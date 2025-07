13 modèles gratuits de propositions de recherche pour rédiger des propositions gagnantes

Donner vie à une excellente idée de recherche demande de la passion. Mais cela nécessite également une assistance solide, une planification claire de la recherche et souvent un certain financement. Pour cela, vous avez besoin d'une proposition qui montre exactement ce que vous essayez de faire et pourquoi c'est important.

Le problème ? De nombreux chercheurs se retrouvent bloqués lorsqu'ils essaient de structurer leur proposition, ce qui donne lieu à des documents confus qui ne convainquent pas vraiment.

C'est là qu'un modèle de proposition de recherche peut vous aider. Il vous offre un point de départ solide pour présenter vos hypothèses, vos objectifs, vos connaissances actuelles, vos méthodes et les résultats attendus de manière claire et professionnelle. Mais les propositions de recherche varient : vous ne pouvez pas utiliser le même modèle pour tous vos projets de recherche.

Dans ce guide, nous avons rassemblé 13 modèles de propositions de recherche qui conviennent à divers usages : universitaires, professionnels, associatifs, etc. Découvrez en détail ce qui rend chaque modèle utile et dans quel contexte l'utiliser.

📊 Conseil de pro : les modèles ne limitent pas la créativité, ils éliminent le superflu afin que les relecteurs puissent se concentrer sur votre idée, et non sur la mise en forme.

Que sont les modèles de proposition de recherche ?

*les modèles de propositions de recherche vous aident à structurer et à présenter les détails clés de vos objectifs, de votre méthodologie et des résultats attendus de votre projet afin que les évaluateurs ou les organismes de financement puissent plus facilement comprendre leur valeur.

Ces modèles couvrent toutes les sections essentielles dont vous aurez besoin, telles que le résumé, les hypothèses, la méthodologie, les résultats attendus et les références. Par exemple, si vous travaillez sur une proposition concernant l'amélioration du service client grâce aux chatbots IA, votre proposition comprendra probablement :

Résumé des connaissances actuelles sur les outils de chatbot et leur utilisation

Hypothèses claires, par exemple comment les chatbots pourraient accélérer les temps de réponse ou améliorer la satisfaction client

Définissez un plan pour collecter vos données, par exemple à l'aide de sondages ou des analyses de l'équipe d'assistance

Échéancier simple et réaliste pour tester vos idées

Budget approximatif pour les logiciels, les outils ou l'analyse des données

💡 Conseil de pro : Une proposition de recherche type est comme un mini-roman pour votre grande idée : elle compte généralement entre 2 000 et 7 000 mots (environ 4 à 15 pages). Mais si vous visez quelque chose de plus ambitieux, comme un doctorat ou un financement important, ne soyez pas surpris si elle se transforme en une saga à part entière ! 📚

13 modèles de propositions de recherche

Vous avez défini le cadre de votre recherche, les éléments clés et un plan solide. Il ne vous manque plus qu'un modèle de proposition de recherche pour rassembler tous ces éléments. Ces 13 modèles sélectionnés avec soin vous aideront à rédiger une proposition claire, convaincante et impossible à ignorer.

1. Modèle de note de recherche ClickUp

Obtenez un modèle gratuit Améliorez vos compétences en gestion de recherche en documentant vos recherches avec le modèle de mémo de recherche ClickUp

Une bonne recherche n'a de valeur que si elle est correctement documentée, et le modèle de note de recherche ClickUp vous aide à le faire. Il contient tout ce dont vous avez besoin pour consigner vos conclusions dans leur contexte, en mettant en évidence les découvertes clés, les défis et les prochaines étapes dans un format clair et structuré.

Vous avez besoin d'affiner vos conclusions ou de suivre les problèmes non résolus ? Ce modèle comprend des sections intégrées pour les défis, l'analyse et les actions requises. Il permet d'identifier facilement les lacunes, de mettre à jour les résultats et de s'assurer que chaque phase de la recherche aboutit à des résultats exploitables.

Le modèle offre :

Sections structurées pour suivre clairement les résultats, les défis et les prochaines étapes

Intégration transparente avec les propositions et les projets pour une meilleure harmonisation

Suivi intégré pour surveiller les problèmes non résolus et éclairer la prise de décision

Outils de collaboration pour recueillir des commentaires et affiner vos conclusions en temps réel

🔑 Idéal pour : Les chercheurs et les équipes ou organisations qui souhaitent présenter leurs conclusions dans n'importe quel domaine.

💡 Conseil de pro : ClickUp Brain rationalise l'ensemble du flux de travail de la proposition de recherche, de la rédaction et de la recherche à la collaboration et à la révision finale, à l'aide d'outils, de modèles et d'automatisations basés sur l'IA. Cela garantit que vos propositions sont bien structurées, basées sur des données et livrées à temps. Utilisez ClickUp Brain pour faciliter vos tâches de proposition de recherche, y compris la rédaction et les corrections

2. Modèle de tableau blanc pour proposition de projet ClickUp

Obtenez un modèle gratuit Assurez la cohésion de votre équipe grâce à une feuille de route visuelle pour réussir avec le modèle de tableau blanc pour proposition de projet de ClickUp

Lorsque vous vous préparez à présenter un projet, une proposition claire et convaincante est la clé pour obtenir l'approbation.

Grâce à l'environnement de travail visuel du modèle de tableau blanc « Proposition de projet » de ClickUp, vous pouvez élaborer une proposition de projet solide en mappant les objectifs, les tâches et les rôles des parties prenantes, le tout en un seul endroit. Contrairement aux propositions traditionnelles riches en texte, ce tableau blanc interactif vous permet de glisser, déposer et organiser visuellement tous les détails de votre projet.

Ce modèle de proposition de projet comprend des statuts personnalisés pour suivre la progression, des champs personnalisés pour organiser les détails importants et plusieurs affichages pour passer d'une section à l'autre de votre proposition.

Ils comprennent même des checklists pour vous assurer de ne rien oublier. Ils servent également de hub central pour votre équipe afin de collaborer et de partager vos commentaires.

Dans ce modèle, vous trouverez :

Tableau blanc interactif pour mapper clairement les objectifs, les tâches et les rôles d'un projet

Organisation par glisser-déposer pour structurer les échéanciers et attribuer les rôles

Flux de proposition dynamique qui s'adapte à l'évolution des besoins du projet

Collaboration en temps réel pour suivre la progression, les commentaires et les approbations

🔑 Idéal pour : Les chefs de projet, les chefs d'équipe, les freelances et les entreprises qui souhaitent créer des propositions de projet professionnelles et faciles à suivre.

À propos de ClickUp, Jessie Whitman, directrice principale des évènements chez Convene, déclare

Pour moi, le plus grand changement apporté par ClickUp a été les modèles personnalisables et la possibilité d'assurer cette cohérence dans toutes nos propriétés, quelle que soit la région, afin que l'expérience client soit la même quel que soit l'emplacement Convene où ils se rendent.

Ce qui a changé la donne pour moi avec ClickUp, ce sont les modèles personnalisables et la possibilité d'assurer la cohérence de toutes nos propriétés dans toutes les régions, afin que l'expérience client soit la même quel que soit l'emplacement Convene où ils se rendent.

3. Modèle de proposition commerciale ClickUp

Obtenez un modèle gratuit Séduisez des clients potentiels en créant la proposition commerciale parfaite grâce au modèle de proposition commerciale de ClickUp

Rédiger une proposition commerciale peut s'avérer délicat : vous devez la rendre convaincante, couvrir tous les détails clés et la garder professionnelle et attrayante.

Le modèle de proposition commerciale ClickUp élimine les approximations du processus. Il comprend un cadre prêt à l'emploi, étape par étape, qui vous aide à présenter clairement votre histoire, à définir les jalons du projet et à établir des échéanciers et des calendriers de paiement clairs.

Que vous présentiez un service, un produit ou un projet, ce modèle entièrement personnalisable vous offre :

Statuts personnalisés pour suivre les étapes, les échéanciers et les livrables de la proposition

Champs personnalisés pour le niveau d'effort, la complexité et le suivi de la progression des tâches

Rappels automatiques pour le suivi des approbations, des échéances et des tâches en attente

Différentes vues, telles qu'un guide de démarrage et des modèles d'e-mails, pour que tout reste bien organisé

🔑 Idéal pour : les freelancers, les agences, les startups ou les entreprises qui présentent leurs services ou leurs projets à des clients ou des parties prenantes potentiels.

📖 À lire également : Modèles gratuits (POC) de preuve de concept au format PPT et ClickUp

4. Modèle de forfait de recherche utilisateur ClickUp

Obtenez un modèle gratuit Appliquez le modèle de forfait de recherche utilisateur ClickUp pour établir des objectifs clairs, des idées testées et des commentaires faciles à suivre

Vous planifiez une étude utilisateur pour créer des produits axés sur le client ? Essayez le modèle de forfait d'étude utilisateur ClickUp.

Conçus pour vous aider à collecter des informations, valider des hypothèses et suivre les tests d'utilisabilité de manière structurée, ils vous permettent d'identifier les points faibles et de recueillir les commentaires des clients. Vous pouvez ainsi identifier votre public cible, rédiger les bonnes questions de recherche et élaborer des stratégies basées sur les besoins des clients.

Comme la plupart des modèles ClickUp, il comprend :

Un cadre organisé pour définir des objectifs, présenter des hypothèses et suivre les indicateurs clés de performance

Statuts et champs personnalisés pour suivre chaque étape de votre recherche et classer les tâches, respectivement

Tâches prédéfinies pour les entretiens, l'analyse de sondages et la collaboration en matière de recherche sur la concurrence

Vues Diagramme de Gantt, Liste, Charge de travail, Calendrier et Tableur pour visualiser vos forfaits et transformer vos idées en améliorations

Documents personnalisés et groupes de discussion pour affiner les stratégies et aligner les parties prenantes

🔑 Idéal pour : les concepteurs UX, les chefs de produit ou les équipes qui souhaitent mener des recherches sur les utilisateurs et créer des produits basés sur les avis réels des utilisateurs.

📖 À lire également : Les meilleurs logiciels de gestion de recherche

5. Modèle ClickUp pour études de marché

Obtenez un modèle gratuit Rassemblez toutes vos données de recherche dans le modèle d'étude de marché ClickUp et analysez facilement les tendances actuelles du marché

Des start-ups aux grandes entreprises, la réussite dépend fortement de la compréhension de votre marché. Le modèle d'étude de marché ClickUp simplifie l'étude de marché en vous aidant à collecter toutes vos données en un seul endroit, à les analyser efficacement et à les transformer en stratégies concrètes.

Vous pouvez l'utiliser pour suivre les phases de recherche, ajouter des champs pour hiérarchiser les fonctionnalités et les sources de données, et mesurer la réussite des tâches grâce à des flux de travail de test d'utilisabilité. Cela permet de garder chaque étape de la recherche, de la collecte des données aux rapports, efficace et organisée.

En résultat, il est idéal pour analyser la concurrence, définir des objectifs et suivre les informations des utilisateurs de manière structurée, collaborative et exploitable.

Voici quelques fonctionnalités clés :

Diagrammes de Gantt pour planifier facilement les échéanciers de recherche, définir des jalons et attribuer des tâches

Champs personnalisés pour classer les informations, hiérarchiser les fonctionnalités et analyser la concurrence

Automatisation pour suivre la progression, collecter des données et générer des rapports efficacement

IA et documents pour analyser les résultats, aligner les équipes et mettre en œuvre des stratégies

🔑 Idéal pour : Les entreprises ou les équipes qui mènent des études de marché à l'aide de méthodes telles que l'analyse de la concurrence, les tests d'utilisabilité et la hiérarchisation des fonctionnalités.

6. Modèle de rapport d'enquête ClickUp

Obtenez un modèle gratuit Suivez vos enquêtes grâce au modèle de rapport d'enquête ClickUp pour documenter vos preuves avec précision

Que vous vous occupiez d'un audit, d'un contrôle de conformité ou d'un problème sur le lieu de travail, votre rapport d'enquête doit être plus que simplement organisé, il doit être méticuleux. Cela signifie qu'il ne doit manquer aucune information.

Le modèle de rapport d'enquête ClickUp est conçu pour documenter les détails d'une affaire, rassembler des preuves, suivre les contre-interrogatoires et compiler vos conclusions dans un format clair et structuré.

Ils vous aident à classer les types de cas et à consigner les entretiens, à souligner les détails clés, à joindre les preuves essentielles et à attribuer des tâches d'enquête avec des délais, afin que tout le monde respecte les règles tout en garantissant la transparence et la responsabilité.

Le modèle comprend des fonctionnalités telles que :

Un cadre de documentation de cas prêt à l'emploi pour classer les incidents et enregistrer les détails clés

Statuts personnalisés pour suivre chaque étape de votre enquête

Champs personnalisés pour classer les détails, tels que les numéros de dossier et les noms des enquêteurs

Affichez des rapports sous forme de résumé ou de conclusions détaillées pour présenter clairement vos informations

Sections de révision et d'approbation pour valider les conclusions et finaliser les rapports

🔑 Idéal pour : les équipes RH, les professionnels du droit et les responsables de la conformité qui gèrent des enquêtes internes ou externes.

👀 Le saviez-vous ? Les propositions de recherche peuvent changer le monde, demandez à Tim Berners-Lee. En 1989, il a présenté une idée « vague mais passionnante » au CERN, qui a finalement donné naissance au World Wide Web !

7. Modèle d'analyse de cas d'entreprise ClickUp

Obtenez un modèle gratuit Utilisez le modèle d'analyse de cas d'affaires ClickUp pour présenter en toute confiance des décisions fondées sur des données

Vous envisagez une nouvelle initiative ou évaluez des stratégies existantes ? Le modèle d'analyse de rentabilité ClickUp est exactement ce qu'il vous faut pour organiser vos idées de projet, examiner les risques et décider si l'investissement en vaut la peine.

Vous pouvez l'utiliser pour simplifier des études de cas complexes et comparer les coûts, les avantages et les défis potentiels, tout en tenant les parties prenantes informées à chaque étape. Le modèle comprend des outils intégrés d'automatisation des tâches, de suivi des approbations et d'analyse. Tirez-en parti pour vous aider, vous et votre équipe, à aller de l'avant en toute confiance, en vous appuyant sur des données solides.

Voici quelques-unes de ses fonctionnalités clés :

Sections pré-remplies pour les projections financières et l'analyse du retour sur investissement

Champs personnalisés pour comparer les coûts, suivre les risques et prendre des décisions éclairées

Automatisation des tâches pour simplifier les approbations, attribuer les rôles et maintenir les projets sur la bonne voie

Suivi des jalons pour surveiller la progression et affiner les stratégies si nécessaire

🔑 Idéal pour : les analystes commerciaux, les chefs de projet et les décideurs qui doivent évaluer la faisabilité d'un projet et justifier des investissements.

8. Modèle ClickUp pour les résultats d'analyse de données

Obtenez un modèle gratuit Évaluez les données brutes à l'aide du modèle ClickUp « Résultats de l'analyse des données » et transformez-les en informations pertinentes

Le suivi des performances d'une entreprise, l'amélioration des flux de travail ou l'identification des tendances du marché impliquent souvent de traiter de nombreuses informations issues de la recherche. Le défi consiste toutefois à savoir sur quoi se concentrer pour prendre les bonnes décisions.

Le modèle ClickUp « Résultats d'analyse de données » vous aide à analyser les données et à présenter clairement les résultats à l'aide de supports visuels tels que des diagrammes ou des graphiques. Vous pouvez résumer les informations clés et les recommandations à l'aide de dispositions personnalisables, les intégrer à vos flux de travail et suivre les jalons, le tout dans un cadre unique et structuré.

Contenu :

Sections dédiées pour l'énoncé du problème, la portée et les limites

Espace pour décrire vos méthodes analytiques et vos sources de données , y compris les outils statistiques utilisés

Diagrammes et autres visualisations de données pour rendre votre analyse plus attrayante

Champs personnalisés pour l'analyse des coûts, le suivi des risques et les décisions basées sur les données

Suivi des jalons pour surveiller la progression et affiner les stratégies commerciales

🔑 Idéal pour : Les analystes de données et les équipes produit qui cherchent à comprendre le comportement des clients ou les tendances du marché.

9. Modèle de rapport de recherche ClickUp

Obtenez un modèle gratuit Convertissez les résultats de vos sondages et vos données de recherche en rapports clairs et exploitables à l'aide du modèle de rapport de recherche ClickUp

Le modèle de rapport de recherche ClickUp est un excellent point de départ pour toute personne chargée d'études détaillées, notamment de recherches sur les utilisateurs, de projets universitaires et d'analyses de marché.

Il comprend des sections prêtes à l'emploi pour le résumé, la méthodologie, les résultats et la discussion, les références et les annexes, vous aidant ainsi à documenter vos conclusions de manière claire et à les présenter clairement.

Vous pouvez également assigner des collaborateurs ou des membres de l'équipe au modèle et collaborer en temps réel, ce qui facilite la discussion des commentaires et l'intégration rapide des mises à jour.

Le modèle offre :

Sections préformatées pour le contexte de la recherche, les objectifs, la méthodologie et les résultats

Champs personnalisés pour suivre les données qualitatives et quantitatives en un seul endroit

Outils de collaboration pour des commentaires en temps réel, la contribution de l'équipe et le contrôle des versions

Intégration avec les fonctionnalités de gestion des tâches de ClickUp pour suivre la progression des rapports de ClickUp pour suivre la progression des rapports

🔑 Idéal pour : Les chercheurs, analystes ou chefs de projet qui doivent compiler et présenter efficacement des résultats de recherche détaillés.

🧠 Anecdote : Les formats standardisés ne sont pas seulement une formalité administrative. Ils augmentent en fait les chances de votre proposition en aidant les évaluateurs à trouver vos objectifs, vos méthodes et votre impact sans avoir besoin d'une carte au trésor.

10. Modèle de proposition de recherche par Scribbr

via Scribbr

Servant de feuille de route pour votre thèse ou votre mémoire, le modèle de proposition de recherche Scribbr décompose l'ensemble du processus de recherche en étapes faciles à gérer.

Ce modèle vous guide à travers chaque section : de la rédaction d'une introduction convaincante et d'un énoncé du problème à la réalisation d'une mini-revue de la littérature, puis à la description de votre plan de recherche.

Ils vous rappellent même d'inclure des éléments tels que la pertinence de votre étude et votre liste de références dans le style de citation approprié.

Voici quelques-unes de ses fonctionnalités intégrées :

Différents styles de citation tels que les éditions 6 et 7 de l'APA, le MLA et les styles Chicago Author-Date et Notes & Bibliography

Outils pour évaluer les sources pour les revues de littérature

Listes pour les figures, tableaux, abréviations, remerciements et glossaires

Intégration avec la base de connaissances de Scribbr, qui propose des articles sur la grammaire, la recherche, les citations et des conseils de rédaction

Options de connexion avec des outils de détection de plagiat, des générateurs de citations, des paraphraseurs et des correcteurs grammaticaux

🔑 Idéal pour : Les étudiants, chercheurs et universitaires qui préparent des thèses, des mémoires ou des demandes de subvention.

📮ClickUp Insight : 62 % de nos répondants s'appuient sur des outils d'IA conversationnelle tels que ChatGPT et Claude. Leur interface familière de chatbot et leurs capacités polyvalentes (génération de contenu, analyse de données, etc.) expliquent sans doute leur popularité auprès d'utilisateurs aux rôles et secteurs d'activité variés. Cependant, si un utilisateur doit passer à un autre onglet à chaque fois qu'il souhaite poser une question à l'IA, les coûts associés à l'activation/désactivation et au changement de contexte s'accumulent au fil du temps. Mais pas avec ClickUp Brain. Il se trouve directement dans votre environnement de travail, sait sur quoi vous travaillez, comprend les invites de texte simple et vous donne des réponses très pertinentes pour vos tâches ! Doublez votre productivité avec ClickUp !

11. Modèle de proposition de recherche par GradCoach

via GradCoach

Imaginons que vous vous lanciez dans un projet sur la manière dont l'IA transforme les services publics, par exemple en simplifiant les tâches administratives ou en aidant les organismes du secteur public à mieux communiquer avec les citoyens. Pour commencer, vous aurez besoin d'un modèle de proposition de recherche qui ne se contente pas de mentionner ce que vous recherchez, mais qui explique également pourquoi et comment vous le faites.

Le modèle de proposition de recherche GradCoach décrit votre sujet, étaye vos méthodes et montre que vous avez pris en compte les aspects logistiques. Il contient des conseils sur tout, du choix de votre philosophie de recherche à la planification d'un diagramme de Gantt.

Ils vous aideront à vous assurer que votre idée est non seulement intéressante, mais aussi réalisable et bien pensée, exactement ce que les superviseurs et les comités d'examen veulent voir.

Contenu :

Disposition pré-structurée avec les sections clés telles que le titre, l'introduction, la signification, les références et l'annexe

Invites, instructions et brèves explications intégrées pour vous guider dans votre rédaction

Format adapté au milieu universitaire qui fonctionne comme un document Word

🔑 Idéal pour : Les étudiants de premier cycle, les étudiants de troisième cycle ou les chercheurs à la recherche de financement ou d'approbation pour un projet.

💡Conseil de pro : vérifiez toujours la politique éthique avant de vous lancer. Assurez-vous d'obtenir le consentement éclairé des participants (et permettez-leur de se retirer à tout moment), protégez la confidentialité et, si votre étude implique des animaux, expliquez clairement comment vous les traiterez de manière éthique.

12. Modèle de proposition de recherche par Canva

via Canva

Canva est peut-être populaire pour ses outils de conception, mais son modèle de proposition de recherche est un joyau caché pour structurer et présenter clairement vos recherches.

Qu'il s'agisse d'une thèse universitaire, d'un rapport d'entreprise ou d'une demande de subvention, ce modèle vous aide à organiser les sections clés, telles que les objectifs, les méthodes et les résultats attendus, dans un format clair et facile à suivre. Grâce à son design accrocheur, il suscite l'intérêt de votre lecteur du début à la fin.

De plus, vous n'avez besoin d'aucune compétence en conception pour le personnaliser. Grâce à l'éditeur facile à utiliser de Canva, vous pouvez modifier les couleurs, réorganiser les sections et ajouter des éléments visuels en quelques clics.

Le modèle offre :

Sections pré-structurées pour les propositions budgétaires, les projections financières et les objectifs

Ajoutez facilement des graphiques, des diagrammes et des données visuelles

Collaboration en temps réel pour des modifications rapides, des commentaires et des contributions de l'équipe

Plusieurs options d'exportation (PDF, Word) pour faciliter le partage et l'envoi

🔑 Idéal pour : les étudiants, les chercheurs et les professionnels qui souhaitent créer des propositions de recherche au design professionnel.

13. Modèle de proposition de recherche par PandaDoc

via PandaDoc

Le modèle de proposition de recherche de PandaDoc est une option pratique et facile à utiliser, conçue pour vous aider à rédiger une proposition solide à partir de zéro, en particulier si vous répondez à un appel d'offres (RFP) ou si vous contactez un sponsor privé.

Ils sont structurés selon un flux logique que les organismes de financement ou les établissements universitaires s'attendent à voir. Chaque section est accompagnée d'invitations, d'instructions ou d'exemples, afin que vous n'ayez pas à vous demander comment rédiger un résumé ou ce qu'il faut inclure dans votre méthodologie.

De plus, comme il s'agit d'un document numérique, vous pouvez facilement collaborer avec d'autres personnes, suivre leur engagement et intégrer des flux de travail d'approbation automatisés, le tout organisé dans un seul document.

Dans ce modèle, vous trouverez :

Sections préconçues pour le résumé, les questions de recherche et l'échéancier

Sous-sections numérotées compatibles avec différents types de propositions : académiques, d'entreprise ou de subvention

Possibilité de signer électroniquement et d'envoyer par voie numérique

🔑 Idéal pour : Les étudiants et les professionnels travaillant sur des projets de recherche nécessitant un financement.

Qu'est-ce qui fait un bon modèle de proposition de recherche ?

Une proposition solide définit clairement le problème de recherche, le relie aux recherches existantes et montre pourquoi il est important. De plus, un bon modèle aide à organiser ces éléments afin que rien ne soit oublié.

Voici quelques aspects clés qui permettent à une proposition de recherche de se démarquer :

Checklists interactives pour chaque section : assurez-vous de ne rien oublier lors de la rédaction, ce qui est particulièrement utile pour la mise en forme, les citations et la cohérence de la structure

Attribution de tâches et échéances intégrées : permettez aux collaborateurs de diviser les sections, de fixer des échéances et de suivre la progression des recherches en équipe

Emplacements prédéfinis pour la visualisation des données : offrez un espace prêt à l'emploi pour les tableaux et les figures, optimisé pour présenter clairement les données de recherche

Gestion intégrée des citations et des références : créez des liens directs vers des gestionnaires de citations ou proposez des sections de références préformatées pour réduire les erreurs et gagner du temps

Suggestions de rédaction basées sur l'IA : affinez la formulation des problèmes, des questions de recherche ou de la méthodologie pour plus de clarté et de persuasion

Historique des versions et commentaires : facilitez les révisions et les commentaires, en particulier lorsque vous collaborez avec des superviseurs ou des comités de financement

Outil intégré de suivi du budget et de l'allocation des ressources : suivez vos dépenses en temps réel et présentez vos fonds de recherche de manière claire et transparente

🧠 Piège courant : de nombreuses propositions échouent non pas parce que l'idée est mauvaise, mais parce que la structure n'est pas claire. Un bon modèle permet d'éviter cela dès le départ.

Structurez votre proposition de recherche en toute confiance avec ClickUp !

Rédiger une proposition de recherche ne doit pas nécessairement être une tâche intimidante, surtout lorsque vous disposez des bons outils.

Chaque modèle de cette liste a été sélectionné pour une raison précise : certains sont parfaits pour les propositions académiques, d'autres brillent dans les paramètres professionnels, et quelques-uns sont conçus pour les projets riches en données ou axés sur le design. Ainsi, au lieu de partir de zéro (ou de rechercher sur Google « comment rédiger une proposition » pour la centième fois), vous pouvez simplement choisir celui qui correspond à votre style de recherche et à votre objectif.

Si aucun ne vous convient, rendez-vous dans la vaste bibliothèque ClickUp qui contient plus de 1 000 modèles gratuits et entièrement personnalisables, avec des fonctionnalités d'automatisation, de gestion des tâches et de collaboration en temps réel.

Vous serez surpris de voir à quel point il est facile de planifier vos recherches lorsque ClickUp fait le plus gros du travail à votre place. Inscrivez-vous gratuitement dès aujourd'hui!