Top 10 des logiciels de réservation de salles pour les bureaux en 2025

Vous êtes-vous déjà retrouvé à faire le tour du bureau, ordinateur portable à la main, à la recherche d'une salle de réunion disponible ? Saviez-vous que 40 % des employés, tout comme vous, perdent jusqu'à 30 minutes par jour à chercher un espace de réunion adapté ?

Ce n'est pas seulement frustrant, c'est aussi un frein à la productivité. Qu'il s'agisse d'une réunion importante avec un client ou d'une synchronisation rapide de l'équipe, la dernière chose dont vous avez envie, c'est de passer votre temps à vous disputer les salles de conférence et à jouer au détective avec le calendrier.

C'est là qu'interviennent les logiciels de réservation de salles. Le bon système de réservation élimine les conflits d'horaires, évite les absences et garantit le bon déroulement des réunions grâce à la disponibilité en temps réel et à des rappels intelligents.

Nous avons sélectionné les meilleurs outils de réservation de salles ( ClickUp en tête du classement !) pour vous aider à optimiser votre espace, gagner du temps et reprendre le contrôle de votre calendrier.

Que rechercher dans un logiciel de réservation de salles ?

Le bon logiciel de réservation de salles doit faire plus que simplement réserver votre place. Il doit être capable d'anticiper, de ne pas vous gêner et de s'assurer que chaque réunion commence à l'heure (avec les bonnes personnes dans la salle).

Voici ce qu'il faut rechercher dans un système de réservation de salles de conférence pour des réunions productives:

Disponibilité des salles en temps réel : des outils qui permettent à votre équipe d'afficher instantanément les salles gratuites, occupées ou déjà réservées. Finies les interruptions gênantes du type « Il y a quelqu'un ? », les conjectures et des outils qui permettent à votre équipe d'afficher instantanément les salles gratuites, occupées ou déjà réservées. Finies les interruptions gênantes du type « Il y a quelqu'un ? », les conjectures et les conflits d'horaires

Intégration du calendrier et de la messagerie électronique : logiciel qui se synchronise parfaitement avec les outils professionnels existants et Google Workspace, Calendrier, Microsoft Outlook et les rappels par e-mail. Votre équipe ne manquera plus aucune réservation et n'aura plus à jongler entre cinq applications pour réserver une seule salle

Plans interactifs : fonctionnalités qui affichent les salles de manière interactive et la disposition des bureaux, vous permettant de cliquer sur les espaces de réunion et de les réserver facilement. Ce type de logiciel de réservation de salles de réunion est particulièrement utile si vous disposez de bureaux spacieux et d'installations hybrides

Règles de réservation intelligentes : Outils permettant de définir des restrictions telles que la capacité maximale, les limites de durée de réservation et l'accès prioritaire pour certaines équipes. Cela permet de garantir l'équité et l'organisation, même pendant les heures de pointe, et d'éviter Outils permettant de définir des restrictions telles que la capacité maximale, les limites de durée de réservation et l'accès prioritaire pour certaines équipes. Cela permet de garantir l'équité et l'organisation, même pendant les heures de pointe, et d'éviter les problèmes de planification au travail

Enregistrement et départ sans contact : logiciel proposant des codes QR ou des capteurs pour confirmer qui utilise l'espace, réduisant ainsi les réservations fantômes. Cela permet également de suivre l'utilisation de l'espace pour une meilleure planification

Fonctionnalités de gestion des visiteurs : Fonctionnalités permettant de réserver des salles de réunion pour les visites de clients ou de fournisseurs et de les relier aux inscriptions des invités

Analyses et rapports d'utilisation : logiciel qui assure le suivi des salles les plus utilisées, de la fréquence des annulations de réservations et des pertes d'efficacité en termes d'espace

Les meilleurs logiciels de réservation de salles en un coup d'œil

Voici un aperçu des logiciels de réservation de salles les plus impressionnants parmi lesquels vous pouvez choisir :

Outil Idéal pour Fonctionnalités clés Tarifs* ClickUp Réservation de salles et coordination d'équipe en toute simplicité ; Startups, PME et entreprises Calendrier alimenté par l'IA, gestion des tâches, modèles de réunion, intégrations avec Google Agenda, Outlook et Calendly, IA Notetaker et modèles de gestion de l'espace de bureau Free Forever, personnalisations pour les entreprises Skedda Automatisation du contrôle d'accès à des salles de réunion spécifiques ; PME et entreprises Règles de réservation personnalisées, notifications d'enregistrement des visiteurs, rappels par Slack/e-mail, plans interactifs et paiements en ligne À partir de 99 $/mois Kadence Équipes hybrides ; start-ups, PME et grandes entreprises Disponibilité des salles en temps réel, intelligence prédictive, alertes Slack/MS Teams, intégration Outlook/Google Agenda et analyse en direct de l'utilisation des salles À partir de 4 $/mois par utilisateur actif OfficeRnD Personnalisation des salles de réunion ; PME et entreprises Réservations de réunions récurrentes, statuts centralisés des salles, analyses de l'utilisation des salles et fonctionnalités de réservation pour les administrateurs À partir de 99 $ à 185 $ par mois inspace Analyse de l'utilisation des salles et du lieu de travail ; PME et entreprises Enregistrement NFC, plans interactifs, règles de réservation, affichage numérique et indicateurs exploitables À partir de 3,99 $ par utilisateur et par mois Roomzilla Réservation de salles en un clic ; PME Réservations par code QR, annulations automatiques, règles d'approbation, plans interactifs et mises à jour en temps réel Gratuit, à partir de 12 $/ressource Robin Entreprises disposant de grands espaces de bureau et d'équipes à distance ; Entreprises Bureaux partagés, réservation prioritaire, plans interactifs des bureaux, enregistrement via IA et protection contre les réunions abandonnées Tarification personnalisée Teem par iOFFICE Organismes gouvernementaux ; Gouvernement, entreprises Autorisation FedRAMP, plans interactifs des bureaux, optimisation de l'environnement de travail grâce à l'IA et intégration de la gestion des visiteurs Tarification personnalisée RoomRaccoon Hôtels et complexes touristiques ; PME et entreprises (hôtellerie) Mises à jour automatisées de la disponibilité des salles, facturation sécurisée, moteur de réservation personnalisable et rapports en temps réel À partir de 236 $/mois Envoy Optimisation de l'utilisation des salles de conférence et de la gestion de l'espace de bureau ; PME et entreprises Disponibilité par code couleur, affichage numérique des plannings, intégration Slack/Teams et rappels automatiques de fin de réunion Gratuit, à partir de 131 $/mois par emplacement

Le meilleur logiciel de réservation de salles

Voici quelques-uns des logiciels de planification de salles les plus utilisés qui peuvent améliorer votre système de réservation.

1. ClickUp (Idéal pour une réservation de salles et une coordination d'équipe sans faille)

Planifiez vos réunions et évitez les doubles réservations avec ClickUp

Imaginez ceci : vous êtes à cinq minutes d'un appel important avec un client, mais la salle de réunion que vous pensiez avoir réservée est déjà occupée, encore une fois. Vous avez vérifié le calendrier, mais ce n'est pas clair. Votre équipe utilise différents outils, personne ne sait qui a réservé quoi, et vous vous démenez maintenant pour trouver un espace de sauvegarde.

Entrez ClickUp , votre application tout-en-un pour le travail. Il s'agit d'un hub de travail alimenté par l'IA et d'un système de réservation intelligent qui regroupe la planification, la collaboration, le suivi et bien plus encore sous un même toit.

Calendrier ClickUp

Le calendrier IA de ClickUp fait office de centre de commande pour la réservation des salles de conférence. Finis les moments embarrassants dans les couloirs ou les drames liés aux doubles réservations : vous bénéficiez d'une vue claire et en temps réel des salles disponibles, de leurs horaires et de leur durée d'occupation.

Planifiez facilement vos conférences et réservez des salles de réunion avec le Calendrier ClickUp

Vous avez besoin de bloquer du temps pour une session de brainstorming ou une réunion hebdomadaire avec tous les employés ? Choisissez simplement votre créneau.

Mais cela ne s'arrête pas à la réservation. Ce calendrier est alimenté par l'IA. Il peut optimiser l'ensemble du flux de vos réunions. Le calendrier planifie automatiquement les réunions en fonction des disponibilités et envoie des rappels afin que personne ne manque une réunion ou ne se présente sans y être invité.

ClickUp Brain

L'IA de ClickUp examine les tâches, les échéances à venir et la disponibilité de votre équipe pour recommander des horaires de réunion pertinents.

ClickUp Brain bloque même automatiquement les périodes de concentration et reprogramme les rendez-vous en cas de conflit, vous évitant ainsi les chevauchements et les changements de dernière minute.

Demandez à ClickUp Brain de gérer vos tâches de réservation régulières à votre place

Tâches ClickUp

Passons maintenant aux tâches ClickUp, la colonne vertébrale opérationnelle de la coordination de vos salles de réunion.

Transformez vos calendriers de réunions en listes de tâches à faire avec les tâches ClickUp

Vous pouvez transformer chaque réunion planifiée en une tâche. Il suffit d'étiqueter la salle, de l'attribuer à votre équipe, de définir la durée, et le tour est joué.

Cela crée une source d'information commune : tout le monde sait qui utilise quel espace, pour combien de temps et pourquoi. Plus besoin de deviner à qui est réservée la « salle de réunion B ». Mieux encore, vous pouvez ajouter des sous-tâches et des checklists pour que vos réunions restent sur la bonne voie et productives.

Intégrations ClickUp

Et comme ClickUp se synchronise facilement avec Google Agenda, Outlook, Microsoft Teams et d'autres outils de planification de premier plan, l'ensemble de votre écosystème de réservation reste harmonisé.

Synchronisez vos outils de planification existants pour afficher de manière centralisée les créneaux horaires réservés et les salles de réunion grâce aux intégrations ClickUp

Vous pouvez transformer vos e-mails en tâches grâce à l'intégration ClickUp Outlook. Vous pouvez également créer de nouvelles tâches à partir de vos e-mails sans quitter Outlook.

La mise à jour des tâches dans votre calendrier devient également un jeu d'enfant grâce à l'intégration de ClickUp à Google Agenda. Et si vous devez modifier ou ajouter un évènement dans votre Google Agenda, cela se reflétera automatiquement dans ClickUp.

De même, l'intégration ClickUp Calendly vous permet de planifier une réunion sur Calendly et de la faire apparaître sur ClickUp.

Outre la gestion, la planification et la coordination, ClickUp excelle dans l'amélioration de la productivité. Il ne se contente pas d'éliminer le chaos lié à la réservation des salles de réunion, il rend les réunions elles-mêmes entièrement sans tracas.

ClickUp AI Notetaker

Le ClickUp AI Notetaker est le membre de l'équipe dont vous ne saviez pas avoir besoin. Il participe à vos réunions, écoute, transcrit les points clés des comptes rendus et, surtout, génère automatiquement des éléments d'action qui sont transformés en tâches ClickUp dès que l'appel prend fin.

Enregistrez facilement les discussions de vos réunions avec ClickUp AI Notetaker

Ainsi, chaque réservation de salle donne lieu à des résultats documentés et à un suivi, et non à de vagues notes et à des points à retenir qui finissent par être oubliés.

Modèle de formulaire de réservation de réunion ClickUp

Vous cherchez un moyen simple pour votre équipe de réserver des salles ou de planifier des réunions ? Essayez le modèle de formulaire de réservation de réunion ClickUp.

Obtenez un modèle gratuit Simplifiez les demandes de réservation de salles grâce au modèle de formulaire de réservation de réunion ClickUp

Il permet aux équipes de réserver des salles de réunion sans aucun tracas et garantit que chaque demande de réunion est claire et cohérente, évitant ainsi tout chevauchement dans les calendriers de réunion. De plus, vous pouvez saisir toutes les informations essentielles, telles que la date, l'heure, l'emplacement, les participants, l'agenda de la réunion et les ressources nécessaires.

Pour ceux qui gèrent de grands espaces, comme un campus, un espace de coworking ou le siège social d'une entreprise, le modèle de gestion des espaces de bureau ClickUp vous permet de passer au niveau supérieur.

Obtenez un modèle gratuit Optimisez la gestion et l'entretien de vos espaces de conférence grâce au modèle ClickUp Office Space Management

Il vous permet d'attribuer des bureaux et des espaces de conférence, de suivre l'utilisation des salles, de gérer les demandes de maintenance et même d'optimiser les dispositions pour une productivité maximale. Vous pouvez visualiser votre espace, planifier efficacement et gérer votre bureau comme une machine bien huilée.

Dans un monde où les calendriers se chevauchent et les emplois du temps sont chargés, ClickUp est votre gestionnaire de réunions complet. Il vous aide à organiser des réunions efficaces et à synchroniser tous les espaces, toutes les tâches et tous les membres de votre équipe.

Les meilleures fonctionnalités de ClickUp

Permettez aux membres de réserver des salles via les formulaires ClickUp , gérez plusieurs espaces et simplifiez la facturation ou l'accès

Transformez la réservation de salles de réunion en un flux de travail automatisé avec plus de 50 déclencheurs

Coordonnez les réservations de salles de classe et de salles de conférence, synchronisez-les avec les calendriers scolaires et automatisez les notifications pour le personnel et les étudiants

Intégrez la réservation de salles à la gestion de projet afin que les réunions, les tâches et les suivis soient tous suivis au même endroit

Traduisez les notes de réunion dans plus de 10 langues

Stockez les notes de réunion avec ClickUp AI Notetaker et les enregistrements de réunion avec ClickUp Clips pour une consultation rapide, évitant ainsi les réunions redondantes

Accédez à des modèles d'agenda PowerPoint pour organiser et structurer vos discussions et raccourcir vos réunions

Limites de ClickUp

Les nouveaux utilisateurs peuvent trouver les nombreuses fonctionnalités un peu déroutantes au début

Tarifs ClickUp

Évaluations et avis sur ClickUp

G2 : 4,7/5 (plus de 10 000 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 4 300 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de ClickUp ?

Un utilisateur de ClickUp déclare

C'est incroyable de voir tout le temps que nous avons gagné en réunions depuis que nous sommes passés à ClickUp. Ce qui nous prenait trois heures par semaine pour planifier et mettre à jour les évènements ne nous prend désormais qu'un peu plus d'une heure. Les équipes concernées ont désormais plus de temps pour se concentrer sur des priorités marketing plus importantes.

C'est incroyable de voir tout le temps que nous avons gagné en réunions depuis que nous sommes passés à ClickUp. Ce qui nous prenait trois heures par semaine pour planifier et mettre à jour les évènements ne nous prend désormais qu'un peu plus d'une heure. Les équipes concernées ont désormais plus de temps pour se concentrer sur des priorités marketing plus importantes.

💡 Conseil de pro : utilisez les formulaires ClickUp pour recueillir les commentaires de votre équipe après chaque réunion. Cela vous aidera à réduire le nombre de réunions inutiles et à garder les salles de réunion disponibles pour les conférences urgentes

2. Skedda (Idéal pour automatiser le contrôle d'accès à des salles de réunion spécifiques)

via Skedda

De 2023 à 2024, le taux d'occupation global des bureaux a doublé, passant de 30 % à 60 %. Cela signifie plus de personnes, plus de réunions et, bien sûr, plus de risques de conflits d'espace.

La plateforme élégante et centralisée de Skedda vous permet de gérer cela grâce à l'attribution des bureaux, la planification des salles de réunion et l'organisation des espaces partagés. Son interface intuitive par glisser-déposer, ses paiements en ligne et ses connexions via les réseaux sociaux permettent aux responsables de bureau et aux opérateurs de coworking de gérer facilement les réservations avec un minimum d'efforts.

Vous pouvez également mettre en place un contrôle d'accès pour certaines salles, afin de vous assurer que l'espace nécessaire à vos réunions prioritaires est toujours disponible.

Les meilleures fonctionnalités de Skedda

Personnalisez les conditions de réservation, les champs personnalisés et les règles pour les équipements spécialisés et les différents espaces de réunion

Permettez aux visiteurs de s'enregistrer sur une tablette dédiée et recevez une notification instantanée de leur arrivée

Envoyez des rappels d'enregistrement via Slack et par e-mail, et libérez automatiquement les espaces inutilisés pour éviter les réservations fantômes

Permettez aux équipes à distance de localiser facilement leur bureau grâce à des plans interactifs détaillés et des visuels des étages

Limites de Skedda

Parfois, les rendez-vous sont listés dans le mauvais fuseau horaire

Manque de fonctionnalités de personnalisation

Tarifs Skedda

Starter : 99 $/mois

Plus : 149 $/mois

Premier : 199 $/mois

Évaluations et avis sur Skedda

G2 : 4,8/5 étoiles (plus de 240 avis)

Capterra : 4,8/5 étoiles (plus de 220 avis)

3. Kadence (Idéal pour les équipes hybrides)

via Kadence

64 % des employés déclarent que leur entreprise fonctionne actuellement selon un modèle hybride. Si vous êtes l'un d'entre eux, Kadence est le logiciel de planification de salles de réunion idéal pour vous.

Ce système de réservation de salles de réunion offre un système moderne adapté aux équipes hybrides, offrant une visibilité en temps réel sur les salles de réunion disponibles sur plusieurs emplacements.

Vous pouvez filtrer les salles par emplacement, capacité ou équipements et réserver directement depuis votre appareil mobile ou votre bureau. L'affichage des salles et la fonctionnalité de réservation rapide du système garantissent une planification transparente et sans tracas des salles de conférence.

Les meilleures fonctionnalités de Kadence

Accédez à des informations prédictives sur l'occupation des espaces de travail

Restez informé de l'arrivée de votre équipe au bureau et des annulations de dernière minute grâce aux alertes Slack et MS Teams

Personnalisez l'installation de votre salle de réunion avec les équipements nécessaires

Réservez des salles de réunion directement depuis votre calendrier Outlook et Google Agenda

Aidez les responsables administratifs à minimiser les conflits de réservation grâce à des rappels d'enregistrement, à la libération automatique des salles inutilisées et à des analyses en temps réel de l'utilisation des salles

Limites de Kadence

Des problèmes techniques surviennent souvent lorsque vous essayez de modifier des réservations de salles

La section « Insights » n'est pas très détaillée

Tarifs Kadence

Standard : 4 $/mois par utilisateur actif

Enterprise : Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Kadence

G2 : 4,6/5 étoiles (plus de 100 avis)

Capterra : 4,6/5 étoiles (plus de 20 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de Kadence ?

Un avis G2 indique :

C'est un système facile à utiliser s'il est correctement configuré. Il vous suffit de quelques clics sur le bouton pour afficher les places ou les salles disponibles et de cliquer pour confirmer. Vous devez vous enregistrer à chaque fois que vous réservez. C'est assez fastidieux et si vous ne le faites pas à temps, votre réservation est annulée.

C'est un système facile à utiliser s'il est correctement configuré. Il vous suffit de suivre quelques clics sur le bouton pour afficher les places ou les salles disponibles et de cliquer pour confirmer. Vous devez vous enregistrer à chaque fois que vous réservez. C'est assez pénible et si vous ne le faites pas à temps, votre réservation est annulée.

4. OfficeRnD (Idéal pour personnaliser les salles de réunion)

via OfficeRnD

Chaque équipe a besoin d'équipements différents pour organiser des réunions en ligne, qu'il s'agisse de tableaux blancs pour le brainstorming, de matériel de visioconférence pour les appels avec les clients ou de chaises supplémentaires pour les réunions hybrides.

Avec OfficeRnD, vous pouvez personnaliser les salles de réunion en fonction des besoins de votre équipe, depuis l'ajout d'équipements jusqu'à la définition de règles de réservation intelligentes qui simplifient la planification et éliminent le stress. Et lorsque les choses s'accélèrent, les responsables ou administrateurs peuvent intervenir pour réserver des espaces au nom d'autres personnes, afin que chacun dispose de la bonne salle au bon moment.

La plateforme est particulièrement adaptée aux espaces de coworking et aux environnements d'entreprise qui nécessitent des solutions flexibles et évolutives.

Les meilleures fonctionnalités d'OfficeRnD

Réservez facilement des salles pour vos réunions récurrentes

Ajoutez les détails importants de la réunion et les ressources directement dans chaque réservation

Mettez en évidence la disponibilité des espaces grâce à un statut centralisé des salles

Suivez les réservations et les arrivées, les taux d'utilisation des salles, la durée moyenne des réservations et le pourcentage de non-présentation

Limites d'OfficeRnD

Cela peut s'avérer assez coûteux pour les start-ups en phase de démarrage qui disposent d'un budget limité

Les utilisateurs signalent que la navigation dans le logiciel est assez difficile

Tarifs OfficeRnD

Évaluations et avis sur OfficeRnD

G2 : 4,6/5 étoiles (plus de 150 avis)

Capterra : 4,5/5 étoiles (plus de 30 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos d'OfficeRnD ?

Un avis G2 indique :

J'apprécie la fluidité de la plateforme. Elle est très conviviale et facile à naviguer. Pour les besoins de notre organisation et les exigences lorsque quelqu'un réserve une salle dans notre bureau, la fonctionnalité des services de réunion est essentielle. Il serait utile d'avoir la possibilité d'activer cette exigence dans le formulaire afin que notre équipe puisse préparer l'arrivée de nos employés au bureau.

J'apprécie la fluidité de la plateforme. Elle est très conviviale et facile à naviguer. Pour les besoins de notre organisation et les exigences lorsque quelqu'un réserve une salle dans notre bureau, la fonctionnalité des services de réunion est essentielle. Il serait utile d'avoir la possibilité d'activer cette exigence dans le formulaire afin que notre équipe puisse préparer l'arrivée de nos employés au bureau.

🧠 Anecdote : Mark Zuckerberg, le fondateur de Facebook, ne jure que par le pouvoir de la productivité d'une salle de conférence glaciale, en maintenant le thermostat à une température de 15 °C. On dirait que la seule chose qui chauffe dans cette pièce, ce sont les discussions !

5. inspace (Idéal pour l'utilisation des salles et l'analyse du lieu de travail)

via inspace

Pour optimiser votre environnement de travail, vous avez besoin de données en temps réel sur l'utilisation de vos salles de réunion et de vos bureaux. Le système d'enregistrement NFC de la plateforme garantit que seules les réservations effectives occupent l'espace, libérant automatiquement les salles inutilisées pour d'autres utilisateurs.

En plus de gérer vos réservations de salles, il vous montre exactement comment l'espace est utilisé et ce que vous devez modifier pour répondre aux besoins de votre équipe.

Vous pouvez instantanément afficher les salles de conférence disponibles, vérifier les horaires et réserver des espaces depuis n'importe quel appareil, y compris les panneaux interactifs des salles. De plus, il offre une messagerie personnalisable, des mises à jour en temps réel et une coordination sans effort pour des réunions clients et d'équipe fluides et agréables.

les meilleures fonctionnalités d'inspace

Définissez des règles de réservation, gérez les rôles des utilisateurs et assurez-vous que seules les personnes autorisées peuvent réserver des espaces spécifiques

Proposez aux visiteurs un système d'affichage numérique pour réserver des salles de réunion

Accédez à des plans interactifs de votre étage sur l'interface intuitive de la plateforme et permettez à vos employés de réserver des bureaux, des salles de réunion, des places de parking et bien plus encore

Bénéficiez de contrôles d'accès granulaires et d'indicateurs exploitables

limites d'espace

L'expérience utilisateur n'est pas très fluide

Vous devrez parfois actualiser une page plusieurs fois pour réserver des salles

tarifs inspace

Starter : 3,99 $/utilisateur par mois

Pro : 7,99 $/utilisateur par mois

Enterprise : Tarification personnalisée

évaluations et avis sur inspace

G2 : Aucun avis disponible

Capterra : Pas assez d'avis

👀 Le saviez-vous ? 49 % des espaces de travail sont extrêmement sous-utilisés, avec une moyenne de moins d'une heure par jour.

6. Roomzilla (idéal pour les réservations de salles en un clic)

via Roomzilla

Personne ne veut passer par plusieurs étapes d'approbation juste pour réserver une salle de réunion. Cela devient encore plus frustrant lorsqu'il s'agit d'une conférence urgente.

Roomzilla vous permet de réserver des salles en scannant simplement un code QR. Ses fonctionnalités d'annulation automatique et de file d'attente d'approbation contribuent à réduire les absences et à rationaliser le processus de réservation. La plateforme est très adaptable et prend en charge le hot-desking, le desk hoteling et la réservation traditionnelle de salles de conférence, ce qui en fait une solution polyvalente pour les lieux de travail modernes et flexibles.

Les meilleures fonctionnalités de Roomzilla

Accédez à l'enregistrement numérique et aux annulations automatiques pour optimiser les espaces de travail

Réservez rapidement des salles et des espaces de coworking grâce à des codes QR

Définissez des règles d'approbation pour des salles ou des ressources spécifiques, en veillant à ce que seuls les espaces hautement prioritaires fassent l'objet d'un examen administratif

Optimisez votre efficacité grâce à des plans interactifs et des mises à jour en temps réel des réservations

Limites de Roomzilla

La fonctionnalité de rapports n'est pas assez détaillée

Pas d'application mobile

Tarifs Roomzilla

Free

Standard : 12 $/ressource

Business : 20 $/salle et 12 $/bureau par équipement

Évaluations et avis sur Roomzilla

G2 : 4,3/5 étoiles (plus de 180 avis)

Capterra : Pas assez d'avis

7. Robin (Idéal pour les entreprises disposant de grands espaces de bureau et d'équipes à distance)

via Robin

Pour les grandes entreprises, la gestion des salles de conférence dans des espaces de bureau tentaculaires et sur plusieurs emplacements peut être un cauchemar logistique, surtout si vous avez un modèle de travail hybride. Robin est un logiciel de réservation de salles de réunion conçu pour répondre aux besoins de ces entreprises en matière de salles de réunion.

Grâce au hot desking, à la réservation prioritaire et à un aperçu centralisé des salles, vous pouvez rapidement trouver l'espace idéal et résoudre les conflits d'horaires pour vos équipes à distance et au bureau. Vous pouvez même réserver des places de parking et optimiser l'affichage des salles et la disposition des bureaux grâce à l'IA.

Les meilleures fonctionnalités de Robin

Réservez des salles via Microsoft Outlook et MS Teams

Accédez à des suggestions automatiques de salles et à des plans interactifs des bureaux

Assurez une utilisation optimale des salles de réunion grâce à l'IA pour les enregistrements automatisés, la protection contre les réunions abandonnées et les suggestions d'espaces intelligentes

Offrez à vos employés et visiteurs des bornes interactives avec des plans pour les guider dans vos locaux

Limites de Robin

La modification du plan est un peu complexe et nécessite souvent l'assistance du fournisseur, prestataire

Le système de réservation via Outlook ne fonctionne pas correctement

Tarifs Robin

Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Robin

G2 : 4,5/5 étoiles (plus de 200 avis)

Capterra : 4,7/5 étoiles (plus de 70 avis)

Que disent les utilisateurs de Robin dans la vie réelle ?

Un avis G2 dit :

J'apprécie la facilité avec laquelle on peut gérer les salles et les informations sur leur équipement. J'aime l'expérience utilisateur de l'application, qui la rend très facile à utiliser pour notre personnel

J'apprécie la facilité avec laquelle on peut gérer les salles et les informations sur leur équipement. J'aime l'expérience utilisateur de l'application, qui la rend très facile à utiliser pour notre personnel

8. Teem by iOFFICE (Idéal pour les organismes gouvernementaux)

via Teem by iOFFICE

Teem by iOffice est un système de réservation de salles de réunion agréé FedRAMP, idéal pour les agences gouvernementales et les entreprises traitant des données hautement sensibles.

Il combine la réservation de bureaux et de salles avec l'analyse du lieu de travail et l'orientation. Il offre également l'IA Eptura pour vous aider à optimiser votre environnement de travail et à améliorer votre efficacité opérationnelle.

Outre la réservation de salles de réunion, vous pouvez l'utiliser pour planifier l'entretien des espaces de bureau, passer des demandes de service et suivre les calendriers des réunions et les budgets liés à l'équipement.

Ce logiciel de réservation de salles de réunion est utile pour les entreprises et les établissements d'enseignement à la recherche d'une plateforme unifiée pour gérer tous les aspects des réservations sur le lieu de travail et le flux de visiteurs.

Les meilleures fonctionnalités de Teem by iOFFICE

Accédez à des plans interactifs des bureaux pour réserver et localiser des salles de réunion

Utilisez l'IA pour réserver des environnements de travail en fonction de vos préférences et laissez vos employés sélectionner des bureaux à proximité de leurs collègues

Affichez les données relatives à l'utilisation, à la réservation et à la location de votre environnement de travail dans le tableau de bord analytique

Intégrez-le à des solutions de gestion des visiteurs et d'affichage numérique pour améliorer votre expérience de planification des salles de conférence

Limites de Teem by iOFFICE

Les utilisateurs signalent un service client médiocre

L'outil a une courbe d'apprentissage abrupte

Tarifs de Teem by iOFFICE

Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Teem by iOFFICE

G2 : Aucun avis disponible

Capterra : 4,4/5 étoiles (plus de 40 avis)

🧠 Anecdote amusante : la célèbre « règle des deux pizzas » d'Amazon stipule qu'aucune réunion ne doit être si importante que deux pizzas ne suffisent pas à nourrir tout le groupe. Une idée plutôt astucieuse pour éviter les réunions interminables et frustrantes, n'est-ce pas ?

9. RoomRaccoon (Idéal pour les hôtels et les complexes touristiques)

via RoomRaccoon

Les réservations qui se chevauchent, les mises à jour manuelles et les demandes de réservation constantes peuvent submerger même le personnel hôtelier le plus organisé. RoomRaccoon est un logiciel de gestion hôtelière tout-en-un qui excelle dans l'automatisation de l'administration de la réception et des opérations de back-office pour les environnements hôteliers.

Son système de gestion immobilière (PMS) comprend un moteur de réservation robuste, un gestionnaire de canaux et des rapports en temps réel, permettant aux hôtels et aux chambres d'hôtes de rationaliser les réservations de chambres et de maximiser leurs revenus.

Il s'agit d'une solution intelligente qui aide les hôteliers à gagner du temps, à réduire les erreurs et à offrir une expérience fluide, de l'enregistrement au départ.

Les meilleures fonctionnalités de RoomRaccoon

Mettez automatiquement à jour la disponibilité des salles sur toutes les plateformes de réservation

Acceptez les paiements directement via la plateforme grâce à une facturation sécurisée et automatisée

Envoyez automatiquement des e-mails et des messages pour les confirmations, les rappels et les ventes incitatives

Gérez les chambres d'hôtes, les salles de réunion et les espaces événementiels grâce à son moteur de réservation personnalisable et à plus de 300 intégrations

Suivez les taux d'occupation, les revenus et les tendances de réservation grâce à des outils d'analyse intégrés pour une gestion des espaces basée sur les données

Limites de RoomRaccoon

Il est plus cher que les alternatives

Il manque l'intégration avec des services tiers

Tarifs RoomRaccoon

Entrée : 236 $/mois

Starter : 300 $/mois

Premium : 441 $/mois

Enterprise : 620 $/mois

Évaluations et avis sur RoomRaccoon

G2 : Pas assez d'avis

Capterra : 4,2/5 étoiles (plus de 60 avis)

Que disent les utilisateurs de RoomRaccoon dans la vie réelle ?

Un avis G2 dit :

Le système est facile à utiliser et fonctionne parfaitement pour notre hôtel-boutique. L'avantage est de ne pas avoir à configurer tout le mappage et la tarification pour les OTA, ce qui peut s'avérer compliqué. Heureusement, ils proposent des articles et un service client pour nous aider.

Le système est facile à utiliser et fonctionne parfaitement pour notre hôtel-boutique. L'avantage est de ne pas avoir à définir tous les paramètres de mappage et de tarification pour les agences de voyages en ligne, ce qui peut s'avérer compliqué. Heureusement, ils proposent des articles et un service client pour nous aider.

10. Envoy (Idéal pour optimiser l'utilisation des salles de conférence et la gestion de l'espace de bureau)

via Envoy

Envoy est un logiciel de planification de salles de conférence qui permet une réservation intuitive et efficace des salles et une gestion optimale des espaces. Grâce à des indicateurs de disponibilité codés par couleur et à l'affichage numérique du planning à l'extérieur de chaque salle de réunion, vous pouvez facilement trouver et réserver l'espace qui correspond à vos besoins.

Le système de réservation de salles de réunion envoie même des alertes en temps réel pour réserver des espaces plus petits et libérer des salles via Slack.

Les contrôles de confidentialité et les rappels automatiques de fin de réunion font de ce système de réservation de salles de réunion un choix judicieux pour les organisations qui cherchent à minimiser le gaspillage d'espace.

Les meilleures fonctionnalités d'Envoy

Confirmez la réservation d'une salle en appuyant sur « Enregistrement » dans la salle, ou directement dans Slack ou Teams

Identifiez vos salles et équipements les plus populaires afin d'optimiser l'espace de bureau

Libérez automatiquement des salles pour faire de la place pour les réunions urgentes

Trouvez et réservez la salle disponible la plus proche grâce à l'application mobile Envoy et à sa fonctionnalité de géolocalisation

Limites d'Envoy

Les utilisateurs signalent que l'outil présente des problèmes de vitesse de chargement

Le prix peut vite grimper si vous avez une grande équipe

Tarifs Envoy

Évaluations et avis sur Envoy

G2 : 4,8/5 étoiles (plus de 400 avis)

Capterra : 4,8/5 étoiles (plus de 420 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos d'Envoy ?

Un avis G2 dit :

Facilité d'utilisation et flexibilité. Il est très facile d'ajouter de nouveaux champs de données dont nous avons besoin, et les supports de formation sont très bien faits. Le logiciel est intuitif en soi, mais les supports sont faciles à suivre.

Facilité d'utilisation et flexibilité. Il est très facile d'ajouter de nouveaux champs de données dont nous avons besoin, et les supports de formation sont très bien faits. Le logiciel est intuitif en soi, mais les supports sont faciles à suivre.

Transformez chaque réunion en une expérience fluide et sans stress avec ClickUp

Un logiciel de réservation de salles de réunion fiable est tout aussi important, car il permet à votre équipe de passer moins de temps à coordonner et plus de temps à collaborer.

Si les outils mentionnés ci-dessus offrent de puissantes fonctionnalités de planification, les meilleures plateformes de planification de salles vont bien au-delà de la simple réservation. Elles vous aident à optimiser l'utilisation de l'espace, à synchroniser tout le monde et à rationaliser les réunions grâce à des solutions basées sur l'IA.

Que vous gériez des salles de réunion, des bureaux partagés ou des zones collaboratives, ClickUp est la solution qui répond à tous vos besoins. D'un calendrier alimenté par l'IA qui rend les réunions intelligentes, intégrées et axées sur les résultats à des intégrations faciles avec des outils de planification, vous disposez de tout ce dont vous avez besoin pour permettre à vos équipes d'organiser des réunions efficaces et ponctuelles.

Que vous soyez un responsable de bureau qui tente de mettre fin au chaos quotidien, un administrateur universitaire qui coordonne les amphithéâtres ou une équipe d'entreprise qui essaie simplement d'organiser des réunions efficaces, ClickUp vous garantit un processus de réservation de salles aussi fluide que la réunion elle-même.

Inscrivez-vous dès aujourd'hui à ClickUp et voyez par vous-même !