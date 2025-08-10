Modèles gratuits de fiches commerciales pour booster votre argumentaire produit

Imaginez que vous ayez un produit ou un service exceptionnel, mais que votre public ne le comprenne pas vraiment. C'est là qu'intervient la fiche commerciale. Ce document d'une page est conçu pour communiquer instantanément ce que votre produit apporte et pourquoi il est la meilleure solution.

Mais si la conception de votre fiche commerciale est médiocre, qu'il manque des informations clés, qu'elle est encombrée d'éléments visuels de mauvaise qualité ou qu'elle ne contient pas d'appel à l'action, vous risquez de semer la confusion chez vos clients potentiels, voire de les perdre complètement.

C'est pourquoi il est important d'utiliser un modèle de fiche produit bien conçu. Il vous aide à mettre en avant des fonctionnalités spécifiques, à inclure une photo percutante du produit et à présenter les performances, le prix et les avantages dans une disposition convaincante. Il transmet également clairement votre proposition de valeur aux clients et aux décideurs clés.

Dans ce guide, vous découvrirez 10 modèles de fiches commerciales gratuits et personnalisables qui vous aideront à créer des supports marketing professionnels et impressionnants afin d'impressionner vos acheteurs potentiels.

🔎 Le saviez-vous ? Les couleurs utilisées dans le marketing suscitent différentes émotions et influencent les décisions d'achat. Par exemple, le bleu inspire souvent la confiance, tandis que le rouge crée un sentiment d'urgence. C'est comme un langage secret de persuasion !

Que sont les modèles de fiches commerciales ?

Un modèle de fiche commerciale est un document pré-conçu d'une page qui vous aide à présenter votre produit ou service de manière efficace. C'est un raccourci intelligent pour créer une excellente fiche commerciale sans partir de zéro et vous permet de mettre en avant les arguments de vente dans un format clair et facile à lire.

Ainsi, lorsque vous utilisez un modèle de fiche produit, vous bénéficiez des avantages suivants : Créez rapidement une fiche commerciale qui reflète l'identité de votre marque

Mettez en avant les fonctionnalités clés et les spécifications de vos produits à l'aide de vos propres photos, prix et logo d'entreprise

Ajoutez un appel à l'action simple, comme un code QR vers un hub de ressources ou un lien vers un site web

Concentrez-vous sur les éléments de conception qui renforcent votre première impression

L'utilisation d'une fiche commerciale est particulièrement utile dans le cadre d'une stratégie de lancement de produit. Comment ?

Imaginons que vous soyez le fondateur d'une start-up et que vous vous prépariez pour un salon professionnel. Au lieu de vous précipiter, vous utilisez des modèles gratuits de fiches commerciales pour créer une fiche produit soignée qui impressionnera les acheteurs potentiels et les clients potentiels avant même qu'ils ne vous parlent.

Qu'est-ce qui fait un bon modèle de fiche commerciale ?

Un modèle de fiche produit soigneusement préparé vous aide à présenter votre produit avec confiance et clarté. Il raconte l'histoire de votre produit, captive votre public cible et incite les clients potentiels à franchir une étape supplémentaire vers l'achat.

Voici les fonctionnalités clés qu'un modèle de fiche commerciale idéal doit inclure pour les clients potentiels :

Titre en gras qui attire l'attention : recherchez un modèle de fiche commerciale dont le design accroche le lecteur en indiquant immédiatement le principal avantage de votre produit ✅

Description claire du produit : recherchez un modèle de fiche commerciale efficace qui met en avant votre produit, son fonctionnement et les problèmes spécifiques qu'il résout ✅

Liste des fonctionnalités en bref : sélectionnez des modèles de fiches commerciales qui présentent les fonctionnalités clés, les caractéristiques techniques ou les spécifications des produits à l'aide de puces courtes ✅

Photo ou visuel produit percutant : choisissez un modèle de fiche produit qui laisse toujours de la place pour des images ou vos photos de haute qualité afin d'aider les acheteurs potentiels à se connecter avec le produit ✅

Disposition et hiérarchie organisées : choisissez un modèle de fiche commerciale facile à parcourir en séparant le contenu en sections claires sur une seule page ✅

Texte persuasif avec un appel à l'action : optez pour des modèles de fiches commerciales avec une invite à l'action. Un exemple classique de fiche commerciale serait un appel simple tel que « Réservez une démo », « Visitez notre site Web » ou « Scannez ce code QR ». ✅

🧠 Fait amusant : Incidemment, seuls 35 % du temps d'un commercial est consacré à la vente ! La majeure partie de sa journée est consacrée à des tâches administratives telles que la saisie de données et la génération de rapports.

Les meilleurs modèles de fiches commerciales à découvrir

Voici les meilleurs modèles gratuits de fiches commerciales proposés par ClickUp, l'application tout-en-un pour le travail, et d'autres plateformes pour aider vos équipes commerciales et marketing à gagner du temps.

Ces modèles leur permettront, nous l'espérons, de se concentrer sur la conclusion de ventes plutôt que sur la conception de documents à partir de zéro.

1. Modèle de page commerciale ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Créez des pages commerciales visuellement attrayantes avec des messages percutants à l'aide du modèle de page commerciale ClickUp

Le modèle de page commerciale ClickUp offre un cadre détaillé et interactif où les équipes commerciales peuvent organiser leurs messages, leurs visuels et leurs tarifs dans un document centralisé et personnalisable. Il s'agit de bien plus qu'une simple page statique : il prend en charge des sections de disposition flexibles conçues pour mettre en valeur les arguments clés de vente, les flux d'intégration et les variations de CTA.

Grâce aux fonctionnalités intégrées ClickUp Docs, ClickUp Tableaux blancs et suivi de projet, ce modèle vous permet de mettre en avant les avantages de vos produits, de rédiger des textes convaincants et d'optimiser vos performances, le tout depuis une plateforme centrale. De plus, structurez la page en blocs de contenu extensibles tels que les fonctionnalités phares, les comparaisons avec la concurrence et les captures d'écran des produits, tout en attribuant la propriété des mises à jour ou des tests A/B des différentes versions.

💛 Pourquoi vous allez l'adorer :

Apportez de la transparence grâce aux widgets glisser-déposer, à la mise en forme Markdown et aux fils de commentaires

Mettez en avant les éléments clés qui vous différencient, les cas d'utilisation et la logique tarifaire grâce à une mise en forme riche en contenu multimédia

Créez des liens directs vers des démonstrations, des présentations de produits ou des témoignages de clients dans le même environnement de travail

Gérez les modifications en temps réel, l'historique des versions et les commentaires de l'équipe

Idéal pour : les équipes commerciales de produits SaaS et numériques en phase de croissance qui cherchent à rationaliser et à développer la manière dont elles créent et gèrent leurs supports commerciaux.

Voici ce que Blaine Labron, vice-président du commerce numérique et de la technologie chez Pressed Juicery, a dit à propos de ClickUp :

ClickUp est l'outil qui nous a vraiment aidés à innover dans ce secteur, ce qui nous a permis de passer de 2 % de ventes numériques à plus de 65 % après la pandémie.

2. Modèle de proposition d'évènement ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Présentez et organisez votre événement avec clarté grâce au modèle de proposition d'événement ClickUp

Pour présenter une retraite de leadership de plusieurs jours ou un événement de réseautage professionnel, il faut plus qu'une simple présentation PowerPoint. Le modèle de proposition d'événement ClickUp vous aide à structurer et à présenter vos forfaits événementiels de manière claire et professionnelle. Que vous organisiez une conférence, une fête ou le lancement d'un produit, ce modèle vous offre une mise en forme claire pour communiquer les objectifs de l'événement, la logistique et l'expérience des invités.

Chaque section est spécialement conçue : ajoutez des horaires quotidiens, les biographies des intervenants, les détails du lieu, la liste des sponsors et des notes logistiques. La disposition flexible vous permet également de personnaliser les visuels, les échéanciers et les tâches, garantissant ainsi un processus de planification fluide, de la proposition à l'exécution.

💛 Pourquoi vous allez l'adorer :

Intégrez des maquettes visuelles ou des moodboards pour aider vos clients à visualiser l'expérience de l'évènement

Centralisez les listes de fournisseurs, les détails des tickets, les documents clés et autres produits physiques

Évaluez la valeur et la logistique côte à côte et fournissez des commentaires clairs

Mappez la logistique, comme les attentes des invités, les éléments interactifs et les concepts d'ambiance

Idéal pour : Les organisateurs d'évènements, les équipes d'entreprise, les agences de marketing et les responsables de sites qui présentent des idées à leurs clients ou à des parties prenantes internes.

📮 ClickUp Insight : 26 % des travailleurs affirment que la meilleure façon de se déconnecter est de se plonger dans leurs loisirs ou leurs entraînements, tandis que 22 % ont recours à des rituels de fin de journée, comme fermer leur ordinateur portable à une heure fixe ou changer de vêtements lorsqu'ils travaillent à domicile. Mais 30 % ont encore du mal à se déconnecter mentalement ! Les rappels ClickUp vous aident à renforcer vos bonnes habitudes. Définissez une alerte de fin de journée, informez automatiquement votre équipe des tâches achevées grâce aux comptes rendus StandUp par l'IA et utilisez ClickUp Brain, l'assistant IA intégré, pour passer en revue vos tâches quotidiennes afin de toujours rester au top de vos priorités. 💫 Résultats réels : Lulu Press gagne 1 heure par jour et par employé grâce aux automatisations ClickUp, ce qui se traduit par une augmentation de 12 % de l'efficacité du travail.

💡 Conseil de pro : si vous avez du mal à définir les principaux avantages et la valeur ajoutée de votre produit, demandez simplement à l'assistant IA de ClickUp, ClickUp Brain. Il peut vous aider à trouver des idées pour élaborer votre message final et votre stratégie de vente. Réfléchissez, affinez et perfectionnez vos principaux avantages et votre proposition de valeur avec ClickUp Brain

3. Modèle de brief de campagne ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Planifiez, exécutez et surveillez vos campagnes stratégiques grâce au modèle de brief de campagne ClickUp

Les campagnes marketing et commerciales réussies commencent par un brief créatif précis. Le modèle de brief de campagne ClickUp sert de document dynamique qui décrit les objectifs et les indicateurs clés de performance (KPI) de la campagne et les relie aux informations sur le public, au style et aux échéanciers.

Le modèle aide les spécialistes du marketing à simplifier la communication, à définir des objectifs clairs et à agir efficacement lors du lancement d'un nouveau produit, d'une promotion saisonnière ou d'une campagne de sensibilisation à la marque. Chaque composant est modulaire : définissez les objectifs principaux, segmentez les audiences, mettez en évidence la hiérarchie des messages et joignez des références créatives.

💛 Pourquoi vous allez l'adorer :

Ajoutez des liens vers les ressources de campagne, les références et les directives de marque

Organisez les éléments de votre campagne à l'aide de champs personnalisables pour le public, les messages, les canaux et les indicateurs clés de performance

Suivez la progression visuellement grâce à plusieurs vues telles que Tableur, Calendrier, Gantt et Charge de travail

Attribuez des tâches aux membres de l'équipe avec des échéances, des priorités et des sous-tâches imbriquées pour une responsabilité totale

Idéal pour : les équipes marketing, les agences de création et les services commerciaux qui planifient des campagnes stratégiques dans le cadre d'initiatives numériques, imprimées ou de lancement de produits et qui ont besoin de consolider leur stratégie, leur innovation et leur distribution dans un document de lancement centralisé.

4. Modèle d'étude de cas ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Présentez des exemples de réussite qui trouvent un écho auprès de votre public à l'aide du modèle d'étude de cas ClickUp

Le modèle d'étude de cas ClickUp transforme les réussites en contenu narratif avec une mise en forme riche et des données de performance intégrées. Il est optimisé pour être utilisé dans tous les supports, des présentations commerciales aux pages de destination, etc. La meilleure preuve de votre valeur est une véritable histoire de réussite client, clairement structurée et prête à être utilisée par l'équipe commerciale.

La disposition comprend des emplacements réservés pour les informations sur le client, ses points faibles, les solutions proposées, la mise en œuvre et les résultats. Elle fournit un cadre étape par étape pour collecter des données, analyser le parcours des clients et présenter des résultats concrets, en mettant en avant la valeur de votre produit ou service.

💛 Pourquoi vous allez l'adorer :

Créez un récit cohérent (problème, solution, résultats) avec des versions spécifiques à votre secteur d'activité pour mieux cibler votre audience

Partagez des études de cas sous forme de documents autonomes ou intégrez-les dans des propositions

Suivez la progression grâce à des statuts personnalisés qui décrivent chaque phase du flux de travail de votre étude de cas

Collaborez facilement grâce à des commentaires en temps réel et à des outils de rédaction basés sur l'IA pour une rédaction efficace

Idéal pour : les équipes marketing, les créateurs de contenu, les entreprises SaaS B2B, les chefs de produit et les chercheurs universitaires qui souhaitent documenter des cas d'utilisation réussis et instaurer la confiance grâce à des résultats concrets.

5. Modèle de brief de campagne marketing ClickUp

Obtenez un modèle gratuit Élaborez plus rapidement des stratégies marketing gagnantes grâce au modèle de brief de campagne marketing ClickUp

Lors de la planification d'une initiative marketing multi-plateforme, des confusions surviennent souvent au sujet des rôles, des messages ou du calendrier. Le modèle de brief de campagne marketing ClickUp évite ce genre de désalignement en consolidant toute la logistique de la campagne dans un format qui fonctionne à la fois comme un outil de briefing et une fiche de vente. Il vous aide à planifier, exécuter et surveiller vos initiatives marketing du début à la fin avec clarté et précision.

Conçu pour rationaliser la stratégie et la collaboration des campagnes, ce modèle permet aux équipes marketing de définir des objectifs, d'identifier les publics cibles, de planifier les messages et de gérer les ressources, le tout en un seul endroit. Les équipes peuvent également définir le récit global, joindre les livrables par date et clarifier les approbations, le tout dans un document centralisé.

💛 Pourquoi vous allez l'adorer :

Répartissez les livrables par plateforme, propriétaire et échéancier de production

Définissez vos objectifs commerciaux à l'aide de la section prédéfinie afin de clarifier vos objectifs et vos indicateurs de réussite

Connectez les briefs créatifs aux vues du calendrier et aux tableaux de bord de rapports

Collaborez en temps réel grâce à des commentaires intégrés, des outils de rédaction basés sur l'IA et des mises à jour de statut

Idéal pour : les responsables marketing, les agences numériques et les équipes créatives qui planifient des campagnes multicanales sur plusieurs plateformes avec de multiples parties prenantes.

🎥 Voici un aperçu de la manière de créer un forfait marketing sur ClickUp :

6. Modèle de proposition de projet ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Présentez en toute confiance votre prochaine grande idée grâce au modèle de proposition de projet ClickUp

La présentation d'un nouveau système interne ou d'une collaboration externe nécessite souvent un cadre sur mesure mais reproductible. Le modèle de proposition de projet ClickUp est un hybride entre une proposition et une fiche de vente structurée, offrant une vision claire de la portée, des livrables, des rôles de l'équipe et du retour sur investissement attendu.

Le modèle comprend toutes les sections essentielles, telles que les objectifs, les déclarations de valeur, les échéanciers et le budget, garantissant ainsi que les propositions de produits sont claires, cohérentes et alignées sur les attentes des clients. Il est idéal pour créer des formats de proposition reproductibles avec des flux de travail d'approbation intégrés et une gestion des tâches intégrée.

💛 Pourquoi vous allez l'adorer :

Présentez clairement la valeur de votre projet grâce à un échéancier intégré et un résumé de l'impact pour lier les ressources, les estimations de coûts et les plans d'atténuation des risques

Définissez la portée de votre projet à l'aide de sections structurées telles que les objectifs, les livrables et les déclarations de valeur

Établissez des échéanciers clairs en remplissant les champs prédéfinis pour la date et la durée de la proposition

*idéal pour : les agences, les consultants et les chefs de projet qui doivent présenter des propositions de projet détaillées et prêtes à être soumises aux clients pour acceptation et approbation.

7. Modèle de proposition de programme ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Créez des programmes percutants, de la conception à l'exécution, grâce au modèle de proposition de programme ClickUp

Le modèle de proposition de programme ClickUp vous aide à rédiger des propositions claires, organisées et percutantes pour de nouveaux programmes ou de nouvelles initiatives de service. Le modèle combine stratégie et logistique dans un document structuré qui se lit comme une fiche de vente interne.

Conçu pour éliminer les approximations, ce modèle offre une disposition professionnelle pour articuler les objectifs, hiérarchiser les tâches et évaluer les coûts.

💛 Pourquoi vous allez l'adorer :

Accédez à des sections consacrées à l'alignement des entreprises, aux résultats attendus, aux formats de formation, aux besoins en personnel et aux estimations budgétaires

Présentez vos programmes dans un format prêt à l'emploi pour les cadres supérieurs

Utilisez l'automatisation pour suivre les validations et les cycles de commentaires

Estimez efficacement les coûts grâce à des vues Tableur personnalisables pour budgétiser les matériaux et la main-d'œuvre

Idéal pour : les responsables de programmes, les coordinateurs d'organisations à but non lucratif, les planificateurs gouvernementaux et les équipes d'entreprise qui lancent ou restructurent des programmes dans les domaines de l'éducation, de la santé, de l'impact social ou des opérations internes.

🎥 Découvrez comment l'équipe ClickUp utilise ClickUp :

8. Modèle de fiche commerciale pour entreprise de logiciels RH par Canva

via Canva

Le modèle de fiche commerciale pour entreprises de logiciels RH de Canva est un document d'une page élégant et conçu par des professionnels qui trouvera un écho auprès des professionnels des ressources humaines. Il est également utile aux équipes marketing et aux commerciaux pour mettre en avant les fonctionnalités clés, les avantages et la crédibilité de l'entreprise.

Le modèle vous aide à attirer des clients potentiels lors d'évènements, de réunions de présentation ou de campagnes numériques ; il renforce la confiance et stimule l'engagement grâce à une communication convaincante et concise. Il offre de l'espace pour les témoignages, les certifications de sécurité, les intégrations et les coordonnées.

💛 Pourquoi vous allez l'aimer :

Communiquez à l'aide de sections bien organisées pour présenter les fonctionnalités, les points forts et les résumés des produits

Présentez des offres complexes dans un format clair et lisible

Exportation au format PDF, JPG ou optimisé pour le Web pour plus de flexibilité

Personnalisez votre image de marque avec vos couleurs, logos et polices de caractères pour un rendu soigné et cohérent

Idéal pour : les entreprises de technologie RH, les fournisseurs SaaS, les fondateurs de start-ups ou les spécialistes du marketing B2B qui font la promotion de produits RH auprès de clients professionnels ou présentent des solutions lors de salons professionnels et d'expositions commerciales.

9. Conception de site web Fiche commerciale pour entreprise par Canva

via Canva

Le modèle Fiche commerciale pour entreprise de conception de sites Web par Canva est un modèle audacieux et axé sur le client qui fait la promotion des services de conception de sites Web pour les petites entreprises. Il offre un mélange parfait de texte marketing et de structure visuelle pour expliquer pourquoi une présence numérique est essentielle à la croissance.

Ce document d'une page aide les agences de design à communiquer clairement leur valeur et à attirer des clients potentiels qui découvrent peut-être l'espace en ligne. Il guide les lecteurs de la prise de conscience à l'action, ce qui le rend idéal pour la sensibilisation, les présentations commerciales ou les consultations.

💛 Pourquoi vous allez l'aimer :

Présentez votre argumentaire avec un titre et un sous-titre qui communiquent instantanément votre valeur

Présentez votre offre à l'aide de sections côte à côte consacrées aux services et aux raisons de vous choisir

Mettez en valeur vos projets passés grâce à des emplacements pour images prêts à l'emploi

Expliquez clairement vos services de conception, vos modèles de tarification et vos échéanciers

Idéal pour : les concepteurs Web indépendants, les agences numériques ou les consultants en marketing qui ciblent les propriétaires de petites entreprises dans les secteurs de la vente au détail, de l'hôtellerie ou des services locaux qui souhaitent établir ou améliorer leur présence sur le Web.

🧠 Fait amusant : Les équipes commerciales qui intègrent l'IA ou des outils d'automatisation dans leurs flux de travail font état d'une augmentation significative de leur productivité et de leurs performances globales, 90 % d'entre elles constatant des résultats positifs.

10. Modèle de fiche commerciale par Xtensio

via Xtensio

Le modèle de fiche commerciale de Xtensio est une page visuellement attrayante conçue pour communiquer en un coup d'œil la valeur fondamentale de votre produit ou service. En combinant un texte convaincant, une disposition claire et des visuels captivants, cette fiche commerciale vous permet de communiquer rapidement ce que fait votre produit, pourquoi il est important et en quoi il se démarque.

Que vous vous adressiez à des clients, des investisseurs ou des parties prenantes, ce modèle vous aide à présenter votre offre de manière claire et efficace. Il est idéal pour capter l'attention lors d'une prise de contact à froid ou d'une présentation de produit.

💛 Pourquoi vous allez l'aimer :

Créez des pages commerciales adaptées aux mobiles et à l'image de votre marque sans aucun codage et intégrez des diagrammes, des vidéos, des témoignages ou des fonctionnalités clés

Modifiez-les en temps réel et partagez-les via des liens partageables, idéal pour les cycles de vente agiles

Envoyez à vos prospects un lien qui se met à jour dynamiquement au lieu de fichiers statiques

Utilisez des blocs glisser-déposer pour les points faibles, les descriptions de produits, les études de cas et les appels à l'action

Idéal pour : Les fondateurs de start-ups, les spécialistes du marketing produit et les propriétaires de petites entreprises qui souhaitent présenter de nouvelles offres à des prospects, obtenir l'adhésion des parties prenantes ou les inclure dans des présentations destinées aux investisseurs.

Maîtrisez le positionnement de vos produits grâce aux modèles ClickUp

Les fiches commerciales professionnelles sont essentielles pour présenter vos produits ou services avec clarté et impact. Elles communiquent la valeur, mettent en avant les avantages et attirent l'attention, ce qui en fait des outils puissants pour attirer des clients, conclure des ventes et sécuriser des investissements.

ClickUp , l'application tout-en-un pour le travail, aide les équipes commerciales, les propriétaires de petites entreprises et les fondateurs de start-ups à rester organisés, à mieux collaborer et à aller plus vite.

Grâce à des fonctionnalités telles que les documents, les tableaux blancs, la gestion des tâches, l'automatisation et la collaboration en temps réel, vous pouvez créer, suivre et optimiser chaque aspect du flux de travail de votre entreprise.

Et le meilleur dans tout ça ? ClickUp propose plus de 1 000 modèles personnalisables pour lancer vos supports commerciaux et marketing en quelques minutes.

Inscrivez-vous dès aujourd'hui à ClickUp pour gagner du temps, rester aligné et stimuler la croissance de votre entreprise !