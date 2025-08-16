15 modèles de journal de remise en forme pour vos objectifs 2025

Ce sont les trois ou quatre dernières répétitions qui font grossir les muscles. C'est cette zone de douleur qui distingue un champion d'un simple amateur.

Vous en avez assez des forfaits de remise en forme qui ne tiennent pas la route ? Nous sommes tous passés par là. Un modèle de journal de remise en forme vous aide à y voir plus clair pour réussir vos entraînements.

Que vous soyez entraîneur personnel, passionné de fitness ou adepte de la salle de sport, ces modèles imprimables de planificateur de remise en forme vous aideront à rester sur la bonne voie. Ils vous aideront à suivre vos gains de force, vos plans de repas et les jalons de vos clients.

Alors, commencez votre parcours fitness, une étape à la fois.

🧠 Fait amusant : Une étude a révélé que les personnes qui écrivent leurs objectifs à la main ont 42 % plus de chances de les atteindre. Les modèles papier ont toujours leur place dans un monde où le numérique est roi.

Qu'est-ce qu'un modèle de journal de remise en forme ?

Un modèle de journal de fitness est un format prêt à l'emploi (numérique ou imprimable) qui vous aide à suivre vos entraînements, vos repas, vos habitudes et à atteindre vos objectifs de remise en forme en un seul endroit.

Que vous préfériez une application élégante ou un journal de fitness gratuit imprimable épinglé sur votre réfrigérateur, ces modèles vous évitent d'avoir à deviner quoi noter et comment.

Vous n'avez pas besoin de partir de zéro pour rester motivé. Ces modèles de suivi d'entraînement comportent des pages structurées, telles que des journaux d'entraînement, des sections de suivi des habitudes, des suivis d'objectifs et de l'espace pour vos réflexions ou vos notes.

Exemple : Vous prenez l'habitude de faire de la musculation dans le cadre de votre programme de remise en forme. Le suivi des entraînements du modèle de journal vous permet d'enregistrer chaque session, le poids soulevé, le nombre de répétitions, vos impressions, ainsi que les jours où vous avez sauté une séance et les raisons de votre absence.

Au lieu de vous demander « Que vais-je écrire aujourd'hui ? », le modèle vous évite d'avoir à réfléchir. Venez, notez les entrées clés et concentrez-vous sur votre motivation en enregistrant vos actions.

Au fil du temps, ces petites entrées s'additionnent pour former quelque chose de plus grand : une visibilité sur votre progression, une meilleure compréhension de ce qui aide ou nuit à votre routine, et un plan clair pour guider votre amélioration.

les 15 meilleurs modèles de journal de fitness

l'une des raisons pour lesquelles les amateurs de fitness, les entraîneurs et les coachs bien-être ont du mal à rester constants n'est pas le manque de motivation. C'est l'absence d'un système simple et centralisé pour tout suivre.

C'est là que ClickUp entre en jeu. ClickUp organise tout le suivi de votre remise en forme (entraînements, nutrition, journaux de progression et objectifs personnels) dans un seul environnement de travail. Vous pouvez tout voir en un coup d'œil, de la répartition de vos entraînements aux tendances à long terme. Vous ne vous contentez pas de suivre votre parcours de remise en forme, vous en tirez des enseignements.

Essayez ClickUp gratuitement Avec les tableaux de bord ClickUp, vous pouvez hiérarchiser les tâches, suivre les progressions et vous concentrer sur ce qui compte le plus

Découvrons maintenant quelques modèles de journaux de fitness qui vous aideront à transformer vos bonnes intentions en habitudes durables :

1. Modèle de journal d'entraînement ClickUp

Obtenez un modèle gratuit Classez vos jours d'entraînement en cardio, exercices de musculation, jours de repos et exercices pour le tronc avec le modèle de journal d'entraînement de ClickUp

Le modèle de journal d'entraînement ClickUp est conçu pour les personnes soucieuses de leur forme physique qui veulent plus qu'une simple checklist. Si vous aimez savoir exactement ce que vous avez soulevé la semaine dernière, combien de temps vous vous êtes reposé entre les séries ou si vos soulevés de terre s'améliorent, ainsi que d'autres indicateurs importants, vous trouverez tout cela ici.

Grâce à ce modèle de journal de fitness, vous pouvez suivre et enregistrer vos entraînements en détail, y compris les exercices, les séries, les répétitions, les poids et la durée. Il comprend des champs personnalisés tels que le groupe musculaire ou le type d'entraînement (cardio, souplesse, force), afin que vous puissiez visualiser votre progression physique au fil du temps. Une section « Notes » vous permet de réfléchir, d'ajuster votre approche ou de noter des conseils pour vos futurs entraînements.

Idéal pour : Les personnes soucieuses de leur forme physique qui souhaitent sérieusement se muscler ou les passionnés de données qui aiment suivre chaque répétition et chaque nouvel exercice à l'aide de modèles de journal d'entraînement

2. Modèle ClickUp 75 Hard Wellness Challenge

Obtenez un modèle gratuit Visualisez vos tâches quotidiennes telles que le sommeil, la consommation d'eau, les affirmations et les habitudes alimentaires grâce au modèle de suivi des 75 habitudes de ClickUp

Le défi « 75 Hard Challenge » est difficile, non seulement physiquement, mais aussi mentalement. Il exige une discipline quotidienne dans plusieurs habitudes, et un seul écart remet tout à zéro.

Le modèle ClickUp 75 Hard Wellness Challenge vous offre un espace structuré pour consigner vos entraînements quotidiens, votre consommation d'eau, vos repas sains, vos lectures motivantes et bien plus encore pendant 75 jours. Ce modèle de planificateur de remise en forme comprend des checklists de tâches, des révisions hebdomadaires et des réinitialisations automatiques pour les objectifs récurrents, afin que rien ne soit oublié.

Ce qui le distingue, c'est la façon dont il décompose le travail. Vous obtenez des vues visuelles de votre progression (comme un diagramme de Gantt et un résumé), des checklists quotidiennes de vos habitudes et des statuts tels que « Je l'ai fait », « En cours » ou « À faire » pour garder votre série à l'esprit.

Idéal pour : Les personnes très motivées qui recherchent une discipline totale en matière de fitness, de mentalité et de nutrition

💡 Astuce productivité : Vous trouverez ci-dessous vos 75 conseils pratiques reformulés sous forme de notes autocollantes que vous pouvez ajouter à ClickUp Docs: 📌 Routine et structure Titre : À noter avant de vous coucherNote : Planifiez vos exercices et vos repas de demain dès ce soir. 📌 Raccourci entraînement Titre : Les marches comptentNote : Une marche de 45 minutes = une séance d'entraînement valable. Utilisez-le pour réfléchir, récupérer ou écouter un livre audio. Continuez à bouger. 📌 Suivi de progression Titre : Notez vos impressions et vos répétitionsNote : Suivez votre humeur, votre sommeil et votre énergie. Vous identifierez ainsi des tendances et des gains de mental qui ne s'affichent pas sur la balance.

3. Modèle de forfait quotidien ClickUp

Obtenez un modèle gratuit Suivez chaque action de votre parcours de remise en forme avec le modèle de plan d'action quotidien de ClickUp

Le modèle de plan d'action quotidien ClickUp vous aide à rester constant en intégrant vos séances d'entraînement à votre emploi du temps quotidien au lieu de les considérer comme une tâche secondaire. Ne laissez pas vos objectifs de remise en forme passer au second plan à cause de votre emploi du temps chargé.

Ce modèle de journal de fitness vous permet de bloquer du temps pour l'entraînement, les repas, la mobilité et même la récupération, en plus de vos autres tâches. Vous pouvez attribuer des niveaux de priorité, définir des dépendances (comme l'échauffement avant votre course) et créer un programme réaliste et équilibré.

Pour plus de flexibilité, utilisez la vue Échéancier ou Liste pour déplacer les éléments sans perdre de vue ce qui compte le plus. Ajoutez des notes pour noter vos victoires ou vos obstacles et réfléchir à votre journée.

Idéal pour : Les professionnels très occupés qui doivent concilier entraînement, travail, famille et vie quotidienne, et prendre des décisions éclairées grâce à leur journal d'entraînement

💡 Conseil de pro : Mais si vous êtes bloqué et que vous vous demandez « Sur quoi devrais-je me concentrer aujourd'hui ? », ClickUp Brain intervient. Vous pouvez utiliser Brain pour générer votre forfait quotidien en fonction de vos objectifs de remise en forme généraux. Il résume également les tâches de la veille pour vous permettre d'y réfléchir et de vous recentrer. Vous avez des objectifs vagues comme « mieux manger » ou « bouger plus » ? Brain vous aide à les reformuler et à les affiner en étapes spécifiques et réalisables. Vous pouvez même lui demander de créer des routines pour vous. Par exemple, créer un programme d'entraînement sur 4 jours ou diviser vos exercices de mobilité en sous-tâches quotidiennes. Utilisez ClickUp Brain pour créer une routine simple et atteindre vos objectifs de remise en forme

4. Modèle de forfait de développement personnel ClickUp

Obtenez un modèle gratuit Utilisez des indicateurs de progression codés par couleur pour suivre votre bien-être général à l'aide du modèle de plan de développement personnel de ClickUp

Tous les objectifs de remise en forme ne sont pas physiques. Peut-être vous entraînez-vous pour un marathon, souhaitez-vous gagner en force ou développer votre discipline. Le modèle de plan de développement personnel ClickUp vous permet de définir des objectifs SMART, de les diviser en étapes et de suivre votre progression au fil du temps.

Ce modèle vous offre une structure claire pour atteindre ces objectifs dans le cadre d'un parcours de développement personnel plus large. Vous trouverez des champs pour la motivation, le statut des tâches (« Pas commencé », « En cours », « Objectif atteint ») et même des notes sur ce qui fonctionne. Il est suffisamment flexible pour suivre votre routine d'entraînement, vos repas et vos victoires quotidiennes tout en planifiant des améliorations à long terme.

Idéal pour : Les personnes soucieuses de leur forme physique qui travaillent à la fois leur corps et leur mental

Le corps réalise ce que l'esprit croit possible.

5. Modèle ClickUp pour suivre vos habitudes personnelles

Obtenez un modèle gratuit Consultez vos objectifs quotidiens en matière d'étapes, d'hydratation et de lecture grâce à une barre de progression dans le modèle de suivi des habitudes personnelles de ClickUp

Parfois, le plus difficile dans une routine de remise en forme est de rester constant. Le modèle ClickUp Personal Habit Tracker rend votre progression visible et vos séries récompensées.

Ce modèle permet de suivre vos actions quotidiennes telles que vos séances d'entraînement, votre consommation d'eau, vos étirements, vos repas ou le nombre de pas effectués. Des diagrammes visuels vous indiquent les micro-habitudes que vous respectez et celles qui nécessitent votre attention. Adopter un mode de vie sain ne se fait pas du jour au lendemain.

Vous pouvez configurer des rappels automatiques, enregistrer vos habitudes au fil du temps ou essayer une application de suivi des meilleures habitudes pour garder vos routines saines à l'esprit, sans dévier de votre objectif.

Idéal pour : Toute personne qui commence doucement ou qui souhaite se motiver pour perdre du poids, se muscler ou améliorer son bien-être général à l'aide d'un outil numérique de suivi des habitudes

Vous souhaitez diviser votre parcours de remise en forme en étapes faciles à gérer ? Découvrez comment appliquer le principe « Start-Stop-Continue » à votre parcours de remise en forme ⬇️

6. Modèle de liste des tâches quotidiennes ClickUp

Obtenez un modèle gratuit Personnalisez vos listes de tâches à l'aide du modèle de liste quotidienne des tâches à faire de ClickUp

Le modèle de liste des tâches quotidiennes de ClickUp vous aide à organiser votre journée et à inclure vos habitudes de santé et vos objectifs de remise en forme. Utilisez ce modèle pour créer un journal d'entraînement qui répertorie vos exercices, vos repas, vos objectifs d'hydratation ou même vos routines de récupération et de préparation mentale, en plus de vos tâches professionnelles.

Vous pouvez classer les éléments par ordre de priorité, fixer des délais et les cocher au fur et à mesure. Créez une dynamique avec chaque petite victoire. Il vous permet d'ajouter une note rapide à la fin de la journée pour suivre comment vous vous êtes senti, ce qui a bien travaillé ou ce qu'il faut modifier demain.

Idéal pour : Les amateurs de fitness axés sur les tâches et les coachs santé qui éprouvent un sentiment d'accomplissement en cochant les éléments d'une liste de tâches

📮 ClickUp Insight : La santé et la forme physique sont les principaux objectifs personnels des personnes interrogées dans notre sondage, mais 38 % d'entre elles admettent ne pas suivre leurs progrès de manière régulière. 🤦 Il y a un grand écart entre l'intention et l'action ! ClickUp peut vous aider à passer à la vitesse supérieure grâce à ses modèles dédiés au suivi des habitudes et à ses tâches récurrentes. Imaginez-vous en train de mettre en place sans effort ces routines, d'enregistrer chaque séance d'entraînement et de maintenir votre série de méditations. 💫 Résultats réels : Les utilisateurs de ClickUp rapportent une augmentation de 200 % de leur productivité, car pour rester sur la bonne voie, il faut d'abord voir où l'on en est.

7. Modèle de planificateur mensuel ClickUp

Obtenez un modèle gratuit Organisez votre parcours fitness mois par mois avec le modèle de planificateur mensuel de ClickUp

Le modèle de planificateur mensuel ClickUp vous aide à prendre du recul et à planifier votre programme en tenant compte de votre corps. Vous pouvez mapper les blocs d'entraînement clés (musculation, cardio, récupération), ajouter des jours de repos et définir des jalons pour atteindre des objectifs de remise en forme plus ambitieux, comme « courir 5 km » ou « terminer un programme de 30 jours ». Vous pouvez même classer vos activités par groupe musculaire, priorité ou type d'entraînement.

L'affichage flexible du calendrier vous aide à gérer votre énergie, à éviter le surmenage et à rester en phase avec votre mode de vie.

Idéal pour : Les personnes qui se fixent des objectifs et souhaitent bénéficier d'une visibilité mensuelle sur leurs entraînements et leurs cycles énergétiques

Je détestais chaque minute d'entraînement, mais je me disais : « N'abandonne pas. Souffre maintenant et vis le reste de ta vie comme un champion.

Je détestais chaque minute d'entraînement, mais je me disais : « N'abandonne pas. Souffre maintenant et vis le reste de ta vie comme un champion.

8. Modèle de planification des repas ClickUp

Obtenez un modèle gratuit Consultez vos repas quotidiens, les types d'aliments et vos régimes alimentaires, tels que cétogène, végétalien et équilibré, avec un suivi de votre consommation d'eau grâce au modèle de planification des repas ClickUp

Si votre alimentation n'est pas planifiée, vous pourriez être tenté de manger des repas malsains et peu nutritifs, surtout lorsque vous devez jongler entre le travail, l'entraînement et la récupération. C'est là que le modèle de planification des repas ClickUp entre en jeu.

Essayez ce modèle de planification des repas pour planifier vos repas en fonction de vos objectifs de remise en forme. Ce journal de remise en forme gratuit et imprimable est idéal pour consigner vos repas quotidiens, vos calories et vos macros, et même pour relier vos repas à vos jours d'entraînement afin d'améliorer vos performances.

Ils comprennent également des champs pour planifier vos courses, prendre des notes et noter vos préférences alimentaires. Vous souhaitez réduire le gaspillage ou cuisiner pour toute la semaine ? Ce modèle vous aide à tout faire, sans application supplémentaire.

Idéal pour : Les personnes soucieuses de leur santé qui souhaitent adapter leur alimentation à leurs objectifs d'entraînement

9. Modèle de forfait de soins personnels ClickUp

Obtenez un modèle gratuit Surveillez vos activités mentales, physiques et spirituelles à l'aide du modèle de forfait de soins personnels de ClickUp

Le modèle de forfait de soins personnels ClickUp est conçu pour vous aider à retrouver votre équilibre et à suivre votre rétablissement émotionnel et physique de manière intentionnelle. Utilisez-le pour planifier vos activités physiques, de pleine conscience, de nutrition, de sommeil et de bien-être mental comme n'importe quelle autre séance d'entraînement.

Le modèle de forfait de soins personnels comprend des catégories pour différents types de soins et vous permet de noter vos changements d'humeur, votre niveau d'énergie et les signes d'épuisement. Vous pouvez même créer un tableau de bord personnel pour gérer votre bien-être, vos objectifs et vos routines en un seul endroit.

Idéal pour : Les utilisateurs débutants qui souhaitent réduire leur stress pour se sentir mieux et adopter de bonnes habitudes au-delà de la salle de sport

10. Modèle de plan d'action ClickUp

Obtenez un modèle gratuit Organisez vos tâches par statut : À faire, En cours et Terminé, combiné à des fréquences de révision hebdomadaires, mensuelles et trimestrielles à l'aide du modèle de plan d'action ClickUp

Si vous êtes coach sportif, le modèle de plan d'action de ClickUp vous aide à structurer et à gérer le parcours fitness de vos clients.

Utilisez le modèle pour décomposer vos objectifs de remise en forme généraux en tâches gérables. Par exemple, si un client souhaite perdre 5 kg en trois mois, vous pouvez créer des tâches hebdomadaires d'entraînement et de nutrition qui contribuent à cet objectif.

Vous pouvez diviser le forfait en phases « À faire », « En cours » et « Terminé ». Ensuite, attribuez des dates d'échéance à chaque tâche pour vous assurer que vos clients restent sur la bonne voie. Planifiez des vérifications régulières pour évaluer la progression et apporter les ajustements nécessaires.

Idéal pour : Les coachs sportifs qui ont une approche structurée, transparente et interactive de l'entraînement personnel

11. Modèle ClickUp pour vos objectifs annuels de remise en forme

Obtenez un modèle gratuit Utilisez le modèle ClickUp Objectifs annuels personnels pour suivre vos objectifs SMART

Si vous en avez assez des forfaits à court terme qui s'épuisent rapidement, le modèle d'objectifs annuels de remise en forme ClickUp est fait pour vous. Ce modèle de journal de remise en forme vous aide à prendre du recul et à voir plus grand, sur 12 mois d'activité physique, d'état d'esprit, de nutrition et de jalons.

Vous pouvez définir des objectifs SMART, consigner les actions clés et suivre visuellement vos progrès mensuels. Ce système vous aide à rester ancré dans vos efforts quotidiens et vos résultats à long terme, que vous vous entraîniez pour gagner en masse musculaire, perdre du poids ou gagner en endurance. Chaque section vous permet de réfléchir à ce qui fonctionne, d'ajuster votre approche et d'acquérir progressivement de nouvelles habitudes grâce à des idées tirées du journal de fitness.

Idéal pour : Les amateurs de sport et les débutants qui souhaitent changer leurs habitudes à long terme et ne pas se contenter d'une perte de poids rapide

12. Modèle d'objectifs quotidiens ClickUp Fitness

obtenir le modèle gratuit Suivez vos objectifs quotidiens par catégorie grâce aux ventilations SMART intégrées dans le suivi des objectifs quotidiens ClickUp

Si vous reprenez après une pause ou si vous souhaitez simplement vous concentrer sur le maintien de votre forme physique, le modèle ClickUp Fitness Daily Goal Template vous aide à vous concentrer sur ce que vous pouvez contrôler aujourd'hui. Ce modèle de journal de fitness simple mais puissant vous permet d'écrire un objectif clair par jour.

Vous pouvez y indiquer votre domaine d'intérêt (comme le cardio ou la musculation), suivre votre humeur et réfléchir après coup. Rapide à remplir, facile à suivre et conçu pour vous aider à aller de l'avant, même lorsque la motivation faiblit. Utilisez-le pour suivre vos habitudes quotidiennes, noter ce qui a aidé (ou nui) à votre énergie et célébrer les efforts que vous fournissez.

Idéal pour : Les personnes qui souhaitent reprendre leur programme de remise en forme, un jour, une séance, une victoire à la fois

13. Modèle de planificateur personnel pour suivre votre perte de poids par Canva

via Canva

Le modèle de planificateur personnel pour suivre la perte de poids vous permet d'enregistrer votre poids, vos mensurations et vos jalons dans un format clair. Ce modèle de journal de remise en forme gratuit et imprimable vous permet d'ajouter des touches personnelles, notamment des couleurs, des citations et des objectifs. Le modèle est simple et comporte des colonnes pour noter votre prise et votre perte de poids hebdomadaires.

Idéal pour : Les personnes visuelles qui souhaitent voir clairement leur parcours de perte de poids mappé tout au long de l'année

14. Modèle de planificateur pour suivre vos habitudes santé par Canva

via Canva

Le modèle de planificateur de suivi des habitudes de santé couvre tout, de l'hydratation et du sommeil aux niveaux d'énergie et à l'activité physique quotidienne, vous aidant ainsi à identifier vos habitudes.

Comme ce modèle de suivi d'entraînement est modifiable, vous pouvez ajouter, supprimer ou renommer des sections en fonction de vos intérêts. Vous souhaitez suivre vos repas, vos calories ou votre état de forme certains jours ? Aucun problème. Vous préférez utiliser une copie imprimée sur votre réfrigérateur ou votre bureau ? Ce modèle est fait pour vous.

Idéal pour : Toute personne qui souhaite disposer d'un système de suivi des habitudes et d'une disposition flexible pour l'aider à atteindre ses objectifs physiques et mentaux

15. Modèle de planificateur de yoga/méditation par Template.net

Si votre version du fitness consiste à ralentir, à respirer plus profondément et à vous recentrer sur vous-même, ce modèle de journal de fitness est fait pour vous. Le modèle de planificateur de yoga/méditation vous aide à mapper votre pratique de la tranquillité de la même manière que d'autres planifient leur entraînement.

Suivez vos sessions, vos jours de repos, votre humeur et vos réflexions. Il comprend un espace pour planifier différents types d'activités physiques (flux de yoga, respiration ou méditation) et noter comment vous vous sentez avant et après. Disponible en plusieurs formats (PDF, Word, Apple Pages), il est facile à imprimer ou à personnaliser numériquement.

Idéal pour : Les adeptes du mouvement conscient et les amateurs de méditation en quête de clarté, de calme et de structure

Qu'est-ce qui fait un bon modèle de journal de fitness ?

Alors, comment choisir le modèle de journal de fitness qui vous convient le mieux ?

Un bon modèle de journal de fitness trouve le juste équilibre entre structure et flexibilité. Il structure vos entrées tout en laissant suffisamment de flexibilité pour s'adapter à l'évolution de votre routine, de vos préférences et de vos objectifs.

Voici ce qui distingue un journal utile d'un journal que vous pouvez utiliser pour définir des objectifs et abandonner après deux semaines :

Suivi des entraînements : Personne n'a envie de passer 15 minutes à consigner une séance d'entraînement de 45 minutes. Les modèles doivent permettre de noter facilement les exercices, les séries, les répétitions et les poids

Espace pour définir vos objectifs et réfléchir : Un bon modèle comporte des sections préremplies pour vos objectifs hebdomadaires, vos records personnels ou vos impressions après la session afin de vous aider à rester motivé. Il doit également comporter un espace pour noter vos petites victoires et vos échecs, car Un bon modèle comportedes sections préremplies pour vos objectifs hebdomadaires, vos records personnels ou vos impressions après la session afin de vous aider à rester motivé. Il doit également comporter un espace pour noter vos petites victoires et vos échecs, car l'acquisition de bonnes habitudes implique à la fois des progrès et des défis

Journal nutritionnel : Vous devriez pouvoir enregistrer le nombre total de calories, les types d'aliments, votre hydratation ou même simplement les repas les plus nutritifs et les moins nutritifs

Suivi de la progression : Des visuels tels que des graphiques, des journaux de performances, des tableaux de mensurations ou des pages de bilan mensuel vous aident à suivre les changements qui ne sont pas visibles au quotidien, au mois ou à la semaine

Personnalisation et flexibilité de mise en forme : Un bon modèle de journal de fitness doit offrir des champs personnalisables pour s'adapter à votre routine d'entraînement, vos objectifs et vos groupes musculaires

Encombrement minimal : Les adeptes du fitness ne veulent pas avoir à faire défiler des affirmations et des citations sur la préparation des repas. Les meilleurs modèles sont clairs, directs et ne contiennent que ce qui est vraiment utile

Utilisez des modèles imprimables pendant vos séances (pour plus de rapidité), puis transférez chaque semaine les données clés relatives aux différents groupes musculaires dans votre modèle numérique afin d'obtenir des graphiques, des tendances et des visuels illustrant votre progression à long terme. Cela convient à tout le monde, des athlètes professionnels aux entraîneurs qui planifient des programmes d'entraînement, en passant par les débutants qui commencent à adopter un mode de vie sain.

Suivez, réfléchissez, ajustez : construisez votre routine de remise en forme avec ClickUp

Vos objectifs ne sont pas aussi loin que vous le pensez. Avec le bon modèle, la prochaine étape est déjà planifiée.

Les modèles de journal de fitness de ClickUp vous permettent de suivre facilement ce qui compte, de réfléchir à ce qui fonctionne et d'ajuster vos objectifs de remise en forme sans vous sentir dépassé.

Inscrivez-vous gratuitement sur ClickUp pour planifier vos séances d'entraînement et suivre la progression de vos objectifs de remise en forme.