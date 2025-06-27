10 modèles gratuits pour planifier intelligemment vos investissements immobiliers en 2025

L'investissement immobilier est passionnant, mais même les transactions les plus prometteuses peuvent se transformer en feuilles de calcul frustrantes sans les bons outils. C'est là que les modèles d'investissement immobilier entrent en jeu.

🔎 Le saviez-vous ? Le marché immobilier est en passe d'atteindre le chiffre stupéfiant de 728 000 milliards de dollars au cours des quatre prochaines années. Ce n'est pas une erreur, il s'agit bien de 728 000 milliards. C'est l'un des plus grands marchés de la planète, ce qui rend l'organisation absolument essentielle.

Clairs, organisés et (osons le dire) agréables à utiliser, ces modèles éliminent les conjectures de l'analyse et de la prise de décision. De l'analyse des opérations de revente et des rendements d'investissement au suivi des taux du marché et des revenus locatifs, ils agissent comme votre partenaire silencieux, gardant tout précis, structuré et prêt pour les investisseurs.

Dans cet article, vous découvrirez certains des meilleurs modèles d'investissement immobilier pour gérer vos investissements plus facilement, plus intelligemment et plus efficacement.

Que sont les modèles d'investissement immobilier ?

Les modèles d'investissement immobilier sont des outils préconçus qui vous aident à organiser, évaluer, suivre et gérer tous les aspects d'une transaction immobilière, ainsi qu'à gérer les dépenses.

Au lieu de vous débattre avec des lignes interminables de données ou de créer des formules à partir de zéro, vous entrez vos nombres et laissez le modèle faire le gros du travail.

Ces modèles fonctionnent souvent comme des CRM immobiliers et se présentent sous toutes les formes et tailles. Certains vous aident à établir des projections de trésorerie, à gérer les loyers mensuels et à effectuer des analyses d'investissement immobilier. D'autres ventilent les budgets de rénovation, comparent les options de financement ou calculent les dépenses d'exploitation et les taxes foncières.

Pour un débutant, elles rendent le processus beaucoup moins intimidant. Vous obtenez un chemin clair à suivre et réduisez les risques de passer à côté de quelque chose d'important.

Pour les investisseurs immobiliers plus expérimentés, cela permet de gagner du temps et d'assurer la cohérence de l'analyse et de la documentation des valeurs immobilières et des transactions.

Les 10 meilleurs modèles gratuits pour l'investissement immobilier à découvrir

Prêt à transformer la façon dont vous gérez vos investissements ? Voici les meilleurs modèles d'investissement immobilier pour chaque scénario :

1. Modèle de feuille de calcul ClickUp pour l'immobilier

Gérez tous vos biens immobiliers avec le modèle de feuille de calcul immobilière de ClickUp

La gestion des données immobilières dans des e-mails, des carnets et des applications aléatoires entraîne souvent des erreurs et des malentendus.

Le modèle de feuille de calcul immobilière ClickUp vous offre un espace unique et organisé pour suivre les prospects, les propriétés, les transactions et les finances.

Il est entièrement personnalisable, ce qui vous permet d'ajuster les champs et les catégories en fonction de votre flux de travail. Grâce à cela, suivez les prospects, organisez les coordonnées et obtenez une vue d'ensemble de votre portfolio pour une meilleure gestion

Voici pourquoi vous allez l'apprécier :

Suivez facilement le statut des propriétés (À vendre, En négociation, Vendu, etc.)

Affichez les propriétés vendues et les montants de vente avec la vue Vendu , et organisez les propriétés par emplacement dans la vue Emplacement

Utilisez le suivi du temps, les étiquettes et les avertissements de dépendance pour rester au fait de vos tâches

Collaborez avec votre équipe en partageant les mises à jour et en attribuant les responsabilités

🔑 Idéal pour : Les agents immobiliers et les gestionnaires immobiliers à la recherche d'un modèle complet d'investissement immobilier pour gérer les listes de propriétés, suivre les tendances du marché et rationaliser le flux de travail.

2. Modèle ClickUp pour agent immobilier

Surveillez et suivez tous vos clients et toutes vos transactions grâce au modèle pour agents immobiliers de ClickUp

Le modèle pour agent immobilier de ClickUp est idéal pour coordonner vos investissements immobiliers, gérer les visites, centraliser la communication et visualiser la progression. Il vous permet de jongler entre les listes, les visites, le suivi des clients et la paperasse.

Le modèle vous aide à gérer chaque étape de la transaction, du premier contact jusqu'à la conclusion. Grâce aux étapes prédéfinies pour les tâches et au suivi détaillé des clients, vous savez toujours où en est votre projet.

Voici pourquoi vous allez l'apprécier :

Gérez les annonces, les prospects et les visites grâce à des flux de travail prédéfinis et des statuts personnalisés tels que Ouvert, Contacté et Contrat envoyé

Ouvrez 5 vues différentes, telles que Vue vendu et Vue ouverte , pour mieux visualiser votre progression

Suivez les acheteurs intéressés à l'aide de la vue Intérêt

Restez organisé pendant les périodes chargées grâce aux rappels de tâches automatisés

🔑 Idéal pour : Les professionnels de l'immobilier et les gestionnaires immobiliers qui souhaitent disposer d'un environnement de travail prêt à l'emploi pour gérer leurs clients, leurs transactions et leurs annonces.

Voici ce que Marianela Fernandez, consultante en traitement de l'eau chez Eco Supplier Panamá, a à dire à propos de ClickUp :

ClickUp est une plateforme qui nous permet de gérer les tâches de manière structurée, fournit des rappels et des notifications automatiques, présente une vue boîte de réception, permet une gestion personnalisée et nous offre la possibilité de créer des équipes de travail en regroupant le portfolio de projets de l'organisation.

3. Modèle de contrat d'investissement ClickUp

Assurez-vous que tous les aspects des investissements sont pris en compte dans le contrat grâce au modèle de contrat d'investissement de ClickUp

Vous en avez assez des échanges d'e-mails incessants chaque fois que vous négociez une transaction ? Utilisez le modèle d'accord d'investissement ClickUp! Il vous offre un moyen simple et structuré de fixer les conditions d'investissement et de garder tout clair.

Ce modèle d'investissement immobilier est conçu pour vous aider à définir qui investit quoi, comment fonctionnent les rendements et quelles sont les responsabilités de chaque partie.

Vous pouvez suivre les brouillons, les révisions et les accords finaux dans un espace intuitif. L'établissement d'un échéancier et d'une stratégie de sortie vous aide également à éviter les malentendus.

Voici pourquoi vous allez l'apprécier :

Définissez les rôles, les valeurs des biens immobiliers et les échéanciers pour l'investissement dès le premier jour

Suivez les étapes des contrats, telles que Brouillon, En cours de révision et Signé

Utilisez un contrat standardisé et juridiquement contraignant pour garantir la confiance des investisseurs et obtenir des fonds

🔑 Idéal pour : Les fondateurs, les investisseurs immobiliers et les équipes qui souhaitent créer des contrats standardisés.

4. Modèle ClickUp pour le marketing immobilier

Mettez en valeur le meilleur de chaque annonce grâce au modèle de marketing immobilier de ClickUp

La commercialisation d'un bien immobilier ne se résume pas à de belles photos. Entre les publications sur les réseaux sociaux, les envois d'e-mails en masse et la planification des campagnes, il est facile de perdre le fil de ce qui a été fait. C'est là que le modèle ClickUp pour le marketing immobilier entre en jeu !

Il s'agit d'un outil de marketing immobilier précieux qui offre des vues organisées des publications planifiées, le suivi des performances et le développement de campagnes. Ainsi, votre équipe sait toujours ce qui est en ligne, ce qui est prévu et ce qui doit être peaufiné.

Voici pourquoi vous allez l'apprécier :

Planifiez des campagnes avec des messages cohérents sur plusieurs plateformes grâce à un calendrier partagé

Créez des briefs créatifs, des directives de marque et des notes spécifiques à chaque propriété

Utilisez des étapes codées par couleur dans la vue Calendrier pour voir le calendrier de publication de chaque annonce

Ajoutez des attributs tels que Hashtags, Lien vers la campagne et Canal pour suivre facilement vos campagnes marketing

🔑 Idéal pour : Les équipes de marketing immobilier qui gèrent la commercialisation de plusieurs annonces sur différentes plateformes.

5. Modèle ClickUp pour la gestion de projets immobiliers

Gérez votre immobilier de manière intelligente et efficace grâce au modèle de gestion de projet immobilier ClickUp

Le modèle de gestion de projet immobilier ClickUp rassemble tous les aspects de votre gestion dans un système cohérent, vous permettant de superviser chaque phase de la gestion immobilière, de la prévente à la livraison finale.

Il s'agit d'un outil complet conçu pour rationaliser les projets immobiliers complexes. Des statuts personnalisés tels que À faire, En cours, En attente et Achevé clarifient la progression des tâches. Des champs détaillés pour les coûts estimés, les durées et les écarts permettent de contrôler les finances.

Voici pourquoi vous allez l'apprécier :

Organisez et visualisez l'ensemble de votre portfolio dans un seul espace

Identifiez les risques potentiels à l'aide de la vue Activité Gantt et prenez les mesures nécessaires pour les éviter

Impliquez les parties prenantes dans le processus en partageant les détails via un lien public

🔑 Idéal pour : Les professionnels de la gestion de projets immobiliers qui supervisent des développements, des rénovations ou des portfolios immobiliers.

6. Modèle de checklist de clôture immobilière ClickUp

Assurez-vous de ne manquer aucune tâche de clôture grâce au modèle de checklist de clôture immobilière ClickUp

La conclusion d'une transaction immobilière implique de nombreuses tâches, de la collecte de l'argent à la finalisation des documents. Le modèle de checklist de clôture immobilière de ClickUp offre une checklist complète pour vous assurer que chaque étape critique est prise en compte.

Organisé en catégories distinctes, ce modèle d'investissement immobilier offre une visibilité sur chaque phase du processus de clôture.

Grâce au suivi de la progression en temps réel, aux fonctionnalités collaboratives et à la clarté des détails des conditions de prêt, toutes les parties prenantes restent informées et alignées.

Voici pourquoi vous allez l'apprécier :

Gardez tout sur la bonne voie grâce à une checklist qui vous guide à travers les étapes de clôture

Enregistrez les détails de chaque transaction avec des attributs personnalisés tels que Date de clôture cible, Documents de clôture signés, Agent immobilier, Adresse de la propriété , etc.

Affichez la progression sous différentes vues, telles que Formulaire de checklist de clôture, Statut du prêt, Informations et Statut du bien immobilier

Impliquez facilement vos clients, avocats ou prêteurs grâce à l'affichage partagé des tâches

🔑 Idéal pour : les agents, les coordinateurs de transactions et les équipes immobilières qui souhaitent que chaque clôture se déroule sans heurts et de manière prévisible.

💡 Astuce Pro : Vous concluez une affaire ? Laissez vos vues faire le gros du travail ! Utilisez la checklist de clôture pour cocher les tâches comme un pro, le statut du prêt pour rester au courant des documents, la vue Informations pour contacter rapidement les personnes concernées et le statut de la propriété pour repérer les changements de dernière minute. Et si vous débutez, le guide de démarrage est votre nouveau meilleur ami.

7. Modèle CRM immobilier avancé ClickUp

Regroupez votre équipe commerciale et vos relations clients sur une seule plateforme grâce au modèle CRM immobilier avancé de ClickUp

La gestion des relations clients et des pipelines commerciaux est souvent difficile, en particulier lorsque plusieurs outils sont utilisés. Le modèle CRM immobilier avancé de ClickUp offre une solution centralisée qui regroupe tous vos besoins CRM sur une seule plateforme.

Conçu pour les débutants, il fournit une structure de dossiers prête à l'emploi qui vous permet de démarrer en quelques secondes. Grâce à différentes vues, notamment Liste, Détails du compte, Transactions fermées, Guide commercial et Calendrier, vous gardez le contrôle de vos tâches et de vos transactions.

Voici pourquoi vous allez l'apprécier :

Centralisez les informations sur les prospects et les clients pour y accéder facilement

Classez chaque transaction dans les catégories suivantes : prospects qualifiés, démonstrations, propositions et fermé

Gérez votre planning en toute simplicité grâce à la vue Planning intégrée

🔑 Idéal pour : Les équipes commerciales et les petites entreprises à la recherche d'une solution CRM simple et adaptable pour gérer les interactions avec les clients et les activités commerciales.

8. Modèle ClickUp CRM pour l'immobilier

Organisez les données clients en un seul endroit grâce au modèle CRM immobilier de ClickUp

Vous souhaitez que votre outil CRM fasse plus que simplement suivre les noms et les nombres ? Ne cherchez pas plus loin que le modèle CRM immobilier de ClickUp!

Il est conçu pour les équipes qui souhaitent voir l'ensemble du parcours commercial, de la source du prospect à la conclusion de la transaction. Vous bénéficiez d'un tableau de bord clair, de pipelines codés par couleur et d'un espace pour suivre chaque note, chaque point de contact et chaque suivi concernant l'acquisition et la vente de biens immobiliers.

Le modèle est entièrement personnalisable, il s'adapte donc à votre cycle commercial, qu'il soit simple ou complexe. Il aide les équipes à rester alignées, à réagir plus rapidement et à conclure en toute confiance.

Voici pourquoi vous allez l'apprécier :

Triez les prospects et les comptes par étape, région ou représentant

Attribuez des tâches aux membres de l'équipe et suivez leur progression grâce à la vue Mes affectations

Automatisez les activités répétitives et assurez-vous que votre équipe se consacre à des tâches plus essentielles

Analysez les données clients pour obtenir des informations exploitables et améliorer vos flux de travail

🔑 Idéal pour : Les équipes commerciales et les équipes chargées des comptes qui recherchent des moyens en temps réel de gérer les prospects et les transactions à chaque étape du tunnel de vente.

9. Modèle ClickUp CRM pour l'équipe commerciale dans l'immobilier

Gardez une longueur d'avance sur la concurrence grâce au modèle CRM immobilier pour équipes commerciales de ClickUp

Le modèle ClickUp Sales CRM Real Estate vous aide à vendre plus intelligemment. Conçu avec des pipelines structurés, des filtres intelligents et des étiquettes personnalisables, il permet aux équipes commerciales de suivre les transactions sans effort.

Il offre les fonctionnalités d'un CRM classique, mais avec des touches modernes telles que des tableaux de bord en temps réel et des suggestions basées sur l'IA pour hiérarchiser les prospects. Il vous aide à prendre des décisions d'investissement basées sur les données, à obtenir une meilleure visibilité sur les interactions avec les clients et à augmenter la productivité de votre équipe.

Voici pourquoi vous allez l'apprécier :

Décomposez votre pipeline par produit, priorité ou territoire

Suivez vos prospects en un seul endroit dans la vue Tableau interactive

Identifiez rapidement les transactions bloquées grâce aux indicateurs de progression intégrés

Attribuez des transactions à l'aide d'étiquettes de propriété automatiques et de rappels de suivi

Utilisez l'IA pour améliorer la gestion immobilière en mettant en évidence les opportunités et en supprimant les goulots d'étranglement

🔑 Idéal pour : Les équipes commerciales à la recherche d'un moyen plus intuitif de visualiser, d'organiser et de développer leurs ventes et leurs relations clients.

📮 ClickUp Insight : Seuls 7 % des professionnels dépendent principalement de l'IA pour la gestion et l'organisation des tâches. Cela pourrait s'expliquer par le fait que les outils sont limités aux calendriers, aux listes de tâches ou aux applications de messagerie électronique. Avec ClickUp, la même IA alimente vos e-mails ou autres flux de travail de communication, votre calendrier, vos tâches et votre documentation. Demandez « Quelles sont mes priorités aujourd'hui ? » ClickUp Brain recherchera dans votre environnement de travail et vous indiquera exactement ce que vous avez à faire en fonction de l'urgence et de l'importance. En un clin d'œil, ClickUp regroupe plus de 5 applications dans une seule super application !

10. Modèle CRM immobilier simple ClickUp

Suivez les données essentielles de vos clients à l'aide du modèle Simple CRM Real Estate de ClickUp

Le modèle Simple CRM Real Estate de ClickUp offre une approche simple pour organiser vos contacts, suivre la progression des ventes et analyser les commentaires des clients. Il élimine la saisie manuelle des données, supprime les erreurs et rationalise les ventes.

Grâce à ses statuts et champs personnalisables, il s'adapte à vos besoins spécifiques, que vous traitiez des prospects, des opportunités ou des transactions fermées. Ce modèle d'investissement immobilier simplifie également la gestion des données et les processus CRM, vous permettant ainsi de rester informé de toutes les opportunités.

Voici pourquoi vous allez l'apprécier :

Suivez la progression de votre équipe commerciale grâce à des statuts personnalisables tels que Prospect, Opportunité et Fermé

Enregistrez les informations importantes à l'aide d'attributs personnalisés tels que Raison de la perte, Raison de la disqualification, Étape , etc.

Analysez les commentaires des clients et les tendances pour éclairer vos décisions commerciales

Passez de la vue Liste à la vue Tableur pour organiser les profils clients et afficher la progression

🔑 Idéal pour : Les petites et moyennes entreprises à la recherche d'une solution CRM conviviale pour gérer efficacement leurs relations clients.

Qu'est-ce qui fait un bon modèle d'investissement immobilier ?

Voici les éléments à prendre en compte lors de la sélection d'un modèle d'investissement immobilier :

Simple à utiliser : un bon modèle doit être accessible dès le départ. Tout doit être clairement libellé, avec des instructions ou des exemples qui vous guident étape par étape tout au long du processus

Calculs précis : les meilleurs modèles sont conçus à partir de formules fiables qui calculent correctement des éléments tels que les flux de trésorerie, le taux de capitalisation, les loyers du marché, les dépenses d'exploitation nettes, les revenus et le retour sur investissement

Champs personnalisables : Il n'y a pas deux transactions immobilières identiques. Un bon modèle vous permet d'ajuster les différentes conditions de financement, les dépenses en capital, les frais de gestion, les impôts sur les plus-values ou les revenus locatifs

Organisation visuelle : les meilleurs modèles immobiliers regroupent les informations de manière logique, séparent les entrées des sorties et mettent en évidence les points clés pour simplifier la gestion immobilière. Le codage par couleur ou les touches de conception intelligente vous aident à repérer les erreurs, à suivre les modifications et à comprendre rapidement l'histoire derrière les nombres

Couvre les indicateurs clés : il ne suffit pas d'indiquer vos revenus et vos dépenses immobilières. Un modèle d'investissement immobilier solide comprend les indicateurs qui améliorent le processus décisionnel, tels que le taux de rendement interne (TRI), les coûts d'investissement, le ratio prêt/valeur (LTV) et le revenu net d'exploitation (NOI)

