Cursor vs GitHub Copilot : quel outil de codage IA est le meilleur ?

Les assistants de codage IA font beaucoup parler d'eux, et pour cause. Ils accélèrent le développement, réduisent les erreurs et vous libèrent de la mémorisation de toutes les règles syntaxiques. Cursor et GitHub Copilot sont deux acteurs majeurs, tous deux dotés de suggestions de code, d'une fonction d'autocomplétion et d'un débogage basés sur l'IA.

Cursor mise sur le développement axé sur l'IA grâce à son intégration approfondie de modèles linguistiques à grande échelle (LLM), tandis que Copilot tire parti de ses capacités développées sur GitHub. Les deux promettent d'améliorer la productivité des développeurs, mais lequel correspond le mieux à votre style ?

Nous comparons Cursor et Copilot : fonctionnalités, différences et raisons pour lesquelles l'un d'eux pourrait devenir votre prochain programmeur IA. Et si aucun des deux ne vous convient, les capacités IA de ClickUp pourraient vous surprendre.

Cursor vs GitHub Copilot en un coup d'œil

Comparons Cursor et Copilot pour un aperçu rapide de leurs meilleures fonctionnalités (et voyons également comment ClickUp se positionne par rapport à eux) :

Fonctionnalité Cursor IA GitHub Copilot Bonus : ClickUp Interface utilisateur Éditeur de code axé sur l'IA avec assistance LLM intégrée Intégré aux IDE existants tels que VS Code Environnement de travail centralisé composé d'Espaces, de Dossiers et de Listes, avec des vues personnalisables (Liste, Tableau, Gantt, etc.) Génération de code Génère des fonctions complètes et modifie le code existant Prédit et génère des extraits de code en temps réel Génération d'extraits de code via l'assistant IA ClickUp Brain Automatisation des tâches Cursor Agent automatise les flux de travail complexes Aide aux tâches de codage répétitives Automatisez les flux de travail grâce à un générateur sans code utilisant des déclencheurs et des actions ; intégrez GitHub et GitLab Capacités IA Raisonnement avancé, recherche et refactorisation de code Suggestions de code et autocomplétion basées sur l'IA Chat alimenté par l'IA, questions-réponses contextuelles et assistance globale à la productivité, de la rédaction à la génération d'images, en passant par la génération de code et le débogage ; agents Autopilot prédéfinis et personnalisés Collaboration Blocs-notes pour les références partagées et les modèles réutilisables Suggestions de code qui s'adaptent aux styles de codage de votre équipe Collaboration en temps réel avec commentaires, @mentions, partage de documents, tableaux blancs et bloc-notes Intégrations Fonctionne avec Visual Studio Code Intégration approfondie avec les outils GitHub et Microsoft S'intègre à plus de 1 000 plateformes, notamment GitHub, GitLab, Slack, Microsoft Teams, etc

🧠 Anecdote : Fortran (Formula Translation), créé dans les années 1950, a été l'un des premiers langages de programmation de haut niveau. Il a été spécialement conçu pour les applications scientifiques et techniques.

Qu'est-ce que Cursor IA ?

via Cursor IA

Cursor AI, développé par Anysphere Inc. , est un environnement de développement avancé basé sur l'IA. Il s'intègre directement à Visual Studio Code (VSC) pour fournir une assistance intelligente au codage.

Contrairement aux éditeurs de texte traditionnels et à la saisie automatique, Cursor IA comprend le contexte, suggère des fonctions entières et aide au débogage. Il fonctionne sur de puissants modèles d'IA, tels que :

GPT-4 (pour la génération de textes de haute qualité)

Claude (pour générer des réponses bien structurées et détaillées) et

Cursor-small (pour les modifications rapides)

Cursor AI vise à rendre le codage moins répétitif en accélérant le débogage et en réduisant le besoin de vérifier constamment la documentation. Il permet également de compléter le code à l'aide d'instructions en langage naturel, ce qui améliore la productivité.

📚 À lire également : Modèles et formulaires gratuits de rapports de bugs pour le suivi des bugs

Fonctionnalités de Cursor IA

Cursor intègre le codage basé sur l'IA directement dans l'un des meilleurs éditeurs de code, rendant le développement plus rapide, plus intelligent et plus efficace.

Voici ce qui le distingue :

Fonctionnalité n° 1 : onglet Curseur

Un éditeur de code intelligent doit savoir ce dont vous avez besoin avant même que vous ne le tapiez. L'onglet Curseur ne se contente pas d'une simple saisie automatique : il affine, modifie et prédit les changements afin de générer des extraits de code en fonction de votre flux de travail.

Contrairement aux suggestions de code basiques, il fournit des différences complètes (affichant les modifications au lieu de simplement ajouter du texte). Il suit vos frappes et les mouvements du curseur en temps réel, proposant des modifications intelligentes là où elles sont nécessaires.

Du texte en gris ? Il s'agit d'une extension. Une fenêtre contextuelle de comparaison ? Il s'agit d'une modification en cours. Appuyez sur Tab pour accepter, sur Échap pour fermer ou sur Ctrl/⌘ → pour affiner.

Fonctionnalité n° 2 : Cursor Agent

Cursor Agent est un assistant de codage alimenté par l'IA. Avec un minimum d'entrée, il s'attaque à des tâches de codage complexes grâce à Composer et à son raisonnement intégré.

Voici comment cela peut vous aider :

Lisez et modifiez le code existant

Recherchez dans l'ensemble du code les fonctions pertinentes ou plusieurs fichiers

Appelez les serveurs MCP pour obtenir une assistance en temps réel

Exécutez des commandes de terminal directement dans VS Code

Cursor Agent sélectionne automatiquement un shell compatible parmi les profils de VS Code lors de l'exécution de commandes dans le terminal.

Vous avez besoin d'un outil spécifique ? Accédez à la palette de commandes (Cmd/Ctrl+Maj+P) > Terminal : sélectionnez Profil par défaut et définissez vos préférences.

📚 À lire également : Types d'agents IA pour booster l'efficacité de votre entreprise

Fonctionnalité n° 3 : ⌘ K (Cmd K)

La modification et la génération de code avec Cursor IA sont intuitives. Il suffit d'appuyer sur Cmd K (ou Ctrl K sous Windows/Linux) pour afficher la barre d'invite, d'instructions. Cette étape vous permet de demander rapidement de nouveaux extraits de code ou de modifier ceux qui existent déjà.

Si aucun code n'est sélectionné, Cursor IA génère un nouveau code en fonction de votre invite, de vos instructions ou de votre contexte. Si vous mettez une section en surbrillance, il affine cette partie spécifique.

Considérez la barre d'invite comme un chat IA pour votre code, vous permettant de saisir des instructions de suivi pour obtenir de meilleurs résultats. Que vous génériez du code à partir de zéro ou que vous affiniez des extraits existants, Cursor AI rend le processus rapide, précis et sans effort.

👀 Le saviez-vous ? Le premier bug informatique était en fait un vrai bug. En 1947, des ingénieurs ont trouvé un papillon de nuit coincé dans un relais de l'ordinateur Harvard Mark II. Ils l'ont collé dans le journal de bord. Le débogage est né avant même que les problèmes GitHub n'existent.

Fonctionnalité n° 4 : blocs-notes

Certaines idées sont trop importantes pour être consignées dans des commentaires de code ou des fils de discussion. C'est pourquoi Cursor IA inclut des blocs-notes. Considérez-les comme votre wiki de développement personnel, idéal pour stocker des références, des modèles et des directives.

Avec les blocs-notes, vous pouvez :

Liez des notes à différentes parties de votre environnement de développement

Référencez-les avec le @syntax dans les discussions ou le code

Joignez des fichiers et stockez les données relatives à vos projets en un seul endroit

Utilisez des modèles pour les modèles de code fréquemment utilisés

Pour en créer un, rien de plus simple : cliquez sur « + » dans le bloc-notes, nommez-le et ajoutez du contexte ou des fichiers. Utilisez Markdown pour faciliter la lecture et des titres clairs pour une meilleure organisation.

Tarification de Cursor IA

Loisir : Gratuit

Pro : 20 $/mois

Business : 40 $/mois par utilisateur

💡 Conseil de pro : utilisez ChatGPT pour écrire des extraits de code dans Cursor pour une intégration approfondie dans vos projets ou Copilot pour des corrections rapides, puis affinez, testez et optimisez en fonction de vos besoins spécifiques en matière de codage.

Qu'est-ce que GitHub Copilot ?

via GitHub Copilot

GitHub Copilot est un outil d'IA destiné aux équipes logicielles qui apporte une aide au codage directement dans votre éditeur. Développé par GitHub et OpenAI, il a été lancé en 2021 pour aider les équipes logicielles à coder plus rapidement en prédisant et en générant des extraits de code à la volée.

Optimisé par OpenAI Codex, il transforme les commentaires en langage naturel en code fonctionnel et apprend de vos modèles de codage. Que vous ayez besoin de quelques lignes ou de fonctions complètes, Copilot s'adapte à votre flux de travail.

Idéal pour Visual Studio Code et GitHub, il s'agit d'un complément naturel pour les développeurs qui utilisent déjà GitHub pour la collaboration et le contrôle des versions. En réduisant les tâches répétitives et en suggérant du code, Copilot rationalise le flux de travail quotidien d'un éditeur de logiciels, vous permettant ainsi de rester concentré sur l'essentiel : créer d'excellents logiciels.

🧠 Anecdote : Python ne tire pas son nom du serpent. Son créateur, Guido van Rossum, s'est inspiré du Monty Python's Flying Circus. C'est pourquoi vous trouverez des références telles que « spam » et « eggs » dans la documentation, et non pas en raison des reptiles.

Fonctionnalités de GitHub Copilot

Maintenant que nous avons une bonne compréhension de GitHub Copilot, examinons les fonctionnalités qui le distinguent.

Fonctionnalité n° 1 : suggestions et génération intelligentes de code

GitHub Copilot n'est pas seulement un outil d'autocomplétion, c'est un assistant de codage IA qui prédit des lignes entières, des fonctions et même des structures de classes.

L'outil s'adapte au style de codage de chaque utilisateur et fournit des solutions qui s'intègrent parfaitement au code existant. Il prend en charge plusieurs langages et frameworks, permettant ainsi aux développeurs d'écrire un code efficace avec un minimum d'efforts.

Copilot facilite la gestion des projets de grande envergure en réduisant les tâches fastidieuses et en vous permettant de vous concentrer sur la vue d'ensemble, pour un code plus propre et plus efficace.

Fonctionnalité n° 2 : discussion Copilot

La fonctionnalité de discussion de Copilot, c'est comme avoir un mentor en codage IA à la demande. Les développeurs peuvent poser des questions sur des erreurs, demander des explications ou obtenir des conseils sur les bonnes pratiques. Il ne se contente pas de fournir des solutions rapides, il décompose les problèmes complexes en solutions claires et exploitables qui améliorent l'efficacité et la compréhension.

Au-delà du débogage, il aide les développeurs à apprendre des concepts inconnus et à naviguer dans des structures de code complexes. Grâce à son accès à une vaste base de connaissances en programmation, il offre des informations utiles aussi bien aux débutants qu'aux professionnels chevronnés.

🧠 Anecdote : Au sein des communautés de développeurs, Copilot est une ressource précieuse pour résoudre rapidement les problèmes et faciliter la collaboration, ce qui permet de relever plus facilement les défis et d'affiner les projets sans perdre de vue l'objectif.

Fonctionnalité n° 3 : résumé des demandes de tirage

Les révisions de code sont plus rapides grâce aux résumés des demandes de tirage de Copilot. Ces résumés offrent un aperçu général des modifications et de leur impact. Ils mettent en évidence les mises à jour clés, ce qui permet de se concentrer plus facilement sur les améliorations essentielles.

En résumant les modifications et en signalant les problèmes potentiels, Copilot rationalise le processus de collaboration. Les équipes peuvent alors prendre des décisions éclairées sans avoir à analyser manuellement chaque ligne. Les projets restent sur la bonne voie, car moins de temps est consacré à passer au crible le code.

Fonctionnalité n° 4 : bases de connaissances intégrées

Copilot aide à rédiger la documentation du code en créant une base de connaissances interne. Les développeurs l'utilisent pour compiler la documentation Markdown à partir de plusieurs référentiels, créant ainsi un hub centralisé d'informations qui permet d'organiser les projets.

Lorsque des questions se posent, Copilot s'appuie sur cette base de connaissances pour fournir des réponses pertinentes, garantissant ainsi la cohérence au sein de l'équipe. La conservation d'informations précieuses et la réduction des demandes répétitives permettent aux développeurs de rester concentrés sur le codage.

Tarification GitHub Copilot

Free

Pro : 10 $/mois

Business : 19 $/mois par utilisateur

Enterprise : 39 $/mois par utilisateur

📚 À lire également : Tendances à surveiller en matière d'ingénierie logicielle

Cursor vs Copilot : comparaison des fonctionnalités

Copilot et Cursor utilisent tous deux un développement logiciel basé sur l'IA pour aider les développeurs, mais leurs approches sont différentes.

Copilot s'intègre parfaitement à GitHub et se concentre sur les suggestions de code en ligne. Cursor AI agit davantage comme un assistant conscient du projet, s'adaptant à des contextes plus larges.

Le choix approprié dépend de vos besoins : avez-vous besoin d'une IA qui comprend l'ensemble des projets ou d'une IA spécialisée dans les suggestions de code en temps réel ?

Comparons comment ils gèrent les tâches de développement clés.

Fonctionnalité n° 1 : complétion par onglet

Un bon code est fluide. Un excellent assistant IA suit le rythme, vous permettant ainsi de résoudre les problèmes sans vous battre avec la syntaxe.

La fonctionnalité de complétion par onglets de Cursor suggère des modifications en cours, s'adapte à l'ensemble du projet et importe même automatiquement les symboles dans TypeScript et Python. Elle apprend votre façon de travailler et prédit où vous allez apporter vos prochaines modifications.

La fonction de complétion en ligne de Copilot analyse le contexte (ou du moins le code) et suggère l'étape logique suivante. Acceptez les suggestions d'une simple pression sur une touche et utilisez des raccourcis pour parcourir les options et constater à quel point le codage répétitif devient beaucoup plus rapide. Mais si cette fonctionnalité est très utile pour gagner en rapidité, elle n'analyse pas les projets dans leur intégralité aussi en profondeur que Cursor.

🏆 Gagnant : Cursor. Ses prédictions à l'échelle du projet et ses adaptations plus intelligentes en font le choix idéal pour les développeurs qui s'attaquent à des bases de code volumineuses et complexes. Plus d'intuition, moins de tâches fastidieuses.

Fonctionnalité n° 2 : génération de code

via Cursor IA

Les blocs de code générés par l'IA accélèrent les processus, mais quel outil est le plus performant ?

Composer de Cursor crée des applications complètes à partir d'une simple description, en s'adaptant à la structure de votre projet et à votre style de codage. Il prend en charge plusieurs langages au sein d'un même projet et lance de nouvelles sessions à l'aide d'un raccourci. Son intelligence à l'échelle du projet rend la génération de code structurée et transparente.

Copilot s'appuie sur des suggestions en ligne, avec des blocs plus importants disponibles via Copilot Chat. Il s'intègre bien avec Visual Studio, les IDE JetBrains et Neovim, et génère même du code via CLI à partir d'invitations en anglais simple. Cependant, son approche est plus réactive, affinant les modèles existants plutôt que de donner forme à des projets complets.

🏆 Gagnant : Cursor. Sa génération de code proactive et structurée améliore l'évolutivité des projets et garantit la cohérence entre plusieurs langages.

Fonctionnalité n° 3 : assistance par chat

via Cursor IA

Demander à une IA de l'aide pour résoudre des problèmes de codage devrait être aussi simple que de parler à un collègue, sans avoir à se creuser la tête sur de la documentation.

La discussion de Cursor comprend parfaitement le contexte actuel du projet. Les développeurs peuvent faire glisser des dossiers dans la discussion pour obtenir des références supplémentaires, ce qui rend les suggestions plus pertinentes. Elle prend même en charge les images, ajoutant ainsi une couche visuelle au débogage et au dépannage. Grâce à une meilleure compréhension du code, Cursor s'apparente à un véritable assistant de développement IA.

Copilot Chat, intégré à VS Code, répond aux questions sur le code, les bonnes pratiques et le débogage. Bien que les dernières mises à jour aient amélioré l'historique des discussions, l'assistance pour les dossiers et la reconnaissance du contexte, il reste en retard par rapport à l'intelligence globale de Cursor.

🏆 Gagnant : Cursor pour son intelligence à l'échelle du projet et son assistance visuelle. Il offre une expérience de discussion IA plus interactive et complète.

Vous souhaitez obtenir de meilleures réponses de l'IA ? La clé réside dans la formulation de meilleures questions.

Fonctionnalité n° 4 : commandes du terminal

Travailler dans le terminal signifie souvent rechercher des commandes et corriger des erreurs de syntaxe. L'IA peut rendre cette tâche plus rapide et plus facile.

Cursor traduit les instructions simples en commandes, s'intégrant profondément à votre base de code pour des suggestions plus intelligentes. Cependant, il remplace le raccourci Effacer du terminal, ce que certains peuvent trouver perturbant.

L'intégration du terminal de Copilot facilite le travail en ligne de commande en générant des commandes à partir du langage naturel et en les exécutant instantanément.

Bien que rapide et efficace, il ne dispose pas de la connaissance globale du projet offerte par Cursor.

🏆Gagnant : Égalité. Cursor et Copilot améliorent tous deux les flux de travail dans le terminal. L'intégration approfondie de Cursor dans la base de code le rend plus intelligent, tandis que les raccourcis intuitifs de Copilot privilégient la rapidité et la facilité d'utilisation. Le meilleur choix dépend de la valeur que vous accordez à la connaissance du contexte ou à la rapidité d'exécution.

Fonctionnalité n° 5 : performances

Cursor et Copilot offrent tous deux de solides performances, mais leur efficacité dépend de votre flux de travail et de la taille de votre projet.

La conception autonome et l'intégration approfondie de l'IA de Cursor le rendent très réactif, en particulier pour les bases de code complexes et multicouches. Il excelle dans le raffinement de blocs de code entiers et dans la garantie de la cohérence.

Toutefois, les performances peuvent varier en fonction du matériel et de la portée du projet.

Copilot est une extension optimisée pour les suggestions en ligne en temps réel et les corrections rapides. Elle est idéale pour les tâches de codage courantes, mais peut rencontrer des difficultés avec les projets plus importants qui nécessitent une meilleure compréhension du contexte.

Alors que Cursor privilégie la structure, Copilot se concentre sur la vitesse, ce qui rend chacun idéal pour différents scénarios.

🏆Gagnant : Égalité. Cursor est mieux adapté aux projets complexes nécessitant une compréhension approfondie du code source. Copilot, quant à lui, excelle dans les suggestions en temps réel et les corrections rapides pour les tâches plus simples. Le choix dépend des besoins spécifiques de votre projet et de votre flux de travail.

Fonctionnalité n° 6 : Assistance linguistique

L'assistance linguistique est un élément clé dans le choix d'un outil de codage IA, en particulier pour les développeurs travaillant dans plusieurs langues. Cursor et Copilot couvrent tous deux les options les plus courantes, mais diffèrent dans leur gestion des langues de niche.

Cursor prend en charge Go, Python, JavaScript, Java et C#, et fournit des suggestions contextuelles adaptées à ces langages. Bien que sa prise en charge des langages de niche soit limitée, il s'adapte au fil du temps et améliore sa précision en fonction de l'utilisation.

Copilot, formé sur la vaste base de code GitHub, couvre les langages courants tels que Python, JavaScript et Go, ainsi que des options de niche telles que Rust, Haskell et Lua. Cette assistance étendue en fait un choix solide pour les développeurs travaillant sur diverses technologies.

🏆Gagnant : Copilot. Sa prise en charge étendue des langages, qu'ils soient courants ou spécialisés, en fait un choix idéal pour les développeurs travaillant sur diverses technologies.

🧠 Anecdote : Le mot robot est apparu pour la première fois en 1921 dans la pièce de science-fiction Rossum's Universal Robots du dramaturge tchèque Karel Čapek. Il utilisait le terme « robot » pour décrire des travailleurs artificiels, une vision précoce de l'automatisation qui, un siècle plus tard, pourrait vous rappeler vos fidèles assistants de codage IA !

Cursor vs Copilot sur Reddit

Nous avons consulté Reddit pour voir comment les utilisateurs comparent Cursor IA et GitHub Copilot. Sur le subreddit r/cursor, de nombreux utilisateurs expérimentés ont expliqué pourquoi ils préfèrent Cursor IA à Copilot.

Vibevector dit :

J'apprécie particulièrement la fonctionnalité « onglet » de Cursor, que je trouve plus efficace que celle de Copilot. La possibilité de discuter avec les LLM et de leur demander des modifications est également mieux intégrée dans l'interface utilisateur, même si ce n'est pas très important pour moi. Cursor semble mieux capable d'absorber toutes les informations contenues dans vos fichiers et de les utiliser.

J'apprécie particulièrement la fonctionnalité « onglet » de Cursor, que je trouve plus efficace que celle de Copilot. La possibilité de discuter avec les LLM et de leur demander des modifications est également mieux intégrée dans l'interface utilisateur, même si ce n'est pas très important pour moi. Cursor semble mieux capable d'absorber toutes les informations contenues dans vos fichiers et de les utiliser.

Sur r/ChatGPTCoding, l'utilisateur bree_dev déclare :

Vous devez être beaucoup plus précis et exact dans vos instructions à Cursor, sinon il comprend mal la tâche à accomplir. Copilot semble mieux à même de déduire votre intention à partir d'une brève description. Le ton de Cursor oscille étrangement entre une verbosité excessive et une froideur laconique... Cela ne ressemble pas à une discussion naturelle comme c'est le cas avec GitHub Copilot. La fonction d'autocomplétion de Cursor est catastrophique, elle suggère si souvent des éléments erronés qu'elle devient gênante. Elle ne semble même pas prendre la peine de vérifier les signatures des fonctions dans le même fichier que celui où elle effectue l'autocomplétion. TL;DR : Les réponses de Cursor ont eu un taux de réussite bien inférieur à celui de GitHub Copilot, son utilisation est plus irritante et son coût est littéralement deux fois plus élevé.

Vous devez être beaucoup plus précis et exact dans vos instructions à Cursor, sinon il comprend mal la tâche à accomplir. Copilot semble mieux à même de déduire votre intention à partir d'une brève description.

Le ton de Cursor oscille étrangement entre une verbosité excessive et une froideur laconique... Cela ne ressemble pas à une discussion naturelle comme celle de GitHub Copilot.

La fonction d'autocomplétion de Cursor est catastrophique, elle suggère si souvent des éléments erronés qu'elle devient gênante. Elle ne semble même pas prendre la peine de vérifier les signatures des fonctions dans le même fichier que celui où elle effectue l'autocomplétion.

TL;DR : Les réponses de Cursor ont eu un taux de réussite bien inférieur à celui de GitHub Copilot, son utilisation est plus irritante et son coût est littéralement deux fois plus élevé.

L'utilisateur rumm25 donne un avis équilibré :

Oui, GitHub Copilot est vraiment très bien, il ne cesse de s'améliorer et est bien plus fiable que Cursor. J'utilisais GitHub Copilot pour le codage quotidien et je ne passais à Cursor que lorsque je voulais faire quelque chose de plus complexe (comme une refactorisation).

Oui, GitHub Copilot est vraiment très bien, il ne cesse de s'améliorer et est bien plus fiable que Cursor. J'utilisais GitHub Copilot pour le codage quotidien et je ne passais à Cursor que lorsque je voulais faire quelque chose de plus complexe (comme une refactorisation).

Dans l'ensemble, Cursor est préféré pour son contexte de projet plus approfondi et ses fonctionnalités avancées. Dans le même temps, GitHub Copilot reste un choix solide pour les développeurs qui souhaitent obtenir des suggestions rapides et intégrées pour des tâches plus petites.

📮ClickUp Insight : Seuls 12 % des personnes interrogées dans le cadre de notre sondage utilisent les fonctionnalités d'IA intégrées aux suites de productivité. Ce faible taux d'adoption suggère que les implémentations actuelles manquent peut-être d'une intégration contextuelle transparente qui inciterait les utilisateurs à abandonner leurs plateformes conversationnelles autonomes préférées. Par exemple, l'IA peut-elle exécuter un flux de travail automatisé à partir d'une simple invite textuelle de l'utilisateur ? ClickUp Brain le peut ! L'IA est profondément intégrée à tous les aspects de ClickUp, notamment la synthèse des fils de discussion, la rédaction ou la mise au point de textes, l'extraction d'informations de l'environnement de travail, la génération d'images, et bien plus encore ! Rejoignez les 40 % de clients ClickUp qui ont remplacé plus de 3 applications par notre application tout-en-un pour le travail !

Découvrez ClickUp : la meilleure alternative à Cursor et Copilot

Cursor AI et GitHub Copilot sont tous deux des outils de développement logiciel précieux, mais aucun n'est une solution complète qui aide également à gérer les projets logiciels.

Lorsque vous devez intégrer un codage intelligent à la gestion de projet logiciel, vous pouvez compter sur ClickUp.

Le travail tel que nous le connaissons aujourd'hui est inefficace. Nous passons 60 % de notre temps à partager, rechercher et mettre à jour des informations entre différents outils. Nos projets, notre documentation et nos communications sont dispersés dans des outils déconnectés qui nuisent à la productivité. ClickUp résout ce problème grâce à « l'application tout-en-un pour le travail » qui combine projets, connaissances et discussion en un seul endroit, le tout alimenté par l'IA de travail la plus cohérente au monde.

Voici comment ClickUp peut compléter votre flux de travail de codage :

L'avantage n° 1 de ClickUp : utilisez une IA avancée pour la génération, l'achèvement et le débogage de code contextuel

Essayez ClickUp Brain gratuitement Générez rapidement de la documentation pour la planification, le test et le déploiement de code avec ClickUp Brain

ClickUp dispose d'un puissant réseau neuronal IA au sein de ClickUp Brain, l'IA native et contextuelle de ClickUp, qui va au-delà de la simple automatisation des tâches. Les développeurs peuvent l'utiliser pour la génération de code, le débogage et la planification des flux de travail ou des sprints.

Bien qu'il ne dispose pas encore d'une intégration complète au niveau IDE, il offre des avantages uniques dans un contexte d'environnement de travail collaboratif. Il automatise les tâches répétitives, génère des résumés et crée des modèles ou de la documentation technique sans effort.

Recevez immédiatement des suggestions de débogage pour votre code avec ClickUp Brain

📌 Par exemple, lorsqu'un développeur ajoute une tâche intitulée « Écrire une fonction Python pour calculer les intérêts composés », ClickUp Brain peut générer cette fonction directement dans la tâche ou dans le document lié, en conservant le code étroitement lié aux spécifications du projet et à la planification du sprint.

Cette génération contextuelle garantit que les extraits de code se trouvent exactement là où ils sont nécessaires, faisant de ClickUp un hub idéal pour gérer les fonctionnalités et les flux de travail agiles.

En analysant les projets passés, ClickUp Brain suggère des améliorations de code et des corrections de bugs basées sur des données historiques. Il traduit également des descriptions en anglais courant en code, facilitant ainsi la collaboration pour les membres de l'équipe qui ne maîtrisent pas la programmation.

Au-delà de la génération, ClickUp Brain aide les équipes à comprendre et à communiquer plus efficacement sur le code. Collez un extrait de code dans un document ou un commentaire, et il peut expliquer ce que fait le code, résumer les modifications récentes ou même traduire entre différents langages de programmation, tels que Python et JavaScript.

Collez votre code et demandez à ClickUp Brain de vous l'expliquer en anglais simple ou de le traduire dans une autre langue

Cela est utile pour intégrer de nouveaux développeurs ou synchroniser les chefs de produit qui ne maîtrisent pas forcément le code, ce qui réduit les malentendus et améliore la collaboration.

ClickUp Brain automatise également la tâche souvent fastidieuse de création de documentation de code. Il peut générer automatiquement une documentation au niveau des fonctions, des exemples d'utilisation de l'API ou des aperçus de cas de test à partir du code collé, ce qui permet de conserver des documents techniques complets, centralisés et faciles à rechercher.

Générez instantanément des documents API détaillés ou des plans de tests avec ClickUp Brain

Associé à ClickUp Docs, cet outil rationalise le partage des connaissances et préserve les informations critiques sans surcharge manuelle. Cette accessibilité réduit les malentendus et rationalise le développement, aidant les équipes à travailler plus rapidement et plus efficacement.

Je l'ai utilisé pour écrire des tonnes de scripts Python pour des applications 3D comme Houdini et Unreal, et je m'en suis même servi pour créer des applications autonomes. J'ai utilisé toutes les IA et ClickUp Brain m'a surpris. Il génère un code fonctionnel de meilleure qualité que le site web ChatGPT. Et il semble que ClickUp Brain soit une variante personnalisée d'openAi. ClickUp Brain associé au système de documents a changé la donne pour moi.

Je l'ai utilisé pour écrire des tonnes de scripts Python pour des applications 3D comme Houdini et Unreal, et je m'en suis même servi pour créer des applications autonomes. J'ai utilisé toutes les IA et ClickUp Brain m'a surpris. Il génère un code fonctionnel de meilleure qualité que le site web ChatGPT. Et il semble que ClickUp Brain soit une variante personnalisée d'openAi. ClickUp Brain associé au système de documents a changé la donne pour moi.

De plus, ClickUp Brain peut remplir automatiquement les détails des tâches telles que les critères d'acceptation, les listes de cas limites et les cas de test suggérés à partir de brèves entrées en langage naturel. Par exemple, pour décrire une fonctionnalité telle que « L'utilisateur peut télécharger un fichier CSV, le valider et l'enregistrer dans la base de données ». Cela permet aux développeurs d'éviter les tâches manuelles répétitives et garantit des descriptions de tâches cohérentes et complètes qui permettent aux sprints de se dérouler sans heurts.

Obtenez ClickUp Brain pour générer tout ce dont vous avez besoin, des procédures opératoires normalisées aux codes complets

Remplissez automatiquement les critères d'acceptation détaillés, les cas limites et les cas de test à partir d'une simple description des fonctionnalités afin de maintenir vos sprints sur la bonne voie

Enfin, là où GitHub Copilot excelle dans votre IDE, ClickUp Brain apporte l'intelligence alimentée par l'IA directement dans vos flux de travail de développement plus larges. Il relie les tâches aux extraits de code pertinents, résume les discussions techniques à l'aide de l'IA et automatise la logique ou les requêtes récurrentes, comblant ainsi efficacement le fossé entre le codage et la gestion de projet.

💡 Conseil de pro : Vous avez besoin de ChatGPT ou de Claude pour le pair programming ? Accédez-y depuis ClickUp. Changez de LLM en un clic dans ClickUp et travaillez avec celui qui convient le mieux à la tâche à accomplir ! Passez d'un LLM à l'autre directement dans ClickUp Brain et évitez les changements de contexte associés au passage à des outils externes

ClickUp's One Up #2 : Maintenez la cohérence des pratiques de codage grâce à des documents richement mis en forme

Collaborez avec votre équipe pour modifier le code, gagner du temps et minimiser les risques d'erreurs

La cohérence dans les pratiques de codage est essentielle, et ClickUp vous aide à la garantir grâce à des outils de gestion de documents robustes.

ClickUp Docs permet une collaboration en temps réel grâce à des commentaires intégrés, la modification en direct et les @mentions, ce qui permet aux équipes de rester alignées. Le contrôle des versions évite les erreurs et les pertes de données, tandis que la structure hiérarchique des dossiers garantit une documentation organisée et facile à parcourir.

Grâce à la mise en forme enrichie personnalisable, les développeurs peuvent améliorer la lisibilité à l'aide de titres, de listes et de bannières pour mettre en évidence les sections clés. Cette approche structurée rationalise la documentation, rendant les directives de codage claires et accessibles à toute l'équipe.

🧠 Anecdote : ClickUp Docs prend en charge plus de 30 langages de programmation, dont Python, JavaScript, Java, C++ et bien d'autres. En utilisant la commande slash /co ou les guillemets inversés ( « ` »), les développeurs peuvent insérer des blocs de code avec une mise en évidence syntaxique appropriée, garantissant ainsi que les extraits de code sont lisibles et contextuellement exacts.

Pour les références de code sur une seule ligne, les développeurs peuvent utiliser des guillemets inversés ( code ) pour mettre en forme le texte en tant que code en ligne, ce qui permet de conserver la clarté des paragraphes. ClickUp Docs prend également en charge les raccourcis Markdown pour le gras, l'italique, le barré, les puces, les listes numérotées, etc., ce qui permet aux développeurs de mettre rapidement en forme le texte sans quitter le clavier.

Partagez facilement des extraits de votre code dans vos tâches ou dans les documents ClickUp

Les développeurs peuvent utiliser des commandes slash telles que /h pour les titres, /co pour les blocs de code et /figma pour intégrer directement des conceptions Figma dans les documents, ce qui rationalise le processus de documentation. Chaque modification apportée aux documents ClickUp est suivie, ce qui permet de conserver un historique des modifications. Cette fonctionnalité garantit que les équipes peuvent conserver un enregistrement précis des modifications apportées à la documentation, ce qui facilite la responsabilisation et la traçabilité.

En tirant parti de ces fonctionnalités, ClickUp Docs prend non seulement en charge une mise en forme riche, mais répond également aux besoins spécifiques des développeurs, garantissant ainsi que les pratiques de codage sont documentées de manière cohérente et facilement accessibles.

📚 À lire également : Modèles gratuits de documentation de code pour des équipes hautement performantes

ClickUp's One Up #3 : Gestion de projet agile pour les équipes de développement en évolution rapide

Évaluez rapidement votre backlog et naviguez dans votre flux de travail en toute transparence avec ClickUp pour les équipes agiles

Dans les cycles de développement rapides, la gestion de projet Agile est essentielle. ClickUp pour les équipes Agile vous aide à rester organisé en gérant les tâches, en suivant la progression des sprints et en rationalisant les révisions de code, le tout en un seul endroit.

Ses fonctionnalités comprennent la vue Kanban pour hiérarchiser les tâches et suivre la progression, des diagrammes de burndown pour définir et surveiller les objectifs des sprints, des liens directs vers les validations GitHub ou GitLab pour accéder rapidement aux modifications du code, et des diagrammes de Gantt personnalisés pour visualiser les échéanciers des projets.

Le développement agile commence avec ClickUp Sprints, où les équipes peuvent définir la portée du travail, estimer les efforts, attribuer des points de sprint et décomposer les initiatives en tâches ClickUp réalisables.

Vous pouvez également définir des dates de sprint, marquer les priorités des tâches et vous assurer que tout le monde sait ce qu'il doit faire et quand. Le travail inachevé est automatiquement reporté au sprint suivant, et le développement reste synchronisé avec GitHub, GitLab ou Bitbucket.

ClickUp pour les équipes logicielles sert de hub central pour l'ensemble du cycle de vie du développement. En plus de permettre aux équipes d'écrire du code plus rapidement, il facilite la collaboration, le suivi de la progression et la planification efficace des projets afin que les équipes respectent les délais.

Assurez la cohésion de votre équipe grâce à des feuilles de route claires avec ClickUp pour les équipes logicielles

Il vous permet de :

Forfait intuitif pour vos projets : Décomposez les projets complexes en tâches gérables à l'aide de la planification de sprints et des flux de travail Agile

Collaborez sans barrières : partagez des idées, révisez du code et communiquez grâce aux intégrations GitHub ou GitLab

Suivez la progression visuellement : Surveillez les échéanciers, les dépendances et les jalons des projets grâce Surveillez les échéanciers, les dépendances et les jalons des projets grâce aux tableaux de bord ClickUp

Centralisez tout : conservez le code, la documentation et les mises à jour au même endroit grâce conservez le code, la documentation et les mises à jour au même endroit grâce aux intégrations ClickUp telles que Bitbucket et Jenkins

Vous souhaitez optimiser votre processus de développement ? Faites votre choix parmi une riche bibliothèque de modèles de développement logiciel.

Par exemple, le modèle de développement logiciel ClickUp est parfait pour les équipes de conception, de produit, d'ingénierie et d'assurance qualité afin de gérer le développement de produits. Il vous guide à travers les composants essentiels de la gestion de l'ensemble de votre processus de développement logiciel dans ClickUp.

Obtenez un modèle gratuit Rationalisez l'ensemble de votre processus de développement logiciel grâce au modèle de développement logiciel ClickUp

Il fournit un cadre complet pour rationaliser les flux de travail, de la stratégie à la planification et à la feuille de route, en passant par la recherche sur les utilisateurs, la gestion des sprints et le suivi des versions.

Il offre :

Une feuille de route produit

Une liste hebdomadaire de tâches pour générer du code avec l'IA, corriger les erreurs ou évaluer la capacité de l'équipe

Un backlog principal des tâches incomplètes

Une liste complète des défauts pour gérer les bugs, les incidents de sécurité et les problèmes

Modèles de tâches pour la recherche utilisateur

Listes de tâches prédéfinies pour les sprints et le développement Kanban

Testez des scénarios et des cas pour l'assurance qualité

Tâches d'assistance technique pour signaler des bugs, examiner les incidents connus et lister les solutions de contournement

Shikha Chaturvedi, analyste commerciale chez Cedcoss Technologies Private Limited, nous fait part de son expérience avec ClickUp:

Il fonctionne bien avec la méthodologie agile et convient également parfaitement à la gestion des clients. Pour gérer efficacement les tâches quotidiennes et les TO_DO. Permet de créer différents espaces pour travailler sur différents scénarios tels que les problèmes/améliorations, le développement, etc. Son tableau de bord est si attrayant et permet de gagner tellement de temps qu'il permet une analyse efficace et rapide.

Il fonctionne bien avec la méthodologie agile et convient également parfaitement à la gestion des clients. Pour gérer efficacement les tâches quotidiennes et les TO_DO. Permet de créer différents espaces pour travailler sur différents scénarios tels que les problèmes/améliorations, le développement, etc. Son tableau de bord est si attrayant et rapide qu'il permet de gagner beaucoup de temps et d'effectuer des analyses efficaces.

Fournissez un code plus rapide et plus propre grâce à ClickUp

Copilot et Cursor sont tous deux de puissants assistants de codage IA, mais ils répondent à des besoins différents. Copilot est idéal pour les utilisateurs de GitHub qui recherchent une aide au codage rapide et simple, même s'il manque de personnalisation approfondie. Cursor offre davantage de personnalisation, des réglages de l'interface utilisateur au comportement de l'IA, mais ses fonctionnalités avancées nécessitent un apprentissage fastidieux.

Vous avez besoin d'aide pour autre chose que le codage ? ClickUp est votre solution tout-en-un pour les tests, le déploiement et la coordination des équipes.

ClickUp Brain analyse les documents de projet, génère des éléments d'action et rationalise le développement. Des outils visuels tels que les diagrammes de Gantt et les diagrammes burndown permettent de suivre les projets, tandis que la collaboration en temps réel et les intégrations simplifient les flux de travail.

