Modèles gratuits de rapports sur les employés pour les RH et les responsables

Soyons réalistes : aborder les problèmes de comportement ou de performance au travail n'est jamais une partie de plaisir. Mais pour les professionnels des RH, les managers et les chefs d'équipe, c'est une étape nécessaire pour maintenir un lieu de travail productif.

Un formulaire de rapport écrit bien structuré facilite ce processus. Il garantit une documentation cohérente des informations sur l'employé, des détails de l'incident, des avertissements préalables et des réponses, protégeant ainsi l'organisation et l'employé concerné.

Ce guide propose des modèles gratuits et personnalisables pour vous aider à documenter de manière professionnelle des problèmes tels que les mauvaises performances, les comportements non professionnels et les avertissements aux employés. Continuez votre lecture !

🔎 Le saviez-vous ? Il existe une méthode populaire (et parfois controversée) appelée « sandwich de feedback ». Elle consiste à enrober les critiques constructives entre deux couches de commentaires positifs. Une façon savoureuse, mais parfois salissante, de transmettre des informations ! 🥪➡️

Que sont les modèles de rapports sur les employés ?

Un modèle de rapport écrit sur un employé est un formulaire prêt à l'emploi qui vous aide à consigner les détails d'un incident, les informations sur l'employé et les problèmes de performance spécifiques ou les comportements inappropriés.

Ces modèles facilitent le processus disciplinaire, le rendent plus cohérent et juridiquement correct. Ils sont structurés de manière à s'aligner sur votre manuel de l'employé, comprennent un espace pour les commentaires des employés et servent de document officiel pour référence future.

Ainsi, lorsque vous utilisez un modèle de rapport sur un employé, vous pouvez :

Gagnez du temps et évitez les approximations

Créez des formulaires de mesures disciplinaires cohérents

Assurez la conformité légale avec les lois du travail applicables

Documentez les avertissements précédents et les avertissements verbaux

Préservez la confidentialité et le professionnalisme

Supposons qu'un employé arrive régulièrement en retard. Vous lui adressez un avertissement verbal, mais rien ne change. L'utilisation d'un avertissement écrit via un formulaire de rapport sur un employé vous aide à documenter officiellement le comportement, à définir le comportement attendu et à établir un plan clair pour améliorer les performances.

15 meilleurs modèles de rapports sur les employés à utiliser au travail

Voici les meilleurs modèles gratuits pour vous aider à documenter les performances, le comportement et les détails des incidents des employés dans un format clair et structuré :

1. Modèle complet d'évaluation des performances ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Favorisez la croissance de votre équipe grâce à des commentaires structurés et exploitables à l'aide du modèle complet d'évaluation des performances de ClickUp

Le modèle complet d'évaluation des performances ClickUp vous aide à surveiller les performances des employés, à suivre leur progression au fil du temps et à faciliter les discussions constructives sur les améliorations à apporter.

Grâce à ses champs personnalisables et ses vues structurées, ce modèle de politique d'entreprise garantit que les problèmes de performance sont documentés de manière professionnelle avant d'être transmis à un rapport officiel. Il aide les professionnels des ressources humaines et les responsables à aligner les commentaires sur les politiques de l'entreprise, à suivre la progression des employés et à éviter les surprises lors des discussions relatives aux mesures disciplinaires.

Voici pourquoi vous allez l'apprécier :

Suivez la progression des employés au fil du temps afin de repérer rapidement les tendances en matière de mauvaises performances

Consignez les commentaires de vos responsables dans un document conforme à votre manuel de l'employé et aux attentes liées au poste

Permettez aux employés de remplir des auto-évaluations, ce qui favorise une communication ouverte et la responsabilisation

🔑 Idéal pour : les professionnels des ressources humaines, les chefs d'équipe et les managers de tous les secteurs qui recherchent un formulaire de rapport sur les employés facile à utiliser pour rationaliser les évaluations, renforcer l'engagement et favoriser une culture de croissance.

2. Modèle d'évaluation trimestrielle des performances ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Suivez la progression, donnez votre avis et identifiez les problèmes de performance avant que des mesures officielles ne soient nécessaires grâce au modèle d'évaluation trimestrielle des performances de ClickUp

Le modèle d'évaluation trimestrielle des performances ClickUp offre un système structuré et reproductible pour évaluer la progression des employés chaque trimestre.

Que vous assuriez le suivi des mauvaises performances ou des objectifs des employés, ou que vous prépariez le terrain avant de rédiger un rapport sur un employé, ce modèle vous aide à traiter les problèmes rapidement, à conserver la documentation et à favoriser l'amélioration.

Grâce au suivi des objectifs, à la collecte de commentaires et à la planification des mesures à prendre, le tout dans un seul environnement de travail, cet outil permet de surveiller les actions des employés, d'identifier les lacunes et d'aligner les performances sur les attentes professionnelles.

Voici pourquoi vous allez l'apprécier :

Utilisez des données en temps réel pour repérer les problèmes de performance avant qu'ils ne dégénèrent en avertissements écrits

Gérez les documents et les commentaires des collègues de manière cohérente et organisée pour les dossiers des employés

Définissez les objectifs et les étapes qui aideront les employés à répondre aux attentes professionnelles et à corriger les comportements inappropriés

🔑 Idéal pour : les professionnels des ressources humaines, les chefs d'équipe et les responsables de service qui ont besoin de documenter et d'évaluer systématiquement les performances des employés.

3. Modèle de feedback des employés ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Stimulez la croissance et renforcez la confiance grâce à des commentaires cohérents et pertinents de la part de vos employés et assurez le suivi à l'aide du modèle de commentaires des employés ClickUp

Le modèle de feedback des employés ClickUp vous aide à recueillir, organiser et exploiter les informations précieuses fournies par votre équipe.

Cela vous permet de rationaliser votre processus de feedback, que vous effectuiez des bilans trimestriels, des sondages anonymes ou des bilans réguliers de l'état de santé de votre équipe. Vous favorisez ainsi une culture d'entreprise ouverte et axée sur la croissance continue.

Le formulaire de rapport sur un employé facilite également la collecte de commentaires pertinents de la part des employés et leur transformation en étapes concrètes. Il s'agit d'une approche intelligente et structurée pour renforcer la communication, booster le moral et faire en sorte que chaque employé se sente écouté et valorisé.

Voici pourquoi vous allez l'apprécier :

Recueillez régulièrement des informations précieuses en créant des cycles de feedback reproductibles qui encouragent la participation des employés

Améliorez la communication entre les managers et les employés en créant un espace sûr pour des discussions ouvertes et bidirectionnelles

Transformez les commentaires en actions en attribuant des étapes de suivi et en assurant le suivi des responsabilités afin de favoriser l'amélioration continue

🔑 Idéal pour : les responsables RH, les chefs d'équipe et les responsables de service dans des équipes à distance, hybrides ou en pleine expansion qui cherchent à améliorer l'engagement et la fidélisation de leurs employés.

4. Modèle de formulaire de commentaires ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Collectez, analysez et donnez suite aux commentaires des clients, le tout en un seul endroit et sans effort, grâce au modèle de formulaire de commentaires ClickUp

Le modèle de formulaire de commentaires ClickUp vous aide à recueillir des informations honnêtes et exploitables auprès de vos clients, utilisateurs et partenaires.

Que vous souhaitiez obtenir des commentaires sur une nouvelle fonctionnalité ou sur votre service client, ce modèle vous permet de poser les bonnes questions et de recueillir les réponses dans un format structuré et facile à analyser.

Grâce à ce modèle, vous transformerez des réponses brutes en données significatives qui vous aideront à améliorer vos produits, à augmenter la satisfaction de vos clients et à renforcer vos relations.

Voici pourquoi vous allez l'apprécier :

Créez des sondages ciblés pour recueillir des commentaires pertinents qui correspondent aux objectifs de votre entreprise et au parcours client

Rationalisez la collecte de données afin que les réponses soient organisées et prêtes à être analysées, sans travail supplémentaire de votre part

Stockez et organisez les commentaires que vous recevez à l'aide de la vue Commentaires

Prenez des décisions plus éclairées en appuyant les changements apportés à vos produits, services ou stratégies sur les commentaires réels de vos clients

🔑 Idéal pour : les équipes produit, les responsables de la réussite client et les propriétaires d'entreprise qui souhaitent utiliser les commentaires des clients pour orienter les améliorations et améliorer l'expérience utilisateur.

5. Modèle de formulaire d'évaluation des employés ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Évaluez les performances et favorisez la croissance grâce au modèle de formulaire d'évaluation des employés ClickUp

Le modèle de formulaire d'évaluation des employés ClickUp vous aide à simplifier et à normaliser l'évaluation des performances de vos employés.

Que vous effectuiez des évaluations régulières ou que vous prépariez des promotions, ce modèle vous garantit des évaluations cohérentes, pertinentes et alignées sur les objectifs de l'entreprise.

Ce modèle de formulaire de rapport sur un employé peut être utilisé pour recueillir des commentaires, identifier les points forts et les points à améliorer, et suivre les tendances en matière de performance au fil du temps. Il s'agit d'un outil pratique et puissant pour promouvoir l'équité, la transparence et le développement des employés.

Voici pourquoi vous allez l'apprécier :

Suivez les performances des employés au fil du temps en enregistrant régulièrement leurs évaluations afin de surveiller leur progression et leur cohérence

Créez des formulaires d'évaluation personnalisés pour chaque employé grâce à la vue Formulaire d'évaluation

Obtenez des commentaires constructifs de votre équipe en recueillant les commentaires de vos pairs ou de vos managers afin d'enrichir les évaluations de performance

Identifiez les domaines à améliorer en analysant les commentaires afin de repérer les lacunes en matière de compétences ou les besoins en matière d'accompagnement

🔑 Idéal pour : les professionnels des ressources humaines, les chefs d'équipe et les responsables de service qui doivent mener des évaluations de performance équitables et structurées avec un suivi cohérent.

6. Modèle de rapport d'incident ClickUp pour les employés

Obtenir un modèle gratuit Enregistrez, suivez et résolvez les incidents sur le lieu de travail grâce au modèle de rapport d'incident d'employé ClickUp

Le modèle de rapport d'incident ClickUp permet de documenter rapidement, précisément et de manière cohérente les incidents survenus sur le lieu de travail. Il est également utile pour gérer une équipe en pleine croissance ou garantir la conformité RH.

Ce modèle fournit un système centralisé pour enregistrer les incidents, partager les mises à jour et prendre des mesures correctives, sans rien oublier.

En rationalisant votre processus de rapports d'incidents, vous renforcez la transparence, améliorez la sécurité sur le lieu de travail et instaurez un climat de confiance. Vous réagissez également plus rapidement aux incidents, identifiez les tendances et protégez votre équipe et votre organisation contre les risques évitables.

Voici pourquoi vous allez l'apprécier :

Suivez chaque incident du début à la fin afin de ne jamais perdre de détails essentiels dans des e-mails ou des documents éparpillés

Documentez efficacement les preuves et les déclarations afin de créer un rapport complet, précis et horodaté

Rationalisez la communication avec les employés et les flux de travail de résolution afin que chacun sache ce qui se passe et ce qu'il doit faire ensuite

🔑 Idéal pour : les équipes RH, les responsables de la sécurité, les responsables de la conformité et les responsables des opérations dans de nombreux secteurs où une documentation claire et une réponse rapide aux incidents sont essentielles.

💡 Conseil de pro : Vous vous demandez comment élaborer des politiques RH efficaces? Voici quelques conseils que vous pouvez suivre : Soyez clair et concis pour éviter tout malentendu 💬

Alignez vos politiques sur les valeurs de votre entreprise et les exigences légales 📚

Rendez-les faciles d'accès et compréhensibles pour tous les employés 🧩

Réviser et mettre à jour régulièrement pour rester pertinent et conforme 🔄

7. Modèle ClickUp pour entretiens individuels entre employés et responsables

Obtenir un modèle gratuit Assurez-vous que chaque réunion individuelle reste en phase avec les objectifs, la croissance et les politiques de l'entreprise grâce au modèle ClickUp « Réunion individuelle employé/manager »

Le modèle ClickUp Employé et responsable 1-sur-1 vous aide à transformer les vérifications de routine en discussions structurées et axées sur les objectifs. Qu'il s'agisse d'aborder les performances, de passer en revue les avertissements verbaux passés ou d'aligner les objectifs futurs, ce modèle apporte ordre et clarté à vos entretiens individuels.

Il ne s'agit pas seulement de suivre les rapports sur les employés ou de gérer les mesures disciplinaires, mais aussi de créer un dossier écrit des attentes mutuelles, de la progression et de la responsabilité.

Avec ClickUp, vous vous assurez que chaque réunion a un objectif et contribue de manière significative à la croissance professionnelle et au respect des politiques de l'entreprise.

Voici pourquoi vous allez l'apprécier :

Créez des agendas individuels structurés pour garantir des réunions cohérentes et productives entre les employés et les responsables

Suivez et assurez le suivi des problèmes de performance ou de comportement après des avertissements verbaux ou écrits préalables

Résolvez efficacement les litiges avec vos employés en conservant un historique transparent et accessible des réunions

🔑 Idéal pour : les équipes RH, les responsables de service, les chefs d'équipe et les superviseurs qui recherchent un engagement structuré des employés et une communication claire.

8. Modèle de rapport d'activité des employés ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Suivez les tâches quotidiennes, traitez les problèmes rapidement et assistez les rapports grâce au modèle de rapport d'activité des employés ClickUp

Le modèle de rapport d'activité des employés ClickUp permet d'enregistrer les activités quotidiennes des employés, offrant ainsi un moyen clair et structuré d'évaluer les performances, de mettre en évidence les réalisations et de favoriser l'amélioration continue.

Si vous souhaitez rationaliser votre processus disciplinaire ou conserver une trace écrite du travail effectué chaque jour, ce modèle vous aidera à rester organisé, à respecter les politiques de l'entreprise et à vous concentrer sur la croissance de votre équipe.

Voici pourquoi vous allez l'apprécier :

Assurez le processus disciplinaire en conservant un document écrit des tâches, du comportement et de l'éthique professionnelle à consulter pour les prochains rapports ou avertissements écrits concernant les employés

Maintenez la transparence avec vos employés en définissant clairement les attentes et les objectifs au début de chaque journée

Réduisez les litiges avec vos employés en conservant un document officiel qui consigne les actions et les problèmes quotidiens, utile pour tout formulaire de mesure disciplinaire ou réunion d'évaluation

🔑 Idéal pour : Les managers, les équipes RH et les chefs d'équipe qui souhaitent surveiller les performances quotidiennes, appliquer les politiques de l'entreprise et réduire les comportements non professionnels.

9. Modèle de manuel, politiques et procédures pour les employés ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Créez un processus disciplinaire cohérent et un manuel des politiques à l'aide du modèle ClickUp « Manuel de l'employé, politiques et procédures »

Le modèle de manuel, politiques et procédures pour les employés de ClickUp vous aide à définir les attentes, à minimiser les malentendus et à documenter toutes les politiques essentielles sur le lieu de travail.

Que vous soyez une start-up en pleine croissance ou une entreprise bien établie, le modèle de document vous permet de créer un document officiel qui donne le ton en matière de professionnalisme, garantit la conformité légale et soutient clairement votre processus disciplinaire.

Le formulaire de rapport sur un employé fournit également une approche structurée pour gérer le comportement des employés, prévenir les violations répétées des politiques et conserver un dossier écrit cohérent dans le dossier personnel de chaque employé.

Voici pourquoi vous allez l'apprécier :

Créez et gérez les politiques de l'entreprise afin de fournir aux employés une référence claire et cohérente en matière d'attentes, de conduite et de procédures

Documentez les rapports sur les employés afin de suivre les comportements non professionnels et de faire remonter efficacement les problèmes, des avertissements verbaux aux avertissements écrits

Standardisez le processus disciplinaire grâce à un système fiable permettant d'émettre des avertissements aux employés et des rapports supplémentaires si nécessaire

🔑 Idéal pour : les responsables RH, les propriétaires de petites entreprises, les équipes juridiques et les responsables des opérations qui souhaitent gérer les rapports sur les employés, appliquer les politiques de l'entreprise et traiter les litiges avec les employés de manière cohérente.

10. Modèle de plan d'amélioration des performances (PIP) ClickUp

Obtenez un modèle gratuit Définissez des objectifs de performance structurés et réduisez les litiges grâce au modèle de plan d'amélioration des performances (PIP) de ClickUp

Le modèle de plan d'amélioration des performances (PIP) ClickUp est idéal pour guider les employés peu performants vers la réussite. Il vous aide à définir clairement la voie à suivre pour s'améliorer en décrivant les attentes, les critères de performance, les stratégies d'assistance et les délais dans un document collaboratif et traçable.

Si vous êtes confronté à des violations répétées de la politique, à des avertissements verbaux antérieurs ou à des signes précurseurs d'un comportement non professionnel, ce modèle vous fournit un document officiel pour suivre la progression, tenir les individus responsables et minimiser les malentendus pendant le processus disciplinaire.

C'est le pont entre le feedback et les mesures concrètes.

Voici pourquoi vous allez l'apprécier :

Clarifiez les attentes concernant les politiques de l'entreprise et les normes de performance

Documentez chaque étape et créez un dossier écrit qui protège à la fois l'employé et l'employeur

Impliquez les superviseurs et les RH afin de favoriser la responsabilisation et l'assistance à chaque étape du processus disciplinaire

🔑 Idéal pour : les responsables RH, les chefs d'équipe et les chefs de service dans tous les secteurs où les rapports sur les employés et les mesures disciplinaires progressives font partie de la gestion continue des performances.

💡 Conseil de pro : Comment réagir à un avertissement au travail? Voici quelques stratégies intelligentes à prendre en considération : Restez calme et relisez attentivement le rapport 🔍

Ayez une discussion respectueuse avec votre responsable 🗣️

Documentez votre version des faits de manière professionnelle 📄

Concentrez-vous sur les améliorations et définissez des objectifs clairs 🎯

11. Modèle ClickUp pour l'intégration des employés

Obtenir un modèle gratuit Assurez une intégration fluide et conforme à vos politiques grâce au modèle ClickUp pour l'intégration des employés

Le modèle ClickUp pour l'intégration des employés vous aide à offrir une expérience d'intégration cohérente, efficace et engageante à chaque nouvelle recrue. Fini les documents éparpillés, les étapes oubliées ou les suivis manqués.

Ce modèle garantit la réussite de chaque nouvel employé en planifiant les réunions initiales, en documentant la progression de l'intégration et en décrivant les politiques de l'entreprise. Il rationalise votre flux de travail RH et établit une base solide pour une réussite à long terme.

Voici pourquoi vous allez l'apprécier :

Créez un parcours d'intégration structuré qui définit clairement les attentes, les échéanciers et les responsabilités des nouveaux employés

Attribuez facilement des tâches d'intégration afin que chaque membre de l'équipe sache ce qu'il a à faire et quand le faire

Affichez un échéancier des tâches et des dates limites à respecter grâce au calendrier d'intégration. Afficher

Établissez un dossier écrit pour les activités d'intégration, très utile pour référence future ou pour les rapports sur les employés

🔑 Idéal pour : les responsables RH, les chefs d'équipe et les start-ups en pleine croissance qui cherchent à rationaliser l'intégration, à réduire les conflits avec les employés et à rester organisés grâce à des documents écrits sur les mesures disciplinaires prises à l'encontre des employés ou le respect des politiques.

12. Modèle de formulaire PDF pour rapport écrit sur un employé par AIHR

via AIHR

Le modèle de formulaire PDF de rapport sur un employé d'AIHR vous aide à documenter les mesures disciplinaires prises à l'encontre d'un employé de manière claire et professionnelle. Il offre un moyen structuré d'enregistrer les incidents, les violations et les attentes en matière d'amélioration en un seul endroit.

Ce document officiel protège votre entreprise sur le plan juridique et encourage la responsabilisation et l'application cohérente des politiques de l'entreprise. Il est idéal pour tout responsable qui souhaite rationaliser les rapports sur les employés, résoudre les litiges avec les employés et conserver un dossier écrit solide dans le dossier personnel de l'employé.

Voici pourquoi vous allez l'apprécier :

Documentez le comportement des employés en indiquant clairement l'incident, la violation des règles et les conséquences

Suivez les étapes disciplinaires, du premier avertissement à l'avertissement écrit final, et assurez-vous que les mesures prises sont progressives

Créez un dossier écrit à utiliser lors des évaluations de performance, des litiges futurs ou pour des rapports supplémentaires

🔑 Idéal pour : les professionnels des ressources humaines, les chefs d'équipe et les superviseurs qui gèrent des comportements non professionnels ou des violations répétées des politiques.

13. Modèle de formulaire PDF pour rapport écrit sur un employé par Betterteam

via Betterteam

Le modèle de formulaire PDF pour rapport écrit sur un employé de Betterteam vous aide à traiter de manière formelle les fautes professionnelles et à définir clairement vos attentes pour l'avenir.

Que vous soyez confronté à des problèmes d'assiduité, à des violations de la politique ou à de mauvaises performances, ce formulaire de rapport écrit garantit que votre avertissement à l'employé est détaillé, cohérent et juridiquement valable.

Conçu pour protéger l'entreprise et l'employé, ce formulaire de rapport écrit sur un employé permet de documenter chaque incident, de définir les conséquences et de créer un plan d'amélioration.

Cela vous permettra de réduire les malentendus, de gérer les conflits avec les employés et de conserver une trace écrite claire dans le dossier personnel de l'employé.

Voici pourquoi vous allez l'apprécier :

Répondez clairement aux préoccupations en documentant les fautes spécifiques, telles que l'absentéisme ou les violations des règles de sécurité

Assurez l'équité des processus RH en utilisant ce modèle comme document officiel lors d'une réunion privée pour un avertissement verbal ou écrit

Protégez votre entreprise sur le plan juridique en vous assurant de disposer d'une documentation cohérente au cas où l'employé ne s'améliore pas ou conteste le rapport

🔑 Idéal pour : les professionnels des ressources humaines, les responsables des opérations et les chefs d'équipe qui doivent traiter les cas de mauvaise conduite, suivre le comportement des employés ou engager des procédures disciplinaires.

14. Modèle de rapport disciplinaire pour employé Google Docs par AvaHR

via avaHR

Le modèle de rapport disciplinaire pour employés Google Docs d'AvaHR vous aide à documenter les fautes professionnelles et à gérer les mesures disciplinaires. Il garantit la cohérence des rapports tout en offrant aux employés et aux responsables un espace structuré pour décrire les incidents, les violations et les résolutions. Il est particulièrement utile pour traiter les problèmes sensibles sur le lieu de travail, tels que les fautes professionnelles, les problèmes d'assiduité ou les violations des politiques.

Ce formulaire de rapport fournit un cadre clair pour documenter les rapports sur les employés et les mesures correctives, favorisant ainsi la responsabilisation et encourageant des pratiques RH équitables et légales.

Voici pourquoi vous allez l'apprécier :

Documentez clairement les fautes en consignant tous les détails essentiels de l'incident afin de disposer d'une référence fiable

Consignez les déclarations des témoins afin de fournir des preuves à l'appui et de réduire les préjugés lors des réunions privées ou des évaluations RH

Décrivez les mesures disciplinaires prises, telles que le coaching ou un avertissement écrit, afin de suivre le nombre de rapports rédigés pour un employé

🔑 Idéal pour : les professionnels des ressources humaines, les chefs d'équipe et les managers dans les champs où les violations des politiques, les problèmes d'assiduité et les fautes professionnelles doivent être traités rapidement et équitablement.

15. Modèles et exemples d'avertissements écrits à l'intention des employés par HiBob

via HiBob

Les modèles et exemples d'avertissements écrits à l'intention des employés de HiBob vous aident à documenter les problèmes de performance ou de conduite, à définir les améliorations nécessaires et à communiquer les conséquences potentielles de manière conforme et respectueuse.

Que vous soyez confronté à des problèmes d'absentéisme répétés ou à des problèmes de comportement graves, ce formulaire de rapport sur un employé vous garantit une documentation complète et équitable.

En utilisant ce modèle, vous créez un dossier solide des rapports sur les employés, donnant ainsi aux membres de votre équipe une chance claire de s'améliorer avant que d'autres mesures ne soient prises.

Voici pourquoi vous allez l'apprécier :

Décrit clairement le problème, la violation de la politique et les améliorations attendues

Communique les conséquences et les étapes suivantes possibles, y compris le licenciement

Faites référence aux avertissements précédents et aux efforts déployés pour résoudre le problème en privé

🔑 Idéal pour : les équipes RH, les responsables hiérarchiques et les superviseurs qui ont besoin d'une approche cohérente pour gérer les avertissements écrits des employés et traiter les problèmes de comportement ou de performance.

Qu'est-ce qui fait un bon modèle de rapport sur un employé ?

Un modèle de rapport sur un employé soigneusement rédigé peut vous éviter des malentendus, des maux de tête au service des ressources humaines et des problèmes juridiques. Il apporte clarté, cohérence et conformité à votre processus disciplinaire.

Voici les fonctionnalités clés qu'un modèle de rapport sur un employé idéal devrait inclure :

Section relative aux informations sur l'employé : le formulaire de rapport sur l'employé doit contenir des informations clés telles que le titre du poste, le service et le supérieur hiérarchique afin de replacer le rapport dans son contexte

Description claire de l'incident : elle doit documenter ce qui s'est passé, y compris l'heure, la date et les actions de l'employé, pour une transparence totale

Violation des politiques de l'entreprise : le modèle de formulaire de rapport doit faire référence à la section spécifique du manuel de l'employé qui a été enfreinte

Type d'avertissement émis : il doit préciser s'il s'agit d'un premier avertissement ou d'un dernier avertissement écrit afin de pouvoir suivre les avertissements précédents

Impact sur les attentes professionnelles : le formulaire de rapport sur un employé doit expliquer en quoi le comportement ou les mauvaises performances professionnelles de l'employé affectent la productivité ou la culture de l'équipe

Section « Réponse de l'employé » : elle doit laisser un espace pour les commentaires ou les contestations de l'employé afin de favoriser une communication ouverte

Plan de mesures correctives : le formulaire de rapport sur l'employé doit décrire les prochaines étapes et les attentes en matière d'amélioration des performances afin d'éviter d'autres mesures disciplinaires

Accusé de réception et signatures : il doit prévoir un espace pour les signatures de l'employé et du supérieur hiérarchique afin de confirmer la réunion et la discussion

Gérez les fautes professionnelles et améliorez la responsabilisation avec ClickUp !

La gestion des fautes professionnelles des employés et le suivi des mesures disciplinaires peuvent sembler être une tâche administrative sans fin. Mais peut-on se permettre de ne pas documenter ces informations ? C'est un risque que vous ne pouvez pas vous permettre de prendre. Documenter efficacement les rapports sur les employés, les problèmes de performance et les avertissements garantit que votre équipe reste responsable, que les politiques sont respectées et que les litiges futurs sont évités.

Ces modèles de formulaires de rapport sur les employés prêts à l'emploi facilitent la documentation claire et cohérente des problèmes.

De plus, ClickUp, l'application tout-en-un pour le travail, aide les professionnels des ressources humaines et les responsables à rationaliser la discipline des employés grâce au suivi des tâches, à des formulaires personnalisés, à des commentaires et à des documents privés pour les dossiers sensibles.

Le meilleur dans tout ça ? ClickUp propose plus de 100 modèles personnalisables pour vous aider dans vos flux de travail RH. Inscrivez-vous dès aujourd'hui à ClickUp pour clarifier, harmoniser et contrôler votre processus de gestion des employés !