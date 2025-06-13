les 10 meilleurs cours sur l'IA pour les professionnels des RH qui veulent garder une longueur d'avance en 2025

Se tenir au courant des dernières avancées en matière d'IA n'est plus un simple « plus » pour les professionnels des RH. C'est désormais un enjeu crucial pour optimiser les processus tout en préservant les connexions humaines qui favorisent un environnement de travail épanouissant.

Mais entre l'intégration, la culture d'entreprise, la conformité et les innombrables demandes des nouveaux employés et des employés chevronnés, qui a le temps de s'occuper de tout cela ?

Pendant ce temps, les entreprises rattrapent rapidement leur retard.

Gartner révèle que 38 % des responsables RH « testent, prévoient de mettre en œuvre ou ont déjà mis en œuvre l'IA générative (GenAI) » en 2024, contre 19 % en juin 2023.

Bonne nouvelle : vous n'avez pas besoin de devenir data scientist pour profiter des avantages de l'IA dans les processus RH. Il vous suffit de suivre la formation en IA qui vous convient, conçue pour vous et non pour les développeurs.

Dans ce guide, nous vous aiderons à trouver les cours sur l'IA les plus pratiques et les plus récents pour les professionnels des ressources humaines.

Que vous débutiez ou souhaitiez être à la pointe de l'innovation dans le domaine des ressources humaines, ces cours vous apporteront les connaissances et les outils nécessaires pour pérenniser votre carrière, sans surcharger votre calendrier.

Pourquoi les professionnels des RH ont-ils besoin de connaissances en IA ?

L'adoption de l'IA par les professionnels des RH est passée de 58 % en 2024 à 72 % en 2025. Ce chiffre indique une tendance forte et croissante à l'intégration de l'IA dans les processus RH, notamment dans le recrutement et la formation.

Alors que l'IA continue de gagner en popularité, discutons de plusieurs facteurs clés qui favorisent son adoption rapide par les professionnels des RH :

Utiliser les données pour prendre des décisions plus intelligentes : les professionnels des RH utilisent l'IA pour identifier les tendances en matière de recrutement, prévoir les risques de turnover et optimiser la planification des effectifs grâce à des informations concrètes

Automatisation des tâches répétitives : l'IA leur permet de gagner du temps sur les tâches manuelles fastidieuses, telles que le suivi des congés et la gestion des avantages sociaux, leur permettant ainsi de se concentrer sur la stratégie et la culture d'entreprise

Personnalisation de l'assistance aux employés : les responsables RH peuvent adapter : les responsables RH peuvent adapter l'intégration , les parcours d'apprentissage et l'évolution de carrière des employés grâce à des informations basées sur l'IA

Recrutement plus rapide et plus équitable : les outils d'IA pour les RH analysent efficacement les CV, réduisent les biais et vous aident à constituer des équipes diversifiées et performantes

Préparez vos compétences pour l'avenir : les professionnels des RH utilisent également l'IA pour rester pertinents dans un environnement de travail en constante évolution et face aux tendances changeantes du marché

🧠 Fait amusant : ​L'« assistant de recrutement » alimenté par l'IA de LinkedIn peut rédiger des messages personnalisés aux candidats, ce qui se traduit par un taux d'acceptation 44 % plus élevé que les méthodes traditionnelles.

Fonctionnalités clés des cours sur l'IA pour les professionnels des RH

Avec autant d'options disponibles, choisir le cours sur l'IA adapté à votre rôle dans les ressources humaines peut s'avérer difficile. Concentrez-vous sur ces fonctionnalités indispensables :

Apprenez l'intelligence artificielle pour les fonctions RH : choisissez un cours qui simplifie l'IA, l'apprentissage automatique et l'analyse de données pour les RH

Mettez la main sur des outils d'IA pour la collaboration : apprenez à travailler avec des logiciels de recrutement et des outils de gestion des performances basés sur l'IA que vous utilisez tous les jours

Appliquez l'IA générative à des scénarios RH réels : trouvez un cours sur l'IA qui vous aidera dans : trouvez un cours sur l'IA qui vous aidera dans la planification globale des ressources humaines , comme l'automatisation des tâches, la présélection des CV, l'apprentissage personnalisé et l'analyse du sentiment au travail

Maîtrisez la mise en œuvre de l'IA dans les RH : les cours doivent être dispensés par des professionnels ayant une expérience à la croisée des ressources humaines et des technologies émergentes, idéalement avec des études de cas concrets provenant d'entreprises reconnues. Cela vous aidera à maîtriser non seulement la théorie, mais aussi l'application de l'IA, la gestion du changement, la conformité et l'évaluation des risques pour les RH

Obtenez des certifications reconnues par l'industrie : choisissez un cours offrant des crédits CPD (développement professionnel continu) ou CE (formation continue) ou des certifications d'associations RH

Comprendre l'IA éthique dans les RH : optez pour des cours qui correspondent à vos : optez pour des cours qui correspondent à vos objectifs professionnels, tout en vous apprenant à détecter les biais, à protéger la confidentialité, à garantir l'équité dans la prise de décision et à promouvoir la transparence de l'IA

Recherchez les composants interactifs : présentations des outils d'IA (par exemple ChatGPT, Pymetrics, Eightfold), études de cas ou simulations, et modèles ou invites que vous pouvez appliquer directement dans vos flux de travail RH pour accélérer l'apprentissage

Adapté à votre emploi du temps chargé : des leçons courtes et faciles à assimiler (5 à 15 minutes) que vous pouvez suivre entre deux réunions ou pendant votre pause déjeuner peuvent être plus motivantes que de longs modules qui prennent des jours ou des semaines à terminer

L'évaluation de ces caractéristiques vous aidera à trouver le cours qui vous permettra de tirer parti de l'IA dans les RH, de manière stratégique, éthique et avec un impact réel !

Meilleures formations en IA pour les professionnels des RH

Apprendre à utiliser l'IA est une chose. Mais la mettre en pratique pour rationaliser le recrutement, l'intégration, le feedback des employés et les rapports ? C'est là que la plupart des outils RH échouent.

C'est pourquoi de nombreuses équipes RH avant-gardistes associent leur formation en IA à ClickUp, l'application tout-en-un pour le travail qui vous aide à mettre en pratique ce que vous apprenez.

ClickUp n'est pas réservé aux chefs de projet ou aux équipes informatiques. Avec des flux de travail personnalisables, des assistants de rédaction IA, des pipelines de recrutement, des modèles d'intégration et des rappels automatisés, il est conçu pour soutenir le travail quotidien réel des RH et votre méthodologie d'apprentissage.

Si vous souhaitez sérieusement mettre en pratique les connaissances acquises en matière d'IA, ClickUp vous offre un moyen flexible et évolutif de faire entrer vos processus RH dans le futur, sans avoir à jongler entre une douzaine d'outils.

Voici quelques-uns des meilleurs cours sur l'IA destinés aux professionnels, ainsi que des conseils d'experts pour en tirer le meilleur parti avec ClickUp pour les équipes RH.

1. IA appliquée aux ressources humaines par LinkedIn

L'IA appliquée aux ressources humaines est un cours LinkedIn Learning conçu pour aider les professionnels des RH à intégrer l'intelligence artificielle dans leurs flux de travail.

Dispensé par Kumaran Ponnambalam, ce cours de 79 minutes explore l'IA dans les RH, de la prévision du taux de départs à l'analyse des réseaux et à la recommandation de formations.

Les participants acquièrent une expérience pratique avec Python, Jupyter Notebooks, TensorFlow et Keras. Le cours est disponible via un abonnement LinkedIn Learning, qui coûte 39,99 $ par mois ou 19,99 $ par mois avec un forfait annuel. Le cours est évalué 4,5/5 avec plus de 1 000 avis sur LinkedIn.

Que disent les participants à propos de cette formation ?

Un avis sur LinkedIn Learning dit :

💡 Conseil de pro : Tirez parti des outils de recrutement basés sur l'IA pour automatiser la présélection des CV, améliorer la mise en correspondance des candidats et réduire les biais dans le processus de recrutement.

2. Programme de certification en intelligence artificielle pour les RH par AIHR

le programme de certification en intelligence artificielle pour les RH de l'AIHR couvre l'exploitation de l'IA dans les RH, la maîtrise de la conception d'invites, l'application de l'IA générative et l'élaboration de stratégies d'IA pour la réussite des entreprises. Le cours se déroule à votre rythme et nécessite environ 35 heures sur 12 semaines. Vous devrez également réaliser un projet de fin d'études pour obtenir le certificat.

Le programme coûte 975 $. Les cours AIHR ont obtenu une évaluation de 4,66 sur 5 sur la base de 11 187 avis. ​

3. Applications de l'IA dans la gestion des ressources humaines par Coursera

AI Applications in People Management est un cours Coursera proposé par l'université de Pennsylvanie. Il se compose de quatre modules avec un horaire flexible et nécessite environ neuf heures pour être achevé en trois semaines.

Conçus pour aider les professionnels des RH à intégrer l'intelligence artificielle dans leurs flux de travail, ils couvrent l'apprentissage automatique, la prise de décision basée sur les données et la réduction des biais à l'aide de la technologie blockchain. Vous apprendrez non seulement les applications de l'IA dans les RH, mais aussi les défis potentiels à prendre en compte.

Le cours a reçu une évaluation de 4,8 sur 5 sur la base de 244 avis. L'inscription est gratuite et le cours est inclus dans Coursera Plus, qui coûte 25 $ par mois lorsqu'il est facturé annuellement.

💡 Conseil de pro : Vous souhaitez maîtriser les outils RH basés sur l'IA dans ClickUp? ClickUp University propose des exercices pratiques pour vous aider à tirer parti de ClickUp Brain pour le recrutement, la formation et la gestion des effectifs. Apprenez à automatiser les flux de travail, à analyser les données des employés et à rationaliser les tâches RH.

4. L'intelligence artificielle dans les ressources humaines par Josh Bersin Academy

Le cours « L'intelligence artificielle dans les RH » de la Josh Bersin Academy aide les professionnels des RH à intégrer l'IA dans l'acquisition de talents, l'apprentissage et la planification des effectifs. Il couvre les principes fondamentaux de l'IA, ses applications pratiques et les considérations éthiques en seulement cinq semaines et nécessite un investissement d'environ cinq heures.

Le cours comprend des crédits SHRM et HRCI, ainsi qu'un certificat d'achèvement. L'accès nécessite un abonnement (49 $/mois ou 495 $/an) qui débloque tous les cours de l'académie.

👀 Le saviez-vous ? Des entreprises telles que Hitachi et Texans Credit Union ont intégré l'IA dans leurs processus d'intégration, réduisant ainsi considérablement le temps nécessaire pour atteindre la productivité et allégeant la charge administrative. L'assistant numérique IA de Hitachi a réduit le temps d'intégration de quatre jours et l'implication du personnel RH de 20 à 12 heures par nouvelle recrue.

5. IA générative dans les RH par CHRMP

La certification Generative AI in HR de CHRMP est un programme de six week-ends, dispensé par un formateur, qui vous plonge dans les fondamentaux de l'IA générative. Il propose des instructions sur l'automatisation des tâches, l'amélioration de la prise de décision et la personnalisation de l'expérience des employés.

Le cours comprend six modules, des sessions en direct, des ressources supplémentaires et un abonnement gratuit de six mois au programme de développement professionnel continu (CPD). À l'issue de la formation, vous obtiendrez une certification vérifiée par blockchain attestant de votre expertise dans les pratiques RH basées sur l'IA.

Alors que de nombreux cours vous apprennent à réfléchir à la mise en œuvre de l'IA générative dans les RH, les fonctionnalités IA de ClickUp Brain vous aident à le faire concrètement. De la rédaction de descriptions de poste à la résumé des notes de réunion ou à la création de checklists d'intégration, ClickUp Brain agit comme un assistant RH intégré, directement dans votre environnement de travail ClickUp. Demandez à ClickUp Brain de rédiger vos e-mails à votre place Vous pouvez lui demander de générer des e-mails de prospection de candidats, de réécrire des politiques dans un ton plus humain ou de répondre instantanément aux questions de l'équipe en se basant sur vos documents internes. Cette technologie est particulièrement puissante lorsqu'elle est associée aux outils d'automatisation de ClickUp, qui transforment votre apprentissage de l'IA en processus concrets et reproductibles.

🎯 Par instance, cela peut aider à :

Les employés révisent le contenu des cours et se préparent à la certification grâce à des résumés intelligents des leçons

Créez des automatisations en langage naturel qui envoient des rappels aux employés pour qu'ils achèvent leurs cours à temps

Décomposez un objectif ambitieux, tel que « Achever le cours sur l'IA générative dans les RH proposé par CHRMP », en sous-tâches gérables en un seul clic

Créez automatiquement des sous-tâches à partir des noms et des descriptions des tâches à l'aide de ClickUp Brain

📮 Insight ClickUp : Seuls 7 % des professionnels dépendent principalement de l'IA pour la gestion et l'organisation des tâches. Cela pourrait s'expliquer par le fait que les outils sont limités à des applications spécifiques telles que les calendriers, les listes de tâches ou les applications de messagerie électronique. Avec ClickUp, la même IA alimente vos e-mails ou autres flux de travail de communication, votre calendrier, vos tâches et votre documentation. Il suffit de demander : « Quelles sont mes priorités aujourd'hui ? » ClickUp Brain effectuera une recherche dans votre environnement de travail et vous indiquera exactement ce que vous avez à faire en fonction de l'urgence et de l'importance. Ainsi, ClickUp regroupe plus de 5 applications dans une seule super application !

6. Masterclass RH de l'Oxford Management Centre : l'intelligence artificielle pour les professionnels des ressources humaines

Vous recherchez un programme d'apprentissage qui combine formation en ligne et sessions en présentiel ? Le Masterclass RH : Intelligence artificielle pour les professionnels des RH de l'Oxford Management Centre propose une formation intensive de cinq jours destinée aux responsables RH seniors, aux planificateurs de main-d'œuvre et aux concepteurs organisationnels dans plusieurs emplacements, notamment à Londres, Dubaï et Paris.

Il couvre les principes fondamentaux de l'IA, le recrutement basé sur l'IA, la planification des effectifs, l'intégration éthique de l'IA et la création de plans d'action pour la mise en œuvre de l'IA. La méthodologie de formation comprend des ateliers animés par des experts, des discussions de groupe et des jeux de rôle afin d'améliorer l'apprentissage pratique et la collaboration entre pairs.

Les sessions en ligne coûtent 3 950 dollars, tandis que les cours en présentiel varient entre 5 950 et 7 950 dollars, selon l'emplacement et les horaires des sessions.

7. IA générative dans les RH et la formation et le développement par GSDC

La certification « Generative AI in HR & L&D » (IA générative dans les RH et la formation et le développement) du Global Skill Development Council (GSDC) donne les moyens aux professionnels des RH et de la formation et du développement. Elle leur permet d'utiliser l'IA générative pour l'acquisition de talents, l'engagement des employés et la formation personnalisée.

Ce programme couvre les principes fondamentaux de l'IA, le traitement du langage naturel et les applications pratiques dans les domaines des RH et de la formation et du développement.

L'examen de certification comprend 40 questions à choix multiples, avec une note minimale requise de 65 %, et offre une validité à vie avec une option de repassage gratuit.

💡 Conseil de pro : suivre un cours sur l'IA n'est qu'un début : c'est en organisant ce que vous apprenez que vous obtiendrez de réels résultats. ClickUp Docs permet aux équipes RH de stocker les supports de cours, les wikis internes et les notes de réunion en un seul endroit. Vous pouvez facilement créer des documents partagés pour les politiques, les invites d'IA ou les points à retenir de la formation, et les lier directement à des tâches ou à des flux de travail de formation. De plus, grâce à la modification collaborative et aux commentaires en temps réel, les membres de l'équipe peuvent facilement réfléchir ensemble au contenu des cours, documenter les mises à jour des processus ou élaborer de nouveaux guides de formation à mesure qu'ils mettent en pratique ce qu'ils ont appris. Créez et gérez des documents RH, notamment les profils des employés, le statut des formations, les supports de cours et bien plus encore sur ClickUp Docs

8. Master en IA dans les RH et le recrutement par Udemy

Le Master en IA dans les RH et le recrutement proposé par Udemy comprend 80 heures de contenu et couvre les applications de l'IA dans l'acquisition de talents, l'engagement des employés et la gestion des performances.

Le cours comprend des études de cas concrets, des projets pratiques et des outils pratiques pour améliorer la prise de décision en matière de RH. Vous créerez votre propre chatbot pour le recrutement et l'intégration, vous découvrirez la DEI et la réduction des biais dans l'IA, vous maîtriserez l'automatisation du recrutement et vous bénéficierez également d'un coaching et d'une assistance en direct.

Conçu pour tous les niveaux de compétence, il comble le fossé entre les pratiques RH traditionnelles et l'innovation basée sur l'IA. Il bénéficie d'une évaluation de 4,3 sur 5 basée sur 1 678 avis et son prix est de 44,99 $.

9. Conception d'invites pour l'IA générique pour les RH par AIHR

Le cours « Gen AI Prompt Design for HR » (Conception de messages d'invite pour l'IA générique dans le domaine des RH) proposé par AIHR est un mini-cours qui permet aux professionnels des RH d'acquérir les compétences essentielles pour exploiter efficacement l'IA générative.

En seulement 3,5 heures, vous apprendrez à créer des invites de haute qualité, à explorer des applications RH typiques et à adopter un cadre modélisé adaptable à divers rôles RH. Découvrez le chaînage d'invites et apprenez à exploiter l'IA en toute sécurité grâce à cette formation.

Ce cours de niveau débutant comprend un module de quatre leçons qui vous apporteront des connaissances pratiques pour transformer vos tâches RH.

Bien qu'aucune évaluation spécifique ne soit fournie, l'AIHR maintient une note globale de 4,66 sur 5 pour l'ensemble de ses cours. Ce cours nécessite l'accès complet à l'AIHR Academy, au prix de 1 625 $.

10. Certificat universitaire en IA pour les professionnels des RH par la Stanmore School of Business

Le certificat universitaire en IA pour les professionnels des RH de la Stanmore School of Business permet aux responsables RH d'intégrer l'intelligence artificielle dans la gestion des talents, le recrutement et l'analyse des effectifs.

Conçu pour les professionnels en activité et les aspirants professionnels, ce programme en ligne offre des options d'étude flexibles : un mode accéléré d'un mois ou un mode standard de deux mois.

Le programme couvre l'acquisition de talents grâce à l'IA, l'apprentissage automatique pour l'analyse des performances et les pratiques éthiques de l'IA dans les RH. Les frais d'inscription sont de 181 $ pour la formation accélérée et de 116 $ pour la formation standard.

Comment choisir le bon cours sur l'IA ?

Trouver un cours sur l'IA qui correspond à vos besoins en tant que professionnel des ressources humaines nécessite une évaluation minutieuse de plusieurs facteurs clés.

Voici les éléments à prendre en compte lors de la sélection de votre cours :

Contenu et thème principal du cours : assurez-vous que le cours couvre les concepts clés de l'IA pour les RH, tels que l'apprentissage automatique et le traitement du langage naturel, et qu'il correspond à vos objectifs de mise en œuvre Niveau de compétence requis : vérifiez les prérequis ; certains cours nécessitent des connaissances avancées en mathématiques, tandis que d'autres conviennent aux débutants ayant des connaissances de base en Python. Choisissez celui qui correspond à votre niveau d'expertise et qui vous poussera à apprendre de nouvelles choses sans vous sentir dépassé Application pratique : optez pour des cours qui enseignent : optez pour des cours qui enseignent l'automatisation des flux de travail et l'apprentissage profond à travers des scénarios RH réels, en appliquant l'IA au recrutement, à l'engagement et à la gestion des performances Mise en forme et calendrier : déterminez si la structure du cours correspond à votre disponibilité, que vous optiez pour un apprentissage en ligne flexible ou des heures de cours fixes Reconnaissance du secteur : sélectionnez des cours dispensés par des établissements ou des plateformes réputés afin de garantir la valeur de votre certification auprès de vos employeurs actuels et futurs Ressources d'assistance : consultez les supports de formation, le mentorat et l'assistance technique disponibles, car ces ressources substantielles vous aideront à maîtriser les concepts complexes de l'IA Coût par rapport à la valeur : comparez le prix du cours aux compétences acquises et à la certification obtenue, car certains cours plus coûteux offrent un contenu plus complet et une meilleure valeur ajoutée Pratique : recherchez des exercices pratiques, : recherchez des exercices pratiques, des livres sur les RH et des outils d'IA pour approfondir vos connaissances et votre application Avis des étudiants : lisez les avis de professionnels des ressources humaines pour évaluer les expériences et les résultats réels de la formation

Mettre en œuvre l'IA dans les RH

Les équipes RH ont besoin d'un forfait solide pour que l'IA fonctionne pour elles. Voici une feuille de route pratique pour intégrer l'IA dans les processus RH, surmonter les obstacles courants et former efficacement votre équipe.

Guide de mise en œuvre de l'IA dans les processus RH

Commencez par définir précisément ce pour quoi vous souhaitez que l'IA vous aide. Peut-être s'agit-il d'accélérer la présélection des CV ou d'élaborer de meilleurs programmes de formation.

Donnez la priorité aux domaines à fort impact où l'IA peut faire gagner du temps ou améliorer la prise de décision, comme le recrutement, l'intégration, la gestion des performances et l'engagement des employés. Mappez vos flux de travail actuels, identifiez les inefficacités et intégrez l'IA là où elle apporte une valeur ajoutée sans perturber ce qui fonctionne déjà dans les différentes fonctions RH.

Les tableaux blancs ClickUp vous aident à réfléchir, mapper les flux de travail et visualiser votre plan de déploiement de l'IA. Que vous conceviez un nouveau flux d'intégration basé sur l'IA ou que vous définissiez l'échéancier de formation de votre équipe, les tableaux blancs transforment les idées en tâches concrètes en quelques clics.

Obtenez un modèle gratuit Utilisez le modèle de matrice d'Eisenhower de ClickUp pour hiérarchiser les tâches de mise en œuvre de l'IA dans votre organisation RH

Mappez vos priorités à l'aide d'un modèle de matrice Eisenhower simple dans les tableaux blancs ClickUp : triez les projets IA en fonction de leur urgence et de leur importance, de leur importance sans urgence, etc. Cela vous aide à vous attaquer en premier lieu aux tâches les plus importantes.

Voici un exemple d'échéancier qui fonctionne bien :

Semaines 1-2 : Déterminez les données dont vous avez besoin et préparez-les

Semaines 3-4 : Mettre en place des mesures de protection de la confidentialité

Semaines 7 à 10 : effectuez de petits tests et résolvez les problèmes

Après le lancement : continuez à former l'équipe et vérifiez le bon déroulement des opérations

Choisissez des outils qui s'intègrent facilement à vos utilisations existantes et qui garantissent la sécurité de vos données.

Surmonter les défis liés à l'adoption de l'IA dans les services RH

Les obstacles courants à l'utilisation des outils d'IA comprennent la résistance au changement, les préoccupations relatives à la confidentialité des données et le manque de visibilité sur le retour sur investissement. Pour les surmonter, privilégiez la transparence, obtenez l'adhésion des parties prenantes dès le début et choisissez des outils conviviaux conçus pour les utilisateurs non techniciens.

Méfiez-vous des obstacles courants suivants :

Les biais de l'IA doivent être traités immédiatement : les algorithmes peuvent détecter les biais passés dans vos données. Des vérifications régulières permettent de détecter ces problèmes à un stade précoce

Les questions de confidentialité et d'équité nécessitent des directives claires . Élaborez un cadre éthique qui définit clairement comment vous utiliserez l'IA et protégerez les données

Certains membres de votre équipe s'inquiètent peut-être de voir l'IA leur prendre leur emploi. Montrez-leur comment l'IA les aide à mieux travailler, plutôt que de les remplacer

Les problèmes techniques peuvent aussi arriver. Assurez-vous que vos systèmes actuels peuvent prendre en charge l'IA et que vous disposez d'une sauvegarde informatique en cas de besoin

Bonnes pratiques pour former l'équipe RH aux technologies d'IA

Familiarisez vos collaborateurs RH avec l'IA grâce à une formation ciblée :

Inscrivez-les à des cours sur l'analyse RH et à des ateliers sur l'IA. Ceux-ci leur permettront d'acquérir des compétences pratiques qu'ils pourront mettre en œuvre

Mettez en place des moyens de recueillir des commentaires sur les outils d'IA. Utilisez ce que vous apprenez pour améliorer votre travail

Tenez votre équipe informatique informée : elle est essentielle au bon fonctionnement des nouvelles technologies

Proposez des sessions de micro-apprentissage, des présentations pratiques des outils et des études de cas réels pour le développement des talents

Encouragez l'expérimentation et créez un hub de ressources partagées ou un module RH (comme un document ClickUp) pour les apprentissages, les invites, les instructions et les FAQ

💡 Conseil de pro : Utilisez ClickUp Chat pour créer un fil dédié au déploiement de votre formation en IA. C'est un excellent moyen de conserver les questions, les mises à jour et les informations partagées au même endroit, afin que votre équipe puisse apprendre de manière collaborative sans avoir à passer d'un fil d'e-mails à l'autre ou à perdre des messages Slack. Affectez des messages en temps réel à votre équipe RH pour suivre les formations sur ClickUp Chat

Redéfinissez l'IA dans les RH avec ClickUp

Maîtriser l'IA dans le domaine des RH ne consiste pas seulement à acquérir de nouvelles compétences technologiques, mais aussi à repenser notre approche de la gestion des talents, de l'expérience employé et de la dynamique du lieu de travail.

Chaque programme que nous avons présenté a sa valeur, mais il est important de choisir celui qui correspond le mieux à vos besoins et à vos objectifs de carrière. L'IA n'est pas une solution miracle. Vous devez continuer à vous poser des questions difficiles sur les préjugés, l'équité et la confidentialité. Les meilleurs professionnels des RH savent que les considérations éthiques doivent guider chaque décision relative à l'utilisation des outils d'IA.

Les cours que nous avons explorés vous offrent une base solide pour relever ces défis.

Vous souhaitez apprendre plus rapidement et mettre en pratique vos nouvelles compétences en IA ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui à ClickUp!