur vraiment intéressante et est vraiment facile à configurer. Enfin, les rares fois où j'ai dû effectuer une connexion avec leur service client, ils ont été formidables et vraiment serviables !

J'apprécie particulièrement la facilité d'utilisation de Zapier et la simplicité avec laquelle on peut montrer aux autres comment l'utiliser. Je l'utilise principalement pour les automatisations, mais je prévois d'explorer les fonctionnalités des agents IA et des tableaux dès que j'aurai un peu de temps. Ce que j'aime le plus, c'est le nombre d'applications auxquelles il se connecte. Même les plus rares ont généralement des déclencheurs, ce qui est super cool. Certaines personnes trouvent Zapier cher, mais je pense que si vous utilisez correctement ses outils intégrés, il offre une valeur vraiment intéressante et est vraiment facile à configurer. Enfin, les rares fois où j'ai dû effectuer une connexion avec leur service client, j'ai trouvé leur équipe formidable et vraiment serviable !

7. LangChain (idéal pour créer des agents IA modulaires en plusieurs étapes avec chaînage de modèles linguistiques)

via LangChain

Contrairement à un chatbot traditionnel qui répond selon des paramètres fixes, un agent IA créé avec LangChain peut planifier, raisonner et effectuer des actions en plusieurs étapes, ce qui lui permet de s'adapter au contexte. Il utilise un cadre open source.

Vous pouvez également empiler des composants (chaînes, agents, mémoire, outils) pour créer des assistants à plusieurs étapes qui réfléchissent, agissent et itèrent. La conception modulaire permet aux agents IA d'accéder à des outils externes, des API ou des fichiers pour accomplir des tâches plus avancées. Les développeurs peuvent également personnaliser les agents IA afin qu'ils suivent une logique, des flux de travail ou des processus décisionnels spécifiques adaptés à des cas d'utilisation uniques.

Les meilleures fonctionnalités de LangChain

Combinez les LLM avec des appels d'outils à l'aide d'une prise de décision de type ReAct ou d'une logique de chaîne personnalisée pour prendre en charge des flux de travail complexes et autonomes

Comprend une assistance prête à l'emploi pour les moteurs de recherche, les chargeurs de fichiers, les bases de données vectorielles, les API, l'exécution Bash et plus de 50 outils

Utilisez LangGraph, une couche d'orchestration pour LangChain, afin d'aider les développeurs à créer des applications multi-acteurs avec état à l'aide de LLM

Limite de LangChain

En raison des mises à jour fréquentes des versions, les développeurs doivent réécrire le code pour l'aligner sur la dernière version

Tarifs LangChain

Développeur : Gratuit (paiement à l'utilisation)

Plus : 39 $/mois (paiement à l'utilisation)

Entreprise : Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur LangChain

G2 : Pas assez d'avis

Capterra : Pas assez d'avis

Que disent les utilisateurs réels à propos de LangChain ?

Un avis publié sur G2 indique

Il s'agit de l'un des meilleurs packages nécessaires pour utiliser les modèles linguistiques à grande échelle dans le champ de l'IA générative. Il est facile à adapter, fait du travail à merveille et se met constamment à jour pour rester compatible avec les dernières technologies.

Il s'agit de l'un des meilleurs packages nécessaires pour utiliser les grands modèles linguistiques dans le champ de l'IA générative. Il est facile à adapter, fait du travail à merveille et se met constamment à jour pour rester compatible avec les dernières technologies.

8. Botpress (idéal pour les agents IA multilingues et de discussion avec NLU et éditeur de flux visuel)

via Botpress

Botpress est une plateforme d'IA conversationnelle open source conçue pour les développeurs qui souhaitent achever le contrôle sur la conception, le déploiement et la localisation de leurs agents.

Il combine la compréhension du langage naturel (NLU) avec un studio de discussion visuel, vous permettant de gérer la logique, les intentions et les actions sans avoir à écrire du code extensif. Vous pouvez déployer des agents sur différents canaux, tels que WhatsApp, Messenger ou des interfaces utilisateur personnalisées, et personnaliser chaque aspect de la logique d'interaction.

Les meilleures fonctionnalités de Botpress

Utilisez l'éditeur de flux visuel pour créer une logique de discussion complexe avec des sauts selon la condition, des emplacements et des évènements

Déployez vos agents localement, sur des plateformes cloud ou sur des appareils périphériques à l'aide de Docker, Kubernetes ou du Botpress Cloud intégré

Intégrez des API ou des bases de données externes directement dans les flux à l'aide de hooks de code natif ou d'appels HTTP

Limites de Botpress

La base de données vectorielle réoptimise tous les documents chaque fois que vous en téléchargez de nouveaux

Tarifs Botpress

Paiement à l'utilisation : 0 $ + dépenses IA/mois

Plus : 89 $ + dépenses IA/mois

Équipe : 495 $ + dépenses IA/mois

Entreprise : à partir de 2 000 $/mois (pour un contrat de 3 ans)

Évaluations et avis sur Botpress

G2 : 4,6/5 (plus de 300 avis)

Capterra : 4,5/5 (plus de 30 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de Botpress ?

Selon un avis publié sur Capterra,

J'apprécie la polyvalence des fonctions de Botpress. Il est doté d'excellents outils intégrés et offre la possibilité d'intégrer du code personnalisé.

J'apprécie la polyvalence des fonctions de Botpress. Il est doté d'excellents outils intégrés et offre la possibilité d'intégrer du code personnalisé.

📚 En savoir plus : La différence entre l'apprentissage automatique et l'intelligence artificielle

9. Haystack (idéal pour créer des pipelines RAG personnalisés à partir de documents, d'API et de bases de données vectorielles)

via Haystack

Haystack, de Deepset, est un framework d'orchestration IA open source conçu pour permettre aux développeurs de créer des agents LLM prêts à l'emploi. Il est adapté à la création de pipelines complexes de génération augmentée par la recherche (RAG), de systèmes de recherche et de flux de travail agentif en plusieurs étapes.

Grâce à ses composants modulaires (récupérateurs, générateurs et outils), à la validation du schéma JSON, à l'exécution parallèle des outils et à la surveillance intégrée, Haystack facilite la conception, le test, le déploiement et la mise à l'échelle d'applications intelligentes dans les environnements cloud et sur site.

Les meilleures fonctionnalités de Haystack

Combinez des récupérateurs denses (basés sur l'intégration) et clairsemés (basés sur des mots-clés) pour fournir des réponses précises à partir de vastes collections de textes.

Connectez des récupérateurs, des générateurs, ToolInvoker, des validateurs et bien plus encore pour créer des flux de travail IA personnalisés.

Utilisez l'agent Haystack pour forfait, choisir l'outil à utiliser, exécuter des appels API, récupérer des documents et créer des boucles, afin de générer un comportement dynamique et intelligent.

Limite de Haystack

Haystack s'appuie fortement sur Elasticsearch, ce qui peut ralentir les performances pour les charges de travail à grande échelle.

Tarifs Haystack

Cadre open source

Évaluations et avis Haystack

G2 : Pas assez d'avis

Capterra : pas assez d'avis

Que disent les utilisateurs réels à propos de Haystack ?

Un avis publié sur G2 indique :

Haystack est un puissant framework Python open source permettant de créer des pipelines de traitement du langage naturel (NLP). Il offre un intervalle de composants pré-intégrés pour les tâches NLP courantes, ainsi que l'assistance de divers modèles linguistiques pré-entraînés et frameworks d'apprentissage profond. Cela facilite la création et le déploiement d'applications NLP sophistiquées, telles que des chatbots, des moteurs de recherche de documents ou des systèmes de questions-réponses.

Haystack est un puissant framework Python open source permettant de créer des pipelines de traitement du langage naturel (NLP). Il offre un intervalle de composants pré-intégrés pour les tâches NLP courantes, ainsi qu'une assistance pour divers modèles linguistiques pré-entraînés et frameworks d'apprentissage profond. Cela facilite la création et le déploiement d'applications NLP sophistiquées, telles que des chatbots, des moteurs de recherche de documents ou des systèmes de questions-réponses.

🧠 Anecdote : le terme « intelligence artificielle » a été inventé en 1956 lors du célèbre atelier de Dartmouth par John McCarthy, Marvin Minsky et d'autres, souvent considéré comme la naissance officielle de l'IA en tant que champ.

10. AutoGen (idéal pour les équipes Python qui développent des systèmes multi-agents exécutant du code de manière autonome)

via AutoGen

Créé par Microsoft Research, AutoGen aide à créer des systèmes d'agents conversationnels qui fonctionnent à partir d'instructions en langage naturel.

Une installation type associe un agent « UserProxy » (qui définit l'objectif et examine les résultats) à plusieurs agents ChatCompletion ou Assistant (chercheur, codeur, critique). Ils discutent via une boucle d'évènements jusqu'à ce que UserProxy décide que le travail est terminé, vous offrant ainsi un modèle pour automatiser les rapports de recherche, l'analyse des données ou les sessions de codage itératives.

Les meilleures fonctionnalités d'AutoGen

Exécutez des boucles « Assistant + Critique » dans lesquelles un agent écrit le code et un autre le vérifie, afin de détecter les erreurs avant l'exécution.

Invoquez des appels d'outils Python afin que les agents puissent importer des bibliothèques, extraire des données de sites Web ou effectuer des analyses de données dans un environnement sandbox sécurisé.

Échangez les back-ends LLM (OpenAI, Azure OpenAI, modèles locaux) à l'aide d'une seule ligne de configuration, en conservant des pipelines indépendants du modèle.

Limite d'AutoGen

Peut rencontrer des difficultés avec des tâches complexes telles que les questions à plusieurs niveaux, et n'est pas idéal pour les applications personnalisées en contact avec la clientèle.

Tarifs AutoGen

Cadre open source

Évaluations et avis AutoGen

G2 : pas assez d'avis

Capterra : pas assez d'avis

11. Voiceflow (Idéal pour concevoir, tester et déployer des agents IA conversationnels sur tous les canaux)

via Voiceflow

Voiceflow est un outil de création d'IA conversationnelle qui permet aux équipes de concevoir et de lancer des agents vocaux ou de discuter à l'aide d'une interface visuelle sans code.

Il prend en charge les interfaces multimodales (voix, texte, boutons, visuels), le prototypage en temps réel et les transferts faciles vers l'ingénierie. Il s'agit d'un hub centralisé permettant aux équipes interfonctionnelles de co-créer des assistants dynamiques sur différentes plateformes telles qu'Alexa, Google Assistant, des sites web et des applications de messagerie.

Les meilleures fonctionnalités de Voiceflow

Connectez OpenAI, Claude, Cohere ou des API personnalisées pour combiner des flux statiques avec de l'IA générative afin d'obtenir des discussions plus intelligentes

Déployez des assistants sur des sites Web, des applications mobiles, des enceintes connectées ou des plateformes de messagerie sans avoir à reconstruire la logique

Exportez les flux via l'API Dialog ou un code personnalisé pour intégrer directement les agents dans les applications ou les systèmes téléphoniques

Limite de Voiceflow

Des bugs occasionnels, des mises à jour de fonctionnalités et des dépréciations peuvent perturber les flux de travail existants, obligeant les équipes à reconstruire certaines parties de l'agent ou à revoir certains aspects de sa création

Tarifs Voiceflow

Starter : Gratuit (100 crédits)

Pro : 60 $/mois (10 000 crédits)

Entreprise : 150 $/mois (30 000 crédits)

Entreprise : Tarification personnalisée (facturation annuelle)

Évaluations et avis sur Voiceflow

G2 : 4,7/5 (plus de 50 avis)

Capterra : Pas assez d'avis

Que disent les utilisateurs réels à propos de Voiceflow ?

Un avis publié sur G2 indique

Facile à utiliser, convivial, largement utilisé et doté d'une communauté Voiceflow, il est extrêmement facile d'obtenir de l'assistance lorsque vous êtes bloqué. Je l'utilise personnellement tous les jours et j'ai déjà créé des dizaines d'agents. Je le recommande sincèrement à tout le monde. Pour le mettre en œuvre, il suffit d'un simple bout de code dans les paramètres, et terminé. [sic]

Facile à utiliser, convivial, largement utilisé et doté d'une communauté Voiceflow, il est extrêmement facile d'obtenir de l'assistance lorsque vous êtes bloqué. Je l'utilise personnellement tous les jours et j'ai déjà créé des dizaines d'agents. Je le recommande sincèrement à tout le monde. Pour le mettre en œuvre, il suffit d'ajouter un bout de code dans les paramètres, et le tour est joué. [sic]

12. Microsoft Copilot (idéal pour créer et déployer des agents IA dans les applications Microsoft 365)

via Microsoft Copilot

Microsoft Copilot combine la puissance de l'IA basée sur GPT-4 avec une intégration native dans Microsoft 365.

Avec Copilot Studio, votre équipe peut créer des agents IA pour améliorer la productivité à l'aide de simples invites en langage naturel ou d'outils glisser-déposer, puis les déployer dans les chats Teams, SharePoint, Outlook et Word pour automatiser des tâches, répondre à des questions ou rationaliser les opérations.

Les meilleures fonctionnalités de Microsoft Copilot

Utilisez l'onglet « Décrire » pour créer des agents en écrivant ce dont vous avez besoin, et Copilot Studio le traduira en logique de travail

Ajoutez Microsoft Graph, SharePoint ou des données Web, et intégrez des actions ou des déclencheurs API sans ressources de développement

Suivez l'utilisation, gérez la capacité et contrôlez les options de déploiement, ou mesurez l'utilisation pour éviter les dépassements de coûts

Limite de Microsoft Copilot

Copilot peut parfois mal interpréter le contexte ou le ton, ce qui nécessite une modification en cours manuelle

Tarifs de Microsoft Copilot

20 $ par utilisateur et par mois

Évaluations et avis sur Microsoft Copilot

G2 : 4,4/5 (plus de 80 avis)

Capterra : Pas assez d'avis

Que disent les utilisateurs réels à propos de Microsoft Copilot ?

Un avis publié sur Reddit indique

Nous l'utilisons en interne. C'est comme votre propre moteur de recherche d'entreprise. Vous pouvez lui demander des documents ou même rechercher des informations dans la documentation. Il est également très efficace pour résumer les discussions et les e-mails. Je peux lui demander de résumer tous les e-mails que j'ai reçus au cours des dernières 24 heures et il me communique très bien les informations importantes.

Nous l'utilisons en interne. C'est comme votre propre moteur de recherche d'entreprise. Vous pouvez lui demander des documents ou même rechercher des informations dans la documentation. Il est également très efficace pour résumer les discussions et les e-mails. Je peux lui demander de résumer tous les e-mails que j'ai reçus au cours des dernières 24 heures et il me communique très bien les informations importantes.

13. Relevance AI (idéal pour les équipes opérationnelles qui créent et gèrent des équipes d'agents IA sans code)

via Relevance IA

Relevance AI est une plateforme sans code conçue pour les équipes opérationnelles, les startups et les développeurs qui souhaitent déployer des « collègues IA ». L'agent IA peut automatiser des flux de travail en plusieurs étapes dans les domaines de la vente, du marketing, de l'assistance et des opérations administratives.

Les agents peuvent être formés aux processus internes à l'aide de fichiers ou d'URL téléchargés et sont déployés visuellement via une interface glisser-déposer. Grâce à des intégrations plug-and-play avec les CRM, les e-mail, Slack et bien plus encore, il est conçu pour une automatisation rapide et de qualité industrielle.

Les meilleures fonctionnalités de Relevance IA

Concevez des systèmes multi-agents grâce à une logique de glisser-déposer et à des agents préconfigurés (par exemple, « Bosh » pour la réservation de réunions, « Lima » pour le marketing du cycle de vie)

Des agents spécialisés tels que l'agent AI BDR pour automatiser la prospection commerciale, y compris la recherche, la qualification et le suivi des prospects

Magasin vectoriel pour gérer les données de texte, images et audio ; offre l'assistance pour l'analyse des sentiments et la recherche de similitudes pour les ensembles de données non structurés

Pertinence IA limite

Les utilisateurs sont souvent confrontés à des difficultés de personnalisation, ce qui peut ralentir l'intégration des projets et limite la flexibilité des flux de travail complexes

Pertinence Tarification de l'IA

Free Forever

Pro : 19 $/mois

Équipe : 199 $/mois

Entreprise : 599 $/mois

Entreprise : tarification personnalisée

Pertinence des évaluations et avis sur l'IA

G2 : Pas assez d'avis

Capterra : Pas assez d'avis

Que disent les utilisateurs réels à propos de Relevance IA ?

Un avis publié sur G2 indique

J'apprécie vraiment la flexibilité de Relevance IA et la possibilité d'ajouter du code Python personnalisé à votre agent. Il est également facile à intégrer à d'autres outils.

J'apprécie vraiment la flexibilité de Relevance AI et la possibilité d'ajouter du code Python personnalisé à votre agent. Il est également facile à intégrer à d'autres outils.

Découvrez l'avenir du travail avec ClickUp

Les agents IA communiquent déjà avec les clients en votre nom, fournissent des informations, automatisent la saisie de données et orchestrent même des flux de travail complets. Des tâches qui étaient auparavant gérées par de grandes équipes.

Au cœur de cette évolution se trouve ClickUp. Ce n'est plus seulement un outil de gestion de projet. Avec Autopilot Agents, ClickUp Brain et les automatisations en langage naturel, il vous offre tout ce dont vous avez besoin pour transformer vos tâches en actions et vos idées en réalisations.

Vous ne gérez plus le travail. Vous concevez un système qui le fait à votre place.

Inscrivez-vous sur ClickUp et créez votre premier agent intelligent dès aujourd'hui.