Modèles et exemples gratuits de lettres d'intérêt

Vous avez trouvé une entreprise qui vous correspond parfaitement, mais vous vous rendez compte qu'elle n'a pas d'offres d'emploi correspondant à vos compétences ?

Une lettre d'intérêt est votre passeport. Cette lettre d'une page est un moyen proactif de vous présenter. Elle vous permet de montrer comment vous pouvez apporter une valeur ajoutée à une position avant même qu'elle n'existe.

De nombreuses entreprises gardent en tête les candidats les plus prometteurs pour de futurs rôles. Les contacter tôt peut donc vous donner un avantage.

Cependant, rédiger une lettre d'intérêt à partir de zéro peut s'avérer difficile. Mais nous sommes là pour vous aider ! Ces modèles et exemples gratuits, associés à des outils d'écriture basés sur l'IA, vous aideront à rédiger une lettre convaincante qui attirera l'attention et vous ouvrira des portes. Trouvez celle qui vous convient le mieux !

Que sont les modèles de lettres d'intérêt ?

Les modèles de lettres d'intérêt sont des formats préconçus qui aident les candidats potentiels à rédiger une lettre professionnelle et structurée. Ils permettent aux demandeurs d'emploi d'exprimer leur intérêt pour une entreprise, un poste ou une opportunité qui n'est pas publiée.

Ces modèles fournissent un cadre clair, comprenant des sections pour vous présenter, mettre en avant vos compétences ou votre expérience pertinentes et expliquer les raisons de votre prise de contact.

👀 Le saviez-vous ? Les emplois dans le secteur technologique connaissent une croissance annuelle de 12 %, dépassant ainsi de nombreux autres secteurs.

Qu'est-ce qui fait un bon modèle de lettre d'intérêt ?

Un modèle de lettre d'intérêt bien structuré aide les demandeurs d'emploi à présenter leurs qualifications de manière efficace et professionnelle. Un bon modèle de lettre d'intérêt comprend :

Une introduction percutante qui attire l'attention grâce à une formule de politesse formelle bien rédigée et un premier paragraphe concis énonçant l'objet de la lettre

Des détails personnalisés permettent d'adapter la lettre au titre et au nom de l'entreprise du destinataire

Informations pertinentes qui mettent en avant les compétences, l'expérience ou les réalisations clés correspondant à la culture et aux besoins de l'entreprise

Effacement de la mise en forme qui conserve une disposition professionnelle avec un espacement, des titres et un flux logique appropriés

Contenu concis et engageant qui rend le message direct et convaincant sans détails inutiles

Un appel à l'action qui encourage la poursuite de la discussion, par exemple en demandant un entretien informatif ou un suivi

15 modèles de lettres d'intérêt

Voici les 15 meilleurs modèles de lettres d'intérêt que vous devez essayer :

1. Le modèle de lettre de motivation ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Transformez une simple présentation en un récit mémorable qui vous permettra d'obtenir des entretiens grâce au modèle de lettre de motivation ClickUp

Une lettre de motivation et une lettre d'intérêt sont toutes deux des lettres formelles qui mettent en avant vos compétences et vos qualifications. C'est pourquoi notre premier choix se porte sur le modèle de lettre de motivation ClickUp. Simple et efficace, il est conçu pour vous guider à travers un processus détaillé de présentation de votre parcours professionnel.

Le modèle comprend des sections distinctes pour une salutation engageante, une description détaillée de votre parcours professionnel et un appel à l'action concluant.

Vous pouvez facilement personnaliser le modèle de lettre de motivation pour en faire un modèle de lettre d'intérêt. Ses éléments clés sont les suivants :

Présentation personnalisée : adaptez votre formule de politesse à la culture de l'entreprise cible et au nom du recruteur

Section « Compétences et réalisations » : intégrez des indicateurs, des projets spécifiques ou des jalons qui correspondent à la description du poste

Paragraphe de conclusion : rédigez une conclusion convaincante qui encourage la poursuite de la discussion et présente votre parcours de manière cohérente

🔑 Idéal pour : Les demandeurs d'emploi qui souhaitent rédiger une lettre de motivation structurée mais personnalisable afin de mettre en avant leurs compétences et leur expérience.

2. Le modèle de recherche d'emploi ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Transformez une recherche d'emploi dispersée en une feuille de route stratégique pour votre carrière grâce au modèle de recherche d'emploi ClickUp

Le modèle complet de recherche d'emploi ClickUp suit le statut de vos candidatures et vous aide à planifier et à mettre en œuvre efficacement votre stratégie de recherche d'emploi. En centralisant vos informations de recherche d'emploi à l'aide de l'IA, ce modèle minimise le risque de manquer des délais et vous permet de rester proactif.

Fonctionnalités clés :

Tableau de bord centralisé : organisez les offres d'emploi, les informations sur les entreprises et les dates de candidature dans une vue intuitive

Champs personnalisables : ajoutez des colonnes pour des informations spécifiques telles que les attentes salariales, les emplacements des postes ou les sources de référence

Suivi de la progression : utilisez des indicateurs visuels pour vous aider à surveiller les délais de suivi et les étapes des entretiens.

🔑 Idéal pour : Organiser et assurer le suivi des candidatures, des entretiens et des efforts de réseautage en un seul endroit.

3. Modèle de tableau Kanban pour la recherche d'emploi ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Visualisez votre parcours de candidature et améliorez facilement vos suivis grâce au modèle de tableau Kanban pour la recherche d'emploi ClickUp.

Vous êtes plutôt visuel ? Le modèle de tableau Kanban pour la recherche d'emploi ClickUp utilise une disposition de tableau Kanban pour diviser votre recherche d'emploi en étapes distinctes.

Fonctionnalités détaillées :

Colonnes personnalisables : définissez des étapes telles que « Recherche », « Candidature », « Préparation à l'entretien », « Entretien », « Offre » et « Suivi »

Fonctionnalité glisser-déposer : déplacez facilement les opportunités d'une étape à l'autre, ce qui vous permet d'effectuer des ajustements en temps réel

Suivi du statut : intégrez des étiquettes de couleur et des dates d'échéance pour hiérarchiser les tâches

🔑 Idéal pour : Les professionnels à la recherche de l'emploi de leurs rêves, qui souhaitent visualiser leurs candidatures et suivre leur progression à travers les différentes étapes du processus de recrutement.

💡 Conseil de pro : ClickUp Brain peut être votre créateur de CV IA! Brain va au-delà de l'aide à la rédaction ; il vous aide à élaborer une stratégie pour votre recherche d'emploi. Utilisez-le pour rédiger rapidement une lettre d'intérêt convaincante, affiner votre formulation pour plus de clarté ou adapter le ton à différents secteurs d'activité. ClickUp Brain peut également résumer les descriptions de poste, suggérer des mots-clés pour améliorer l'alignement avec les systèmes de suivi des candidats (ATS) et même générer des e-mails de suivi pour que votre candidature reste mémorable. Associé aux modèles de recherche d'emploi de ClickUp, ClickUp Brain vous permet non seulement de postuler, mais aussi de postuler de manière stratégique. Facilitez votre recherche d'emploi avec ClickUp Brain

4. Le modèle de CV ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Rédigez un CV visuellement attrayant qui résume votre parcours professionnel grâce au modèle de CV ClickUp

Vous souhaitez rendre votre CV facile à lire et visuellement attrayant, afin d'attirer l'attention du recruteur dès le premier coup d'œil ? Le modèle de CV ClickUp est la solution !

Alliant esthétique et fonctionnalité, le modèle comprend :

Sections structurées : zones clairement définies pour un résumé professionnel, un historique détaillé de votre expérience professionnelle, vos compétences, votre formation et vos certifications

Améliorations visuelles : options permettant d'inclure des icônes, des accents de couleur et des diagrammes pour mettre en valeur vos réalisations

Personnalisation facile : les champs ajustables vous permettent de modifier le contenu en fonction des normes de l'industrie ou des exigences spécifiques du poste.

🔑 Idéal pour : Créer un CV professionnel et bien structuré qui attire les recruteurs.

💡 Conseil de pro : utilisez ClickUp Docs pour perfectionner votre lettre d'intérêt ! Il s'agit d'un environnement de travail dynamique où vous pouvez facilement modifier et peaufiner votre lettre d'intérêt. Une fois que vous avez rédigé votre lettre à l'aide d'un modèle, utilisez les options de mise en forme avancées pour structurer votre lettre de manière professionnelle, ajouter des commentaires pour obtenir des retours et même lier des tâches de recherche d'emploi directement dans le document. Vous avez besoin de plusieurs versions pour différentes opportunités ? Dupliquez votre document et modifiez-le sans repartir de zéro. Une fois votre lettre prête, exportez-la au format PDF ou partagez-la à l'aide d'un simple lien pour un envoi fluide.

5. Modèle de lettre d'intérêt pour un emploi par Template. Net

Le modèle de lettre d'intérêt pour un emploi de Template. Net est très pratique lorsque vous ciblez des entreprises qui n'ont pas d'offres d'emploi spécifiques. Il offre :

Récit personnel détaillé : sections pour présenter votre parcours, votre expertise et la valeur unique que vous apportez

Langage personnalisable adapté à votre secteur d'activité : adaptez le contenu afin qu'il corresponde à la culture spécifique de l'entreprise et au jargon utilisé dans votre secteur

Appel à l'action clair : une conclusion bien définie encourage une réunion ou la poursuite du dialogue. En prenant l'initiative, ce modèle vous positionne comme un candidat innovant qui n'attend pas que les opportunités se présentent, mais qui les crée

🔑 Idéal pour : Les professionnels qui contactent des entreprises au sujet d'opportunités d'emploi potentielles.

6. Modèle de lettre d'intérêt pour prospection par Template. Net

Conçu pour le réseautage et la prospection commerciale, le modèle de lettre d'intérêt de Template. Net offre :

Section complète sur votre parcours : détaillez votre expérience professionnelle, vos projets clés et vos réalisations notables

Proposition de valeur : lorsque lorsque vous rédigez votre proposition d'emploi , expliquez clairement en quoi votre expertise peut répondre aux besoins ou aux défis potentiels auxquels le destinataire pourrait être confronté

Invitations à donner suite : Tirez parti des suggestions intégrées pour planifier des appels ou des réunions afin de discuter d'une collaboration. Cette approche vous aide à établir de nouvelles relations et vous ouvre des portes vers des opportunités qui ne sont pas forcément visibles immédiatement

🔑 Idéal pour : Les demandeurs d'emploi qui souhaitent entrer en contact avec des employeurs potentiels avant que les offres d'emploi ne soient publiées de manière proactive.

7. Modèle de lettre d'intérêt professionnelle par Template. Net

Mettez en avant votre excellence professionnelle et votre aptitude à occuper des rôles de direction grâce au modèle de lettre d'intérêt professionnel de Template. Net. Destiné aux communications à enjeux élevés, ce modèle comprend :

Ton et structure formels : sections segmentées pour une introduction percutante, un parcours professionnel détaillé et une vision d'avenir

Mise en avant des réalisations : Domaines à inclure : indicateurs de performance, récompenses, projets majeurs et Domaines à inclure : indicateurs de performance, récompenses, projets majeurs et objectifs professionnels pour le travail

Présentation élégante : une disposition raffinée qui respire le professionnalisme et la crédibilité

🔑 Idéal pour : Faire une bonne première impression en exprimant de manière formelle et soignée votre intérêt pour une entreprise ou une position.

8. Modèle de lettre d'intérêt par e-mail par Template. Net

Attirez l'attention d'un responsable du recrutement très occupé avec un e-mail court et précis. Le modèle de lettre d'intérêt par e-mail de Template. Net est conçu pour une prise de contact rapide et efficace et vous aide à :

Objet concis : conçu pour attirer l'attention dans les boîtes de réception encombrées

Contenu clair et structuré : une brève introduction, un aperçu des qualifications clés et une conclusion percutante qui incite à agir immédiatement

Format adapté aux appareils mobiles : garantit une lisibilité optimale sur les ordinateurs de bureau et les appareils mobiles

🔑 Idéal pour : envoyer une demande concise et professionnelle concernant des opportunités d'emploi par e-mail.

9. Lettre d'intention pour admission à l'école par Template. Net

Utilisez le modèle de lettre d'intention pour admission à l'école de Template. Net pour transformer votre dossier scolaire en un récit personnel convaincant qui trouvera écho auprès des comités d'admission. Il est spécialement conçu pour les candidatures universitaires et comprend :

Récit personnel : sections pour présenter votre parcours universitaire, vos activités extrascolaires, votre point de vue unique et vos aspirations personnelles

Personnalisation spécifique à l'établissement : invites, instructions pour adapter votre lettre type afin de refléter les valeurs fondamentales et la culture académique de l'établissement

Vision d'avenir : un espace dédié pour définir votre un espace dédié pour définir votre plan de formation et votre parcours professionnel à long terme

🔑 Idéal pour : Les étudiants et les parents qui souhaitent exprimer officiellement leur intérêt pour l'admission dans une école ou un programme universitaire.

👀 Le saviez-vous ? Plus de 39 % des personnes qui envisagent de changer de carrière sont motivées par la perspective d'un salaire plus élevé.

10. Lettre d'intérêt pour un poste de coach par Template. Net

Tirez parti de votre passion pour le leadership afin d'inspirer vos équipes et de favoriser la réussite grâce au modèle de lettre d'intérêt pour un poste de coach de Template. Net. Ce modèle spécialisé met l'accent sur :

Récit sur votre leadership : sections détaillant votre philosophie en matière de coaching, votre approche innovante de l'enseignement, les réussites passées de votre équipe et vos stratégies de mentorat

Indicateurs de performance : Domaines dans lesquels inclure les réalisations et améliorations quantifiables obtenues sous votre direction

Vision pour l'avenir : une section consacrée à la description de la manière dont vous comptez contribuer à la croissance et à la réussite de l'équipe

🔑 Idéal pour : Les entraîneurs qui postulent à un poste d'enseignant dans le domaine du sport ou de l'entraînement académique.

🧠 Fait amusant : Plus de 36 % des travailleurs américains font partie de l'économie collaborative et exercent une activité indépendante ou contractuelle.

11. Lettre d'intérêt pour un poste d'enseignant suppléant par Template. Net

Montrez que vous êtes prêt à maintenir l'excellence dans des environnements scolaires dynamiques grâce à la lettre d'intérêt pour enseignant suppléant de Template. Net. Conçue pour les enseignants, elle comprend :

Qualifications pédagogiques : sections détaillées sur les certifications, la philosophie pédagogique et les stratégies de gestion de classe

Points forts en matière d'adaptabilité : Mettez l'accent sur votre capacité à vous adapter rapidement à différents environnements pédagogiques et aux besoins des élèves

Comportement professionnel : une mise en forme structurée qui traduit une compréhension approfondie du milieu universitaire et met en avant à la fois vos compétences et votre passion pour l'éducation

🔑 Idéal pour : Les enseignants à la recherche d'opportunités de remplacement dans des écoles ou des districts scolaires.

12. Lettre d'intérêt pour une position interne par Template. Net

Tirez parti de vos connaissances internes pour débloquer de nouvelles perspectives de carrière au sein de votre organisation à l'aide du modèle de lettre d'intérêt pour un poste interne de Template. Net. Ce modèle est idéal pour les candidats internes et offre les avantages suivants :

Réalisations internes : sections détaillant les contributions au sein de l'organisation, notamment les projets, les réussites de l'équipe et les améliorations apportées

Vision de croissance : un espace pour exprimer vos ambitions futures et expliquer comment vous comptez apporter une valeur ajoutée à l'entreprise

Ton professionnel : une approche équilibrée qui souligne à la fois votre loyauté et votre disposition à assumer davantage de responsabilités

🔑 Idéal pour : Les employés qui souhaitent postuler à un nouveau rôle au sein de leur organisation actuelle.

🧠 Fait amusant : le télétravail a augmenté de 159 % depuis 2005, principalement en raison des progrès technologiques et de la pandémie de COVID-19.

13. Lettre d'intérêt pour une promotion par Template. Net

Créez un CV pour accéder à un rôle plus important au sein de votre équipe actuelle à l'aide du modèle de lettre d'intérêt pour une promotion de Template. Net. Destiné aux employés possédant des compétences spécifiques et souhaitant obtenir une promotion, ce modèle fournit :

Journal détaillé des réalisations : invite, instructions pour lister les réalisations spécifiques, les indicateurs de performance, les antécédents professionnels et les contributions en matière de leadership

Déclaration d'intention sur l'impact futur : sections consacrées à la présentation de votre vision et de vos projets pour poursuivre votre réussite dans un rôle plus important

Ton formel mais personnel : Équilibre entre le formalisme professionnel et une touche personnelle qui souligne votre engagement envers l'organisation

14. Lettre d'intérêt pour un emploi sans offre d'emploi par Template. Net

Créez des opportunités en mettant en avant votre potentiel auprès d'entreprises qui ne recrutent pas activement. Pour les demandeurs d'emploi qui souhaitent se faire connaître même lorsqu'il n'y a pas d'offres d'emploi disponibles, cette lettre d'intérêt pour un emploi sans offre d'emploi de Template. Net Template offre :

Approche tournée vers l'avenir : sections permettant d'expliquer votre vif intérêt pour l'entreprise en question et en quoi vos compétences pourraient répondre à ses besoins futurs

Proposition de valeur : indiquez clairement les contributions uniques que vous pouvez apporter et pourquoi le moment est opportun pour les projets à venir

Conclusion ouverte : une invitation à l'entreprise à vous prendre en considération pour de futurs rôles ou à conserver votre CV dans ses dossiers

🔑 Idéal pour : Les chercheurs d'emploi proactifs qui souhaitent changer de carrière et contacter des entreprises même lorsqu'aucune position n'est listée.

📮ClickUp Insight : Près de 88 % des personnes interrogées dans le cadre de notre sondage s'appuient désormais sur des outils d'IA pour simplifier et accélérer leurs tâches personnelles. Vous souhaitez bénéficier des mêmes avantages au travail ? ClickUp est là pour vous aider ! ClickUp Brain, l'assistant IA intégré à ClickUp, peut vous aider à améliorer votre productivité de 30 % grâce à une réduction du nombre de réunions, à des résumés rapides générés par l'IA et à l'automatisation des tâches.

15. Modèle de lettre de motivation professionnelle Google Docs par GDOC

via GDOC

Faites une première impression durable grâce à un design élégant et moderne qui met en valeur votre professionnalisme avec le modèle de lettre de motivation professionnelle Google Docs de GDOC

Ce modèle Google Docs gratuit est conçu pour être facile à utiliser et percutant. Ses fonctionnalités détaillées comprennent :

Sections modifiables : zones clairement définies pour les coordonnées, le résumé professionnel, l'historique détaillé de l'expérience professionnelle, zones clairement définies pour les coordonnées, le résumé professionnel, l'historique détaillé de l'expérience professionnelle, la gestion des compétences et la formation

Attrait visuel : un design minimaliste qui combine une typographie moderne avec des accents de couleur subtils, garantissant que votre lettre de motivation soit à la fois visuellement attrayante et facile à lire

Facilité d'accès : grâce au cloud, vous pouvez collaborer ou mettre à jour votre lettre de motivation où que vous soyez, afin de toujours disposer de la version la plus récente

🔑 Idéal pour : Rédiger une lettre de motivation professionnelle et bien mise en forme pour une candidature à un emploi à l'aide de Google Docs.

Prenez le contrôle de votre carrière grâce aux modèles gratuits de lettres d'intérêt de ClickUp

Une lettre d'intérêt peut être un outil précieux pour vous faire remarquer, que vous contactiez une entreprise qui n'a pas d'offres d'emploi listées, que vous postuliez pour une promotion ou que vous exploriez de nouvelles opportunités académiques.

Cependant, garder une trace des brouillons, des suivis et des multiples candidatures peut rapidement devenir fastidieux. C'est là que ClickUp, l'application qui fait tout pour le travail, fait toute la différence.

Grâce aux modèles gratuits et personnalisables de ClickUp, vous pouvez créer des lettres d'intérêt professionnelles qui mettent en valeur vos compétences et votre enthousiasme.

Mais ce n'est pas tout : ClickUp peut être votre logiciel de suivi d'emploi idéal pour vous aider à rester organisé grâce à la gestion de projet, au suivi des dates d'échéance et à la collaboration sur des documents. Ne manquez plus jamais un suivi et n'oubliez plus jamais une date limite de candidature !

Vous pouvez même intégrer des notes, définir des rappels et suivre les réponses, le tout dans un seul environnement de travail.

Au lieu de jongler avec des documents et des e-mails éparpillés, conservez tout au même endroit et adoptez une approche plus structurée pour votre recherche d'emploi ou votre évolution de carrière. Inscrivez-vous dès aujourd'hui pour obtenir un compte ClickUp gratuit et gardez une longueur d'avance dans votre parcours professionnel.