Comment créer une carte mentale dans ChatGPT

La plupart des gens ouvrent un outil de carte mentale et se figent. Ce qui devait être une simple session de brainstorming se transforme alors en un dilemme face à une toile vierge.

Et si vous pouviez utiliser ChatGPT pour surmonter ce bloc ? Avant même d'ouvrir un outil de conception ?

ChatGPT vous aide à générer des diagrammes visuels. Cela vous permet non seulement de développer votre idée principale, mais aussi de suggérer des catégories et d'organiser des sous-thèmes.

Dans ce guide, nous vous montrerons comment créer une carte mentale ChatGPT. En bonus, nous vous présenterons une autre façon d'aller au-delà de la simple création d'une carte visuelle et de la convertir en action.

Qu'est-ce qu'une carte mentale ?

Une carte mentale est un moyen visuel d'organiser des informations, des idées ou des projets en les reliant autour d'un concept central. Au lieu de noter vos idées sous forme de listes ou de blocs de texte, vous vous branchez avec des pensées connexes, formant ainsi un réseau de connexions qui reflète le fonctionnement naturel de votre cerveau.

Les cartes mentales sont souvent utilisées pour résoudre des problèmes, prendre des décisions et trouver des idées. Elles aident à visualiser les relations entre les concepts, à découvrir de nouveaux angles et à structurer la pensée, en particulier lorsque l'on travaille avec de nombreux éléments mobiles.

⭐ Fonctionnalité présentée Vous avez plein d'idées, mais aucune ne vous semble pertinente ? Le modèle de carte mentale simple de ClickUp vous offre une disposition prête à l'emploi pour capturer, établir des connexions et organiser vos pensées de manière visuelle. Grâce au mode tâche, vous pouvez attribuer ou gérer des tâches dans le modèle. Le mode vierge propose des notes sous forme de formes modifiables, pour la planification et les sessions de brainstorming. Obtenir un modèle gratuit Visualisez votre flux de travail dans un diagramme flexible grâce au modèle Simple Mind Map de ClickUp.

👀 Le saviez-vous ? Les diagrammes de type carte mentale existent depuis des siècles. Dès le IIIe siècle, Porphyre de Tyr les utilisait pour organiser visuellement les idées d'Aristote. Plus tard, au XIIIe siècle, le philosophe Ramon Llull a utilisé des techniques similaires pour présenter des concepts complexes de manière claire et visuelle.

⚡ Archive de modèles : pourquoi commencer avec une page blanche alors que vous pouvez vous lancer directement ? Les modèles de cartes mentales vous offrent un terrain de jeu prêt à l'emploi pour organiser vos idées plus rapidement et plus intelligemment. Il vous suffit de modifier les concepts centraux et les branches, d'ajouter toutes vos idées et de voir votre vision prendre vie.

ChatGPT peut-il créer des cartes mentales ?

Oui. ChatGPT peut générer pour vous des cartes mentales visuelles basiques.

Fonctionnalités : ChatGPT peut vous aider à créer des cartes mentales structurées en générant un plan clair et organisé de vos idées en fonction de votre thème central. ChatGPT travaille en suggérant des branches principales, des sous-thèmes et des connexions entre les concepts, et en fournissant un cadre de texte structuré qui reflète une carte mentale traditionnelle.

Depuis très récemment, grâce à sa capacité à générer des images, ChatGPT peut également servir de logiciel de cartographie mentale. Il transforme les plans basés sur le texte en cartes mentales graphiques afin d'organiser vos idées sous une mise en forme visuelle.

📮 Insight ClickUp : Les équipes peu performantes sont 4 fois plus susceptibles d'utiliser plus de 15 outils, tandis que les équipes très performantes maintiennent leur efficacité en limitant leur boîte à outils à 9 plateformes ou moins. Mais pourquoi ne pas utiliser une seule plateforme ? En tant qu'application tout-en-un pour le travail, ClickUp rassemble vos tâches, projets, documents, wikis, chats et appels sur une seule plateforme, avec des flux de travail optimisés par l'IA. Prêt à travailler plus intelligemment ? ClickUp fonctionne pour toutes les équipes, rend le travail visible et vous permet de vous concentrer sur l'essentiel pendant que l'IA s'occupe du reste.

Comment utiliser ChatGPT pour créer une carte mentale

Voici comment utiliser ChatGPT pour un processus de carte mentale plus productif:

Définissez un thème central clair.

Commencez par répondre à la question suivante : que souhaitez-vous cartographier ? Votre thème central est la base de votre carte mentale. Il définit l'orientation de tout ce qui va suivre. Considérez-le comme le titre de votre session de brainstorming.

Pour que les cartes mentales ChatGPT fonctionnent, votre sujet doit être suffisamment précis pour permettre à ChatGPT (et à vous-même) de vous concentrer, mais suffisamment large pour permettre une exploration significative.

À faire et à ne pas faire lors de l'utilisation de ChatGPT pour le mind mapping

✅ À faire ❌ À ne pas faire Commencez par un sujet clair et précis. Utilisez des mots clés vagues, tels que « croissance » ou « planification ». Fournissez le contexte de ce que vous essayez d'explorer. Attendez-vous à ce que ChatGPT devine votre intention à partir d'une saisie minimale. Utilisez ChatGPT pour développer les branches et les sous-thèmes. Faites confiance à ChatGPT pour créer directement des diagrammes visuels. Copiez le résultat dans un outil de cartographie mentale visuelle. Essayez de visualiser manuellement le texte généré sans aide pour le mettre en forme. Répétez l'opération en posant des questions complémentaires (par exemple, « Développez le nœud Productivité »). Considérez le premier résultat comme la version finale.

✍️ Idée de suggestion : « Je travaille sur [insérer le sujet]. Pouvez-vous m'aider à décomposer cela en une carte mentale avec les principaux domaines d'intérêt ? » Par exemple : « Je travaille au lancement d'une marque de mode durable. Pouvez-vous m'aider à créer une carte mentale répertoriant les principaux éléments auxquels je dois réfléchir ? »

Voici comment ChatGPT a organisé les principales catégories et sous-thèmes pour l'invite, les instructions :

via ChatGPT

Si vous souhaitez automatiser entièrement ce processus, essayez MindMap IA GPT dans ChatGPT et exportez la structure vers votre canevas préféré.

👀 Le saviez-vous ? Vous pouvez générer une carte mentale complète en moins de 30 secondes à l'aide d'un outil alimenté par GPT (ou GPT personnalisé) : pas besoin de glisser-déposer, de mettre en forme ou de fixer une toile vierge pendant des heures. Des outils tels que MindMap AI GPT vous permettent de passer instantanément d'une invite à un diagramme visuel, en combinant l'intelligence de ChatGPT avec la disposition automatique.

2. Générez les branches principales

Maintenant que vous avez votre thème central, il est temps de le diviser en branches principales, qui constituent le premier niveau d'expansion de votre carte mentale. Il s'agit des catégories ou thèmes principaux directement liés à votre thème. Considérez-les comme les « grands compartiments » dans lesquels vous placerez vos idées secondaires.

Pour commencer, lancez ChatGPT avec une invite, des instructions telles que :

✍️ Idée de prompt : « Quels sont les principaux domaines à prendre en compte lorsque [insérez votre sujet] ? » Exemple : « Quels sont les principaux éléments à prendre en compte lors du lancement d'une marque de mode durable ? »

ChatGPT vous fournira généralement une liste telle que :

Fondements de la marque

Conception et développement de produits

Chaîne d'approvisionnement

Marketing

Financement

Segmentation de la clientèle personnalisée

C'est un bon début. Mais vous n'êtes pas obligé de vous arrêter là.

Vous pouvez explorer votre sujet sous différents angles :

Fonction : ventiler par tâches ou par services → par exemple, marketing, produit, logistique.

Chronologique : divisez en phases ou en échéancier → par exemple, pré-lancement, lancement, post-lancement.

Basé sur les parties prenantes : ventiler par personnes impliquées → par exemple, clients, investisseurs, fournisseurs

💡 Conseil de pro : ne vous arrêtez pas à la première liste. Demandez à ChatGPT de regrouper les idées, de les réorganiser ou de mettre en évidence les informations manquantes. « Pouvez-vous regrouper ces éléments en moins de catégories ? »

« Qu'est-ce qui manque dans cette liste ? » Ce va-et-vient permet d'affiner vos branches et vous prépare à l'étape suivante : ajouter des sous-thèmes à chaque catégorie.

3. Développez chaque branche avec des sous-thèmes.

Considérez cette étape comme un zoom avant. Vous examinez les détails qui se trouvent sous chaque catégorie. Ces sous-thèmes vous aideront à explorer votre idée en profondeur et à identifier les éléments clés que vous pourriez autrement négliger.

Continuons avec notre exemple : « Lancer une marque de mode durable ». L'une de vos branches principales pourrait être « Stratégie marketing ». Vous pourriez demander à ChatGPT :

✍️ Idée de suggestion : « Pouvez-vous développer la branche « Stratégie marketing » avec des sous-thèmes et des idées détaillés ? »

Voici à quoi ressemble la ventilation détaillée de ChatGPT de la branche Stratégie marketing pour une marque de mode durable. Notez les sous-thèmes et les idées tactiques sous chacun d'eux :

Vous pouvez continuer à construire et faire cela pour chaque branche. ChatGPT vous fournit des sous-thèmes détaillés, des idées, des bonnes pratiques et même des mises en garde contre les erreurs courantes, qui ajoutent tous de la profondeur et une orientation à votre carte mentale.

4. Donnez vie à vos idées avec des détails et des exemples

Votre carte mentale commence à prendre tout son sens lorsque vous ajoutez de la valeur à chaque branche et sous-thème. Cela signifie ajouter davantage d'explications, d'exemples, de conseils et même d'éventuels pièges à éviter. Ces détails transforment un simple plan en un outil que vous pouvez utiliser.

Par exemple, sous un sous-thème tel que « Email Marketing », vous pourriez demander à ChatGPT :

✍️ Idée de prompt : « Quelles sont les stratégies d'e-mail marketing qui ont fait leurs preuves pour une marque de mode durable ? »

ChatGPT génère des stratégies de marketing par e-mail adaptées à un public soucieux du développement durable :

Vous serez ainsi en mesure de faire des forfaits plus intelligemment, d'éviter les erreurs courantes et de saisir des opportunités que vous auriez autrement manquées.

5. Organisez et affinez votre carte mentale

L'étape suivante consiste à s'assurer que tout (branches principales, sous-thèmes, etc.) est clair, logique et facile à suivre.

Commencez par revoir votre plan :

Les branches sont-elles regroupées de manière logique ?

Certaines idées se recoupent-elles ou semblent-elles hors de propos ?

Certaines branches pourraient-elles être combinées ou décomposées davantage ?

Demandez à ChatGPT de vous aider à affiner la structure :

✍️ Idée de suggestion : « Pouvez-vous m'aider à regrouper les sujets connexes afin d'obtenir une carte mentale plus claire ? » ou « Quel est l'ordre logique pour présenter ces idées ? »

Conformément à cette invite, ChatGPT a regroupé les idées connexes en 5 ou 6 piliers principaux et a classé les sous-thèmes sous chacun d'eux afin de créer une carte mentale plus claire et plus logique.

Une fois que les idées sont mieux organisées, vous pouvez utiliser ChatGPT comme un outil de base pour créer des cartes mentales visuelles.

6. Obtenez votre carte mentale

Et voilà ! Maintenant que le travail préparatoire est terminé, laissez la magie opérer.

Invitez ChatGPT à vous fournir la carte mentale réelle.

Utilisation de ChatGPT comme outil de carte mentale visuelle

👀 Anecdote amusante : on pensait autrefois que les cartes mentales travaillaient en combinant le « cerveau gauche logique » et le « cerveau droit créatif ». Mais les neurosciences montrent aujourd'hui que c'est plus complexe que cela. Les deux côtés sont autant en concurrence qu'ils coopèrent ! Le côté gauche se concentre sur les règles et les détails, tandis que le côté droit voit la situation dans son ensemble et les relations. La créativité naît lorsque les deux côtés travaillent en harmonie, et non de manière isolée. (Inspiré par The Master and His Emissary de Iain McGilchrist )

📌 Besoin d'inspiration pour créer une carte mentale ? Découvrez plus de 15 exemples de cartes mentales brillantes pour stimuler votre créativité, rationaliser vos idées et booster votre productivité !

Exemples d'invites ChatGPT pour les cartes mentales

Vous ne savez pas comment demander de l'aide à ChatGPT ? Voici quelques exemples d'invites ChatGPT faciles à adapter pour vous aider à démarrer. Chacune d'entre elles est conçue pour générer des cartes mentales détaillées et attrayantes pour différents objectifs.

Cartographier une nouvelle idée d'entreprise

Essayez cette méthode lorsque vous souhaitez visualiser tous les aspects importants du lancement d'une entreprise :

🗣️ Invite : Aidez-moi à créer une carte mentale pour lancer une marque de mode durable. Incluez des éléments tels que les idées de marque, la conception des produits, la recherche de matériaux écologiques, la fabrication et l'expédition des produits, le marketing, la communication avec les clients et la gestion financière.

2. Planifier votre stratégie de contenu

Cette méthode est idéale pour les blogueurs, les spécialistes du marketing ou toute personne ayant besoin d'un plan clair pour son contenu :

🗣️ Invite : Créez une carte mentale pour planifier un calendrier de contenu d'un mois pour le compte Instagram de ma marque de mode durable. Inspirez-vous des entreprises suivantes qui obtiennent d'excellents résultats, et faites également appel à votre propre créativité.

3. Organiser un projet

Idéal pour mapper les tâches et les échéances :

🗣️ Invite : Créez une carte mentale des activités essentielles nécessaires au lancement d'un nouveau produit logiciel. Incluez la recherche, la création de fonctionnalités, les tests, le marketing, l'aide à la prise en main pour les utilisateurs et l'assistance après le lancement.

4. Apprendre une nouvelle compétence

Utilisez cette invite, instructions, si vous souhaitez élaborer un plan d'apprentissage structuré :

🗣️ Invite : Créez une carte mentale pour apprendre les bases du marketing numérique. Incluez des sous-sections détaillées telles que le référencement, la rédaction de contenu, les publicités sur les réseaux sociaux, le marketing par e-mail, la vérification des résultats et l'amélioration de l'équipe commerciale.

5. Développement personnel et habitudes

Utile pour les objectifs d'amélioration personnelle :

🗣️ Invite : Aidez-moi à mapper un plan pour améliorer mes compétences en gestion du temps. Quelles habitudes et techniques clés dois-je inclure ?

6. Simplifiez l'organisation d'évènements

Organisez tout pour votre prochain évènement :

🗣️ Invite : Pouvez-vous m'aider à créer une carte mentale pour planifier une collecte de fonds communautaire ? Partagez des conseils sur la recherche d'un lieu, l'obtention de sponsors, la gestion des bénévoles, la promotion de l'évènement, son installation et ce qu'il faut faire après l'évènement.

À ce propos, si vous préférez exprimer vos idées à voix haute plutôt que de les taper, utilisez Talk to Text de ClickUp Brain MAX pour dicter vos pensées directement dans votre environnement de travail. Cette fonctionnalité est pratique pour faire du brainstorming ou créer des cartes mentales, même si vous n'êtes pas d'humeur à taper des invitations détaillées. Nous parlons quatre fois plus vite que nous ne tapons. Cela signifie que lorsque vous dictez votre carte mentale, vous pouvez la voir prendre forme plus rapidement ! Discutez de chaque nœud et laissez ClickUp capturer et structurer instantanément vos idées en temps réel. Car celles-ci peuvent parfois être extrêmement fugaces et faciles à perdre.

Brain MAX est la super application IA de bureau de ClickUp, qui rend également la cartographie mentale plus amusante en vous permettant de passer d'un modèle IA à l'autre dans le même espace de travail. Vous pouvez utiliser un modèle pour développer vos nœuds de brainstorming, un autre pour les résumer ou les hiérarchiser, et un troisième pour transformer votre carte mentale en tâches réalisables, le tout sans quitter ClickUp.

Limites de l'utilisation de ChatGPT pour les cartes mentales

Bien que ChatGPT soit un outil d'IA puissant qui peut vous aider à mener une session de brainstorming productive, voici ses limites en matière de création de cartes mentales.

Résultat visuel de base : ChatGPT vous fournit un résultat de premier niveau. Mais cela s'arrête là.

Mettre en forme linéaire : comme ChatGPT communique par texte, il présente naturellement les informations supplémentaires de manière linéaire. Les cartes mentales, en revanche, sont non linéaires et spatiales, ce qui rend difficile de restituer pleinement leur structure visuelle ramifiée dans un texte seul.

Pas de collaboration en direct : ChatGPT ne prend pas en charge la collaboration en temps réel . Si vous travaillez en équipe, vous devrez utiliser d'autres outils qui permettent à plusieurs personnes de créer et de procéder à une modification en cours du contenu d'une carte mentale en temps réel.

Difficulté à gérer les cartes complexes : pour les cartes mentales très détaillées ou de grande taille, un plan textuel peut devenir fastidieux et difficile à suivre, perdant ainsi le flux intuitif qu'offrirait une carte visuelle utilisant différentes pour les cartes mentales très détaillées ou de grande taille, un plan textuel peut devenir fastidieux et difficile à suivre, perdant ainsi le flux intuitif qu'offrirait une carte visuelle utilisant différentes techniques de visualisation

Aucune intégration avec d'autres outils : ChatGPT ne s'intègre pas aux calendriers, aux applications de gestion de projet ou aux logiciels de prise de notes, ce qui signifie que vos cartes mentales restent séparées des autres flux de travail.

Compte tenu de ces limites, vous trouverez peut-être utile d'essayer des alternatives à ChatGPT spécialisées dans la cartographie mentale visuelle et collaborative. Ces outils peuvent offrir un moyen plus intuitif et connecté de donner vie à vos idées.

🧠 Vous souhaitez savoir comment tirer le meilleur parti d'une carte mentale ? Le mind mapping ne sert pas uniquement au brainstorming. C'est un outil puissant pour les étudiants, les créatifs et les professionnels. Voici quelques bonnes pratiques : Utilisez différents formats tels que des listes, des arborescences ou des bulles pour tester comment votre carte mentale présente le meilleur flux.

Enregistrez-la en l'exportant sous forme de fichier ou en l'utilisant dans une présentation.

Rendez vos cartes mentales plus attrayantes en y ajoutant des icônes, des images ou des emojis pour faciliter la compréhension visuelle.

Naviguez sur Internet pour développer vos idées et enrichir votre carte mentale avec du contexte en temps réel.

N'ayez pas peur d'expérimenter : les meilleurs mappers sont souvent le fruit de connexions inattendues.

Demandez conseil à un outil d'IA, tel que ClickUp Brain , pour améliorer la structure ou la clarté de votre mapper. C'est comme avoir un partenaire de brainstorming disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.

Comment ClickUp vous aide à visualiser les cartes mentales

ClickUp, le premier espace de travail convergent basé sur l'IA au monde, rassemble toutes vos idées, tous vos projets et toutes vos tâches en un seul endroit.

Examinons les fonctionnalités intégrées de cartographie mentale pour vous aider à démarrer.

Vos réflexions se transforment en plans d'action concrets dans les cartes mentales ClickUp.

Ce qui fait vraiment la différence, c'est la facilité avec laquelle vous pouvez transformer n'importe quel nœud d'idée vierge en une tâche en un seul clic. Attribuez des propriétaires, fixez des délais et ajoutez des détails. Votre équipe peut collaborer en temps réel, en ajoutant des commentaires ou en effectuant des mises à jour que tout le monde peut voir immédiatement.

Transformez vos concepts et vos sessions de brainstorming en tâches structurées grâce aux cartes mentales ClickUp.

👀 Le saviez-vous ? Vous pouvez créer deux types de nœuds dans les cartes mentales ClickUp. Les nœuds de tâches se connectent directement à vos tâches existantes, ce qui permet de tout lié et de rendre toutes les tâches réalisables.

Les nœuds vierges vous permettent de réfléchir librement et de capturer de nouvelles idées sans aucune restriction.

Les cartes mentales sont très utiles lorsque vos pensées suivent une structure prévisible, mais qu'en est-il lorsqu'elles ne le font pas ?

Parfois, les idées surgissent dans le désordre. Elles rebondissent. Elles évoluent au milieu d'une discussion. C'est ce qu'on appelle la créativité.

C'est exactement là que les tableaux blancs ClickUp entrent en jeu.

C'est à la fois votre bloc-notes numérique, votre terrain de jeu pour les idées, votre atelier d'équipe et votre zone de planification. Vous disposez simplement d'un vaste espace ouvert pour réfléchir ensemble.

Esquissez, dessinez et construisez votre vision sans effort avec les tableaux blancs ClickUp.

Voici comment en tirer le meilleur parti :

Notez vos idées à l'aide de notes autocollantes, de formes et de connecteurs, puis réorganisez-les et regroupez-les pour identifier les thèmes ou les priorités.

Cliquez avec le bouton droit sur n'importe quelle note autocollante, forme ou texte et transformez-la en une tâche ClickUp réelle avec des assignés, des dates d'échéance et des priorités.

Invitez vos coéquipiers à effectuer une modification en cours simultanément. Visualisez leurs curseurs, ajoutez des étiquettes à vos coéquipiers et laissez des commentaires pendant les sessions de brainstorming ou les ateliers.

Déposez votre tableau blanc dans ClickUp Docs pour combiner planification visuelle et documentation détaillée.

Ce type de collaboration fluide a changé la donne pour des équipes telles que Talent Plus. Ashley Pavlik, directrice du développement produit, a partagé comment les tableaux blancs ClickUp ont simplifié leurs processus : Avant ClickUp Tableaux blancs, nous avions du mal à visualiser les processus internes et à établir la connexion entre la conception et l'exécution. Désormais, nous sommes en mesure de donner vie à nos procédures opératoires normalisées (SOP) là où le travail est effectué. Cela nous évite de passer d'un outil à l'autre et, plus important encore, cela a permis d'harmoniser les transferts de travail entre nos équipes tout au long du cycle de développement des produits. Avant ClickUp Tableaux blancs, nous avions du mal à visualiser les processus internes et à établir la connexion entre la conception et l'exécution. Désormais, nous sommes en mesure de donner vie à nos procédures opératoires normalisées (SOP) là où le travail est effectué. Cela nous évite de passer d'un outil à l'autre et, plus important encore, cela a permis d'harmoniser les transferts de travail entre nos équipes tout au long du cycle de développement des produits. En centralisant la planification visuelle et l'exécution en un seul endroit, Talent Plus a éliminé les étapes inutiles et amélioré la coordination de l'équipe, exactement comme le permettent les tableaux blancs ClickUp.

Vous avez donc mapper vos idées à l'aide de cartes mentales et les avez librement esquissées sur des tableaux blancs. Maintenant, documentons tout cela afin qu'elles ne restent pas seulement sur la toile visuelle.

Avec ClickUp Documents, vous transformez vos brainstormings et vos croquis en plans clairs et partageables sans perdre votre énergie ni votre créativité.

Vous pouvez mettre en valeur vos documents avec des légendes qui attirent l'attention, ajouter des séparateurs pour que tout reste bien organisé, et même ajouter des emojis pour rendre le tout plus amusant et facile à parcourir. Après tout, qui a dit que le travail devait être ennuyeux ? 😉

Transformez les idées issues de vos cartes mentales en documents ClickUp exploitables.

Dans Docs, il est également facile de tout organiser. Vous pouvez imbriquer des documents dans des dossiers et sous-dossiers, créant ainsi votre propre petit hub de connaissances auquel toute votre équipe peut accéder.

Et lorsque vos documents deviennent longs (car cela arrive parfois), des fonctionnalités telles que les titres repliables et les tables des matières automatiques vous permettent de ne pas vous perdre et de ne pas vous sentir dépassé.

💡 Conseil de pro : lancez votre planification de carte mentale dans Docs en intégrant rapidement les commentaires. Grâce aux fonctionnalités Partage public et Autorisations de commentaire, vous pouvez recueillir les commentaires de vos clients ou de vos collègues sans leur donner un accès complet à votre espace de travail, ce qui vous permet de préserver la confidentialité de vos idées et de garantir la sécurité des données.

Enfin, ClickUp Brain, l'IA la plus achevée au monde, intervient pour vous aider à passer d'idées brutes à une structure sans perdre votre élan.

Cela améliore chaque phase de la conceptualisation en générant des idées, en organisant les pensées, en affinant le langage et en automatisant les étapes suivantes, le tout en fonction du contexte dans lequel vous travaillez.

Vous pouvez l'utiliser pour :

Générez des nœuds supplémentaires pour une idée sélectionnée, tels que des sous-thèmes, des concepts connexes, des défis ou des données à l'appui.

Analysez des exemples de tableaux blancs et de brainstorming libres pour proposer des regroupements logiques, des catégories ou une hiérarchie de tâches en fonction du contenu.

Transformez les nœuds de la carte mentale ou les notes autocollantes en tâches réalisables avec des descriptions, des priorités ou des délais suggérés.

Condensez instantanément une grande mapper visuelle en 3 à 5 thèmes principaux ou domaines d'intérêt stratégiques.

Suggérez ce qui manque ou recommandez des moyens d'élargir les cartes mentales si une branche ou une section vous semble sous-développée.

ClickUp Brain peut également générer des images de cartes mentales à la commande et effectuer la modification en cours en suivant des invitations simples et naturelles.

⚒️ Astuce rapide : Boostez votre processus de conceptualisation et de visualisation grâce aux agents IA de ClickUp. Imaginez un agent IA qui non seulement vous aide à réfléchir à des idées pour votre carte mentale, mais qui les organise également automatiquement en tâches ou en projets. Vous pouvez assigner un agent pour suivre les progrès, mettre à jour le statut des tâches ou même résumer les thèmes clés de vos sessions de brainstorming.

Créez des cartes mentales et transformez-les en actions avec ClickUp

La création de cartes mentales avec ChatGPT est un moyen puissant de stimuler votre créativité, de structurer vos pensées et de découvrir de nouvelles connexions que vous n'auriez peut-être pas vues autrement.

Mais la structure seule ne suffit pas. Pour que vos idées soient réalisables, vous avez besoin d'un environnement de travail où la créativité entretient la connexion avec l'exécution.

Pour cela, vous avez besoin de ClickUp.

Grâce à des outils tels que cartes mentales pour la structure visuelle, Tableau blanc pour la conceptualisation libre, Docs pour la planification à long terme et ClickUp Brain pour l'assistance alimentée par l'IA, vous pouvez passer de l'idée à l'action en un seul flux continu. Attribuez des tâches, collaborez en temps réel et transformez n'importe quelle note autocollante ou branche en une étape suivante.

Essayez ClickUp dès aujourd'hui et donnez vie à vos idées.