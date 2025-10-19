Les meilleurs modèles de forfait marketing Monday.com à essayer en 2025

Les équipes marketing passent souvent des jours à planifier des campagnes, noyées sous les feuilles de calcul, tandis que la stratégie passe au second plan. Les modèles marketing Monday.com sont là pour remédier à cela.

En attendant, votre travail marketing vous attend.

Les modèles existent pour cette raison, et si vous utilisez Monday.com, le bon modèle de forfait marketing peut vous faire gagner des heures, voire des jours, de temps de préparation.

Dans cet article, nous allons explorer les meilleurs modèles de forfait marketing Monday.com qui vous aideront à organiser votre travail. De plus, nous explorerons quelques modèles ClickUp pour créer un environnement de travail plus fonctionnel. 🎯

Qu'est-ce qui fait un bon modèle de plan marketing Monday.com ?

Un bon modèle de plan marketing Monday.com vous aide à avoir une vue d'ensemble de vos efforts marketing sans avoir à fouiller dans des outils ou des fichiers éparpillés.

Voici ce qu'il faut rechercher dans les modèles de planification stratégique:

Décomposez les campagnes en tâches plus petites et réalisables afin que chacun sache ce qui doit être fait et à quel moment.

Attribuez les tâches et les responsabilités de l'équipe aux bonnes personnes afin d'encourager la propriété et la responsabilisation.

Définissez des objectifs marketing et des indicateurs clés de performance marketing pour donner à votre équipe des cibles claires et un sens commun du partage de la direction.

Définissez des dates d'échéance, des jalons et des échéanciers afin que votre équipe puisse organiser efficacement son travail et éviter les goulots d'étranglement.

Automatisez les rappels, les transferts de tâches et les mises à jour de statut pour réduire les allers-retours et gagner du temps.

Suivez les budgets, les coûts réels et l'allocation des ressources pour vous assurer que les campagnes restent dans les limites prévues et ne dépassent pas les dépenses prévues.

🧠 Anecdote amusante : John Wanamaker, un commerçant américain du XIXe siècle, est souvent considéré comme le père du marketing moderne. Il a dit cette phrase célèbre : « La moitié de l'argent que je dépense en publicité est gaspillée ; le problème, c'est que je ne sais pas quelle moitié. » Cette citation revient encore aujourd'hui dans les forfaits marketing.

Aperçu des modèles de forfait marketing Monday.com

10 modèles de forfait marketing Monday.com

Nous avons rassemblé ici 10 des modèles de plans marketing les plus utiles pour rationaliser votre travail, synchroniser vos équipes et lancer vos campagnes sans délai. 👀

1. Modèle de stratégie marketing

Le modèle de stratégie marketing est une ventilation trimestrielle claire de vos principales initiatives marketing. Il vous aide à mapper les campagnes clés du premier au quatrième trimestre, à affecter les membres de l'équipe, à suivre les progrès grâce à des mises à jour de statut et à visualiser les échéanciers.

Avec ses champs intégrés pour la priorité, le budget et les objectifs, ce modèle de plan marketing Monday.com permet à votre équipe de se concentrer facilement sur l'essentiel et d'identifier les goulots d'étranglement avant qu'ils ne prennent de l'ampleur.

📌 Idéal pour : Les responsables marketing ou les dirigeants d'agences qui planifient des campagnes trimestrielles et une stratégie de communication marketing.

2. Modèle de campagnes client pour les agences

Le modèle de plan marketing Monday.com aide les entreprises à visualiser ce qui est lancé, quand, les performances de chaque campagne et les canaux qui attirent le plus l'attention, le tout dans une disposition claire et codée par couleur.

Vous trouverez également des widgets pour les demandes de campagne et les dépenses par canal, qui vous permettront de visualiser rapidement les performances et les priorités. Et oui, il y a même un widget lama ludique pour rompre la monotonie (un peu de fun ne fait jamais de mal).

📌 Idéal pour : Les équipes d'agences qui gèrent plusieurs campagnes client et qui recherchent un modèle de feuille de route marketing de type tableau de bord.

🔍 Le saviez-vous ? En 1959, Mattel a diffusé des publicités pour Barbie pendant l'émission The Mickey Mouse Club, devenant ainsi l'une des premières marques de jouets à élaborer un forfait marketing axé sur les enfants qui regardent la télévision. Barbie est devenue une icône mondiale, et tout a commencé par une cible intelligente du public.

3. Modèle de planificateur de réseaux sociaux

Le modèle de planificateur de réseaux sociaux Monday.com vous offre un calendrier avec code couleur pour planifier et classer vos contenus sociaux par jour et par type de publication.

Vous pouvez organiser vos publications personnelles, vos campagnes ludiques, vos questions d'engagement ou vos favoris les plus performants afin d'éviter les lacunes dans votre contenu et de maintenir un rythme de publication régulier. C'est simple, mais efficace.

📌 Idéal pour : Les équipes marketing ou les responsables des réseaux sociaux qui souhaitent avoir un aperçu visuel rapide de leur mix de contenu dans cet outil de gestion de campagne.

4. Modèle de gestion d'évènements

Le modèle de gestion d'évènements Monday.com aide les équipes et agences marketing à planifier, suivre et évaluer clairement les campagnes événementielles. Il rassemble le suivi budgétaire, les dépenses réelles et l'échéancier des campagnes dans un tableau de bord visuel facile à consulter et à partager.

L'afficher « Campagnes annuelles » est particulièrement utile ici, car elle sépare les campagnes planifiées des campagnes achevées, ce qui vous permet de suivre le rythme et les résultats tout au long de l'année civile.

idéal pour : *Les responsables marketing ou les professionnels des agences qui organisent des promotions saisonnières, des activations de marque ou des évènements clients.

5. Modèle d'intégration Facebook Ads

Des coûts et impressions aux taux de clics et résultats globaux, tout est parfaitement organisé dans le modèle d'intégration des publicités Facebook de Monday.com, ce qui vous permet de comparer les groupes de campagnes en un clin d'œil.

La colonne de statut intégrée permet un suivi des campagnes actives ou en pause, tandis que la ligne de résumé additionne automatiquement vos dépenses publicitaires totales et vos résultats, ce qui est idéal pour établir des rapports ou optimiser vos budgets à la volée.

📌 Idéal pour : Les responsables marketing ou les équipes médias payants qui gèrent plusieurs campagnes Facebook.

💡 Conseil de pro : Considérez le modèle comme un test d'hypothèse, et non comme une checklist. Au lieu de remplir mécaniquement chaque case, utilisez chaque section pour remettre en question vos hypothèses. Si l'objet de votre campagne vous semble trop prudent, posez-vous la question suivante : quelle est la version la plus risquée qui pourrait multiplier par dix les résultats ?

6. Modèle « Opportunités post-évènement »

Le modèle Monday.com Post-Event Opportunities aide les équipes à transformer le suivi des évènements en étapes suivantes ciblées et faciles à suivre. Il vous donne un aperçu des prospects générés par l'évènement, des performances de l'équipe commerciale, des commentaires des participants et de leur satisfaction globale.

Il est particulièrement utile pour identifier les prospects qui méritent d'être suivis et évaluer les résultats de votre évènement par rapport aux attentes.

📌 Idéal pour : Les responsables marketing ou les équipes en contact avec la clientèle qui souhaitent évaluer l'impact d'un évènement, assurer le suivi des prospects et recueillir les commentaires des participants.

7. Modèle de calendrier de contenu

Le modèle de calendrier de contenu Monday.com est destiné aux équipes qui souhaitent planifier et publier du contenu sans chaos. Vous bénéficiez d'une vue calendrier qui se synchronise avec les mises à jour de statut, les détails de propriété et les plateformes de publication, afin que vous sachiez toujours ce qui est publié, où et qui s'en occupe.

De plus, vous pouvez également afficher le contenu par statut, comme Publié ou Approuvé, ce qui facilite la coordination des révisions et des délais.

idéal pour : *Les responsables de contenu et de campagne qui jonglent avec plusieurs éléments de contenu sur différentes plateformes modernes de gestion de projet.

8. Modèle de planification marketing

Ce modèle de plan marketing Monday.com organise les campagnes de haut niveau et leur exécution hebdomadaire. Il combine une vue calendrier des promotions en cours avec des widgets spécifiques aux dépenses et aux performances de chaque campagne.

Le tableau de bord affiche la répartition du budget, l'allocation des canaux et les demandes de campagne, vous permettant ainsi d'avoir une vue d'ensemble et détaillée en quelques secondes. Il effectue également un suivi de ce qui est prévu et de ses performances sur des plateformes telles que YouTube, Instagram et Mailchimp.

📌 Idéal pour : Les responsables d'équipes marketing et les responsables d'agences en contact avec la clientèle qui souhaitent coordonner les stratégies de promotion et présenter des mises à jour claires aux dirigeants ou aux clients.

9. Modèle de lancement de produit marketing

Le modèle de plan marketing Monday.com agit comme votre centre de contrôle pour tout, du développement des messages aux annonces de relations publiques et à l'exécution des campagnes.

En haut, le tableau de bord offre un aperçu rapide de la situation : progression globale, CTR, dépenses et répartition par canal (avec un diagramme circulaire très pratique). Ensuite, la vue chronologique vous permet de zoomer sur les différentes étapes de la campagne, codées par couleur en fonction de leur statut, comme En train de travailler, Planifié ou Lancement.

📌 Idéal pour : les spécialistes du marketing produit, les responsables de lancement et les équipes interfonctionnelles.

🧠 Anecdote amusante : Subaru a découvert que bon nombre de ses acheteurs étaient des amoureux des chiens. Toute leur campagne fonctionnait donc comme une fonctionnalité, mettant en scène des chiens conduisant des Subaru, portant des ceintures de sécurité et partant en voyage. Cela a stimulé les ventes et renforcé l'attachement à la marque.

10. Modèle de communication et de relations publiques

Le modèle de plan marketing Monday.com remplace les documents éparpillés et les boîtes de réception surchargées par un tableau clair qui vous montre qui s'occupe de quoi, où en sont les communiqués de presse ou les présentations, et quand ils doivent être remis.

De plus, il comprend des colonnes pour les détails clés tels que le statut, le propriétaire, les délais et les canaux, afin que vous puissiez tout gérer, des campagnes d'influenceurs et des campagnes de relations publiques aux communications internes et aux déclarations des dirigeants.

📌 Idéal pour : les équipes de communication, les professionnels des agences de relations publiques et les responsables de marque.

Limites de Monday.com pour les projets marketing

Monday.com propose des modèles marketing pour vous aider à démarrer, mais une fois que vous vous y serez plongé, vous vous rendrez peut-être compte qu'ils n'offrent pas une assistance complète aux besoins de flexibilité et de profondeur des campagnes réelles.

C'est là que ces limites commencent à se faire sentir. 👇

L'absence de validation des entrées rend la saisie des données difficile. Vous ne pouvez pas exiger certains champs ou restreindre les valeurs (comme définir un minimum ou un maximum), ce qui conduit souvent à des informations incohérentes ou incomplètes

les contrôles de permission sont encore trop basiques. * Vous ne pouvez pas masquer certains champs à certains utilisateurs ni attribuer des droits de modification en cours précis, ce qui pose des problèmes en matière d'accès, de sécurité et de transparence

L'interface utilisateur n'est pas toujours intuitive ; bien que la plateforme soit visuellement épurée, les nouveaux utilisateurs se sentent souvent dépassés, et la disposition n'est pas personnalisable pour s'adapter au flux de travail de votre équipe

l'installation prend du temps, *ce qui signifie que les équipes ont souvent besoin de plus de formation que prévu, ce qui retarde leur intégration

la mise à l'échelle devient difficile *à mesure que votre entreprise se développe, car ses modèles rigides et sa flexibilité limitée rendent plus difficile la gestion de workflows complexes et interfonctionnels

🔍 Le saviez-vous ? Dans les années 90, la campagne « Pepsi Points » de Pepsi montrait un avion de chasse dans la publicité pour sept millions de points. Quelqu'un a réellement économisé et essayé de le réclamer, puis a poursuivi Pepsi en justice après que la société ait refusé de le lui donner.

Modèles alternatifs de forfait marketing Monday.com

Lorsque les équipes ont besoin de plus de flexibilité, d'un meilleur suivi des campagnes et d'un moyen plus fluide de collaborer, ClickUp devient le choix évident. C'est l'application tout-en-un pour le travail, conçue pour gérer tout, de la stratégie marketing de haut niveau aux tâches quotidiennes liées au contenu.

Grâce à des modèles conçus pour les flux de travail marketing réels, vous pouvez planifier, exécuter et adapter vos projets sans perdre une miette.

Voici ce qu'un utilisateur avait à dire :

Avec ClickUp, nous pouvons afficher les résultats de nos initiatives marketing dans une vue régionale ou une vue campagne. Cela inclut l'examen des types d'activités que nous menons et de l'étape du funnel à laquelle nous avons apposé une étiquette à leurs sujets. De cette façon, la direction peut facilement se tenir informée du statut d'un projet.

Examinons maintenant de plus près les options de modèles de plans marketing proposées par ClickUp !

1. Modèle de forfait marketing ClickUp

Planifiez, suivez et optimisez votre campagne marketing grâce au modèle de forfait marketing ClickUp

Le modèle de plan marketing ClickUp offre une structure claire, avec un code couleur, pour visualiser les priorités des campagnes, des objectifs et des échéanciers. Il est ainsi facile de suivre la progression des initiatives clés telles que l'augmentation du trafic web, le renforcement de la présence de la marque et l'amélioration de l'expérience utilisateur.

Chaque tâche comprend des champs pour les dates d'échéance, les trimestres, le statut, le niveau d'effort et les canaux d'impact (tels que les réseaux sociaux, le site web ou les appareils mobiles), offrant ainsi une vue complète à 360° de votre feuille de route marketing. Grâce à des libellés intégrés pour le niveau d'effort et le type de tâche (comme Résultats clés), votre équipe reste concentrée sur ce qui stimule les performances.

📌 Idéal pour : Les responsables marketing, les chefs d'équipe et les professionnels des agences qui recherchent un planificateur de campagne prêt à l'emploi.

2. Modèle de plan marketing d'évènement ClickUp

Suivez les événements du début à la fin grâce au modèle de forfait marketing évènementiel ClickUp

Le modèle de plan marketing évènement ClickUp est un système pratique, basé sur des phases, conçu pour harmoniser l'ensemble de votre campagne, du premier e-mail aux rapports financiers finaux. Il divise votre travail en trois étapes intuitives : Planification, Mise en œuvre et Évaluation.

Ce qui rend ce modèle particulièrement utile, c'est la clarté avec laquelle il attribue la propriété, jusqu'aux rôles spécifiques tels que spécialiste en communication ou spécialiste en marketing évènementiel, et les associe à la visibilité du budget par tâche. Vous saurez qui fait quoi, dans quels délais et combien a été dépensé (ou économisé).

idéal pour : *les responsables marketing évènementiel, les responsables de marque et les équipes de communication qui planifient des promotions évènementielles multicanales.

💡 Conseil de pro : Passez directement à la section sur la position avant de toucher à quoi que ce soit d'autre. Déterminez clairement ce que vous voulez que le public pense de la campagne et laissez ce ton guider le reste du plan. Cela permet d'assurer une plus grande cohérence entre les messages, les canaux et les ressources.

3. Modèle de gestion de campagne marketing ClickUp

Coordonnez et mesurez la progression de vos initiatives grâce au modèle de gestion des campagnes marketing ClickUp

Le modèle de gestion de campagne marketing ClickUp est un outil flexible et visuel qui permet d'organiser les campagnes à chaque étape. Les tâches étant regroupées par phase (Planification, Production, Lancement, Évaluation, Fidélisation), votre équipe dispose d'une vision claire de ce qui doit être fait, des personnes responsables et des délais à respecter.

Chaque carte est clairement libellée avec les canaux marketing (comme Réseaux sociaux ou Interne), les équipes (Équipe marketing, Équipe réseaux sociaux) et les types de livrables, ce qui permet de réduire l'ambiguïté et d'améliorer la coordination de l'équipe. Vous pouvez même ajouter des sous-tâches pour plus de précision.

📌 Idéal pour : les responsables marketing, les chefs d'équipe et les agences qui coordonnent des campagnes en plusieurs phases.

4. Modèle de forfait de contenu pour les réseaux sociaux ClickUp

Organisez votre contenu sur les réseaux sociaux grâce au modèle de forfait de contenu pour les réseaux sociaux de ClickUp

Le modèle de plan de contenu pour les réseaux sociaux de ClickUp est un outil pratique pour mapper des publications attrayantes tout au long du mois. Il organise vos idées de campagne dans une vue unique, ce qui facilite grandement le suivi des types de publications, des thèmes (de la Saint-Valentin au Mois de l'histoire des Noirs en passant par le Super Bowl Friday), des dates d'échéance et des pièces jointes.

Ce modèle travaille particulièrement bien pour les campagnes saisonnières et culturellement pertinentes. Il est déjà structuré avec des titres de publication et des dates de publication, ce qui permet à votre équipe de démarrer rapidement au lieu de repartir de zéro chaque semaine.

idéal pour : *Les responsables des réseaux sociaux, les créateurs de contenu ou les assistants marketing qui ont besoin d'un modèle simple et prêt à l'emploi pour planifier, suivre et organiser leurs publications quotidiennes.

🧠 Anecdote amusante : l'équipe chargée des réseaux sociaux de KFC suivait exactement 11 personnes sur Twitter (car 11 herbes et épices, vous comprenez ?) : les cinq Spice Girls et six hommes prénommés Herb. Lorsque quelqu'un a découvert cette blague subtile, elle est devenue virale, générant des millions de dollars de publicité.

5. Modèle de plan d'action marketing ClickUp

Définissez tout ce dont vous avez besoin pour vendre un produit grâce au modèle de plan d'action marketing ClickUp

Le modèle de plan d'action marketing ClickUp vous offre une méthode structurée et axée sur les objectifs pour donner vie à vos stratégies marketing.

Basé sur le cadre SMART (spécifique, mesurable, atteignable, pertinent et limité dans le temps), il vous aide à mapper vos campagnes avec une intention claire et une exécution précise. Ce modèle est parfait pour les équipes qui cherchent à établir la connexion entre le pourquoi d'une campagne et le comment.

idéal pour : *Les responsables d'équipes marketing, les chefs de projet ou les consultants qui ont besoin d'un modèle de plan marketing axé sur les objectifs.

6. Modèle de plan marketing stratégique ClickUp

Créez et mettez en œuvre votre prochaine campagne grâce au modèle de plan marketing stratégique ClickUp

Le modèle de plan marketing stratégique ClickUp s'appuie sur la méthodologie OKR (Objectifs et résultats clés) et offre une approche structurée pour aligner vos efforts marketing sur des résultats mesurables. Il facilite la définition d'objectifs majeurs, tels que la refonte de l'image de marque d'une entreprise, et leur décomposition en résultats clés exploitables, suivis par trimestre et à l'aide d'une barre de progression.

Vous bénéficiez également d'une visibilité en temps réel sur ce qui est en bonne voie, à risque ou déjà réalisé, ce qui vous permet d'identifier rapidement les obstacles et de corriger le tir avant les échéances.

idéal pour : *Les responsables marketing stratégique, les directeurs marketing et les équipes de croissance qui souhaitent gérer des objectifs de haut niveau avec des résultats mesurables à travers les campagnes, le contenu et les canaux numériques.

🎥 Ne vous lancez plus dans des campagnes à l'aveuglette : cette courte vidéo vous présente 5 étapes + un modèle prêt à l'emploi pour définir des objectifs mesurables, créer un calendrier de campagne, définir votre ICP, suivre vos KPI en direct et assurer la cohésion de votre équipe. Regardez la vidéo jusqu'à la fin pour découvrir RACE, un cadre simple qui garantit la pérennité de votre stratégie.

7. Modèle de plan de marketing de contenu ClickUp

Donnez la priorité aux stratégies les plus efficaces grâce au modèle de plan de marketing de contenu ClickUp

Le modèle de plan de marketing de contenu ClickUp vous offre un système intelligent, basé sur un code couleur, qui vous permet de mapper le type de contenu que vous créez, sa destination et sa date de publication.

Que vous rédigiez des articles de blog, conceviez des affiches, effectuez la modification en cours sur des vidéos ou publiiez des infographies, ce modèle vous aide à tout classer par type de contenu, plateforme, service et même orientation de disposition.

Tout est organisé par mois, ce qui vous permet d'avoir un aperçu rapide des campagnes par période, canal (comme Instagram, Facebook, LinkedIn et YouTube) et objet, qu'il soit de promotion, éducatif ou axé sur l'engagement.

📌 Idéal pour : les gestionnaires de contenu, les responsables créatifs et les équipes marketing interfonctionnelles.

🔍 Le saviez-vous ? En Corée du Sud, Dunkin' a installé dans les transports publics de Séoul des appareils appelés « Flavor Radio » qui diffusaient un parfum de beignet lorsque leur jingle radio était diffusé. Des forfaits marketing créatifs à leur meilleur.

8. Modèle de forfait de contenu ClickUp

Mapper vos objectifs de contenu à l'aide du modèle de plan de contenu ClickUp

Le modèle de plan de contenu ClickUp est un puissant outil de planification visuelle destiné aux spécialistes du marketing de contenu qui gèrent plusieurs campagnes à la fois.

Chaque bloc du calendrier affiche clairement le titre du contenu, son statut d'approbation (par exemple Approuvé, En attente, À réviser), le type de contenu (Article, Blog, Court clip, Longue vidéo), les ressources nécessaires (infographies, courts clips, etc. ) et le pilier de contenu auquel il appartient ( par exemple, mode d'emploi, conseils d'utilisation, produit ou thèmes hebdomadaires).

idéal pour : *Les responsables marketing, les équipes chargées des réseaux sociaux et les stratèges de contenu qui souhaitent afficher une vue d'ensemble des livrables hebdomadaires ou mensuels.

9. Modèle de campagne marketing par e-mail ClickUp

Organisez vos objets et vos messages grâce au modèle de campagne marketing par e-mail de ClickUp

Le modèle de campagne d'email marketing ClickUp est un cadre stratégique pour planifier des campagnes d'emailing à fort taux de conversion. Il décompose votre flux de travail en sous-tâches faciles à exécuter, telles que la planification de votre objectif, la rédaction de titres accrocheurs, la rédaction de textes concis et l'intégration d'éléments visuels.

Des éléments de checklist clairs pour vos campagnes marketing garantissent la cohérence entre les différentes campagnes, que vous cibliez des prospects, des clients personnalisés ou que vous cherchiez à réengager votre audience.

idéal pour : *Les spécialistes du marketing par e-mail, les propriétaires de petites entreprises et les équipes de contenu qui souhaitent rationaliser la création de campagnes tout en stimulant l'engagement et les conversions.

10. Modèle de calendrier publicitaire ClickUp

Planifiez et visualisez l'ensemble du calendrier marketing grâce au modèle de calendrier publicitaire ClickUp

Le modèle de calendrier publicitaire ClickUp est un outil de planification simplifié conçu pour organiser vos efforts publicitaires sur différents canaux marketing.

Les tâches sont clairement regroupées par type de marketing (réseaux sociaux, imprimés, recherche, local), et chaque entrée affiche les détails clés de la campagne, tels que les dates de début et d'échéance, le statut (ouvert, approuvé, livré, rejeté), le trimestre fiscal et l'objectif marketing spécifique.

Idéal pour : les coordinateurs marketing, les responsables publicitaires et les équipes interfonctionnelles qui ont besoin d'afficher une vue centralisée de tous les points de contact d'une campagne.

💡 Conseil de pro : mettez en évidence ce qui ne sera pas fait. La plupart des modèles demandent ce qui est inclus, mais ajouter une ligne pour les éléments intentionnellement omis (comme « Pas de promotion par des influenceurs » ou « Pas de campagne d'accès anticipé ») permet d'aligner les attentes et d'éviter les dérives.

11. Modèle de branding ClickUp

Effectuez la maintenance de votre image de marque grâce au modèle de branding ClickUp.

Le modèle de branding ClickUp décompose le processus de planification en étapes claires, telles que Onboarding et Briefing, chacune remplie de tâches prédéfinies qui rationalisent la collaboration entre les équipes.

Avec des rôles distincts tels que Chef de projet et Finances attribués aux tâches et des approbations codées par couleur (par exemple, approbation interne ou approbation du client), il est conçu pour prendre en charge à la fois les flux de travail créatifs et administratifs.

📌 Idéal pour : les responsables marketing, les chefs d'équipe et les professionnels des agences qui ont besoin d'une solution simplifiée pour organiser leurs campagnes de branding.

12. Modèle de forfait d'équipe commerciale et de marketing ClickUp

Gérez mieux votre stratégie grâce au modèle de plan de vente et de marketing ClickUp.

Le modèle de plan de vente et de marketing ClickUp vous aide à aligner vos objectifs de chiffre d'affaires sur les tendances du marché et les tâches réalisables. Il organise votre stratégie de vente et de marketing en catégories logiques telles que Objectifs de chiffre d'affaires, Mesures à prendre, Profils d'acheteurs, Analyse PEST et Analyse concurrentielle.

Chaque carte contient les dates, les visuels et les sous-tâches pertinents, ce qui la rend visuellement attrayante et pratique pour la planification interfonctionnelle. Elle ne se contente pas de vous dire quoi faire, elle vous aide à comprendre pourquoi vous le faites, grâce à des éléments tels que le suivi des tendances économiques et l'étude de la concurrence intégrés directement dans le flux de travail.

📌 Idéal pour : les responsables marketing, les chefs d'équipe et les professionnels des agences qui élaborent des stratégies d'équipe commerciale et de campagne basées sur des données.

📮 Insight ClickUp : 55 % des managers expliquent le « pourquoi » des projets marketing en reliant les tâches à des défis ou des objectifs plus larges. Cela signifie que le fait que 45 % des personnes privilégient les processus plutôt que les objectifs peut entraîner un manque de motivation et d'enthousiasme chez les membres de l'équipe. Même les employés les plus performants ont besoin de voir l'importance de leur travail et de trouver un sens à ce qu'ils font. Il est temps de combler le fossé. Créez la connexion entre les tâches individuelles et les objectifs et les objectifs généraux dans ClickUp. Utilisez les relations et les dépendances intégrées pour montrer comment chaque effort contribue à la vision d'ensemble, rendant les tâches plus significatives pour tous les membres de votre équipe. 💫 Résultats concrets : Cartoon Network a utilisé les fonctionnalités de gestion des réseaux sociaux de ClickUp pour terminer la publication de contenu quatre mois plus tôt et gérer deux fois plus de réseaux sociaux avec la même taille d'équipe.

13. Modèle de calendrier marketing ClickUp

Gérez vos tâches en toute simplicité grâce au modèle de calendrier marketing ClickUp.

Le modèle de calendrier marketing ClickUp fournit un aperçu visuel complet de votre planning marketing en organisant les tâches, les échéances et les évènements dans un format de calendrier intuitif. De plus, il améliore la productivité grâce à l'automatisation des flux de travail et aux mises à jour en temps réel sur l'avancement des campagnes.

Sa conception encourage une planification proactive, garantissant une coordination efficace de tous les éléments d'une campagne marketing.

📌 Idéal pour : les équipes marketing, les stratèges de contenu et les responsables de campagne.

Créez des campagnes marketing de réussite avec ClickUp

Même avec la bibliothèque croissante de modèles marketing de Monday.com, vous pourriez vous heurter à un mur, surtout si vous avez besoin de plus de flexibilité, d'une personnalisation plus poussée ou d'automatisations plus intelligentes.

C'est là que ClickUp se démarque.

Il s'agit d'un espace de travail entièrement personnalisable, conçu pour fournir l'assistance à tous les types de flux de travail marketing, de la planification de campagnes et de la production créative aux échéanciers de lancement et du suivi des performances. Vous bénéficiez de modèles de plans marketing prêts à l'emploi et de la liberté de créer vos propres processus, à votre façon.

