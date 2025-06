Comment faire un vlog : guide du débutant pour créer votre chaîne

Vous avez déjà regardé un vlog en vous disant « Je pourrais tout à fait faire ça », avant d'être immédiatement submergé par l'idée des caméras, du montage et de ce que vous pourriez bien raconter ?

Le vlogging semble facile lorsque vous regardez les créateurs depuis votre canapé, mais créer votre propre chaîne de vidéos, c'est une autre paire de manches.

La bonne nouvelle ? Vous n'avez pas besoin d'un équipement sophistiqué, d'une idée virale ou de 100 000 abonnés pour vous lancer. Il vous suffit d'un bon appareil photo, d'une histoire à raconter et du courage d'appuyer sur « enregistrer ».

Et pour vous faciliter la tâche, ce guide pour débutants vous explique tout en détail. Du choix de votre niche à la configuration de votre chaîne, en passant par le tournage de votre premier vlog sans vous sentir gêné, nous vous accompagnons étape par étape. Si vous attendiez le moment idéal pour vous lancer dans le vlogging, c'est le moment.

C'est parti 🎥.

⭐ Modèle présenté Commencez votre aventure dans le vlogging avec le modèle de calendrier de contenu ClickUp. Bénéficiez d'un système clair et personnalisable pour planifier, scénariser, filmer et publier chaque vidéo, afin de ne jamais manquer une échéance ou une idée. Grâce à la planification par glisser-déposer, aux étiquettes de statut (telles que « Script », « Modification en cours », « Publié ») et aux outils de collaboration intégrés, l'ensemble de votre pipeline de contenu est organisé en un seul endroit. Obtenez un modèle gratuit Restez à jour dans votre planning de vlog grâce au calendrier de contenu tout-en-un de ClickUp : planifiez, suivez et publiez facilement vos vidéos.

Qu'est-ce que le vlogging ?

*le vlogging, abréviation de vidéoblogging, consiste à créer et à partager régulièrement des contenus vidéo qui documentent la vie quotidienne, les pensées, les intérêts ou les activités d'une personne, un peu comme un blog traditionnel, mais sous forme de fichiers vidéo.

Ces vidéos sont généralement partagées sur YouTube, TikTok, Facebook ou Instagram.

Types de vlogs 👇 Vlogs quotidiens (documentation de la vie quotidienne)

Vlogs de voyage

Vlogs lifestyle

Vlogs éducatifs ou tutoriels

Vlogs techniques ou critiques

Voici un exemple rapide d'un des vlogs de ClickUp, publié sur notre chaîne YouTube👇🏽

Pourquoi vous lancer dans le vlogging ?

Maintenant que vous savez ce qu'est le vlogging, parlons des raisons pour lesquelles vous devriez vous lancer dans cette aventure :

Établissez une relation de confiance à grande échelle : lorsque les gens voient régulièrement votre visage à l'écran, ils ont l'impression de vous connaître, même s'ils ne vous ont jamais rencontré. Cette relation de confiance peut être un atout puissant, en particulier si vous vendez un service, un produit ou une idée qui nécessite l'adhésion du public

Gagnez rapidement en crédibilité : au lieu d'essayer d'intéresser votre public avec une présentation ou un CV, un vlog peut montrer votre travail, votre état d'esprit et vos valeurs en action. Au fil du temps, cela devient un portfolio vivant qui renforce passivement votre autorité

Attirez des opportunités qui vous correspondent : lorsque vos valeurs, votre processus et votre personnalité sont visibles de manière cohérente, vous attirez des clients, des partenaires et des collaborateurs qui comprennent déjà votre façon de penser et de travailler

Améliorez votre prise de décision sous observation : le fait de savoir que vous documentez votre processus vous pousse à être plus réfléchi et intentionnel. C'est similaire à l'enseignement : lorsque vous expliquez votre travail à d'autres, vous clarifiez également votre propre raisonnement

Créez une visibilité à long terme : contrairement aux publications sur les réseaux sociaux qui disparaissent au bout de 24 heures, un vlog sur YouTube ou une plateforme similaire peut augmenter le trafic de recherche pendant des années. Cela est particulièrement important si votre contenu répond à des questions spécifiques ou intemporelles.

🧠 Anecdote : Le premier vlog a été publié le 2 janvier 2000, cinq ans avant même l'existence de YouTube ! Un grand bravo à Adam Kontras qui, sans le savoir, a donné le coup d'envoi d'une toute nouvelle ère sur Internet.

Équipement indispensable pour le vlogging

Vous êtes convaincu ? Super !

Mais avant de commencer à filmer votre premier chef-d'œuvre, passons en revue le matériel indispensable dont vous aurez besoin pour vous lancer dans l'aventure du vlogging :

Appareil d'enregistrement avec de solides capacités vidéo : le Sony ZV-1 ou le Panasonic Lumix G100 sont spécialement conçus pour les vloggers avec leur écran rabattable, leur autofocus performant et leur qualité d'image solide. Pour les débutants, les smartphones tels que l'iPhone, le Samsung Galaxy ou le Google Pixel peuvent filmer des vidéos 4K de haute qualité avec une installation minimale

Trépied ou stabilisateur : les trépieds tels que le trépied UBeesize ou le Joby GorillaPod peuvent faire toute la différence dans le cadrage. Pour les prises de vue en mouvement, utilisez un stabilisateur tel que le DJI Osmo Mobile 6 (pour les téléphones) ou le Zhiyun Crane M3 (pour les appareils photo compacts)

Éclairage annulaire ou softbox : un bon éclairage fait toute la différence entre un contenu informel et un vlog soigné. Parmi les options abordables, citons le kit d'éclairage annulaire Neewer ou les panneaux softbox LED GVM pour un éclairage constant de qualité studio

Microphone externe : un micro directionnel comme le Rode VideoMic GO II, le Deity V-Mic D4 ou le Sony ECM-G1 améliore considérablement la qualité sonore en isolant votre voix des bruits de fond. Pour les installations mobiles, les micros cravates mains libres comme le Rode Wireless GO II ou le BOYA BY-M1 sont également d'excellents choix

Moniteur intégré ou écran rabattable : vous voir pendant que vous filmez vous aide à cadrer et à interagir avec votre public. Les appareils photo tels que le Canon M50 II ou le Sony ZV-1 sont équipés d'écrans rabattables, mais si ce n'est pas le cas du vôtre, envisagez l'achat d'un moniteur externe tel que le Feelworld F6 Plus

💡 Conseil de pro : utilisez un réflecteur pliable 5 en 1 au lieu d'acheter plusieurs lumières. Vous pouvez créer un éclairage professionnel dans n'importe quel environnement en positionnant cet outil unique pour réfléchir la lumière naturelle.

Comment créer un vlog : guide étape par étape

Avant de vous lancer dans le vlogging, il est important de poser des bases solides, car la régularité prime toujours sur la perfection. Découvrez donc comment créer un vlog, de la création d'un plan média à la mise en ligne, grâce à notre guide étape par étape ⬇️

Étape 1 : planifiez votre contenu

L'une des plus grandes erreurs commises par les nouveaux vloggers est d'appuyer sur le bouton d'enregistrement sans avoir de stratégie de contenu. Sans structure, vous risquez de manquer d'idées, d'oublier de publier vos vidéos ou de répéter le même sujet sous différentes formes.

Voici quelques méthodes sous-estimées (mais très efficaces) pour planifier le contenu de votre vlog :

Planification du script : créez un plan sommaire avant le tournage. Cela vous permettra d'organiser vos idées et de gagner du temps lors de la modification en cours, en particulier lorsque vous réalisez des vidéos longues

Regroupement par thème : au lieu de penser à une seule vidéo à la fois, regroupez vos idées en 3 ou 4 thèmes. Par exemple : « Dans les coulisses », « Conseils et astuces », « Une journée dans la vie de... » et « Réactions à... »

Planification d'une série : transformez une idée en plusieurs épisodes. Si vous réalisez un guide intitulé « Créer une chaîne YouTube », divisez-le en plusieurs parties : installation du matériel, tournage, modification en cours, publication, etc

Planification inversée : commencez par vos dates de mise en ligne et travaillez à rebours. Posez-vous les questions suivantes : Quand la modification doit-elle être terminée ? Quand filmez-vous ? Quand écrivez-vous le script ?

Équilibre entre contenu intemporel et tendance : gardez un mélange. Planifiez des vidéos intemporelles (qui fonctionnent à tout moment) et ajoutez-y du contenu tendance lorsqu'il est d'actualité

Pour rester organisé, utilisez le modèle de calendrier de contenu ClickUp. Mappez vos thèmes, insérez les dates de publication et évitez de répéter les mêmes idées en centralisant votre planification.

Obtenez un modèle gratuit Organisez et suivez votre calendrier de contenu à l'aide du modèle de calendrier de contenu ClickUp

Ce modèle de calendrier de contenu convivial pour les débutants vous aide énormément à planifier, suivre et gérer chaque élément de contenu dans votre flux de travail. Chaque carte de tâche contient des détails tels que le nom de la personne assignée, la date d'échéance et le niveau de priorité, afin que votre équipe sache toujours ce qui avance et ce qui est bloqué.

Et si vous êtes bloqué ou manquez de temps, ClickUp Brain peut vous aider à passer de notes brutes à des scripts prêts à être filmés. Cet assistant IA peut vous suggérer des améliorations de contenu, générer des plans de script ou faire ressortir d'anciennes idées que vous avez déjà notées ailleurs dans votre environnement de travail.

Étape 2 : Configurer votre espace de tournage

Votre espace d'enregistrement n'a pas besoin d'être sophistiqué, mais il doit être cohérent. Un arrière-plan encombré, un mauvais éclairage ou un son avec de l'écho peuvent dissuader les spectateurs, quelle que soit la qualité de votre contenu.

Voici quelques éléments essentiels que la plupart des débutants négligent :

L'éclairage d'abord, la caméra ensuite : la lumière naturelle fonctionne bien, mais testez-la à différents moments de la journée. Une lampe annulaire ou une boîte à lumière peut aider à créer un rendu net et flatteur

L'arrière-plan est important : veillez à ce qu'il n'y ait pas d'éléments gênants derrière vous. Même un mur blanc avec une plante peut être préférable à une étagère en désordre

Insonorisez votre espace : tapis, rideaux et panneaux en mousse sont très efficaces. Un micro-cravate à 30 $ peut offrir un meilleur son que le micro intégré à votre caméra

Cadrez correctement : placez votre caméra à hauteur des yeux et respectez la règle des tiers : vos yeux doivent se trouver à environ un tiers du haut du cadre

Rendez votre installation reproductible en documentant les détails dans ClickUp Docs. Notez votre configuration d'éclairage idéale, les paramètres de votre caméra, la musique de fond, le test du micro, etc. Ainsi, que vous filmiez seul ou que vous passiez le relais à quelqu'un d'autre, vous saurez toujours quand vous êtes prêt à tourner.

Pour chaque tournage, vous pouvez également utiliser les tâches ClickUp pour attribuer les tâches de préparation de l'installation, telles que le chargement des batteries ou le réglage de l'éclairage, aux membres concernés de votre équipe.

Étape 3 : Parler et interagir avec la caméra

Parler devant une caméra, en particulier pour les vidéos où l'on voit uniquement la tête, peut sembler étrangement intimidant. Sans compter que cela empire lorsque vous êtes seul dans une pièce, sans retour, sans expressions faciales ni énergie à rebondir.

Voici comment surmonter cette déconnexion qui vous guette :

Moins de script, plus de structure : au lieu d'écrire un script mot à mot, divisez votre message en points clés, accompagnés des éléments clés à retenir

Ancrez votre énergie : la plupart des gens parlent 20 % plus plat devant une caméra que dans la vie réelle. Essayez d'abord d'enregistrer avec un ami lors d'une visioconférence, puis imitez cette même énergie lorsque vous enregistrez seul

Créez des pauses intentionnelles : le silence est puissant. Laisser le temps aux spectateurs d'assimiler ce que vous avez dit ou aux légendes de respirer rend votre montage plus précis et votre message plus clair

Entraînez-vous tout en bougeant : lire vos notes à voix haute tout en faisant quelque chose de familier, comme préparer votre café, peut vous aider à vous sentir plus détendu et naturel au moment de l'enregistrement

À cette étape, utilisez les tableaux blancs ClickUp pour organiser visuellement votre message. Vous pouvez créer un flux à l'aide de cartes autocollantes pour chaque point, réorganiser les sections et repérer les endroits où votre histoire semble décousue avant même d'appuyer sur « Enregistrer ».

Une fois que vous avez enregistré un clip test ou une première ébauche de votre vlog, utilisez ClickUp Clips pour obtenir les commentaires de votre équipe ou de vos collaborateurs directement sur des clips vidéo spécifiques.

Enregistrez une vidéo avec ClickUp Clips et recevez des commentaires horodatés de vos coéquipiers

Enregistrez une courte vidéo et laissez vos amis laisser des commentaires horodatés directement sur l'échéancier de votre clip. Ainsi, vous n'obtiendrez pas seulement des commentaires du type « Ça a l'air bien », mais aussi des commentaires précis et exploitables, tels que « Cette partie semble précipitée à 1:17 »

Ajoutez des commentaires à des moments précis et lancez une discussion complète avec ClickUp Clips

Étape 4 : Tourner votre vlog

Filmer consiste à capturer la bonne histoire, les bons moments et suffisamment d'images d'assistance pour faciliter la modification en cours. Cela nécessite une préparation, un état d'esprit et une structure.

En bref :

Divisez votre tournage en blocs : au lieu de filmer votre vlog en une seule fois, pensez-le en segments, comme une intro, une scène A, une transition, une scène B, un B-roll et une conclusion. Cela vous permettra de rester concentré et de ne refilmer que ce qui est nécessaire

Filmez plus que nécessaire : les plans de coupe sont très utiles lors du montage. Filmez les petits détails, l'environnement, les coulisses et tout ce qui peut servir d'assistance à votre voix off ou à votre narration

Filmez en pensant au montage : laissez des espaces libres avant et après chaque prise. Évitez de parler pendant les mouvements si vous savez que vous devrez couper ou réutiliser des séquences

Ne vous fiez pas à votre mémoire : si vous avez déjà terminé un tournage et réalisé que vous aviez oublié une scène clé, vous savez à quel point cela peut être frustrant. Une checklist vous évite ce genre de problème

Utilisez les tâches ClickUp pour planifier et suivre chaque prise dont vous avez besoin. Créez une checklist réutilisable avec des sous-tâches telles que « Filmer l'intro », « Capturer des plans de coupe de l'environnement de travail » ou « Noter les réflexions finales ». Chaque tâche peut inclure des notes sur la caméra, les angles de prise de vue ou des références.

Ensuite, connectez tout au calendrier ClickUp alimenté par l'IA pour planifier les jours de tournage, réserver du temps pour les reprises et bloquer des créneaux horaires pour les différentes parties de votre tournage.

Vous pouvez même demander à ClickUp Brain d'analyser votre calendrier et de vous suggérer les meilleurs créneaux pour filmer, en fonction de la disponibilité de votre équipe. Il peut même bloquer du temps pour vous (incroyable, non ?).

Tirez parti de ClickUp Brain pour analyser votre calendrier et vous suggérer les créneaux de tournage optimaux en fonction de la disponibilité de votre équipe

📌 Rappel amical : toute carrière de vlogger réussie commence par appuyer sur « enregistrer ». N'attendez pas la perfection, commencez simplement à enregistrer, puis peaufinez votre vidéo lors de la modification.

Étape 5 : Modification en cours de votre vlog

C'est lors de la modification que votre vlog prend vie. C'est également à ce stade que de nombreux créateurs se retrouvent bloqués. Vous avez peut-être des heures d'enregistrement et vous ne savez pas par où commencer ni comment les monter pour obtenir une histoire claire et concise.

Commencez par choisir le bon logiciel de montage vidéo. Pour les débutants, iMovie (Mac) et CapCut (mobile/bureau) sont simples et puissants. Si vous avez déjà de l'expérience en montage, vous pouvez également essayer Adobe Premiere Pro, Final Cut Pro ou DaVinci Resolve.

Voici quelques conseils que nous avons sélectionnés pour vous aider à faciliter la modification en cours :

Utilisez d'abord un échéancier « sélections » : ne commencez pas par faire glisser les clips directement dans votre échéancier final. Commencez par tout mettre dans une séquence « sélections ». Regardez toutes vos séquences et ne conservez que les parties utilisables dans cet espace

Notez les meilleures prises pendant le tournage : après une bonne prise, dites quelque chose comme « C'est celle-là » devant la caméra. Plus tard, lorsque vous passerez en revue les séquences, vous saurez exactement quels clips télécharger sur votre logiciel de modification en cours

Utilisez un texte de remplacement pour le contenu manquant : si vous avez oublié quelque chose pendant le tournage, ajoutez une carte de texte rapide telle que « Insérer l'intro ici » dans l'échéancier. N'essayez pas de corriger cela pendant le montage

Restez simple . Dans vos premières vidéos, inutile d'ajouter des transitions sophistiquées, des zooms ou des effets sonores. Concentrez-vous sur des coupes nettes, un bon rythme et un son clair. Vous pourrez toujours ajouter des effets plus tard

Réutilisez vos ressources : enregistrez vos musiques d'intro, styles de texte ou écrans de fin favoris dans un dossier. Glissez-les dans chaque nouveau projet pour ne pas repartir de zéro à chaque fois

Si vous souhaitez avoir une vue d'ensemble de l'ensemble de votre pipeline, utilisez les tableaux de bord ClickUp. Suivez les vlogs en cours de modification, ceux en attente de révision et ceux prêts à être publiés. Cela est particulièrement utile si vous jonglez entre plusieurs projets, collaborez avec d'autres personnes ou avez simplement besoin d'un aperçu rapide de toutes vos vidéos.

📮 ClickUp Insight : Vous ne trouvez pas la réponse ? Demandez à un collègue, mais à quel prix ? Près de la moitié des employés interrompent régulièrement leurs collègues pour obtenir des informations. Et à chaque fois ? Il leur faut jusqu'à 23 minutes pour se reconcentrer. Cela représente des heures de productivité perdues chaque semaine. C'est là que vous avez besoin d'un cerveau centralisé pour votre organisation. Un collègue alimenté par l'IA, alias ClickUp Brain, peut vous apporter tout ce dont vous avez besoin en un seul endroit : réponses, informations, fichiers, contexte, etc

Plateformes pour le partage de vos vlogs

Voici un aperçu des plateformes de réseaux sociaux populaires sur lesquelles vous pouvez partager vos vlogs, ainsi que ce qui rend chacune d'elles unique :

1. YouTube (idéal pour une large audience, la monétisation et la recherche)

via YouTube

YouTube est la plus grande plateforme de partage de vidéos au monde, avec 2,49 milliards d'utilisateurs connectés. Elle est parfaite si vous souhaitez vous constituer une audience à long terme, apparaître dans les résultats de recherche Google et, à terme, monétiser votre contenu grâce à des publicités ou des abonnements.

Les vidéos YouTube ont également une durée de vie plus longue, continuant à être affichées pendant des mois, voire des années après leur publication. Si vous souhaitez sérieusement développer une chaîne de vlog, YouTube offre la meilleure visibilité disponible à l'heure actuelle.

🎯 Conseils pour développer votre audience : utilisez des mots-clés pertinents de manière naturelle dans les scripts de vos vlogs et dans les descriptions de vos vidéos. Cela améliorera le référencement naturel (SEO) de vos vidéos et aidera votre contenu à être mieux classé dans les moteurs de recherche et sur YouTube. Encouragez toujours les spectateurs à aimer, commenter et s'abonner. Les petits CTA renforcent la connexion et vous permettent d'élargir votre audience plus rapidement.

🧠 Anecdote : Le tout premier vlog mis en ligne sur YouTube était un clip de 18 secondes montrant une visite au zoo par Jawed Karim, l'un des cofondateurs de YouTube.

2. Instagram (idéal pour les extraits rapides, les bobines et le contenu en coulisses)

via Instagram

Instagram est idéal si votre contenu est visuel, rapide ou axé sur le style de vie. Utilisez Reels pour exploiter la découverte algorithmique, Stories pour les moments plus décontractés et spontanés, et Highlights pour organiser le contenu intemporel. C'est un outil formidable pour rester dans l'esprit de votre audience et interagir avec un public qui privilégie le mobile.

🎯 Conseil pour progresser : regardez d'autres vlogueurs que vous admirez. Analysez ce qu'ils font bien et essayez d'atteindre le même niveau de qualité, tout en ajoutant votre touche personnelle.

3. TikTok (idéal pour les contenus viraux et pour atteindre la génération Z)

via TikTok

TikTok prospère grâce aux tendances, à la créativité et aux récits courts. Si vous parvenez à capter l'attention des spectateurs dès les premières secondes, c'est l'une des meilleures plateformes pour une croissance rapide, même pour les créateurs débutants. Les outils de modification intégrés, la bibliothèque musicale et les réponses assemblées facilitent l'expérimentation et la connexion avec un public jeune et très engagé.

🎯 Conseil pour développer votre audience : investissez dans du matériel de qualité. Des images claires et un son net rendent vos vlogs beaucoup plus attrayants, ce qui augmente le temps de visionnage et le nombre de partages.

4. LinkedIn (idéal pour les vlogs professionnels et les audiences de niche)

via LinkedIn

Oui, le vlogging sur LinkedIn est une réalité, surtout si vous créez du contenu autour de votre secteur d'activité, de votre parcours professionnel ou de votre leadership éclairé. C'est un excellent moyen d'atteindre un public professionnel et de susciter des discussions constructives. Les formats de vlog peuvent inclure du contenu sur une journée type, des résumés d'évènements ou des informations sur les coulisses de l'entreprise.

🎯 Conseil pour développer votre audience : utilisez des outils d'IA pour transcrire vos vidéos, générer des légendes ou même trouver des idées de contenu basées sur les sujets tendance ou les évènements en ligne.

Bonnes pratiques pour le vlogging

Maintenant que vous savez comment faire un vlog, parlons de la manière de bien faire un vlog. Ces bonnes pratiques vous aideront à éviter les erreurs de débutant et à captiver vos spectateurs dès votre première vidéo 👇

✅ Filmez des séquences supplémentaires : Enregistrez toujours quelques secondes avant et après l'action principale. Ces marges facilitent la modification des coupes ou des transitions maladroites

✅ Enregistrez le son ambiant : après avoir filmé dans un emplacement, enregistrez 10 à 15 secondes de son ambiant. Cela permet de faciliter les modifications audio et de conserver le naturel des scènes

✅ Marquez les erreurs en direct : Si vous vous trompez dans une réplique, faites une pause et répétez-la sans arrêter l'enregistrement. Dites « prise deux » ou tapez dans vos mains : votre futur vous en sera reconnaissant lors de la modification

✅ Filmez des plans de coupe intentionnellement : enregistrez des plans qui viennent en assistance de ce dont vous parlez (par exemple, verser du café, écrire dans votre journal ou faire de l'exercice lorsque vous parlez de votre routine matinale)

✅ Filmez pour plusieurs usages : Capturez si possible des plans larges, moyens et rapprochés de la même scène. Ces variations vous offrent plus de flexibilité lors de la modification en cours

✅ Filmez plusieurs contenus similaires à la fois : Si vous êtes déjà prêt à filmer, enregistrez plusieurs vidéos ou segments en une seule fois pour prendre de l'avance sur votre calendrier de publication

Comment monétiser votre vlog

Une fois que vous avez créé un calendrier de contenu pour YouTube ou toute autre plateforme de vlogging que vous avez choisie, que vous publiez régulièrement des vidéos et que votre chaîne est opérationnelle, la grande question qui se pose est la suivante : Comment gagner de l'argent grâce au vlogging ?

Découvrons les moyens les plus populaires (et les plus pratiques) de transformer vos vidéos en source de revenus :

Diffusez des publicités : Sur les plateformes vidéo telles que YouTube, vous pouvez gagner de l'argent en autorisant la diffusion de publicités avant ou pendant vos vidéos, ou même sous forme de bannières. Plus les gens regardent et cliquent sur ces publicités, plus vous générez de revenus

Obtenez des parrainages de marques : Une fois que votre chaîne aura pris de l'ampleur, des marques pourraient vous contacter pour faire du marketing vidéo. Elles pourraient vous demander de présenter ou de mentionner leurs produits dans vos vidéos. Une fois que vous aurez établi une relation de confiance avec votre public, le contenu sponsorisé pourra devenir une source de revenus importante

Tirez parti du marketing d'affiliation : Si vos spectateurs pourraient trouver certains produits utiles, envisagez de devenir affilié. Vous pouvez créer des vidéos de produits percutantes et inclure un lien spécial dans la description de votre vidéo. Chaque fois qu'une personne achète via votre lien, vous gagnez une commission

Offrir des abonnements à la chaîne : De nombreuses plateformes vous permettent de créer des niveaux d'abonnement spéciaux pour vos plus grands fans. En échange d'un abonnement mensuel, ils peuvent accéder à des avantages tels que du contenu bonus, des vidéos en avant-première ou des informations sur les coulisses

Acceptez les dons de votre public : Si vos spectateurs apprécient ce que vous faites, certains d'entre eux pourraient vouloir vous soutenir directement. Des outils tels que Patreon ou la fonctionnalité « Super Thanks » de YouTube permettent à vos fans de contribuer financièrement pour vous aider à continuer à créer

Erreurs courantes à éviter dans les vlogs

Attendez, n'appuyez pas encore sur « enregistrer » ! Commencez par découvrir les pièges à éviter afin de ne pas perdre vos spectateurs avant même d'avoir eu la chance de vous développer ⤵️

📢 Mauvaise qualité audio : le microphone intégré à votre appareil photo capte souvent les bruits de fond et les échos.

✅ Solution : utilisez un microphone externe, tel qu'un microphone canon ou un micro-cravate, pour obtenir un son clair et précis.

🫨 Images tremblantes ou instables : se promener avec une caméra à la main sans aucune stabilisation donne des vidéos tremblantes et difficiles à regarder.

✅ Solution : utilisez un stabilisateur, un trépied ou un appareil photo avec stabilisation intégrée pour obtenir des images plus fluides.

📆 Calendrier de publication irrégulier : qu'il s'agisse de votre première vidéo ou de votre cinquantième, publier de manière sporadique ou disparaître pendant de longues périodes peut rendre difficile la fidélisation de vos spectateurs.

✅ Solution : Validez un calendrier de publication réaliste et cohérent sur lequel votre audience peut compter.

💬 Ignorer l'interaction avec les spectateurs : ne pas répondre aux commentaires, questions ou suggestions est l'une des erreurs les plus courantes qui font que le public se sent méprisé.

✅ Solution : prenez le temps de répondre aux commentaires, de remercier vos abonnés ou de leur demander ce qu'ils aimeraient voir ensuite.

👆🏼 Titres ou miniatures « clickbait » : les titres trompeurs ou les miniatures exagérées peuvent attirer les clics, mais nuisent à la confiance et à la fidélisation à long terme (attention !).

✅ Solution : Créez des titres et des miniatures attrayants mais honnêtes qui reflètent fidèlement le contenu du vlog.

Développez votre chaîne de vlogging

Si vous souhaitez fidéliser vos abonnés, concentrez-vous sur la qualité de votre contenu plutôt que sur sa fréquence. Commencez chaque vidéo par un accroche ou une question pertinente, car ce sont les premières secondes qui déterminent si quelqu'un reste ou quitte la page.

Il vous aidera également à traiter vos spectateurs comme s'ils faisaient partie de l'aventure. Partagez votre processus de réflexion, montrez vos erreurs ou parlez-leur directement comme vous le feriez avec un ami. Les gens reviennent autant pour la connexion que pour le contenu.

Enfin, faites des essais de temps en temps. Essayez un nouveau format vidéo, modifiez des vidéos autour d'un nouveau thème, filmez dans un cadre différent ou invitez quelqu'un.

Mais votre chaîne ne prendra vraiment son essor qu'une fois que vous aurez trouvé le bon genre. Pour vous aider à démarrer, nous avons dressé une liste d'idées de vlogs que vous pouvez enregistrer et consulter.

Idées de vlogs qui fonctionnent très bien avec la grande majorité des segments d'audience : Vlogs de voyage : au lieu de simplement montrer où vous allez, créez des guides pratiques, détaillez votre budget ou comparez les lieux populaires et les endroits secrets

Fitness et bien-être : documentez votre progression, partagez des routines d'entraînement rapides, des recettes saines ou des vlogs sur le thème « une journée dans ma vie saine »

Vie étudiante : montrez vos routines d'étude, faites visiter votre campus, donnez des conseils pour gérer votre budget et parlez franchement de votre vie à l'université ou à l'école supérieure

Parentalité et famille : partagez vos routines matinales, vos défis familiaux, les jalons importants de vos enfants ou vos astuces parentales auxquelles d'autres peuvent s'identifier

Vie créative (artistes, écrivains, musiciens) : filmez les coulisses de vos projets, parlez de vos difficultés créatives ou partagez des mini-tutoriels

Minimalisme et mode de vie : réalisez des vlogs sur le désencombrement, vos routines quotidiennes, des vidéos « ce que j'ai arrêté d'acheter » ou des conseils pour organiser votre maison

💡 Conseil de pro : Développez votre style personnel de manière authentique, mais gardez toujours à l'esprit les préférences de votre public. C'est en parlant directement à vos spectateurs que vous ferez ressortir votre voix unique !

Rationalisez votre processus de vlogging de bout en bout avec ClickUp

Ce qui était autrefois un simple processus d'enregistrement et de téléchargement implique désormais de nombreuses étapes supplémentaires : planification du contenu, calendriers, rédaction de scripts, modification en cours et coordination de l'équipe.

Et à mesure que votre chaîne se développe, vous aurez besoin d'un système plus intelligent. Vous souhaitez peut-être disposer d'un seul endroit pour réfléchir, suivre la progression des tournages, organiser les modifications ou déléguer des tâches sans perdre l'étincelle créative qui a tout déclenché.

Si cela vous semble familier, ClickUp est peut-être l'outil qu'il vous faut. C'est l'application tout-en-un pour le travail qui vous permet de gérer chaque étape de votre processus de vlogging, de la planification à la collaboration en passant par la rédaction du script et la publication. Grâce à des fonctionnalités telles que les documents, le calendrier, les tableaux blancs, l'IA et les tableaux de bord, ClickUp vous aide à transformer vos idées éparpillées en un programme de vlog cohérent et de haute qualité.

📹 Commencez à planifier gratuitement votre prochaine vidéo dans ClickUp.