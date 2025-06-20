Vous êtes submergé par des montagnes de fichiers audio à transcrire ? La transcription manuelle vous fait perdre un temps précieux que vous pourriez consacrer à la création, à la collaboration ou simplement à rayer des tâches de votre liste.

À mesure que la technologie IA évolue, des outils tels que ChatGPT commencent à combler le fossé. Les outils de transcription IA offrent des solutions potentielles aux créateurs de contenu, aux journalistes, aux étudiants et aux professionnels qui doivent transformer des heures d'enregistrements audio en texte cohérent.

Discutons ensemble de la manière dont ChatGPT peut transcrire des fichiers audio, de ses limites et de la manière dont ClickUp peut transformer votre processus de transcription fastidieux en un processus fluide.

👀 Le saviez-vous ? ChatGPT a rassemblé 100 millions d'utilisateurs actifs par mois en seulement deux mois après son lancement, dépassant TikTok, qui a mis neuf mois, et Instagram, qui a mis plus de deux ans pour atteindre le même jalon.

⏰ Résumé en 60 secondes Si vous êtes pressé de trouver la réponse à la question « ChatGPT peut-il transcrire des fichiers audio ? », voici un résumé rapide. ChatGPT dispose de quelques outils utiles pour la parole en direct, mais ce n'est pas une solution de transcription complète. Voici ce que vous devez savoir : Le mode vocal de ChatGPT (disponible pour les utilisateurs Plus sur mobile) permet une interaction vocale en temps réel, sous forme de conversation. Bien qu'il puisse reproduire vos mots sous forme de texte, il est optimisé pour les dialogues plutôt que pour la transcription précise

Pour les enregistrements audio, vous aurez besoin d'un outil de reconnaissance vocale comme Whisper afin de générer une transcription précise avant d'utiliser ChatGPT pour le nettoyage ou les résumés

La transcription directe de fichiers audio n'est pas prise en charge dans les chats ChatGPT standard sur le Web ou sur mobile. Cependant, le modèle GPT-4 Turbo peut traiter l'audio via Whisper lorsqu'il est utilisé avec le téléchargement de fichiers dans des environnements spécifiques, tels que l'application de bureau ou les flux de travail basés sur l'API

Les principales limites sont l'absence d'identification des locuteurs, les problèmes de mise en forme et l'absence d'intégration native avec les flux de travail des projets

ClickUp fournit des outils robustes basés sur l'IA, tels que AI Notetaker, ClickUp Brain et des Clips et Documents collaboratifs pour une transcription fluide et une intégration de la productivité

ChatGPT peut-il transcrire des fichiers audio ?

Vous vous demandez comment utiliser ChatGPT pour transcrire votre podcast, votre conférence, votre réunion ou tout autre fichier audio ou vidéo ? De nombreux utilisateurs se demandent si cet outil polyvalent de traitement du langage naturel basé sur l'IA peut convertir des entrées audio en texte.

La réponse est oui, mais avec quelques réserves importantes.

Bien que ChatGPT puisse transcrire des fichiers audio, les méthodes et les capacités ont évolué au fil du temps. Actuellement, il existe deux principales façons d'utiliser ChatGPT pour la transcription audio, chacune avec sa propre approche et ses cas d'utilisation idéaux.

1. Utilisation du mode vocal ChatGPT

Pour les discours en direct, ChatGPT propose une fonctionnalité utile appelée « Mode vocal ». Elle est excellente pour capturer des idées spontanées, créer des mémos vocaux ou dicter de courtes notes lorsque la saisie n'est pas pratique.

via Whop

Pour utiliser efficacement le mode vocal, suivez ces étapes :

Abonnez-vous à ChatGPT Plus

Activez le mode vocal dans les paramètres de l'application mobile

Démarrez une nouvelle discussion et appuyez sur l'icône du microphone

Parlez clairement, et ChatGPT transcrira vos paroles

Pour un résultat plus clair, dites : « Transcrivez uniquement ce que je dis sans répondre »

via ChatGPT

Cette méthode est idéale pour les dictées spontanées et courtes. Elle n'est pas destinée aux fichiers audio longs ou à plusieurs locuteurs, mais elle fonctionne bien dans les flux de travail informels et mobiles.

2. Télécharger des fichiers audio vers ChatGPT

De nombreux utilisateurs pensent qu'il suffit de télécharger un fichier audio sur ChatGPT pour obtenir une transcription. Malheureusement, ce n'est pas le cas.

Bien que les fichiers audio puissent être téléchargés dans l'application de bureau ChatGPT, ils ne sont pas automatiquement transcrits, sauf si vous configurez un processus à l'aide de Whisper (le modèle de reconnaissance vocale d'OpenAI) ou d'outils basés sur l'API.

via ChatGPT

Voici à quoi ressemble le flux de travail :

🔄 Flux de travail de transcription audio avec Whisper + ChatGPT

Étape 1 : Choisissez votre outil de transcription

Utilisez l'une des options suivantes pour accéder à Whisper :

API OpenAI Whisper (pour les développeurs et l'automatisation)

Applications qui utilisent Whisper (comme (comme MacWhisper Whisper.cpp ou d'autres alternatives intégrant Whisper)

Étape 2 : Téléchargez et transcrivez votre fichier audio

Ouvrez votre outil de transcription (par exemple, MacWhisper)

Téléchargez vos fichiers .mp3, .wav ou tout autre format audio pris en charge

Choisissez votre langue et la taille du modèle (les modèles plus grands ont tendance à être plus précis)

Laissez l'outil générer votre transcription

Exportez le fichier texte (texte simple ou SRT pour les sous-titres)

Étape 3 : Affinez et réutilisez à l'aide de ChatGPT

Importez ensuite cette transcription dans ChatGPT pour améliorer votre productivité. Vous pouvez demander à ChatGPT de :

Tâche Exemple d'invite, d'instructions ✂️ Résumer « Résumez cette transcription sous forme de liste à puces : » 🧹 Nettoyer « Peaufinez la grammaire et supprimez les mots de remplissage de cette transcription : » 📌 Extrayez les points forts ou les notes d'une réunion à partir d'une vidéo « Donnez-moi les citations clés et les points à retenir de cette transcription : » ✅ Créez des éléments d'action « Liste des éléments d'action et des décisions issus de la transcription de cette réunion : » 🌍 Traduire « Traduisez cette transcription de l'anglais vers l'espagnol : »

Il vous suffit de coller votre transcription (ou une partie de celle-ci) et ChatGPT s'occupe du reste.

Dans ce contexte, ChatGPT fonctionne mieux comme un éditeur intelligent post-transcription.

🧠 Fait amusant : le marché mondial de la transcription a dépassé les 21,01 milliards de dollars américains! L'un des principaux moteurs de cette demande est le besoin croissant de services de transcription dans des secteurs tels que la santé, le droit, les médias et le divertissement.

Cas d'utilisation de la transcription audio ChatGPT

Une fois l'audio transcrit à l'aide d'outils externes, ChatGPT devient un assistant flexible pour peaufiner et améliorer le contenu. Que vous travailliez seul ou en équipe, cela vous permet de gagner du temps et d'améliorer la qualité.

via ChatGPT

Examinons quelques cas d'utilisation pratiques :

Notes de réunion : convertissez des transcriptions brutes en résumés clairs avec des éléments d'action

Nettoyage des interviews : mettez en évidence les citations, reformulez les réponses ou peaufinez les transcriptions avant publication

Réutilisation de podcasts : extrayez des idées de blog ou des extraits de contenu à partir de mots prononcés et de dialogues

Notes de cours : utilisez-le comme : utilisez-le comme outil de résumé de réunion pour convertir de longs enregistrements en supports d'étude faciles à assimiler

Mémos vocaux : transformez vos enregistrements informels en plans structurés ou en tâches à accomplir

ChatGPT améliore le produit final dans tous ces cas, mais ne fait pas le gros du travail initial.

Limites de l'utilisation de ChatGPT pour la transcription

Si les capacités de transcription de ChatGPT peuvent sembler exceptionnelles à première vue, un examen plus approfondi révèle plusieurs limites importantes qui pourraient avoir un impact sur votre flux de travail.

Comprendre ces contraintes vous aidera à définir des attentes réalistes et à déterminer si cet outil est adapté à vos besoins spécifiques.

Contraintes techniques

Derrière l'interface conviviale de ChatGPT se cachent plusieurs limites techniques qui affectent directement son utilité pour les tâches de transcription. Il ne s'agit pas seulement d'inconvénients mineurs, mais de facteurs qui peuvent déterminer si l'outil s'intègre ou non dans votre flux de travail.

Tenez compte de ces obstacles techniques avant de valider ChatGPT comme outil de transcription principal :

Ne prend pas en charge le téléchargement direct de fichiers audio

Un abonnement ChatGPT Plus est nécessaire pour accéder au mode vocal

Limite l'accès au mode vocal à l'application mobile uniquement

Il manque une fonctionnalité de transcription intégrée et toujours active, bien que le moteur Whisper d'OpenAI (utilisé dans certaines intégrations) puisse gérer la conversion audio-texte

Problèmes de précision

Même avec une exécution technique parfaite, la qualité réelle de la transcription peut varier considérablement en fonction de plusieurs facteurs. Ces problèmes de précision peuvent faire la différence entre un premier jet utile et un exercice frustrant de correction d'erreurs.

Voici les limites des capacités de transcription de ChatGPT :

Difficultés avec les accents prononcés ou les dialectes régionaux

Interprétation erronée de la terminologie spécialisée

Perte de précision en cas de mauvaise qualité audio ou de bruit de fond

Difficulté à distinguer plusieurs locuteurs

Insère souvent des ponctuations ou une mise en forme incorrectes

Limites pratiques du flux de travail

Au-delà de la qualité brute de la transcription, l'intégration de ChatGPT dans un flux de travail professionnel présente des défis supplémentaires qui peuvent avoir un impact significatif sur l'efficacité, en particulier pour les équipes ou les projets complexes.

Les problèmes suivants liés au flux de travail peuvent apparaître lors d'une utilisation régulière de ChatGPT :

Manque d'outils intégrés pour affiner les transcriptions

N'identifie pas automatiquement les différents locuteurs et ne libelle pas leurs propos

Difficultés avec les discussions très longues en raison des limites contextuelles

N'offre aucune intégration native pour l'exportation ou la synchronisation avec d'autres outils

Problèmes de confidentialité des données

Le téléchargement de transcriptions vers un modèle d'IA soulève des questions légitimes en matière de sécurité, en particulier dans des champs réglementés tels que la santé ou la finance :

Le contenu peut être conservé par OpenAI afin d'améliorer ses systèmes

Aucune garantie de conformité avec le RGPD, la loi HIPAA ou d'autres normes en matière de données

Le risque de partage involontaire d'informations confidentielles ou sensibles

Pour les cas d'utilisation à haut risque ou les environnements réglementés, il est fortement recommandé d'utiliser d'autres plateformes.

📮 Insight ClickUp : 13 % des personnes interrogées dans le cadre de notre sondage souhaitent utiliser l'IA pour prendre des décisions difficiles et résoudre des problèmes complexes. Cependant, seules 28 % d'entre elles déclarent utiliser régulièrement l'IA dans leur travail. Une raison possible : les préoccupations en matière de sécurité ! Les utilisateurs peuvent ne pas vouloir partager des données sensibles relatives à la prise de décision avec une IA externe. ClickUp résout ce problème en intégrant une solution de résolution de problèmes basée sur l'IA directement dans votre environnement de travail sécurisé. De la norme SOC 2 à la norme ISO, ClickUp est conforme aux normes de sécurité des données les plus strictes et vous aide à utiliser en toute sécurité la technologie d'IA générative dans votre environnement de travail.

ClickUp comme alternative pour la gestion des transcriptions

La transcription ne s'arrête pas une fois que votre audio est converti en texte. C'est dans la gestion, l'organisation et l'utilisation effective de ces transcriptions que la plupart des flux de travail échouent.

ClickUp, une application tout-en-un pour le travail, comble cette lacune en fournissant un écosystème complet qui transforme le contenu transcrit en informations exploitables dans votre environnement de travail au sens large.

Nous l'utilisons quotidiennement pour organiser toutes les réunions de projet avec les clients, les réunions internes de planification de projet, les réunions internes sur la progression des projets et les sessions de planification des ressources. Nous l'utilisons également pour favoriser la propriété des tâches auprès des clients finaux, ce qui contribue à clarifier les responsabilités.

Ce qui rend ClickUp particulièrement puissant pour la gestion de la transcription, c'est son approche intégrée.

Plutôt que de proposer un simple logiciel de transcription, ClickUp offre une suite complète de fonctionnalités pour améliorer la capture, l'organisation et l'utilisation des contenus audio : Enregistrez votre écran (avec webcam et audio) à l'aide de ClickUp Clips et demandez à ClickUp Brain de transcrire l'enregistrement mot à mot

Joignez des notes vocales à vos tâches ClickUp et utilisez ClickUp Brain pour les transcrire

Enregistrez et transcrivez vos réunions avec le preneur de notes ClickUp AI

Examinons tout cela en détail.

Enregistrez et transcrivez vos réunions avec le preneur de notes ClickUp AI

L'outil de prise de notes IA de ClickUp relève le défi de la transcription à la source.

Contrairement aux approches traditionnelles qui séparent les étapes d'enregistrement d'écran et de transcription, AI Notetaker sert d'assistant de réunion dédié, capturant la vidéo et l'audio pour des discussions en temps réel avec une intelligence qui dépasse de loin la conversion de base de la parole en texte.

Prenez automatiquement des notes lors de vos réunions et transformez les points d'action en tâches assignées grâce au preneur de notes ClickUp AI

Après votre réunion d'équipe ou votre appel client, l'IA Notetaker ne se contente pas d'envoyer un mur de texte indifférencié dans votre boîte de réception. Au lieu de cela, il partage des notes qui distinguent activement les intervenants, identifiant qui a dit quoi tout au long de la discussion.

En plus de la transcription complète, vous obtenez également un résumé et un aperçu de l'appel. Il met intelligemment en évidence les points les plus importants sous forme de points clés à retenir, garantissant ainsi que les informations essentielles ne se perdent pas dans le brouhaha de la réunion.

Le résultat ? Vous pouvez vous concentrer sur la discussion plutôt que sur la prise de notes manuelle. De plus, chaque réunion devient plus exploitable, ce qui facilite le suivi.

Un utilisateur de ClickUp sur Reddit est d'accord :

Je me suis inscrit à NoteTaker aujourd'hui et j'ai été agréablement surpris. Mon ancien flux de travail était le suivant : – activer la transcription dans Google Meet pendant l'appel– attendre la transcription par e-mail– copier/coller la transcription dans un agent ChatGPT personnalisé pour les comptes rendus de réunion– copier/coller le résultat dans le document client dans ClickUp– créer des tâches à partir des éléments d'action– partager les comptes rendus/notes avec l'équipe dans le chat ClickUp Nouveau flux de travail : – ClickUp m'informe des notes de réunion– les déplacer vers le document client– demander à l'IA de créer les tâches à partir des prochaines étapes avec les attributionspartager les notes dans le chat ClickUp avec l'équipeJe suis vraiment impressionné par le fait que je n'ai pas besoin d'un autre outil pour faire tout cela. Tout se trouve dans l'interface ClickUp. Il se connecte à mon agenda Google et fonctionne de manière très fluide.

Je me suis inscrit à NoteTaker aujourd'hui et j'ai été agréablement surpris. Mon ancien flux de travail était le suivant :

– activer la transcription dans Google Meet pendant l'appel– attendre la transcription par e-mail– copier/coller la transcription dans un agent ChatGPT personnalisé pour les comptes rendus de réunion– copier/coller le résultat dans le document du client dans ClickUp– créer des tâches à partir des éléments d'action– partager les comptes rendus/notes avec l'équipe dans le chat ClickUp

Nouveau flux de travail :

– ClickUp m'informe des notes de réunion– les déplacer vers le document client– demander à l'IA de créer les tâches à partir des prochaines étapes avec les attributionspartager les notes dans le chat ClickUp avec l'équipeJe suis vraiment impressionné par le fait que je n'ai pas besoin d'un autre outil pour faire tout cela. Tout se trouve dans l'interface ClickUp. Il se connecte à mon agenda Google et fonctionne de manière très fluide.

🧠 Anecdote : une fois que vous avez activé l'intégration Zoom et l'enregistrement dans le cloud de ClickUp, vous pouvez démarrer ou rejoindre des appels Zoom depuis vos tâches. Après l'appel, ClickUp publie automatiquement des liens vers l'enregistrement et la transcription dans le flux de commentaires et le panneau d'activité de la tâche !

Transcrivez des clips audio et vidéo avec ClickUp Brain

Au cœur des capacités de gestion de transcription de ClickUp se trouve ClickUp Brain.

Une fois les transcriptions de vos réunions générées (via Zoom ou AI Notetaker), ClickUp Brain met en évidence les éléments d'action et peut générer automatiquement des tâches/sous-tâches étiquetées en fonction des personnes, des délais et des tâches, prêtes à être suivies !

Cet assistant alimenté par l'IA transforme également vos clips audio et vidéo dans ClickUp en informations organisées et exploitables, fonctionnant comme votre analyste de contenu personnel.

Utilisez ClickUp Brain pour convertir les transcriptions audio et vidéo de ClickUp Clips en informations exploitables

Lorsque vous relisez une longue transcription de votre dernière interview podcast ou réunion client, ClickUp Brain peut :

Identifiez automatiquement les points clés de la discussion

Condensez une discussion d'une heure en un résumé concis, et

Extrayez les éléments d'action spécifiques mentionnés tout au long du document

Plutôt que de parcourir manuellement des pages de texte, posez simplement à ClickUp Brain des questions sur le contenu : « Qu'a dit John à propos de la stratégie marketing pour le troisième trimestre ? » ou « Quelles mesures avons-nous convenu de prendre pour le lancement du produit ? »

Utilisez ClickUp Brain pour récupérer les informations essentielles de vos réunions sans avoir à lire de longues transcriptions

Au-delà de la simple récupération d'informations, ClickUp Brain vous aide à structurer vos archives de transcription. Il peut analyser des modèles dans plusieurs transcriptions, suggérer des étiquettes et des catégories pertinentes, et aider à créer une base de connaissances consultable à partir de fichiers texte qui seraient autrement isolés. Vos transcriptions passent ainsi de documents statiques à des ressources dynamiques.

🎥 Voici une vidéo qui vous explique comment cela fonctionne :

Travaillez avec du texte transcrit dans ClickUp Docs

Une fois vos transcriptions enregistrées dans l'écosystème ClickUp, les documents ClickUp deviennent leur emplacement naturel. Bien plus qu'un simple éditeur de texte, les documents transforment les transcriptions brutes en documents collaboratifs et vivants qui évoluent au rythme de vos projets.

Collaborez instantanément et modifiez des documents en temps réel avec ClickUp Docs

Les outils de mise en forme riches vous permettent de mettre en évidence les sections clés, de créer des hiérarchies d'informations claires et de rendre même les transcriptions longues faciles à parcourir et utiles. Mais la vraie magie opère lorsque la collaboration en équipe commence.

Plusieurs membres d'une équipe peuvent simultanément réviser et annoter la même transcription, en ajoutant des commentaires, des questions et des idées directement à côté du texte concerné. Cela transforme une transcription statique en une discussion dynamique.

La fonctionnalité d'historique des versions vous permet de suivre les modifications au fil du temps, ce qui vous permet de voir facilement comment une transcription a été affinée et modifiée depuis sa création initiale.

💡 Conseil de pro : lorsque vous travaillez avec des documents sensibles, tels que des entretiens avec des clients ou des discussions commerciales confidentielles, les contrôles de permission robustes de ClickUp Docs garantissent que seuls les membres autorisés de l'équipe peuvent accéder à des transcriptions spécifiques.

Les documents ClickUp améliorent les transcriptions grâce à une intégration bien pensée. Vous pouvez intégrer le fichier audio original directement à côté de sa version texte, ce qui facilite la consultation du matériel source lorsque des clarifications sont nécessaires.

Intégrez les transcriptions dans votre flux de travail grâce aux fonctionnalités de gestion des tâches de ClickUp

Ce qui distingue vraiment ClickUp en matière de gestion de la transcription, c'est la façon dont il intègre ces fonctionnalités dans votre flux de travail global. Au lieu d'exister sous forme de fichiers isolés, vos transcriptions deviennent des composants connectés de votre système de productivité, stimulant l'action plutôt que de prendre la poussière dans des dossiers oubliés.

Convertissez votre texte transcrit en tâches directement à partir du texte transcrit dans les documents ClickUp

Transformez les points de discussion directement en tâches ClickUp assignables à partir de vos documents sans avoir à changer d'outil ou à copier-coller du contenu.

Ce lien direct entre la discussion et l'action élimine le problème trop courant des bonnes idées qui se perdent dans les notes de réunion.

👉🏼 Pour les chefs de projet, la possibilité de lier les transcriptions à des projets et initiatives spécifiques crée un contexte précieux. Lorsque les membres de l'équipe examinent la documentation du projet, ils peuvent facilement accéder aux transcriptions des réunions pertinentes, ce qui leur permet de comprendre non seulement les décisions qui ont été prises, mais aussi le raisonnement et les discussions qui les ont motivées.

💡 Conseil de pro : associez la transcription aux automatisations ClickUp pour accélérer encore davantage votre flux de travail. Vous pouvez configurer des règles pour traiter et acheminer automatiquement les nouvelles transcriptions en fonction de leurs étiquettes ou de leur type de contenu. 📌 Par exemple, vous pouvez envoyer les notes de réunion d'un client à votre CRM ou signaler les transcriptions contenant des mots-clés spécifiques pour un examen urgent. Grâce à l'accès multiplateforme, toute votre bibliothèque de transcriptions reste à portée de main, que vous soyez à votre bureau ou en déplacement.

📮 Insight ClickUp : Selon notre sondage sur l'efficacité des réunions, 12 % des personnes interrogées trouvent les réunions surchargées, 17 % les trouvent trop longues et 10 % les jugent pour la plupart inutiles. Dans un autre sondage ClickUp, 70 % des personnes interrogées ont avoué qu'elles enverraient volontiers un remplaçant ou un mandataire aux réunions si elles le pouvaient. Le preneur de notes IA intégré de ClickUp peut être votre parfait assistant de réunion ! Laissez l'IA capturer tous les points clés, les décisions et les éléments d'action pendant que vous vous concentrez sur des tâches à plus forte valeur ajoutée. Grâce aux résumés automatiques des réunions et à la création de tâches assistée par ClickUp Brain, vous ne manquerez jamais d'informations cruciales, même lorsque vous ne pouvez pas assister à une réunion. 💫 Résultats réels : Les équipes qui utilisent les fonctionnalités de gestion des réunions de ClickUp rapportent une réduction impressionnante de 50 % des discussions et réunions inutiles !

De l'audio à la compréhension : transcrivez plus intelligemment avec ClickUp

En fin de compte, ChatGPT est un outil intelligent, mais il n'est pas adapté à la transcription de bout en bout. Il est préférable de l'utiliser comme un complément pour vous aider à tirer le meilleur parti d'un texte déjà transcrit.

ClickUp, cependant, est conçu pour gérer le cycle de vie complet. De la transcription automatique des réunions à la création d'informations exploitables et de tâches, tout reste connecté en un seul endroit.

Que vous soyez créateur de contenu, chef d'équipe ou gestionnaire de projet, ce système vous aide à tirer le meilleur parti de vos discussions.

Prêt à tirer le meilleur parti de vos transcriptions ? Inscrivez-vous à ClickUp et transformez la manière dont votre équipe capture et utilise les discussions.