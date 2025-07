20 modèles Notion pour planifier votre prochaine aventure

Planifier un voyage semble passionnant, jusqu'à ce que vous vous retrouviez avec cinq onglets ouverts pour comparer les options de vol, que votre liste de bagages ait été mise à jour une douzaine de fois et que votre confirmation Airbnb se soit perdue quelque part dans votre boîte de réception. 🫠

Les modèles de voyage vous sauvent la mise (et le voyage).

Dans cet article, nous avons rassemblé 20 modèles de voyage Notion pour vous aider à organiser, planifier et profiter pleinement de votre voyage, sans vous stresser.

Et si vous pensez que Notion n'est pas tout à fait à la hauteur pour les tâches lourdes, comme les échéanciers partagés, les automatisations ou les voyages des clients, ClickUp pourrait bien être votre prochain partenaire de voyage. 🧳

Voici un moyen rapide de demander à l'IA de faire vos recherches de voyage à votre place... Demandez à ClickUp Brain! Avec l'accès à tous les LLM populaires en un seul endroit, vous disposez du meilleur de chaque outil, le tout dans votre environnement de travail ClickUp. Voici un exemple de notre utilisation de Gemini dans ClickUp.

20 modèles Notion pour votre prochain voyage

Voici quelques-uns des meilleurs modèles de voyage qui s'intégreront parfaitement dans votre flux de travail de gestion de projet Notion! 💁

1. Modèle Hub de voyage

via Notion

Ce modèle de voyage Notion est conçu pour ceux qui veulent tout regrouper dans un centre de commande bien organisé. Contrairement aux documents ou onglets éparpillés, il centralise vos itinéraires, informations sur les vols et les hôtels, billets et même les listes d'équipement.

Vous souhaitez créer un itinéraire? Il génère automatiquement un échéancier de voyage, un affichage sous forme de calendrier et un itinéraire exportable au format PDF pour un accès hors ligne.

De plus, le modèle offre des espaces intégrés pour réfléchir à des idées de voyage, organiser vos prochains forfaits et archiver vos aventures passées. Le suivi financier est également intégré (budget vs dépenses réelles), afin que vos dépenses ne soient plus un mystère.

📌 Idéal pour : Les grands voyageurs, les blogueurs de voyage ou les professionnels à distance qui ont besoin d'un hub centralisé et accessible à tout moment pour organiser des itinéraires détaillés.

2. Modèle de liste de voyages à faire en groupe

via Notion

Que vous planifiez un voyage en groupe avec des amis ou que vous organisiez simplement un voyage de rêve à plusieurs, ce planificateur de voyage Notion vous permet de tout visualiser, de tout structurer et d'être prêt à partir.

Le plus ? Un tableau de type galerie « Prochaines visites » où vous pouvez étiqueter les destinations par priorité, comme élevée, moyenne, faible, et joindre des photos de l'emplacement pour une inspiration instantanée.

Passez à la vue Tableur lorsque vous souhaitez entrer dans les détails. Vous pouvez y enregistrer des cafés, des sites naturels, des musées ou tout autre arrêt sur votre itinéraire, avec des liens Google Maps et des affectations aux membres du groupe.

Le modèle sert également de carnet de souvenirs numérique et de liste de souhaits de voyage, offrant un espace pour réfléchir à vos choix passés ou les revisiter.

📌 Idéal pour : Les groupes d'amis ou les couples qui planifient des voyages partagés, en particulier ceux qui aiment la collaboration visuelle.

🤝 Rappel amical : fixez-vous une limite de dépenses quotidienne et respectez-la. Qu'il s'agisse d'enveloppes physiques ou d'un outil de suivi numérique, c'est votre allié contre les achats impulsifs.

3. Modèle de forfaits annuels

via Notion

Si vous aimez avoir une vue d'ensemble, ce modèle de voyage Notion est conçu pour planifier votre année sans encombre. En haut de la page, vous pouvez définir vos objectifs de voyage annuels. Ainsi, chaque fois que vous ouvrez la page, vous vous rappelez pourquoi vous planifiez votre voyage.

Les voyages sont organisés par mois, priorité et statut (à venir, achevé, liste de souhaits), avec une disposition claire sous forme de tableau qui permet de suivre les pays, les périodes de voyage idéales et les étiquettes de priorité personnelles, telles que « À visiter prochainement »

Le meilleur dans tout ça ? Il s'agit d'un planificateur continu, vous pouvez donc l'utiliser chaque année dans l'application de planification quotidienne sans effacer les souvenirs de l'année précédente.

📌 Idéal pour : Les visionnaires et les personnes qui se fixent des objectifs et aiment mapper leurs voyages en fonction des saisons, des priorités et des horaires récurrents.

4. Les indispensables du voyage – Modèle de planificateur tout-en-un

via Notion

Ce modèle Notion vous offre une approche plus sereine et plus réfléchie pour préparer vos voyages. Vous trouverez tout d'abord un guide clair sur comment l'utiliser, suivi d'une section Aperçu du voyage pour définir votre destination, vos dates et même votre humeur de voyage.

Il comprend tous les outils essentiels : un programme quotidien, une checklist pour vos bagages et un outil de suivi des dépenses pour aligner vos forfaits et vos dépenses.

Ce qui le distingue, c'est l'espace de réflexion : un journal quotidien, un journal photo et une archive des meilleurs moments pour vous aider à immortaliser vos destinations et vos impressions.

📌 Idéal pour : Les voyageurs qui préfèrent une expérience de planification réfléchie et complète, avec de l'espace pour la logistique et la réflexion.

5. modèle de guide de voyage au Japon pour 14 jours

via Notion

Le Japon est en train de devenir l'une des destinations touristiques les plus populaires au monde, et ce pour de bonnes raisons. Ce modèle de voyage Notion vous propose un itinéraire complet de deux semaines à travers le Japon, comprenant près de 100 recommandations triées sur le volet, notamment des hébergements, des excursions d'une journée vers des joyaux cachés, des lieux emblématiques de l'univers des anime et des restaurants populaires.

Au-delà de l'itinéraire, il regorge d'informations essentielles spécifiques au Japon : conseils d'étiquette, phrases utiles, applications indispensables et préparation aux coutumes locales avec codes QR.

Un gestionnaire de vols intégré, un outil de suivi des hôtels, une checklist de voyage et un planificateur de budget vous aident à organiser votre logistique dans les moindres détails.

📌 Idéal pour : Les personnes qui visitent le Japon pour la première fois et qui souhaitent profiter d'une expérience organisée à l'avance.

6. Modèle de carnet de voyage

via Notion

Ce modèle de voyage Notion agit comme une archive personnelle de voyage, vous offrant une base de données avec un échéancier clair, un calendrier, des vues Plan et un suivi des continents qui vous indique la distance que vous avez parcourue par région.

Il existe également un outil dédié à la création d'itinéraires avec planification par date et boutons d'action rapide pour suivre instantanément vos dépenses ou vos entrées de journal.

Le suivi des déplacements et des dépenses intégré vous permet de contrôler vos dépenses par voyage, tandis que la section Lieux à visiter vous aide à épingler les sites incontournables et à suivre vos visites de manière visuelle.

📌 Idéal pour : Les voyageurs réguliers qui souhaitent suivre leurs déplacements et leurs dépenses.

7. Modèle de liste de voyage et de bagages

via Notion

Si vous en avez assez de refaire la même checklist de voyage ou de copier vos notes à chaque fois que vous partez, ce modèle de voyage Notion simplifie le processus. Il s'agit d'une installation compacte et simple qui vous aide à organiser la logistique de votre voyage tout en minimisant les répétitions.

La fonctionnalité qui se démarque est la liste de voyage modifiable, que vous pouvez réutiliser pour différents voyages ou personnaliser pour des destinations spécifiques sans avoir à recommencer depuis le début.

Vous devez garder une trace des confirmations de vol, des réservations ou des billets d'activité ? Vous disposez d'un espace pour stocker toutes vos pièces jointes importantes en un seul endroit, afin de ne pas avoir à fouiller dans vos e-mails à la dernière minute.

📌 Idéal pour : Les planificateurs minimalistes ou les grands voyageurs qui ont besoin d'une préparation rapide et répétitive de leurs bagages et de leurs voyages, sans fioritures.

8. Modèle de planificateur de voyages multiples

via Notion

Vous planifiez plusieurs voyages à la fois ? Ce modèle de voyage Notion est conçu pour vous aider à gérer le chaos.

Grâce à des espaces dédiés à chaque voyage, vous pouvez suivre vos destinations, organiser la logistique et synchroniser vos compagnons de voyage, le tout à partir d'un tableau de bord central. Parmi les fonctionnalités remarquables, citons le vote intégré pour les décisions de groupe, les listes de bagages automatisées basées sur les tenues et les liens interactifs vers Google Maps pour une navigation facile.

Bien que le prix puisse sembler un peu élevé pour certains, la richesse des fonctionnalités (comme 230 modèles de pays préremplis et 367 villes) en fait un outil idéal pour les planificateurs fréquents ou à long terme.

📌 Idéal pour : Les voyageurs fréquents qui jonglent entre plusieurs voyages qui se chevauchent ou les planificateurs à long terme qui établissent des calendriers de voyage complexes.

🧠 Anecdote : La statue de Zeus à Olympie mesurait environ 12 mètres de haut, soit l'équivalent de six personnes de taille moyenne empilées les unes sur les autres ! Imaginez à quel point elle devait être intimidante pendant les Jeux Olympiques antiques.

9. Modèle Compagnon de voyage

via Notion

Si vos forfaits sont dispersés dans des notes et des onglets, ce modèle de voyage Notion vous aide à planifier, suivre et documenter vos voyages sans compliquer le processus. Comme pour les autres modèles, vous bénéficiez d'une disposition structurée de l'itinéraire, d'un outil de suivi du budget pour éviter les dépenses excessives et d'une section pour enregistrer les hébergements.

Juste en dessous, vous trouverez une vue Galerie Tous les voyages où chaque destination est présentée visuellement, ainsi que des boutons d'activation/désactivation rapide pour les vues Calendrier, À venir et En cours de planification qui vous permettent de garder une vue claire et accessible des différentes étapes de votre voyage. Tout est optimisé pour une utilisation mobile, donc cela fonctionne aussi bien sur votre ordinateur portable que sur votre téléphone.

📌 Idéal pour : Les voyageurs solo ou les planificateurs peu exigeants qui recherchent un outil fiable et adapté aux appareils mobiles.

10. Modèle de planificateur de voyage pour créateurs de contenu

via Notion

Ce modèle de voyage Notion pour créateurs de contenu intègre de manière transparente la logistique du voyage à un flux de travail complet pour le contenu. Au lieu d'activer/désactiver différents outils, vous disposez d'un tableau de bord unique pour vos forfaits et votre calendrier de production.

L'affichage du calendrier de contenu vous aide à aligner votre flux de travail créatif sur vos jours de voyage, afin que rien ne se chevauche ou ne soit oublié. Un outil dédié au suivi des marques facilite la gestion des parrainages, des détails succincts, des contacts et des livrables dans un seul onglet, ce qui est particulièrement utile lorsque vous jonglez entre plusieurs campagnes dans le cadre de différents voyages.

📌 Idéal pour : Les créateurs, les influenceurs ou les collaborateurs de marques qui doivent trouver un équilibre entre la production de contenu et la logistique des déplacements.

11. Modèle de planificateur de voyage aux États-Unis

via Notion

Vous explorez les États-Unis ? Ce planificateur vous aide à optimiser chaque étape de votre voyage. Il contient des exemples d'itinéraires pour les lieux incontournables comme New York et Boston, vous permettant ainsi de prendre un bon départ si vous ne savez pas par où commencer.

Au-delà de l'inspiration, ils sont entièrement personnalisables pour n'importe quelle destination, vous permettant de créer des programmes d'activités jour par jour, d'enregistrer vos vols, de gérer vos locations de voiture et de suivre vos réservations d'hôtel.

Ce modèle de voyage Notion comprend également une liste de voyage intelligente et un espace pour noter les informations locales ou les conseils que vous souhaitez retenir.

📌 Idéal pour : Les amateurs de road trips, les voyageurs qui explorent les États-Unis avec plusieurs étapes ou qui traversent le pays.

12. Modèle de planificateur de voyage IA

via Notion

Oubliez les pages blanches et optez pour ce modèle qui fonctionne comme votre assistant personnel, vous suggérant des activités, optimisant vos horaires et même contrôlant votre budget en fonction de vos informations.

Ce planificateur de voyage IA comprend des invites intelligentes pour vous aider à créer plus rapidement des forfaits détaillés et des sections personnalisables pour le transport, l'hébergement et les agendas quotidiens. Vous pouvez également générer automatiquement des listes de bagages et des idées d'activités en fonction de votre emplacement et de votre style de voyage.

📌 Idéal pour : les voyageurs en solo, les indécis ou ceux qui recherchent des escapades de dernière minute.

13. Modèle de planification d'aventure

via Notion

Conçu pour les voyageurs qui gèrent des voyages coûteux et des escapades spontanées le week-end, ce modèle de voyage Notion simplifie la façon dont vous stockez, triez et mettez en œuvre toutes vos idées de voyage.

Considérez-le comme votre carnet d'aventures personnel, avec des sections pour vos destinations de rêve, vos recherches d'activités, vos listes de bagages et vos budgets.

Ce qui le distingue, c'est sa flexibilité. Vous pouvez y noter des idées, élaborer des itinéraires complets ou tenir une liste à jour des endroits où vous souhaitez vous rendre. Il fait partie d'un écosystème plus large appelé « Family Planner », mais fonctionne également très bien comme outil de planification de voyage autonome.

📌 Idéal pour : Les explorateurs spontanés et ceux qui veulent réaliser leurs rêves et qui ont besoin d'un endroit où stocker leurs idées de voyage au fur et à mesure qu'elles leur viennent.

14. Modèle de voyage avancé

via Notion

Conçu pour ceux qui souhaitent mieux contrôler la planification de leurs voyages d'affaires, ce tableau de bord structuré va au-delà des fonctionnalités de base. Il comprend une galerie pour les voyages à venir, ce qui facilite la gestion des détails du voyage dans un tableau de bord centralisé.

Ce modèle de voyage Notion offre également une disposition simple mais fonctionnelle qui commence par une liste de souhaits de voyage, idéale pour noter vos destinations de rêve. Vous disposez d'une section dédiée aux inspirations, où vous pouvez rassembler des idées en parcourant les réseaux sociaux ou en lisant des blogs.

📌 Idéal pour : Les planificateurs soucieux du détail qui souhaitent avoir une visibilité sur le temps, les coûts et la logistique.

15. Forfait de voyage avec modèle d'envoi de formulaire

via Notion

Vous planifiez en groupe ? Ce modèle est conçu pour la collaboration et vous permet de travailler avec votre groupe de voyageurs grâce à des envois de formulaires partagés. Il vous suffit d'envoyer un lien et toutes les personnes que vous invitez peuvent contribuer en proposant des idées, telles que des destinations, des activités ou des dates préférées.

Une fois soumises, toutes les entrées sont directement intégrées à une base de données synchronisée et à une vue Calendrier, ce qui permet de visualiser facilement le déroulement des événements. Il existe également un tableau de type Kanban pour suivre chaque suggestion, de l'idée au forfait confirmé, afin que rien ne se perde avec cet outil de collaboration à distance.

📌 Idéal pour : Les familles, les équipes ou les groupes d'amis éloignés, répartis dans différents fuseaux horaires et ayant des horaires différents, qui ont besoin de collaborer en temps réel.

16. Modèle de planificateur de voyage ultime

via Notion

Ce modèle regroupe dix bases de données modulaires, chacune axée sur un aspect clé de votre voyage. Le menu de navigation à gauche regorge d'émojis thématiques et de liens vers des sections telles que les réservations, les documents, le budget et les destinations, vous permettant d'accéder rapidement aux éléments clés de votre planification.

De plus, grâce à la section journal et suivi d'expérience, vous disposez d'un espace pour réfléchir ou consigner les moments forts au fur et à mesure.

📌 Idéal pour : Les utilisateurs expérimentés ou les grands voyageurs qui souhaitent contrôler chaque aspect de leur voyage.

17. Modèle de planificateur de voyage tout-en-un

via Notion

Ce modèle allie structure et flexibilité. Il se distingue par ses sections clairement segmentées : Checklist de voyage, Liste des affaires à emporter et Lieux que je prévois de visiter. Chaque élément est classé par date et état d'avancement.

La disposition est riche en images et intuitive, avec des cartes dédiées aux prochains voyages (comme Venise, Madrid et Rabat) et un suivi clair du statut qui vous indique où vous en êtes dans votre planification.

Il existe également une fonctionnalité « liste de choses à faire » pour enregistrer les expériences incontournables, ainsi qu'une section « notes » pour tout ce qui pourrait surgir en cours de route.

📌 Idéal pour : Les voyageurs occasionnels qui recherchent un planificateur de voyage flexible et complet.

18. Modèle pour vlogueur de voyage

via Notion

Cette structure comprend un planificateur d'itinéraire détaillé, une checklist des éléments essentiels et un journal de voyage pour consigner tous les moments mémorables.

Son centre de notifications affiche vos statistiques de voyage en un coup d'œil, idéal pour rester informé pendant vos déplacements.

L'index détaillé vous donne accès à tout, y compris une liste de bagages, les détails des vols, les hébergements et des fonctionnalités spécialisées telles qu'un suivi des visites gastronomiques, une liste de courses et une liste de souhaits pour le voyage.

📌 Idéal pour : Les vlogueurs de voyage ou les créateurs axés sur la mémoire qui souhaitent planifier, documenter et suivre leurs voyages.

19. Modèle de planificateur de voyage à Bangkok

via Notion

Si l'énergie de Bangkok vous semble un peu écrasante, ce modèle de voyage Notion pour Bangkok vous aidera à vous y retrouver.

Structuré pour un itinéraire complet de 30 jours, il divise votre voyage en segments quotidiens faciles à gérer, comme la visite de temples, les promenades au bord des canaux, les cours de cuisine locale et même les aventures culinaires dans les rues.

Le modèle comprend également des outils pratiques, tels qu'un guide des transports locaux, des conseils sur l'étiquette à respecter lors de la visite de temples et une section contenant des phrases clés en thaï, pour vous aider à sortir des sentiers battus.

📌 Idéal pour : Les personnes qui visitent Bangkok pour la première fois et les touristes qui y reviennent et qui recherchent une organisation sans rigidité.

20. Modèle de planificateur de voyage

via Notion

Ce modèle de voyage Notion est conçu dans un souci de clarté, en particulier pour les voyageurs neurodivergents qui préfèrent des systèmes structurés mais flexibles. Sa disposition adaptée aux personnes atteintes de TDAH réduit les distractions et vous permet de tout suivre, de la planification de vos tenues à la réservation de votre hébergement, sans vous sentir submergé.

Qu'est-ce qui le distingue ? Une liste des tâches à faire avant le départ qui vous aide à préparer l'essentiel avant de partir, ainsi que des sections intégrées pour les restaurants, les bagages et même votre liste de choses à faire pendant votre voyage.

📌 Idéal pour : Les voyageurs neurodivergents ou toute personne qui préfère une planification claire et sans distraction.

Qu'est-ce qui fait un bon modèle de voyage Notion ?

Un modèle Notion bien conçu permet de gagner du temps, réduit le stress lié à la planification et rend chaque détail accessible, où que vous soyez. Voici ce qui définit un bon modèle :

Structure centralisée : regroupe itinéraires, réservations, listes de bagages et budgets en un seul endroit pour réduire la dispersion des informations

Dispositions modifiables : permet la personnalisation pour différents types de voyages, tels que les courts séjours, les longs trajets ou les formats de voyage récurrents

Accessibilité hors ligne : Prend en charge l'exportation au format PDF ou l'affichage sur mobile lorsque la connexion Internet n'est pas garantie

Cadres prédéfinis : Comprend des checklists, des calendriers et des bases de données liées pour vous aider à ne pas partir de zéro

Organisation visuelle : Utilise des tableaux, des galeries ou des échéanciers pour afficher les forfaits dans des formats intuitifs et faciles à suivre

Équilibre logistique : Comprend des outils pour la réservation et la planification, ainsi que des sections pour la tenue d'un journal ou l'enregistrement de souvenirs

Automatisation intelligente : Intègre des modèles préremplis, l'envoi de formulaires et des invites, instructions de l'IA pour rationaliser la prise de décision

Fonctionnalités spécifiques aux voyages : listes de bagages, suivi du budget, tableaux de bord multi-voyages et même des conseils linguistiques ou culturels adaptés à chaque destination

🔍 Le saviez-vous ? Parmi les sept merveilles du monde antique, la grande pyramide de Gizeh est la seule qui soit encore intacte ! En effet, elle a été construite vers 2560 avant J.-C. et servait de tombeau au pharaon Khéops (Cheops) au IVe siècle.

Limites de Notion

Bien que Notion offre une grande flexibilité et des possibilités de personnalisation pour la planification de voyages, à l'instar d'autres applications de planification numérique, il présente certaines contraintes qui peuvent avoir un impact sur l'expérience utilisateur.

En voici quelques-uns. 👀

Performances décevantes sous la charge : ralentit avec des forfaits complexes ou volumineux, ce qui affecte la fluidité de la navigation et des mises à jour

Contraintes liées à l'automatisation : nécessite des tâches manuelles et des mises à jour de statut, ce qui augmente le temps consacré à la planification

Complexité du flux de travail : nécessite de connaître la plateforme et les pages imbriquées, ce qui rend la navigation fastidieuse pour les itinéraires détaillés ou comprenant plusieurs voyages

Suivi des dépenses : ne dispose pas d'outils financiers intégrés, ce qui nécessite des applications supplémentaires ou un suivi manuel des budgets

10 modèles Notion alternatifs

Notion peut être idéal pour prendre des notes de voyage simples, mais lorsque vos forfaits commencent à impliquer plusieurs emplacements, des checklists partagées, des échéanciers de réservation ou une coordination au niveau de l'agence, il atteint rapidement ses limites.

C'est là que vous devez commencer à chercher des alternatives à Notion.

ClickUp, l'application tout-en-un pour le travail, fait également office de logiciel de gestion des voyages et propose des modèles spécialement conçus pour gérer tous vos forfaits.

Voici ce qu'un utilisateur réel a dit à propos de ClickUp :

Je ne trouve pas les mots pour décrire à quel point je l'apprécie. Entre l'automatisation, les modèles et tous les différents types de suivi et d'affichage, ClickUp est tout simplement infaillible.

Je ne trouve pas les mots pour décrire à quel point je l'apprécie. Entre l'automatisation, les modèles et tous les différents types de suivi et d'affichage, ClickUp est tout simplement infaillible.

En voici quelques-uns que vous pouvez consulter ! 🗺️

1. Modèle d'itinéraire de voyage d'affaires ClickUp

Obtenez un modèle gratuit Réduisez les frictions liées aux voyages grâce au modèle d'itinéraire de voyage d'affaires ClickUp Business

Le modèle d'itinéraire de voyage d'affaires ClickUp offre une disposition structurée intégrée à ClickUp Docs, conçue sur mesure pour les voyages d'affaires au rythme soutenu.

La section Enregistrement à l'hôtel permet d'enregistrer facilement les heures d'enregistrement, les numéros de chambre et les adresses des hôtels. Le bloc Vol retour va encore plus loin que la plupart des modèles, avec des champs tels que Porte, Code de confirmation et Heure d'arrivée estimée.

De plus, le Tableur d'itinéraire fournit une grille claire pour organiser vos réunions, vos dîners, vos visites sur site et même vos temps de transition, offrant ainsi un aperçu visuel de l'ensemble de votre voyage en un coup d'œil.

📌 Idéal pour : Les consultants et les professionnels qui voyagent fréquemment pour le travail et qui ont besoin d'un itinéraire structuré.

💡 Conseil de pro : Si vous êtes un nomade numérique, des villes comme Lisbonne, Bali ou Medellín regorgent de cafés propices au travail, avec une connexion Wi-Fi rapide et une ambiance communautaire.

2. Modèle de planification de vacances ClickUp

Obtenez un modèle gratuit Optimisez votre budget voyage avec le modèle de planification de vacances ClickUp

Le modèle de planification de vacances ClickUp fournit un dossier qui classe les éléments dans les catégories Hébergement, Évènements, Restaurants et Listes de bagages.

Chaque tâche est accompagnée de champs personnalisés, tels que Réservé, Site web et Note du contenu, pour suivre les réservations, découvrir les lieux les mieux notés et signaler ce qui est encore en attente.

Et grâce aux liens, adresses et contacts intégrés à chaque élément, vous ne perdrez plus une seconde à rechercher vos e-mails de confirmation.

📌 Idéal pour : Les familles et les groupes qui planifient des voyages d'agrément et souhaitent coordonner leurs activités, leurs réservations et les détails de leur voyage dans un forfait centralisé.

3. Modèle de planificateur de voyage ClickUp

Obtenez un modèle gratuit Obtenez un mini CRM pour vos déplacements avec le modèle ClickUp Travel Planner

Le modèle de planificateur de voyage ClickUp fournit un tableau de bord centralisé spécialement conçu pour les personnes qui voyagent fréquemment.

Il offre une disposition côte à côte qui vous permet d'enregistrer et de comparer plusieurs segments de vol simultanément à l'aide de champs tels que Heure de départ, Heure d'arrivée et Contact de la compagnie aérienne.

Le modèle suit même les différents transporteurs et horaires de vol dans une seule vue, afin que les voyages à plusieurs étapes ne se perdent pas dans la confusion. La section intégrée « Détails du transport » vous aide à mapper les modes de transfert exacts, les heures de prise en charge et les emplacements de départ et d'arrivée.

📌 Idéal pour : Les voyageurs solitaires et les nomades numériques à la recherche d'un outil complet pour organiser leurs destinations, leurs budgets et leurs activités quotidiennes.

🤝 Rappel amical : réservez des séjours « bleisure » avec machines à laver, en particulier pour les longs voyages. Emportez des vêtements légers et rafraîchissez-vous à mi-parcours.

4. Modèle de planificateur de voyage ClickUp

Obtenez un modèle gratuit Gardez vos forfaits visibles et modifiables grâce au modèle de planificateur de voyage ClickUp

Coordonner un itinéraire de voyage peut devenir compliqué lorsque vous devez tenir compte des arrêts pour manger, des idées d'activités, de la location de voiture et des changements d'hôtel.

Le modèle de planificateur de voyage ClickUp esquisse l'ensemble du flux de votre voyage. Contrairement aux autres modèles, celui-ci s'appuie fortement sur une planification axée sur l'expérience, avec des champs pour les achats indispensables, les options de restauration et le type d'activité, ce qui le rend idéal pour les voyages personnels.

Le modèle comprend cinq vues distinctes, telles que le Guide de voyage et le Tableau des activités, vous permettant d'activer/désactiver votre itinéraire et vos forfaits sélectionnés pour chaque jour.

Besoin de changer de plan en cours de route ? Il suffit de glisser-déposer sur le tableau ou de mettre à jour votre statut personnalisé (Achevé, Annulé, Non commencé) pour vous adapter à la volée.

📌 Idéal pour : Les voyageurs novices ou ceux qui planifient de courtes escapades et qui ont besoin d'un modèle simple pour définir les éléments essentiels de leur voyage.

📖 À lire également : Exemples de messages professionnels d'absence du bureau

5. Modèle de planification d'évènement ClickUp

Obtenez un modèle gratuit Gérez des évènements à grande et petite échelle avec le modèle de planification d'évènements ClickUp

Le modèle de planification d'évènements ClickUp regroupe tous les aspects de la gestion d'évènements en un seul endroit, y compris les réservations de salles, les programmes d'activités et la logistique avant l'évènement.

Ses listes dédiées pour la pré-évènement, la facturation, les activités et les installations, chacune contenant des champs prédéfinis pour l'état du budget, l'état des paiements et même des barres de progression, le distinguent des autres.

Ce modèle de planification d'évènement vous permet également de glisser-déposer des éléments dans une vue Tableau ClickUp afin de hiérarchiser visuellement les tâches d'installation parallèlement à une vue Calendrier en temps réel qui fixe chaque échéance.

📌 Idéal pour : Les coordinateurs et organisateurs d'événements gérant des évènements sur plusieurs jours, qui ont besoin de planifier des sessions, des intervenants et la logistique.

6. Modèle d'agenda de conférence ClickUp

Obtenez un modèle gratuit Gagnez en clarté lors de vos sessions et réunions grâce au modèle d'agenda de conférence ClickUp

Lorsque vous planifiez une conférence, vous commencez par un forfait solide, mais vous devez rapidement faire face à des changements de dernière minute, à des sessions qui se chevauchent et à des participants désorientés. Le modèle d'agenda de conférence ClickUp gère ces imprévus sans vous obliger à reconstruire tout le programme.

Vous trouverez une vue Sessions qui regroupe visuellement les tâches en pistes Matin, Pause, Après-midi et Soirée, parfaite pour les évènements en plusieurs étapes.

Utilisez Emplacement de la salle et Type de session comme champs personnalisés pour éviter les doubles réservations ou les conflits d'agenda. Combinez cela avec la vue Calendrier pour une précision optimale et la liste des activités pour les détails opérationnels, et vous obtenez en quelques minutes un flux de conférence entièrement mappé.

📌 Idéal pour : Les organisateurs de conférences et les participants qui ont besoin d'un agenda détaillé pour naviguer entre les sessions, les intervenants et les opportunités de réseautage.

7. Modèle de checklist de vacances ClickUp

Obtenez un modèle gratuit Simplifiez la préparation de votre voyage et visualisez-la grâce au modèle de checklist de vacances ClickUp

La panique des préparatifs surgit toujours au moment où vous êtes sur le point de vous détendre. Le modèle de checklist de vacances ClickUp met fin à ce désordre en vous montrant clairement ce qui reste à faire et le nombre d'éléments dont vous avez besoin pour chaque voyage. Utilisez des statuts personnalisés tels que À acheter, À emballer et Emballé pour suivre ce qu'il vous reste à prendre ou à mettre dans votre valise.

Vous avez besoin d'équipements différents pour la plage, un road trip et le camping ? Le champ Voyages indique exactement quel élément va où. Le champ Quantité vous permet de ne pas vous retrouver avec une seule chaussette ou cinq vestes inutiles. Il regroupe même tout sous Type d'élément (comme « Vêtements »), afin que vous puissiez faire vos valises plus intelligemment.

📌 Idéal pour : Les voyageurs qui veulent s'assurer d'emporter tout le nécessaire et d'achever toutes les tâches avant leur départ, afin de minimiser le stress de dernière minute.

📮 ClickUp Insight : Moins de 5 % des personnes interrogées dans le cadre de notre récent sondage travaillent activement à la réalisation d'objectifs importants dans leur vie, comme acheter une maison, voyager à travers le monde ou lancer une entreprise. Pourquoi ? Parce que ces grands rêves semblent souvent trop ambitieux ou trop lointains pour commencer à les planifier. 🔭 Mais avec le modèle de plan de vie ou le modèle d'objectifs annuels de ClickUp, vous pouvez transformer ces rêves à long terme en étapes concrètes. Décomposez vos objectifs en jalons, visualisez votre progression sur plusieurs mois, voire plusieurs années, grâce à la vue Échéancier, et restez sur la bonne voie grâce à des échéances claires. Transformez ce « un jour » en plan d'action !

8. Modèle de liste de planification de vacances ClickUp

Obtenez un modèle gratuit Planifiez mieux les congés et les vacances de votre équipe grâce au modèle de liste de planification des vacances ClickUp

Le suivi des voyages d'affaires et d'agrément ne devrait pas nécessiter un labyrinthe de feuilles de calcul ou des messages incessants. Le modèle de liste de planification de vacances ClickUp se concentre sur les individus, en suivant qui est absent et quand, dans tous les services.

La vue Liste principale des employés affiche les forfaits de congés de tous les employés dans une seule liste déroulante. Vous avez besoin de repérer les tendances en matière de congés annuels ? Les champs personnalisés nommés d'après les mois (comme APR, JUL, DEC) vous permettent d'étiqueter les créneaux de congés par employé afin que vous puissiez filtrer instantanément qui prend des congés et à quel mois.

Et si vous coordonnez plusieurs équipes, la vue Tableur vous offre une ventilation par catégorie qui rend les surréservations pratiquement impossibles.

📌 Idéal pour : les services RH et les managers d'équipe qui assurent le suivi des demandes de congés et des plannings des employés afin de maintenir l'équilibre opérationnel.

9. Modèle de planificateur de vacances ClickUp

Obtenez un modèle gratuit Gérez facilement la logistique de vos vacances grâce au modèle de planificateur de vacances ClickUp

Le modèle de planificateur de vacances ClickUp est un outil spécialement conçu pour vous permettre de voir clairement qui est absent, quand et pourquoi. Il classe chaque demande à l'aide de la catégorie de vacances (jours fériés officiels ou congés) et du type de vacances (payées ou non payées), afin que vous sachiez immédiatement quel type de congé est enregistré.

Le véritable avantage réside dans les statuts personnalisés tels que En cours de révision, Rejeté ou Annulé, qui permettent de suivre l'état de chaque demande.

Vous planifiez entre plusieurs services ? Les champs Service et Mois vous aident à repérer les chevauchements avant qu'ils ne posent problème. Et grâce aux vues Liste des demandes de congés et Liste des congés, chaque détail est présenté dans des listes claires et triables.

📌 Idéal pour : Les particuliers et les familles qui organisent des activités, des repas et des évènements pour les fêtes, dans le but de passer une saison festive et bien coordonnée.

📖 À lire également : Barcelone pour les nomades numériques

10. Modèle ClickUp pour agence de voyages

Obtenez un modèle gratuit Organisez et gérez les réservations de vos clients avec le modèle ClickUp pour agences de voyage

Le modèle pour agence de voyage ClickUp utilise un flux de travail personnalisé en 21 étapes (comme Possible, En cours, En cours de révision, Fermé) pour suivre chaque voyage d'un client, de la demande à la suite du voyage. Ce niveau de granularité est parfait pour une planification très détaillée, en particulier si vous gérez plusieurs destinations ou fournisseurs de services pour chaque réservation.

Son champ Emplacement ajoute des informations essentielles sur votre voyage directement dans votre flux de travail afin que vous puissiez gérer votre travail à distance et vos déplacements. Vous pouvez afficher toutes les informations dans des formats adaptés à votre style de travail, notamment la vue Plan pour visualiser les itinéraires et la vue Échéancier pour repérer instantanément les chevauchements ou les retards.

📌 Idéal pour : Les agents et agences de voyage qui gèrent les itinéraires, les réservations et les communications de plusieurs clients dans un environnement de travail organisé.

💡 Astuce pro : Téléchargez Google Maps hors ligne avant de quitter le Wi-Fi. N'oubliez pas de placer des épingles aux endroits clés tels que votre hébergement, les stations de métro et vos cafés préférés.

Allez au-delà des itinéraires avec ClickUp

Les modèles de voyage Notion sont d'excellentes ressources pour commencer rapidement à planifier vos voyages. Ils sont simples, flexibles et parfaits pour rassembler vos idées et vos itinéraires en un seul endroit.

Mais lorsque vos forfaits deviennent plus complexes, vous aurez besoin de ClickUp pour vous faciliter la vie. Ses modèles de voyage entièrement personnalisables vous permettent d'organiser vos forfaits et de gérer les détails complexes. De plus, grâce à ses automatisations et ses intégrations, vous passez moins de temps à gérer et plus de temps à profiter de l'anticipation de votre voyage.

Inscrivez-vous gratuitement à ClickUp dès aujourd'hui ! ✈️