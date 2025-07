10 modèles de blocage de temps Notion pour maîtriser votre planning

Le blocage de temps peut sembler une bonne idée sur le papier, mais la réalité est souvent bien différente. Les distractions, les tâches imprévues et les changements de priorités viennent souvent perturber les forfaits les mieux planifiés.

Le bon modèle de blocage de temps fait toute la différence ici.

Dans cet article, vous trouverez des modèles de blocage de temps Notion pour vous aider à garder le contrôle. Et si vous recherchez quelque chose de plus avancé, nous vous présenterons également les modèles ClickUp qui vous aideront à maintenir votre élan. 🤩

Vous souhaitez mieux comprendre le blocage de temps avant de vous lancer ?

Nous avons la vidéo qu'il vous faut ! 👇🏽

Qu'est-ce qui fait un bon modèle de blocage de temps Notion ?

Voici ce qu'il faut rechercher lorsque vous choisissez des modèles de blocage de temps Notion :

Indicateurs de temps : grâce à des champs dédiés pour la date, le jour et l'heure, vos tâches restent alignées sur votre planning quotidien

Hiérarchisation visuelle : l'utilisation d'étiquettes ou de libellés de priorité codés par couleur permet d'identifier les tâches qui nécessitent votre attention immédiate

Suivi de la progression : Intégrez des cases à cocher, des barres de progression ou des bases de données pour suivre ce qui est terminé et ce qui est en cours

Flexibilité quotidienne : vous pouvez glisser-déposer les tâches en fonction de l'évolution des priorités sans perturber votre planning

Planification des pauses : vous encourage à bloquer du temps pour vous reposer, bouger ou réfléchir afin de maintenir votre productivité à long terme

Réflexion sur les tâches : offrez un espace pour les bilans quotidiens ou hebdomadaires afin d'évaluer, d'ajuster et d'améliorer votre routine

10 modèles de blocage de temps Notion

Voici quelques modèles populaires de blocage de temps Notion qui vous aideront à planifier votre journée, à hiérarchiser vos tâches et à suivre votre progression. 👇🏼

1. Modèle de planificateur de blocs de temps

via Notion

Vous souhaitez simplifier la gestion du temps ? Ce modèle divise votre journée en blocs de temps spécifiques, ce qui vous permet de planifier plus facilement et de vous concentrer sur l'essentiel sans encombrer votre esprit.

Grâce aux catégories codées par couleur, vous pouvez rapidement parcourir votre planning et, lorsque les forfaits changent (car ils changent toujours), vous pouvez facilement faire glisser et ajuster les éléments et les évènements sans perturber le reste de votre planning.

📌 Idéal pour : Les personnes qui souhaitent clarifier et contrôler leur emploi du temps sans avoir à microgérer chaque heure

2. Modèle de blocs de temps

via Notion

La disposition de ce modèle, qui donne la priorité aux tâches, facilite le démarrage en listant ce qui doit être fait. Vous pouvez trier les tâches par catégories telles que « études », « administrateur » ou « courses », et les étiqueter par priorité afin de toujours savoir par où commencer.

Il sert également à créer des routines. Utilisez-le quotidiennement pour développer des habitudes, rester concentré et vous adapter au besoin, ce qui vous aidera à prioriser efficacement votre travail.

📌 Idéal pour : Les personnes qui souhaitent mieux structurer leurs journées, réduire la fatigue liée à la prise de décision et disposer d'un planning qui s'adapte à leur rythme

3. Modèle de planificateur de blocs de temps ULTIMATE

via Notion

Ce modèle Notion offre une installation claire pour une planification quotidienne intentionnelle.

Vous disposez d'une barre de navigation intégrée qui vous permet d'accéder rapidement à votre boîte de réception des tâches, à votre calendrier et à votre base de données complète des tâches, ce qui est très pratique pour rester organisé sans clics supplémentaires. Elle se connecte directement au calendrier Notion, ce qui facilite la gestion de votre semaine.

De plus, selon votre forfait, vous pouvez passer d'un affichage à l'autre, comme Blocs de temps (semaine), Évènements (semaine) et Évènements (mois). Un tutoriel détaillé est également disponible pour vous aider à démarrer.

📌 Idéal pour : Les freelancers et les professionnels qui gèrent leurs routines personnelles, leurs objectifs saisonniers ou qui souhaitent simplement reprendre le contrôle de leur temps

💡 Conseil de pro : Utilisez des chronomètres visuels (comme un sablier ou une lumière qui change de couleur) pendant les blocs de temps consacrés à une tâche précise afin de fournir un repère tactile ou visuel qui renforce votre conscience du temps et votre sens de l'urgence.

4. Modèle quotidien de blocage de temps

via Notion

Inspiré du planificateur de blocs de temps de Cal Newport, ce modèle de blocs de temps Notion vous aide à planifier votre journée avec clarté et intention. Il commence par les priorités quotidiennes et se termine par une réflexion, afin que vous sachiez où vous avez passé votre temps.

Vous trouverez trois vues : un échéancier pour la planification, un tableau pour les détails et un diagramme qui décompose vos minutes quotidiennes en tranches circulaires telles que la concentration, les réunions, les pauses et même le travail superficiel.

📌 Idéal pour : Les étudiants et les amateurs de travail intensif qui souhaitent planifier leur emploi du temps à l'heure près

5. Modèle de liste de tâches (blocs de temps + Pomodoro)

via Notion

Ce modèle Notion fusionne le blocage de temps avec la technique Pomodoro pour une concentration intense et durable. Chaque bloc dure 30 minutes et comprend 25 minutes de travail intensif et cinq minutes de récupération.

Les tâches sont regroupées par moment de la journée (matin, après-midi, soir, nuit, minuit), ce qui vous permet de suivre un rythme naturel. Et ce n'est pas tout ! Le suivi de progression intégré (Non commencé → En cours → Terminé) surveille le flux, tandis que la colonne Forfait révisé s'ajuste à la volée.

📌 Idéal pour : Les personnes qui gèrent des emplois du temps chargés en tâches nécessitant des cycles de travail concentrés et des pauses pour récupérer

6. Modèle de gestion des blocs de temps

via Notion

Le modèle de gestion du temps de Notion comprend un gestionnaire hebdomadaire qui vous permet de préremplir les blocs de temps pour toute votre semaine. De plus, le panneau Actions rapides vous permet d'ajouter des tâches ou d'accéder à votre aperçu hebdomadaire en un seul clic, ce qui réduit les frictions.

Son interface est claire et sans distraction, et il existe même un petit guide vidéo réalisé par Aurelius Tjin pour vous aider à tirer le meilleur parti du blocage de temps.

📌 Idéal pour : Les professionnels qui préfèrent planifier toute leur semaine à l'avance et éviter la fatigue décisionnelle quotidienne.

7. Modèle de blocage de temps et de compte à rebours pour les évènements

via Notion

Ce modèle de gestion de projet Notion fusionne le blocage de temps quotidien avec un système de compte à rebours pour les évènements. Il est idéal pour équilibrer l'exécution des tâches et les échéances à long terme.

Utilisez la vue Échéancier personnalisable pour planifier votre journée, puis laissez le système réinitialiser automatiquement les tâches à minuit afin que vous puissiez commencer chaque journée sur une nouvelle base. Un chronomètre intégré vous aide à rester responsable, et des blocs classés par catégorie (Travail, Routine et Vie) permettent de segmenter et de clarifier les priorités.

📌 Idéal pour : Les planificateurs qui doivent jongler avec les tâches du jour tout en gardant à l'affichage les échéances à long terme et les comptes à rebours

🔍 Le saviez-vous ? Le concept de blocage de temps s'aligne étroitement sur les rythmes ultradiens. Il s'agit de cycles naturels de votre corps qui suggèrent de travailler par périodes de 90 minutes pour une efficacité maximale.

8. Modèle ultime de gestion du temps par blocs

via Notion

Ce modèle est axé sur la définition structurée d'objectifs grâce au time boxing. Il commence par des objectifs à long terme, puis les divise en jalons, chacun avec sa propre échéance, afin que vos forfaits hebdomadaires soient toujours en phase avec la vision d'ensemble.

Deux styles de disposition sont également disponibles : minimaliste pour plus de concentration et esthétique, si vous préférez une interface visuelle agréable. De plus, le suivi des jalons vous aide à relier votre planification quotidienne à votre progression réelle, et la vidéo explicative intégrée facilite l'installation.

📌 Idéal pour : Les personnes qui se fixent des objectifs et souhaitent lier des blocs de temps quotidiens à des jalons à long terme et suivre leur progression de manière cohérente

9. Modèle de gestion du temps

via Notion

Le modèle de gestion du temps combine le blocage du temps et le suivi par domaine pour les priorités personnelles et professionnelles. Outre l'agenda quotidien, il comprend un gestionnaire de tâches avec des vues Kanban et calendrier, qui vous aide à rester au courant de ce qui est en cours, reporté ou terminé.

Ce qui ressort, c'est la séparation entre les domaines personnels et professionnels. Vous pouvez attribuer des budgets de temps à différentes catégories, telles que la santé, le marketing ou la création de contenu, et voir exactement où en est votre semaine.

📌 Idéal pour : Les personnes qui gèrent à la fois leurs priorités professionnelles et personnelles et qui veulent savoir exactement où elles passent leur temps

10. Modèle de planificateur de blocs de temps

via Notion

Si vous préférez afficher votre temps par couches (quotidienne, hebdomadaire ou mensuelle), ce modèle de planificateur est fait pour vous.

Son système de priorité intégré trie les tâches en fonction de leur urgence et de leur importance. Chaque bloc est codé par couleur, ce qui permet de distinguer facilement les tâches professionnelles des tâches personnelles sans avoir à réfléchir. De plus, un composant visuel vous aide à repérer les baisses de productivité et à adapter votre style de travail si nécessaire.

📌 Idéal pour : Les particuliers et les professionnels qui souhaitent passer d'une planification réactive à une planification intentionnelle sans compliquer le processus

💡 Conseil de pro : Planifiez des audits énergétiques sous forme de blocs dans lesquels vous notez comment vous vous sentez pendant différentes tâches ou à différents moments. En quelques semaines, cela vous aidera à adapter vos blocs à vos véritables schémas énergétiques.

Limites de Notion

Notion est une application de blocage de temps flexible, mais elle présente des limites évidentes, notamment en matière de création et de mise à l'échelle des flux de travail. Parmi celles-ci, on peut citer :

Pas de modèles imbriqués : Vous ne pouvez pas imbriquer des modèles dans des tâches récurrentes quotidiennes. L'imbrication ne fonctionne que pour les périodicités hebdomadaires, mensuelles ou annuelles, et même dans ce cas, jusqu'à trois niveaux maximum

Absence de protection des formules : tous les utilisateurs peuvent afficher et modifier les formules. Il n'existe aucun moyen intégré de les verrouiller ou de les protéger contre les modifications accidentelles

Traitement de données de base : Les tableaux ne disposent pas de fonctions avancées de filtrage, de pivotement ou de calcul de nombres. Notion n'est pas conçu pour l'analyse approfondie des données temporelles

📖 À lire également : Les meilleures alternatives à Notion

Modèles Notion alternatifs

Si vous avez dépassé la structure limitée de Notion, les modèles ClickUp offrent plus de flexibilité pour gérer la charge de travail en temps réel, les projets interfonctionnels et les flux de tâches personnalisables.

En tant que meilleur outil de gestion du temps, il vous permet d'attribuer la propriété, d'automatiser les transferts et de visualiser les plannings dans différentes vues, le tout à partir d'un seul modèle.

Ne vous contentez pas de nous croire sur parole ! Voici ce que Mendel R., utilisateur de ClickUp, pense de l'application :

ClickUp est la colonne vertébrale de notre agence. Nous l'utilisons pour tout : gestion de projet, planification de sprints, suivi du temps, documentation et même les mises à jour destinées aux clients. La personnalisation est inégalée. Entre les automatisations, les champs personnalisés, les tableaux de bord, les réponses IA et le chat lié aux tâches, nous n'avons plus besoin de Slack, Notion et d'une douzaine d'autres outils. Il est rare de trouver une plateforme suffisamment puissante pour les développeurs, mais suffisamment intuitive pour les clients.

ClickUp est la colonne vertébrale de notre agence. Nous l'utilisons pour tout : gestion de projet, planification de sprints, suivi du temps, documentation et même les mises à jour destinées aux clients. La personnalisation est inégalée. Entre les automatisations, les champs personnalisés, les tableaux de bord, les réponses IA et le chat lié aux tâches, nous n'avons plus besoin de Slack, Notion et d'une douzaine d'autres outils. Il est rare de trouver une plateforme suffisamment puissante pour les développeurs, mais suffisamment intuitive pour les clients.

Voici six modèles de blocage de temps de ClickUp, l'application qui fait tout pour le travail, à essayer. ⏰

1. Modèle de blocage de planning ClickUp

Obtenez un modèle gratuit Planifiez vos horaires personnels et professionnels avec précision à l'aide du modèle de blocage de planning ClickUp

Le modèle de blocage de calendrier ClickUp protège votre temps. Au lieu d'activer/désactiver plusieurs calendriers et applications, vous avez accès à sept vues unifiées qui vous montrent votre calendrier quotidien, les emplacements des tâches planifiées (Accueil, Bureau ou autre) et un formulaire de planification pour visualiser votre temps comme vous le souhaitez.

Une astuce de gestion du temps très utile pour tirer le meilleur parti de ce modèle consiste à utiliser les champs personnalisés de ClickUp, tels que Localisation ou Emplacement spécifique, pour étiqueter et filtrer votre journée avec précision.

Si vous gérez des projets qui se chevauchent ou des calendriers partagés, les dépendances entre les tâches et les étiquettes de disponibilité vous aident à garder le contrôle sans avoir à remettre en question les échéanciers ou à surcharger votre agenda.

📌 Idéal pour : Les professionnels ayant des horaires imprévisibles et les travailleurs hybrides qui jonglent entre plusieurs tâches et engagements qui se chevauchent à plusieurs endroits

📮 Insight ClickUp : 92 % des travailleurs du savoir utilisent des stratégies personnalisées de gestion du temps. Mais la plupart des outils de gestion des flux de travail n'offrent pas encore de fonctionnalités intégrées robustes de gestion du temps ou de hiérarchisation, ce qui peut nuire à une hiérarchisation efficace. Les fonctionnalités de planification et de suivi du temps basées sur l'IA de ClickUp peuvent vous aider à transformer ces conjectures en décisions fondées sur des données. Il peut même suggérer des plages horaires optimales pour vous concentrer sur vos tâches. Créez un système de gestion du temps personnalisé qui s'adapte à votre façon de travailler ! Planifiez, reprogrammez et bloquez automatiquement votre temps de concentration avec le Calendrier ClickUp

2. Modèle de blocage de temps quotidien ClickUp

Obtenez un modèle gratuit Planifiez chaque heure de votre journée avec le modèle de blocage de temps quotidien ClickUp

Si vous vous surchargez de tâches et sous-estimez le temps nécessaire, le modèle de blocage de temps quotidien ClickUp vous offre une structure réaliste et flexible pour planifier votre journée.

La vue Blocs de temps de ce modèle vous aide à planifier votre journée en fonction de votre disponibilité réelle, et non seulement de vos intentions. La vue Tâches quotidiennes vous offre une vue claire de vos priorités, vous évitant ainsi d'accumuler les petites tâches. Et lorsque des distractions surviennent, la Matrice des priorités les détecte afin qu'elles ne viennent pas perturber votre flux.

📌 Idéal pour : Les particuliers, tels que les étudiants, les fondateurs ou les chefs de projet, enclins à se surcharger ou à s'épuiser

3. Modèle de planification par blocs ClickUp

Obtenez un modèle gratuit Organisez votre journée et évitez les distractions grâce au modèle de planification par blocs ClickUp

Le modèle de planification par blocs ClickUp vous offre 18 statuts de tâche personnalisables afin que vous puissiez suivre les étapes nuancées de différents flux de travail. Vous pouvez attribuer des tâches à l'aide du champ Département afin de répartir les responsabilités sans avoir à microgérer chaque détail.

La vraie valeur ? Les vues Charge de travail et Échéancier des tâches montrent qui est à pleine capacité et ce qui est à risque avant que cela ne se transforme en goulot d'étranglement.

📌 Idéal pour : Les chefs de projet, les équipes marketing et les consultants qui gèrent des échéances qui se chevauchent entre différents services.

💡Astuce pro : activez le blocage de temps par IA dans votre calendrier ClickUp (icône éclair ⚡️ dans le volet Priorités) pour que ClickUp planifie intelligemment le temps de concentration pour vos tâches estimées, en les divisant ou en les reprogrammant automatiquement en fonction des évènements existants. Si une tâche de deux heures entre en conflit avec une réunion, ClickUp ajuste le bloc pour vous, sans que vous ayez à jongler manuellement. Bloquez automatiquement du temps pour les tâches prioritaires à l'aide du calendrier IA de ClickUp

4. Modèle ClickUp Time Box

Obtenez un modèle gratuit Divisez les grands projets en blocs réalisables grâce au modèle ClickUp Time Box

Il est facile de planifier une journée parfaite jusqu'à ce que vous passiez trois heures sur une tâche de 30 minutes et que tout le reste parte en vrille. Le modèle ClickUp Time Box résout ce problème grâce à des limites intégrées qui améliorent la clarté.

Ce modèle de liste divise les projets en blocs clairs avec des heures de fin réelles à l'aide de la vue Planning Time Box. Vous ne surchargerez plus vos tâches, car chacune d'entre elles dispose d'un créneau réel, et non d'une simple case à cocher. Encore mieux ? La vue Planificateur de tâches ajoute juste ce qu'il faut de garde-fous pour empiler les priorités sans avoir à réorganiser constamment votre journée.

Ce qui rend ce modèle si efficace, c'est l'avertissement de dépendance. Il vous signale lorsque vous essayez de planifier des tâches qui ne peuvent pas encore être lancées, vous évitant ainsi de perdre vos efforts.

📌 Idéal pour : Les personnes qui gèrent des projets complexes, comme les freelances, les responsables d'agence ou les étudiants qui doivent jongler entre leurs cours et leurs projets personnels

📖 À lire également : Techniques de gestion du temps pour augmenter la productivité de votre équipe

5. Modèle de planning horaire ClickUp

Obtenez un modèle gratuit Tenez compte de chaque heure et de chaque dollar grâce au modèle de planning horaire de ClickUp

Le modèle de planning horaire de ClickUp est conçu pour les personnes qui ont besoin de suivre simultanément leur temps et leurs revenus.

La vue Paiement réel indique les revenus générés par chaque tâche, ce qui vous permet de ne plus perdre de temps sur des travaux qui ne rapportent rien. De plus, la vue Paiement par assigné permet de suivre les revenus de chaque collaborateur, ce qui est particulièrement utile pour les freelances et les équipes qui travaillent avec plusieurs clients ou sur plusieurs projets.

Avec sept champs personnalisés tels que Performance, Fréquence et Rémunération totale, le modèle transforme votre planning en un tableau de bord coûts-bénéfices en temps réel.

📌 Idéal pour : Les freelancers et les chefs d'équipe qui ont besoin d'aligner les heures passées sur les résultats financiers réels

🧠 Anecdote : Benjamin Franklin a été l'un des premiers à utiliser le blocage de temps. Il planifiait sa journée heure par heure et se demandait chaque matin : « Que vais-je faire de bon aujourd'hui ? » Cette habitude l'aidait à rester concentré et productif.

6. Modèle de planning pour la gestion de projet ClickUp

Obtenez un modèle gratuit Obtenez une vision claire des phases de vos projets grâce au modèle de calendrier de gestion de projet ClickUp

Le modèle de calendrier de gestion de projet ClickUp convertit les mises à jour de projet dispersées en un plan visuel structuré.

Sa vue Phase du projet vous permet d'organiser les livrables du projet par étape, afin que vous sachiez toujours où se forment les goulots d'étranglement. Et ce n'est pas tout ! Grâce à la vue Problèmes liés aux risques, vous pouvez repérer rapidement les signaux d'alerte et ainsi disposer de suffisamment de temps pour résoudre les problèmes avant qu'ils ne compromettent votre planning.

La combinaison de champs personnalisés tels que Taux de progression, Prospect et Niveau du problème vous aide également à équilibrer les priorités sans avoir à recalculer constamment les coûts, les efforts et la propriété.

📌 Idéal pour : les équipes interfonctionnelles, les chefs de projet ou les consultants qui gèrent des projets à enjeux élevés avec des échéanciers stricts

Passez à ClickUp pour une planification dynamique

Les modèles Notion sont parfaits pour la planification individuelle et les installations rapides de blocs de temps. Ils sont simples, clairs et font le travail, jusqu'à ce que vous vous rendiez compte qu'ils ne s'intègrent pas tout à fait à vos tâches et projets.

Les modèles ClickUp vont encore plus loin. Grâce à des vues personnalisables, au suivi de la charge de travail en temps réel, à l'automatisation et aux statuts détaillés des tâches, vous pouvez gérer les priorités réelles à l'aide de données réelles.

Prêt à créer un système de blocage de temps qui s'adapte réellement à votre journée ? Inscrivez-vous à ClickUp dès aujourd'hui ! ✅