les 10 meilleures alternatives à Samsung Notes pour la prise de notes numériques

Samsung Notes fait le travail... jusqu'à ce qu'il ne le fasse plus. Vous avez peut-être commencé par une liste de courses rapide ou quelques gribouillages pendant une réunion. Mais à mesure que vos besoins en matière de prise de notes ont augmenté (notes de cours, plans de projet, grandes lignes de recherche), vous avez peut-être remarqué que les limites apparaissaient.

La synchronisation entre différentes plateformes devient compliquée. La collaboration semble hors de portée. Et vos notes ? Elles restent coincées dans un seul écosystème.

La réalité est simple : ce qui fonctionne bien pour les listes simples ou les mémos manuscrits est souvent insuffisant lorsque vous gérez des fichiers texte numériques complexes ou que vous essayez de rester organisé sur plusieurs appareils.

C'est pourquoi de nombreux étudiants, professionnels et amateurs de productivité se mettent en quête de meilleurs outils d'organisation. Ils veulent une application de prise de notes qui non seulement gère les notes, mais qui offre également une assistance, une mise en forme plus riche et un accès fluide depuis n'importe où.

Dans ce guide, nous avons rassemblé 10 des meilleures alternatives à Samsung Notes pour vous aider à rationaliser votre flux de travail. Spoiler alert : ClickUp occupe la première place !

Limites de Samsung Notes

L'application Samsung Notes est soignée et dispose de fonctionnalités intéressantes, mais soyons honnêtes : elle a été conçue pour les utilisateurs Samsung, ce qui entraîne certaines limites inévitables :

Assistance multiplateforme limitée : convient mieux aux téléphones Samsung et au S Pen, avec une assistance limitée ou inexistante sur Windows, iOS et les navigateurs Web

Collaboration de base : aucun : aucun outil de collaboration d'équipe intégré ni outil de partage en temps réel

Verrouillage du stockage : les notes sont principalement synchronisées via Samsung Cloud, ce qui peut compliquer la migration vers d'autres écosystèmes

Simplicité des fonctionnalités : excellente comme : excellente comme outil de prise de notes basique, cette application gratuite manque toutefois d'options avancées telles que la liaison de tâches, les résumés IA ou l'organisation de type base de données

Limitations de l'écriture manuscrite : bien que solide, la reconnaissance de l'écriture manuscrite n'est pas aussi avancée que celle de concurrents tels que GoodNotes

💡 Conseil de pro : La méthode de prise de notes par plan est révolutionnaire si vous cherchez à organiser vos notes dans un flux clair et logique. En structurant vos notes de manière hiérarchique, à l'aide de titres, de sous-titres et de puces, vous pouvez saisir les idées et les détails clés d'une manière facile à parcourir et à consulter ultérieurement. Elle est particulièrement utile pour les réunions, les conférences ou toute situation où les informations vous parviennent rapidement et doivent être analysées rapidement.

Aperçu des alternatives à Samsung Notes

Voici votre aide-mémoire des meilleures alternatives à Samsung Notes : à qui elles conviennent le mieux, ce qu'elles offrent et leur coût exact (tous les prix sont en USD).

Outil Fonctionnalités clés Idéal pour Tarifs* ClickUp Convertissez instantanément vos notes en tâches, en documents collaboratifs et en tableaux blancs. Créez des résumés de réunion IA et effectuez des recherches dans toutes vos notes grâce à la recherche connectée Particuliers, petites entreprises, moyennes entreprises et grandes entreprises Forfait Free disponible ; personnalisations disponibles pour les entreprises Evernote Convertissez instantanément vos notes en tâches, documents collaboratifs et tableaux blancs, résumés de réunion IA et recherche universelle Particuliers, petites entreprises Forfait Free disponible ; forfait payant à partir de 14,99 $ Notion Environnements de travail et bases de données personnalisables, pages et modèles liés, collaboration en temps réel, intégrations Particuliers, petites entreprises, entreprises de taille moyenne Forfait Free disponible ; forfaits payants à partir de 12 $ Obsidian Assistance Markdown, stockage local et confidentialité, affichage graphique pour lier des notes, écosystème de plugins Particuliers, petites entreprises Forfait Free disponible ; modules complémentaires payants à partir de 5 $ Microsoft OneNote Écriture manuscrite et dessin, intégration approfondie à MS Office, notes audio, synchronisation entre appareils Particuliers, petites entreprises, moyennes entreprises et grandes entreprises Forfait Free disponible ; inclus avec Microsoft 365 Google Keep Notes rapides et checklists, conversion voix-texte, codes couleurs et libellés, rappels d'emplacement/heure Particuliers, petites entreprises Forfait Free disponible Apple Notes synchronisation iCloud, écriture manuscrite/croquis, verrouillage des notes, collaboration en temps réel Particuliers, petites entreprises Gratuit (avec un appareil Apple) Joplin Chiffrement de bout en bout, assistance Markdown, bibliothèque de plugins, Web Clipper Particuliers, petites entreprises Tarification personnalisée GoodNotes Conversion de l'écriture manuscrite en texte, annotation de PDF, carnets numériques, recherche dans les notes manuscrites Particuliers, petites entreprises Forfait Free disponible ; forfaits payants à partir de 6,99 $ Notes standard Chiffrement de bout en bout, Markdown et texte enrichi, synchronisation multiplateforme, extensions de productivité Particuliers, petites entreprises Forfait Free disponible ; forfaits payants à partir de 63 $

Les meilleures alternatives à Samsung Notes

Si vous souhaitez sérieusement passer à la vitesse supérieure en matière de prise de notes, il est utile de savoir ce que chaque application apporte réellement (et où elles peuvent vous piéger).

Certains outils sont conçus pour une écriture ultra-précise, tandis que d'autres misent sur la flexibilité pour vous permettre de réfléchir, de planifier et de collaborer en un seul et même endroit.

Nous avons analysé chaque alternative à Samsung Notes ci-dessous : ses points forts, ses points faibles et les avis des utilisateurs réels. Vous pourrez ainsi trouver celle qui vous convient le mieux sans avoir à procéder par essais et erreurs.

1. ClickUp (Idéal pour une productivité tout-en-un avec gestion des tâches)

Essayez ClickUp gratuitement Réunissez toute votre équipe sur une seule page pour accomplir vos tâches avec ClickUp

Samsung Notes est idéal pour créer rapidement des listes, mais que faire si vos notes doivent faire quelque chose ? C'est là que ClickUp , l'application tout-en-un pour le travail, change la donne. Vous ne vous contentez pas de noter vos pensées, vous les transformez en tâches, en documents collaboratifs et en projets à grande échelle.

Que vous souhaitiez réfléchir à de nouvelles idées, prendre des notes lors d'une réunion ou gérer des projets complets, ClickUp vous permet de tout faire sans jamais changer d'onglet.

De plus, grâce aux résumés générés par l'IA avec ClickUp Brain dans Docs et Bloc-notes, vous pouvez mettre de l'ordre dans vos notes en quelques secondes.

Créez des résumés générés par l'IA dans ClickUp Docs

Documents ClickUp

Découvrez ClickUp Docs, où vos notes se transforment en documents dynamiques et collaboratifs. Vous pouvez créer des pages imbriquées, ajouter du texte enrichi, intégrer des médias et même lier des tâches directement dans votre document. Désormais, vos brainstormings et leur exécution coexistent.

Contrairement à Samsung Notes, qui conserve vos notes statiques, ClickUp les rend exploitables. De plus, vous pouvez utiliser ClickUp Docs pour affiner vos notes et vos écrits avec ClickUp Brain !

Condensez rapidement les mises à jour clés de vos notes, commentaires, changements de statut, nouvelles sous-tâches et mises à jour importantes de vos projets à l'aide de ClickUp Brain

Bloc-notes ClickUp

Et si vous avez besoin de quelque chose de plus basique ? ClickUp Notepad est un outil simple pour noter vos idées à la volée. Il est léger, sans distraction et parfait pour capturer vos pensées lorsque l'inspiration vous frappe. Mais là où ClickUp excelle vraiment, c'est dans sa capacité à vous permettre d'en faire plus avec vos notes.

Utilisez la fonctionnalité de modification très complète du bloc-notes ClickUp pour donner vie à vos notes

En quelques clics, vous pouvez transformer une note en tâche à l'aide de ClickUp Tasks, avec des dates d'échéance, des assignés et des rappels. Adieu les idées oubliées.

Assurez-vous que vos décisions se transforment en actions en convertissant vos notes en tâches ClickUp faciles à suivre

Tableaux blancs ClickUp

Pour les penseurs visuels, ClickUp propose également des tableaux blancs, un espace flexible pour réfléchir à des idées, mapper des flux de travail ou esquisser des plans de projet. C'est idéal lorsque les notes autocollantes et les listes linéaires ne suffisent pas.

Collaborez avec votre équipe ou travaillez en solo avec Tableau blanc ClickUp

ClickUp AI Notetaker

Et n'oublions pas la star : le ClickUp AI Notetaker.

Assurez-vous que rien ne soit oublié ou perdu pendant les réunions grâce à ClickUp AI Notetaker

Cet outil enregistre, transcrit et résume automatiquement vos réunions, vous libérant ainsi de la course effrénée pour prendre des notes en temps réel. Plus besoin de jongler entre votre concentration et vos notes.

Meilleures fonctionnalités de ClickUp

Transformez instantanément les transcriptions de réunions en tâches exploitables grâce à l'IA

Personnalisez vos documents avec des modèles, des signets et des éléments multimédias intégrés

Organisez vos sessions de brainstorming grâce aux tableaux blancs glisser-déposer

Créez des sous-pages imbriquées dans Docs pour structurer facilement des projets complexes

Gérez le statut et les priorités de vos tâches directement dans vos notes

Recherchez instantanément dans vos tâches, notes et documents grâce à la recherche connectée

Synchronisez les mises à jour en temps réel afin que toute votre équipe reste alignée, où qu'elle se trouve

Limites de ClickUp

L'application mobile offre moins de fonctionnalités de modification que la version de bureau

Tarifs ClickUp

Évaluations et avis sur ClickUp

G2 : 4,7/5 (plus de 10 000 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 4 000 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de ClickUp ?

Un avis TrustRadius dit

Je l'utilise quotidiennement comme outil de gestion des tâches, d'organisation des notes et de flux de travail... Je suis plus productif car je peux conserver toutes mes notes au même endroit.

💡 Astuce de pro : La méthode Cornell est parfaite pour organiser vos notes grâce à sa fonction de révision intégrée. Elle divise la page en plusieurs sections : une zone principale pour les notes, une colonne pour les mots-clés ou les questions et un espace pour le résumé en bas. Cette disposition vous aide à interagir activement avec vos notes, ce qui facilite leur mémorisation et leur révision ultérieure. Elle est idéale pour les étudiants ou les professionnels qui préparent des réunions et des présentations.

2. Evernote (idéal pour les captures Web et la capture de notes multiformat)

via Evernote

Vous avez un million d'onglets ouverts et nulle part où les enregistrer ? Evernote est là pour vous aider. Connu pour son puissant Web Clipper, Evernote vous permet de récupérer sans effort des articles, des PDF, des images, voire des pages Web entières, et de les classer soigneusement pour plus tard. C'est l'outil ultime pour les chercheurs, les écrivains et tous ceux qui aiment collecter des idées partout.

Alors que Samsung Notes se limite au texte et aux dessins de base, Evernote offre une grande polyvalence. Vous pouvez organiser votre contenu dans des carnets, étiqueter vos notes pour les retrouver facilement, et même intégrer des checklists, des fichiers audio et des pièces jointes, le tout au même endroit. Grâce à l'accès hors ligne, vos notes sont toujours à portée de main, que vous soyez dans les transports ou dans un avion.

Si vous avez besoin d'un classeur numérique conçu pour tout enregistrer, pas seulement vos propres pensées, Evernote surpasse facilement Samsung Notes en termes de profondeur et de flexibilité.

Les meilleures fonctionnalités d'Evernote

Épinglez les notes importantes en haut de n'importe quel bloc-notes pour y accéder rapidement

Définissez des dates d'échéance et des rappels pour suivre les délais des tâches

Annoter des PDF directement dans vos notes

Numérisez vos mémos ou notes manuscrites et rendez-les consultables

Partagez des notes ou des carnets entiers avec vos collègues en un seul clic

Synchronisez automatiquement plusieurs appareils pour bénéficier de mises à jour en temps réel

Limites d'Evernote

Le forfait Free limite la synchronisation à deux appareils

On peut se sentir désorganisé sans bonnes habitudes d'organisation

Tarifs Evernote

Free

Personnel : 14,99 $/mois

Professionnel : 17,99 $/mois

Évaluations et avis sur Evernote

G2 : 4,4/5 (plus de 2 000 avis)

Capterra : 4,4/5 (plus de 8 000 avis)

Que disent les utilisateurs d'Evernote dans la vie réelle ?

Une critique G2 dit :

Je peux enregistrer presque tout dans mon compte Evernote : notes saisies, extraits de sites Web, fichiers PDF, images. Les fonctionnalités Web Clipper et « Envoyer vers la boîte de réception » me sont particulièrement utiles.

💡 Conseil de pro : La méthode de prise de notes par phrases mise sur la rapidité et la simplicité. Vous notez chaque nouvelle information sous forme de phrase distincte, ce qui vous aide à saisir rapidement les détails sans vous soucier de la structure. C'est une méthode fiable lorsque les informations fusent, comme lors de conférences, de sessions de brainstorming ou de réunions rapides.

3. Notion (idéal pour les environnements de travail et les bases de données personnalisables)

via Notion

Contrairement à Samsung Notes, qui se limite à des dossiers et du texte, Notion vous permet de créer des systèmes connectés. Vous pouvez lier des notes, intégrer des vidéos, créer des tableaux dynamiques et même exécuter des tableaux de bord complets pour vos projets. La collaboration en temps réel et les modèles personnalisables vous permettent d'adapter facilement votre installation, que vous travailliez seul ou en équipe.

Si vous êtes prêt à abandonner les notes plates et à commencer à construire quelque chose de plus grand, Notion vous offre la liberté et la flexibilité que Samsung Notes ne peut tout simplement pas vous offrir.

Meilleures fonctionnalités de Notion

Créez des bases de données liées pour un contenu organisé et dynamique

Glissez-déposez des images, des blocs de code et des éléments intégrés

Collaborez en direct avec les membres de votre équipe sur des pages partagées

Configurez des tâches récurrentes et des rappels

Connectez Notion à des outils tels que Slack, Google Drive et Trello

Dupliquez les modèles créés par la communauté pour gagner du temps

Limites de Notion

Le mode hors ligne peut être aléatoire

La recherche ralentit avec les installations volumineuses

Tarifs de Notion

Free

Personnel : 12 $/mois par utilisateur

Professionnel : 24 $/mois par utilisateur

Enterprise : tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Notion

G2 : 4,7/5 (plus de 6 000 avis)

Capterra : 4,7/5 (plus de 2 500 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de Notion ?

Un avis Capterra dit :

Vous apprécierez l'interface facile à utiliser, la flexibilité pour créer tous les outils dont vous avez besoin, le transfert illimité de données et de fichiers, les diagrammes Notion et les automatisations.

📚 À lire également : Exemples de listes de tâches à faire pour être plus efficace au travail

4. Obsidian (idéal pour les amateurs de Markdown et les notes locales)

via Obsidian

Obsidian est l'endroit où vos notes cessent d'être statiques et prennent vie. Conçue pour les écrivains, les chercheurs et les grands penseurs, cette application transforme le texte simple en un réseau d'idées interconnectées qui évolue avec vous.

Chaque note est enregistrée sous forme de fichier Markdown local, ce qui vous garantit une confidentialité et un contrôle total, sans avoir besoin d'utiliser le cloud. Sa vue graphique est remarquable, car elle permet de cartographier les relations entre vos notes sous forme de carte mentale visuelle. Vous pouvez relier des idées à la volée, personnaliser votre installation à l'aide de plugins puissants et donner à votre environnement de travail exactement la forme que vous souhaitez.

Que vous créiez un wiki personnel, écriviez un livre ou aimiez simplement l'idée d'avoir un deuxième cerveau, Obsidian offre une flexibilité et une liberté créative que Samsung Notes ne peut égaler.

Les meilleures fonctionnalités d'Obsidian

Personnalisez votre environnement de travail avec des plugins et des thèmes communautaires

Affichez un aperçu en direct de la mise en forme Markdown pendant que vous tapez

Créez des liens internes entre les notes à l'aide d'un simple raccourci [[ ]]

Organisez vos notes dans des dossiers ou utilisez des étiquettes pour un tri flexible

Naviguez facilement grâce aux volets de navigation par liens retour et graphiques

Exportez l'intégralité de votre base de connaissances sous forme de texte simple pour plus de portabilité

Limites d'Obsidian

Pas de fonctionnalité de collaboration intégrée

Certains plugins nécessitent une installation manuelle

Tarifs Obsidian

Gratuit pour un usage personnel

Modules complémentaires en option : Synchronisation : 5 $/mois par utilisateur Publication : 10 $/mois par utilisateur

Synchronisation : 5 $/mois par utilisateur

Publication : 10 $/mois par utilisateur

Évaluations et avis sur Obsidian

G2 : aucune évaluation disponible

Capterra : 4,8/5 (plus de 35 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos d'Obsidian ?

Un avis publié sur G2 indique :

Obsidian est une application de prise de notes Markdown épurée. Bien qu'elle ne soit pas aussi complète que les applications de prise de notes de longue date telles que OneNote, les fonctionnalités d'Obsidian sont plus que suffisantes pour un usage quotidien. Cependant, l'absence de synchronisation, même dans la version standard sous licence, constitue un inconvénient.

Obsidian est une application de prise de notes Markdown épurée. Bien qu'elle ne soit pas aussi complète que les applications de prise de notes de longue date telles que OneNote, les fonctionnalités d'Obsidian sont plus que suffisantes pour un usage quotidien. Cependant, l'absence de synchronisation, même dans la version standard sous licence, constitue un inconvénient.

💡 Conseil de pro : La méthode de cartographie mentale est idéale pour les penseurs visuels qui aiment voir les connexions entre les idées d'un seul coup d'œil. Au lieu de notes linéaires, vous commencez par une idée centrale et vous vous ramifiez vers des sujets connexes, des sous-sujets et des détails. Cette méthode de prise de notes est utile pour planifier des projets, des sessions créatives ou aborder des sujets complexes où les relations entre les idées sont importantes.

5. Microsoft OneNote (idéal pour les notes manuscrites et les fans de MS Office)

via Microsoft OneNote

Microsoft OneNote ressemble à un véritable bloc-notes, mais en plus intelligent. Il est conçu pour les personnes qui aiment griffonner, dessiner et capturer leurs idées à la main tout en gardant tout organisé sur tous leurs appareils.

Contrairement à Samsung Notes, qui est principalement lié à votre téléphone ou votre tablette, OneNote se synchronise de manière transparente avec les appareils Windows, Mac, iOS et Android. Sa disposition en bloc-notes et sections est intuitive, vous permettant de passer sans difficulté des notes manuscrites aux listes saisies et aux fichiers intégrés.

Bonus : cette application fonctionne parfaitement avec la suite Microsoft 365 complète, ce qui facilite l'importation d'e-mails, de feuilles de calcul et de notes de réunion.

Meilleures fonctionnalités de Microsoft OneNote

Capturez facilement des notes manuscrites et des dessins

Synchronisez sans effort tous vos appareils principaux

Organisez-vous à l'aide de carnets, de sections et d'onglets de pages

Étiquetez les informations importantes pour les consulter rapidement

Intégrez Outlook, Excel et Teams

Enregistrez des notes audio directement dans vos pages

Limites de Microsoft OneNote

Les meilleures fonctionnalités, telles que la synchronisation avancée et l'intégration complète, sont associées à un abonnement Microsoft 365

Ne prend pas en charge Markdown, ce qui pourrait manquer à certains rédacteurs et développeurs

Tarifs Microsoft OneNote

Free

Inclus avec Microsoft 365 (9,99 $ par utilisateur/mois)

Évaluations et avis sur Microsoft OneNote

G2 : 4,5/5 (plus de 1 800 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 1 800 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de Microsoft OneNote ?

Un avis publié sur G2 indique :

J'utilise OneNote quotidiennement pour suivre mes travaux en cours et mes suivis. C'est génial de pouvoir ajouter des images et des diagrammes dans les notes pour donner du contexte. Grâce à l'option de synchronisation, je peux accéder à mes notes partout depuis n'importe quel appareil.

6. Google Keep (idéal pour les notes rapides et les checklists)

via Google Keep

Google Keep est rapide, coloré et facile à utiliser : considérez-le comme votre tableau de notes numériques, toujours à portée de main. Il est conçu pour les personnes qui souhaitent noter rapidement des informations et passer à autre chose, qu'il s'agisse d'une liste de courses, d'une idée soudaine ou d'un mémo vocal pris sur le vif.

Si Samsung Notes offre une expérience similaire pour la prise de notes rapides, Google Keep se démarque par son intégration poussée dans l'écosystème Google. Vos notes se synchronisent instantanément sur tous les appareils connectés à votre compte Google, sans tracas et sans limites.

Meilleures fonctionnalités de Google Keep

Prenez des notes et dressez des listes en quelques secondes

Utilisez la fonction voix-texte pour prendre des notes en mode mains libres

Codez et libellez vos notes par couleur pour les trier facilement

Définissez des rappels basés sur l'emplacement ou l'heure

Partagez instantanément vos notes avec vos amis ou vos collègues

Synchronisez automatiquement avec Google Drive

Limites de Google Keep

Ne propose pas de mise en forme de texte enrichi : vous êtes limité aux notes et checklists basiques

Pas de structure de dossiers ; vous devez vous fier à un code couleur et à des libellés, ce qui peut vite devenir confus lorsque vous avez beaucoup de notes

Tarifs Google Keep

Free

Évaluations et avis sur Google Keep

G2 : Aucune évaluation disponible

Capterra : 4,7/5 (plus de 200 avis)

🧠 Anecdote : La théorie du double codage, qui utilise conjointement des images et des mots pour aider l'apprenant à mieux mémoriser, prouve que la prise de notes visuelle est une stratégie d'apprentissage très efficace.

7. Apple Notes (idéal pour les utilisateurs de l'écosystème Apple)

via Apple Notes

Apple Notes garde tout propre, simple et super pratique, exactement ce que vous attendez d'Apple. Si vous avez un iPhone, un iPad ou un Mac, c'est votre assistant intégré pour tout, des listes de courses aux grandes sessions de brainstorming.

Le meilleur dans tout ça ? Ça fonctionne. Vos notes se synchronisent instantanément sur tous vos appareils Apple grâce à iCloud, vous êtes donc toujours à jour sans même y penser. Comparé à Samsung Notes et à certaines autres alternatives à Apple Notes, qui sont coincées dans leur propre écosystème, Apple Notes fonctionne à merveille avec toute la gamme Apple, et en plus, il est beau.

Vous pouvez dessiner avec votre doigt ou l'Apple Pencil, numériser des documents, verrouiller des informations sensibles avec Face ID et même partager des notes avec vos amis ou vos collègues. C'est simple mais étonnamment puissant, et si vous êtes un utilisateur Apple, c'est honnêtement difficile à battre.

Les meilleures fonctionnalités d'Apple Notes

Synchronisez automatiquement via iCloud sur tous vos appareils Apple

Ajoutez facilement des notes manuscrites, des croquis et des documents numérisés

Verrouillez vos notes privées à l'aide d'un mot de passe ou de l'identifiant Face ID

Organisez vos notes à l'aide de dossiers, d'étiquettes et d'une recherche intelligente

Collaborez en temps réel sur des notes partagées

Créez des checklists grâce à une fonctionnalité simple qui vous permet de les compléter d'un simple geste

Limites d'Apple Notes

L'exportation des notes est limitée : vous pouvez partager ou copier du contenu, mais le transfert de notes vers une autre application ou plateforme n'est pas toujours fluide

Les options de mise en forme sont assez basiques par rapport à des outils plus avancés comme Notion ou ClickUp

Tarifs Apple Notes

Gratuit (avec un appareil Apple)

Évaluations et avis sur Apple Notes

G2 : aucune évaluation disponible

Capterra : aucune évaluation disponible

📮 Insight ClickUp : 49 % des personnes interrogées dans le cadre de notre sondage sur l'efficacité des réunions prennent encore des notes manuscrites, une tendance surprenante à l'ère du numérique. Ce recours au stylo et au papier peut être une préférence personnelle ou le signe que les outils de prise de notes numériques ne sont pas pleinement intégrés dans les flux de travail. Parallèlement, un autre sondage ClickUp a révélé que 35 % des personnes passent 30 minutes ou plus à résumer les réunions, à partager les actions à mener et à tenir les équipes informées. 👀 ClickUp AI Notetaker élimine cette charge administrative ! Laissez l'IA capturer, transcrire et résumer automatiquement vos réunions tout en identifiant et en attribuant les éléments d'action. Plus besoin de notes manuscrites ou de suivis manuels ! Augmentez votre productivité jusqu'à 30 % grâce aux résumés instantanés des réunions, aux tâches automatisées et aux flux de travail centralisés de ClickUp.

8. Joplin (idéal pour la confidentialité et le chiffrement open source)

via Joplin

En matière de confidentialité, Joplin ne fait pas dans la demi-mesure. Cette application open source est conçue pour les personnes qui veulent un contrôle total : pas de traceurs, pas d'exploration de données, juste vos notes, verrouillées et sécurisées.

Samsung Notes simplifie les choses, mais vous lie à son cloud. Joplin renverse la tendance avec un chiffrement de bout en bout et la possibilité de stocker vos notes localement ou de les synchroniser via des services fiables tels que Dropbox ou OneDrive.

C'est un rêve devenu réalité pour les fans de Markdown, offrant une écriture claire, un étiquetage puissant et une bibliothèque croissante de plugins pour personnaliser les choses à votre guise. Si vous êtes du genre à accorder de la valeur à la sécurité et à aimer bricoler, Joplin vous offre le type de flexibilité axée sur la confidentialité que Samsung Notes ne peut tout simplement pas égaler.

Les meilleures fonctionnalités de Joplin

Verrouillez vos notes grâce à un cryptage de bout en bout puissant

Écrivez sans distraction grâce à l'assistance Markdown complète

Synchronisez vos appareils à l'aide des services de votre choix

Étendez les fonctionnalités grâce à des plugins et des thèmes puissants

Clipez des pages Web entières directement dans vos notes

Étiquetez, triez et recherchez pour une organisation rapide

Limites de Joplin

L'interface est épurée, mais semble un peu rudimentaire par rapport à des applications plus élégantes comme Notion ou Evernote

Aucune fonctionnalité de collaboration intégrée : idéal pour une utilisation individuelle, mais pas pour les équipes

Tarifs Joplin

Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Joplin

G2 : pas assez d'avis

Capterra : aucune évaluation disponible

🧠 Le saviez-vous ? Walter Pauk, éducateur à l'université Cornell, a développé la méthode Cornell dans les années 1950.

9. GoodNotes (idéal pour les notes numériques manuscrites)

via GoodNotes

GoodNotes reproduit la sensation d'écrire sur papier et la sublime grâce à la magie du numérique. C'est l'application préférée des étudiants, des artistes et de tous ceux qui aiment écrire à la main, mais qui veulent profiter de tous les avantages du numérique, comme la recherche dans les notes manuscrites et l'annotation de fichiers PDF.

Samsung Notes offre des fonctionnalités d'écriture manuscrite de base, mais GoodNotes va plus loin avec des outils de précision, de superbes modèles et une conversion ultra-rapide de l'écriture manuscrite en texte. Vous pouvez organiser vos notes dans des carnets numériques élégants, annoter des PDF comme un pro et même effectuer des recherches dans le contenu manuscrit (oui, même vos gribouillis les plus illisibles).

Si vous souhaitez que votre tablette vous offre l'expérience ultime d'un bloc-notes papier, sans l'encombrement, GoodNotes est bien plus performant que Samsung Notes, tant en termes de conception que de puissance.

Les meilleures fonctionnalités de GoodNotes

Convertissez l'écriture manuscrite en texte avec une précision optimale

Annoter directement des PDF, des diapositives et des documents

Organisez-vous avec des carnets numériques et des couvertures personnalisées

Accédez à un large intervalle de modèles de papier et d'autocollants

Recherchez dans vos notes manuscrites et saisies au clavier

Collaborez en partageant des carnets avec d'autres personnes

Limites de GoodNotes

Aucune fonctionnalité de collaboration en temps réel : le partage est en lecture seule

La meilleure expérience est disponible sur iPad ; l'assistance Android et Windows est en cours de mise à jour

Tarifs GoodNotes

appareil iOS, offre unique : 9,99 $

Appareil Android : 6,99 $ par mois

Achat unique sur l'App Store : 29,99 $

Évaluations et avis sur GoodNotes

G2 : 4,8/5 (plus de 70 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 60 avis)

10. Standard Notes (idéal pour la prise de notes sécurisées et cryptées)

via Standard Notes

Si la sécurité est votre principale préoccupation, Standard Notes est fait pour vous. Contrairement à Samsung Notes, il crypte tout par défaut, garantissant ainsi la protection de vos données de bout en bout. Il est épuré, minimaliste et prend en charge Markdown et le texte enrichi.

Avec une synchronisation multiplateforme et des extensions de productivité en option, Standard Notes convient à tous ceux qui accordent de la valeur à la simplicité et à la sécurité. Bien que basique à l'origine, les utilisateurs avancés peuvent passer à une version supérieure pour bénéficier de fonctionnalités étendues telles que des thèmes, des pièces jointes et des outils de sauvegarde.

Les meilleures fonctionnalités de Standard Notes

Chiffrement de bout en bout

Assistance Markdown et texte enrichi

Synchronisation multiplateforme

Extensions de productivité

Limitations de Standard Notes

Les notes très volumineuses (plus de 1 Mo) peuvent avoir un impact négatif sur les performances en raison du traitement de cryptage sur votre appareil

Tarification de Standard Notes

Forfait Free disponible

Forfait Productivité : 63 $/an

Forfait professionnel : 84 $/an

Évaluations et avis sur Standard Notes

G2 : pas assez d'avis

Capterra : pas assez d'avis

Rendez vos notes dignes d'intérêt avec ClickUp

Que vous souhaitiez noter rapidement des idées ou importer des notes existantes, trouver la bonne application de prise de notes fait toute la différence. Samsung Notes est un bon point de départ, surtout si vous êtes fidèle à l'écosystème Samsung, mais soyons réalistes, vous avez parfois besoin de plus de flexibilité.

Peut-être s'agit-il d'une synchronisation transparente entre les appareils. Peut-être s'agit-il d'une organisation plus approfondie, d'une meilleure collaboration ou d'outils d'IA intelligents qui vous aident à travailler plus rapidement. C'est là que ces applications de prise de notes alternatives brillent.

ClickUp est la solution idéale si vous voulez tout (notes, tâches, projets) sur une seule plateforme puissante. Notion et Obsidian vous offrent un contrôle créatif total, tandis que GoodNotes et Apple Notes sont conçus pour les amateurs d'écriture manuscrite qui recherchent précision et finition.

La plupart de ces applications de prise de notes proposent des forfaits gratuits, vous pouvez donc les essayer et trouver celle qui correspond le mieux à votre flux de travail.

Prêt à améliorer votre prise de notes ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui à ClickUp et passez au niveau supérieur en matière de prise de notes.